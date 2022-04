Уязвимости в swhkd, менеджере горячих клавиш для Wayland

> Как и в случае с первой уязвимостью исправление проблемы вызывает недоумение - устранение проблемы сводится к тому, что для чтения файла конфигурации теперь запускается внешняя утилита "cat" ('Command::new("/bin/cat").arg(path).output()'). Автор патча: "I am an 18 year old open-source developer and Linux enthusiast from the Philippines."