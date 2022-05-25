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Выпуск Stratis 3.1, инструментария для управления локальными хранилищами

25.05.2022 10:20

Опубликован выпуск проекта Stratis 3.1, развиваемого компанией Red Hat и сообществом Fedora для унификации и упрощения средств настройки и управления пулом из одного или нескольких локальных накопителей. Stratis предоставляет такие возможности, как динамическое выделение места в хранилище, снапшоты, обеспечение целостности и создание слоёв для кэширования. Поддержка Stratis интегрирована в дистрибутивы Fedora и RHEL начиная с выпусков Fedora 28 и RHEL 8.2. Код проекта распространяется под лицензией MPL 2.0.

Система во многом повторяет по своим возможностям расширенные средства управления разделами ZFS и Btrfs, но реализована в виде прослойки (демон stratisd), работающей поверх подсистемы device-mapper ядра Linux (используются модули dm-thin, dm-cache, dm-thinpool, dm-raid и dm-integrity) и файловой системы XFS. В отличие от ZFS и Btrfs, компоненты Stratis работают только в пространстве пользователя и не требуют загрузки специфичных модулей ядра. Проект изначально преподносится как не требующий для администрирования квалификации эксперта по системам хранения.

Для управления предоставляется D-Bus API и cli-утилита. Работа Stratis протестирована с блочными устройствами на базе LUKS (шифрованные разделы), mdraid, dm-multipath, iSCSI, логическими томами LVM, а также с различными НЖМД, SSD и NVMe-накопителями. При наличии в пуле одного диска Stratis позволяет использовать логические разделы с поддержкой снапшотов для отката изменений. При добавлении нескольких накопителей в пул появляется возможность логического объединения накопителей в непрерывную область. Такие возможности, как RAID, сжатие данных, дедупликация и организация отказоустойчивости пока не поддерживаются, но запланированы на будущее.

В новой версии:

  • Значительно улучшено управление компонентами, обеспечивающими динамическое выделение места в хранилище ("thin provisioning"). В cli-интерфейсе предоставлены команды для включения динамического распределения места на этапе создания пула и изменения параметров для уже работающих пулов. Для выбранных пулов также теперь можно изменять на лету ограничения файловой системы.
  • В команды работы с пулами, файловыми системами и блочными устройствами добавлена подкоманда debug для включения отладочного режима.
  • В фоновом процессе stratisd размер минимально поддерживаемой ФС увеличен до 512 MB.
  • Для пулов MDV (metadata volume) включено монтирование в отдельном пространстве точек монтирования.
  • Улучшена обработка событий udev, генерируемых при извлечении устройства.
  • Повышена информативность сообщений в логах.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/stratis-sto...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 36
  3. OpenNews: Выпуск Stratis 3.0, инструментария для управления локальными хранилищами
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57248-stratis
Ключевые слова: stratis, fedora
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 10:39, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Зачем для управления разделами нужен демон? Зачем вообще суют демонов на каждый чих? Какая-то мерзкая манера в разработке. Вот например, вчера я опробовал кдешный Discover, он умеет обновлять прошивки через fwupd. И для обновления прошивок запилен целый демон, который постоянно висит в памяти. ЗАЧЕМ? И некоторые пакетные менеджеры держат свои демоны запущенными. ЗАЧЕМ ДЕМОНЫ ДЛЯ РАЗОВЫХ ЭПИЗОДИЧЕСКИХ ЗАДАЧ?  
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:43, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В кедах они же запускаются только когда нужны.
     
     
  • 3.4, Fracta1L (ok), 10:46, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А да, сорри, конкретно насчёт fwupd я ошибся - он действительно работает только при открытом Discover. Но в целом вопрос остаётся
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:08, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вам же на картинки нарисовали, для унификации API. Что бы все не зелененькое  могло обратится к зелененькому.
     
     
  • 4.30, Аноним (2), 13:17, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно сделать и без демона.
     
  • 2.3, Аноним (2), 10:45, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и да, ответ на этот вопрос: у пользователя нет прав на это, кроме того демоны и сами запускаются урезанными в правах.
     
  • 2.7, crypt (ok), 10:48, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это такой клей, чтобы собрать кусочки базара, в отличие от спроектированной сразу ZFS. а демоном он реализован, потому что некоторые задачи выполняются в фоне.
     
     
  • 3.8, Fracta1L (ok), 10:56, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот да, тоже думаю, что все эти тонны демонов - следствие отсутствия изначального проектирования.

    Взять, например, PulseAudio с PipeWire - они нужны только потому, что ядерная ALSA не умеет управлять потоками и устройствами. А вот OSSv4, насколько я знаю, умеет, поэтому ей не нужны дополнительные прослойки с демонами.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 11:10, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PulseAudio появился чтоб звук микшировать в те времена, когда ядро не умело делать это само
     
  • 4.19, microsoft (?), 11:48, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только вот и OSSv4 нету, мнддаааа... как же так.
     
  • 4.23, Аноним (23), 12:13, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >￼￼￼￼￼￼Вот да, тоже думаю, что все эти тонны демонов - следствие отсутствия изначального проектирования.

    Нажми в Винде Ctrl-Alt-Del и подивись тоннам служб.

     
  • 2.14, COBA (?), 11:22, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как без демона вы реализуете то что здесь сделано?
    Например добавили диск и растянули на него файловую систему. И потом читаете файл, который записан сразу на нескольких физических устройствах?
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 12:19, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно, этим занимается не демон, а ядро.
     

  • 1.5, Monkey (?), 10:46, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без одной жвачки не работает другая жвачка, шмяк шмяк. Монстроузная жвачка, так проще говорили они... вебмакаки у всех много памяти и новые процы
     
  • 1.6, freehck (ok), 10:47, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хорошая годная вещь. btrfs слишком нестабильна, zfs для ряда задач недостаточно шустрая (например нода эфира уходит вперёд быстрее, чем zfs справляется с записью даже на nvme). А stratis -- вот прямо золотая середина.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:03, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >btrfs слишком нестабильна

    Ох-тельная история. Пруфы будут или как обычно голый аутотренинг?

     
     
  • 3.12, freehck (ok), 11:12, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>btrfs слишком нестабильна
    > Ох-тельная история. Пруфы будут или как обычно голый аутотренинг?

    ???

    Пруфы на статус-странице btrfs, как и все последние годы. Разрабы-то там ответственные и адекватные ребята.

     
  • 3.13, Fracta1L (ok), 11:12, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Кто-то руководствуется опытом, а кто-то - медиасферой (говоря по-русски: голыми словами, которые зачастую брехня и сплетня). Вот для вторых Btrfs рассыпается от каждого чиха, Debian оплот стабильности, ZFS выдерживает прямой ядерный удар и воссоздаёт данные из пепла, Plasma падает, и т.д. Короче, целый виртуальный мир, ортогональный реальному.
     
     
  • 4.18, Массоны Рептилоиды (?), 11:35, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот для вторых Btrfs рассыпается от каждого чиха, Debian оплот стабильности, ZFS выдерживает прямой ядерный удар и воссоздаёт данные из пепла, Plasma падает

    Как-будто это неправда

     
     
  • 5.20, Fracta1L (ok), 11:53, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и житель виртуального мира)
     
  • 5.26, Аноним (23), 12:28, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если телевизор головного мозга, то да, правда - истиный крест.
     

  • 1.10, YetAnotherOnanym (ok), 11:10, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > не требующий для администрирования квалификации эксперта по системам хранения

    Если человек не знает, что делать, какая разница что за инструмент у него в руках?

     
     
  • 2.17, An0nim0us (?), 11:35, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут вопрос больше про то насколько сложно будет освоить инструмент. С условным шуруповертом разобраться в разы проще чем с буровой установкой. Так и тут.
     

  • 1.15, Яровая (?), 11:28, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Такие возможности, как RAID, сжатие данных, дедупликация и организация отказоустойчивости пока не поддерживаются"

    А на фига тогда оно нужно ?

     
  • 1.16, Аноним (16), 11:29, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    абсолютно бесполезная херня, плод менеджерского бреда.
     
  • 1.22, Аноним (23), 12:10, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >работающей поверх подсистемы device-mapper ядра Linux (используются модули dm-thin, dm-cache, dm-thinpool, dm-raid и dm-integrity) и файловой системы XFS

    XFS уже научилась resize в минус?

     
  • 1.27, Аноним (27), 13:04, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > с различными НЖМД, SSD и NVMe-накопителями
    >> НЖМД

    Как-то непоследовательно. Если уж SSD, NVMe, то наверное и HDD, а не НЖМД? Хотя может я и не прав.

     
     
  • 2.29, Аноним (2), 13:14, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Накопитель на Микросхемах Памяти, Не Взрывоопасная Память Выраженная.
     

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