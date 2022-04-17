Уязвимости в swhkd, менеджере горячих клавиш для Wayland

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|1.1, Аноним (1), 21:14, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+23 +/–
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Надо было писать на... а, погодите-ка. Ну значит это не уязвимость. Просто ошиблись, с кем не бывает. Ну ошиблись, ну и что? А вы знаете, сколько уязвимостей у программ на си? Уязвимость на уязвимости!
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|3.10, Dzen Python (ok), 21:44, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Здесь еще луДше - здесь просто тупое непонимание основ POSIX'а и программирования под него.
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|4.27, ананим.orig (?), 23:09, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кто-то еще аргумент (основной) помнит - иксы работают от рута,
сделаем вяленого без всех этих багов.
результат - и рут никуда не делся, и баги только множатся.
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|5.33, anonymous (??), 00:04, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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не в руте x11 дело в а том что иксы читают весь ввод для всех программ, эта "особенность" и была последней каплей для перхода на Wayland.
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|4.32, Аноним (32), 23:53, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не, круче - тут непонимание основ программирования - одно только чтение конфига через утилиту cat - зойчем?!
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|5.37, Аноним (37), 00:41, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем основы программирования, когда суперпупер язык сам все могёт, и думать тоже.
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|1.2, Аноним (2), 21:21, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Надо читать умные книжки про системное программирование
>Примечательно, что в выпущенном исправлении PID-файл перенесён не в каталог /run, а в каталог /etc (/etc/swhkd/runtime/swhkd_{uid}.pid), где ему тоже не место.
👎
грустно всё это
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|2.5, НяшМяш (ok), 21:32, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Надо читать умные книжки про системное программирование
Опять олды тут со своим кефиром к смузихлёбам лезут. Успешные парни сначала донатят пару зарплат джуна на курсы от какой-нибудь крупной компании, а потом сразу устраиваются на 300ккк\нсек и поучают других жизни. Ну или не устраиваются, но бумажку про курсы надо получить обязательно.
*листает методичку* Ах да, раст плохой язык, на сях такого бы не случилось.
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|2.22, Онаним (?), 22:28, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Да ничего грустного. Видишь "rust" - обходишь на всякий случай радиусом в полкилометра.
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|1.6, Аноним (6), 21:38, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.
(Мыши - Линукс пользователи, кактус - Wayland).
// b.
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|3.36, rhbm (?), 00:17, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Некоторым мы его уже с другой стороны засунули. И велели радоваться.
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|1.9, Dzen Python (ok), 21:42, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Хе. А как же язык, который не то что дырень-в-сях, сам за программиста ошибки правит и уязвимостей не оставляет?
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|2.26, Аноним (26), 23:03, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Именно. Ни одной проблемы с памятью. Ни одного получения рута. Так что как видим - оно работает.
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|1.13, Аноним (13), 21:45, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А почему не в /run/user/'id -u' ? Уже лет 15 все файлы там, другие пользователи туда доступа не имеют. Проблемы как всегда из разряда тех, что исправляют в первую очередь для программ на си. Ржавчина мозг не заменит.
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|1.14, Павел Отредиез (ok), 21:52, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У Xorg есть возможность рисовать программы по сети. Есть ли у Wayland? Если нету, то взялся бы кто нибудь написать, за основу можно взять например broadway из gtk3. Отрисовка в браузере очень перспективненько...
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|3.42, Павел Отредиез (ok), 01:32, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Попробуйте поискать где-то здесь: arewewaylandyet.com/
Да, есть замена ssh -X. Но хочется бэкенд html. Чтобы как broadway, но не только для gtk3, а для всей графики.
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|2.45, Аноним (48), 01:42, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> программы по сети
Представляешь, какие будут растовые дырени?!
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|3.47, Павел Отредиез (ok), 01:47, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> программы по сети
> Представляешь, какие будут растовые дырени?!
Честно говоря мне наплевать на дырени, потому что я не имею продакшенов. Исправляют и пусть исправляют. Сейчас в моей жизни главное функционал.
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|1.20, sigprof (ok), 22:25, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Т.е., из-за того, что в Wayland нет аналога XGrabKey() (по поводу https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland-protocols/-/merge_requests/56 с 2017 года так ни до чего и не договорились), сгородили дичайший костыль, перехватывающий события ввода с правами root? Вот уж действительно «новый безопасный протокол».
(Насколько я понимаю, правильным образом поддержка глобальных горячих клавиш в Wayland может быть реализована только в композиторе, но способ настройки в этом случае специфичен для конкретного композитора.)
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|2.28, Аноним (2), 23:15, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>в Wayland нет аналога XGrabKey() ... сгородили дичайший костыль
"Дичайшие костыли":
1) X сервер либо запускается с правами root из-за suid бита, либо ему тоже нужен костыль который даст доступ к /dev/input
2) Позволяет кому угодно читать клавиатурный ввод
3) При этом любая программа может захватить клавиатуру. Господи даже открытие меню в gtk2 программе вроде gimp блокирует горячие клавиши. Это приходится обходить с помощью actkbd подобных программ читающих напрямую из /dev/input
>уж действительно...
вот уж действительно opennet эксперт 👿
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|1.21, pashev.ru (?), 22:27, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Как и в случае с первой уязвимостью исправление проблемы вызывает недоумение - устранение проблемы сводится к тому, что для чтения файла конфигурации теперь запускается внешняя утилита "cat" ('Command::new("/bin/cat").arg(path).output()').
Автор патча:
"I am an 18 year old open-source developer and Linux enthusiast from the Philippines."
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|1.23, Шарп (ok), 22:42, 17/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>Программа написана на языке Rust
>выявлена серия уязвимостей
>вызывает недоумение
>для чтения файла конфигурации теперь запускается внешняя утилита "cat"
>исправление оказалось не полным
Платиновая коллекция.
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|2.31, Аноним (2), 23:22, 17/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Как и в случае с первой уязвимостью исправление проблемы вызывает недоумение - устранение проблемы сводится к тому, что для чтения файла конфигурации теперь запускается внешняя утилита "cat" ('Command::new("/bin/cat").arg(path).output()').
"
Разработчик конечно молодец что смог написать сложную программу, но как-то это совсем не дело.
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|1.34, Аноним (32), 00:09, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> файл конфигурации целиком загружается и разбирается без проверки размера и типа файла. Например, для вызова отказа в обслуживании через исчерпание свободной памяти
Жёваный ты крот! да большая часть всех программ рассчитывает на то, что если пользователь дал программе файл конфига, то это валидный файл конфигурации. А если нет, то юзер - ссзб.
Как же заколебали эти трижды никому ненужные хайпожоры от безопасТности. Давайте теперь искать такие "уязвимости" в текстовых редакторах, в gcc и прочих таких программах. Например, hex-editor не проверяет тип файла перед открытием - это же небезопасТно!
Внезапно выяснится, что почти всё, что не работает с файлами как поточный парсер - дофига "уязвимо", а находчивые безопасТники будут главными генераторами новостей.
По-моему биомусор от безопасТности пора бы выявлять и по новомодным традициям "отменять". Чтобы небыло жизни этим псевдо-людям и они перестали множиться и вымерли от голода.
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|2.35, warlock (??), 00:16, 18/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Текстовые редакторы и gcc не имеют suid флага (или эквивалентного привелегированного демона).
Мне другое интересно: как это вообще фиксить? У меня есть утилитка-обёртка для удобного пользования wpa_supplicant и там такая же проблема…
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|1.39, Аноним (37), 01:00, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Раст нужно пускать после изучения системного программирования на Си, архитектуры систем, опыта в проектах. А то получается как вебмакаки лезут ничего не зная за пределами своего ЖоЭс.
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|1.40, Аноним (40), 01:20, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Привыкли писать веб, который работает в контейнере, как в однопользовательской системе. Люди вообще без понятия о том, как операционная система устроена. Иксы ещё лет десять проживут с такими альтернативами, а может и двадцать.
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|1.41, Аноним (48), 01:28, 18/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Уязвимости в ... Программа написана на языке Rust.
Нет слов... Выкинули работающие иксы, засунули дыры вяленого на расте.
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