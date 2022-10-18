Выпуск фреймворка для создания сетевых приложений ErgoFramework 2.2

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|2.3, Минона (ok), 15:17, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Акторная модель много где реализована.
А аналога ОТР не видел.
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|2.5, Аноним (5), 15:35, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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.net не функциональный язык. В Функциональных языках нет парадигмы присваивания, а значит они очень хорошо. Аналог на не функциональном языке написать невозможно даже на Карбоне.
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|3.11, НяшМяш (ok), 16:39, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> надо больше одного ядра
Пофиксил. Жаль не каждому онаниму такая роскошь доступна.
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|2.14, Мимокрокодил (?), 17:29, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В сравнении с эрланговой? В разы быстрее. У ерланга сетевой стек медленный, впрочем как и его бим машина. Бенчи показывают в среднем в 5 раз быстрее ерланга в части сетевого обмена сообщениями
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|2.10, Аноним (9), 16:11, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Боишься, что тебе перестанут присылать дичь пики? Выгляни в окно
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|2.12, Аноним (12), 16:48, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В документе написано, что нельзя вести себя как опеннетчик. Не диво, что опеннетчику неприятно.
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|3.13, анон (?), 17:21, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Английский язык очень скудный, поэтому, если корректно и по существу выразить свою мысль или идею с русского, то с большой вероятностью можно подорвать не одну снежинку, и не один КОК нарушить. Технически, такие документы, это насильственная сегрегация отдельных групп лиц в ойти от других групп лиц в ойти, не достойных, по мнению первых, принимать участие в обсуждении, принимать какие-либо решении и голосовать, но при этом у них есть только единственное право - править плохой код, делать грязную трудоемкую работу по поиску ошибок.
Опеннетчики, которых вы сейчас отстранили от себя и выделили в отдельную группу, радикальное независимое множество с повышенным чувством справедливости, способное на безвозмездную критику.
Данный поступок ничем не отличает от поступков вышеуказанных людей, утвердивших этот документ.
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|4.16, Аноним (12), 18:37, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Английский язык очень скудный
Дальше не читал. Проблема не в том, что в английском не хватает слов для выражения мыслей, а в том, что опеннетчики неспособны из-за хронического инфантилизма с уважением относиться к мнению других людей, и, как результат, неспособны общаться с уважением к собеседнику. Мнимая скудность языка тут не при чём, это очевидно любому, кто осилит прочесть комменты под любой статьёй.
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|4.17, Мимокрокодил (?), 18:38, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какая сегрегация? Там простым понятным языком для дебилов написано, что если хочешь принимать участие в проекте, то следует общаться исключительно по теме проекта, не переключаться на личности, никакого абьюза и харасмента. Вот и все, что там написано. Если мозгов недостаточно это понять, то вряд ли будет польза от такого дивила обществу.
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|2.18, beck (??), 19:05, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что там такого, чтобы хлопать крышечкой? Обычные правила нормального профессионального общения. Вполне корректно и толково написанные. Что там в английском тексте непонятно?
Другое дело, как это будет в реальности выглядеть. Но это уже сами люди отвечают за исполнение собственных правил. И если люди педерасы в плохом смысле, то какой СоС не напиши, всё одно у них фемдача получится...
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