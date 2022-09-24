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Обновление DNS-сервера BIND 9.16.33, 9.18.7 и 9.19.5 c устранением уязвимостей

24.09.2022 05:08

Опубликованы корректирующие обновления стабильных веток DNS-сервера BIND 9.16.33 и 9.18.7, а также новый выпуск экспериментальной ветки 9.19.5. В новых версиях устранены уязвимости, которые могут привести к отказу в обслуживании:

  • CVE-2022-2795 - при делегировании большого объёма возможно значительное снижение производительности, как следствие, сервер будет не способен обслуживать запросы.
  • CVE-2022-2881 - выход за границы буфера при чтении, что может привести к утечке данных или краху процесса.
  • CVE-2022-2906 - утечки памяти в реализации алгоритма Диффи-Хеллмана с использованием записей TKEY, что может привести к постепенному исчерпанию свободной памяти в системе.
  • CVE-2022-3080 - возможен крах сервера при разрешении в настройках отдачи ответа из устаревшего кэша и параметра stale-answer-client-timeout равного 0.
  • CVE-2022-38177 и CVE-2022-38178 - утечки памяти в коде проверки DNSSEC по алгоритмам ECDSA и EdDSA при неверно указанной длине подписи.


  1. Главная ссылка к новости (https://kb.isc.org/docs/aa-009...)
  2. OpenNews: Обновление DNS-сервера BIND c устранением уязвимости в реализации DNS-over-HTTPS
  3. OpenNews: Обновление DNS-сервера BIND 9.11.37, 9.16.27 и 9.18.1 c устранением 4 уязвимостей
  4. OpenNews: Выпуск DNS-сервера BIND 9.18.0 с поддержкой DNS-over-TLS и DNS-over-HTTPS
  5. OpenNews: Обновление DNS-сервера BIND c устранением уязвимости, допускающей удалённое выполнение кода
  6. OpenNews: Ошибка в BIND 9.16.17, приводящая к неверной обработке символа W в DNS-запросах
Автор новости: YetAnotherOnanym
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57824-bind
Ключевые слова: bind
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 05:46, 24/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    DoS-уязвимости не так страшно, что-то я не препомню там buffer overflow на запись.
     
  • 2, Аноним (2), 08:31, 24/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    DNS - дикая фигня, диды не догадались, что нужно шифровать трафик между клиентом и сервером, что в итоге привело к куче решений вроде DoT/DoH/DNSCrypt.
     
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