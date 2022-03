Обновление Firefox 98.0.2

2.8 , flexagoon ( ok ), 10:25, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тихо, тебя же сейчас изобьют эксперты которые считают что телеметрия это слежка (но при этом используют Яндекс)

3.24 , Аноним ( 24 ), 11:14, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Перешел на Яндес Браузер, т.к. он работает на слабом железе в отличие от сабжа.

4.41 , DmA ( ?? ), 12:12, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Любишь зонды и загаживание компьютера разными плагинами от Яндекса???

2.9 , Жироватт ( ok ), 10:28, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – https://imgur.com/a/7RGer6Q

2.46 , n00by ( ok ), 12:37, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – $ cat expertus.cpp

#include <iostream> int main() {

std::cout << std::boolalpha;

std::cout << ("Firefox 98.0.2" && "GNOME 42" == "Best Linux Desktop experience");

std::cout << std::endl;

} $ g++ expertus.cpp -o expertus && ./expertus

false