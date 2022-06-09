The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление Firefox 101.0.1 и uBlock Origin 1.43.0

09.06.2022 20:40

Доступен корректирующий выпуск Firefox 101.0.1, в котором устранены три проблемы:

  • На Linux-системах решена проблема с невозможностью вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши в окне Picture-in-Picture.
  • В macOS решена проблема с очисткой общего буфера обмена после закрытия браузера.
  • На платформе Windows решена проблема с неработоспособностью интерфейса при включении режима Win32k Lockdown.

Дополнительно можно упомянуть обновление браузерного дополнения uBlock Origin 1.43, обеспечивающего блокирование рекламы, вредоносных элементов, кода для отслеживания перемещения, JavaScript-майнеров и других мешающих нормальной работе элементов. В новой версии удалена поддержка старой классической всплывающей панели, улучшена подсветка проблемных хостов, повышена точность ведения лога и устранены некоторые недоработки.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox включена по умолчанию поддержка аппаратного ускорения видео для Linux-систем с Mesa
  3. OpenNews: Релиз Firefox 101
  4. OpenNews: Разработчики Ubuntu приступили к решению проблем с медленным запуском snap-пакета Firefox
  5. OpenNews: Усиление требований Mozilla к удостоверяющим центрам
  6. OpenNews: В Firefox началось тестирование третьей версии манифеста Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57325-firefox
Ключевые слова: firefox, ublock
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 20:48, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хочу версию 127.0.0.1
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:54, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Некоторые вещи не меняются никогда. Некоторые люди безгранично тупы до конца своей жизни. Забей фрактал. Ты посмешище и позорище.
     
     
  • 3.20, a_kusb (ok), 21:45, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже хочу эту версию
     
  • 2.4, Тов Майор (?), 20:54, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наконец то мы вачислили твой ИП, пвти сервис с леденцами уже в пути.
     
     
  • 3.5, Аноним (3), 21:01, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не ip. Это его результаты теста на IQ

    <Количество попыток>.<количество правильных ответов>.<результирующий бал>.<IQ>.

    127.0.0.1

    127 - количество попыток
    0 - правильных ответов
    0 - балов
    1 - IQ. И то только за упорство.

     
     
  • 4.10, Аноним (10), 21:28, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я не совсем понял, 127 - это что? а 0? а 1? напиши пожалуйста, что к чему относится
     
     
  • 5.12, Аноним (12), 21:30, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    тоже не понял. авто, уточни плиз, что ты имел ввиду
     
     
  • 6.15, Аноним (3), 21:34, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фракталы, не тупите, залогиньтесь
     
     
  • 7.22, Аноним (10), 21:49, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А эти фракталы - они сейчас с нами в одной комнате?
     
     
  • 8.35, Аноним (35), 22:58, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждый в этой комнате отупел ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.40, Аноним (40), 00:28, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тов без точки - имя.
     
     
  • 4.41, Аноним (40), 00:29, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или фамилие.. )
     

  • 1.2, Аноним (3), 20:53, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    101 версия уже. А пользоваться до сих пор не возможно. Ни лисой ни хромым ни всякими виляльдями
     
     
  • 2.6, Rev (?), 21:10, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну если у тебя второй пень, то кто тебе виноват?
     
     
  • 3.9, Аноним (3), 21:27, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто тебе сказал такую глупость? Проц тут вообще причём?
     
     
  • 4.13, Аноним (10), 21:30, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причем_тут.jpg
     
     
  • 5.14, Аноним (3), 21:32, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фрактал тупняк - залогинься.
     
  • 3.32, Аноним (32), 22:52, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разраб виноват, ленивая макака забила на оптимизацию.
     
  • 2.24, Аноним (24), 21:58, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    arachne попробуй
     
     
  • 3.25, Dima (??), 22:17, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использовал на 386-м, в DOS
     
  • 2.28, Dzen Python (ok), 22:29, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А быд...ой, простите, средний пользователь по старой памяти, когда лису ему поставил знакомый *компьютерщик* вместе со зборачкой зверь-сиди "UltraXP MegаGigaGitler Edition +9999 пролеченных программ", хавает.

    Ему - норм. Видосики открываются. Синенький антизапрет ставится. Дром крутится. Авито звонится. "Смешариков мелкому поставить онлайн" есть. Что еще надо?

     
     
  • 3.37, Аноним (37), 00:04, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты шизофреник?
     

  • 1.7, Аноним (7), 21:19, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На старом пк переходя по вкладкам или мотая вниз всё их содержимое постоянно заново отрисовывает в течение нескольких секунд (страница становится белой с колёсиком загрузки посредине). Можно это отключить?
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 21:26, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно кроме как из розетки)
     
  • 2.11, Аноним (3), 21:28, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пользуйся нормальным браузером. А не лисой или производными. Ну и разумеется не хромым
     
     
  • 3.18, Аноним (7), 21:36, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ишаком что ли?
     
     
  • 4.19, Аноним (10), 21:41, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, почему, есть mshelp.exe. Вот это нормальный браузер. Не то, что ненормальные. Ты сам-то на нормальном браузере? Или на каком-нибудь ненормальном?
     
  • 3.23, Аноним (7), 21:58, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе пользоваться мозгом. Учись отвечать на поставленный вопрос, если взялся, а не давать дебильные советы в духе перезагрузить пк, переустановить винду и тд.
     
     
  • 4.31, Dzen Python (ok), 22:48, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я, пожалуй, поддержу Аноним (3).
    Какой вопрос - такой и ответ.

    По посту Аноним (7) может быть в принципе что угодно: от тупо копролитового дроволета времен Очаковских, скидывающего страницы в своп от любого мало-мальски работающего параллельно фуррифоксу процесса, до самостоятельной настройки арбузера через эбаут:конфиг по типу этого аддона для палумунки https://addons.palemoon.org/addon/suspender/
    с какого-нибудь "форума" со сборником "твиков для "бишапазности" и "узскорения" от VovaaaaNyan~89 (Владимира Криворучко), ламера высшей ступени.

    Поэтому давай, мозгатый: у меня в подвале раздаётся иногда стук, когда луна в зените и солнце прыгает через ретроградный меркурий в созвездие котлеты из тельца - это важно!, когда я по нечетным дням четного месяца открываю сайт https://большие-дойки-мамочки-близко.рф и при этом у меня крутится рядом фотошоп, лазарус, и вентилятор на столе бьётся в конвульсиях от смеха. Что это такое???

     
  • 2.30, Dzen Python (ok), 22:37, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купи себе топовый комп стоджва ядра тридцытьджва гига для учебы из дэнээса.
    Попроси знакомого кампуторщика поставить тебе ломаную десятку ультимэйт безплатно без смс.
    Запусти сисиклинер и вбпдыньк!
    Вбей в черное окошко руны с https://windows.rm-rf.com/bizapasna-mlya-budu , так делают хакиры и у них все летает.
    Поставь себе убунту луникс, только там танки не ходят и малому смешарики не так открываются.
    Установи MegaPidOrSoft FireFox Sppedup Antivirus Care Ulimate Repack by _TolyanSHopA92_ базарю, брат воскрес от этого софтины
    Добейся, что Петька с третьего - хакир, в третьем классе убунту свою собрал - тебе починил за 100 рубасов

     
     
  • 3.38, Аноним (37), 00:05, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты точно шизоид.
     

  • 1.16, Аноним (16), 21:35, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо всем принудительнно установить яндекс, поиграли в опенсорс и хватит
     
  • 1.17, Xo (?), 21:36, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему здесь так хейтят фрактала? Он же никому ничего плохого не сделал, наверно)
     
     
  • 2.21, Sw00p aka Jerom (?), 21:48, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тренд такой, дефрактализация :)
     
     
  • 3.27, Dzen Python (ok), 22:24, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Специальная Комментная Операция по дефракталилизации и дерастизации опеннетных ыкспердов?
     
     
  • 4.42, Аноним (40), 00:33, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Демократизации?
     
  • 2.26, Fracta1L (ok), 22:22, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это жалкие убогие людишки, ни к чему на них внимание обращать
     
     
  • 3.29, Попандопала (?), 22:33, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Небратья всполошились. Могилизация очевидно идет по плану.
     
  • 2.36, Аноним (36), 23:07, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вкатился в линукс где-то году в 2007, и тогда уже все хейтили Фрактала
     
     
  • 3.39, анон_тот самый (?), 00:10, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    0_0     а я в 2003.. как винду 98 на компе снес... хр-хой)))) а ынтернета нема. дров под ХР нема))) короче купил супер пупер журнал хакер))) а там на двд и мандрива и опенок и фряха. даже был гнутый дос. обалдел вще и полетело. короче линя кинул на комп, а он круче винды по качеству картинки был( мож только у меня не знаю) и проги в комплекте и дрова искать не надо. очешуел короче от прухи и пошел потом дистры проверять. к слову был селерон 1.8 с 256 мб оперативы, а линь на нем летал и это с кедами( да были тогда кажется 3.8.5 что ли.) вот ща гляжу на гном, кеды5 и все остальные ДЕ и плакать хочется. да что там кеды. браузеры все на запуске по гигу оперативы отжирают и это вкладок не открываешь. фокс кстати 2.6 тогда отъедал где то 110мб + вкладка на 35-иногда 40мб. вот  и думай какие рукожопы ща проги пишут.
     
     
  • 4.43, Аноним (40), 00:37, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сообщающиеся сосуды. Всё выкопанное и выкачанное из Земли куда-то надо девать.
     
     
  • 5.44, анон_тот самый (?), 00:44, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сообщающиеся сосуды. Всё выкопанное и выкачанное из Земли куда-то надо девать.

    они их уже в сигналы о и 1 переводить научились? офигеть прогресс пошел. а там еще телепортацию не придумали? а топливо дорожает и машины тоже)))

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру