Выпуск фреймворка для создания сетевых приложений ErgoFramework 2.2

2.10 , Аноним ( 9 ), 16:11, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Боишься, что тебе перестанут присылать дичь пики? Выгляни в окно

2.12 , Аноним ( 12 ), 16:48, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В документе написано, что нельзя вести себя как опеннетчик. Не диво, что опеннетчику неприятно.

3.13 , анон ( ? ), 17:21, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Английский язык очень скудный, поэтому, если корректно и по существу выразить свою мысль или идею с русского, то с большой вероятностью можно подорвать не одну снежинку, и не один КОК нарушить. Технически, такие документы, это насильственная сегрегация отдельных групп лиц в ойти от других групп лиц в ойти, не достойных, по мнению первых, принимать участие в обсуждении, принимать какие-либо решении и голосовать, но при этом у них есть только единственное право - править плохой код, делать грязную трудоемкую работу по поиску ошибок.

Опеннетчики, которых вы сейчас отстранили от себя и выделили в отдельную группу, радикальное независимое множество с повышенным чувством справедливости, способное на безвозмездную критику.

Данный поступок ничем не отличает от поступков вышеуказанных людей, утвердивших этот документ.

4.16 , Аноним ( 12 ), 18:37, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Английский язык очень скудный Дальше не читал. Проблема не в том, что в английском не хватает слов для выражения мыслей, а в том, что опеннетчики неспособны из-за хронического инфантилизма с уважением относиться к мнению других людей, и, как результат, неспособны общаться с уважением к собеседнику. Мнимая скудность языка тут не при чём, это очевидно любому, кто осилит прочесть комменты под любой статьёй.

4.17 , Мимокрокодил ( ? ), 18:38, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Какая сегрегация? Там простым понятным языком для дебилов написано, что если хочешь принимать участие в проекте, то следует общаться исключительно по теме проекта, не переключаться на личности, никакого абьюза и харасмента. Вот и все, что там написано. Если мозгов недостаточно это понять, то вряд ли будет польза от такого дивила обществу.

2.18 , beck ( ?? ), 19:05, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А что там такого, чтобы хлопать крышечкой? Обычные правила нормального профессионального общения. Вполне корректно и толково написанные. Что там в английском тексте непонятно? Другое дело, как это будет в реальности выглядеть. Но это уже сами люди отвечают за исполнение собственных правил. И если люди педерасы в плохом смысле, то какой СоС не напиши, всё одно у них фемдача получится...

