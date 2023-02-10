Фишинг-атака на сотрудников Reddit привела к утечке исходных текстов платформы

|
|
|
|2.11, пох. (?), 12:52, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Нет, не в твою. ЭТИ с тобой не поделятся.
А почему редит перестал выкладывать исходники - ну сам догадайся, не маленький.
(и да, это очередной гвоздь в гроб ненужно-опенcoca)
|
|
|
|3.13, ivan_erohin (?), 13:48, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> почему редит перестал выкладывать исходники - ну сам догадайся, не маленький.
интрига на пустом месте для 13-летних девочек.
инвесторы жлобы потому что.
ps: поисковые системы на вопрос "почему reddit перестал выкладывать исходники"
осмысленных ответов мне не дали.
|
|
|
|4.17, Аноним (17), 15:30, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> инвесторы жлобы потому что.
Ну и странно бы было так просто палить накрутки рейтинга ботопостерам от демпартии
|
|1.2, Аноним (2), 11:58, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>сотрудник ввёл свои учётные данные и подтвердил вход двухфакторной аутентификации на подставном сайте
Двухфакторная аутентификация защитит вас! Говорят в MS/GitHub.
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 12:09, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Даже бронированный сейф не защитит, если ты ключ от него добровольно отдашь первому сладкоречивому встречному.
|
|2.15, Аноним (15), 13:52, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Кого надо защитит, а кого ненадо не защитит.
Увы, но понятие 2FA как его понимает большинчиво во-первых было искаверкано, во-вторых устарело.
Сейчас под 2FA подразумевается либо sim-карта (небезопасно, ненадёжно, неанонимно, стоит денег, неработает замкадом), либо соцсети/мессенджеры (телега, вк, которые не намного лучше sim).
И то и другое лишь создают иллюзию безопасности.
А лишенные множеств недостатков TOTP гораздо менее распространены, так что стоит перестать говорить про 2FA и говорить только про TOTP (ну и про недостатки sim/whatsup/соцсетей).
|
|1.14, LocalObserver (?), 13:49, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну вот как так! Ладно сотрудники плохо обучены. Но давно ведь есть U2F, неужто трудно чувакам из поддержки раздать токены?
|
|1.16, псевдонимус (?), 15:01, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Помойку для неб..ла нахлобучили конкуренты.
Жаль не получили доступ к учеткам всех юзьверей.
|