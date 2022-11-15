Выпуск Bluetooth-стека BlueZ 5.66 с начальной поддержкой LA Audio

Состоялся релиз свободного Bluetooth-стека BlueZ 5.47, используемого в дистрибутивах Linux и Chrome OS. Выпуск примечателен начальной реализацией профиля BAP (Basic Audio Profile), который входит в стандарт LE Audio (Low Energy Audio) и определяет возможности для управления доставкой звуковых потоков для устройств, использующих Bluetooth LE (Low Energy).

Поддерживается приём и передача звука в обычном и широковещательном режимах. На уровне звуковых серверов поддержка BAP была включена в состав выпуска PipeWire 0.3.59 и может быть использована на стороне основного или периферийного устройства для двусторонней передачи звуковых потоков, кодируемых при помощи кодека LC3 (Low Complexity Communication Codec).

Кроме того, в BlueZ 5.66 в реализации профиля Bluetooth Mesh появилась поддержка управляющих кодов MGMT (Management opcode), применяемых для организации совместной работы с одним контроллером основного фонового процесса bluetooth и нового обработчика mesh, обеспечивающего работу mesh-сети, в которой определённое устройство может быть связано с текущей системой через цепочку подключений через соседние устройства. В новой версии также исправлены ошибки в обработчиках A2DP, GATT и HOG.



