После шести месяцев разработки опубликован релиз OpenSSH 9.1, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP. Выпуск характеризуется как в основном содержащий исправление ошибок, в том числе устранено нескольких потенциальных уязвимостей, вызванных проблемами при работе с памятью: Однобайтовое переполнение в коде обработки SSH-баннера в утилите ssh-keyscan.

Двойной вызов функции free() в случае ошибки при вычислении хэшей для файлов в коде создания и проверки цифровых подписей в утилите ssh-keygen.

Двойной вызов функции free() при обработке ошибок в утилите ssh-keysign. Основные изменения: В ssh и sshd добавлена директива RequiredRSASize, позволяющая определить минимально допустимый размер RSA-ключей. В sshd ключи меньшего размера будут игнорироваться, а в ssh приводить к завершению соединения.

Переносимая редакция OpenSSH переведена на использование SSH-ключей для заверения цифровой подписью коммитов и тегов в Git.

Директивы SetEnv в файлах конфигурации ssh_config и sshd_config теперь применяют значение из первого упоминания переменной окружения, если она определена в конфигурации несколько раз (до этого применялось последнее упоминание).

При вызове утилиты ssh-keygen с флагом "-A" (генерация всех поддерживаемых по умолчанию типов хостовых ключей) отключена генерация ключей DSA, которые уже несколько лет не используются по умолчанию.

В sftp-server и sftp реализовано расширение "users-groups-by-id@openssh.com", дающее клиенту возможность запросить имена пользователей и групп, соответствующих указанному набору цифровых идентификаторов (uid и gid). В sftp данное расширение использовано для отображения имён при выводе содержимого каталога.

В sftp-server реализовано расширение "home-directory" для раскрытия путей ~/ и ~user/, альтернативное ранее предлагавшемуся для тех же целей расширению "expand-path@openssh.com" (расширение "home-directory" предложено для стандартизации и уже поддерживается некоторыми клиентами).

В ssh-keygen и sshd добавлена возможность указания времени в часовом поясе UTC при определении интервалов действия сертификатов и ключей, в дополнение к системному времени.

В sftp разрешено указание дополнительных аргументов в опции "-D" (например, "/usr/libexec/sftp-server -el debug3").

В ssh-keygen разрешено использование флага "-U" (использование ssh-agent) вместе с операциями "-Y sign" для определения, что закрытые ключи размещены в ssh-agent.



