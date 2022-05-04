Зависание 32-битных процессоров на ядрах Linux веток 5.15-5.17

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|1.2, Аноним (2), 17:34, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну правильно, это ж не амд, а интел. А патчи для амд. Естественно, что работать не будет.
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|2.10, Смузихлёб (ok), 18:21, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Жизни не хватит ждать пока оно загрузится на "тройке". Да и сон в этих процессорах не поддерживался.
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|1.4, Аноним (4), 17:48, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Товарищи!
Линукс держит поддержку 32-бита.
А у буржуинов(M$) поддержка закрыта.
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|2.6, Аноним (1), 17:59, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зависит от дистрибутива лол) кто-то собирает ядро и программы под 32, а кто-то Fedora и тому подобные "антилуддиты"
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|1.5, Аноним (5), 17:58, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обновил сегодня пень 3 с 7.0 до 7.1.
Кстати, товарищи, с каких пор в go поддержку третьего пня вернули? До этого несколько лет ни сам go, ни одно приложение на go не работало из-за нехватки инструкций, даже на pentium 4, если не ошибаюсь. А тут сегодня случайно запустил - и оно заработало. И все другие приложения на go тоже заработали.
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|1.9, Смузихлёб (ok), 18:19, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Можете думать всё что угодно, но эти парни, которые не ленятся тестить своё древнее железо на совместимость с современным ядром, определённо достойны уважения!
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|2.11, Аноним (11), 18:22, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В современном мире, напичканном всякими бэкдорами вроде Intel ME, использование старого железа - единственный способ их избежать.
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|3.12, Смузихлёб (ok), 18:25, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Старое железо типа 2-3 пней, которое относительно холодное, несет утилитарную функцию в самодельных маршрутизаторах, брандмауэрах. До сих пор.
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