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Релиз OpenSSH 9.0 с переводом scp на протокол SFTP

08.04.2022 13:18

Представлен релиз OpenSSH 9.0, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP. В новой версии утилита scp переведена по умолчанию на использование SFTP вместо устаревшего протокола SCP/RCP.

В SFTP применяются более предсказуемые методы обработки имён и не используется обработка glob-шаблонов в именах файлов через shell на стороне другого хоста, создающая проблемы с безопасностью. В частности, при применении SCP и RCP сервер принимает решение о том, какие файлы и каталоги отправить клиенту, а клиент лишь проверяет корректность возвращённых имён объектов, что в случае отсутствие должных проверок на стороне клиента позволяет серверу передать другие имена файлов, отличающиеся от запрошенных.

Протокол SFTP лишён указанных проблем, но не поддерживает раскрытие спецпутей, таких как "~/". Для устранения данного различия начиная с OpenSSH 8.7 в реализации SFTP-сервера поддерживается расширение протокола "expand-path@openssh.com" для раскрытия путей ~/ и ~user/.

При использовании SFTP пользователи также могут столкнуться с несовместимостью, вызванной необходимостью двойного экранирования спецсимволов раскрытия путей в запросах SCP и RCP, чтобы предотвратить их интерпретацию на удалённой стороне. В SFTP такое экранирование не требуется и лишние кавычки могут привести к ошибке передачи данных. При этом разработчики OpenSSH отказались от добавления расширения для повторения поведения scp в этом случае, так двойное экранирование рассматривается как недостаток, который не имеет смысл повторять.

Другие изменения в новом выпуске:

  • В ssh и sshd по умолчанию включён гибридный алгоритм обмена ключами "sntrup761x25519-sha512@openssh.com" (ECDH/x25519 + NTRU Prime), стойкий к подбору на квантовых компьютерах и совмещённый с ECDH/x25519 для блокирования возможных проблем в NTRU Prime, которые могут всплыть в будущем. В списке KexAlgorithms, определяющем порядок выбора методов обмена ключами, упомянутый алгоритм теперь поставлен на первое место и является более приоритетным, чем алгоритмы ECDH и DH.

    Квантовые компьютеры ещё не достигли уровня, позволяющего взламывать традиционные ключи, но применение гибридной защиты позволит оградить пользователей от атак, связанных с сохранением перехваченных SSH-сеансов с расчётом, что их можно будет расшифровать в будущем, когда появятся необходимые квантовые компьютеры.

  • В sftp-server добавлено расширение "copy-data", позволяющее копировать данные на стороне сервера, без транзитной отправки клиенту, если исходный и целевой файл находятся на одном сервере.
  • В утилиту sftp добавлена команда "cp" для инициирования клиентом копирования файлов на стороне сервера.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.mindrot.org/pipe...)
  2. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.9 с устранением уязвимости в sshd
  3. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.8 с отключением поддержки цифровых подписей rsa-sha
  4. OpenNews: Google опубликовал HIBA, надстройку над OpenSSH для авторизации на основе сертификатов
  5. OpenNews: Уязвимость в SSH-клиентах OpenSSH и PuTTY
  6. OpenNews: Уязвимости в реализациях SCP из OpenSSH, PuTTY и WinSCP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56991-openssh
Ключевые слова: openssh, scp, sftp
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:38, 08/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Золотой стандарт опенсорс проектов уже почти 30 лет.
     
     
  • 2.6, myhand (ok), 14:09, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тео знает толк в опенсорс.
     
  • 2.10, Крок (?), 15:34, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это потому что вы не лазали внутрь, там хватает легаси от тату. У меня кейген и прочие утилиты вообще падали от ключей сделаных ком версией в новом формате. И на 32 битной системе есть переполнение которое видно если поставить рекей более чем через 24 суток - клиент подключится не может.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:42, 08/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда обновление в компонентах windows?
     
     
  • 2.11, Diozan (ok), 15:35, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем она нужна? Я Windows имею в виду...
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:43, 08/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >SFTP

    Чем он лучше FTPS?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:52, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FTPS не следует путать с SFTP, он так же отличается и от FTP через SSH - передачи FTP данных и команд в защищённом SSH соединении.(c) вики
     
  • 2.5, Аноним (-), 13:52, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что он не FTP вообще.
     
  • 2.7, myhand (ok), 14:09, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем FTPS.
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:13, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SFTP не открывает коннект на передачу каждого файла, а работает в рамках одного. Поэтому у него нет проблем с фаерволлами.
    Ну и все плюшки SSH транспорта (аутентификация по ключам/сертификатам, опциональная компрессия)
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:37, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чем OpenSSH лучше OpenTTD?
     
     
  • 3.14, Герострат Полуэктович (?), 16:34, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenBSD лучше
     

  • 1.9, InuYasha (??), 14:22, 08/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> позволяющее копировать данные на стороне сервера, без транзитной отправки клиент

    wheee! )

    >>Квантовые компьютеры ещё не достигли уровня

    Давно уже достигли, только никому не показывают.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:48, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Давно уже достигли, только никому не показывают.

    Власти скрывают... На самом деле, скоро смогут и очень к этому приближаются. Поэтому и вводят такие решения заранее.

     
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