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Релиз OpenSSH 9.1

05.10.2022 08:15

После шести месяцев разработки опубликован релиз OpenSSH 9.1, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP. Выпуск характеризуется как в основном содержащий исправление ошибок, в том числе устранено нескольких потенциальных уязвимостей, вызванных проблемами при работе с памятью:

  • Однобайтовое переполнение в коде обработки SSH-баннера в утилите ssh-keyscan.
  • Двойной вызов функции free() в случае ошибки при вычислении хэшей для файлов в коде создания и проверки цифровых подписей в утилите ssh-keygen.
  • Двойной вызов функции free() при обработке ошибок в утилите ssh-keysign.

Основные изменения:

  • В ssh и sshd добавлена директива RequiredRSASize, позволяющая определить минимально допустимый размер RSA-ключей. В sshd ключи меньшего размера будут игнорироваться, а в ssh приводить к завершению соединения.
  • Переносимая редакция OpenSSH переведена на использование SSH-ключей для заверения цифровой подписью коммитов и тегов в Git.
  • Директивы SetEnv в файлах конфигурации ssh_config и sshd_config теперь применяют значение из первого упоминания переменной окружения, если она определена в конфигурации несколько раз (до этого применялось последнее упоминание).
  • При вызове утилиты ssh-keygen с флагом "-A" (генерация всех поддерживаемых по умолчанию типов хостовых ключей) отключена генерация ключей DSA, которые уже несколько лет не используются по умолчанию.
  • В sftp-server и sftp реализовано расширение "users-groups-by-id@openssh.com", дающее клиенту возможность запросить имена пользователей и групп, соответствующих указанному набору цифровых идентификаторов (uid и gid). В sftp данное расширение использовано для отображения имён при выводе содержимого каталога.
  • В sftp-server реализовано расширение "home-directory" для раскрытия путей ~/ и ~user/, альтернативное ранее предлагавшемуся для тех же целей расширению "expand-path@openssh.com" (расширение "home-directory" предложено для стандартизации и уже поддерживается некоторыми клиентами).
  • В ssh-keygen и sshd добавлена возможность указания времени в часовом поясе UTC при определении интервалов действия сертификатов и ключей, в дополнение к системному времени.
  • В sftp разрешено указание дополнительных аргументов в опции "-D" (например, "/usr/libexec/sftp-server -el debug3").
  • В ssh-keygen разрешено использование флага "-U" (использование ssh-agent) вместе с операциями "-Y sign" для определения, что закрытые ключи размещены в ssh-agent.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.mindrot.org/pipe...)
  2. OpenNews: Релиз OpenSSH 9.0 с переводом scp на протокол SFTP
  3. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.9 с устранением уязвимости в sshd
  4. OpenNews: Google опубликовал HIBA, надстройку над OpenSSH для авторизации на основе сертификатов
  5. OpenNews: Уязвимость в SSH-клиентах OpenSSH и PuTTY
  6. OpenNews: В OpenSSH добавлена защита от атак по сторонним каналам
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57871-openssh
Ключевые слова: openssh
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:26, 05/10/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.2, iCat (ok), 08:40, 05/10/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 08:42, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > ssh -V
    > OpenSSH_for_Windows_8.1p1, LibreSSL 3.0.2

    Ждём в Windows Update Center 😮

     
  • 1.4, Аноним (4), 08:42, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Половина чэнжлога устранение проблем вызванных неправильной работой с памятью.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:04, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Тонкий" намёк? Да ну бросьте!
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:17, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чейнжлог как бы намекает, что тебе (лично тебе) нужно срочно переписать эту программу на безопасном языке. Не подведи нас, на тебя вся надежда.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:17, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто перепишет на Rust?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:53, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://docs.rs/thrussh/latest/thrussh/

    Вот бы кто на Carbon переписал…

     
     
  • 3.11, Аноним (-), 10:10, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Carbon почти такой же страшный, как rust, а по возможностям уступает D. Поэтому, сразу на свалку истории.
     
  • 2.10, ИмяХ (?), 09:56, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот, кому за это заплатят
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:37, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько предлагаете денег за час разработки на Rust?
     

  • 1.12, Аноним (12), 10:32, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> Переносимая редакция OpenSSH переведена на использование SSH-ключей для заверения цифровой подписью коммитов и тегов в Git.

    А можно вот то же самое, но использовать для подписания писем в тундроптице или прочих сообщений (вместо всяких PGP)?
    И как их потом верифаить по пачке ключей открыто лежащих в https://github.com/USERNAME.keys ?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:38, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нифига себе. А с каких пор ключи лежат открыто на гитхабе? Оно же публички доступа показывает в том числе, которые как-бы и не подразумевают что ты ими будешь подписывать код, всего-лишь логиниться. Какая-то анти-privacy фича получается
     
     
  • 3.16, Аноним (12), 11:44, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ммм... вот и подъехали типичные спецы во всём, которые не отличают открытого ключа от закрытого...
     

  • 1.13, PnD (??), 10:58, 05/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    DSA похоже так и не смогли проломить. Поэтому молча выпиливают.
    * Если я не прав, ткните носом в пруф реализованной атаки. (Кроме "это можно будет сделать на квантовом компьютере". Там вообще много чего можно будет. Но надо сначала сделать его самого.)
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 11:53, 05/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте начать с Википедии.
     

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