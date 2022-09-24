Обновление DNS-сервера BIND 9.16.33, 9.18.7 и 9.19.5 c устранением уязвимостей

Опубликованы корректирующие обновления стабильных веток DNS-сервера BIND 9.16.33 и 9.18.7, а также новый выпуск экспериментальной ветки 9.19.5. В новых версиях устранены уязвимости, которые могут привести к отказу в обслуживании: CVE-2022-2795 - при делегировании большого объёма возможно значительное снижение производительности, как следствие, сервер будет не способен обслуживать запросы.

CVE-2022-2881 - выход за границы буфера при чтении, что может привести к утечке данных или краху процесса.

CVE-2022-2906 - утечки памяти в реализации алгоритма Диффи-Хеллмана с использованием записей TKEY, что может привести к постепенному исчерпанию свободной памяти в системе.

CVE-2022-3080 - возможен крах сервера при разрешении в настройках отдачи ответа из устаревшего кэша и параметра stale-answer-client-timeout равного 0.

CVE-2022-38177 и CVE-2022-38178 - утечки памяти в коде проверки DNSSEC по алгоритмам ECDSA и EdDSA при неверно указанной длине подписи.



