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Уязвимости в swhkd, менеджере горячих клавиш для Wayland

17.04.2022 21:10

В swhkd (Simple Wayland HotKey Daemon) выявлена серия уязвимостей, вызванных некорректной работой с временными файлами, параметрами командной строки и unix-сокетами. Программа написана на языке Rust и выполняет обработку нажатия горячих клавиш в окружениях на базе протокола Wayland (совместимый на уровне файлов конфигурации аналог процесса sxhkd, применяемого в окружениях на базе X11).

В состав пакета входит непривилегированный процесс swhks, выполняющий действия для горячих клавиш, и фоновый процесс swhkd, выполняемый с правами root и взаимодействующий с устройствами ввода на уровне API uinput. Для организации взаимодействия swhks и swhkd применяется Unix-сокет. При помощи правил Polkit любому локальному пользователю предоставляется возможность запуска с правами root процесса /usr/bin/swhkd и передачи ему произвольных параметров.

Выявленные уязвимости:

  • CVE-2022-27815 - сохранение PID процесса в файл с предсказуемым именем и в каталоге, доступном на запись другим пользователям (/tmp/swhkd.pid). Любой пользователь может создать файл /tmp/swhkd.pid и поместить в него pid существующего процесса, что приведёт к невозможности запустить swhkd. При отсутствии защиты от создания символических ссылок в /tmp, уязвимость может применяться для создания или перезаписи файлов в любом системном каталоге (в файл записывается PID) или определения содержимого любого файла в системе (swhkd выводит в stdout всё содержимое PID-файла). Примечательно, что в выпущенном исправлении PID-файл перенесён не в каталог /run, а в каталог /etc (/etc/swhkd/runtime/swhkd_{uid}.pid), где ему тоже не место.
  • CVE-2022-27814 - манипулируя параметром командной строки "-c", применяемом для указания файла конфигурации, можно определить существование в системе любого файла. Например, для проверки /root/.somefile можно запустить "pkexec /usr/bin/swhkd -d -c /root/.somefile" и если файл отсутствует будет выведена ошибка "/root/.somefile doesn't exist". Как и в случае с первой уязвимостью исправление проблемы вызывает недоумение - устранение проблемы сводится к тому, что для чтения файла конфигурации теперь запускается внешняя утилита "cat" ('Command::new("/bin/cat").arg(path).output()').
  • CVE-2022-27819 - проблема также связана с использованием опции "-c", указанный через которую файл конфигурации целиком загружается и разбирается без проверки размера и типа файла. Например, для вызова отказа в обслуживании через исчерпание свободной памяти и создание паразитного ввода/вывода можно указать при запуске блочное устройство ("pkexec /usr/bin/swhkd -d -c /dev/sda") или символьное устройств, выдающее бесконечный поток данных. Проблема решена сбросом привилегий перед открытием файла, но исправление оказалось не полным, так как сбрасывается только идентификатор пользователя (UID), но идентификатор группы (GID) остаётся прежним.
  • CVE-2022-27818 - для создания Unix-сокета используется файл /tmp/swhkd.sock, создаваемый в общедоступном на запись каталоге, что приводит к похожим проблемам, что и первая уязвимость (любой пользователь может создать /tmp/swhkd.sock и генерировать или перехватывать события нажатия клавиш).
  • CVE-2022-27817 - события ввода принимаются от всех устройств и во всех сеансах, т.е. пользователь из другого сеанса Wayland или из консоли может перехватить события при нажатии горячих клавиш другими пользователями.
  • CVE-2022-27816 - процесс swhks, как и swhkd, использует PID-файл /tmp/swhks.pid в общедоступном на запись каталоге /tmp. Проблема аналогична первой уязвимости, но не столь опасна, так как swhks выполняется под непривилегированным пользователем.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в стандартной библиотеке языка Rust
  3. OpenNews: Уязвимость в сетевых библиотеках языков Rust и Go, позволяющая обойти проверку IP-адресов
  4. OpenNews: Уязвимости в Please, альтернативе sudo, написанной на языке Rust
  5. OpenNews: Уязвимость в Polkit, позволяющая повысить свои привилегии в системе
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в PolKit, позволяющая получить root-доступ в большинстве дистрибутивов Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57032-swhkd
Ключевые слова: swhkd, rust
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Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:14, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +23 +/
    Надо было писать на... а, погодите-ка. Ну значит это не уязвимость. Просто ошиблись, с кем не бывает. Ну ошиблись, ну и что? А вы знаете, сколько уязвимостей у программ на си? Уязвимость на уязвимости!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:22, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тут везде повсюду аут оф мемори, как на сях.
     
     
  • 3.10, Dzen Python (ok), 21:44, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Здесь еще луДше - здесь просто тупое непонимание основ POSIX'а и программирования под него.
     
     
  • 4.27, ананим.orig (?), 23:09, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто-то еще аргумент (основной) помнит - иксы работают от рута,
    сделаем вяленого без всех этих багов.
    результат - и рут никуда не делся, и баги только множатся.
     
     
  • 5.33, anonymous (??), 00:04, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не в руте x11 дело в а том что иксы читают весь ввод для всех программ, эта "особенность" и была последней каплей для перхода на Wayland.
     
  • 4.32, Аноним (32), 23:53, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не, круче - тут непонимание основ программирования - одно только чтение конфига через утилиту cat - зойчем?!
     
     
  • 5.37, Аноним (37), 00:41, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем основы программирования, когда суперпупер язык сам все могёт, и думать тоже.
     
  • 2.48, Аноним (48), 01:55, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гремучая смесь: раст + вяленый.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:21, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Надо читать умные книжки про системное программирование
    >Примечательно, что в выпущенном исправлении PID-файл перенесён не в каталог /run, а в каталог /etc (/etc/swhkd/runtime/swhkd_{uid}.pid), где ему тоже не место.

    👎
    грустно всё это

     
     
  • 2.5, НяшМяш (ok), 21:32, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Надо читать умные книжки про системное программирование

    Опять олды тут со своим кефиром к смузихлёбам лезут. Успешные парни сначала донатят пару зарплат джуна на курсы от какой-нибудь крупной компании, а потом сразу устраиваются на 300ккк\нсек и поучают других жизни. Ну или не устраиваются, но бумажку про курсы надо получить обязательно.

    *листает методичку* Ах да, раст плохой язык, на сях такого бы не случилось.

     
     
  • 3.11, Dzen Python (ok), 21:44, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скинь пдф'ник свежей, что ли? В метро хоть почитаю
     
  • 2.22, Онаним (?), 22:28, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да ничего грустного. Видишь "rust" - обходишь на всякий случай радиусом в полкилометра.
     
  • 2.44, Аноним (48), 01:38, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Долбить /etc записью - это растаманы мощно придумали!
     

  • 1.4, pashev.ru (?), 21:29, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Раст - это всё ещё инструмент, острый как бритва, хоть и безопасная.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:39, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    БезопасТная
     
     
  • 3.17, pashev.ru (?), 22:22, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    http://natribu.org
     

  • 1.6, Аноним (6), 21:38, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.

    (Мыши - Линукс пользователи, кактус - Wayland).

    // b.

     
     
  • 2.8, Аноним (7), 21:40, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все линукспользователи жрут этот кактус.
     
     
  • 3.36, rhbm (?), 00:17, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторым мы его уже с другой стороны засунули. И велели радоваться.

     

  • 1.9, Dzen Python (ok), 21:42, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Хе. А как же язык, который не то что дырень-в-сях, сам за программиста ошибки правит и уязвимостей не оставляет?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:00, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Похоже нас обманули раст не нужен расходимся.
     
  • 2.26, Аноним (26), 23:03, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Именно. Ни одной проблемы с памятью. Ни одного получения рута. Так что как видим - оно работает.
     

  • 1.12, Аноним (12), 21:45, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дырень на расте??? Не верю, вы всн вретииии
     
  • 1.13, Аноним (13), 21:45, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему не в /run/user/'id -u' ? Уже лет 15 все файлы там, другие пользователи туда доступа не имеют. Проблемы как всегда из разряда тех, что исправляют в первую очередь для программ на си. Ржавчина мозг не заменит.
     
     
  • 2.18, pashev.ru (?), 22:23, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Создавать директории, да ещё до сброса привилегий - это сложна 🤭
     

  • 1.14, Павел Отредиез (ok), 21:52, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У Xorg есть возможность рисовать программы по сети. Есть ли у Wayland? Если нету, то взялся бы кто нибудь написать, за основу можно взять например broadway из gtk3. Отрисовка в  браузере очень перспективненько...
     
     
  • 2.25, ждем ебилдов (?), 22:50, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте поискать где-то здесь: arewewaylandyet.com/
     
     
  • 3.42, Павел Отредиез (ok), 01:32, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Попробуйте поискать где-то здесь: arewewaylandyet.com/

    Да, есть замена ssh -X. Но хочется бэкенд html. Чтобы как broadway, но не только для gtk3, а для всей графики.

     
  • 2.45, Аноним (48), 01:42, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > программы по сети

    Представляешь, какие будут растовые дырени?!

     
     
  • 3.47, Павел Отредиез (ok), 01:47, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> программы по сети
    > Представляешь, какие будут растовые дырени?!

    Честно говоря мне наплевать на дырени, потому что я не имею продакшенов. Исправляют и пусть исправляют. Сейчас в моей жизни главное функционал.

     

  • 1.15, Аноним (16), 21:59, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В xkb такой фигни не было.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 22:25, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В xkb много чего не было. И нет. К сожалению.
     

  • 1.20, sigprof (ok), 22:25, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Т.е., из-за того, что в Wayland нет аналога XGrabKey() (по поводу https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland-protocols/-/merge_requests/56 с 2017 года так ни до чего и не договорились), сгородили дичайший костыль, перехватывающий события ввода с правами root? Вот уж действительно «новый безопасный протокол».

    (Насколько я понимаю, правильным образом поддержка глобальных горячих клавиш в Wayland может быть реализована только в композиторе, но способ настройки в этом случае специфичен для конкретного композитора.)

     
     
  • 2.28, Аноним (2), 23:15, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >в Wayland нет аналога XGrabKey() ... сгородили дичайший костыль

    "Дичайшие костыли":
    1) X сервер либо запускается с правами root из-за suid бита, либо ему тоже нужен костыль который даст доступ к /dev/input
    2) Позволяет кому угодно читать клавиатурный ввод
    3) При этом любая программа может захватить клавиатуру. Господи даже открытие меню в gtk2 программе вроде gimp блокирует горячие клавиши. Это приходится обходить с помощью actkbd подобных программ читающих напрямую из /dev/input

    >уж действительно...

    вот уж действительно opennet эксперт 👿

     

  • 1.21, pashev.ru (?), 22:27, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Как и в случае с первой уязвимостью исправление проблемы вызывает недоумение - устранение проблемы сводится к тому, что для чтения файла конфигурации теперь запускается внешняя утилита "cat" ('Command::new("/bin/cat").arg(path).output()').

    Автор патча:

    "I am an 18 year old open-source developer and Linux enthusiast from the Philippines."

     
     
  • 2.46, Аноним (48), 01:47, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Западе прогеры давно уже отсутствуют.
     

  • 1.23, Шарп (ok), 22:42, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >Программа написана на языке Rust
    >выявлена серия уязвимостей
    >вызывает недоумение
    >для чтения файла конфигурации теперь запускается внешняя утилита "cat"
    >исправление оказалось не полным

    Платиновая коллекция.

     
  • 1.24, Ты (?), 22:47, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    переполнений нет. удивительно! на чём написано?
     
     
  • 2.29, Аноним (26), 23:18, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да на чем угодно, кроме сишечки
     

  • 1.30, Аноним (2), 23:18, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В actkbd https://github.com/thkala/actkbd нету такого ужаса. И работает оно даже в ядерной консоли, а не только в xorg или wayland
     
     
  • 2.31, Аноним (2), 23:22, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Как и в случае с первой уязвимостью исправление проблемы вызывает недоумение - устранение проблемы сводится к тому, что для чтения файла конфигурации теперь запускается внешняя утилита "cat" ('Command::new("/bin/cat").arg(path).output()').
    "
    Разработчик конечно молодец что смог написать сложную программу, но как-то это совсем не дело.
     

  • 1.34, Аноним (32), 00:09, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > файл конфигурации целиком загружается и разбирается без проверки размера и типа файла. Например, для вызова отказа в обслуживании через исчерпание свободной памяти

    Жёваный ты крот! да большая часть всех программ рассчитывает на то, что если пользователь дал программе файл конфига, то это валидный файл конфигурации. А если нет, то юзер - ссзб.

    Как же заколебали эти трижды никому ненужные хайпожоры от безопасТности. Давайте теперь искать такие "уязвимости" в текстовых редакторах, в gcc и прочих таких программах. Например, hex-editor не проверяет тип файла перед открытием - это же небезопасТно!
    Внезапно выяснится, что почти всё, что не работает с файлами как поточный парсер - дофига "уязвимо", а находчивые безопасТники будут главными генераторами новостей.

    По-моему биомусор от безопасТности пора бы выявлять и по новомодным традициям "отменять". Чтобы небыло жизни этим псевдо-людям и они перестали множиться и вымерли от голода.

     
     
  • 2.35, warlock (??), 00:16, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Текстовые редакторы и gcc не имеют suid флага (или эквивалентного привелегированного демона).

    Мне другое интересно: как это вообще фиксить? У меня есть утилитка-обёртка для удобного пользования wpa_supplicant и там такая же проблема…

     
     
  • 3.43, Аноним (43), 01:36, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вы, наверное, живёте в мире, где mmap() ещё не придумали...
     

  • 1.38, Аноним (37), 00:47, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Rust это xyuтa.
     
  • 1.39, Аноним (37), 01:00, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Раст нужно пускать после изучения системного программирования на Си, архитектуры систем, опыта в проектах. А то получается как вебмакаки лезут ничего не зная за пределами своего ЖоЭс.
     
  • 1.40, Аноним (40), 01:20, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Привыкли писать веб, который работает в контейнере, как в однопользовательской системе. Люди вообще без понятия о том, как операционная система устроена. Иксы ещё лет десять проживут с такими альтернативами, а может и двадцать.
     
  • 1.41, Аноним (48), 01:28, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Уязвимости в ... Программа написана на языке Rust.

    Нет слов... Выкинули работающие иксы, засунули дыры вяленого на расте.

     
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