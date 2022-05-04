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Зависание 32-битных процессоров на ядрах Linux веток 5.15-5.17

04.05.2022 17:19

В ядра Linux версии 5.17 (21 марта 2022), 5.16.11 (23 февраля 2022) и 5.15.35 (20 апреля 2022) был включён патч для исправления проблемы входа в режим сна s0ix на процессорах AMD, приводящий к спонтанным зависаниям на 32-битных процессорах архитектуры x86. В частности, отмечаются зависания на Intel Pentium III, Intel Pentium M и VIA Eden (C7).

Изначально проблема проявилась у владельца ноутбука Thinkpad T40, который добавил исключение режима C3 для этой платформы, затем разработчик из Intel обнаружил эту проблему на Fujitsu Siemens Lifebook S6010 и устранил ошибку изначального патча.

Исправление ошибки пока было принято только в готовящуюся к выходу версию 5.18-rc5 и не было бэкпортировано в другие ветки.

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Автор новости: ValdikSS
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57132-kernel
Ключевые слова: kernel, linux, patch
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:34, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сладких снов, старина х86_32
     
  • 1.2, Аноним (2), 17:34, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну правильно, это ж не амд, а интел. А патчи для амд. Естественно, что работать не будет.
     
  • 1.3, bnm (?), 17:35, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо было еще на i386 проверить, он же 32-битный
     
     
  • 2.8, erakry (?), 18:16, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    386 выпилили из ядра черт его знает когда.
     
  • 2.10, Смузихлёб (ok), 18:21, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Жизни не хватит ждать пока оно загрузится на "тройке". Да и сон в этих процессорах не поддерживался.
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:48, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Товарищи!
    Линукс держит поддержку 32-бита.
    А у буржуинов(M$) поддержка закрыта.
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 17:59, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зависит от дистрибутива лол) кто-то собирает ядро и программы под 32, а кто-то Fedora и тому подобные "антилуддиты"
     

  • 1.5, Аноним (5), 17:58, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обновил сегодня пень 3 с 7.0 до 7.1.

    Кстати, товарищи, с каких пор в go поддержку третьего пня вернули? До этого несколько лет ни сам go, ни одно приложение на go не работало из-за нехватки инструкций, даже на pentium 4, если не ошибаюсь. А тут сегодня случайно запустил - и оно заработало. И все другие приложения на go тоже заработали.

     
  • 1.9, Смузихлёб (ok), 18:19, 04/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Можете думать всё что угодно, но эти парни, которые не ленятся тестить своё древнее железо на совместимость с современным ядром, определённо достойны уважения!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:22, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В современном мире, напичканном всякими бэкдорами вроде Intel ME, использование старого железа - единственный способ их избежать.
     
     
  • 3.12, Смузихлёб (ok), 18:25, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старое железо типа 2-3 пней, которое относительно холодное, несет утилитарную функцию в самодельных маршрутизаторах, брандмауэрах. До сих пор.
     

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