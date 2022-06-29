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Релиз фреймворка для реверс-инжиниринга Rizin 0.4.0 и GUI Cutter 2.1.0

29.06.2022 17:32

Состоялся релиз фреймворка для реверс-инжиниринга Rizin и связанной с ним графической оболочки Cutter. Проект Rizin начался как форк фреймворка Radare2 и продолжил его развитие с уклоном на удобный API и фокусом на анализ кода без форензики. С момента форка проект перешел на принципиально отличный механизм сохранения сессии ("проектов") в виде состояния на базе сериализации. Кроме того, кодовая база значительно переработана в сторону удобства сопровождения. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv3.

Графическая оболочка Cutter написана C++ с использованием Qt и распространяется под лицензией GPLv3. Cutter, как и сам Rizin, нацелен на процесс обратной разработки программ в машинном коде или байткоде (например JVM или PYC). Для Cutter/Rizin существуют плагины декомпиляции на основе Ghidra, JSdec и RetDec.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка создания сигнатур FLIRT, которые потом могут быть загружены в IDA Pro;
  • В поставку включена база стандартных сигнатур для популярных библиотек;
  • Улучшено распознавание функций и строк исполняемых файлов на Go для x86/x64/PowerPC/MIPS/ARM/RISC-V;
  • Реализован новый язык промежуточного представления RzIL на базе BAP Core Theory (SMT-подобный язык);
  • Добавлена возможность авто-определения базового адреса для «сырых» файлов;
  • Реализована поддержка загрузки в отладочном режиме «слепков» памяти на базе Windows PageDump/Minidump форматов;
  • Улучшена работа с удаленными отладчиками на базе WinDbg/KD.
  • На данный момент на новый RzIL переведена поддержка архитектур ARMv7/ARMv8, AVR, 6052, brainfuck. К следующему релизу планируется завершить перевод для SuperH, PowerPC и частично x86.

Также дополнительно выпущены:

  • rz-libyara – плагин для Rizin/Cutter для поддержки загрузки и создания сигнатур в формате Yara;
  • rz-libdemangle – библиотека расшифровки имён функций для языков C++/ObjC/Rust/Swift/Java;
  • rz-ghidra – плагин для Rizin/Cutter для декомпиляции (на базе C++ кода Ghidra);
  • jsdec – плагин для Rizin/Cutter для декомпиляции оригинальной разработки;
  • rz-retdec – плагин для Rizin/Cutter для декомпиляции (на базе RetDec);
  • rz-tracetest – утилита перекрёстной проверки корректности трансляции машинного кода в RzIL путём сравнения с трассой эмуляции (на базе QEMU, VICE).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rizinorg/cu...)
  2. OpenNews: Выпуск Hobbits 0.21, визуализатора для реверс-инжиниринга бинарных файлов
  3. OpenNews: HAL - IDE для реверс-инжиниринга цифровых электронных схем
  4. OpenNews: Инициатива по форсированию разработки фреймворка для обратного инжиниринга radare2
  5. OpenNews: Вышел язык спецификации бинарных форматов Kaitai Struct 0.5
  6. OpenNews: Выявлен метод клонирования ключей из криптографических токенов на базе чипов NXP
Автор новости: dukebarman
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57425-rizin
Ключевые слова: rizin, debug, reverse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Попандопала (?), 18:02, 29/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    Натравить автобота кодера на реверсинженеринг чтобы в рамках матстата был и норм фотошоп сделать с автокадом. Дарю идею сообществу.D Так победим! XD
     
  • 2, Аноним (2), 18:07, 29/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    А что там с драмой?
     
  • 3, Аноним (3), 18:50, 29/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    р2 теперь вообще не актуален, или они параллельно развиваются, because fuck you, that's why?
     
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