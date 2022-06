Обновление Firefox 101.0.1 и uBlock Origin 1.43.0

2.8 , Аноним ( 7 ), 21:26, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно кроме как из розетки)

2.11 , Аноним ( 3 ), 21:28, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пользуйся нормальным браузером. А не лисой или производными. Ну и разумеется не хромым

3.18 , Аноним ( 7 ), 21:36, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ишаком что ли?

4.19 , Аноним ( 10 ), 21:41, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, почему, есть mshelp.exe. Вот это нормальный браузер. Не то, что ненормальные. Ты сам-то на нормальном браузере? Или на каком-нибудь ненормальном?

3.23 , Аноним ( 7 ), 21:58, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А тебе пользоваться мозгом. Учись отвечать на поставленный вопрос, если взялся, а не давать дебильные советы в духе перезагрузить пк, переустановить винду и тд.

4.31 , Dzen Python ( ok ), 22:48, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А я, пожалуй, поддержу Аноним (3).

Какой вопрос - такой и ответ. По посту Аноним (7) может быть в принципе что угодно: от тупо копролитового дроволета времен Очаковских, скидывающего страницы в своп от любого мало-мальски работающего параллельно фуррифоксу процесса, до самостоятельной настройки арбузера через эбаут:конфиг по типу этого аддона для палумунки https://addons.palemoon.org/addon/suspender/

с какого-нибудь "форума" со сборником "твиков для "бишапазности" и "узскорения" от VovaaaaNyan~89 (Владимира Криворучко), ламера высшей ступени. Поэтому давай, мозгатый: у меня в подвале раздаётся иногда стук, когда луна в зените и солнце прыгает через ретроградный меркурий в созвездие котлеты из тельца - это важно!, когда я по нечетным дням четного месяца открываю сайт https://большие-дойки-мамочки-близко.рф и при этом у меня крутится рядом фотошоп, лазарус, и вентилятор на столе бьётся в конвульсиях от смеха. Что это такое???

2.30 , Dzen Python ( ok ), 22:37, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Купи себе топовый комп стоджва ядра тридцытьджва гига для учебы из дэнээса.

Попроси знакомого кампуторщика поставить тебе ломаную десятку ультимэйт безплатно без смс.

Запусти сисиклинер и вбпдыньк!

Вбей в черное окошко руны с https://windows.rm-rf.com/bizapasna-mlya-budu , так делают хакиры и у них все летает.

Поставь себе убунту луникс, только там танки не ходят и малому смешарики не так открываются.

Установи MegaPidOrSoft FireFox Sppedup Antivirus Care Ulimate Repack by _TolyanSHopA92_ базарю, брат воскрес от этого софтины

Добейся, что Петька с третьего - хакир, в третьем классе убунту свою собрал - тебе починил за 100 рубасов



3.38 , Аноним ( 37 ), 00:05, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты точно шизоид.