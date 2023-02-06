В платформе Dingo Token выявлен код для накручивания торговых сборов

|
В криптовалютной платформе Dingo Token, капитализация которой в пике достигала 108 млн долларов, выявлено наличие в смарт-контракте функции, позволяющей владельцам проекта для определённых операций покупки или продажи токенов повышать стоимость торговых сборов вплоть до 99% от стоимости транзакции, вместо заявленных 10%. Проблемная функция вызывалась 47 раз для накручивания торговых сборов. В качестве примера махинаций приводится приобретение 427 млн токенов Dingo за $26.89, в результате которого покупатель получил только 4.27 млн. токенов, что составляет 1% от изначальной суммы.