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Фишинг-атака на сотрудников Reddit привела к утечке исходных текстов платформы

10.02.2023 11:32

Дискуссионная площадка Reddit раскрыла сведения об инциденте, в результате которого неизвестные получили доступ ко внутренним системам сервиса. Системы были скомпрометированы в результате компрометации учётных данных одного из сотрудников, который стал жертвой фишинга (сотрудник ввёл свои учётные данные и подтвердил вход двухфакторной аутентификации на подставном сайте, повторяющем интерфейс внутреннего шлюза компании).

При помощи захваченной учётной записи атакующие смогли получить доступ к внутренним документам компании и актуальным исходным текстам платформы (когда-то Reddit официально публиковал почти весь свой код, за исключением антиспам-систем, но 5 лет назад свернул данную практику). По заверению Reddit атакующие не получили доступ к персональным данным пользователей и первичным системам, обеспечивающим работу сайта и рекламной сети Reddit Ads.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redditinc.com/blog...)
  2. OpenNews: Массовый дефейс дискуссионных групп в Reddit
  3. OpenNews: Компрометация учётных записей сотрудников Reddit привела к утечке БД
  4. OpenNews: Reddit открывает исходные коды своего сайта.
  5. OpenNews: Уязвимость в API привела к утечке персональных данных 37 млн клиентов T-Mobile
  6. OpenNews: Утечка содержимого внутренних Git-репозиториев компании Яндекс
Лицензия: CC-BY
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58634-reddit
Ключевые слова: reddit, hack
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:40, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    ещё одна монета в копилку опенсорса
     
     
  • 2.11, пох. (?), 12:52, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Нет, не в твою. ЭТИ с тобой не поделятся.

    А почему редит перестал выкладывать исходники - ну сам догадайся, не маленький.

    (и да, это очередной гвоздь в гроб ненужно-опенcoca)

     
     
  • 3.13, ivan_erohin (?), 13:48, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > почему редит перестал выкладывать исходники - ну сам догадайся, не маленький.

    интрига на пустом месте для 13-летних девочек.
    инвесторы жлобы потому что.

    ps: поисковые системы на вопрос "почему reddit перестал выкладывать исходники"
    осмысленных ответов мне не дали.

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 15:30, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > инвесторы жлобы потому что.

    Ну и странно бы было так просто палить накрутки рейтинга ботопостерам от демпартии

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:58, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >сотрудник ввёл свои учётные данные и подтвердил вход двухфакторной аутентификации на подставном сайте

    Двухфакторная аутентификация защитит вас! Говорят в MS/GitHub.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:09, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Даже бронированный сейф не защитит, если ты ключ от него добровольно отдашь первому сладкоречивому встречному.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:39, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если то можно просто выбирать матрац.
     
  • 2.12, бандерлоги (?), 12:52, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что мы ВСЕ так говорим!

     
  • 2.15, Аноним (15), 13:52, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кого надо защитит, а кого ненадо не защитит.
    Увы, но понятие 2FA как его понимает большинчиво во-первых было искаверкано, во-вторых устарело.
    Сейчас под 2FA подразумевается либо sim-карта (небезопасно, ненадёжно, неанонимно, стоит денег, неработает замкадом), либо соцсети/мессенджеры (телега, вк, которые не намного лучше sim).
    И то и другое лишь создают иллюзию безопасности.
    А лишенные множеств недостатков TOTP гораздо менее распространены, так что стоит перестать говорить про 2FA и говорить только про TOTP (ну и про недостатки sim/whatsup/соцсетей).
     
     
  • 3.18, idontlikewebmonkeys (?), 15:51, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > TOTP

    спустя 5 лет что следующим будете возводить в кумиры?

     

  • 1.14, LocalObserver (?), 13:49, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот как так! Ладно сотрудники плохо обучены. Но давно ведь есть U2F, неужто трудно чувакам из поддержки раздать токены?
     
  • 1.16, псевдонимус (?), 15:01, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Помойку для неб..ла нахлобучили конкуренты.

    Жаль не получили доступ к учеткам всех юзьверей.

     

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