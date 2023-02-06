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В платформе Dingo Token выявлен код для накручивания торговых сборов

06.02.2023 16:47

В криптовалютной платформе Dingo Token, капитализация которой в пике достигала 108 млн долларов, выявлено наличие в смарт-контракте функции, позволяющей владельцам проекта для определённых операций покупки или продажи токенов повышать стоимость торговых сборов вплоть до 99% от стоимости транзакции, вместо заявленных 10%. Проблемная функция вызывалась 47 раз для накручивания торговых сборов. В качестве примера махинаций приводится приобретение 427 млн токенов Dingo за $26.89, в результате которого покупатель получил только 4.27 млн. токенов, что составляет 1% от изначальной суммы.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.checkpoint.com/20...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58611-token
Ключевые слова: token, bitcoin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:52, 06/02/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Я лучшего комментария, кроме как лебедев-стайл "ну выявлен и выявлен" придумать не могу - кто из присутствующих этим динго-токен, да даже вообще смарт-контрактами хоть в эфируме пользуется? - думаю никто.

    Поставил 💩 новости.

     
  • 1.2, Аноним (2), 19:55, 06/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    Scammers will always find new ways to steal your money using cryptocurrency and new forms of crypto are constantly being minted.
     
  • 1.4, Sebastian (?), 20:05, 06/02/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    А в честь чего тут стали новости про крипту публиковать и почему тогда про этот скам никому ненужный? Давайте тогда про 100500 ежедневно-появляющихся токенов пишите и как там кидают.
     
  • 1.6, Аноним (6), 20:06, 06/02/2023 [ответить]  
    		• +/
    Пользователи всяких нфт, бирж, шиткойнов, pos, defi и прочего и должны страдать.
    Не путать с биткойном: из того что знаю, там все нормально.
     

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