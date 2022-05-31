Релиз Firefox 101

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|2.42, ЭксплуатируюТред (?), 19:23, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> 19 уязвимостей (сведены под CVE-2022-31747 и CVE-2022-31748) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти.
Хотя бы одно обновление может быть без этого!?!?!? Потому что не будет, а не как вы уже спешите острить.
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|3.44, Аноним (44), 19:27, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Может быть они хотят ввести белые списки для сайтов? Типа для жоэс, картинок и так далее. Или это настолько сложная технология или это интеллектуальная собственность папика (мозила на попечительстве у гугла) поэтому никак.
Сложные вопросы, легче создать какой-то сторнний сервис - впн, заметки...
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|4.48, английский (?), 19:31, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хром настолько ональный телеметр, что у него фактически встроенный носкрипт и даже лучше. А лиса так, что-то для галочки (белый список для телеметрии, лол) и бочка дополнений.
Кто тут добро, а кто зло?
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|5.58, Аноним (58), 19:41, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хромой бывает разный. Например - Унгооглед, в нём телеметрии я не наснифал.
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|1.5, Аноним (5), 18:08, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Четыре комментария:
1) 101 — гонка версий. Но зачем?
2) Хром с его манифестами нужно слать на }{eр. Но этого не будет.
3) Работа с несколькими микрофонами — с ума посходили? Это же не операционная система. А выходит так.
4) Кроме Firefox пользоваться и нечем. Остальное — мразота по ряду показателей.
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|2.11, КО (?), 18:11, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Потому что фокс уже давно подстилается под хром, переходи на его форки.
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|3.71, llolik (ok), 20:02, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну а какие у него ещё варианты, когда сейчас стандарты пишут в стиле "как в Chrome, так и стандарт".
> переходи на его форки
Перспективы которых весьма туманны
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|2.56, Аноним (56), 19:39, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
1 Вопрос задаётся постоянно и ответ не меняется Это самый удобный вариант нуме... большой текст свёрнут, показать
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|1.6, Аноним (6), 18:08, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мне пришлось отключить аппаратно-ускоренный вебрендер. Он конечно работает быстрее и эффективнее хрома, да вот других прог с ним не запустишь. В игрушках фреймрейт просаживается и начинаются различные лаги, pytorch просто не может запуститься, хотя с ним проблем никогда не было.
А уж что они творят с медиаконтентом… Открываешь его -- звука нет. Выставляешь громкость, через секунду обратно в 0 слетает. И кнопка с настройками сайта (а они спрятали настройки сайта и теперь их нет) просто не появляется. Я сначала даже не понял, что это было из-за настроек автоплея. А где их искать, если они не появляются на панели?
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|2.19, НяшМяш (ok), 18:21, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В игрушках фреймрейт просаживается и начинаются различные лаги
Так это проблема композитора, который не отключается в полноэкранном режиме. У меня такого даже на дохлой ноутбучной 2060 с 2К монитором нет.
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|3.23, Аноним (6), 18:31, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не-не, именно от параллельно запущенного браузера лаги и тормоза. И причём так жёстко, что я даже не ожидал такого эффекта, просто не думал об этом. Композитор это совершенно отдельно, я могу его включить, могу отключить (только на иксах). Более того, оконный менеджер не ведёт себя агрессивно и отдаёт все ресурсы видеокарты, как только они потребуются. А браузер, даже если открыта текстовая страница (не видео), перетягивает все ресурсы видеокарты на себя.
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|4.74, Тот Самый (?), 20:33, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>браузер, даже если открыта текстовая страница (не видео), перетягивает все ресурсы видеокарты на себя
Прямо загадка какая-то. Статичная страница, отрендерил один раз, загрузка скакнула и упала, вывел результат на экран и отдыхай. А у тебя что он дальше с этой страницей делает? Бесконечно рендерит по кругу?
Попробуй gfx.webrender.program-binary-disk=true. Так он хоть shader-cache на диске будет хранить
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|5.80, Аноним (6), 21:24, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это видно и по загрузке в менеджере задач и по занимаемой намертво памяти. Я пока перевёл вебрендер в софтовый режим, тормозит ощутимо и ютуб выжирает 2 ядра с лишним вместо 1-2 четвертинок, иногда выпадают кадры и случается рассинхрон. Но такие проблемы с остальным софтом прошли. Чем-то напоминает поведение когда загрузишь видеокарту считать хеши через opencl, программы так же начинают тормозить и подлагивать. Или с блендером тоже заметно. Что интересно, когда та же задача считается через cuda, такой жести нет.
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|7.92, Аноним (6), 22:27, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я сначала тоже подумал, что не здоровая тема, но потом всё же обратил внимание, что загрузка не очень и высокая. Просто её вообще не должно быть, и все ресурсы альтабнутое приложение должно сдать. Так это и происходит на софтрендере. Но попробую ещё пустой профиль при случае.
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|1.8, lockywolf (ok), 18:08, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Какое отношение "манифест chrome" имеет к Firefox?
Или когда в Chrome реализуют "манифест Mozilla"?
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|2.14, Аноним (6), 18:16, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Могилла всегда на подсосе, все аддоны сейчас пишутся для хрома и в фф они работают по чистой случайности. И даже подписывали петицию, чтобы зонды не имплементили, но интересы всяких хул оказались дороже. Потом удивляются, ой, а что это у нас рыночная доля 3% и продолжает падать? Ну да, конечно. Больше распыляйтесь на платные зонды с впнами, ещё можете о мобильной ос подумать, так победите.
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|1.10, Аноним (10), 18:10, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хром: имеет телеметрию. Не рекламирует себя как «браузер без телеметрии». Сливает данные гуглу.
Файрфокс: имеет еще больше телеметрии. Рекламирует себя как «браузер без телеметрии». Сливает данные не только мозилле, но и гуглу.
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|2.16, Аноним (6), 18:17, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Справедливости ради большая часть блобов и зондов всё же отключается в фф и не отключается в хромиуме.
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|4.28, Аноним (6), 18:38, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Если речь о "большей части", то она отключается и в хромиуме.
У меня уже около 1000 ключей, и я уверен, половина уже поменяла название на более толератное, из-за чего не работает. А оставшаяся половина просто игнорируется в коде, хотя и рапортует в about, что всё как просили. За фф такого поведения я не замечал, там если и игнорит настройки, то хотя бы не врёт.
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|5.31, Аноним (31), 18:43, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это уже шиза. С зондами бороться бесполезно, поэтому расслабься и получай удовольствие. 99% сайтов следят за тобой посредством JS мусора, отключив который, сайты перестают корректно работать. Поэтому, либо мириться и терпишь, либо ходишь только на опеннет подобные сайты.
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|5.34, Аноним (10), 18:51, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> оставшаяся половина просто игнорируется в коде, хотя и рапортует в about, что всё как просили
осиль наконец chrome://policy, где показывается статус всех твоих настроек, применяются они или уже deprecated.
> За фф такого поведения я не замечал
А у фф такое частенько бывает, так что людям приходится где-то координироваться и держать up-to-date списочек настроек, который мозиллушка тщательно переименовывает или еще как-то заботливо меняет. https://github.com/intika/Librefox
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|7.67, Аноним (56), 19:51, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конкретный комментарий: https://github.com/privacytools/privacytools.io/issues/2184#issuecomment-82380
вольный перевод
>[оверквотинг удален]
>
>- устаревшие настройки с самого начала
>- конфликтующие настройки
>- настройки, которые снижают безопасность
>- избыточные настройки (что затрудняет откат)
>- блокировка настроек (необязательно)
>- неспособность не отставать от изменений Firefox
>- нет четкой стратегии того, что они делают
>
>Это то же самое, что initika делал в старом librefox: он собирал воедино все настройки, которые >только мог найти, объединял их все в один файл и менял их так, чтобы сломать все, что возможно
так что, дорогой друг, пиарил бы ты это ламерское поделие где-нить на дваче среди школьников
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|6.70, Аноним (6), 19:58, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не хромиум. Есть вопросы по некоторым флагам, что-то отключать регулярно "забывают".
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|3.45, Аноним (-), 19:28, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Справедливости ради, в Хромиуме есть фирменные бекдоры от Гугла.
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|1.20, Ан (??), 18:24, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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В случае огнелиса, почти полное отсутствие изменений это, скорее, хорошо, нежели нет.
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|1.21, iZEN (ok), 18:27, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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% pkg info firefox
firefox-101.0_1,2
Name : firefox
Version : 101.0_1,2
Installed on : Fri May 27 16:09:56 2022 MSK
Origin : www/firefox
Architecture : FreeBSD:13:amd64
Prefix : /usr/local
Categories : www
Licenses :
Maintainer : gecko@FreeBSD.org
WWW : http://www.mozilla.com/firefox
Comment : Web browser based on the browser portion of Mozilla
Новость протухла.
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|2.25, Аноним (10), 18:34, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Version 101.0, first offered to Release channel users on May 31, 2022
продолжай работать бесплатным тестировщиком альфа- и бета-версий
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|3.55, iZEN (ok), 19:39, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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firefox-101.0.source.tar.xz 491,0 МБ (490975228 байт) от 27 мая 2022г 02:24:04.
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|2.26, Аноним (2), 18:35, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сам ты протух.
Mozilla оставляет несколько дней на тестирование последнего RC.
Наверное, ты к software development имеешь отношение только в качестве потреблятеля, поэтому слава QA/QC/CI/[regression] testing - для тебя пустой звук.
Когда твоим продуктом пользуются миллионы - люди не могут себе позволить плевать на такие вещи.
// b.
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|2.50, achtosluchilos (ok), 19:36, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
> Architecture : FreeBSD:13:amd64
> Prefix : /usr/local
> Categories : www
> Licenses :
> Maintainer : gecko@FreeBSD.org
> WWW
> : http://www.mozilla.com/firefox
> Comment : Web browser based
> on the browser portion of Mozilla
> Новость протухла.
Mozilla так выпускает "релизы" раньше офф. новостей чтобы в случае чего моментально исправить фатальные проблемы. Буфер в 3 дня нужен для перестраховки и в случае чего сорцы можно тупо обновить, сразу выпустив 101.0.1, а релиз 100 не уйдет к пользователям.
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|3.59, iZEN (ok), 19:41, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Mozilla так выпускает "релизы" раньше офф. новостей чтобы в случае чего моментально исправить фатальные проблемы. Буфер в 3 дня нужен для перестраховки и в случае чего сорцы можно тупо обновить, сразу выпустив 101.0.1, а релиз 100 не уйдет к пользователям.
Да хватит уже оправдывать нерасторопность мантейнеров GNU/Linux дистрибутивов, которые "ещё не протестировали Firefox у себя". Такое повторяется с каждым новым релизом. ;)
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|2.62, iPony129412 (?), 19:45, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты такой в реальности, или притворяешься?
Может лет через пять всё же догадаешься что такое Release Candidate, когда тебе это в тысячный раз напишут.
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|3.68, iZEN (ok), 19:54, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А ты такой в реальности, или притворяешься?
В объективной действительности.
> Может лет через пять всё же догадаешься что такое Release Candidate, когда
> тебе это в тысячный раз напишут.
firefox-101.0.source.tar.xz 491,0 МБ (490975228 байт) от 27 мая 2022г 02:24:04.
Может быть ВАШ (или, точнее — ваших хозяев) блоб, полученный из релизного сорса, является RC — я-то тут причём?
Если ВЫ (хозяева ваших бинарей) за него так дрожите, что не решаетесь объявить до самого последнего момента, когда сам производитель решится на этот шаг первым?
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|1.29, achtosluchilos (ok), 18:38, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот такой вопрос. Кто пробовал собирать fireox с -mach=native(ну или x86-64-v3) и сравнить тесты https://browserbench.org/JetStream/ самосбора против бинарной сборки от мозилы?
В firefox это делается через ac_add_options --enable-optimize="-O3 -mach=x86-64-v3" в .mozconfig, а не через CFLAGS, CXXFLAGS (их система сборки эти флаги вычещает).
Я здесь недавно пробовал. Так вот самосбор по тестам проигрывает от 2 до 5% по сравнению с ubuntu mozillateam ppa и оф.бинаря с сайта мозилы.
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|2.36, Попандопала (?), 19:03, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У ФФ нет очевидного выигрыша,а вот у Чромиума был,но я его 16 часов собирал. Меня тут даже жалеть начали.
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|3.47, achtosluchilos (ok), 19:30, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У ФФ нет очевидного выигрыша,а вот у Чромиума был,но я его 16
> часов собирал. Меня тут даже жалеть начали.
У меня процессор 7-летней давности на 4 ядра по 3.3 ггц, но на DDR4. Так вот если собирать firefox чисто release выключив debug и tests в mozconfig то сборка занимает всего 55 минут.
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|5.76, Аноним (-), 20:56, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Начинается. А на серверных процессорах последних моделей не ARM c 128 ядрами, что будет минута или 15 сепкунд? Ну не меняют люди (большенство) компьютеры когда выходят новые процессры. Они и так прекрасно знают примерно, что есть в продаже. Ну и денги. Лично я даже если и иметь денги не сталбы гонятся за последним переплачивать больше чем мне надо.
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|6.86, Аноним (-), 21:48, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И на это тоже "Компиляция, сборка, паковка, обновление с предыдущей версии Firefox заняло 12 минут на AMD Ryzen 9 3900X.. "
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|7.88, Аноним (-), 21:52, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Изначально я на это и отвечал, но запутался и не нашол где о 12 минутах прочёл.
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|5.78, achtosluchilos (ok), 20:59, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
> o Popup Blocking
> o Tabbed Browsing
> o Live Bookmarks (ie. RSS)
> o Extensions
> o Themes
> o FastFind
> o Improved Security
> WWW: http://www.mozilla.com/firefox
> Компиляция, сборка, паковка, обновление с предыдущей версии Firefox заняло 12 минут на
> AMD Ryzen 9 3900X.
То есть ты решил померяться 24 поточным процессором с 4 поточным? Ну мы все очень рады за тебя.
> Options
Это еще ни о чем не говорит. Firefox читает только mozconfig и переменные окружения и в момент сборки он очень многое "игнорирует и вычищает" пользовательского. Весь интернет заполнен мануалами протухшими. mk_add_options передает опции automake, ac_add_options передает опции autoconf, mach это самописная система сборки на python3 созданная только для кодовой базы mozilla. Если фрибздуны в портах все делают правильно значит оно будет собираться правильно. Хотя я вот сейчас взглянул на Makefile порта, и я вижу, что нихрена они правильно не записывают опции в mozconfig. Как, собственно, и в генте. Линуксоиды и прочие уже давно так привыкли к тому, что мейнтейнеры за них все делают правильно что даже перестали замечать, что мейнтейнеры стали забивать болт. Если взглянуть на rpm spec в firefox можно ужаснуться, а на debian/* файлы пакета в ubuntu/debian лучше не смотреть можно поседеть от ужаса. Вот например я собирал firefox с опциями export CFLAGS="-O3", export CXXFLAGS="-O3" и что спрашивается? Оно собралось -O2.
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|6.87, Аноним (-), 21:52, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хотя я вот сейчас взглянул на Makefile порта, и я вижу, что
> нихрена они правильно не записывают опции в mozconfig. Как, собственно, и
> в генте. Линуксоиды и прочие уже давно так привыкли к тому,
А глядел глазками?
https://cgit.freebsd.org/ports/tree/Mk/bsd.gecko.mk#n345
for arg in ${MOZ_OPTIONS}
@${ECHO_CMD} ac_add_options ${arg:Q} >> ${MOZCONFIG}
. endfor
. for arg in ${MOZ_MK_OPTIONS}
@${ECHO_CMD} mk_add_options ${arg:Q} >> ${MOZCONFIG}
. endfor
. for var in ${MOZ_EXPORT}
@${ECHO_CMD} export ${var:Q} >> ${MOZCONFIG}
. endfor
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|7.90, achtosluchilos (ok), 22:07, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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собираешь со своими C/CXXFLAGS, затем открываешь в firefox страницу about:buildconfig и сравниваешь, после доложишь на форум, нам всем очень инетересно.
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|8.94, iZEN (ok), 22:44, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Compiler usr local bin clang13 -std gnu99 usr local bin clang 13 -std gnu 17... большой текст свёрнут, показать
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|4.91, Аноним (6), 22:12, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А хромиум сколько? У меня и так 10 часов он собирался, но когда пришлось многопоточную сборку отключить, он стал собираться неделю.
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|5.96, iZEN (ok), 22:48, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А хромиум сколько? У меня и так 10 часов он собирался,
> но когда пришлось многопоточную сборку отключить, он стал собираться неделю.
Обновление chromium-102.0.5005.61_1.pkg - 81 минута.
Обновление rust-1.61.0.pkg — 35 минут.
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|6.98, Аноним (6), 23:09, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это гцц? Ну, раст и у меня 50 минут. Это у меня ещё дорогие флаги компилятора типа -fipa-matrix-reorg -fipa-pta -fdevirtualize-at-ltrans (хотя не помню, что у меня с лто собирается, а что без, там солянка жуткая из-за неработающих пакетов). Как выяснилось, шланг их очень не любит, и компилируется с ними в 15 раз дольше. Это началось в прошлом году. Либо это, либо arch=native vs arch=core2 (ncnn не собирается с native).
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|2.39, Аноним (6), 19:12, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Собирай с PGO. Если хочешь, чтобы было быстрее, собирай GCC. Штатная возможность в генте.
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|3.43, achtosluchilos (ok), 19:25, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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PGO дает выигрыш только холодного запуска приложения вот и все. PGO переоцененно.
LTO только уменьшает размер бинарника. У firefox с LTO какие-то пару мб у libxul выиграшь.
GCC не дает никакого выигрыша в случае с firefox. Там код оптимизирован для clang, у них GCC не является приоритетным компилятором, но они его поддерживают. Да я собирал GCC12 так вот отставание по результатам у JetStreams там до 10%.
> Штатная возможность в генте.
Видел я ebuild в генте, он частями протухший, а частями вообще не делает того, что было задумано. Как я выше писал 'mach' система сборки firefox вычещает все CFLAGS/CXXFLAGS их передавать нужно через ac_add_options --enable-optimize="-O3 -mach=x86-64-v3"
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|4.52, Аноним (-), 19:37, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лет 5-6 назад собирал из исходников разный софт и утилиты, так вот при использовании уровня оптимизации "-O3" некоторые бинарники тупо не запускались. "-O3" слишком агрессивен, лучше используй "-O2".
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|5.66, Аноним (6), 19:48, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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PGO включает оптимизации аналогичные O3, но применяет их только там, где от них будет выигрыш. Заметного прироста попугаев конечно не будет, там и так уже оптимизировано всё, что только возможно. Но он будет.
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|6.79, achtosluchilos (ok), 21:06, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> PGO включает оптимизации аналогичные O3, но применяет их только там, где от
> них будет выигрыш. Заметного прироста попугаев конечно не будет, там и
> так уже оптимизировано всё, что только возможно. Но он будет.
PGO запускает бинарник приложения несколько раз для этого ему нужен xvfb, записывает результаты какие ветки кода чаще всего используются и оптимизирует бинарник так чтобы этот код выполнялся в первую очередь. PGO нужен только для холодного запуска (вот, например под вендой firefox запускается очень долго на первой загрузке системы, в отличие от хромых что запускаются моментально, хотя в firefox под венду сейчас оффициально собирается с PGO от этого очень серьезного выигрыша нет, да быстрее немного, но один хрен пользователи наблюдают белое/черное окно приложения и курсор-"песочные-часы" целую добрую секунду). По сравнению с вендой firefox под линуксом запускается (у меня по крайней мере) в разы быстрее чуть ли не мгновенно даже с выключенным PGO.
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|7.83, Аноним (6), 21:27, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хромые уже очень давно собирают с ПГО. Опера, вроде, первой начала тренд, собирать хромого с ПГО.
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|7.84, Аноним (6), 21:28, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но кстати про PGO это конкретно для GCC важно, шланг местами может некоторые вещи соптимизировать (не всегда удачно) и без него.
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|3.51, Аноним (51), 19:37, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там описывается, какому хозяину раб браузера принадлежит.
поправил, не благодари!
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|2.81, Аноним (81), 21:24, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> зачем он нужен
Чтобы заставить тебя ставить новые зонды и телеметрию, когда аддоны/браузер откажутся работать со старыми манифестами.
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|2.53, Аноним (51), 19:37, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Погоди, еще надо адресную строку пару раз поулучшать. И углы вкладок!
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|2.60, Аноним (-), 19:42, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никогда. Лиса породистая, породистые просто так не исчезают. Её отец Нетскейп, дедушка Мозаик. Это тебе не быдлоЯндекс баузер.
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|1.35, th3m3 (ok), 18:56, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Ubuntu даже в 20.04 перевели на Snap? Был подключен PPA, новый релиз Firefox приходил за неделю. Сегодня уже релиз, а всё ещё 100 версия. Всё? Теперь без snap никак? Пора менять дистр?)
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|2.49, Konqi (?), 19:32, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем? Удалить снап и ставить фокс из бинарника проще.
Вот если снап станет неудаляем, тогда да.
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|2.54, eugener (ok), 19:37, 31/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В Ubuntu даже в 20.04 перевели на Snap?
Нет. Там только хромиум на снапе.
> Был подключен PPA, новый релиз Firefox приходил за неделю.
Видимо протух PPA.
> Сегодня уже релиз, а всё ещё 100 версия.
В стандартных репах в течение недели обновляют обычно.
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|1.72, Аноним (72), 20:11, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Впилили бы сохранение в HAR трейсов вебсокетов, очень полезно для вебдева.
Готовый патч уже несколько лет лежит у них в багзиле.
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|1.82, Аноним (82), 21:27, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Воспроизведение видео починили? А то буферилось не играло.. уже все перепробовал с выкл плагинами отк вкл вебрендер, на Лине.
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|1.93, Аноним (93), 22:33, 31/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вернули они окно сохранения обратно. Только теперь при открытии файла сразу сначала его сохраняет в загрузки а потом уже запускает.
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