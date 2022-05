Релиз Firefox 101

2.36 , Попандопала ( ? ), 19:03, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У ФФ нет очевидного выигрыша,а вот у Чромиума был,но я его 16 часов собирал. Меня тут даже жалеть начали.

3.37 , Попандопала ( ? ), 19:05, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сорян, я через CFLAGS, CXXFLAGS оптимизировал.(

3.41 , Аноним ( 41 ), 19:21, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >я его 16 часов собирал пора заменить кору дуба на 5950х

3.47 , achtosluchilos ( ok ), 19:30, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У ФФ нет очевидного выигрыша,а вот у Чромиума был,но я его 16

> часов собирал. Меня тут даже жалеть начали. У меня процессор 7-летней давности на 4 ядра по 3.3 ггц, но на DDR4. Так вот если собирать firefox чисто release выключив debug и tests в mozconfig то сборка занимает всего 55 минут.

4.64 , iZEN ( ok ), 19:45, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать pkg info firefox firefox-101 0_2,2 Name firefox Version 1... 5.76 , Аноним ( - ), 20:56, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Начинается. А на серверных процессорах последних моделей не ARM c 128 ядрами, что будет минута или 15 сепкунд? Ну не меняют люди (большенство) компьютеры когда выходят новые процессры. Они и так прекрасно знают примерно, что есть в продаже. Ну и денги. Лично я даже если и иметь денги не сталбы гонятся за последним переплачивать больше чем мне надо.

6.77 , Аноним ( - ), 20:59, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "пора заменить кору дуба на 5950х" на это отвечал.

6.86 , Аноним ( - ), 21:48, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И на это тоже "Компиляция, сборка, паковка, обновление с предыдущей версии Firefox заняло 12 минут на AMD Ryzen 9 3900X.. "

7.88 , Аноним ( - ), 21:52, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Изначально я на это и отвечал, но запутался и не нашол где о 12 минутах прочёл.

5.78 , achtosluchilos ( ok ), 20:59, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

> o Popup Blocking

> o Tabbed Browsing

> o Live Bookmarks (ie. RSS)

> o Extensions

> o Themes

> o FastFind

> o Improved Security

> WWW: http://www.mozilla.com/firefox

> Компиляция, сборка, паковка, обновление с предыдущей версии Firefox заняло 12 минут на

> AMD Ryzen 9 3900X. То есть ты решил померяться 24 поточным процессором с 4 поточным? Ну мы все очень рады за тебя. > Options Это еще ни о чем не говорит. Firefox читает только mozconfig и переменные окружения и в момент сборки он очень многое "игнорирует и вычищает" пользовательского. Весь интернет заполнен мануалами протухшими. mk_add_options передает опции automake, ac_add_options передает опции autoconf, mach это самописная система сборки на python3 созданная только для кодовой базы mozilla. Если фрибздуны в портах все делают правильно значит оно будет собираться правильно. Хотя я вот сейчас взглянул на Makefile порта, и я вижу, что нихрена они правильно не записывают опции в mozconfig. Как, собственно, и в генте. Линуксоиды и прочие уже давно так привыкли к тому, что мейнтейнеры за них все делают правильно что даже перестали замечать, что мейнтейнеры стали забивать болт. Если взглянуть на rpm spec в firefox можно ужаснуться, а на debian/* файлы пакета в ubuntu/debian лучше не смотреть можно поседеть от ужаса. Вот например я собирал firefox с опциями export CFLAGS="-O3", export CXXFLAGS="-O3" и что спрашивается? Оно собралось -O2.

6.87 , Аноним ( - ), 21:52, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Хотя я вот сейчас взглянул на Makefile порта, и я вижу, что

> нихрена они правильно не записывают опции в mozconfig. Как, собственно, и

> в генте. Линуксоиды и прочие уже давно так привыкли к тому, А глядел глазками?

https://cgit.freebsd.org/ports/tree/Mk/bsd.gecko.mk#n345







for arg in ${MOZ_OPTIONS}

@${ECHO_CMD} ac_add_options ${arg:Q} >> ${MOZCONFIG}

. endfor

. for arg in ${MOZ_MK_OPTIONS}

@${ECHO_CMD} mk_add_options ${arg:Q} >> ${MOZCONFIG}

. endfor

. for var in ${MOZ_EXPORT}

@${ECHO_CMD} export ${var:Q} >> ${MOZCONFIG}

. endfor







7.90 , achtosluchilos ( ok ), 22:07, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – собираешь со своими C/CXXFLAGS, затем открываешь в firefox страницу about:buildconfig и сравниваешь, после доложишь на форум, нам всем очень инетересно.

8.94 , iZEN ( ok ), 22:44, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Compiler usr local bin clang13 -std gnu99 usr local bin clang 13 -std gnu 17... 8.97 , Аноним ( - ), 23:04, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Какой интересный спрыг с темы ... 4.91 , Аноним ( 6 ), 22:12, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А хромиум сколько? У меня и так 10 часов он собирался, но когда пришлось многопоточную сборку отключить, он стал собираться неделю.

5.96 , iZEN ( ok ), 22:48, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А хромиум сколько? У меня и так 10 часов он собирался,

> но когда пришлось многопоточную сборку отключить, он стал собираться неделю. Обновление chromium-102.0.5005.61_1.pkg - 81 минута. Обновление rust-1.61.0.pkg — 35 минут.

6.98 , Аноним ( 6 ), 23:09, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это гцц? Ну, раст и у меня 50 минут. Это у меня ещё дорогие флаги компилятора типа -fipa-matrix-reorg -fipa-pta -fdevirtualize-at-ltrans (хотя не помню, что у меня с лто собирается, а что без, там солянка жуткая из-за неработающих пакетов). Как выяснилось, шланг их очень не любит, и компилируется с ними в 15 раз дольше. Это началось в прошлом году. Либо это, либо arch=native vs arch=core2 (ncnn не собирается с native).

7.99 , iZEN ( ok ), 23:11, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это гцц? LLVM/Clang 13.0.0 2.39 , Аноним ( 6 ), 19:12, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Собирай с PGO. Если хочешь, чтобы было быстрее, собирай GCC. Штатная возможность в генте.

3.43 , achtosluchilos ( ok ), 19:25, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – PGO дает выигрыш только холодного запуска приложения вот и все. PGO переоцененно. LTO только уменьшает размер бинарника. У firefox с LTO какие-то пару мб у libxul выиграшь. GCC не дает никакого выигрыша в случае с firefox. Там код оптимизирован для clang, у них GCC не является приоритетным компилятором, но они его поддерживают. Да я собирал GCC12 так вот отставание по результатам у JetStreams там до 10%. > Штатная возможность в генте. Видел я ebuild в генте, он частями протухший, а частями вообще не делает того, что было задумано. Как я выше писал 'mach' система сборки firefox вычещает все CFLAGS/CXXFLAGS их передавать нужно через ac_add_options --enable-optimize="-O3 -mach=x86-64-v3"

4.52 , Аноним ( - ), 19:37, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лет 5-6 назад собирал из исходников разный софт и утилиты, так вот при использовании уровня оптимизации "-O3" некоторые бинарники тупо не запускались. "-O3" слишком агрессивен, лучше используй "-O2".

5.66 , Аноним ( 6 ), 19:48, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – PGO включает оптимизации аналогичные O3, но применяет их только там, где от них будет выигрыш. Заметного прироста попугаев конечно не будет, там и так уже оптимизировано всё, что только возможно. Но он будет.

6.79 , achtosluchilos ( ok ), 21:06, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > PGO включает оптимизации аналогичные O3, но применяет их только там, где от

> них будет выигрыш. Заметного прироста попугаев конечно не будет, там и

> так уже оптимизировано всё, что только возможно. Но он будет. PGO запускает бинарник приложения несколько раз для этого ему нужен xvfb, записывает результаты какие ветки кода чаще всего используются и оптимизирует бинарник так чтобы этот код выполнялся в первую очередь. PGO нужен только для холодного запуска (вот, например под вендой firefox запускается очень долго на первой загрузке системы, в отличие от хромых что запускаются моментально, хотя в firefox под венду сейчас оффициально собирается с PGO от этого очень серьезного выигрыша нет, да быстрее немного, но один хрен пользователи наблюдают белое/черное окно приложения и курсор-"песочные-часы" целую добрую секунду). По сравнению с вендой firefox под линуксом запускается (у меня по крайней мере) в разы быстрее чуть ли не мгновенно даже с выключенным PGO.

7.83 , Аноним ( 6 ), 21:27, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хромые уже очень давно собирают с ПГО. Опера, вроде, первой начала тренд, собирать хромого с ПГО.

7.84 , Аноним ( 6 ), 21:28, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но кстати про PGO это конкретно для GCC важно, шланг местами может некоторые вещи соптимизировать (не всегда удачно) и без него.