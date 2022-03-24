Обновление Firefox 98.0.2

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|2.5, Аноним (5), 09:58, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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нафиг! лучшее решение эффективного менеджмента Мозиллы за последние хз сколько лет
и тем более можете сами его настроить, делов-то
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|3.6, tty0 (?), 10:06, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Понятно. Я всегда знал, что им лучше знать, чем мне пользоваться.
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|5.14, VZ (??), 10:50, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вместо того, чтобы отвечать вопросом на вопрос, ответил бы.
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|3.18, iPony129412 (?), 11:04, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> и тем более можете сами его настроить, делов-то
Я вон попробовал. Прям целое дело.
В итоге забил.
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|4.32, Ag (ok), 11:35, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пока - относительно просто, выбором через адресную строку.
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|3.19, Аноним (19), 11:05, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К счастью. Бандлованным поисковикам вообще не место в браузере. Пользователи ставить сами их должны. Тогда конкуренция будет честная.
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|4.21, VZ (??), 11:08, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тогда смысла разработки браузера нет, а покупать браузер не будут, вот тогда браузеры умрут, как мамонты.
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|3.22, VZ (??), 11:11, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Яндекс сразу подсуетился, на странице https://yandex.ru/firefox/mozilla/ теперь висит надпись
"Mozilla Firefox больше не поддерживает поиск Яндекса
Чтобы и дальше искать в Яндексе по умолчанию, установите Яндекс Браузер."
Значит платить фонду Мозилле больше не будут, и хорошо.
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|4.31, Аноним (31), 11:34, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Mozilla Firefox больше не поддерживает поиск Яндекса
лживая фраза
firefox поддерживает поиск яндекса, только он его принудительно удалил
но можно поставить вручную: зайти на страницу яндекса (ya.ru), добавить поиск яндекса, потом в настройках поставить его по-умолчанию вместо гугля
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|5.58, VZ (??), 13:55, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И "коробки" нет, и это правда.
И не все ставят uBlock, его же нет из "коробки" в FF.
Возьми и поставь что тебе нужно?
- Я продаю машину, а диски с шинами поставишь сам.
- У Вас скотское отношение к покупателю.
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|4.40, DmA (??), 12:10, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Любая установка Яндекс браузеров столько гадит на компьютере и в частности а других браузерах, что эту парашу я никому не советую ставить и сам не использую, да и поиск всегда менял с Яндекса на duckduck, его Банги перекрывают все остальные поисковые системы!
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|5.53, AleksK (ok), 13:16, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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duckduck тоже мудак. Они поддержали цензуру против российских ресурсов.
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|5.59, Попандопала (?), 13:56, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Несколько лет пользуюсь,единственная гадость,так это libffmpeg.so искать надо отдельно и за каким то чертом cups там необходим. Можно конечно все что Chromium тянет установить тогда со стримами проблем нет и никакие so выискивать в инете не надо.
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|6.60, VZ (??), 14:03, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такую проблему видел только с Opera, в Яндекс браузере её нет.
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|4.42, DmA (??), 12:17, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Яндекс сколько лет уже выдает зафильтрованную политически информацию, так что не является чисто коммерческой организацией поэтому и попал под политические санкции. Сами виноваты. Думаю их скоро купит ВК груп
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|5.45, Аноним (45), 12:31, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это общая кучка 💩 для всех участников рынка. Ведь курс с самого начала неверный был выбран 😁.
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|5.56, VZ (??), 13:51, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы ещё пожалуйтесь на удаление ссылок на торрент-трекеры.
Яндекс попал под санкции как крупнейшая ИТ-компания страны, а не за фильтрацию.
VK Group (Mail.ru Group) сама еле живая, с множеством мёртвых проектов, даже на ребрендинг пришлось решиться.
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|5.57, тоже Аноним (ok), 13:55, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Яндекс сколько лет уже выдает зафильтрованную политически информацию
Просто наблюдение. Я обычно хожу на сайты, просто набирая начало адреса в адресной строке, благо список небольшой. Так вот, для входа на Отзыв.ру достаточно было набрать "ot" и нажать Enter.
Впрочем, то и дело оказывалось, что включена не та раскладка, и в результате этих совершенно механических действий я видел результаты поиска Гугля по запросу "ще".
Раньше там традиционно оказывались не только электрические щиты, но и небезызвестный гимн на старинный текст. Вот уже месяц, как никаких гимнов и стихов Гугль не показывает...
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|3.37, Аноним (38), 11:52, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Не нужно поиск отправился к ненужно языку расту. На помойку.
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|1.3, Аноним (3), 09:55, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> в macOS к невозможности ввода в адресной строке после открытия новой вкладки
Так это же не баг, а фича. Зачем такое фиксить?
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|1.4, leibniz (??), 09:56, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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~ "Firefox 98.0.2" && "GNOME 42" == "Best Linux Desktop experience"
~ TRUE
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|2.8, flexagoon (ok), 10:25, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тихо, тебя же сейчас изобьют эксперты которые считают что телеметрия это слежка (но при этом используют Яндекс)
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|3.24, Аноним (24), 11:14, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Перешел на Яндес Браузер, т.к. он работает на слабом железе в отличие от сабжа.
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|4.41, DmA (??), 12:12, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Любишь зонды и загаживание компьютера разными плагинами от Яндекса???
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|2.46, n00by (ok), 12:37, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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$ cat expertus.cpp
#include <iostream>
int main() {
std::cout << std::boolalpha;
std::cout << ("Firefox 98.0.2" && "GNOME 42" == "Best Linux Desktop experience");
std::cout << std::endl;
}
$ g++ expertus.cpp -o expertus && ./expertus
false
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|2.33, тоже Аноним (ok), 11:43, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кто, собственно, должен одуматься? Подсовывание пользователю того или иного поисковика - это чистая рекламная кампания. Конкретно эта больше не оплачивается, с какой стати ее продолжать?
Не говоря уже о втором вопросе - зачем вообще пользоваться поиском Яндекса, проспамленным по самые гланды.
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|1.23, hohax (?), 11:11, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Нравится мне FF, но не еспользую. Ресурсов жрет много. Видимо, кодовая база жуткое легаси.
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|2.26, Аноним (26), 11:19, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но ведь он жрёт ресурсов меньше хрома, и ся эта дрянь вроде ебворкеров отключается. На линуксе у хрома нет нормального ускорения канваса например, и видеодекодирование постоянно сломана (а то что было через левые патчи). Вот уже где жуткое легаси, так это у остальных браузеров, в фф с тех пор как вебрендер запили всё довольно хорошо.
Недавно я обнаружил интересное поведение: если ютуб тебя заблокировал, фф и любой "чистый" софт отваливаются и предлагают решать капчу, но при этом ты спокойно можешь заходить с хрома. Дело не в кукисах или юзер-агенте, я всё проверил. Видимо, это зонды, с зондами пропускает без капчи.
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|3.36, hohax (?), 11:50, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня хромиум заметно меньше занимает памяти и cpu, на тяжелых сайта, на которых много JS - опять же заметно шустрее, webgl - заметно меньше грузит cpu. К сожалению, лиса выглядит хуже.
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|4.61, Аноним (26), 14:19, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты ведь врёшь. Шустрее и лучше работает только гмейл потому что там пол сайта в браузер встроено. Ну вебгл обычно тоже лучше поддерживается (под этот браузер и разрабатывают). Насчёт потребления памяти 100% ложь, насчёт жс зависит от задач -- что-то и быстрее незначительно, что-то медленнее опять же незначительно. Зато я точно знаю, что загрузка процессора при этом ниже в фф (а процессор это критично не только для батарейки, но и когда есть другие программы).
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|2.34, тоже Аноним (ok), 11:45, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В современном софте "жрет много" гораздо чаще, наоборот, указывает на новейшие технологии.
Которые так торопятся выпустить, что оптимизировать некогда, да и зачем, когда у разраба на 8-ядернике с 64 гигами памяти все летает?
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|1.27, Аноним (27), 11:22, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А когда у него прекратятся проблемы с Jira с разваливанием сессии?
И вот уже много лет как для дебага это просто ад, после каждой сборки
> Source map error: Error: Invalid URL: webpack://[name]/./jsapps/core/less/ui-kit.less?35bb
После перезапуска увидит. Но как же задолбало
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|4.54, тоже Аноним (ok), 13:22, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хром без шкурки умеет переводить видео на лету?
Неужели наношкурка не только меняет обои? Я потрясен, чо.
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|1.44, YM2608 (?), 12:26, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Поздравляю разработчиков Firefox! когда-то Firefox был мой самый любимый браузер, но когда Firefox перестал поддерживать Windos XP, unmht и другие плагины перестал пользоваться.
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|2.47, Аноним (26), 12:46, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Объективно создать 1 html файл со всем содержимым подгруженным скриптами (уже отфильтрованным ублоком, можно даже дополнительно предварительно отредактировать страницу и удалить лишнее) и именно так, как оно рендерится, вместо архива -- идея куда круче. Отличная вещь, можно забыть про необходимость печати в pdf чтобы корректно отображалось https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/save-page-we/
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|1.49, Аноним (49), 13:00, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вангую что выйдет версия 98.0.3, которая скорректирует предыдущий номер 98.0.2!
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