Бета-выпуск Ubuntu 22.10

2.36 , Роман ( ?? ), 15:09, 30/09/2022 вангую они экономят память так - типа на десктопах ссх может и не юзает никто, а делать ему disable on boot это заставлять юзера читать ман как включить обратно. а может еще что, решение на мой взгляд тоже из серии "такоеее"

3.41 , Аноним ( 37 ), 15:21, 30/09/2022 > типа на десктопах ссх может и не юзает никто эээ, а как ещё с ноута комп выключить? не жопу же поднимать, в самом деле

4.45 , ryoken ( ok ), 15:56, 30/09/2022 >>эээ, а как ещё с ноута комп выключить? не жопу же поднимать, в самом деле А у вас на компе нет IPMI\IPKVM??? (Ужасы какие...)

4.52 , Роман ( ?? ), 16:48, 30/09/2022 >> типа на десктопах ссх может и не юзает никто

> эээ, а как ещё с ноута комп выключить? не жопу же поднимать,

> в самом деле Через RDP конечно 3.48 , Аноним ( 48 ), 16:09, 30/09/2022 Изобрели inetd, который слушал коннекты и запускал демонов лет 40 ещё назад в первых юниксах )))

4.54 , Роман ( ?? ), 16:53, 30/09/2022 > Изобрели inetd, который слушал коннекты и запускал демонов лет 40 ещё назад

> в первых юниксах ))) как человек юзающий одновременно xinetd & systemd socket activation, могу сказать что они слегка разного масштаба вещи в плане управляемости, контроля зависимостей и удобства оператора.

2.42 , llolik ( ok ), 15:24, 30/09/2022 Ну типа сервис стартует только когда кто-то на сокет постучался. При загрузке время не тратит, в памяти не висит балластом.

3.46 , ryoken ( ok ), 15:56, 30/09/2022 Т.к. это бубунта, вангую новости про пропущенные условные стуки :).

4.53 , Роман ( ?? ), 16:51, 30/09/2022 > Т.к. это бубунта, вангую новости про пропущенные условные стуки :). да пофиг, десктопная же, лишь бы в LTS не тащили. Хотя для как-нибудь cloud-images startup time + 1-2MB of RAM могут и сэкономить даже в LTS