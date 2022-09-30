Бета-выпуск Ubuntu 22.10

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|2.11, llolik (ok), 13:29, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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<Зануда mode on>
Это куду, написано же. Единственное, у большого куду рога ЕМНИП витые.
<Зануда mode off>
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|2.16, Аноним (16), 13:52, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Какой же это олень, деревня! Это же антилопа! Вероятно, чернопятая. Эх ты...
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|3.71, Аноним (71), 19:00, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мне вот интересно, если есть убежища продвинутые, должна же быть система управления централизованная. Ну и соответственно под какой ОС.
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|2.60, Аноним (60), 17:16, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эта не алень, рога не правильные. Это заросший разраб убунты-рогоносец.
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|1.2, Аноним (2), 12:56, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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С учетом что из федоры выпиливают кодеки и там нужно немало так пошаманинить с шрифтами что бы ей комфортно было пользоваться, то убунту снова топ. Главное первым делом выпилить снап.
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|4.38, Аноним (37), 15:17, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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unity нет года с 13 емнип. после забивания болта канониклами остались только "1.5 васяна продакшн" "саппорт", индийский папик-производитель-гретт-тумбирг и какая-то невнятная фигня на языке, который я даже забыл, как называется
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|5.39, Аноним (37), 15:18, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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были 20 лет назад. даже 15 лет назад канониклы сильно опережали дебиан
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|1.7, Анонн (?), 13:23, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Как бы не хейтили убунту в общем и космонавта в частности, мало кто сделал больше для популяризации линукса для обычных пользователей.
Появились обычные модели ноутов с предустановленной системой (а не только ынтырпрайз за много денег).
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|2.8, Аноним (13), 13:27, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> популяризации линукса для обычных пользователей
говоришь так, словно это что-то желательное. Я говорю: пусть на линуксе сидит ровно столько пользователей, сколько требуется, чтобы производители дров и софта не могли его игнорировать, но не более того. Подчеркну еще раз: не более того. Если подавляющее большинство будет вантузоидами, то вирусописатели будут целиться прежде всего в них. А линукс должен оставаться системой чисто для своих.
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|3.12, Аноним (12), 13:31, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Да-да и превратится он в какой-нибудь AIX или IBM i, которые никому не нужны и больше никогда не будут нужны.
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|3.18, Аноним (16), 13:55, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сам себе противоречишь. «Ровно столько» ты будешь устанавливать?
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|4.21, Аноним (13), 14:08, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сам себе противоречишь
В каком месте? Приведи две противоречащие друг другу цитаты.
> «Ровно столько» ты будешь устанавливать?
Мне устанавливать ничего не нужно, прямо сейчас пользователей линукса ровно столько, сколько нужно.
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|3.19, Mickey_Mouse (?), 13:57, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вирусоносители уже давно целятся на линукс. Сравните, что может сделать вирус на высоконагруженом сервере и вирус на домашнем компьютере пользователя?
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|4.23, Аноним (13), 14:11, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что может сделать вирус на высоконагруженом сервере и вирус на домашнем компьютере пользователя?
Для серверного линукса вирусов нет. Есть лишь уязвимости. Причем ищут их в серверном ПО. Которого у домашних пользователей обычно не оказывается. Возьмем к примеру абстрактную "уязвимость в nginx". Поищи в своем ps -ax, запущен ли у тебя на домашнем ПК нгинкс?
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|3.22, Анонн (?), 14:10, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так проблема была как раз в том, что пользователей было недостаточно.
Вспомните проблемы с wifi, с блютусом, с тачпадами, про всякие сканеры отпечатков можно вообще не вспоминать. И в тот момент популяризация была просто необходима для относительно нормальной работы на десктопе.
А вирусы для линя и так пишется и будут писаться - почти все сервера на нем, это офигенно лакомая цель. Поэтому аргумент про вирусы так себе.
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|5.25, Анонн (?), 14:17, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну-ну. Более чем уверен, что если я спрошу "Неужели у тебя все железо работает", то ты ответишь УВСР.
Поэтому дальнейшую дискуссию считаю бессмысленной ¯\_(ツ)_/¯
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|6.27, Аноним (13), 14:24, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы работало все железо, необходимо проверять поддержку линукса еще до покупки. К примеру, покупая роутер, я заранее погуглил, заведется ли на нем OpenWRT. А почему и ты так не можешь?
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|7.29, Анонн (?), 14:28, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если подходящего нет? То просто не покупаешь?))
Вот как раз эта ситуация мне и не нравится.
Лучше чтобы было "О, ничего себе, для этой сетевухи нет дров!", а не "Какая же сетевуха беспроблемно работает с линем?"
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|8.33, Аноним (33), 14:45, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
из какой криокамеры ты еще про неработающие под линуксом диалап-модемы расскажи... текст свёрнут, показать
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|8.72, Аноним (71), 19:15, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А если подходящего нет, аноним едит в Китай и заказывает в конторе разработку не... текст свёрнут, показать
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|3.66, iPony129412 (?), 18:11, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если подавляющее большинство будет вантузоидами, то вирусописатели будут целиться прежде всего в них. А линукс должен оставаться системой чисто для своих.
Какой-то бред. Чтобы компьютерно грамотному подцепить вирус на Windows — это надо постараться. А другие на линуксах не выживают.
Так что…
Да и если что попало под линуксами делаешь, то тоже несложно — ставишь от васяна софт из Snap Store, левых ненадёжных PPA, сомнительных торрентов с крякнутыми играми из-под Wine (wine — не песочница) и так далее. А уж скрипты вставленные из интернетов без анализа про что там 👍
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|3.70, Аноним (71), 18:57, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За вирусами для дескьоп линукс придут антивирусы для дескьоп Линукс.
Я могу ошибаться, но Защитник на Виндоувс десять вполне себе справляется с вирусами.
Линукс Минут несколько лет назад в своей мимикрии под Винду имел иконку антивируса в трее.
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|2.26, Аноним (26), 14:24, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пофиг на лтс, они обычно и релизятся со старым гномом. Обновляюсь каждые пол года, и получается отличный баланс между ролинг дистрами и LTS. Никаких проблем з софтом не имею, ну может очень редко какие то незначительные шероховатости после первых дней релиза.
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|3.30, амоним (?), 14:30, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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счастливый аноним ) я вот все еще из-за софта не могу 22.04 позволить, приходится на 20.04 сидеть )))
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|4.31, Аноним (26), 14:40, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Отлично! гном 43, новый стек WIFI, пайпваер и вейленд дефолт на борту! Это праздник какой-то.
А что за софт такой, 1С8?
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|4.32, Аноним (33), 14:43, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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16.04 c апстартом.
работает как часы.
браузеры актуальные в ppa.
обновления системы по бесплатной подписке...
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|2.76, Admino (ok), 19:34, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наоборот. Раньше, когда каждое обновление дистрибутива тянуло за собой новые версии программ и библиотек в обязательном порядке, вплоть до невозможности использования любовно настроенных хаков и конфигураций, имело смысл сидеть на LTS до последнего. Сегодня, когда софт можно ставить через snap и flatpak, новый релиз приносит только новую версию гнома и ноль проблем.
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|3.80, Анонимчик (?), 20:56, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну уж нет как раз возможность ставить собранный под LTS софт один из способов избаватся от этих ужасный снапов, флатпаков и их дружков.
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|1.34, Аноним (34), 14:50, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Для запуска openssh включён systemd-сервис для активации по сокету (запуск sshd при попытке установки сетевого соединения).
В чем профит?
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|2.36, Роман (??), 15:09, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вангую они экономят память так - типа на десктопах ссх может и не юзает никто, а делать ему disable on boot это заставлять юзера читать ман как включить обратно.
а может еще что, решение на мой взгляд тоже из серии "такоеее"
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|3.41, Аноним (37), 15:21, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> типа на десктопах ссх может и не юзает никто
эээ, а как ещё с ноута комп выключить? не жопу же поднимать, в самом деле
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|4.45, ryoken (ok), 15:56, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>эээ, а как ещё с ноута комп выключить? не жопу же поднимать, в самом деле
А у вас на компе нет IPMI\IPKVM??? (Ужасы какие...)
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|4.52, Роман (??), 16:48, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> типа на десктопах ссх может и не юзает никто
> эээ, а как ещё с ноута комп выключить? не жопу же поднимать,
> в самом деле
Через RDP конечно
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|3.48, Аноним (48), 16:09, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Изобрели inetd, который слушал коннекты и запускал демонов лет 40 ещё назад в первых юниксах )))
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|4.54, Роман (??), 16:53, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Изобрели inetd, который слушал коннекты и запускал демонов лет 40 ещё назад
> в первых юниксах )))
как человек юзающий одновременно xinetd & systemd socket activation, могу сказать что они слегка разного масштаба вещи в плане управляемости, контроля зависимостей и удобства оператора.
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|2.42, llolik (ok), 15:24, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну типа сервис стартует только когда кто-то на сокет постучался. При загрузке время не тратит, в памяти не висит балластом.
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|3.46, ryoken (ok), 15:56, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.к. это бубунта, вангую новости про пропущенные условные стуки :).
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|4.53, Роман (??), 16:51, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Т.к. это бубунта, вангую новости про пропущенные условные стуки :).
да пофиг, десктопная же, лишь бы в LTS не тащили. Хотя для как-нибудь cloud-images startup time + 1-2MB of RAM могут и сэкономить даже в LTS
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|1.50, DEF (?), 16:18, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прекрасный дистрибутив. Обновился с 22.04.1. Полет нормальный. Хейтеры убунты - горите в аду.
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|1.51, DEF (?), 16:22, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Убунте пора переходить на Btrfs по-умолчанию. Матерая и стабильная ФС уже давно.
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|2.55, dullish (ok), 17:00, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему не на F2FS? Десктопному дистрибутиву десктопная файловая система, же!
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|4.64, dullish (ok), 17:56, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у Вас в домашнем компе шпиндельный накопитель под систему? Если да, то сочувствую.
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|2.75, Аноним (75), 19:34, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Btrsf и стабильность - понятия не совместимые. Скорее zfs включат в ядро, чем brtfs заменит ext4.
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|1.63, Kuromi (ok), 17:34, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Удалено приложение и GNOME Books, в качестве замены предлагается использовать Foliate."
ОМГ, тот самый Foliate который 1) крутится на WebKit чтобы отображать книжки 2) Недавно был сломан изменениями в WebKit настолько, что разработчик такой "а я хз как это чинить, поэтому буду ждать когда оно починится само".
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|1.81, BrainFucker (ok), 21:02, 30/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для запуска openssh включён systemd-сервис для активации по сокету (запуск sshd при попытке установки сетевого соединения).
Вот это зря. А если systemd ступит в самый неподходящий момент и не запустит?
Эта фигня имеет смысл для сервисов, которые используются с очень низкой вероятностью. Плюс это имеет смысл для каких-то тяжёлых сервисов, потребляющих много ресурсов, чтобы зря не запускалось при буте системы. SSH точно не из этих.
Да и один фиг в порт быстро постучится какой нибудь бот, они круглые сутки всех брутфорсят, так что по факту сервер SSH всё равно будет запущен в первые минуты после бута сервера ))
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