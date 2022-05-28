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Выпуск LXLE Focal, дистрибутива для устаревших систем

28.05.2022 11:14

После более двух лет с момента прошлого обновления подготовлен выпуск дистрибутива LXLE Focal, развивающегося для использования на устаревших системах. Дистрибутив LXLE основан на наработках Ubuntu MinimalCD и пытается предоставить легковесное решение, сочетающее поддержку устаревшего оборудования с современным пользовательским окружением. Необходимость в создании отдельного ответвления обусловлена желанием включения в состав дополнительных драйверов для старых систем и переработкой пользовательского окружения. Размер загрузочного образа 1.8 ГБ.

Для навигации по глобальной сети в дистрибутиве предлагается браузер LibreWolf (пересборка Firefox c изменениями, нацеленными на повышение безопасности и конфиденциальности). Для обмена сообщениями поставляется uTox, а для электронной почты Claws Mail. Для установки обновлений применяется собственный менеджер обновлений uCareSystem, запускаемый при помощи cron с целью избавления от лишних фоновых процессов. По умолчанию предлагается файловая система Btrfs. Графическое окружение построено на базе компонентов LXDE, композитного менеджера Compton, интерфейса для запуска программ Fehlstart и приложений от проектов LXQt, MATE и Linux Mint.

Состав нового выпуска синхронизирован с пакетной базой LTS-ветки Ubuntu 20.04.4 (ранее использовался Ubuntu 18.04). Замены поставляемые по умолчанию приложения: Arista заменён на HandBrake, Pinta на GIMP, Pluma на Mousepad, Seamonkey на LibreWolf, Abiword/Gnumeric на LibreOffice, Mirage на Viewnior, Linphone/Pidgin на uTox. В состав включены: центр установки приложений App Grid, синтезатор звука Blanket, конфигуратор Bluetooth, почтовый клиент Claws Mail, RSS-ридер Liferea, утилита резервного копирования GAdmin-Rsync, программа для настройки совместного доступа к файлам GAdmin-Samba, планировщик Osmo, интерфейс для оптимизации энергопотребления TLP GUI. Для сжатия информации в разделе подкачки вместо Zram задействован Zswap. Добавлен интерфейс для настройки всплывающих уведомлений.



  1. Главная ссылка к новости (https://lxle.net/articles/?pos...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива LXLE 18.04.3
  3. OpenNews: Представлен LXLE, вариант Lubuntu для устаревших систем
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Siduction 2021.3
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива EndeavourOS 22.1
  6. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения LXQt 1.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57267-lxle
Ключевые слова: lxle, lxde, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (94) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:23, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот точно на четвертом пне пойдет.  
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:32, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А на Pentium w/o MMX?
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:56, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня лежит Бартон 2500+ на полке, надо на чипсеты прилепить радиаторы и оперативке контакты почистить только. Жёсткий диск Сигейт 80Гбайт. Только найти время и побороть лень...
     
  • 2.18, тоже Аноним (ok), 12:07, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На четвертом пне и Xubuntu пойдет.
    Проблема с ресурсами на современных легких офисных машинках вообще не в ОС.
    Проблема в чудовищной прожорливости браузеров, а этот дистр ее тоже не решает, если не усугубляет (тот LibreWolf, если он действительно уперт в безопасность, должен быть еще тяжелее FF).

    Впрочем, есть в новости положительный момент: еще один дистр "для старого хлама" отказался от костылей Gnumeric / Abiword и признал, что не так уж и тяжел полноценный LO.

     
     
  • 3.27, bnm (?), 13:00, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я ставил на винду LO, проц селерон 4000 для смартбуков, он даже запускается еле-еле, сижу на майкрософт оффисе 2003 с совместимостью с 2007
     
     
  • 4.50, тоже Аноним (ok), 13:53, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я ставил на винду LO, проц селерон 4000 для смартбуков, он даже
    > запускается еле-еле, сижу на майкрософт оффисе 2003 с совместимостью с 2007

    Секрет быстроты запуска M$O - в том, что две трети нужных ему для работы библиотек в винде уже в памяти.
    LO приходится все это подгружать, и даже придуман костыль, делающий это при загрузке системы, чтобы стало похоже на M$O.
    По их работе разницу в скорости уже трудно заметить - на слабом железе тормозят оба.

     
  • 2.29, Аноним (29), 13:04, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нет
     
     
  • 3.32, Аноним (1), 13:08, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так оперы докинь и пойдет.  
     
  • 2.40, Аноним (40), 13:41, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посоветуйте дистрибутив для 486. Хотелось бы готовый дистрибутив, чтобы без траты времени на компилирование всего из исходников.
     
     
  • 3.43, Аноним (29), 13:44, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Посоветуйте дистрибутив для 486. Хотелось бы готовый дистрибутив, чтобы без траты времени
    > на компилирование всего из исходников.

    Слака 7.0
    baslinux 3.5

    хотя я и 10-ю слаку нормально гонял, и хвост и в гриву, и в иксы и в fb и в svgalib - зависит, что у тебя за видюха, у меня надо было загружать dos, оттуда vesa-драйвер и только потом через linld.com загружать слаку :)

     
  • 3.45, Аноним (29), 13:46, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Посоветуйте дистрибутив для 486. Хотелось бы готовый дистрибутив, чтобы без траты времени
    > на компилирование всего из исходников.

    ещё DeLi (вот не помню, какая из них нормально и беспроблемно работала, то ли 0.7.x, то ли 0.8бета, по-моему вторая)

    OpenBSD 4.2, если памяти хотя бы мегабайт 16, а лучше больше :) я на 20-ти гонял с локалью KOI8-R.

    woody можно поставить, а при желании и sarge

     
  • 2.42, Аноним (40), 13:43, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Мне не понятен выбор Пентиум 4, как чего-то устаревшего. Я бы понял если бы речь шла о Пентиум 1 или 2, ну в крайнем случае 3.  
     
     
  • 3.70, Robin Hood (?), 14:38, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А мне более чем понятен. 1,2,3 пни ты днём с огнем не сыщешь, или же по космической цене в качестве антиквариата (хотя раньше их продавали "на вес" по 500 р.). А вот 4 пни сейчас более чем доступны, я комплект (включая 2 гига ddr1) купил всего за 4 доллара на барахолке
     
     
  • 4.73, Аноним (29), 14:43, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >  А мне более чем понятен. 1,2,3 пни ты днём с огнем
    > не сыщешь, или же по космической цене в качестве антиквариата (хотя
    > раньше их продавали "на вес" по 500 р.). А вот 4
    > пни сейчас более чем доступны, я комплект (включая 2 гига ddr1)
    > купил всего за 4 доллара на барахолке

    Пней 1-2-3 за последние несколько лет прошло 18 штук, если не сбился со счёта. И до этого тоже активно юзались в повседневной жизни вплоть до года 2012-го. Пней 4 не видел уже лет 15.

     
     
  • 5.88, Robin Hood (?), 15:14, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Фантазёр… 😊
     
     
  • 6.92, Аноним (29), 15:31, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Фантазёр… 😊

    http://p2.51t.ru/oldsite/txt-p2-prac.html

    http://p2.51t.ru/oldsite/txt-p3-prac.html

    http://p2.51t.ru/oldsite/txt-px-prac.html

    http://p2.51t.ru/oldsite/s/notebook-openbsd.html

    и это не весь список. нет, например, вот его:

    http://p2.51t.ru/oldsite/pic/loox.jpg

    http://p2.51t.ru/oldsite/pic/looxgui.jpg

    http://p2.51t.ru/oldsite/pic/compare.jpg

     
     
  • 7.93, Robin Hood (?), 15:34, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Покупал у барыг за сотни баксов? Когда цена этому на вес 100-200 р.
     
  • 6.94, Robin Hood (?), 15:35, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К тому же на фото ноутбуки, а речь идёт про стационарные машины (4 пни).
     
     
  • 7.96, Аноним (29), 15:40, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > К тому же на фото ноутбуки, а речь идёт про стационарные машины
    > (4 пни).

    я что такое стационарные машины не знаю уже лет 20, если честно, если не считать редких исключений типа неттопов размером с роутер, что для меня тот же ноут, такой же переносной, хоть и без батареи... стационарных машин я вообще никаких не видел, и не вижу ни малейшего смысла в стационарной машине пентиум-2, пентиум-3 или даже крутейший пентиум-1 (хотя иногда в экран пентиума 1 смотреть это боль для глаз и души, а вторые уже вполне смотрибельны).

     

  • 1.3, Аноним (3), 11:33, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Будто Lubuntu и antiX недостаточно.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:42, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Будто Lubuntu и antiX недостаточно.

    Так это, когда Lubuntu выкинула на мороз LXDE, LXLE как раз и стала тогда той самой классической Lubuntu.
    Я не считаю, что это ненужно, т.к. не всем нравится потребление ресурсов LXQt, да и не все возможности от LXDE там есть до сих пор. Насчёт сырости среды сейчас не знаю, давно не слежу, ибо неинтересно.

    А по поводу antiX, да, он минималистичнее, вот только не каждый убунтовод и блондин-домохозяин осиливает его установщик и осиливает суровые WM, а поставить сверху какую-нибудь DE, может для подобных людей быть очень кpacнoглaзой задачей.

    Так что пусть будет и LXLE, пусть будет много дистрибутивов хороших и разных!

    P.S.: Сам я пользователь antiX, если что.

     
     
  • 3.13, john_erohin (?), 11:58, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > осиливает суровые WM,

    нет там ничего "сурового", если понять и принять идеологию минимализма.

    >  Сам я пользователь antiX, если что.

    а я буду валить на devuan.
    пару раз уже нарвался с обновлениями: дохли eudev и elogind, сходил с ума rsyslogd.
    старые локалхосты с антиксом еще работают, но новых уже не делаю.

     
  • 3.44, Аноним (40), 13:45, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не всем нравится потребление ресурсов LXQt,

    А ты случайно не хочешь привести подтверждения своего утверждения, что LXQT жрет больше LXDE. Потому что это тупо не так.

     
  • 3.56, user90 (?), 14:03, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вот только не каждый убунтовод и блондин-домохозяин осиливает его установщик и осиливает суровые WM

    Поржал с такого!)) "Не каждый убунтовод и блондин-домохозяин" осилят Кальку или GuixSD, а тут-то, боже..

     
  • 2.6, Аноним (5), 11:45, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Будто Lubuntu и antiX недостаточно.

    И да, современная лубунта под критерии дистрибутива для старых слабых компьютеров уже не очень подходит.
    Вот antiX да, пока ещё держится, и держится неплохо.

     
     
  • 3.9, nebularia (ok), 11:50, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Puppy ещё хорош, но он довольно специфичен
     
     
  • 4.33, Аноним (1), 13:10, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TinyCore еще более специфичен, но тоже мелкий.
     
     
  • 5.38, Аноним (29), 13:25, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > TinyCore еще более специфичен, но тоже мелкий.

    TinyCore уже освоили такое достижение человечества, как squashfs, или там до сих пор всё в память распаковывается, и 8 мб образ требует минимум 48 мб, потому что просто распаковывается как есть, без сжатия?

     
     
  • 6.48, Аноним (48), 13:50, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю что он там освоил на старте ест 24 мега оперы и 18 мегов на диске. Без всякого гуя. И да для пепяки 128 мега оперы и процессор 32 бит онли (VIA) работает норм. И это всё из 16-ти мегового образа.    
     
  • 3.12, beduin747 (ok), 11:56, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Лубунта... Если в новую, также как и в основную ветку, завезли фирефокс_в_снапд и всякое подобное, то это очередное пробитие дна.
     
     
  • 4.83, Robin Hood (?), 15:04, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Если в новую, также как и в основную ветку, завезли фирефокс_в_снапд

    Завезли. Но по привычке сижу на лубунте, да и особого раздражения снап не вызывает, браузер всеравно открывается автоматически при старте системы и всегда в открытом состоянии до отключения компа.

     
  • 3.57, user90 (?), 14:04, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > неплохо

    Отлично! Основная система, доволен.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:39, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну, да, обои вроде нескучные:)
     
  • 1.7, InuYasha (??), 11:46, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сама потребность в таких дистрах меня сильно удручает :( Т.е. мэйнстримовые дистры настолько жирны и торомзны, что на каком-нибудь Athlon XP работать будет нереально? Кошмар. Счас набегут "It doesn't scale".
     
     
  • 2.14, beduin747 (ok), 11:59, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Удручает, что железо обновлять приходится не потому, что игорь какая-то новая не тянет, а уже из-за тормозов самой операционки.
     
  • 2.20, gumanzoy (?), 12:17, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на каком-нибудь Athlon XP работать
    > мэйнстримовые дистры

    Не будут так как выкинули i686
    Athlon XP это не amd64

     
     
  • 3.23, Аноним (29), 12:26, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Debian, Alt, OpenBSD. 32 бит на месте. И работать они на атлоне xp будут точно быстрее, чем эта мурзилка на btrfs. И wm можно выбрать любой.
     
     
  • 4.25, gumanzoy (?), 12:44, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я в курсе. А дистр из новости тоже не будет на Athlon XP работать. Я так понял он только amd64
     
  • 4.81, Robin Hood (?), 15:01, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > 32 бит на месте

    Да, но много стороннего софта уже не работают с 32 битами. Например, в моей стране xyнтa заблокировала ВЕСЬ .ru сегмент, мне нужен халявный VPN от Cloudflare (тот что warp-cli), но этот клиент исключительно 64 бита.

     
  • 2.46, Аноним (40), 13:47, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему удручает? Значит Microsoft в своём Windows 11 прямо говорит что на устаревшем железе даже запускаться не будет. А разработчики Линукс должны тащить легаси?
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:47, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    LXDE заброшен, Openbox тоже.
    Перспективы у дистрибутива неясные.
    Какое-то время просуществует еще, конечно.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:03, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поставил и забыл. Это же для старого железа.
     
  • 2.79, Robin Hood (?), 14:57, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Openbox

    А что ты от него хочешь? Проект завершен, своё предназначение в виде оконного менеджера он выполняет на 110%. Это тебе не вэб, где всё находится в перманентном "развитии" ради развития.

     

  • 1.10, beduin747 (ok), 11:52, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Неплохо было бы выяснить, что они считают устаревшими системами. Когда-то antix на PIII со 128Мэ рамы хоть как-то шевелился. А то сейчас "легковесные" дистрибутивы уже от Core2Duo морщит.
     
     
  • 2.41, Alladin (?), 13:41, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про морщит не факт, смотря какой Duo2.
     
     
  • 3.47, Аноним (40), 13:49, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E4500  @ 2.20GHz   2.19 GHz, плюс 4ГБ ОЗУ и SSD и Win10 полет нормальный. Для пролонгировать есть IDE HDD с WinXP.

     
     
  • 4.59, Аноним (59), 14:13, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Губуто раскатал. Поживика 1.2гхц и 2гб озу с хдд на 80гб.
     
     
  • 5.62, Аноним (29), 14:15, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Губуто раскатал. Поживика 1.2гхц и 2гб озу с хдд на 80гб.

    Я последние пару недель жил на p3 с 384 мб памяти и диском на 10. Опеннет с лором работали. Но, блин, несчастье произошло, поправлял простынь и случайно его с кровати уронил, там кронштейн треснул. Я в депрессии теперь....

     
  • 5.72, Аноним (40), 14:42, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чё? Я жил на ЦПУ 366 МГц,  ОЗУ 24 МБ, диск 4 ГБ.
     
     
  • 6.75, Аноним (40), 14:44, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правда было это в 2000-ом
     
  • 6.76, Аноним (29), 14:46, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И чё? Я жил на ЦПУ 366 МГц,  ОЗУ 24 МБ,
    > диск 4 ГБ.

    а что памяти так мало?

     
  • 2.78, Robin Hood (?), 14:54, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Имеется Core 2 Quad Q9650S + 8GB + SSD + GT 740. Зверь а не машина. Если в игры не играть, жаже сайты на смузи-фреймворках открывает моментально. Если в ближайшее время не придумают очередной искусственный замедлитель интернета в виде очередных JS-подобных прослоек и надстроек, то лет 10 ещё можно сидеть без напряга.
     

  • 1.16, Аноним (29), 12:04, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И на какие "устаревшие" системы это рассчитано? Корю в два дула и 2 гб памяти? Сомневаюсь, что тут есть какие-то особые плюсы перед стандартным дистрибутивом, не обвешаным снапами и прочими свистюшками.

    Лучше юзайте крутейший pentium 2: http://p2.51t.ru

     
     
  • 2.49, Аноним (40), 13:52, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я же говорил что анонимы сидят на 775 сокете и считают актуальной платформой.
    Устаревшая платформа это П1, П2.
     
     
  • 3.53, Аноним (29), 13:58, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А я же говорил что анонимы сидят на 775 сокете и считают
    > актуальной платформой.
    > Устаревшая платформа это П1, П2.

    ну, чуть поновее :)


    cat /proc/cpuinfo | head -8
    processor : 0
    vendor_id : AuthenticAMD
    cpu family : 20
    model : 2
    model name : AMD E-300 APU with Radeon(tm) HD Graphics
    stepping : 0
    microcode : 0x5000101
    cpu MHz : 1114.000

     
  • 2.74, Robin Hood (?), 14:43, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > крутейший pentium 2

    А где его взять? Те что 10 штук с монитором за 500 р. продавали в 2000-х на барахолках давно утилизированы на аффинаж, остались лишь барыги, которые готовы их продать по цене антиквариата за много баксов.

     
     
  • 3.77, Аноним (29), 14:48, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> крутейший pentium 2
    > А где его взять? Те что 10 штук с монитором за 500
    > р. продавали в 2000-х на барахолках давно утилизированы на аффинаж, остались
    > лишь барыги, которые готовы их продать по цене антиквариата за много
    > баксов.

    Не знаю, я делаю для тех, у кого есть p2/p3 :) У меня вот есть :) Хотя, думаю, на p4 тот же badwolf благодаря отключению картинок-js на лету тоже будет поинтереснее, чем другие браузеры, показывающие современный веб.

     

  • 1.17, Аноним (17), 12:07, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для обмена сообщениями поставляется uTox

    Jami менее смузихлёбен.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:21, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    jami работает в локалке?
     
     
  • 3.61, Жамивод (?), 14:15, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отлично работает.
    Больше года пользуюсь, в том числе по локалке (приколдес с тянкой)
     
  • 2.31, Аноним (-), 13:07, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он писан нарками, кто еще допрет пытаться делать распределенную сеть из изначально централизованных протоколов, совсем не заточенных на это?! И получился весьма предсказуемый ужастик. Намного более смузи- и помое-хлебский чем utox.

    Алсо для tox есть с дюжину клиентов на все что шевелится, от текстовых до ямобилочных. А также боты всякие и проч. А что есть для Jami? Один безальтернативный страшила?

     
     
  • 3.34, Аноним (1), 13:11, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто пытается толкнуть своё ненадежное.
     
     
  • 4.37, Аноним (-), 13:23, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На мой вкус вполне надежное - даже стартует друг с друга в локалке. И ему внешний мир при этом вообще не требуется. Куда уж надежнее? И конфигурять всякие upnp и прочие пробросы портов, STUN и прочий хлам не надо.
     
  • 3.64, жамивод (?), 14:18, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На тохе только два живых клиента и то для пк. И еще какието поделки для никому не нужной ведроидной фуксии.
    Остальные сгнили или инвалиды с рождения.
    А жами хоть и одним клиентом, но даже в телевизоре может юзаться хоть щас.
     
  • 3.66, жамивод (?), 14:21, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я посмотрю как ты будешь кукан крутить,когда захаркоженый в код тоха бустрап будет недоступен, а в жами это меняется двумя кликами.
     
  • 3.80, OpenEcho (?), 14:57, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Алсо для tox есть

    Also не в одной англоязычной стране так не произносится, звучит правильно как "Олсо"

     
  • 2.51, Аноним (40), 13:53, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я полностью согласен, что выбор TOX-клиента по умолчания странное решение. Наверняка джаббер клиент можно найти.
     

  • 1.19, Аноним (17), 12:09, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >По умолчанию предлагается файловая система Btrfs.
    >для устаревших компьюторов без ecc RAM и с сыпящимися жёсткими дисками

    Сюда нужна ФС со встроенной коррекцией ошибок через Рида-Соломона, а не ФС, где битфлипы приводят к потере всего файла.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:23, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот да. А повреждения метаданных приводят к невосполнимой потере всей информации. Но лучше, чем ничего (от памяти конечно не поможет, а файл или восстановит, или хотя бы сообщит).
     
     
  • 3.36, Аноним (-), 13:18, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь и вы понимаете почему btrfs использует схему хранения DUP на метаданных если девайс 1 или RAID1 если более 1 :P. DUP определен как "2 копии на 1 устройстве", на случай если более потребных вариантов не оказалось.
     
  • 2.35, Аноним (-), 13:17, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ФС с чексуммами в конфигурации RAID используй Скажет CSUM ERROR, вынет из второ... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:36, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Читаю список софта и не понимаю, о каких устаревших системах идёт речь.
     
  • 1.26, Аноним (26), 12:52, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >легковесное решение
    >Размер загрузочного образа 1.8 ГБ.

    /0

     
     
  • 2.28, Аноним (29), 13:00, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У knoppix 5.0.1 загрузочный образ был 4.4 гб, и разворачивался он почти на 20 гб. тем не менее, на 3 пне со 128 мб памяти летал :)
     

  • 1.30, Аноним (-), 13:04, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Размер загрузочного образа 1.8 ГБ.

    Что они туда напихали? Но за utox зачет :)

     
  • 1.39, Аноним (39), 13:35, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >LibreWolf, Btrfs, Pinta на GIMP, размер загрузочного образа 1.8 ГБ.

    легковесность :)

     
  • 1.52, Аноним (40), 13:56, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость полезная.
    Цель дистрибутива полезная. Вот только сомнительно как они его собираются достигать.
    Почему то выбрать LXDE, на чем это основано, не очевидно.
    Просто я уверен, что старые дистрибутивы с Gnome 2 или KDE 3.5 уж точно меньше жрать будут.
     
     
  • 2.58, Аноним (40), 14:11, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот ещё что подумал Equinox Desktop Environment (EDE) куда лучше подошло бы для дистрибутива для устаревшего железа.
     
     
  • 3.60, Аноним (29), 14:13, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я вот ещё что подумал Equinox Desktop Environment (EDE) куда лучше подошло
    > бы для дистрибутива для устаревшего железа.

    лучше живой icewm, чем неживое и не особо юзабельное даже при жизни ede. кто в ede хотя бы год прожил? я в icewm суммарно, наверное, более 5 лет прожил.

     
     
  • 4.65, Аноним (40), 14:19, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой любимый icewm это оконный менеджер. Его нельза использовать как полноценную замену.
     
     
  • 5.68, Аноним (29), 14:27, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Твой любимый icewm это оконный менеджер. Его нельза использовать как полноценную замену.

    Что именно DE-шного в EDE? Управление громкостью-раскладкой-питанием-подсветкой-устроствами через dbus-ы и прочие конфигуряшки с апплетами? ede вообще недалеко от icewm ушла, в котором не только wm есть, но и panel и другие атрибуты шикарной жизни, на старом железе там всё это добро и не к чему, а вызов synclient можно один раз в xinitrc записать. Тем более, оно хотя бы работает, в отличие от ede.

     

  • 1.54, Аноним (40), 13:58, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А вообще конечно нужно делать дистрибутив для устаревшего железа с софтом text-based user interfaces (TUI). Чтобы на условном 386 ворочалось.
     
     
  • 2.55, Аноним (29), 14:02, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вообще конечно нужно делать дистрибутив для устаревшего железа с софтом text-based
    > user interfaces (TUI). Чтобы на условном 386 ворочалось.

    baslinux. у меня там даже koi8-r отображалась и веб в links бродил :) правда, слабже 486dx75/4 я его не гонял.

     
     
  • 3.82, OpenEcho (?), 15:02, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 386-х тоже работает ;)
     

  • 1.63, Аноним (40), 14:17, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нашел страницу со списком дистрибутивом для устаревшего железа.
    Чет там не очень устаревшее требуется.
    Хотя Damn Small Linux вроде норм, хотя у кого в те времена были 4МБ ОЗУ?
    https://www.wikiwand.com/en/BasicLinux
     
     
  • 2.67, Аноним (29), 14:23, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нашел страницу со списком дистрибутивом для устаревшего железа.

    Я про него тут уже два разА написал :)

    > Чет там не очень устаревшее требуется.
    > Хотя Damn Small Linux вроде норм, хотя у кого в те времена
    > были 4МБ ОЗУ?

    DSL хрень с непонятным набором софта, непонятными внутренностями, тормозящее на любых мною виденных 486/p1, где даже оригинальный старый кноппикс запускался и работал. Плюс с локалью там проблемы, кто-то прикручивал там русский через xmodmap, но оно там всё то же кривое.

    Если есть хотя бы 500 мб на hdd, лучше поставить debian woody, debian sarge. А если нужно именно 50 мб cd, то в 1000 раз лучше (именнно в 1000 раз, не меньше) взять bbc-lnx (хотя его в инете щас фиг найдёшь, но у меня где-то должен быть), последний релиз 2003 года.

     

  • 1.71, Robin Hood (?), 14:40, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    На моём 4 пне с 2 гигами ddr1 и ssd прекрасно работает минт с крысой. Если в интернет не соваться на смузихлёбные сайты, но ощущение что сидишь на вполне актуальном железе
     
     
  • 2.84, OpenEcho (?), 15:05, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выньда ХР спокойно работает на 2-м пне с 64Мб, а если подцепить ssd так вообще ракета
     
     
  • 3.85, Аноним (22), 15:07, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Толку-то, вместо тормозной и жручей крысы на четверопне можно запустить легковесные пятокеды с плазмой. Не надо мне про третьекеды рассказывать, они жрали больше и текли.
     
     
  • 4.87, Аноним (29), 15:12, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Толку-то, вместо тормозной и жручей крысы на четверопне можно запустить легковесные пятокеды
    > с плазмой. Не надо мне про третьекеды рассказывать, они жрали больше
    > и текли.

    Давай пришлю тебе фотку kde 3.5.5 на 128 мб памяти, а ты мне аналогично kde5 с плазмой на 128 мб памяти

     
     
  • 5.95, Аноним (29), 15:38, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Толку-то, вместо тормозной и жручей крысы на четверопне можно запустить легковесные пятокеды
    >> с плазмой. Не надо мне про третьекеды рассказывать, они жрали больше
    >> и текли.
    > Давай пришлю тебе фотку kde 3.5.5 на 128 мб памяти, а ты
    > мне аналогично kde5 с плазмой на 128 мб памяти

    Да чего 3.5.5, у меня вон лениевский микс 3.5.9+3.5.10 в live режиме по nfs безо всяких тормозов на 450 мгц и 128 мб запускается, и это при том, что live-режим отъедает некоторую память для aufs (хотя своп с hdd и монтируется).

     
  • 4.89, Аноним (40), 15:17, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня экран зажироточил
     
  • 4.91, Robin Hood (?), 15:21, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > тормозной и жручей крысы

    Крыса сразу после загрузки жрёт 300Мб, а KDE 800Мб. К тому же крыса - вершина стабильности по сравнению с KDE, который казалось бы красив и всё такое, но глюки порой вылазят в самых неожиданных местах.

     
  • 3.86, Аноним (29), 15:11, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Выньда ХР спокойно работает на 2-м пне с 64Мб, а если подцепить
    > ssd так вообще ракета

    На 64 мб она оооочень неспокойно работает. Помнится, во времена стародавние на тошибу п2-400 ставил xp, так повеситься было можно. Поставил 2000 - всё сразу полетело. А поставил VectorLinux так вообще в космос улетел. Даже софтмодем в нём завёл :) Это был, по-моему, вообще мой первый Linux-only ноут. Если бы xp летала, мож и не улетела бы никуда :)

     
  • 3.90, Robin Hood (?), 15:18, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Выньда ХР спокойно работает на 2-м пне с 64Мб, а если подцепить
    > ssd так вообще ракета

    Я её пробовал тестить в дремучие времена на Pentium 60 MHz и те же 64Мб. Неюзабельно и в первую очередь из-за перманентного свопинга всего и вся. А SSD без TRIM быстро умрёт.

     

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