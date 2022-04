Выпуск Pharo 10, диалекта языка Smalltalk

2.2 , RC ( ? ), 09:04, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Опеннетовцам ничего не надо от жизни.

3.3 , Жироватт ( ok ), 09:50, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Опеннетовцам надо инструмент, который просто, бл, работает и позволяет им сделать дело.

Опеннетовцам не нужны инструменты ради инструментов и прогресс ради факта прогресса.

Опеннетовцам не нужны всякоразные нескучные язычки с поддержкой 0.0001% коммунити.

Опеннетовцам не нужны технологии для фаллометрии

4.5 , Аноним ( 5 ), 09:52, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – слишком много пафоса, чувак

5.6 , Жироватт ( ok ), 09:56, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пафоса! МНОГО! НЕ БЫВАЕТ!

6.10 , Аноним ( 10 ), 10:12, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пафос в чате без эмоджи - это не пафос

4.7 , Аноним ( 7 ), 10:01, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у тебя наверное слишком пресная семейная жизнь

4.9 , ZloySergant ( ok ), 10:11, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Опеннетовцам надо инструмент, который просто, бл, работает и позволяет им сделать дело.

>Опеннетовцам не нужны инструменты ради инструментов и прогресс ради факта прогресса.

>Опеннетовцам не нужны всякоразные нескучные язычки с поддержкой 0.0001% коммунити.

>Опеннетовцам не нужны технологии для фаллометрии Это про какой-то другой опеннет.

3.4 , Аноним ( 5 ), 09:51, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что нам надо? Да просто свет в оконце! А что нам снится? Что кончилась...

2.8 , Аноним ( 8 ), 10:11, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да, дайте нам язык, чтоб в нем был IИDEX.рнр, который можно было бы править на сервере через FTP! Ой, "Cannot modify header information – headers already sent". Это же очевидно как это решить! <?php error_reporting(0); ?> Погоди-ка, надо все же подебажить, где-ка мой Денвер и var_dump?