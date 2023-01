Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.1.0

3.3 , surato ( ok ), 11:03, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Состоялся релиз анонимной сети I2P 2.1.0 и C++-клиента i2pd 2.45.0. I2P

> представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного

> интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность

> и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется благодаря

> ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет

> обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети

> основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами)...

Ну как альтернатива. Смысл всегда есть. Раз в год посвящаю сабжу день и изучаю, что там есть. Особенно нравится сайт sportloto.i2p. За один день можно изучить примерно всю сеть, потому что живых сайтов мало.

У меня как-то стоял.

Применения не нашёл. Спустя несколько лет удалил.

Как теперь-то без него? ;)

iПони - они по другому размножаются. Единорогами наверное.

Он и теперь с ним. Просто теперь не стоит.

обновление исправляет ошибки нового протокола SSU2. также обновилась жабовая версия, тоже с исправлениями аналогичных ошибок. Новый протокол должен заработать в полную силу. Уже люди замечают увеличение скорости и меньше обрывов. Транзитный трафик повышается, но с последним обновлением (2.45.1) стал более равномерным.

Есть.

Нет. То, что полтора анонима предоставляют тебе мост в клирнет (причем весь трафик контролируют они), не значит, что "клирнет есть во всем i2p-как-в-концепте". Я бы не рискнул гонять трафик через Васю.

Гоняй SSL трафик, что не так?

Делай больше прыжков, что не так?

Используй актуальное шифрование трафика, что не так?

А, ты анонимный балабол, теперь все ясно.

3.24 , anond ( ? ), 12:35, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1) выходные узлы в обычный интернет есть, просто в i2p принципиально не развивают эту тему. i2p java пытается развивать этот функционал, i2pd (C++) вообще не хотят развивать эту тему принципиально исходя из идеологических причин.

выход есть, но только для экстренных случаев или тем у кого Tor/VPN блокируется полностью.

2) во первых Tor очень быстрый, если не под волной DDOS-a. до 4-5 мегабайт-сек. Во вторых i2p очень серьёзно обновляется и иногда встречаются скорости в 2 мегабАйта-сек на тоннель, что говорит что потенциал не хуже чем у Tor.

3) Отличие ещё от Tor в том что i2p более децентрализован и потенциально более безопасен.

Это говорит о том, что спецслужбы наделали и содержат кучу узлов.
Это говорит о том, что за него тоже плотно взялись.

И что что они взялись за i2p? Архитектура гораздо более устойчива к атаке через количество контролируемых узлов. Я держу 10 узлов. Я знаю много тех кто держит по 3-5 узлов. и всё разбросано по разным странам. Доделать geoip и балансировку транзита, добавить ipv6 и yggdrasil и пусть хоть весь трафик пишут.

Юзай клиент i2pd (на C++) вместо i2p (на Java).