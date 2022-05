Зависание 32-битных процессоров на ядрах Linux веток 5.15-5.17

Обновил сегодня пень 3 с 7.0 до 7.1. Кстати, товарищи, с каких пор в go поддержку третьего пня вернули? До этого несколько лет ни сам go, ни одно приложение на go не работало из-за нехватки инструкций, даже на pentium 4, если не ошибаюсь. А тут сегодня случайно запустил - и оно заработало. И все другие приложения на go тоже заработали.