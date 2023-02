В платформе Dingo Token выявлен код для накручивания торговых сборов

1.1 , Аноним ( 1 ), 19:52, 06/02/2023 [ответить] –1 + / – Я лучшего комментария, кроме как лебедев-стайл "ну выявлен и выявлен" придумать не могу - кто из присутствующих этим динго-токен, да даже вообще смарт-контрактами хоть в эфируме пользуется? - думаю никто. Поставил 💩 новости.

1.2 , Аноним ( 2 ), 19:55, 06/02/2023 [ответить] + / – Scammers will always find new ways to steal your money using cryptocurrency and new forms of crypto are constantly being minted.

1.4 , Sebastian ( ? ), 20:05, 06/02/2023 [ответить] +1 + / – А в честь чего тут стали новости про крипту публиковать и почему тогда про этот скам никому ненужный? Давайте тогда про 100500 ежедневно-появляющихся токенов пишите и как там кидают.

1.6 , Аноним ( 6 ), 20:06, 06/02/2023 [ответить] + / – Пользователи всяких нфт, бирж, шиткойнов, pos, defi и прочего и должны страдать.

Не путать с биткойном: из того что знаю, там все нормально.



игнорирование участников | лог модерирования