12 марта состоятся детско-юношеские соревнования по Linux

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|1.5, Организатор (?), 21:44, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Предлагаются конкурсы: Кто дальше забросит диски с виндой, Кто сможет высидеть весь цикл перезагрузки системд при сбое, Кто первым уронит плазму
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|2.10, Аноним (10), 21:53, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За 30 лет успели прям так хорошенько подсадить на винду, что никто не будет исполнять эти конкурсы а пойдут и установят Windows 11. Зачем эффективным менеджерам знать вообще хоть что-то?
Я тут знакомому установил Linux, так он мне неделю трезвонил, что не хочет ничего понимать, дай винду, она быстрее в разы.
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|3.17, Аноним (17), 21:58, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, мы виндузятники со своими Visual Studio, Photoshop и Atomic Heart завидуем вашим Vim, Gimp и Tux Racer
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|5.27, Аноним (27), 22:15, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вот когда накопишь денежек хотя бы на последнее место в этом топ500 - тогда и поговорим
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|7.41, Аноним (41), 23:01, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Винда хороша для пользователей, а не больших флопсомерокмерок.
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|5.45, Аноним (45), 23:19, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому, что quod licet Iovi, non licet bovi, если понимаешь о чём я.
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|5.50, Аноним (50), 00:10, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное потому что винда проприетарная штука, которую микрософт гнет под определенную платформу через кучу дорогих сделок и договоров. А для линя с его открытыми исходниками достаточно нагнать табун нердов, которые под любые железяки тебе напилят драйверов по спеке и потвикают ядро под нужные сценарии использования. Выйдет дешевле, чем с родителями винды связываться.
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|3.22, Аноним (45), 22:07, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда моему ребёнку было три года и он разобрался как разбирать и собирать свою любимую игрушку, он тоже всем показывал как у него это лихо получается. Эникеи, они точно такие же дети, так норовят всем поставить свою любимую ОС: папа, смотли, я сделяль!
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|4.26, Аноним (10), 22:12, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Папа, смотри, я Wireshark'ом прошёлся по винде, и только что сделал вывод: твоя винда - говно!
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|3.43, ан (?), 23:15, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но если бы предложил знакомому перейти на макось, то он бы рассказывал как всё круто и, что это значительно лучше и "профессиональнее", хотя по трудозатратам на переобучение примерно одинаково. Поэтому всё дело в PRе.
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|2.36, чемпион по линукс (?), 22:41, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Предлагаются конкурсы: Кто дальше забросит диски с виндой
дали б мне серп - я б еще и не туда его зашвырнул!
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|1.12, Аноним (17), 21:53, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"участникам предстоит переехать с MS Windows на Linux"
... "фестиваля технического творчества "ТехноКакТУС 2023"
Ну хоть не назвали фестиваль ТехноГрабли 2023 - и на том спасибо.
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|3.64, Аноним (45), 01:22, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мишок, ну ты чего, нормально же общались! Будет и Альту место, может в каком-нибудь ПТУ пригреют. Не расстраивайся ты так, дружище.
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|1.23, Аноним (10), 22:08, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посмотрите, чем пользуется (каким ПО) средний подросток. Есть что-то кроме Tik-tok, Yandex-browser.. и другого маркетинг софта. Скорее всего нет.
Зато геймеров хоть отбавляй..
Нолики и единички по информатике поизучали и хватит, ребёнок же и так всё знает, чем пользоваться..
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|2.52, Аноним (50), 00:13, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не знаю, когда в радиокружок ходил, в городе миллионнике человек 20 старшеклассников, угорающих по микроконтроллерам, Си и ARM/MIPS ассемблеру нашлось. Понятно, что все это не массовое явление, но кто-то придет и будет рад поучаствовать.
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|2.63, Аноним (45), 01:20, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наблюдаю за своим 171 средним подростком 187 ежедневно Синкпад с десятой ви... большой текст свёрнут, показать
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|1.29, Аноним (29), 22:21, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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цитата из "заданий по calculate linux" (авторские словобуквы сохранены):
> 37. Скачайте и установите с официальногосайта броузер TOR и разместите его в
> каталоге /opt/tor/
> 38. Разместите значок запуска TOR на рабочем столе
торпроджект заблокирован, а торбраузер -- фигурант детских соревнований.
аршином общим их не померишь.
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|2.37, чемпион по линукс (?), 22:43, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> торпроджект заблокирован, а торбраузер -- фигурант детских соревнований.
если бы он не был заблокирован - в чем смысл задания-то, это даже бабушка сможет.
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|1.40, Аноним (40), 22:57, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В предбаннике слышался легкий шум, сквозь который можно было различить отдельные слова: «Кактус», «декан» и «дурак». Но Федор не обращал внимания на все происходящее и протянул руку к кнопке, будто собираясь запустить межконтинентальную ракету.
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|1.44, Валерий (??), 23:15, 03/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Моему сыну 12 лет и он уже несколько лет программирует на ассемблере, С и С++. Например, последний проект на С - утилита для создания бэкапов, с синхронизацией, проверкой целостности файлов, и чего-то еще. До rsync далеко, конечно, но с чего-то надо начинать. Думаю, если запустить его на данное мероприятие, он всех их там разнесет... Другое дело, а захочет ли? Мой сын не из тех, кто любит самоутверждаться перед взрослыми дядями и тётями. Даже на олимпиады по математике ехать отказывается, хотя один из лучших результатов по школе - даже директриса долго упрашивала. Год назад класснуха на него ополчилась, мол "ты чего такой не патриот чтоле, класс наш не любишь?", вот в такой манере пассажи задвигала, пристыдить пыталась. С училкой я конечно поговорил, ну а сыну сказал, что он никому ничего не должен доказывать, даже мне. Пусть занимается чем интересно, ну а жизнь покажет.
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|2.47, Аноним (17), 23:25, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Молодец ваш сын - надежда и будущее России! Будет работать в НИИ, импортозамещать вражеское западное ПО, паять отечественные компьютеры! Недавно прочел что атомные электромтанции в РФ переводят на отечественные компьютеры "Бобёр" - вот он их и будет прогать. Кстати для ПЭВМщиков дают бронь для поездки на СВО (а годы до совершеннолетия быстро пройдут) - опять же плюс!
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|2.49, Аноним (49), 00:08, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Молодец! Вырастет, будет как великий пох. Такой же озлобленный на всех и вся!
Учиться программировать с детства это конечно хорошо. В 12 лет я только паял, элементарную ла3 найти было проблемно, а уж сколько радости было раздобыв где-то ип3. Вот только социальную сторону забывать не надо. Соревнования хрен с ними, а вот друзья, родные, спорт, книги. Ни какая железка хоть с ии не заменит элементарного кота.
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|2.51, Ivan_83 (ok), 00:12, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Старшей 13, она долго выедала мне моск чтобы перейти с FreeBSD на венду.
Пришлось научить её как правильно ставить правильный дистр венды который хотя бы не вяжется с активацией (первые пол года) и обновы сам не накатывает.
Я сделал что мог, но геншин импакт и дискорд запускать под вайном у меня мало времени.
Для геншина нужно патчить вайн чтобы оно off window rendering умело или как то так. Какой то время он работал, тоже пришлось вайн пропатчить чтобы увеличить стёк потоков, а потом они эту гадость сделали и всё.
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|4.55, Ivan_83 (ok), 00:45, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы сказал тётеньке :)
И папа уже не очень нужен, скорее как ресурсная база.
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|3.57, Alladin (?), 00:49, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. discord же есть под linux.
2. была бы у вас plasma, можно было бы в сценариях kwin прописать определенные сценарии ("off window rendering" для вашего приложения
а далее не знаю..
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|4.69, Ivan_83 (ok), 02:38, 04/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. хз, надо смотреть.
2. это именно внутри геншина захардкожено, может называется по другому, но суть примерно такая.
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