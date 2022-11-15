The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Bluetooth-стека BlueZ 5.66 с начальной поддержкой LA Audio

15.11.2022 20:29

Состоялся релиз свободного Bluetooth-стека BlueZ 5.47, используемого в дистрибутивах Linux и Chrome OS. Выпуск примечателен начальной реализацией профиля BAP (Basic Audio Profile), который входит в стандарт LE Audio (Low Energy Audio) и определяет возможности для управления доставкой звуковых потоков для устройств, использующих Bluetooth LE (Low Energy).

Поддерживается приём и передача звука в обычном и широковещательном режимах. На уровне звуковых серверов поддержка BAP была включена в состав выпуска PipeWire 0.3.59 и может быть использована на стороне основного или периферийного устройства для двусторонней передачи звуковых потоков, кодируемых при помощи кодека LC3 (Low Complexity Communication Codec).

Кроме того, в BlueZ 5.66 в реализации профиля Bluetooth Mesh появилась поддержка управляющих кодов MGMT (Management opcode), применяемых для организации совместной работы с одним контроллером основного фонового процесса bluetooth и нового обработчика mesh, обеспечивающего работу mesh-сети, в которой определённое устройство может быть связано с текущей системой через цепочку подключений через соседние устройства. В новой версии также исправлены ошибки в обработчиках A2DP, GATT и HOG.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.bluez.org/release-o...)
  2. OpenNews: Техника идентификации смартфонов по широковещательной активности Bluetooth
  3. OpenNews: Google развивает новый Bluetooth-стек для Android, написанный на Rust
  4. OpenNews: Уязвимость в Bluetooth-стеке BlueZ, позволяющая удалённо выполнить код с правами ядра Linux
  5. OpenNews: Уязвимость в Bluetooth-стеке Bluez
  6. OpenNews: Уязвимости в Bluetooth-чипах TI, позволяющие удалённо выполнить код
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58121-bluez
Ключевые слова: bluez, bluetooth
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 20:54, 15/11/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошая вещь для бэкдоров, одобряю. Немного разочаровывает, что эту малварь насильно везде запихали из-за пульсы, но то такое, я и пульсу-то не ставлю из-за её приколов с лагами под свопингом.
     
     
  • 2, Аноним (2), 21:40, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ваще весь софт сплошная малварь с бекдорами на кривожелезе, глючная и забагованная.
     
     
  • 3, Аноним (1), 21:44, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что есть, то есть. В андроиде эти голубые дыры вообще сразу в железе прошиты и с ними ничего не сделаешь уже.
     
     
  • 4, Аноним (2), 21:58, 15/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все технологии с радиоканалом для ширпротреба изначально дыры для контроля хомячков.
    Да и без радиоканала таже фигня, процы, контроллеры.
    И не всегда софтом это можно исправить. Исключения только подтверждают правило.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру