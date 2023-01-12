Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.1.0

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|2.2, Аноним (2), 11:00, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1) нет выхода в обычный интернет
2) тормозит так, что даже тор покажется суперсверхвысокоскоростным
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|3.3, surato (ok), 11:03, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Состоялся релиз анонимной сети I2P 2.1.0 и C++-клиента i2pd 2.45.0. I2P
> представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного
> интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность
> и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется благодаря
> ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет
> обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети
> основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами)...
> Подробнее: https://technifiser.com
Интересно услышать первые комментарии попробовавших обновление.
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|4.5, Аноним (2), 11:06, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как альтернатива. Смысл всегда есть. Раз в год посвящаю сабжу день и изучаю, что там есть. Особенно нравится сайт sportloto.i2p. За один день можно изучить примерно всю сеть, потому что живых сайтов мало.
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|4.37, anond (?), 13:19, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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обновление исправляет ошибки нового протокола SSU2. также обновилась жабовая версия, тоже с исправлениями аналогичных ошибок. Новый протокол должен заработать в полную силу. Уже люди замечают увеличение скорости и меньше обрывов. Транзитный трафик повышается, но с последним обновлением (2.45.1) стал более равномерным.
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|4.10, Аноним (2), 11:20, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет. То, что полтора анонима предоставляют тебе мост в клирнет (причем весь трафик контролируют они), не значит, что "клирнет есть во всем i2p-как-в-концепте". Я бы не рискнул гонять трафик через Васю.
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|5.20, Аноним (20), 12:27, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гоняй SSL трафик, что не так?
Делай больше прыжков, что не так?
Используй актуальное шифрование трафика, что не так?
А, ты анонимный балабол, теперь все ясно.
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|3.24, anond (?), 12:35, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1) выходные узлы в обычный интернет есть, просто в i2p принципиально не развивают эту тему. i2p java пытается развивать этот функционал, i2pd (C++) вообще не хотят развивать эту тему принципиально исходя из идеологических причин.
выход есть, но только для экстренных случаев или тем у кого Tor/VPN блокируется полностью.
2) во первых Tor очень быстрый, если не под волной DDOS-a. до 4-5 мегабайт-сек. Во вторых i2p очень серьёзно обновляется и иногда встречаются скорости в 2 мегабАйта-сек на тоннель, что говорит что потенциал не хуже чем у Tor.
3) Отличие ещё от Tor в том что i2p более децентрализован и потенциально более безопасен.
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|4.28, Аноним (28), 12:39, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>во первых Tor очень быстрый
Это говорит о том, что спецслужбы наделали и содержат кучу узлов.
>Во вторых i2p очень серьёзно обновляется и иногда встречаются скорости в 2 мегабАйта-сек на тоннель, что говорит что потенциал не хуже чем у Tor.
Это говорит о том, что за него тоже плотно взялись.
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|5.32, anond (?), 12:50, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что что они взялись за i2p? Архитектура гораздо более устойчива к атаке через количество контролируемых узлов. Я держу 10 узлов. Я знаю много тех кто держит по 3-5 узлов. и всё разбросано по разным странам. Доделать geoip и балансировку транзита, добавить ipv6 и yggdrasil и пусть хоть весь трафик пишут.
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|3.38, Аноним (38), 13:33, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> тормозит так, что даже тор покажется суперсверхвысокоскоростным
Юзай клиент i2pd (на C++) вместо i2p (на Java).
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|2.4, Аноним (4), 11:04, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ТОР почти полностью контролируется ФБР, а за контроль над I2P, пока, открыто, спецслужбы не брались.
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|3.6, Аноним (2), 11:07, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> ТОР почти полностью контролируется ФБР
Не, он контролируется рептилоидами с планеты Нибиру. Инфа сотка. ФБР - это просто ширма. Зри в корень.
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|3.8, Аноним (8), 11:18, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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I2P не анонимна, там если и есть миксеры, то они слабые, по Tor проводятся исследования и пишутся научные статьи, его алгоритмами занимаются профи. И да, вероятнее всего ФБР его контролирует, но если использовать как обход цензуры и не для США, то нормально.
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|4.27, anond (?), 12:36, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Исследования по i2p уже есть и будут. чем популярнее i2p - тем больше будет исследований.
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|3.11, kusb (?), 11:21, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что значит контролируется ФБР? Сами исходники? Узлы? Выходные ноды?
Для узлов не совсем критично, это же типа продуманная сеть, я надеюсь. Выходные ноды могут только саму сессию перехватить, даже попытка подсунуть другой сертефикат https может быть найдена.
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|4.13, Аноним (13), 11:39, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть подозрение, что суровые дяди из ФБР контролируют значительную часть узлов тора. А чем больше доля узлов под их контролем, тем больше вероятность, что все узлы твоей цепочки окажутся их узлами. И тогда получится, что они тебя деанонимизировали. Как-то так это работает.
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|5.25, Аноним (28), 12:35, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Узлы не обязательно контролировать, если у тебя есть контроль за "ТСПУ" или его аналогами от других государств.
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|6.31, kusb (?), 12:48, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Узлы не обязательно контролировать, если у тебя есть контроль за "ТСПУ" или
> его аналогами от других государств.
Как это поможет?
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|4.15, товарищ майор (?), 11:58, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Исходники открытые.
Под контролем ФБР имеется ввиду контроль узлов, как промежуточных, так и входных\выходных.
Основной смысл в том, что деанонится сама сессия (тупо логируются сессии, откуда пришло и куда ушло). А содержимое сессии можно узнать либо явкой к владельцу сайта, либо личной явкой к тебе (терморектальный криптоанализ работает!).
В крайнем случае, все корневые центры сертификации также находятся на территории подконтрольной ФБР. Так что подменить сертификат, если припрёт, тоже не составит проблем.
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|5.42, Аноним (-), 13:49, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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мадэратор, не удаляй пожалуйста эти сообщения. если кто то поверит этому джентельмену без предъявления доказательств, то оно и лучше. пусть такие люди приходят в сеть i2p потом, когда поумнеют.
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|4.23, Аноним (28), 12:33, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Что значит контролируется ФБР? Сами исходники? Узлы? Выходные ноды?
Создателей и руководство за яйца держат.
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|3.17, Аноним (17), 12:07, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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у тебя провайдер твой трафик собирает, а ты про фбр заволновался. бревно в глазу не видишь
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|5.26, Аноним (28), 12:36, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так и тор не заявляет. Там явно написано, что они ничего не гарантируют и что в их модели угроз глобальный наблюдатель отсутствует.
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|6.36, Аноним (19), 13:16, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Открой главную страницу тора, там чуть ли ни в каждом абзаце про аниномность.
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|1.29, anond (?), 12:41, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Автор заметки, ты как то пропустил важное - bitcoin теперь может синхронизироваться по i2p. популярность i2p растёт. как и скорость.
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|1.33, Аноним (33), 12:55, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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опеннет даже автоцензуру запилил на посты о i2pd о том, что его делает fsb
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|2.39, anond (?), 13:33, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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мадэратор, не удаляй пожалуйста эти сообщения. если кто то поверит этому джентельмену без предъявления доказательств, то оно и лучше. пусть такие люди приходят в сеть i2p потом, когда поумнеют.
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|3.41, Аноним (-), 13:45, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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боты тут как тут. за пруфами идём в список контрибьюторов на гитхаб и на оф сайт в интернет архиве
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