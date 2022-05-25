Выпуск Stratis 3.1, инструментария для управления локальными хранилищами

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|1.1, Fracta1L (ok), 10:39, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Зачем для управления разделами нужен демон? Зачем вообще суют демонов на каждый чих? Какая-то мерзкая манера в разработке. Вот например, вчера я опробовал кдешный Discover, он умеет обновлять прошивки через fwupd. И для обновления прошивок запилен целый демон, который постоянно висит в памяти. ЗАЧЕМ? И некоторые пакетные менеджеры держат свои демоны запущенными. ЗАЧЕМ ДЕМОНЫ ДЛЯ РАЗОВЫХ ЭПИЗОДИЧЕСКИХ ЗАДАЧ?
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|3.4, Fracta1L (ok), 10:46, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А да, сорри, конкретно насчёт fwupd я ошибся - он действительно работает только при открытом Discover. Но в целом вопрос остаётся
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|3.28, Аноним (28), 13:08, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вам же на картинки нарисовали, для унификации API. Что бы все не зелененькое могло обратится к зелененькому.
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|2.3, Аноним (2), 10:45, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и да, ответ на этот вопрос: у пользователя нет прав на это, кроме того демоны и сами запускаются урезанными в правах.
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|2.7, crypt (ok), 10:48, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это такой клей, чтобы собрать кусочки базара, в отличие от спроектированной сразу ZFS. а демоном он реализован, потому что некоторые задачи выполняются в фоне.
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|3.8, Fracta1L (ok), 10:56, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот да, тоже думаю, что все эти тонны демонов - следствие отсутствия изначального проектирования.
Взять, например, PulseAudio с PipeWire - они нужны только потому, что ядерная ALSA не умеет управлять потоками и устройствами. А вот OSSv4, насколько я знаю, умеет, поэтому ей не нужны дополнительные прослойки с демонами.
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|4.11, Аноним (11), 11:10, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PulseAudio появился чтоб звук микшировать в те времена, когда ядро не умело делать это само
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|4.23, Аноним (23), 12:13, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>￼￼￼￼￼￼Вот да, тоже думаю, что все эти тонны демонов - следствие отсутствия изначального проектирования.
Нажми в Винде Ctrl-Alt-Del и подивись тоннам служб.
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|2.14, COBA (?), 11:22, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как без демона вы реализуете то что здесь сделано?
Например добавили диск и растянули на него файловую систему. И потом читаете файл, который записан сразу на нескольких физических устройствах?
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|1.5, Monkey (?), 10:46, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Без одной жвачки не работает другая жвачка, шмяк шмяк. Монстроузная жвачка, так проще говорили они... вебмакаки у всех много памяти и новые процы
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|1.6, freehck (ok), 10:47, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Хорошая годная вещь. btrfs слишком нестабильна, zfs для ряда задач недостаточно шустрая (например нода эфира уходит вперёд быстрее, чем zfs справляется с записью даже на nvme). А stratis -- вот прямо золотая середина.
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|2.9, Аноним (9), 11:03, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>btrfs слишком нестабильна
Ох-тельная история. Пруфы будут или как обычно голый аутотренинг?
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|3.12, freehck (ok), 11:12, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>btrfs слишком нестабильна
> Ох-тельная история. Пруфы будут или как обычно голый аутотренинг?
???
Пруфы на статус-странице btrfs, как и все последние годы. Разрабы-то там ответственные и адекватные ребята.
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|3.13, Fracta1L (ok), 11:12, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто-то руководствуется опытом, а кто-то - медиасферой (говоря по-русски: голыми словами, которые зачастую брехня и сплетня). Вот для вторых Btrfs рассыпается от каждого чиха, Debian оплот стабильности, ZFS выдерживает прямой ядерный удар и воссоздаёт данные из пепла, Plasma падает, и т.д. Короче, целый виртуальный мир, ортогональный реальному.
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|4.18, Массоны Рептилоиды (?), 11:35, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот для вторых Btrfs рассыпается от каждого чиха, Debian оплот стабильности, ZFS выдерживает прямой ядерный удар и воссоздаёт данные из пепла, Plasma падает
Как-будто это неправда
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|1.10, YetAnotherOnanym (ok), 11:10, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> не требующий для администрирования квалификации эксперта по системам хранения
Если человек не знает, что делать, какая разница что за инструмент у него в руках?
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|2.17, An0nim0us (?), 11:35, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут вопрос больше про то насколько сложно будет освоить инструмент. С условным шуруповертом разобраться в разы проще чем с буровой установкой. Так и тут.
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|1.15, Яровая (?), 11:28, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Такие возможности, как RAID, сжатие данных, дедупликация и организация отказоустойчивости пока не поддерживаются"
А на фига тогда оно нужно ?
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|1.22, Аноним (23), 12:10, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>работающей поверх подсистемы device-mapper ядра Linux (используются модули dm-thin, dm-cache, dm-thinpool, dm-raid и dm-integrity) и файловой системы XFS
XFS уже научилась resize в минус?
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|1.27, Аноним (27), 13:04, 25/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> с различными НЖМД, SSD и NVMe-накопителями
>> НЖМД
Как-то непоследовательно. Если уж SSD, NVMe, то наверное и HDD, а не НЖМД? Хотя может я и не прав.
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|2.29, Аноним (2), 13:14, 25/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Накопитель на Микросхемах Памяти, Не Взрывоопасная Память Выраженная.
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