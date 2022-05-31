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Релиз Firefox 101

31.05.2022 17:31

Состоялся релиз web-браузера Firefox 101. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 91.10.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 102, релиз которой намечен на 28 июня.

Основные новшества в Firefox 101:

  • Реализована экспериментальная поддержка третьей версии манифеста Chrome, определяющего возможности и ресурсы, доступные для дополнений, написанных с использованием API WebExtensions. В реализованном в Firefox варианте манифеста Chrome добавлен новый декларативный API фильтрации контента, но в отличие от Chrome не прекращена поддержка старого блокирующего режима работы API webRequest, востребованного в дополнениях для блокирования нежелательного контента и обеспечения безопасности. Для включения поддержки третьей версии манифеста в about:config предусмотрен параметр "extensions.manifestV3.enabled".
  • Предоставлена возможность привязки обработчиков ко всем MIME-типам, вызываемым после завершения загрузки файлов указанного типа.
  • Реализована возможность одновременного использования произвольного числа микрофонов в процессе видеоконференции, что, например, позволяет легко переключать микрофоны во время мероприятия.
  • Включена поддержка протокола WebDriver BiDi, позволяющего использовать внешние инструменты для автоматизации работы и удалённого управления браузером, например, протокол позволяет тестировать интерфейс при помощи платформы Selenium. Поддерживается серверная и клиентская составляющие протокола, дающие возможность отправлять запросы и принимать ответы.
  • Добавлена поддержка медиазапроса prefers-contrast, при помощи которого сайты могут определять выставленные пользователем настройки для отображения контента с повышенным или пониженным контрастом.
  • Добавлена поддержка трёх новых размеров видимой области (Viewport) - "small" (s), "large" (l) и "dynamic" (d), а также связанных с данными размерами единиц измерения - "*vi" (vi, svi, lvi и dvi), "*vb" (vb, svb, lvb и dvb), "*vh" (svh, lvh, dvh), "*vw" (svw, lvw, dvw), "*vmax" (svmax, lvmax, dvmax) и "*vmin" (svmin, lvmin и dvmin). Предложенные единицы измерения позволяют привязывать размер элементов к наименьшему, наибольшему и динамическому размеру видимой области в процентном соотношении (размер меняется в зависимости от показа, скрытия и состояния панели инструментов).
  • В класс HTMLInputElement добавлен метод showPicker(), позволяющий отобразить готовые диалоги для заполнения типовых значений в полях <input> с типами "date", "month", "week", "time", "datetime-local", "color" и "file", а также для полей поддерживающих автозаполнение (autofill) и выбор по списку (datalist). Например, можно показать интерфейс в форме календаря для выбора даты или палитру для ввода цвета.
  • Добавлен программный интерфейс, дающий возможность из JavaScript-приложения динамически создавать таблицы стилей и манипулировать применением стилей. В отличие от создания таблиц стилей при помощи метода document.createElement('style') новый API добавляет средства для конструирования стилей через объект CSSStyleSheet(), предоставляя такие методы, как insertRule, deleteRule, replace и replaceSync.
  • В панели инспектирования страницы при добавлении или удалении имён классов через кнопку ".cls" во вкладке Rule View реализовано интерактивное применение рекомендаций из выпадающей подсказки автодополнения ввода, предлагающей обзор имён классов, доступных для страницы. По мере перемещения по списку выбранные классы автоматически применяются для наглядной оценки вызванных ими изменений.
  • В настройки панели инспектирования добавлена новая опция для отключения функции "drag to update" во вкладке Rule View, позволяющей изменять размер некоторых CSS-свойств горизонтальным перетаскиванием мышью.
  • В Firefox для Android добавлена поддержка предоставляемой начиная с Android 9 функции увеличения областей экрана, при помощи которой можно, например, увеличить содержимое web-форм. Решены проблемы с размером видео при просмотре YouTube или при выходе из режима картинка-в-картинке. Устранено мерцание виртуальной клавиатуры при отображении всплывающего меню. Налажено отображение в адресной строке кнопки QR-кода.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 101 устранено 30 уязвимостей, из которых 25 помечены как опасные. 19 уязвимостей (сведены под CVE-2022-31747 и CVE-2022-31748) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Также устранена специфичная для платформы Windows проблема, позволяющая изменять путь к сохраняемому файлу через использование спецсимволов "%" для подстановки в путь переменных, таких как %HOMEPATH% и %APPDATA%.

Из изменений в бета-версии Firefox 102 выделяется улучшение просмотра PDF-документов в режиме высокого контраста и возможность использования на платформе Linux DBus-сервиса Geoclue для определения местоположения. В интерфейсе для web-разработчиков во вкладке Style Editor появилась поддержка фильтрации таблиц стилей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 100
  3. OpenNews: В Firefox началось тестирование третьей версии манифеста Chrome
  4. OpenNews: Доступна операционная система Capyloon, основанная на наработках Firefox OS
  5. OpenNews: Браузер Firefox будет поставляться в Ubuntu 22.04 LTS только в формате Snap
  6. OpenNews: В Firefox может появиться группировка вкладок и вертикальная навигация по вкладкам
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57280-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (91) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 18:03, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Для конечных пользователей изменений 0.3.

    /thread

     
     
  • 2.42, ЭксплуатируюТред (?), 19:23, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > 19 уязвимостей (сведены под CVE-2022-31747 и CVE-2022-31748) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти.

    Хотя бы одно обновление может быть без этого!?!?!? Потому что не будет, а не как вы уже спешите острить.

     
     
  • 3.44, Аноним (44), 19:27, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может быть они хотят ввести белые списки для сайтов? Типа для жоэс, картинок и так далее. Или это настолько сложная технология или это интеллектуальная собственность папика (мозила на попечительстве у гугла) поэтому никак.

    Сложные вопросы, легче создать какой-то сторнний сервис - впн, заметки...

     
     
  • 4.48, английский (?), 19:31, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хром настолько ональный телеметр, что у него фактически встроенный носкрипт и даже лучше. А лиса так, что-то для галочки (белый список для телеметрии, лол) и бочка дополнений.
    Кто тут добро, а кто зло?
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 19:41, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хромой бывает разный. Например - Унгооглед, в нём телеметрии я не наснифал.
     
     
  • 6.95, ТакаяВотРеальность (?), 22:46, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже. Поэтому он и торт, а лиса так - антимонопольное оправдание.
     
  • 2.63, mumu (ok), 19:45, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:07, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ура! хотя у меня он и так из ppa стоит на бубунте 16.04...
     
  • 1.5, Аноним (5), 18:08, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Четыре комментария:
    1) 101 — гонка версий. Но зачем?
    2) Хром с его манифестами нужно слать на }{eр. Но этого не будет.
    3) Работа с несколькими микрофонами — с ума посходили? Это же не операционная система. А выходит так.
    4) Кроме Firefox пользоваться и нечем. Остальное — мразота по ряду показателей.
     
     
  • 2.11, КО (?), 18:11, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Потому что фокс уже давно подстилается под хром, переходи на его форки.
     
     
  • 3.71, llolik (ok), 20:02, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а какие у него ещё варианты, когда сейчас стандарты пишут в стиле "как в Chrome, так и стандарт".
    > переходи на его форки

    Перспективы которых весьма туманны

     
  • 2.56, Аноним (56), 19:39, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1 Вопрос задаётся постоянно и ответ не меняется Это самый удобный вариант нуме... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.85, хахахахыхыхыхыах (?), 21:41, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну почему нечем? Falkon, Vivaldi, Epiphany всякие. Первые два совершенно точно нормально открывают все сайты. Librewolf ещё есть. Телеметрии во всех этих браузерах нет, кроме вивальди. Но и там её меньше, чем в лисе.

    https://spyware.neocities.org/articles/firefox.html
    https://spyware.neocities.org/articles/vivaldi.html

     

  • 1.6, Аноним (6), 18:08, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мне пришлось отключить аппаратно-ускоренный вебрендер. Он конечно работает быстрее и эффективнее хрома, да вот других прог с ним не запустишь. В игрушках фреймрейт просаживается и начинаются различные лаги, pytorch просто не может запуститься, хотя с ним проблем никогда не было.

    А уж что они творят с медиаконтентом… Открываешь его -- звука нет. Выставляешь громкость, через секунду обратно в 0 слетает. И кнопка с настройками сайта (а они спрятали настройки сайта и теперь их нет) просто не появляется. Я сначала даже не понял, что это было из-за настроек автоплея. А где их искать, если они не появляются на панели?

     
     
  • 2.19, НяшМяш (ok), 18:21, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В игрушках фреймрейт просаживается и начинаются различные лаги

    Так это проблема композитора, который не отключается в полноэкранном режиме. У меня такого даже на дохлой ноутбучной 2060 с 2К монитором нет.

     
     
  • 3.23, Аноним (6), 18:31, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не-не, именно от параллельно запущенного браузера лаги и тормоза. И причём так жёстко, что я даже не ожидал такого эффекта, просто не думал об этом. Композитор это совершенно отдельно, я могу его включить, могу отключить (только на иксах). Более того, оконный менеджер не ведёт себя агрессивно и отдаёт все ресурсы видеокарты, как только они потребуются. А браузер, даже если открыта текстовая страница (не видео), перетягивает все ресурсы видеокарты на себя.
     
     
  • 4.74, Тот Самый (?), 20:33, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >браузер, даже если открыта текстовая страница (не видео), перетягивает все ресурсы видеокарты на себя

    Прямо загадка какая-то. Статичная страница, отрендерил один раз, загрузка скакнула и упала, вывел результат на экран и отдыхай. А у тебя что он дальше с этой страницей делает? Бесконечно рендерит по кругу?

    Попробуй gfx.webrender.program-binary-disk=true. Так он хоть shader-cache на диске будет хранить

     
     
  • 5.80, Аноним (6), 21:24, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это видно и по загрузке в менеджере задач и по занимаемой намертво памяти. Я пока перевёл вебрендер в софтовый режим, тормозит ощутимо и ютуб выжирает 2 ядра с лишним вместо 1-2 четвертинок, иногда выпадают кадры и случается рассинхрон. Но такие проблемы с остальным софтом прошли. Чем-то напоминает поведение когда загрузишь видеокарту считать хеши через opencl, программы так же начинают тормозить и подлагивать. Или с блендером тоже заметно. Что интересно, когда та же задача считается через cuda, такой жести нет.
     
     
  • 6.89, Тот Самый (?), 21:59, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может майнер в браузере словил?
    Запусти его в новом чистом профиле.
     
     
  • 7.92, Аноним (6), 22:27, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сначала тоже подумал, что не здоровая тема, но потом всё же обратил внимание, что загрузка не очень и высокая. Просто её вообще не должно быть, и все ресурсы альтабнутое приложение должно сдать. Так это и происходит на софтрендере. Но попробую ещё пустой профиль при случае.
     

  • 1.7, Аноним (7), 18:08, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Лет 5 пользуюсь исключительно Хромом, проблем нет)
     
     
  • 2.40, Аноним (5), 19:15, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Тебя имеют. Проблем нет.
     

  • 1.8, lockywolf (ok), 18:08, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Какое отношение "манифест chrome" имеет к Firefox?  

    Или когда в Chrome реализуют "манифест Mozilla"?

     
     
  • 2.14, Аноним (6), 18:16, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Могилла всегда на подсосе, все аддоны сейчас пишутся для хрома и в фф они работают по чистой случайности. И даже подписывали петицию, чтобы зонды не имплементили, но интересы всяких хул оказались дороже. Потом удивляются, ой, а что это у нас рыночная доля 3% и продолжает падать? Ну да, конечно. Больше распыляйтесь на платные зонды с впнами, ещё можете о мобильной ос подумать, так победите.
     

  • 1.10, Аноним (10), 18:10, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хром: имеет телеметрию. Не рекламирует себя как «браузер без телеметрии». Сливает данные гуглу.

    Файрфокс: имеет еще больше телеметрии. Рекламирует себя как «браузер без телеметрии». Сливает данные не только мозилле, но и гуглу.

     
     
  • 2.13, Попандопала (?), 18:13, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто у вас платного активатора функциональностей в дистрибутиве не было.D
     
     
  • 3.17, Попандопала (?), 18:18, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кажется раньше это была кнопочка развернуть на весь экран. XD
     
  • 2.16, Аноним (6), 18:17, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Справедливости ради большая часть блобов и зондов всё же отключается в фф и не отключается в хромиуме.
     
     
  • 3.22, Аноним (10), 18:29, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если речь о "большей части", то она отключается и в хромиуме.
     
     
  • 4.28, Аноним (6), 18:38, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Если речь о "большей части", то она отключается и в хромиуме.

    У меня уже около 1000 ключей, и я уверен, половина уже поменяла название на более толератное, из-за чего не работает. А оставшаяся половина просто игнорируется в коде, хотя и рапортует в about, что всё как просили. За фф такого поведения я не замечал, там если и игнорит настройки, то хотя бы не врёт.

     
     
  • 5.31, Аноним (31), 18:43, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это уже шиза. С зондами бороться бесполезно, поэтому расслабься и получай удовольствие. 99% сайтов следят за тобой посредством JS мусора, отключив который, сайты перестают корректно работать. Поэтому, либо мириться и терпишь, либо ходишь только на опеннет подобные сайты.
     
  • 5.34, Аноним (10), 18:51, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > оставшаяся половина просто игнорируется в коде, хотя и рапортует в about, что всё как просили

    осиль наконец chrome://policy, где показывается статус всех твоих настроек, применяются они или уже deprecated.

    > За фф такого поведения я не замечал

    А у фф такое частенько бывает, так что людям приходится где-то координироваться и держать up-to-date списочек настроек, который мозиллушка тщательно переименовывает или еще как-то заботливо меняет. https://github.com/intika/Librefox

     
     
  • 6.38, Аноним (6), 19:07, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, кстати, политики это не то. Совсем не аналог userjs у фф. У меня ключи типа таких https://github.com/microsoft/playwright/blob/43b7e6c26db717f6711e37bf44e962342
     
  • 6.65, Аноним (56), 19:47, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://github.com/intika/Librefox

    О, это то поделие, где чуваки собрали в кучу все настройки, которые только смогли собрать по всему интернету, бложикам и форумам, и запихнули в браузер конфликтующие, устаревшие и несуществующие настройки.

    https://github.com/privacytools/privacytools.io/issues/2184

     
     
  • 7.67, Аноним (56), 19:51, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкретный комментарий: https://github.com/privacytools/privacytools.io/issues/2184#issuecomment-82380

    вольный перевод

    >[оверквотинг удален]
    >
    >- устаревшие настройки с самого начала
    >- конфликтующие настройки
    >- настройки, которые снижают безопасность
    >- избыточные настройки (что затрудняет откат)
    >- блокировка настроек (необязательно)
    >- неспособность не отставать от изменений Firefox
    >- нет четкой стратегии того, что они делают
    >
    >Это то же самое, что initika делал в старом librefox: он собирал воедино все настройки, которые >только мог найти, объединял их все в один файл и менял их так, чтобы сломать все, что возможно

    так что, дорогой друг, пиарил бы ты это ламерское поделие где-нить на дваче среди школьников

     
  • 5.61, Аноним (56), 19:44, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого в проекте arkenfox есть обновлятор, который заменяет устаревшие настройки актуальными

    https://github.com/arkenfox/user.js/wiki

     
     
  • 6.70, Аноним (6), 19:58, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не хромиум. Есть вопросы по некоторым флагам, что-то отключать регулярно "забывают".
     
  • 3.45, Аноним (-), 19:28, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливости ради, в Хромиуме есть фирменные бекдоры от Гугла.
     
  • 2.24, Аноним (24), 18:32, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Buy Firefox today and make the management go away.
     

  • 1.20, Ан (??), 18:24, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В случае огнелиса, почти полное отсутствие изменений это, скорее, хорошо, нежели нет.
     
  • 1.21, iZEN (ok), 18:27, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    % pkg info firefox
    firefox-101.0_1,2
    Name           : firefox
    Version        : 101.0_1,2
    Installed on   : Fri May 27 16:09:56 2022 MSK
    Origin         : www/firefox
    Architecture   : FreeBSD:13:amd64
    Prefix         : /usr/local
    Categories     : www
    Licenses       :
    Maintainer     : gecko@FreeBSD.org
    WWW            : http://www.mozilla.com/firefox
    Comment        : Web browser based on the browser portion of Mozilla

    Новость протухла.

     
     
  • 2.25, Аноним (10), 18:34, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Version 101.0, first offered to Release channel users on May 31, 2022

    продолжай работать бесплатным тестировщиком альфа- и бета-версий

     
     
  • 3.55, iZEN (ok), 19:39, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    firefox-101.0.source.tar.xz 491,0 МБ (490975228 байт) от 27 мая 2022г 02:24:04.
     
     
  • 4.75, Аноним (-), 20:42, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть применят друкой метод сжатия. UPX чтоли.
     
  • 2.26, Аноним (2), 18:35, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сам ты протух.

    Mozilla оставляет несколько дней на тестирование последнего RC.

    Наверное, ты к software development имеешь отношение только в качестве потреблятеля, поэтому слава QA/QC/CI/[regression] testing - для тебя пустой звук.

    Когда твоим продуктом пользуются миллионы - люди не могут себе позволить плевать на такие вещи.

    // b.

     
  • 2.46, Аноним (-), 19:30, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >firefox-101.0_1,2

    Браво Изя!

     
  • 2.50, achtosluchilos (ok), 19:36, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    > Architecture   : FreeBSD:13:amd64
    > Prefix         : /usr/local
    > Categories     : www
    > Licenses       :
    > Maintainer     : gecko@FreeBSD.org
    > WWW            
    > : http://www.mozilla.com/firefox
    > Comment        : Web browser based
    > on the browser portion of Mozilla
    > Новость протухла.

    Mozilla так выпускает "релизы" раньше офф. новостей чтобы в случае чего моментально исправить фатальные проблемы. Буфер в 3 дня нужен для перестраховки и в случае чего сорцы можно тупо обновить, сразу выпустив 101.0.1, а релиз 100 не уйдет к пользователям.

     
     
  • 3.59, iZEN (ok), 19:41, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Mozilla так выпускает "релизы" раньше офф. новостей чтобы в случае чего моментально исправить фатальные проблемы. Буфер в 3 дня нужен для перестраховки и в случае чего сорцы можно тупо обновить, сразу выпустив 101.0.1, а релиз 100 не уйдет к пользователям.

    Да хватит уже оправдывать нерасторопность мантейнеров GNU/Linux дистрибутивов, которые "ещё не протестировали Firefox у себя". Такое повторяется с каждым новым релизом. ;)

     
  • 2.62, iPony129412 (?), 19:45, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты такой в реальности, или притворяешься?
    Может лет через пять всё же догадаешься что такое Release Candidate, когда тебе это в тысячный раз напишут.
     
     
  • 3.68, iZEN (ok), 19:54, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А ты такой в реальности, или притворяешься?

    В объективной действительности.

    > Может лет через пять всё же догадаешься что такое Release Candidate, когда
    > тебе это в тысячный раз напишут.

    firefox-101.0.source.tar.xz 491,0 МБ (490975228 байт) от 27 мая 2022г 02:24:04.

    Может быть ВАШ (или, точнее — ваших хозяев) блоб, полученный из релизного сорса, является RC — я-то тут причём?

    Если ВЫ (хозяева ваших бинарей) за него так дрожите, что не решаетесь объявить до самого последнего момента, когда сам производитель решится на этот шаг первым?


     
     
  • 4.69, iPony129412 (?), 19:55, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дураку хоть по лбу стучи — толку нет.
     

  • 1.29, achtosluchilos (ok), 18:38, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот такой вопрос. Кто пробовал собирать fireox с -mach=native(ну или x86-64-v3) и сравнить тесты https://browserbench.org/JetStream/ самосбора против бинарной сборки от мозилы?

    В firefox это делается через ac_add_options --enable-optimize="-O3 -mach=x86-64-v3" в .mozconfig, а не через CFLAGS, CXXFLAGS (их система сборки эти флаги вычещает).

    Я здесь недавно пробовал. Так вот самосбор по тестам проигрывает от 2 до 5% по сравнению с ubuntu mozillateam ppa и оф.бинаря с сайта мозилы.

     
     
  • 2.36, Попандопала (?), 19:03, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У ФФ нет очевидного выигрыша,а вот у Чромиума был,но я его 16 часов собирал. Меня тут даже жалеть начали.
     
     
  • 3.37, Попандопала (?), 19:05, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сорян, я через CFLAGS, CXXFLAGS оптимизировал.(
     
  • 3.41, Аноним (41), 19:21, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >я его 16 часов собирал

    пора заменить кору дуба на 5950х

     
  • 3.47, achtosluchilos (ok), 19:30, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У ФФ нет очевидного выигрыша,а вот у Чромиума был,но я его 16
    > часов собирал. Меня тут даже жалеть начали.

    У меня процессор 7-летней давности на 4 ядра по 3.3 ггц, но на DDR4. Так вот если собирать firefox чисто release выключив debug и tests в mozconfig то сборка занимает всего 55 минут.

     
     
  • 4.64, iZEN (ok), 19:45, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pkg info firefox firefox-101 0_2,2 Name firefox Version 1... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.76, Аноним (-), 20:56, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начинается. А на серверных процессорах последних моделей не ARM c 128 ядрами, что будет минута или 15 сепкунд? Ну не меняют люди (большенство) компьютеры когда выходят новые процессры. Они и так прекрасно знают примерно, что есть в продаже. Ну и денги. Лично я даже если и иметь денги не сталбы гонятся за последним переплачивать больше чем мне надо.
     
     
  • 6.77, Аноним (-), 20:59, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "пора заменить кору дуба на 5950х" на это отвечал.
     
  • 6.86, Аноним (-), 21:48, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И на это тоже "Компиляция, сборка, паковка, обновление с предыдущей версии Firefox заняло 12 минут на AMD Ryzen 9 3900X.. "
     
     
  • 7.88, Аноним (-), 21:52, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Изначально я на это и отвечал, но запутался и не нашол где о 12 минутах прочёл.
     
  • 5.78, achtosluchilos (ok), 20:59, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    >  o Popup Blocking
    >  o Tabbed Browsing
    >  o Live Bookmarks (ie. RSS)
    >  o Extensions
    >  o Themes
    >  o FastFind
    >  o Improved Security
    > WWW: http://www.mozilla.com/firefox
    > Компиляция, сборка, паковка, обновление с предыдущей версии Firefox заняло 12 минут на
    > AMD Ryzen 9 3900X.

    То есть ты решил померяться 24 поточным процессором с 4 поточным? Ну мы все очень рады за тебя.

    > Options

    Это еще ни о чем не говорит. Firefox читает только mozconfig и переменные окружения и в момент сборки он очень многое "игнорирует и вычищает" пользовательского. Весь интернет заполнен мануалами протухшими. mk_add_options передает опции automake, ac_add_options передает опции autoconf, mach это самописная система сборки на python3 созданная только для кодовой базы mozilla. Если фрибздуны в портах все делают правильно значит оно будет собираться правильно. Хотя я вот сейчас взглянул на Makefile порта, и я вижу, что нихрена они правильно не записывают опции в mozconfig. Как, собственно, и в генте. Линуксоиды и прочие уже давно так привыкли к тому, что мейнтейнеры за них все делают правильно что даже перестали замечать, что мейнтейнеры стали забивать болт. Если взглянуть на rpm spec в firefox можно ужаснуться, а на debian/* файлы пакета в ubuntu/debian лучше не смотреть можно поседеть от ужаса. Вот например я собирал firefox с опциями export CFLAGS="-O3", export CXXFLAGS="-O3" и что спрашивается? Оно собралось -O2.

     
     
  • 6.87, Аноним (-), 21:52, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя я вот сейчас взглянул на Makefile порта, и я вижу, что
    > нихрена они правильно не записывают опции в mozconfig. Как, собственно, и
    > в генте. Линуксоиды и прочие уже давно так привыкли к тому,

    А глядел глазками?
    https://cgit.freebsd.org/ports/tree/Mk/bsd.gecko.mk#n345



    for arg in ${MOZ_OPTIONS}
    @${ECHO_CMD} ac_add_options ${arg:Q} >> ${MOZCONFIG}
    .      endfor
    .      for arg in ${MOZ_MK_OPTIONS}
    @${ECHO_CMD} mk_add_options ${arg:Q} >> ${MOZCONFIG}
    .      endfor
    .      for var in ${MOZ_EXPORT}
    @${ECHO_CMD} export ${var:Q} >> ${MOZCONFIG}
    .      endfor



     
     
  • 7.90, achtosluchilos (ok), 22:07, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    собираешь со своими C/CXXFLAGS, затем открываешь в firefox страницу about:buildconfig и сравниваешь, после доложишь на форум, нам всем очень инетересно.
     
     
  • 8.94, iZEN (ok), 22:44, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Compiler usr local bin clang13 -std gnu99 usr local bin clang 13 -std gnu 17... большой текст свёрнут, показать
     
  • 8.97, Аноним (-), 23:04, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой интересный спрыг с темы ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.91, Аноним (6), 22:12, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А хромиум сколько?  У меня и так 10 часов он собирался, но когда пришлось многопоточную сборку отключить, он стал собираться неделю.
     
     
  • 5.96, iZEN (ok), 22:48, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А хромиум сколько?  У меня и так 10 часов он собирался,
    > но когда пришлось многопоточную сборку отключить, он стал собираться неделю.

    Обновление chromium-102.0.5005.61_1.pkg - 81 минута.

    Обновление rust-1.61.0.pkg — 35 минут.


     
     
  • 6.98, Аноним (6), 23:09, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это гцц? Ну, раст и у меня 50 минут. Это у меня ещё дорогие флаги компилятора типа -fipa-matrix-reorg -fipa-pta -fdevirtualize-at-ltrans (хотя не помню, что у меня с лто собирается, а что без, там солянка жуткая из-за неработающих пакетов). Как выяснилось, шланг их очень не любит, и компилируется с ними в 15 раз дольше. Это началось в прошлом году. Либо это, либо arch=native vs arch=core2 (ncnn не собирается с native).
     
     
  • 7.99, iZEN (ok), 23:11, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это гцц?

    LLVM/Clang 13.0.0

     
  • 2.39, Аноним (6), 19:12, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Собирай с PGO. Если хочешь, чтобы было быстрее, собирай GCC. Штатная возможность в генте.
     
     
  • 3.43, achtosluchilos (ok), 19:25, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PGO дает выигрыш только холодного запуска приложения вот и все. PGO переоцененно.

    LTO только уменьшает размер бинарника. У firefox с LTO какие-то пару мб у libxul выиграшь.

    GCC не дает никакого выигрыша в случае с firefox. Там код оптимизирован для clang, у них GCC не является приоритетным компилятором, но они его поддерживают. Да я собирал GCC12 так вот отставание по результатам у JetStreams там до 10%.

    > Штатная возможность в генте.

    Видел я ebuild в генте, он частями протухший, а частями вообще не делает того, что было задумано. Как я выше писал 'mach' система сборки firefox вычещает все CFLAGS/CXXFLAGS их передавать нужно через ac_add_options --enable-optimize="-O3 -mach=x86-64-v3"

     
     
  • 4.52, Аноним (-), 19:37, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лет 5-6 назад собирал из исходников разный софт и утилиты, так вот при использовании уровня оптимизации "-O3" некоторые бинарники тупо не запускались. "-O3" слишком агрессивен, лучше используй "-O2".
     
     
  • 5.66, Аноним (6), 19:48, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PGO включает оптимизации аналогичные O3, но применяет их только там, где от них будет выигрыш. Заметного прироста попугаев конечно не будет, там и так уже оптимизировано всё, что только возможно. Но он будет.
     
     
  • 6.79, achtosluchilos (ok), 21:06, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > PGO включает оптимизации аналогичные O3, но применяет их только там, где от
    > них будет выигрыш. Заметного прироста попугаев конечно не будет, там и
    > так уже оптимизировано всё, что только возможно. Но он будет.

    PGO запускает бинарник приложения несколько раз для этого ему нужен xvfb, записывает результаты какие ветки кода чаще всего используются и оптимизирует бинарник так чтобы этот код выполнялся в первую очередь. PGO нужен только для холодного запуска (вот, например под вендой firefox запускается очень долго на первой загрузке системы, в отличие от хромых что запускаются моментально, хотя в firefox под венду сейчас оффициально собирается с PGO от этого очень серьезного выигрыша нет, да быстрее немного, но один хрен пользователи наблюдают белое/черное окно приложения и курсор-"песочные-часы" целую добрую секунду). По сравнению с вендой firefox под линуксом запускается (у меня по крайней мере) в разы быстрее чуть ли не мгновенно даже с выключенным PGO.

     
     
  • 7.83, Аноним (6), 21:27, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хромые уже очень давно собирают с ПГО. Опера, вроде, первой начала тренд, собирать хромого с ПГО.
     
  • 7.84, Аноним (6), 21:28, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но кстати про PGO это конкретно для GCC важно, шланг местами может некоторые вещи соптимизировать (не всегда удачно) и без него.
     

  • 1.30, Аноним (30), 18:38, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Что такое этот манифест и зачем он нужен⁉️
     
     
  • 2.33, Аноним (24), 18:49, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там описывается, какому хозяину браузер принадлежит.
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 19:37, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там описывается, какому хозяину раб браузера принадлежит.

    поправил, не благодари!

     
  • 2.81, Аноним (81), 21:24, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > зачем он нужен

    Чтобы заставить тебя ставить новые зонды и телеметрию, когда аддоны/браузер откажутся работать со старыми манифестами.

     

  • 1.32, Аноним (32), 18:48, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    когда уже переименуют в хром и закроют лавочку?
     
     
  • 2.53, Аноним (51), 19:37, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Погоди, еще надо адресную строку пару раз поулучшать. И углы вкладок!
     
  • 2.60, Аноним (-), 19:42, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никогда. Лиса породистая, породистые просто так не исчезают. Её отец Нетскейп, дедушка Мозаик. Это тебе не быдлоЯндекс баузер.
     
     
  • 3.73, Попандопала (?), 20:18, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем Яндекс не угодил? Норм браузер,каждый день пользуюсь.
     

  • 1.35, th3m3 (ok), 18:56, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Ubuntu даже в 20.04 перевели на Snap? Был подключен PPA, новый релиз Firefox приходил за неделю. Сегодня уже релиз, а всё ещё 100 версия. Всё? Теперь без snap никак? Пора менять дистр?)
     
     
  • 2.49, Konqi (?), 19:32, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Удалить снап и ставить фокс из бинарника проще.
    Вот если снап станет неудаляем, тогда да.
     
  • 2.54, eugener (ok), 19:37, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В Ubuntu даже в 20.04 перевели на Snap?

    Нет. Там только хромиум на снапе.

    > Был подключен PPA, новый релиз Firefox приходил за неделю.

    Видимо протух PPA.

    > Сегодня уже релиз, а всё ещё 100 версия.

    В стандартных репах в течение недели обновляют обычно.

     
  • 2.57, achtosluchilos (ok), 19:40, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Ubuntu даже в 20.04 перевели на Snap? Был подключен PPA, новый
    > релиз Firefox приходил за неделю. Сегодня уже релиз, а всё ещё
    > 100 версия. Всё? Теперь без snap никак? Пора менять дистр?)

    https://www.omgubuntu.co.uk/2022/04/how-to-install-firefox-deb-apt-ubuntu-22-0 вот мануал. Если ты сидишь на wayland то нужно добавить переменную окружения в систему MOZ_ENABLE_WAYLAND=1

     

  • 1.72, Аноним (72), 20:11, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Впилили бы сохранение в HAR трейсов вебсокетов, очень полезно для вебдева.
    Готовый патч уже несколько лет лежит у них в багзиле.
     
  • 1.82, Аноним (82), 21:27, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Воспроизведение видео починили? А то буферилось не играло.. уже все перепробовал с выкл плагинами отк вкл вебрендер, на Лине.
     
  • 1.93, Аноним (93), 22:33, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вернули они окно сохранения обратно. Только теперь при открытии файла сразу сначала его сохраняет в загрузки а потом уже запускает.
     

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