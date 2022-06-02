Выпуск Distrobox 1.3, инструментария для вложенного запуска дистрибутивов

2.4 , ИмяХ ( ? ), 13:00, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Видно, вы тот самый человек, который пользуется исключительно открытым ПО и, при установке любого пакета, тщательно просматривает весь исходный код вплоть до каждой строчки, чтобы убедиться, что там нет никаких бекдоров и червей.

3.5 , Аноним ( 5 ), 13:16, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – К репам топовых дистрибутивов есть некоторое доверие.

4.29 , Аноним ( 29 ), 16:37, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну раз есть доверте к «топовым» дистрибутивам, стало быть и эта тулза подойдёт. Код там простой, на шелле, можно за вечер релиз прочитать и посмотреть как предоставленные дистрибутивом бинарники запускаются.

5.30 , Аноним ( 5 ), 17:37, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, это отличается от заявленного "выполнить одну команду distrobox-create, не задумываясь о тонкостях".

3.7 , Аноним ( 7 ), 13:21, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При сборке из исходников, шанс подцепить различные передающиеся половым путём улучшения минимален, при использовании нонейм блобов же, вероятность стремится к бесконечности. Это особенно актуально в современном мире, когда у тебя нет возможности тренировать модели, и приходится полагаться на чужие. А там, какой-нибудь pickle внутри, который может сделать что угодно. При этом, в современном же мире, требуемые натренированные модели распространяются через варезники, что, конечно, сразу очень надёжно. Сервисы для обмена моделями тоже крайне надёжно. Учитывая количество пользователей (около 0), остаётся только надеяться на лучшее. А что касается контейнеров, это очень популярный вектор атаки. Впрочем, едва ли пользователи контейнеров, которые curl | sh (вроде любителей раста), будут заботиться о таких вещах, как малварь. У них же венда с кучей проприетарных бэкдоров, что им переживать за свои данные. Для этого есть антивирус, это его забота, определять, чья малварь хорошая.

4.22 , ананим.orig ( ? ), 15:30, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > .. вероятность стремится к бесконечности .. Точно не к единице (они же 100%)?

5.23 , Аноним ( 7 ), 15:35, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К INTMAX+1

6.24 , ананим.orig ( ? ), 15:43, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это будет ноль. ;)

http://av-assembler.ru/asm/afd/asm-overflow.htm

7.26 , Аноним ( 7 ), 15:48, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не уверен, это знаковый тип.

5.28 , Аноним ( 28 ), 16:36, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Рейтинги иногда стремятся же к 146% и это далеко не предел.

4.31 , Аноним ( - ), 17:49, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > При сборке из исходников, шанс подцепить различные передающиеся половым путём улучшения минимален А потом скажут что это была не закладка, а уязвимость и мало ли что про нее все 10 лет знали. Dirty Cow примером

5.32 , Аноним ( 7 ), 18:13, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это всё же уязвимость, а не стилер токенов и ключей. Продвинутые ещё и кейлогер встроят и подождут ввода паролей. Вот такие улучшения часто можно встретить в блобах. А в блобах от известных поставщиков проприетарщины обычно как минимум идёт кейлогер и дисковый сканер, и если они не стилят ключи сегодня, никто не помешает им начать это делать завтра. В опенсорс такое не встраивают.

6.33 , Аноним ( 7 ), 18:24, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В хроме, кстати, есть и сканер и кейлогер и много чего ещё. Мне как-то раз понадобилось пропатчить кое-что в исходниках хромиума (точнее, в запущенном хромиуме, но для этого пригодились исходники), надеюсь, больше не придётся на них смотреть. Это всё же скорее исключение, контролировать такое невозможно никак, если только ты не занимаешься этим на фултайм в команде.

3.8 , Тот Самый ( ? ), 13:24, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >тщательно просматривает весь исходный код Для чужих bash скиптов - всегда.

А для остального ПО - я адекватный человек и соразмеряю затраты с результатом А Вы, судя по всему, из поколения "шмяк-шмяк и в продакшен"

3.15 , Аноним ( 15 ), 14:35, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть рынок бесплатных дистрибутивов. На этом рынке бесплатных дистрибутивов ВСЕ определяется репутацией. Если какой-то репозиторий будет скомпрометирован единожды, анонимы будут помнить и припоминать при любом удачном случае. Если найдутся бэкдоры заложенные разработчиками, то репутация будет на нуле. Ну или найдутся люди которых это устраивает, т.к. это сертифицированный, лицензированный и единственно разрешенный к использованию дистрибутив.

4.18 , freehck ( ok ), 14:43, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну или найдутся люди которых это устраивает, т.к. это сертифицированный, лицензированный и единственно разрешенный к использованию дистрибутив. Да, на радость Astra Linux

5.19 , Аноним ( 7 ), 15:02, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это тот, который дырявее ситечка? Всегда это умиляло.

6.25 , freehck ( ok ), 15:44, 02/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это тот, который дырявее ситечка? Он самый