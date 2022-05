Выпуск LXLE Focal, дистрибутива для устаревших систем

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:42, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Будто Lubuntu и antiX недостаточно. Так это, когда Lubuntu выкинула на мороз LXDE, LXLE как раз и стала тогда той самой классической Lubuntu.

Я не считаю, что это ненужно, т.к. не всем нравится потребление ресурсов LXQt, да и не все возможности от LXDE там есть до сих пор. Насчёт сырости среды сейчас не знаю, давно не слежу, ибо неинтересно. А по поводу antiX, да, он минималистичнее, вот только не каждый убунтовод и блондин-домохозяин осиливает его установщик и осиливает суровые WM, а поставить сверху какую-нибудь DE, может для подобных людей быть очень кpacнoглaзой задачей. Так что пусть будет и LXLE, пусть будет много дистрибутивов хороших и разных! P.S.: Сам я пользователь antiX, если что.

3.13 , john_erohin ( ? ), 11:58, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > осиливает суровые WM, нет там ничего "сурового", если понять и принять идеологию минимализма. > Сам я пользователь antiX, если что. а я буду валить на devuan.

пару раз уже нарвался с обновлениями: дохли eudev и elogind, сходил с ума rsyslogd.

старые локалхосты с антиксом еще работают, но новых уже не делаю.

3.44 , Аноним ( 40 ), 13:45, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >не всем нравится потребление ресурсов LXQt, А ты случайно не хочешь привести подтверждения своего утверждения, что LXQT жрет больше LXDE. Потому что это тупо не так.

3.56 , user90 ( ? ), 14:03, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вот только не каждый убунтовод и блондин-домохозяин осиливает его установщик и осиливает суровые WM Поржал с такого!)) "Не каждый убунтовод и блондин-домохозяин" осилят Кальку или GuixSD, а тут-то, боже..

2.6 , Аноним ( 5 ), 11:45, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Будто Lubuntu и antiX недостаточно. И да, современная лубунта под критерии дистрибутива для старых слабых компьютеров уже не очень подходит.

Вот antiX да, пока ещё держится, и держится неплохо.

3.9 , nebularia ( ok ), 11:50, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Puppy ещё хорош, но он довольно специфичен

4.33 , Аноним ( 1 ), 13:10, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – TinyCore еще более специфичен, но тоже мелкий.

5.38 , Аноним ( 29 ), 13:25, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > TinyCore еще более специфичен, но тоже мелкий. TinyCore уже освоили такое достижение человечества, как squashfs, или там до сих пор всё в память распаковывается, и 8 мб образ требует минимум 48 мб, потому что просто распаковывается как есть, без сжатия?

6.48 , Аноним ( 48 ), 13:50, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю что он там освоил на старте ест 24 мега оперы и 18 мегов на диске. Без всякого гуя. И да для пепяки 128 мега оперы и процессор 32 бит онли (VIA) работает норм. И это всё из 16-ти мегового образа.

3.12 , beduin747 ( ok ), 11:56, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Лубунта... Если в новую, также как и в основную ветку, завезли фирефокс_в_снапд и всякое подобное, то это очередное пробитие дна.

4.83 , Robin Hood ( ? ), 15:04, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Если в новую, также как и в основную ветку, завезли фирефокс_в_снапд Завезли. Но по привычке сижу на лубунте, да и особого раздражения снап не вызывает, браузер всеравно открывается автоматически при старте системы и всегда в открытом состоянии до отключения компа.

3.57 , user90 ( ? ), 14:04, 28/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > неплохо Отлично! Основная система, доволен.