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Выпуск фреймворка для создания сетевых приложений ErgoFramework 2.2

18.10.2022 14:25

Состоялся очередной релиз ErgoFramework 2.2, реализующего полный сетевой стек Erlang и его библиотеку OTP на языке Go. Фреймворк предоставляет разработчику гибкий инструментарий из мира Erlang для создания распределённых решений на языке Go с помощью готовых шаблонов проектирования общего назначения gen.Application, gen.Supervisor и gen.Server, а также специализированных - gen.Stage (distributed pub/sub), gen.Saga (distributed transactions, реализация шаблона проектирования SAGA) и gen.Raft (реализация протокола Raft).

Помимо этого, фреймворк предоставляет функциональность прокси с возможностью сквозного шифрования, недоступного в Erlang/OTP и Elixir. Поскольку в языке Go отсутствует прямой аналог процесса Erlang, то во фреймворке используются goroutine как основы для gen.Server с обёрткой "recover" для возможности обработки исключительных ситуаций. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Сетевой стек в ErgoFramework полностью реализует спецификацию DIST протокола Erlang. Это значит, что приложения, написанные на основе ErgoFramework нативно работают с любыми приложениями, написанными на языках программирования Erlang или Elixir (пример взаимодействия с Erlang нодой). Стоит также отметить, что шаблон проектирования gen.Stage реализован по спецификации Elixir GenStage и полностью совместим с ним (пример реализации).

В новом выпуске:

  • Добавлены новые шаблоны
    • gen.Web - шаблон проектирования Web API Gateway (также известный как Backend For Frontend). Пример.
    • gen.TCP - шаблон, позволяющий реализовывать пул акцепторов TCP соединений с минимальными усилиями в написании кода. Пример.
    • gen.UDP - аналогичен шаблону gen.TCP, только для протокола UDP. Пример.
  • Предложена новая функциональность Events с реализацией простой событийной шины внутри ноды, которая позволяет создавать механизмы обмена событиями (pub/sub) среди локальных процессов. Пример.
  • Добавлена поддержка регистрации типов, которая позволяет автоматически проводить сериализацию/десериализацию сообщений в нативный тип данных Golang. Это значит больше не нужно использовать etf.TermIntoStruct для каждого полученного сообщения. Зарегистрированные типы будут трансформированы в заданный тип автоматически, что значительно ускоряет производительность обмена сообщениями между распределёнными нодами.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ergo-servic...)
  2. OpenNews: Релиз Erlang/OTP 25
  3. OpenNews: Facebook выделил C++, Rust, Python и Hack в качестве предпочтительных языков программирования
  4. OpenNews: Кандидат в релизы web-фреймворка Zotonic, написанного на языке Erlang
  5. OpenNews: Новый выпуск фреймворка для создания сетевых приложений Ergo 1.2
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57933-ergo
Ключевые слова: ergo, erlang, golang
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:15, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто!
    Интересно а аналог такой штуки есть в мире .net?
     
     
  • 2.3, Минона (ok), 15:17, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Акторная модель много где реализована.
    А аналога ОТР не видел.
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:35, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .net не функциональный язык. В Функциональных языках нет парадигмы присваивания, а значит они очень хорошо.  Аналог на не функциональном языке написать невозможно даже на Карбоне.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 16:06, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    .NET вообще не язык, а F# вполне себе
     
  • 2.15, Denis Ivanov (?), 17:39, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Orleans, akka.net
     

  • 1.2, Минона (ok), 15:16, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодец! 👍
     
  • 1.4, Аноним (4), 15:30, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как по производительности в сравнении с нодой например?
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 15:35, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы оно было лучше надо надо очень много железа.
     
     
  • 3.11, НяшМяш (ok), 16:39, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > надо больше одного ядра

    Пофиксил. Жаль не каждому онаниму такая роскошь доступна.

     
  • 2.14, Мимокрокодил (?), 17:29, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сравнении с эрланговой? В разы быстрее. У ерланга сетевой стек медленный, впрочем как и его бим машина. Бенчи показывают в среднем в 5 раз быстрее ерланга в части сетевого обмена сообщениями
     

  • 1.7, ip1982 (ok), 15:52, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Фубля https://github.com/ergo-services/ergo/blob/master/CODE_OF_CONDUCT.md
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 16:11, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боишься, что тебе перестанут присылать дичь пики? Выгляни в окно
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:48, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В документе написано, что нельзя вести себя как опеннетчик. Не диво, что опеннетчику неприятно.
     
     
  • 3.13, анон (?), 17:21, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Английский язык очень скудный, поэтому, если корректно и по существу выразить свою мысль или идею с русского, то с большой вероятностью можно подорвать не одну снежинку, и не один КОК нарушить. Технически, такие документы, это насильственная сегрегация отдельных групп лиц в ойти от других групп лиц в ойти, не достойных, по мнению первых, принимать участие в обсуждении, принимать какие-либо решении и голосовать, но при этом у них есть только единственное право - править плохой код, делать грязную трудоемкую работу по поиску ошибок.
    Опеннетчики, которых вы сейчас отстранили от себя и выделили в отдельную группу, радикальное независимое множество с повышенным чувством справедливости, способное на безвозмездную критику.
    Данный поступок ничем не отличает от поступков вышеуказанных людей, утвердивших этот документ.
     
     
  • 4.16, Аноним (12), 18:37, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Английский язык очень скудный

    Дальше не читал. Проблема не в том, что в английском не хватает слов для выражения мыслей, а в том, что опеннетчики неспособны из-за хронического инфантилизма с уважением относиться к мнению других людей, и, как результат, неспособны общаться с уважением к собеседнику. Мнимая скудность языка тут не при чём, это очевидно любому, кто осилит прочесть комменты под любой статьёй.

     
  • 4.17, Мимокрокодил (?), 18:38, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какая сегрегация? Там простым понятным языком для дебилов написано, что если хочешь принимать участие в проекте, то следует общаться исключительно по теме проекта, не переключаться на личности, никакого абьюза и харасмента. Вот и все, что там написано. Если мозгов недостаточно это понять, то вряд ли будет польза от такого дивила обществу.
     
  • 2.18, beck (??), 19:05, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что там такого, чтобы хлопать крышечкой? Обычные правила нормального профессионального общения. Вполне корректно и толково написанные. Что там в английском тексте непонятно?

    Другое дело, как это будет в реальности выглядеть. Но это уже сами люди отвечают за исполнение собственных правил. И если люди педерасы в плохом смысле, то какой СоС не напиши, всё одно у них фемдача получится...

     

  • 1.19, user90 (?), 20:37, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отложений, хах! Иначе их не назвать.
     

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