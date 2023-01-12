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Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.1.0

12.01.2023 10:44

Состоялся релиз анонимной сети I2P 2.1.0 и C++-клиента i2pd 2.45.0. I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется благодаря ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами).

В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Для построения и использования анонимных сетей для клиент-серверных (сайты, чаты) и P2P (обмен файлами, криптовалюты) приложений, применяются I2P-клиенты. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.

В новом выпуске проведена работа над ошибками, всплывшими после внедрения транспортного протокола "SSU2", основанного на UDP и отличающегося повышением производительности и безопасности. В настоящее время на SSU2 уже переведено 60% маршрутизаторов сети I2P. Переход на SSU2 позволит полностью обновить криптографический стек, избавиться от применения очень медленного алгоритма ElGamal (для сквозного шифрования вместо ElGamal/AES+SessionTag применена связка ECIES-X25519-AEAD-Ratchet), уменьшить накладные расходы по сравнению с протоколом SSU и улучшить работу на мобильных устройствах. Устранённые в I2P 2.1.0 ошибки в основном являлись незначительными или проявлялись при редком стечении обстоятельств, и приводили к снижению производительности сети.

Из не связанных с устранением ошибок изменений выделяется добавление на страницу /peers в консольном интерфейсе дополнительных вкладок с информацией о состоянии и заблокированных узлах. В i2ptunnel обновлены настройки шифрования, добавлена поддержка torsocks и предоставлена возможность трансляции SOCKS-туннелей в HTTP-прокси, поддерживающие метод CONNECT. Для маршрутизаторов обновлён код для определения и управления перегрузкой. В транспорте SSU переработано определение симметричных NAT.



  1. Главная ссылка к новости (https://geti2p.net/en/blog/pos...)
  2. OpenNews: Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.0.0
  3. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.7
  4. OpenNews: Выпуск Arti 1.1, официальной реализации Tor на языке Rust
  5. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58464-i2p
Ключевые слова: i2p
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:51, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чём разница с ТОРом?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:00, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) нет выхода в обычный интернет
    2) тормозит так, что даже тор покажется суперсверхвысокоскоростным
     
     
  • 3.3, surato (ok), 11:03, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Состоялся  релиз анонимной сети I2P 2.1.0 и C++-клиента i2pd 2.45.0. I2P
    > представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного
    > интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность
    > и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется  благодаря
    > ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет
    > обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети
    > основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами)...
    > Подробнее: https://technifiser.com

    Интересно услышать первые комментарии попробовавших обновление.

     
     
  • 4.5, Аноним (2), 11:06, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как альтернатива. Смысл всегда есть. Раз в год посвящаю сабжу день и изучаю, что там есть. Особенно нравится сайт sportloto.i2p. За один день можно изучить примерно всю сеть, потому что живых сайтов мало.
     
     
  • 5.12, iPony129412 (?), 11:24, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня как-то стоял.
    Применения не нашёл. Спустя несколько лет удалил.
     
     
  • 6.14, Аноним (14), 11:47, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как теперь-то без него? ;)
     
     
  • 7.34, ОноНим (?), 13:07, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iПони - они по другому размножаются. Единорогами наверное.
     
  • 7.35, anonimus (?), 13:09, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он и теперь с ним. Просто теперь не стоит.
     
  • 4.37, anond (?), 13:19, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обновление исправляет ошибки нового протокола SSU2. также обновилась жабовая версия, тоже с исправлениями аналогичных ошибок. Новый протокол должен заработать в полную силу. Уже люди замечают увеличение скорости и меньше обрывов. Транзитный трафик повышается, но с последним обновлением (2.45.1) стал более равномерным.
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:09, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 1) нет выхода в обычный интернет

    Есть.

     
     
  • 4.10, Аноним (2), 11:20, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. То, что полтора анонима предоставляют тебе мост в клирнет (причем весь трафик контролируют они), не значит, что "клирнет есть во всем i2p-как-в-концепте". Я бы не рискнул гонять трафик через Васю.
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 12:27, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гоняй SSL трафик, что не так?
    Делай больше прыжков, что не так?
    Используй актуальное шифрование трафика, что не так?
    А, ты анонимный балабол, теперь все ясно.
     
  • 3.24, anond (?), 12:35, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) выходные узлы в обычный интернет есть, просто в i2p принципиально не развивают эту тему. i2p java пытается развивать этот функционал, i2pd (C++) вообще не хотят развивать эту тему принципиально исходя из идеологических причин.
    выход есть, но только для экстренных случаев или тем у кого Tor/VPN блокируется полностью.
    2) во первых Tor очень быстрый, если не под волной DDOS-a. до 4-5 мегабайт-сек. Во вторых i2p очень серьёзно обновляется и иногда встречаются скорости в 2 мегабАйта-сек на тоннель, что говорит что потенциал не хуже чем у Tor.
    3) Отличие ещё от Tor в том что i2p более децентрализован и потенциально более безопасен.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 12:39, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >во первых Tor очень быстрый

    Это говорит о том, что спецслужбы наделали и содержат кучу узлов.

    >Во вторых i2p очень серьёзно обновляется и иногда встречаются скорости в 2 мегабАйта-сек на тоннель, что говорит что потенциал не хуже чем у Tor.

    Это говорит о том, что за него тоже плотно взялись.

     
     
  • 5.32, anond (?), 12:50, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что что они взялись за i2p? Архитектура гораздо более устойчива к атаке через количество контролируемых узлов. Я держу 10 узлов. Я знаю много тех кто держит по 3-5 узлов. и всё разбросано по разным странам. Доделать geoip и балансировку транзита, добавить ipv6 и yggdrasil и пусть хоть весь трафик пишут.
     
  • 5.43, Аноним (-), 13:55, 12/01/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.38, Аноним (38), 13:33, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тормозит так, что даже тор покажется суперсверхвысокоскоростным

    Юзай клиент i2pd (на C++) вместо i2p (на Java).

     
  • 2.4, Аноним (4), 11:04, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ТОР почти полностью контролируется ФБР, а за контроль над I2P, пока, открыто, спецслужбы не брались.
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 11:07, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > ТОР почти полностью контролируется ФБР

    Не, он контролируется рептилоидами с планеты Нибиру. Инфа сотка. ФБР - это просто ширма. Зри в корень.

     
  • 3.8, Аноним (8), 11:18, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    I2P не анонимна, там если и есть миксеры, то они слабые, по Tor проводятся исследования и пишутся научные статьи, его алгоритмами занимаются профи. И да, вероятнее всего ФБР его контролирует, но если использовать как обход цензуры и не для США, то нормально.
     
     
  • 4.9, Аноним (7), 11:20, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Tor есть guard точки, которые долгое время постоянны.
     
  • 4.27, anond (?), 12:36, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исследования по i2p уже есть и будут. чем популярнее i2p - тем больше будет исследований.
     
  • 3.11, kusb (?), 11:21, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что значит контролируется ФБР? Сами исходники? Узлы? Выходные ноды?
    Для узлов не совсем критично, это же типа продуманная сеть, я надеюсь. Выходные ноды могут только саму сессию перехватить, даже попытка подсунуть другой сертефикат https может быть найдена.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 11:39, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть подозрение, что суровые дяди из ФБР контролируют значительную часть узлов тора. А чем больше доля узлов под их контролем, тем больше вероятность, что все узлы твоей цепочки окажутся их узлами. И тогда получится, что они тебя деанонимизировали. Как-то так это работает.
     
     
  • 5.25, Аноним (28), 12:35, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Узлы не обязательно контролировать, если у тебя есть контроль за "ТСПУ" или его аналогами от других государств.
     
     
  • 6.31, kusb (?), 12:48, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Узлы не обязательно контролировать, если у тебя есть контроль за "ТСПУ" или
    > его аналогами от других государств.

    Как это поможет?

     
  • 4.15, товарищ майор (?), 11:58, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Исходники открытые.
    Под контролем ФБР имеется ввиду контроль узлов, как промежуточных, так и входных\выходных.
    Основной смысл в том, что деанонится сама сессия (тупо логируются сессии, откуда пришло и куда ушло). А содержимое сессии можно узнать либо явкой к владельцу сайта, либо личной явкой к тебе (терморектальный криптоанализ работает!).
    В крайнем случае, все корневые центры сертификации также находятся на территории подконтрольной ФБР. Так что подменить сертификат, если припрёт, тоже не составит проблем.
     
     
  • 5.42, Аноним (-), 13:49, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мадэратор, не удаляй пожалуйста эти сообщения. если кто то поверит этому джентельмену без предъявления доказательств, то оно и лучше. пусть такие люди приходят в сеть i2p потом, когда поумнеют.
     
  • 4.23, Аноним (28), 12:33, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Что значит контролируется ФБР? Сами исходники? Узлы? Выходные ноды?

    Создателей и руководство за яйца держат.

     
  • 3.17, Аноним (17), 12:07, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у тебя провайдер твой трафик собирает, а ты про фбр заволновался. бревно в глазу не видишь
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 12:19, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Провайдеры ничего не заявляют об анонимности.
     
     
  • 5.26, Аноним (28), 12:36, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так и тор не заявляет. Там явно написано, что они ничего не гарантируют и что в их модели угроз глобальный наблюдатель отсутствует.
     
     
  • 6.36, Аноним (19), 13:16, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Открой главную страницу тора, там чуть ли ни в каждом абзаце про аниномность.
     
  • 2.40, Аноним (38), 13:34, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=h9HWGsSGQc8
     

  • 1.18, Аноним (18), 12:16, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А протокол SSU2 где-то документирован?
     
     
  • 2.21, Покойник (?), 12:30, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть немного
    https://geti2p.net/spec/proposals/159-ssu2
     
  • 2.22, Аноним (20), 12:31, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонима в гугле забанили?
    geti2p.net
    Что теперь?
     

  • 1.29, anond (?), 12:41, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор заметки, ты как то пропустил важное - bitcoin теперь может синхронизироваться по i2p. популярность i2p растёт. как и скорость.
     
  • 1.30, Аноним (-), 12:43, 12/01/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.33, Аноним (33), 12:55, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    опеннет даже автоцензуру запилил на посты о i2pd о том, что его делает fsb
     
     
  • 2.39, anond (?), 13:33, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мадэратор, не удаляй пожалуйста эти сообщения. если кто то поверит этому джентельмену без предъявления доказательств, то оно и лучше. пусть такие люди приходят в сеть i2p потом, когда поумнеют.
     
     
  • 3.41, Аноним (-), 13:45, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    боты тут как тут. за пруфами идём в список контрибьюторов на гитхаб и на оф сайт в интернет архиве
     
  • 2.45, rshadow (ok), 14:31, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может быть opennet как раз делает fsb и поэтому такая цензура? О_о
     

  • 1.44, Аноним (33), 14:23, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если в кране нет воды - воду выпил Михаил.
     

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