Релиз NNCP 8.8.0, утилит для передачи файлов/команд в режиме store-and-forward

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|1.1, Жироватт (ok), 17:17, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эх, левонеты-левонеты. Сколько же воспоминаний...
Другой вопрос - насколько оно приживётся сегодня и какую нишу займет. Ну, за вычетом упоротых, в шапочках из фольги и облучаемых невидимыми пси-лучами от собаки соседа.
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|2.7, Аноним (7), 18:38, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое интересное что шапочки из фольги действительно работают.
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|3.13, Аноним (13), 22:59, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну конечно! Сестра, принесите нам ещё галопередолу в честь рабочести шапочек из фольги.
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|1.2, pfg21 (ok), 17:20, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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мда, последний раз флопинетом пользовался чтобы почту таскать на ноду :) и давно ж это было....
я понимаю это для обслуживания компутеров, физически отключенных от сети ??
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|1.4, Аноним (4), 18:06, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Утилиты написаны на языке Go
сколько человеко-часов сэкономил бы тс, если бы указал это в самом начале
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|2.6, Аноним (6), 18:33, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Многие программы на Gо прекрасно собираются с помощью gccgо. Надеюсь, эти утилиты не исключение.
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|3.14, Аноним (13), 23:02, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох ептыть, наши вашим башем машут. Как погода на Чукотском полуострове? Нахера пользоваться гнутым поделием, если есть родной кошерный компилятор?
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|3.15, Аноним (13), 23:03, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Электрон, кстати, кошер, если почитать как работает технология, а не включать синдром утёнка.
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|4.17, Аноним (17), 23:52, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Электрон, кстати, кошер, если почитать как работает технология, а не включать синдром
> утёнка.
Конечно кошер, уважаемый маркетолух электрона в массы, разве кто спорил?!
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|1.11, Аноним (11), 21:00, 12/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Насколько помню, когда пытался пользоваться последний раз, программа ну совсем не FTN на каналах с низкой пропускной способностью. Нет ограничения скорости отдачи. При передаче больших файлов засираются все кеши по пути и TCP по таймауту разрывается. И UDP, я так понял, не прикрутили.
В общем ни разу не конкурент UUCP
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|2.16, Аноним (13), 23:05, 12/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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UDP для передачи файлов? Прикольно, хорошая трава там у вас, забористая.
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|3.18, Аноним (11), 00:01, 13/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этом и суть, что для организации FTN, для случаев с узкой шириной канала, TCP ничего не дает.
Реализовывать надежную доставку по TCP через тюнинг tcp_congestion_control и/или шейпинг исходящего трафика, так себе затея (сабж вроде позиционируется как простое решение). Не говоря уже о том, что не везде на серверах есть права на такой тюнинг (особенно если сервер shared).
Если разбивать передачу на чанки (и регулировать отдачу, чтобы кеши не забились), а потом собирать, то зачем тогда TCP?
Для FTN все равно необходимо иметь свою реализацию гарантии доставки сообщений (что и сделано в UUCP и не сделано в NNCP)
Предпочтение TCP можно отдать только по одной причине - иногда файрволлы блокируют UDP
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