Релиз OpenSSH 9.1

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|1.4, Аноним (4), 08:42, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Половина чэнжлога устранение проблем вызванных неправильной работой с памятью.
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|2.7, Аноним (7), 09:17, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Чейнжлог как бы намекает, что тебе (лично тебе) нужно срочно переписать эту программу на безопасном языке. Не подведи нас, на тебя вся надежда.
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|3.11, Аноним (-), 10:10, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Carbon почти такой же страшный, как rust, а по возможностям уступает D. Поэтому, сразу на свалку истории.
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|1.12, Аноним (12), 10:32, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Переносимая редакция OpenSSH переведена на использование SSH-ключей для заверения цифровой подписью коммитов и тегов в Git.
А можно вот то же самое, но использовать для подписания писем в тундроптице или прочих сообщений (вместо всяких PGP)?
И как их потом верифаить по пачке ключей открыто лежащих в https://github.com/USERNAME.keys ?
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|2.15, Аноним (15), 11:38, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нифига себе. А с каких пор ключи лежат открыто на гитхабе? Оно же публички доступа показывает в том числе, которые как-бы и не подразумевают что ты ими будешь подписывать код, всего-лишь логиниться. Какая-то анти-privacy фича получается
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|3.16, Аноним (12), 11:44, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ммм... вот и подъехали типичные спецы во всём, которые не отличают открытого ключа от закрытого...
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|1.13, PnD (??), 10:58, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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DSA похоже так и не смогли проломить. Поэтому молча выпиливают.
* Если я не прав, ткните носом в пруф реализованной атаки. (Кроме "это можно будет сделать на квантовом компьютере". Там вообще много чего можно будет. Но надо сначала сделать его самого.)
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