Выпуск Stratis 3.1, инструментария для управления локальными хранилищами

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:43, 25/05/2022 В кедах они же запускаются только когда нужны.

3.4 , Fracta1L ( ok ), 10:46, 25/05/2022 А да, сорри, конкретно насчёт fwupd я ошибся - он действительно работает только при открытом Discover. Но в целом вопрос остаётся

3.28 , Аноним ( 28 ), 13:08, 25/05/2022 Ну вам же на картинки нарисовали, для унификации API. Что бы все не зелененькое могло обратится к зелененькому.

4.30 , Аноним ( 2 ), 13:17, 25/05/2022 Можно сделать и без демона.

2.3 , Аноним ( 2 ), 10:45, 25/05/2022 Ну и да, ответ на этот вопрос: у пользователя нет прав на это, кроме того демоны и сами запускаются урезанными в правах.

2.7 , crypt ( ok ), 10:48, 25/05/2022 это такой клей, чтобы собрать кусочки базара, в отличие от спроектированной сразу ZFS. а демоном он реализован, потому что некоторые задачи выполняются в фоне.

3.8 , Fracta1L ( ok ), 10:56, 25/05/2022 Вот да, тоже думаю, что все эти тонны демонов - следствие отсутствия изначального проектирования. Взять, например, PulseAudio с PipeWire - они нужны только потому, что ядерная ALSA не умеет управлять потоками и устройствами. А вот OSSv4, насколько я знаю, умеет, поэтому ей не нужны дополнительные прослойки с демонами. 4.11 , Аноним ( 11 ), 11:10, 25/05/2022 PulseAudio появился чтоб звук микшировать в те времена, когда ядро не умело делать это само

4.19 , microsoft ( ? ), 11:48, 25/05/2022 Только вот и OSSv4 нету, мнддаааа... как же так.

4.23 , Аноним ( 23 ), 12:13, 25/05/2022 >Вот да, тоже думаю, что все эти тонны демонов - следствие отсутствия изначального проектирования. Нажми в Винде Ctrl-Alt-Del и подивись тоннам служб.

2.14 , COBA ( ? ), 11:22, 25/05/2022 А как без демона вы реализуете то что здесь сделано?

Например добавили диск и растянули на него файловую систему. И потом читаете файл, который записан сразу на нескольких физических устройствах?

3.24 , Аноним ( 24 ), 12:19, 25/05/2022 Внезапно, этим занимается не демон, а ядро.