Выпуск Distrobox 1.3, инструментария для вложенного запуска дистрибутивов

Попандопала ( ? ), 12:38, 02/06/2022: Обленились люди в конец уже.D Между прочим тут часто пишут олды про то,что под каждую задачу своя примочка должна быть и минимум "все в одном" чтобы было. Гуглосервисы развратили пользователей еще больше на самом деле. Без синхронизации устройств так и вовсе не жизнь вовсе сейчас. Это я про удобство в общем.

Аноним ( 6 ), 13:18, 02/06/2022: > Firefox не имеет ни малейшего представления о том, что в твоей системе стоит Evince

freehck ( ok ), 13:33, 02/06/2022: > добавлена команда distrobox-host-exec для запуска команд из контейнера, выполняемых в окружении хост-системы

Ознакомьтесь: https://github.com/89luca89/distrobox/blob/main/docs/usage/distrobox-host-exec Озвученную проблему эта тулза не решает.

Аноним ( 6 ), 14:27, 02/06/2022: Даже если нет, не вижу непреодолимых препятствий сделать тулзу, которая запускает evince нужным вам способом.

Аноним ( 20 ), 15:03, 02/06/2022: так а нафига тогда козе баян? весь смысл изоляции пропадает, если можно будет ассоциированные обработчики извне запускать.

Fracta1L ( ok ), 13:38, 02/06/2022: Да, поэтому сообщество freedesktop придумало порталы.

freehck ( ok ), 14:40, 02/06/2022: > Да, поэтому сообщество freedesktop придумало порталы. Хм. Гуёвые приложения нынче пилятся в соответствии со стандартами freedesktop?

Я правда не в курсе, я в гуй особенно никогда не лез. Как работают порталы? Через dbus?

a_kusb ( ok ), 15:29, 02/06/2022: Выглядит как решаемая проблема в этом случае.