Обновление Firefox 98.0.2

3.19 , Аноним ( 19 ), 11:05, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – К счастью. Бандлованным поисковикам вообще не место в браузере. Пользователи ставить сами их должны. Тогда конкуренция будет честная.

4.21 , VZ ( ?? ), 11:08, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тогда смысла разработки браузера нет, а покупать браузер не будут, вот тогда браузеры умрут, как мамонты.

3.22 , VZ ( ?? ), 11:11, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Яндекс сразу подсуетился, на странице https://yandex.ru/firefox/mozilla/ теперь висит надпись

"Mozilla Firefox больше не поддерживает поиск Яндекса

Чтобы и дальше искать в Яндексе по умолчанию, установите Яндекс Браузер." Значит платить фонду Мозилле больше не будут, и хорошо.

4.31 , Аноним ( 31 ), 11:34, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Mozilla Firefox больше не поддерживает поиск Яндекса лживая фраза

firefox поддерживает поиск яндекса, только он его принудительно удалил

но можно поставить вручную: зайти на страницу яндекса (ya.ru), добавить поиск яндекса, потом в настройках поставить его по-умолчанию вместо гугля

5.58 , VZ ( ?? ), 13:55, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И "коробки" нет, и это правда.

И не все ставят uBlock, его же нет из "коробки" в FF.

Возьми и поставь что тебе нужно? - Я продаю машину, а диски с шинами поставишь сам.

- У Вас скотское отношение к покупателю.

4.40 , DmA ( ?? ), 12:10, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Любая установка Яндекс браузеров столько гадит на компьютере и в частности а других браузерах, что эту парашу я никому не советую ставить и сам не использую, да и поиск всегда менял с Яндекса на duckduck, его Банги перекрывают все остальные поисковые системы!

5.53 , AleksK ( ok ), 13:16, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – duckduck тоже мудак. Они поддержали цензуру против российских ресурсов.

5.59 , Попандопала ( ? ), 13:56, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Несколько лет пользуюсь,единственная гадость,так это libffmpeg.so искать надо отдельно и за каким то чертом cups там необходим. Можно конечно все что Chromium тянет установить тогда со стримами проблем нет и никакие so выискивать в инете не надо.

6.60 , VZ ( ?? ), 14:03, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Такую проблему видел только с Opera, в Яндекс браузере её нет.

4.42 , DmA ( ?? ), 12:17, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Яндекс сколько лет уже выдает зафильтрованную политически информацию, так что не является чисто коммерческой организацией поэтому и попал под политические санкции. Сами виноваты. Думаю их скоро купит ВК груп

5.45 , Аноним ( 45 ), 12:31, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это общая кучка 💩 для всех участников рынка. Ведь курс с самого начала неверный был выбран 😁.

5.56 , VZ ( ?? ), 13:51, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы ещё пожалуйтесь на удаление ссылок на торрент-трекеры.

Яндекс попал под санкции как крупнейшая ИТ-компания страны, а не за фильтрацию.

VK Group (Mail.ru Group) сама еле живая, с множеством мёртвых проектов, даже на ребрендинг пришлось решиться.

5.57 , тоже Аноним ( ok ), 13:55, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Яндекс сколько лет уже выдает зафильтрованную политически информацию Просто наблюдение. Я обычно хожу на сайты, просто набирая начало адреса в адресной строке, благо список небольшой. Так вот, для входа на Отзыв.ру достаточно было набрать "ot" и нажать Enter.

Впрочем, то и дело оказывалось, что включена не та раскладка, и в результате этих совершенно механических действий я видел результаты поиска Гугля по запросу "ще".

Раньше там традиционно оказывались не только электрические щиты, но и небезызвестный гимн на старинный текст. Вот уже месяц, как никаких гимнов и стихов Гугль не показывает...

3.37 , Аноним ( 38 ), 11:52, 24/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Не нужно поиск отправился к ненужно языку расту. На помойку.

