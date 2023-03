12 марта состоятся детско-юношеские соревнования по Linux

2.47 , Аноним ( 17 ), 23:25, 03/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Молодец ваш сын - надежда и будущее России! Будет работать в НИИ, импортозамещать вражеское западное ПО, паять отечественные компьютеры! Недавно прочел что атомные электромтанции в РФ переводят на отечественные компьютеры "Бобёр" - вот он их и будет прогать. Кстати для ПЭВМщиков дают бронь для поездки на СВО (а годы до совершеннолетия быстро пройдут) - опять же плюс!

2.49 , Аноним ( 49 ), 00:08, 04/03/2023 Молодец! Вырастет, будет как великий пох. Такой же озлобленный на всех и вся! Учиться программировать с детства это конечно хорошо. В 12 лет я только паял, элементарную ла3 найти было проблемно, а уж сколько радости было раздобыв где-то ип3. Вот только социальную сторону забывать не надо. Соревнования хрен с ними, а вот друзья, родные, спорт, книги. Ни какая железка хоть с ии не заменит элементарного кота.

2.51 , Ivan_83 ( ok ), 00:12, 04/03/2023 Старшей 13, она долго выедала мне моск чтобы перейти с FreeBSD на венду.

Пришлось научить её как правильно ставить правильный дистр венды который хотя бы не вяжется с активацией (первые пол года) и обновы сам не накатывает. Я сделал что мог, но геншин импакт и дискорд запускать под вайном у меня мало времени.

Для геншина нужно патчить вайн чтобы оно off window rendering умело или как то так. Какой то время он работал, тоже пришлось вайн пропатчить чтобы увеличить стёк потоков, а потом они эту гадость сделали и всё.

3.54 , Аноним ( 54 ), 00:36, 04/03/2023 Пожелаем девочке поменять папу.

4.55 , Ivan_83 ( ok ), 00:45, 04/03/2023 Я бы сказал тётеньке :)

И папа уже не очень нужен, скорее как ресурсная база.

3.57 , Alladin ( ? ), 00:49, 04/03/2023 1. discord же есть под linux.

2. была бы у вас plasma, можно было бы в сценариях kwin прописать определенные сценарии ("off window rendering" для вашего приложения

а далее не знаю..

4.69 , Ivan_83 ( ok ), 02:38, 04/03/2023 1. хз, надо смотреть.

2. это именно внутри геншина захардкожено, может называется по другому, но суть примерно такая.