Бета-выпуск Ubuntu 22.10

2.8 , Аноним ( 13 ), 13:27, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > популяризации линукса для обычных пользователей говоришь так, словно это что-то желательное. Я говорю: пусть на линуксе сидит ровно столько пользователей, сколько требуется, чтобы производители дров и софта не могли его игнорировать, но не более того. Подчеркну еще раз: не более того. Если подавляющее большинство будет вантузоидами, то вирусописатели будут целиться прежде всего в них. А линукс должен оставаться системой чисто для своих.

3.12 , Аноним ( 12 ), 13:31, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Да-да и превратится он в какой-нибудь AIX или IBM i, которые никому не нужны и больше никогда не будут нужны.

3.18 , Аноним ( 16 ), 13:55, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Сам себе противоречишь. «Ровно столько» ты будешь устанавливать?

4.21 , Аноним ( 13 ), 14:08, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сам себе противоречишь В каком месте? Приведи две противоречащие друг другу цитаты. > «Ровно столько» ты будешь устанавливать? Мне устанавливать ничего не нужно, прямо сейчас пользователей линукса ровно столько, сколько нужно.

3.19 , Mickey_Mouse ( ? ), 13:57, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вирусоносители уже давно целятся на линукс. Сравните, что может сделать вирус на высоконагруженом сервере и вирус на домашнем компьютере пользователя?

4.23 , Аноним ( 13 ), 14:11, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > что может сделать вирус на высоконагруженом сервере и вирус на домашнем компьютере пользователя? Для серверного линукса вирусов нет. Есть лишь уязвимости. Причем ищут их в серверном ПО. Которого у домашних пользователей обычно не оказывается. Возьмем к примеру абстрактную "уязвимость в nginx". Поищи в своем ps -ax, запущен ли у тебя на домашнем ПК нгинкс?

5.28 , Stellarwind ( ? ), 14:25, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нгинкс нет, апач есть :)

3.22 , Анонн ( ? ), 14:10, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Так проблема была как раз в том, что пользователей было недостаточно.

Вспомните проблемы с wifi, с блютусом, с тачпадами, про всякие сканеры отпечатков можно вообще не вспоминать. И в тот момент популяризация была просто необходима для относительно нормальной работы на десктопе. А вирусы для линя и так пишется и будут писаться - почти все сервера на нем, это офигенно лакомая цель. Поэтому аргумент про вирусы так себе.

4.24 , Аноним ( 13 ), 14:12, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > вирусы для линя и так пишется и будут писаться - почти все сервера на нем, это офигенно лакомая цель. Поэтому аргумент про вирусы так себе Снова ложная предпосылка. https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/128565.html#23

5.25 , Анонн ( ? ), 14:17, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну-ну. Более чем уверен, что если я спрошу "Неужели у тебя все железо работает", то ты ответишь УВСР.

Поэтому дальнейшую дискуссию считаю бессмысленной ¯\_(ツ)_/¯

6.27 , Аноним ( 13 ), 14:24, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы работало все железо, необходимо проверять поддержку линукса еще до покупки. К примеру, покупая роутер, я заранее погуглил, заведется ли на нем OpenWRT. А почему и ты так не можешь?

7.29 , Анонн ( ? ), 14:28, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если подходящего нет? То просто не покупаешь?))

Вот как раз эта ситуация мне и не нравится. Лучше чтобы было "О, ничего себе, для этой сетевухи нет дров!", а не "Какая же сетевуха беспроблемно работает с линем?"

8.33 , Аноним ( 33 ), 14:45, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать из какой криокамеры ты еще про неработающие под линуксом диалап-модемы расскажи... 9.65 , arthi747 ( ok ), 18:03, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Любой усб 3 1 хаб с сетевухой до сих пор заводится только как хаб а сетевуху в у... 8.44 , ryoken ( ok ), 15:54, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вполне себе вариант Сэкономить - поискать ... 8.72 , Аноним ( 71 ), 19:15, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А если подходящего нет, аноним едит в Китай и заказывает в конторе разработку не... 3.35 , Vivaswan ( ok ), 15:09, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Аццки плюсую!!

3.66 , iPony129412 ( ? ), 18:11, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если подавляющее большинство будет вантузоидами, то вирусописатели будут целиться прежде всего в них. А линукс должен оставаться системой чисто для своих. Какой-то бред. Чтобы компьютерно грамотному подцепить вирус на Windows — это надо постараться. А другие на линуксах не выживают.

Так что…

Да и если что попало под линуксами делаешь, то тоже несложно — ставишь от васяна софт из Snap Store, левых ненадёжных PPA, сомнительных торрентов с крякнутыми играми из-под Wine (wine — не песочница) и так далее. А уж скрипты вставленные из интернетов без анализа про что там 👍

4.67 , iPony129412 ( ? ), 18:19, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На десктопе самым уязвимым считается браузер.

После выпила Flash и Java как-то полегче стало. И реально на актуальном браузере опасаться не особо стоит.

Хотя бывает так бомбанёт, что и линуксам достанется

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=42743

Так что…

3.70 , Аноним ( 71 ), 18:57, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – За вирусами для дескьоп линукс придут антивирусы для дескьоп Линукс.

Я могу ошибаться, но Защитник на Виндоувс десять вполне себе справляется с вирусами.

Линукс Минут несколько лет назад в своей мимикрии под Винду имел иконку антивируса в трее.

2.40 , Аноним ( 37 ), 15:19, 30/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – дизлайк за тупую копипасту бессмысленного набора слов

