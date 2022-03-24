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Обновление Firefox 98.0.2

24.03.2022 09:52

Доступен корректирующий выпуск Firefox 98.0.2, в котором устранено несколько ошибок:

  • Решены проблемы, приводившие в Linux и macOS к нарушению совместимости с некоторыми дополнениями, использующими API browser.pkcs11.
  • Исправлено регрессивное изменение в обработчике истории сеанса, приводившее к сбою при попытке загрузки некоторых сайтов, использующих iframe (содержимое iframe загружалось из истории сеанса, даже если ожидалась загрузка другого блока).
  • Устранена проблема, приводившая в macOS к невозможности ввода в адресной строке после открытия новой вкладки и нажатия сочетания клавиш "Cmd + Enter".
  • Исправлена ошибка, приводившая в Windows к аварийному завершению из-за исчерпания доступной памяти.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 98.0.1 с удалением поисковых систем Yandex и Mail.ru
  3. OpenNews: Mozilla внедряет идентификаторы в загружаемые установочные файлы Firefox
  4. OpenNews: Браузер Firefox будет поставляться в Ubuntu 22.04 LTS только в формате Snap
  5. OpenNews: Релиз Firefox 98
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56904-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, васёк (?), 09:54, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    спасибо за новость, опеннет! теперь ждём версию 98.0.3
     
  • 1.2, Shura (??), 09:55, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это всё фигня. Яндекс вернули?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:58, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    нафиг! лучшее решение эффективного менеджмента Мозиллы за последние хз сколько лет

    и тем более можете сами его настроить, делов-то

     
     
  • 3.6, tty0 (?), 10:06, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Понятно. Я всегда знал, что им лучше знать, чем мне пользоваться.
     
     
  • 4.10, mozilla officials (?), 10:32, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    тебе кто-то запрещает его установить? Пользуйся чем хочешь
     
     
  • 5.14, VZ (??), 10:50, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вместо того, чтобы отвечать вопросом на вопрос, ответил бы.
     
  • 3.18, iPony129412 (?), 11:04, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > и тем более можете сами его настроить, делов-то

    Я вон попробовал. Прям целое дело.
    В итоге забил.

     
     
  • 4.32, Ag (ok), 11:35, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пока  - относительно просто, выбором через адресную строку.
     
  • 4.38, Аноним (38), 11:53, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может дело просто в тебе?
     
  • 2.16, drygdryg (?), 10:56, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не вернули, к сожалению
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:05, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К счастью. Бандлованным поисковикам вообще не место в браузере. Пользователи ставить сами их должны. Тогда конкуренция будет честная.
     
     
  • 4.21, VZ (??), 11:08, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда смысла разработки браузера нет, а покупать браузер не будут, вот тогда браузеры умрут, как мамонты.
     
  • 3.22, VZ (??), 11:11, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Яндекс сразу подсуетился, на странице https://yandex.ru/firefox/mozilla/ теперь висит надпись
    "Mozilla Firefox больше не поддерживает поиск Яндекса
    Чтобы и дальше искать в Яндексе по умолчанию, установите Яндекс Браузер."

    Значит платить фонду Мозилле больше не будут, и хорошо.

     
     
  • 4.31, Аноним (31), 11:34, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Mozilla Firefox больше не поддерживает поиск Яндекса

    лживая фраза
    firefox поддерживает поиск яндекса, только он его принудительно удалил
    но можно поставить вручную: зайти на страницу яндекса (ya.ru), добавить поиск яндекса, потом в настройках поставить его по-умолчанию вместо гугля

     
     
  • 5.58, VZ (??), 13:55, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И "коробки" нет, и это правда.
    И не все ставят uBlock, его же нет из "коробки" в FF.
    Возьми и поставь что тебе нужно?

    - Я продаю машину, а диски с шинами поставишь сам.
    - У Вас скотское отношение к покупателю.

     
  • 4.40, DmA (??), 12:10, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Любая установка Яндекс браузеров столько гадит на компьютере и в частности а других браузерах, что эту парашу я никому не советую ставить и сам не использую, да и поиск всегда менял с Яндекса на duckduck, его Банги перекрывают все остальные поисковые системы!
     
     
  • 5.53, AleksK (ok), 13:16, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    duckduck тоже мудак. Они поддержали цензуру против российских ресурсов.
     
  • 5.59, Попандопала (?), 13:56, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Несколько лет пользуюсь,единственная гадость,так это libffmpeg.so  искать надо отдельно и за каким то чертом cups там необходим. Можно конечно  все что Chromium тянет установить тогда со стримами проблем нет и никакие so выискивать в инете не надо.
     
     
  • 6.60, VZ (??), 14:03, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такую проблему видел только с Opera, в Яндекс браузере её нет.
     
  • 4.42, DmA (??), 12:17, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Яндекс сколько лет уже выдает зафильтрованную политически информацию, так что не является чисто коммерческой организацией поэтому и попал под политические санкции. Сами виноваты.  Думаю их скоро купит ВК груп
     
     
  • 5.45, Аноним (45), 12:31, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это общая кучка 💩 для всех участников рынка. Ведь курс с самого начала неверный был выбран 😁.
     
  • 5.56, VZ (??), 13:51, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы ещё пожалуйтесь на удаление ссылок на торрент-трекеры.
    Яндекс попал под санкции как крупнейшая ИТ-компания страны, а не за фильтрацию.
    VK Group (Mail.ru Group) сама еле живая, с множеством мёртвых проектов, даже на ребрендинг пришлось решиться.
     
  • 5.57, тоже Аноним (ok), 13:55, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Яндекс сколько лет уже выдает зафильтрованную политически информацию

    Просто наблюдение. Я обычно хожу на сайты, просто набирая начало адреса в адресной строке, благо список небольшой. Так вот, для входа на Отзыв.ру достаточно было набрать "ot" и нажать Enter.
    Впрочем, то и дело оказывалось, что включена не та раскладка, и в результате этих совершенно механических действий я видел результаты поиска Гугля по запросу "ще".
    Раньше там традиционно оказывались не только электрические щиты, но и небезызвестный гимн на старинный текст. Вот уже месяц, как никаких гимнов и стихов Гугль не показывает...

     
  • 3.37, Аноним (38), 11:52, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Не нужно поиск отправился к ненужно языку расту. На помойку.  
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:55, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > в macOS к невозможности ввода в адресной строке после открытия новой вкладки

    Так это же не баг, а фича. Зачем такое фиксить?

     
     
  • 2.12, YetAnotherOnanym (ok), 10:40, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователь ещё не вполне созрел для такого блага.
     

  • 1.4, leibniz (??), 09:56, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ~ "Firefox 98.0.2" && "GNOME 42" == "Best Linux Desktop experience"
    ~ TRUE
     
     
  • 2.8, flexagoon (ok), 10:25, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тихо, тебя же сейчас изобьют эксперты которые считают что телеметрия это слежка (но при этом используют Яндекс)
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:14, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перешел на Яндес Браузер, т.к. он работает на слабом железе в отличие от сабжа.
     
     
  • 4.41, DmA (??), 12:12, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Любишь зонды и загаживание компьютера разными плагинами от Яндекса???
     
  • 2.9, Жироватт (ok), 10:28, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://imgur.com/a/7RGer6Q
     
  • 2.46, n00by (ok), 12:37, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    $ cat expertus.cpp
    #include <iostream>

    int main() {
      std::cout << std::boolalpha;
      std::cout << ("Firefox 98.0.2" && "GNOME 42" == "Best Linux Desktop experience");
      std::cout << std::endl;
    }

    $ g++ expertus.cpp -o expertus && ./expertus
    false

     

  • 1.13, YetAnotherOnanym (ok), 10:42, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Не одумались, тындекс из коробки не вернули.
    Штош... Мозилла, гоу ф..к ёрселф.
     
     
  • 2.33, тоже Аноним (ok), 11:43, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто, собственно, должен одуматься? Подсовывание пользователю того или иного поисковика - это чистая рекламная кампания. Конкретно эта больше не оплачивается, с какой стати ее продолжать?
    Не говоря уже о втором вопросе - зачем вообще пользоваться поиском Яндекса, проспамленным по самые гланды.
     

  • 1.23, hohax (?), 11:11, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нравится мне FF, но не еспользую. Ресурсов жрет много. Видимо, кодовая база жуткое легаси.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:19, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но ведь он жрёт ресурсов меньше хрома, и ся эта дрянь вроде ебворкеров отключается. На линуксе у хрома нет нормального ускорения канваса например, и видеодекодирование постоянно сломана (а то что было через левые патчи). Вот уже где жуткое легаси, так это у остальных браузеров, в фф с тех пор как вебрендер запили всё довольно хорошо.

    Недавно я обнаружил интересное поведение: если ютуб тебя заблокировал, фф и любой "чистый" софт отваливаются и предлагают решать капчу, но при этом ты спокойно можешь заходить с хрома. Дело не в кукисах или юзер-агенте, я всё проверил. Видимо, это зонды, с зондами пропускает без капчи.

     
     
  • 3.36, hohax (?), 11:50, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня хромиум заметно меньше занимает памяти и cpu, на тяжелых сайта, на которых много JS - опять же заметно шустрее, webgl - заметно меньше грузит cpu. К сожалению, лиса выглядит хуже.
     
     
  • 4.61, Аноним (26), 14:19, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ведь врёшь. Шустрее и лучше работает только гмейл потому что там пол сайта в браузер встроено. Ну вебгл обычно тоже лучше поддерживается (под этот браузер и разрабатывают). Насчёт потребления памяти 100% ложь, насчёт жс зависит от задач -- что-то и быстрее незначительно, что-то медленнее опять же незначительно. Зато я точно знаю, что загрузка процессора при этом ниже в фф (а процессор это критично не только для батарейки, но и когда есть другие программы).
     
  • 2.34, тоже Аноним (ok), 11:45, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В современном софте "жрет много" гораздо чаще, наоборот, указывает на новейшие технологии.
    Которые так торопятся выпустить, что оптимизировать некогда, да и зачем, когда у разраба на 8-ядернике с 64 гигами памяти все летает?
     

  • 1.27, Аноним (27), 11:22, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А когда у него прекратятся проблемы с Jira с разваливанием сессии?
    И вот уже много лет как для дебага это просто ад, после каждой сборки
    > Source map error: Error: Invalid URL: webpack://[name]/./jsapps/core/less/ui-kit.less?35bb

    После перезапуска увидит. Но как же задолбало

     
  • 1.28, Аноним (28), 11:25, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    почему в мини-новостях?
     
     
  • 2.35, тоже Аноним (ok), 11:46, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что раздела "микро-новости" на ОпенНете нет.
     

  • 1.43, Аноним (43), 12:24, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А тем временем Yandex Browser уже не beta.
    https://repo.yandex.ru/yandex-browser/deb/pool/main/y/yandex-browser-stable/
    И где новость?
     
     
  • 2.50, тоже Аноним (ok), 13:02, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не "где", а "в чем". Шкурку вокруг Хрома, вишь, "стабилизировали". Прорыв прям.
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 13:07, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хром без шкурки умеет переводить видео на лету?
     
     
  • 4.54, тоже Аноним (ok), 13:22, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хром без шкурки умеет переводить видео на лету?

    Неужели наношкурка не только меняет обои? Я потрясен, чо.

     

  • 1.44, YM2608 (?), 12:26, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Поздравляю разработчиков Firefox! когда-то Firefox был мой самый любимый браузер, но когда Firefox перестал поддерживать Windos XP, unmht и другие плагины перестал пользоваться.
     
     
  • 2.47, Аноним (26), 12:46, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Объективно создать 1 html файл со всем содержимым подгруженным скриптами (уже отфильтрованным ублоком, можно даже дополнительно предварительно отредактировать страницу и удалить лишнее) и именно так, как оно рендерится, вместо архива -- идея куда круче. Отличная вещь, можно забыть про необходимость печати в pdf чтобы корректно отображалось https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/save-page-we/
     

  • 1.49, Аноним (49), 13:00, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вангую что выйдет версия 98.0.3, которая скорректирует предыдущий номер 98.0.2!
     
  • 1.52, Srano (?), 13:12, 24/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что лиса что, феннек глюкодромы знатные.
     

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