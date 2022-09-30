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Бета-выпуск Ubuntu 22.10

30.09.2022 11:05

Представлен бета-выпуск дистрибутива Ubuntu 22.10 "Kinetic Kudu", после формирования которого произведена полная заморозка пакетной базы, и разработчики перешли к итоговому тестированию и исправлению ошибок. Релиз, который отнесён к промежуточным выпускам, обновления для которых формируются в течение 9 месяцев, запланирован на 20 октября. Готовые тестовые образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu, UbuntuKylin (редакция для Китая) и Ubuntu Unity.

Основные изменения:

  • Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 43, в котором появился блок с кнопками для быстрого изменения наиболее часто используемых настроек, продолжен перевод приложений на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita, обновлён файловый менеджер Nautilus, добавлены настройки безопасности оборудования и прошивок, возвращена поддержка самодостаточных web-приложений в формате PWA (Progressive Web Apps).
  • Сборка Ubuntu Unity включена в число официальных редакций Ubuntu. Ubuntu Unity предлагает рабочий стол на основе оболочки Unity 7, основанной на библиотеке GTK и оптимизированной для эффективного использования вертикального пространства на ноутбуках с широкоформатными экранами. Оболочка Unity поставлялась по умолчанию начиная с Ubuntu 11.04 и заканчивая Ubuntu 17.04, после чего была заменена на оболочку Unity 8, на смену которой в 2017 году пришёл штатный GNOME с панелью Ubuntu Dock.
  • Произведён переход на использование по умолчанию мультимедийного сервера PipeWire для обработки звука. Для обеспечения совместимости добавлена работающая поверх PipeWire прослойка pipewire-pulse, которая позволяет сохранить работу всех существующих клиентов PulseAudio. Ранее PipeWire применялся в Ubuntu для обработки видео при записи скринкастов и для предоставления доступа к экрану. Внедрение PipeWire позволит предоставить возможности профессиональной обработки звука, избавиться от фрагментации и унифицировать звуковую инфраструктуру для разных применений.
  • По умолчанию предложен новый текстовый редактор "GNOME Text Editor", реализованный с использованием GTK 4 и библиотеки libadwaita. Ранее предлагаемый редактор GEdit остался доступен для установки из репозитория universe. GNOME Text Editor по функциональности и организации интерфейса близок к GEdit, в новом редакторе также предлагается набор базовых функций редактирования текстовых файлов, подсветка синтаксиса, мини-карта документа и интерфейс на основе вкладок. Из особенностей выделяется поддержка тёмной темы оформления и возможность автоматического сохранения изменений для защиты от потери работы в результате сбоя.
  • Из базовой поставки исключено приложение To Do, которое можно установить из репозитория под именем endeavour. Удалено приложение и GNOME Books, в качестве замены предлагается использовать Foliate.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.19. Обновлены версии Mesa 22, BlueZ 5.65, CUPS 2.4, NetworkManager 1.40, Pipewire 0.3.57, Poppler 22.08, PulseAudio 16, xdg-desktop-portal 1.15, Firefox 104, LibreOffice 7.4, Thunderbird 102.
  • Для запуска openssh включён systemd-сервис для активации по сокету (запуск sshd при попытке установки сетевого соединения).
  • Клиентские библиотеки SSSD (nss, pam и т.п.) переведены на многопоточную обработку запросов вместо последовательного разбора очереди одним процессом. Добавлена поддержка аутентификации с использованием протокола OAuth2, реализованная при помощи плагина krb5 и исполняемого файла oidc_child.
  • В DNS-сервер BIND и утилиту dig добавлена поддержка верификации TLS-сертификатов и аутентификации с использованием TLS.
  • В приложениях для работы с изображениями обеспечена поддержка формата WEBP.
  • Добавлена поддержка 64-битных плат Sipeed LicheeRV, Allwinner Nezha и StarFive VisionFive, использующей архитектуру RISC-V и доступных в продаже по цене 17, 112 и 179 долларов.
  • Добавлен сервис debuginfod.ubuntu.com, позволяющий при отладке поставляемых в дистрибутиве программ обойтись без установки отдельных пакетов с отладочной информацией из репозитория debuginfo. При помощи нового сервиса пользователи получили возможность динамической загрузки отладочных символов с внешнего сервера непосредственно во время отладки. Отладочная информация предоставляется для пакетов из репозиториев main, universe, restricted и multiverse всех поддерживаемых выпусков Ubuntu.
  • В Kubuntu предложен рабочий стол KDE Plasma 5.24.4 и набор приложений KDE Gear 21.12.
  • В Ubuntu Studio обновлены версии Darktable 4.0.0, OBS Studio 28.0.1, Audacity 3.1.3, digiKam 8.0.0, Kdenlive 22.08.1, Krita 5.1.1, Q Light Controller Plus 4.12.5, Freeshow 0.5.6, openLP 2.9.5. В инсталлятор добавлена возможность удаления из системы компонентов, не представляющих интереса для пользователя.
  • В Ubuntu MATE продолжен поставляться MATE Desktop 1.26.1, но панель MATE Panel обновлена до ветки 1.27 и включает патчи, позволяющие выровнять апплеты по центру. Включение выравнивания по центру производится в конфигураторе MATE Tweak. Добавлен отдельный экран для настройки всплывающего интерфейса быстрого поиска HUD (Heads-Up Display). В состав включена утилита для управления учётными записями User Manager.
  • В Ubuntu Budgie задействован новый выпуск рабочего стола Budgie 10.6.2. Обновлены апплеты. Задействовано меню budgie-menu с традиционной раскладкой, областью быстрого перехода и кнопками для быстрого доступа к настройкам. Улучшена поддержка дробного масштабирования. В конфигураторе переделано управление цветовыми профилями. Изменён набор приложений по умолчанию: GNOME-Calculator заменён на Mate Calc, GNOME System Monitor на Mate System Monitor, Evince на Atril, GNOME Font Viewer на font-manager, Celluloid на Parole. Удалены из поставки GNOME-Calendar, GNOME-Maps, GNOME Screenshot,
  • В Xubuntu рабочий стол Xfce обновлён до экспериментальной ветки 4.17. Обновлена тема оформления elementary-xfce 0.17. Обновлены версии Catfish 4.16.4, Exo 4.17.2, Gigolo 0.5.2, Mousepad 0.5.10, Ristretto 0.12.3, Thunar File Manager 4.17.9, Xfce Clipman Plugin 1.6.2, Xfce Netload Plugin 1.4.0, Xfce Panel 4.17.3, Xfce Screenshooter 1.9.11, Xfce Settings 4.16.2, Xfce Systemload Plugin 1.3.1, Xfce Task Manager 1.5.4 и Xfce Whisker Menu Plugin 2.7.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 22.10 намерены обеспечить поддержку дешёвой RISC-V платы Sipeed LicheeRV
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 22.04 LTS
  4. OpenNews: Ubuntu Unity получит статус официальной редакции Ubuntu
  5. OpenNews: Выпуск Ubuntu 20.04.5 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  6. OpenNews: Доступен монолитный дистрибутив Ubuntu Core 22
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57849-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (80) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:54, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Алень на обоях. Скукота.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:01, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Символа инцелов пока не придумано.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:52, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нарисуй себе сам
     
  • 2.11, llolik (ok), 13:29, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    <Зануда mode on>
    Это куду, написано же. Единственное, у большого куду рога ЕМНИП витые.
    <Зануда mode off>
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:52, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Какой же это олень, деревня! Это же антилопа! Вероятно, чернопятая. Эх ты...
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 16:16, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не чернопятая а афропятая
     
  • 2.20, Вы забыли заполнить поле Name. (?), 14:03, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учитывая сегодняшние тенденции там должен быть атомный гриб.
     
     
  • 3.56, Советский инженер (?), 17:06, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Atomic amounts
     
  • 3.57, Советский инженер (?), 17:08, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *atomic amanita
     
  • 3.71, Аноним (71), 19:00, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне вот интересно, если есть убежища продвинутые, должна же быть система управления централизованная. Ну и соответственно под какой ОС.
     
     
  • 4.74, Admino (ok), 19:27, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то сильно переиграл в Fallout.
     
  • 2.37, Аноним (37), 15:15, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так ты повеселее будь
     
  • 2.60, Аноним (60), 17:16, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта не алень, рога не правильные. Это заросший разраб убунты-рогоносец.
     
  • 2.69, iPony129412 (?), 18:33, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красивая антилопа 💕
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:56, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С учетом что из федоры выпиливают кодеки и там нужно немало так пошаманинить с шрифтами что бы ей комфортно было пользоваться, то убунту снова топ. Главное первым делом выпилить снап.
     
     
  • 2.5, Vindex (?), 13:04, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Debian testing и никакого snap'а выпиливать не надо
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 13:09, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Но там нет Unity
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 13:37, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Значит хорошие сапоги, надо брать.
     
  • 4.38, Аноним (37), 15:17, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    unity нет года с 13 емнип. после забивания болта канониклами остались только "1.5 васяна продакшн" "саппорт", индийский папик-производитель-гретт-тумбирг и какая-то невнятная фигня на языке, который я даже забыл, как называется
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:28, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скорость выпиливания снап выше, чем запуск firefox!
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:41, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как там с софтом? Всё есть?
     
     
  • 4.17, Vindex (?), 13:52, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почти всё, что есть в Ubuntu — это пакеты из Debian
     
     
  • 5.39, Аноним (37), 15:18, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    были 20 лет назад. даже 15 лет назад канониклы сильно опережали дебиан
     

  • 1.7, Анонн (?), 13:23, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Как бы не хейтили убунту в общем и космонавта в частности, мало кто сделал больше для популяризации линукса для обычных пользователей.
    Появились обычные модели ноутов с предустановленной системой (а не только ынтырпрайз за много денег).
     
     
  • 2.8, Аноним (13), 13:27, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > популяризации линукса для обычных пользователей

    говоришь так, словно это что-то желательное. Я говорю: пусть на линуксе сидит ровно столько пользователей, сколько требуется, чтобы производители дров и софта не могли его игнорировать, но не более того. Подчеркну еще раз: не более того. Если подавляющее большинство будет вантузоидами, то вирусописатели будут целиться прежде всего в них. А линукс должен оставаться системой чисто для своих.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:31, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Да-да и превратится он в какой-нибудь AIX или IBM i, которые никому не нужны и больше никогда не будут нужны.
     
  • 3.18, Аноним (16), 13:55, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сам себе противоречишь. «Ровно столько» ты будешь устанавливать?
     
     
  • 4.21, Аноним (13), 14:08, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сам себе противоречишь

    В каком месте? Приведи две противоречащие друг другу цитаты.

    > «Ровно столько» ты будешь устанавливать?

    Мне устанавливать ничего не нужно, прямо сейчас пользователей линукса ровно столько, сколько нужно.

     
  • 3.19, Mickey_Mouse (?), 13:57, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вирусоносители уже давно целятся на линукс. Сравните, что может сделать вирус на высоконагруженом сервере и вирус на домашнем компьютере пользователя?
     
     
  • 4.23, Аноним (13), 14:11, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что может сделать вирус на высоконагруженом сервере и вирус на домашнем компьютере пользователя?

    Для серверного линукса вирусов нет. Есть лишь уязвимости. Причем ищут их в серверном ПО. Которого у домашних пользователей обычно не оказывается. Возьмем к примеру абстрактную "уязвимость в nginx". Поищи в своем ps -ax, запущен ли у тебя на домашнем ПК нгинкс?

     
     
  • 5.28, Stellarwind (?), 14:25, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нгинкс нет, апач есть :)
     
  • 3.22, Анонн (?), 14:10, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так проблема была как раз в том, что пользователей было недостаточно.
    Вспомните проблемы с wifi, с блютусом, с тачпадами, про всякие сканеры отпечатков можно вообще не вспоминать. И в тот момент популяризация была просто необходима для относительно нормальной работы на десктопе.

    А вирусы для линя и так пишется и будут писаться - почти все сервера на нем, это офигенно лакомая цель. Поэтому аргумент про вирусы так себе.

     
     
  • 4.24, Аноним (13), 14:12, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > вирусы для линя и так пишется и будут писаться - почти все сервера на нем, это офигенно лакомая цель. Поэтому аргумент про вирусы так себе

    Снова ложная предпосылка. https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/128565.html#23

     
     
  • 5.25, Анонн (?), 14:17, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну-ну. Более чем уверен, что если я спрошу "Неужели у тебя все железо работает", то ты ответишь УВСР.
    Поэтому дальнейшую дискуссию считаю бессмысленной ¯\_(ツ)_/¯
     
     
  • 6.27, Аноним (13), 14:24, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы работало все железо, необходимо проверять поддержку линукса еще до покупки. К примеру, покупая роутер, я заранее погуглил, заведется ли на нем OpenWRT. А почему и ты так не можешь?
     
     
  • 7.29, Анонн (?), 14:28, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если подходящего нет? То просто не покупаешь?))
    Вот как раз эта ситуация мне и не нравится.

    Лучше чтобы было "О, ничего себе, для этой сетевухи нет дров!", а не "Какая же сетевуха беспроблемно работает с линем?"

     
     
  • 8.33, Аноним (33), 14:45, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из какой криокамеры ты еще про неработающие под линуксом диалап-модемы расскажи... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.65, arthi747 (ok), 18:03, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой усб 3 1 хаб с сетевухой до сих пор заводится только как хаб а сетевуху в у... текст свёрнут, показать
     
  • 8.44, ryoken (ok), 15:54, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне себе вариант Сэкономить - поискать ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.72, Аноним (71), 19:15, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если подходящего нет, аноним едит в Китай и заказывает в конторе разработку не... текст свёрнут, показать
     
  • 3.35, Vivaswan (ok), 15:09, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Аццки плюсую!!
     
  • 3.66, iPony129412 (?), 18:11, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если подавляющее большинство будет вантузоидами, то вирусописатели будут целиться прежде всего в них. А линукс должен оставаться системой чисто для своих.

    Какой-то бред. Чтобы компьютерно грамотному подцепить вирус на Windows — это надо постараться. А другие на линуксах не выживают.
    Так что…
    Да и если что попало под линуксами делаешь, то тоже несложно — ставишь от васяна софт из Snap Store, левых ненадёжных PPA, сомнительных торрентов с крякнутыми играми из-под Wine (wine — не песочница) и так далее. А уж скрипты вставленные из интернетов без анализа про что там 👍

     
     
  • 4.67, iPony129412 (?), 18:19, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На десктопе самым уязвимым считается браузер.
    После выпила Flash и Java как-то полегче стало. И реально на актуальном браузере опасаться не особо стоит.
    Хотя бывает так бомбанёт, что и линуксам достанется
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=42743
    Так что…
     
  • 3.70, Аноним (71), 18:57, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За вирусами для дескьоп линукс придут антивирусы для дескьоп Линукс.
    Я могу ошибаться, но Защитник на Виндоувс десять вполне себе справляется с вирусами.
    Линукс Минут несколько лет назад в своей мимикрии под Винду имел иконку антивируса в трее.
     
  • 2.40, Аноним (37), 15:19, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дизлайк за тупую копипасту бессмысленного набора слов
     

  • 1.9, Аноним (12), 13:28, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не LTS убунты ненужны.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:24, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пофиг на лтс, они обычно и релизятся со старым гномом. Обновляюсь каждые пол года, и получается отличный баланс между ролинг дистрами и LTS. Никаких проблем з софтом не имею, ну может очень редко какие то незначительные шероховатости после первых дней релиза.
     
     
  • 3.30, амоним (?), 14:30, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    счастливый аноним ) я вот все еще из-за софта не могу 22.04 позволить, приходится на 20.04 сидеть )))
     
     
  • 4.31, Аноним (26), 14:40, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отлично! гном 43, новый стек  WIFI, пайпваер и вейленд дефолт на борту! Это праздник какой-то.
    А что за софт такой, 1С8?
     
     
  • 5.78, амоним (?), 20:37, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ROS 2
     
  • 4.32, Аноним (33), 14:43, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    16.04 c апстартом.
    работает как часы.
    браузеры актуальные в ppa.
    обновления системы по бесплатной подписке...

     
  • 2.43, Аноним (43), 15:40, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нужны для обкатки новинок для следующего LTS
     
  • 2.59, Аноним (60), 17:14, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе LTS на десктопе?
     
     
  • 3.79, Аноним (79), 20:54, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы иметь единую экосистему с серверами.
     
  • 2.76, Admino (ok), 19:34, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот. Раньше, когда каждое обновление дистрибутива тянуло за собой новые версии программ и библиотек в обязательном порядке, вплоть до невозможности использования любовно настроенных хаков и конфигураций, имело смысл сидеть на LTS до последнего. Сегодня, когда софт можно ставить через snap и flatpak, новый релиз приносит только новую версию гнома и ноль проблем.
     
     
  • 3.80, Анонимчик (?), 20:56, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну уж нет как раз возможность ставить собранный под LTS софт один из способов избаватся от этих ужасный снапов, флатпаков и их дружков.
     

  • 1.34, Аноним (34), 14:50, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Для запуска openssh включён systemd-сервис для активации по сокету (запуск sshd при попытке установки сетевого соединения).

    В чем профит?

     
     
  • 2.36, Роман (??), 15:09, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вангую они экономят память так - типа на десктопах ссх может и не юзает никто, а делать ему disable on boot это заставлять юзера читать ман как включить обратно.

    а может еще что, решение на мой взгляд тоже из серии "такоеее"

     
     
  • 3.41, Аноним (37), 15:21, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > типа на десктопах ссх может и не юзает никто

    эээ, а как ещё с ноута комп выключить? не жопу же поднимать, в самом деле

     
     
  • 4.45, ryoken (ok), 15:56, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>эээ, а как ещё с ноута комп выключить? не жопу же поднимать, в самом деле

    А у вас на компе нет IPMI\IPKVM??? (Ужасы какие...)

     
  • 4.52, Роман (??), 16:48, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> типа на десктопах ссх может и не юзает никто
    > эээ, а как ещё с ноута комп выключить? не жопу же поднимать,
    > в самом деле

    Через RDP конечно

     
  • 3.48, Аноним (48), 16:09, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Изобрели inetd, который слушал коннекты и запускал демонов лет 40 ещё назад в первых юниксах )))
     
     
  • 4.54, Роман (??), 16:53, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Изобрели inetd, который слушал коннекты и запускал демонов лет 40 ещё назад
    > в первых юниксах )))

    как человек юзающий одновременно xinetd & systemd socket activation, могу сказать что они слегка разного масштаба вещи в плане управляемости, контроля зависимостей и удобства оператора.

     
  • 2.42, llolik (ok), 15:24, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну типа сервис стартует только когда кто-то на сокет постучался. При загрузке время не тратит, в памяти не висит балластом.
     
     
  • 3.46, ryoken (ok), 15:56, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.к. это бубунта, вангую новости про пропущенные условные стуки :).
     
     
  • 4.53, Роман (??), 16:51, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Т.к. это бубунта, вангую новости про пропущенные условные стуки :).

    да пофиг, десктопная же, лишь бы в LTS не тащили. Хотя для как-нибудь cloud-images startup time + 1-2MB of RAM могут и сэкономить даже в LTS

     

  • 1.47, Аноним (47), 16:01, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В честь K могли бы и на кеды перейти.
     
  • 1.50, DEF (?), 16:18, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прекрасный дистрибутив. Обновился с 22.04.1. Полет нормальный. Хейтеры убунты - горите в аду.
     
  • 1.51, DEF (?), 16:22, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Убунте пора переходить на Btrfs по-умолчанию. Матерая и стабильная ФС уже давно.
     
     
  • 2.55, dullish (ok), 17:00, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему не на F2FS? Десктопному дистрибутиву десктопная файловая система, же!
     
     
  • 3.62, Аноним (62), 17:22, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она же для флешек оптимизирована?
     
     
  • 4.64, dullish (ok), 17:56, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у Вас в домашнем компе шпиндельный накопитель под систему? Если да, то сочувствую.
     
  • 2.75, Аноним (75), 19:34, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Btrsf и стабильность - понятия не совместимые. Скорее zfs включат в ядро, чем brtfs заменит ext4.
     

  • 1.58, Аноним (60), 17:13, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм. До CentOS ещё далеко.
     
     
  • 2.61, Аноним (62), 17:21, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По окаменелости?
     

  • 1.63, Kuromi (ok), 17:34, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Удалено приложение и GNOME Books, в качестве замены предлагается использовать Foliate."

    ОМГ, тот самый Foliate который 1) крутится на WebKit чтобы отображать книжки 2) Недавно был сломан изменениями в WebKit настолько, что разработчик такой  "а я хз как это чинить, поэтому буду ждать когда оно починится само".

     
  • 1.68, Аноним (68), 18:28, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что кеды такие поношенные? Где 5.25?
     
  • 1.73, Аноним (75), 19:22, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный нормальный лайнэкс.
     
     
  • 2.77, Аноним (77), 20:02, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Фряха
     

  • 1.81, BrainFucker (ok), 21:02, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для запуска openssh включён systemd-сервис для активации по сокету (запуск sshd при попытке установки сетевого соединения).

    Вот это зря. А если systemd ступит в самый  неподходящий момент и не запустит?

    Эта фигня имеет смысл для сервисов, которые используются с очень низкой вероятностью.  Плюс это имеет смысл для каких-то тяжёлых сервисов, потребляющих много ресурсов, чтобы зря не запускалось при буте системы. SSH точно не из этих.

    Да и один фиг в порт быстро постучится какой нибудь бот, они круглые сутки всех брутфорсят, так что по факту сервер SSH всё равно будет запущен в первые минуты после бута сервера ))

     

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