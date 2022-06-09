Обновление Firefox 101.0.1 и uBlock Origin 1.43.0

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|2.3, Аноним (3), 20:54, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Некоторые вещи не меняются никогда. Некоторые люди безгранично тупы до конца своей жизни. Забей фрактал. Ты посмешище и позорище.
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|3.5, Аноним (3), 21:01, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не ip. Это его результаты теста на IQ
<Количество попыток>.<количество правильных ответов>.<результирующий бал>.<IQ>.
127.0.0.1
127 - количество попыток
0 - правильных ответов
0 - балов
1 - IQ. И то только за упорство.
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|4.10, Аноним (10), 21:28, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я не совсем понял, 127 - это что? а 0? а 1? напиши пожалуйста, что к чему относится
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|1.2, Аноним (3), 20:53, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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101 версия уже. А пользоваться до сих пор не возможно. Ни лисой ни хромым ни всякими виляльдями
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|2.6, Rev (?), 21:10, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну если у тебя второй пень, то кто тебе виноват?
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|2.28, Dzen Python (ok), 22:29, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А быд...ой, простите, средний пользователь по старой памяти, когда лису ему поставил знакомый *компьютерщик* вместе со зборачкой зверь-сиди "UltraXP MegаGigaGitler Edition +9999 пролеченных программ", хавает.
Ему - норм. Видосики открываются. Синенький антизапрет ставится. Дром крутится. Авито звонится. "Смешариков мелкому поставить онлайн" есть. Что еще надо?
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|1.7, Аноним (7), 21:19, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На старом пк переходя по вкладкам или мотая вниз всё их содержимое постоянно заново отрисовывает в течение нескольких секунд (страница становится белой с колёсиком загрузки посредине). Можно это отключить?
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|2.11, Аноним (3), 21:28, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользуйся нормальным браузером. А не лисой или производными. Ну и разумеется не хромым
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|4.19, Аноним (10), 21:41, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, почему, есть mshelp.exe. Вот это нормальный браузер. Не то, что ненормальные. Ты сам-то на нормальном браузере? Или на каком-нибудь ненормальном?
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|3.23, Аноним (7), 21:58, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А тебе пользоваться мозгом. Учись отвечать на поставленный вопрос, если взялся, а не давать дебильные советы в духе перезагрузить пк, переустановить винду и тд.
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|4.31, Dzen Python (ok), 22:48, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я, пожалуй, поддержу Аноним (3).
Какой вопрос - такой и ответ.
По посту Аноним (7) может быть в принципе что угодно: от тупо копролитового дроволета времен Очаковских, скидывающего страницы в своп от любого мало-мальски работающего параллельно фуррифоксу процесса, до самостоятельной настройки арбузера через эбаут:конфиг по типу этого аддона для палумунки https://addons.palemoon.org/addon/suspender/
с какого-нибудь "форума" со сборником "твиков для "бишапазности" и "узскорения" от VovaaaaNyan~89 (Владимира Криворучко), ламера высшей ступени.
Поэтому давай, мозгатый: у меня в подвале раздаётся иногда стук, когда луна в зените и солнце прыгает через ретроградный меркурий в созвездие котлеты из тельца - это важно!, когда я по нечетным дням четного месяца открываю сайт https://большие-дойки-мамочки-близко.рф и при этом у меня крутится рядом фотошоп, лазарус, и вентилятор на столе бьётся в конвульсиях от смеха. Что это такое???
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|2.30, Dzen Python (ok), 22:37, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Купи себе топовый комп стоджва ядра тридцытьджва гига для учебы из дэнээса.
Попроси знакомого кампуторщика поставить тебе ломаную десятку ультимэйт безплатно без смс.
Запусти сисиклинер и вбпдыньк!
Вбей в черное окошко руны с https://windows.rm-rf.com/bizapasna-mlya-budu , так делают хакиры и у них все летает.
Поставь себе убунту луникс, только там танки не ходят и малому смешарики не так открываются.
Установи MegaPidOrSoft FireFox Sppedup Antivirus Care Ulimate Repack by _TolyanSHopA92_ базарю, брат воскрес от этого софтины
Добейся, что Петька с третьего - хакир, в третьем классе убунту свою собрал - тебе починил за 100 рубасов
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|1.16, Аноним (16), 21:35, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо всем принудительнно установить яндекс, поиграли в опенсорс и хватит
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|1.17, Xo (?), 21:36, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему здесь так хейтят фрактала? Он же никому ничего плохого не сделал, наверно)
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|3.27, Dzen Python (ok), 22:24, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Специальная Комментная Операция по дефракталилизации и дерастизации опеннетных ыкспердов?
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|2.36, Аноним (36), 23:07, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вкатился в линукс где-то году в 2007, и тогда уже все хейтили Фрактала
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|3.39, анон_тот самый (?), 00:10, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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0_0 а я в 2003.. как винду 98 на компе снес... хр-хой)))) а ынтернета нема. дров под ХР нема))) короче купил супер пупер журнал хакер))) а там на двд и мандрива и опенок и фряха. даже был гнутый дос. обалдел вще и полетело. короче линя кинул на комп, а он круче винды по качеству картинки был( мож только у меня не знаю) и проги в комплекте и дрова искать не надо. очешуел короче от прухи и пошел потом дистры проверять. к слову был селерон 1.8 с 256 мб оперативы, а линь на нем летал и это с кедами( да были тогда кажется 3.8.5 что ли.) вот ща гляжу на гном, кеды5 и все остальные ДЕ и плакать хочется. да что там кеды. браузеры все на запуске по гигу оперативы отжирают и это вкладок не открываешь. фокс кстати 2.6 тогда отъедал где то 110мб + вкладка на 35-иногда 40мб. вот и думай какие рукожопы ща проги пишут.
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|4.43, Аноним (40), 00:37, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сообщающиеся сосуды. Всё выкопанное и выкачанное из Земли куда-то надо девать.
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|5.44, анон_тот самый (?), 00:44, 10/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сообщающиеся сосуды. Всё выкопанное и выкачанное из Земли куда-то надо девать.
они их уже в сигналы о и 1 переводить научились? офигеть прогресс пошел. а там еще телепортацию не придумали? а топливо дорожает и машины тоже)))
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