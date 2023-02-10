Фишинг-атака на сотрудников Reddit привела к утечке исходных текстов платформы

Дискуссионная площадка Reddit раскрыла сведения об инциденте, в результате которого неизвестные получили доступ ко внутренним системам сервиса. Системы были скомпрометированы в результате компрометации учётных данных одного из сотрудников, который стал жертвой фишинга (сотрудник ввёл свои учётные данные и подтвердил вход двухфакторной аутентификации на подставном сайте, повторяющем интерфейс внутреннего шлюза компании).

При помощи захваченной учётной записи атакующие смогли получить доступ к внутренним документам компании и актуальным исходным текстам платформы (когда-то Reddit официально публиковал почти весь свой код, за исключением антиспам-систем, но 5 лет назад свернул данную практику). По заверению Reddit атакующие не получили доступ к персональным данным пользователей и первичным системам, обеспечивающим работу сайта и рекламной сети Reddit Ads.



