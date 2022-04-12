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Выпуск Pharo 10, диалекта языка Smalltalk

12.04.2022 08:08

Предоставлен выпуск проекта Pharo 10, развивающего диалект языка программирования Smalltalk. Pharo является ответвлением от проекта Squeak, в разработке которого принимал участие Алан Кей, автор Smalltalk. Помимо реализации языка программирования, Pharo также предоставляет виртуальную машину для выполнения кода, интегрированную среду разработки, отладчик и набор библиотек, включая библиотеки для разработки графических интерфейсов. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Из изменений в новом выпуске выделяется чистка кода - удалён устаревший код (Glamour, GTTools, Spec1, поддержка устаревшего байткода) и переписаны утилиты, зависящие от устаревшего кода (Dependency Analyser, Critique Browser и т.п.). Внесены изменения, нацеленные на повышение модульности проекта и предоставление возможности формирования образов минимального размера. Проведена работа по повышению производительности и уменьшению размера образов (размер базового образа сокращён с 66 до 58 МБ). В виртуальной машине улучшен код, связанный с асинхронным вводом/выводом, обработкой сокетов и FFI ABI.

  1. Главная ссылка к новости (https://pharo.org/news/pharo10...)
  2. OpenNews: Squeak 4.1 и Pharo 1.0 - новые версии реализаций языка Smalltalk
  3. OpenNews: Проекты по компиляции кода на языках Clojure и Pascal в JavaScript-представление
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Ceylon 1.0.0, развиваемого Red Hat в качестве альтернативы Java
  5. OpenNews: Языку программирования LISP исполнилось 60 лет
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 3.1
Автор новости: vvm13
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57005-pharo
Ключевые слова: pharo, smalltalk
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Брат Анон (ok), 08:54, 12/04/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    При всём уважении к Алану Кею -- спасибо, не надо.
     
     
  • 2.2, RC (?), 09:04, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Опеннетовцам ничего не надо от жизни.
     
     
  • 3.3, Жироватт (ok), 09:50, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опеннетовцам надо инструмент, который просто, бл, работает и позволяет им сделать дело.
    Опеннетовцам не нужны инструменты ради инструментов и прогресс ради факта прогресса.
    Опеннетовцам не нужны всякоразные нескучные язычки с поддержкой 0.0001% коммунити.
    Опеннетовцам не нужны технологии для фаллометрии
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 09:52, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    слишком много пафоса, чувак
     
     
  • 5.6, Жироватт (ok), 09:56, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пафоса! МНОГО! НЕ БЫВАЕТ!
     
     
  • 6.10, Аноним (10), 10:12, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пафос в чате без эмоджи - это не пафос
     
  • 4.7, Аноним (7), 10:01, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя наверное слишком пресная семейная жизнь
     
  • 4.9, ZloySergant (ok), 10:11, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Опеннетовцам надо инструмент, который просто, бл, работает и позволяет им сделать дело.
    >Опеннетовцам не нужны инструменты ради инструментов и прогресс ради факта прогресса.
    >Опеннетовцам не нужны всякоразные нескучные язычки с поддержкой 0.0001% коммунити.
    >Опеннетовцам не нужны технологии для фаллометрии

    Это про какой-то другой опеннет.

     
  • 3.4, Аноним (5), 09:51, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что нам надо? Да просто свет в оконце! А что нам снится? Что кончилась...
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:11, 12/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, дайте нам язык, чтоб в нем был IИDEX.рнр, который можно было бы править на сервере через FTP! Ой, "Cannot modify header information – headers already sent". Это же очевидно как это решить! <?php error_reporting(0); ?> Погоди-ка, надо все же подебажить, где-ка мой Денвер и var_dump?
     
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