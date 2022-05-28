Выпуск LXLE Focal, дистрибутива для устаревших систем

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|2.11, Аноним (11), 11:56, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня лежит Бартон 2500+ на полке, надо на чипсеты прилепить радиаторы и оперативке контакты почистить только. Жёсткий диск Сигейт 80Гбайт. Только найти время и побороть лень...
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|2.18, тоже Аноним (ok), 12:07, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На четвертом пне и Xubuntu пойдет.
Проблема с ресурсами на современных легких офисных машинках вообще не в ОС.
Проблема в чудовищной прожорливости браузеров, а этот дистр ее тоже не решает, если не усугубляет (тот LibreWolf, если он действительно уперт в безопасность, должен быть еще тяжелее FF).
Впрочем, есть в новости положительный момент: еще один дистр "для старого хлама" отказался от костылей Gnumeric / Abiword и признал, что не так уж и тяжел полноценный LO.
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|3.27, bnm (?), 13:00, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я ставил на винду LO, проц селерон 4000 для смартбуков, он даже запускается еле-еле, сижу на майкрософт оффисе 2003 с совместимостью с 2007
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|4.50, тоже Аноним (ok), 13:53, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я ставил на винду LO, проц селерон 4000 для смартбуков, он даже
> запускается еле-еле, сижу на майкрософт оффисе 2003 с совместимостью с 2007
Секрет быстроты запуска M$O - в том, что две трети нужных ему для работы библиотек в винде уже в памяти.
LO приходится все это подгружать, и даже придуман костыль, делающий это при загрузке системы, чтобы стало похоже на M$O.
По их работе разницу в скорости уже трудно заметить - на слабом железе тормозят оба.
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|2.40, Аноним (40), 13:41, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Посоветуйте дистрибутив для 486. Хотелось бы готовый дистрибутив, чтобы без траты времени на компилирование всего из исходников.
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|3.43, Аноним (29), 13:44, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Посоветуйте дистрибутив для 486. Хотелось бы готовый дистрибутив, чтобы без траты времени
> на компилирование всего из исходников.
Слака 7.0
baslinux 3.5
хотя я и 10-ю слаку нормально гонял, и хвост и в гриву, и в иксы и в fb и в svgalib - зависит, что у тебя за видюха, у меня надо было загружать dos, оттуда vesa-драйвер и только потом через linld.com загружать слаку :)
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|3.45, Аноним (29), 13:46, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Посоветуйте дистрибутив для 486. Хотелось бы готовый дистрибутив, чтобы без траты времени
> на компилирование всего из исходников.
ещё DeLi (вот не помню, какая из них нормально и беспроблемно работала, то ли 0.7.x, то ли 0.8бета, по-моему вторая)
OpenBSD 4.2, если памяти хотя бы мегабайт 16, а лучше больше :) я на 20-ти гонял с локалью KOI8-R.
woody можно поставить, а при желании и sarge
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|2.42, Аноним (40), 13:43, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Мне не понятен выбор Пентиум 4, как чего-то устаревшего. Я бы понял если бы речь шла о Пентиум 1 или 2, ну в крайнем случае 3.
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|3.70, Robin Hood (?), 14:38, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А мне более чем понятен. 1,2,3 пни ты днём с огнем не сыщешь, или же по космической цене в качестве антиквариата (хотя раньше их продавали "на вес" по 500 р.). А вот 4 пни сейчас более чем доступны, я комплект (включая 2 гига ddr1) купил всего за 4 доллара на барахолке
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|4.73, Аноним (29), 14:43, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А мне более чем понятен. 1,2,3 пни ты днём с огнем
> не сыщешь, или же по космической цене в качестве антиквариата (хотя
> раньше их продавали "на вес" по 500 р.). А вот 4
> пни сейчас более чем доступны, я комплект (включая 2 гига ddr1)
> купил всего за 4 доллара на барахолке
Пней 1-2-3 за последние несколько лет прошло 18 штук, если не сбился со счёта. И до этого тоже активно юзались в повседневной жизни вплоть до года 2012-го. Пней 4 не видел уже лет 15.
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|7.96, Аноним (29), 15:40, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> К тому же на фото ноутбуки, а речь идёт про стационарные машины
> (4 пни).
я что такое стационарные машины не знаю уже лет 20, если честно, если не считать редких исключений типа неттопов размером с роутер, что для меня тот же ноут, такой же переносной, хоть и без батареи... стационарных машин я вообще никаких не видел, и не вижу ни малейшего смысла в стационарной машине пентиум-2, пентиум-3 или даже крутейший пентиум-1 (хотя иногда в экран пентиума 1 смотреть это боль для глаз и души, а вторые уже вполне смотрибельны).
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|2.5, Аноним (5), 11:42, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Будто Lubuntu и antiX недостаточно.
Так это, когда Lubuntu выкинула на мороз LXDE, LXLE как раз и стала тогда той самой классической Lubuntu.
Я не считаю, что это ненужно, т.к. не всем нравится потребление ресурсов LXQt, да и не все возможности от LXDE там есть до сих пор. Насчёт сырости среды сейчас не знаю, давно не слежу, ибо неинтересно.
А по поводу antiX, да, он минималистичнее, вот только не каждый убунтовод и блондин-домохозяин осиливает его установщик и осиливает суровые WM, а поставить сверху какую-нибудь DE, может для подобных людей быть очень кpacнoглaзой задачей.
Так что пусть будет и LXLE, пусть будет много дистрибутивов хороших и разных!
P.S.: Сам я пользователь antiX, если что.
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|3.13, john_erohin (?), 11:58, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> осиливает суровые WM,
нет там ничего "сурового", если понять и принять идеологию минимализма.
> Сам я пользователь antiX, если что.
а я буду валить на devuan.
пару раз уже нарвался с обновлениями: дохли eudev и elogind, сходил с ума rsyslogd.
старые локалхосты с антиксом еще работают, но новых уже не делаю.
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|3.44, Аноним (40), 13:45, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>не всем нравится потребление ресурсов LXQt,
А ты случайно не хочешь привести подтверждения своего утверждения, что LXQT жрет больше LXDE. Потому что это тупо не так.
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|3.56, user90 (?), 14:03, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вот только не каждый убунтовод и блондин-домохозяин осиливает его установщик и осиливает суровые WM
Поржал с такого!)) "Не каждый убунтовод и блондин-домохозяин" осилят Кальку или GuixSD, а тут-то, боже..
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|2.6, Аноним (5), 11:45, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Будто Lubuntu и antiX недостаточно.
И да, современная лубунта под критерии дистрибутива для старых слабых компьютеров уже не очень подходит.
Вот antiX да, пока ещё держится, и держится неплохо.
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|5.38, Аноним (29), 13:25, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> TinyCore еще более специфичен, но тоже мелкий.
TinyCore уже освоили такое достижение человечества, как squashfs, или там до сих пор всё в память распаковывается, и 8 мб образ требует минимум 48 мб, потому что просто распаковывается как есть, без сжатия?
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|6.48, Аноним (48), 13:50, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю что он там освоил на старте ест 24 мега оперы и 18 мегов на диске. Без всякого гуя. И да для пепяки 128 мега оперы и процессор 32 бит онли (VIA) работает норм. И это всё из 16-ти мегового образа.
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|3.12, beduin747 (ok), 11:56, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Лубунта... Если в новую, также как и в основную ветку, завезли фирефокс_в_снапд и всякое подобное, то это очередное пробитие дна.
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|4.83, Robin Hood (?), 15:04, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если в новую, также как и в основную ветку, завезли фирефокс_в_снапд
Завезли. Но по привычке сижу на лубунте, да и особого раздражения снап не вызывает, браузер всеравно открывается автоматически при старте системы и всегда в открытом состоянии до отключения компа.
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|1.7, InuYasha (??), 11:46, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Сама потребность в таких дистрах меня сильно удручает :( Т.е. мэйнстримовые дистры настолько жирны и торомзны, что на каком-нибудь Athlon XP работать будет нереально? Кошмар. Счас набегут "It doesn't scale".
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|2.14, beduin747 (ok), 11:59, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Удручает, что железо обновлять приходится не потому, что игорь какая-то новая не тянет, а уже из-за тормозов самой операционки.
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|2.20, gumanzoy (?), 12:17, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на каком-нибудь Athlon XP работать
> мэйнстримовые дистры
Не будут так как выкинули i686
Athlon XP это не amd64
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|3.23, Аноним (29), 12:26, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Debian, Alt, OpenBSD. 32 бит на месте. И работать они на атлоне xp будут точно быстрее, чем эта мурзилка на btrfs. И wm можно выбрать любой.
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|4.25, gumanzoy (?), 12:44, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я в курсе. А дистр из новости тоже не будет на Athlon XP работать. Я так понял он только amd64
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|4.81, Robin Hood (?), 15:01, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> 32 бит на месте
Да, но много стороннего софта уже не работают с 32 битами. Например, в моей стране xyнтa заблокировала ВЕСЬ .ru сегмент, мне нужен халявный VPN от Cloudflare (тот что warp-cli), но этот клиент исключительно 64 бита.
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|2.46, Аноним (40), 13:47, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему удручает? Значит Microsoft в своём Windows 11 прямо говорит что на устаревшем железе даже запускаться не будет. А разработчики Линукс должны тащить легаси?
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|1.8, Аноним (8), 11:47, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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LXDE заброшен, Openbox тоже.
Перспективы у дистрибутива неясные.
Какое-то время просуществует еще, конечно.
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|2.79, Robin Hood (?), 14:57, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Openbox
А что ты от него хочешь? Проект завершен, своё предназначение в виде оконного менеджера он выполняет на 110%. Это тебе не вэб, где всё находится в перманентном "развитии" ради развития.
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|1.10, beduin747 (ok), 11:52, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Неплохо было бы выяснить, что они считают устаревшими системами. Когда-то antix на PIII со 128Мэ рамы хоть как-то шевелился. А то сейчас "легковесные" дистрибутивы уже от Core2Duo морщит.
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|3.47, Аноним (40), 13:49, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz 2.19 GHz, плюс 4ГБ ОЗУ и SSD и Win10 полет нормальный. Для пролонгировать есть IDE HDD с WinXP.
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|5.62, Аноним (29), 14:15, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Губуто раскатал. Поживика 1.2гхц и 2гб озу с хдд на 80гб.
Я последние пару недель жил на p3 с 384 мб памяти и диском на 10. Опеннет с лором работали. Но, блин, несчастье произошло, поправлял простынь и случайно его с кровати уронил, там кронштейн треснул. Я в депрессии теперь....
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|6.76, Аноним (29), 14:46, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И чё? Я жил на ЦПУ 366 МГц, ОЗУ 24 МБ,
> диск 4 ГБ.
а что памяти так мало?
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|2.78, Robin Hood (?), 14:54, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Имеется Core 2 Quad Q9650S + 8GB + SSD + GT 740. Зверь а не машина. Если в игры не играть, жаже сайты на смузи-фреймворках открывает моментально. Если в ближайшее время не придумают очередной искусственный замедлитель интернета в виде очередных JS-подобных прослоек и надстроек, то лет 10 ещё можно сидеть без напряга.
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|1.16, Аноним (29), 12:04, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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И на какие "устаревшие" системы это рассчитано? Корю в два дула и 2 гб памяти? Сомневаюсь, что тут есть какие-то особые плюсы перед стандартным дистрибутивом, не обвешаным снапами и прочими свистюшками.
Лучше юзайте крутейший pentium 2: http://p2.51t.ru
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|2.49, Аноним (40), 13:52, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А я же говорил что анонимы сидят на 775 сокете и считают актуальной платформой.
Устаревшая платформа это П1, П2.
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|3.53, Аноним (29), 13:58, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А я же говорил что анонимы сидят на 775 сокете и считают
> актуальной платформой.
> Устаревшая платформа это П1, П2.
ну, чуть поновее :)
cat /proc/cpuinfo | head -8
processor : 0
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 20
model : 2
model name : AMD E-300 APU with Radeon(tm) HD Graphics
stepping : 0
microcode : 0x5000101
cpu MHz : 1114.000
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|2.74, Robin Hood (?), 14:43, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> крутейший pentium 2
А где его взять? Те что 10 штук с монитором за 500 р. продавали в 2000-х на барахолках давно утилизированы на аффинаж, остались лишь барыги, которые готовы их продать по цене антиквариата за много баксов.
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|3.77, Аноним (29), 14:48, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> крутейший pentium 2
> А где его взять? Те что 10 штук с монитором за 500
> р. продавали в 2000-х на барахолках давно утилизированы на аффинаж, остались
> лишь барыги, которые готовы их продать по цене антиквариата за много
> баксов.
Не знаю, я делаю для тех, у кого есть p2/p3 :) У меня вот есть :) Хотя, думаю, на p4 тот же badwolf благодаря отключению картинок-js на лету тоже будет поинтереснее, чем другие браузеры, показывающие современный веб.
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|3.61, Жамивод (?), 14:15, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отлично работает.
Больше года пользуюсь, в том числе по локалке (приколдес с тянкой)
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|2.31, Аноним (-), 13:07, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он писан нарками, кто еще допрет пытаться делать распределенную сеть из изначально централизованных протоколов, совсем не заточенных на это?! И получился весьма предсказуемый ужастик. Намного более смузи- и помое-хлебский чем utox.
Алсо для tox есть с дюжину клиентов на все что шевелится, от текстовых до ямобилочных. А также боты всякие и проч. А что есть для Jami? Один безальтернативный страшила?
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|4.37, Аноним (-), 13:23, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На мой вкус вполне надежное - даже стартует друг с друга в локалке. И ему внешний мир при этом вообще не требуется. Куда уж надежнее? И конфигурять всякие upnp и прочие пробросы портов, STUN и прочий хлам не надо.
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|3.64, жамивод (?), 14:18, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На тохе только два живых клиента и то для пк. И еще какието поделки для никому не нужной ведроидной фуксии.
Остальные сгнили или инвалиды с рождения.
А жами хоть и одним клиентом, но даже в телевизоре может юзаться хоть щас.
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|3.66, жамивод (?), 14:21, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я посмотрю как ты будешь кукан крутить,когда захаркоженый в код тоха бустрап будет недоступен, а в жами это меняется двумя кликами.
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|3.80, OpenEcho (?), 14:57, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Алсо для tox есть
Also не в одной англоязычной стране так не произносится, звучит правильно как "Олсо"
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|2.51, Аноним (40), 13:53, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я полностью согласен, что выбор TOX-клиента по умолчания странное решение. Наверняка джаббер клиент можно найти.
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|1.19, Аноним (17), 12:09, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>По умолчанию предлагается файловая система Btrfs.
>для устаревших компьюторов без ecc RAM и с сыпящимися жёсткими дисками
Сюда нужна ФС со встроенной коррекцией ошибок через Рида-Соломона, а не ФС, где битфлипы приводят к потере всего файла.
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|2.22, Аноним (22), 12:23, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот да. А повреждения метаданных приводят к невосполнимой потере всей информации. Но лучше, чем ничего (от памяти конечно не поможет, а файл или восстановит, или хотя бы сообщит).
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|3.36, Аноним (-), 13:18, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Теперь и вы понимаете почему btrfs использует схему хранения DUP на метаданных если девайс 1 или RAID1 если более 1 :P. DUP определен как "2 копии на 1 устройстве", на случай если более потребных вариантов не оказалось.
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|2.35, Аноним (-), 13:17, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ФС с чексуммами в конфигурации RAID используй Скажет CSUM ERROR, вынет из второ... большой текст свёрнут, показать
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|1.24, Аноним (24), 12:36, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Читаю список софта и не понимаю, о каких устаревших системах идёт речь.
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|2.28, Аноним (29), 13:00, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У knoppix 5.0.1 загрузочный образ был 4.4 гб, и разворачивался он почти на 20 гб. тем не менее, на 3 пне со 128 мб памяти летал :)
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|1.30, Аноним (-), 13:04, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Размер загрузочного образа 1.8 ГБ.
Что они туда напихали? Но за utox зачет :)
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|1.39, Аноним (39), 13:35, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>LibreWolf, Btrfs, Pinta на GIMP, размер загрузочного образа 1.8 ГБ.
легковесность :)
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|1.52, Аноним (40), 13:56, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Новость полезная.
Цель дистрибутива полезная. Вот только сомнительно как они его собираются достигать.
Почему то выбрать LXDE, на чем это основано, не очевидно.
Просто я уверен, что старые дистрибутивы с Gnome 2 или KDE 3.5 уж точно меньше жрать будут.
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|2.58, Аноним (40), 14:11, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я вот ещё что подумал Equinox Desktop Environment (EDE) куда лучше подошло бы для дистрибутива для устаревшего железа.
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|3.60, Аноним (29), 14:13, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я вот ещё что подумал Equinox Desktop Environment (EDE) куда лучше подошло
> бы для дистрибутива для устаревшего железа.
лучше живой icewm, чем неживое и не особо юзабельное даже при жизни ede. кто в ede хотя бы год прожил? я в icewm суммарно, наверное, более 5 лет прожил.
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|4.65, Аноним (40), 14:19, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Твой любимый icewm это оконный менеджер. Его нельза использовать как полноценную замену.
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|5.68, Аноним (29), 14:27, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Твой любимый icewm это оконный менеджер. Его нельза использовать как полноценную замену.
Что именно DE-шного в EDE? Управление громкостью-раскладкой-питанием-подсветкой-устроствами через dbus-ы и прочие конфигуряшки с апплетами? ede вообще недалеко от icewm ушла, в котором не только wm есть, но и panel и другие атрибуты шикарной жизни, на старом железе там всё это добро и не к чему, а вызов synclient можно один раз в xinitrc записать. Тем более, оно хотя бы работает, в отличие от ede.
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|1.54, Аноним (40), 13:58, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А вообще конечно нужно делать дистрибутив для устаревшего железа с софтом text-based user interfaces (TUI). Чтобы на условном 386 ворочалось.
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|2.55, Аноним (29), 14:02, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вообще конечно нужно делать дистрибутив для устаревшего железа с софтом text-based
> user interfaces (TUI). Чтобы на условном 386 ворочалось.
baslinux. у меня там даже koi8-r отображалась и веб в links бродил :) правда, слабже 486dx75/4 я его не гонял.
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|2.67, Аноним (29), 14:23, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нашел страницу со списком дистрибутивом для устаревшего железа.
Я про него тут уже два разА написал :)
> Чет там не очень устаревшее требуется.
> Хотя Damn Small Linux вроде норм, хотя у кого в те времена
> были 4МБ ОЗУ?
DSL хрень с непонятным набором софта, непонятными внутренностями, тормозящее на любых мною виденных 486/p1, где даже оригинальный старый кноппикс запускался и работал. Плюс с локалью там проблемы, кто-то прикручивал там русский через xmodmap, но оно там всё то же кривое.
Если есть хотя бы 500 мб на hdd, лучше поставить debian woody, debian sarge. А если нужно именно 50 мб cd, то в 1000 раз лучше (именнно в 1000 раз, не меньше) взять bbc-lnx (хотя его в инете щас фиг найдёшь, но у меня где-то должен быть), последний релиз 2003 года.
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|1.71, Robin Hood (?), 14:40, 28/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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На моём 4 пне с 2 гигами ddr1 и ssd прекрасно работает минт с крысой. Если в интернет не соваться на смузихлёбные сайты, но ощущение что сидишь на вполне актуальном железе
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|2.84, OpenEcho (?), 15:05, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выньда ХР спокойно работает на 2-м пне с 64Мб, а если подцепить ssd так вообще ракета
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|3.85, Аноним (22), 15:07, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Толку-то, вместо тормозной и жручей крысы на четверопне можно запустить легковесные пятокеды с плазмой. Не надо мне про третьекеды рассказывать, они жрали больше и текли.
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|4.87, Аноним (29), 15:12, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Толку-то, вместо тормозной и жручей крысы на четверопне можно запустить легковесные пятокеды
> с плазмой. Не надо мне про третьекеды рассказывать, они жрали больше
> и текли.
Давай пришлю тебе фотку kde 3.5.5 на 128 мб памяти, а ты мне аналогично kde5 с плазмой на 128 мб памяти
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|5.95, Аноним (29), 15:38, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Толку-то, вместо тормозной и жручей крысы на четверопне можно запустить легковесные пятокеды
>> с плазмой. Не надо мне про третьекеды рассказывать, они жрали больше
>> и текли.
> Давай пришлю тебе фотку kde 3.5.5 на 128 мб памяти, а ты
> мне аналогично kde5 с плазмой на 128 мб памяти
Да чего 3.5.5, у меня вон лениевский микс 3.5.9+3.5.10 в live режиме по nfs безо всяких тормозов на 450 мгц и 128 мб запускается, и это при том, что live-режим отъедает некоторую память для aufs (хотя своп с hdd и монтируется).
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|4.91, Robin Hood (?), 15:21, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> тормозной и жручей крысы
Крыса сразу после загрузки жрёт 300Мб, а KDE 800Мб. К тому же крыса - вершина стабильности по сравнению с KDE, который казалось бы красив и всё такое, но глюки порой вылазят в самых неожиданных местах.
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|3.86, Аноним (29), 15:11, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Выньда ХР спокойно работает на 2-м пне с 64Мб, а если подцепить
> ssd так вообще ракета
На 64 мб она оооочень неспокойно работает. Помнится, во времена стародавние на тошибу п2-400 ставил xp, так повеситься было можно. Поставил 2000 - всё сразу полетело. А поставил VectorLinux так вообще в космос улетел. Даже софтмодем в нём завёл :) Это был, по-моему, вообще мой первый Linux-only ноут. Если бы xp летала, мож и не улетела бы никуда :)
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|3.90, Robin Hood (?), 15:18, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Выньда ХР спокойно работает на 2-м пне с 64Мб, а если подцепить
> ssd так вообще ракета
Я её пробовал тестить в дремучие времена на Pentium 60 MHz и те же 64Мб. Неюзабельно и в первую очередь из-за перманентного свопинга всего и вся. А SSD без TRIM быстро умрёт.
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