Mozilla введёт в строй MDN Plus, платный сервис с документацией для web-разработчиков

2.22 , Аноним ( 22 ), 10:36, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – У них там у руля тетка из SJW. Когда заняла руководящую должность, то первым делом подняла себе зарплату в четыре раза. Чего еще можно ждать от такого руководства?

3.24 , Аноним ( 24 ), 10:53, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Она уже бабушка. 65 лет исполнилось как ни крути.

4.26 , Аноним ( 20 ), 10:57, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Возраст не мешает хилари клинтон быть в порочной связи с какой-то другой бабой.

5.52 , Аноним ( 52 ), 11:39, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бабой, которую зовут Билл?

6.57 , Аноним ( 20 ), 11:43, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я же написал в порочной связи.

Связь с мужем порочной по определению быть не может.

Вспомни скандпл с мыл перепиской всплывшей. Там как раз пикантные подробности своей полоаой жизни с однополой любовницей она и обсуждала. С тех пор это особо не скрывается.

Видимо когда билл отжег с моникой возненавидела мужчин.

7.59 , Аноним ( 12 ), 11:48, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > когда билл отжег Это шоу было настолько нелепым, что явно было понятно, что хотели заглушить более опасный (для элиты) скандал.

8.64 , Аноним ( 20 ), 11:53, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну тут ничего не скажу, со свечкой не стоял Как бы там не было, но наблюдая за... 9.67 , Аноним ( 12 ), 11:57, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Определись, держал свечку или нет ... 10.78 , Аноним ( 20 ), 12:18, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я апплериую к источникам Источники говорят было Вы размышляете было или не б... 11.85 , Аноним ( 12 ), 12:25, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это чисто семейные проблемы намеренно раздутые до вселенских масштабов чтобы за... 12.113 , Аноним ( 20 ), 13:15, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Особенности менталитета Если бы у нас борька ельцин кого жухнул на рабочем мест... 13.119 , Аноним ( 12 ), 13:28, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ага Которые за 10 лет кардинально поменялись Теперь на нелепой интрижке с секр... 14.160 , Аноним ( 20 ), 14:58, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Поменялись Диаметрально Теперь там в чести только однополые контахтунги Т е ... 15.166 , Аноним ( 12 ), 15:15, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если этот менталитет меняется три раза за день, может этого менталитета нет ... 16.172 , Аноним ( 20 ), 15:22, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Менталитет конечно не в содомитстве, а в отношении ко всему этому Вот отношение... 17.179 , Аноним ( 12 ), 15:30, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это присутствие или присутствие отсутствия менталитета ... 10.92 , пох. ( ? ), 12:38, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Дружище, ты просто путаешь причину со следствием Депрессивная лесбиянка-алкогол... 11.100 , Аноним ( 12 ), 12:48, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я что-то не понимаю, тут что, собрание целомудренных монахов В том то и дело, ч... 12.101 , пох. ( ? ), 12:53, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты фотки этой Моники вообще видал Я хоть и не монах, такое трахать отказываюсь,... 13.102 , Аноним ( 12 ), 12:55, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это сказано в подтверждение нелепости шоу ... 12.116 , Аноним ( 20 ), 13:22, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Коллега, Вы по моему мнению поворачиваете не туда С тех пор, как моника вылезла... 13.121 , пох. ( ? ), 13:29, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать grab them by pussy никто не свергал в тот раз так поаплодировали , он честно ... 14.136 , Аноним ( 20 ), 13:52, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Раньше хоть пусси, а теперь свергнут если не проявил должной терпимости к содоми... 13.124 , Аноним ( 12 ), 13:32, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И что из этого следует Надо раздуть эти сплетни среди парадных подъездных бабок... 14.138 , Аноним ( 20 ), 13:55, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Повторюсь, аноним усомнился в том, что 65 летние могут быть активными деятелями ... 15.177 , Аноним ( 12 ), 15:27, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Что работает Был заранее известен необходимый результат, правила , мораль , ... 11.178 , Школьник ( ok ), 15:28, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать МакКряк был республиканец, но частенько со своим особым мнением - Трампа он, нап... 7.141 , Аноним ( 31 ), 13:59, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Связь с мужем порочной по определению быть не может. O sancta simplicitas!

Предположим, ты вступаешь в Вегасе в брак с гей-проституткой (несовершеннолетней с поддельными документами как выяснится в дальнейшем). В ту же ночь он развальцовывает тебе пердачелло, заражает ВИЧ и забирает почку. Будет ли эта связь НЕпорочной?

8.165 , Аноним ( 20 ), 15:13, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Степан Аркадьич, о какой непорочности можно говорить в содомском союзе Простит... 9.174 , Аноним ( 31 ), 15:25, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нет греха кроме глупости ... 3.28 , Аноним ( 20 ), 11:00, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это все обьясняет!

А я, дурак старый, по инерции все в сказки о пгайваси.

А тут сжвшные бабы окупировали. Долой матриархат!:) хотя с сжв не совсем понятно, оно матрио или патрио... а может вообще не определилась.

Короче посоны, нужно срочно пилить свой скрепный движок, с традиционными ценностями и соблюдением права человека на тайну личной жизни.

4.39 , Аноним ( 39 ), 11:20, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Короче посоны, нужно срочно пилить свой скрепный движок, с традиционными ценностями и соблюдением права человека на тайну личной жизни. Уже есть goanna.

5.54 , Аноним ( 20 ), 11:40, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В декабре базилиск рипнул.

На гоанне только луна и осталась емнип. Да и как не крути, но архитектурно гекон (гоана) конечно устарел уже. Я про многопоточность, песочницы итд.

6.93 , пох. ( ? ), 12:39, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Да-да, если у тебя не шестьдесят ядер, тебе не надо в веб. 7.118 , Аноним ( 20 ), 13:26, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну тут уже вопрос к веб девелопменту. А моду на это дело толкает известно кто. Оставшись даже без мнимого конкурента все станет еще веселее.

3.114 , uis ( ok ), 13:16, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не удивлюсь, если это существо тоже переехало в бункер и построило заплесневелый дворец в стиле цыганского барокко

4.122 , Аноним ( 20 ), 13:29, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А может догекоинов каких закупила на все деньги. Не будем считать чужие доходы. Она их заработала, имеет право тратить на свое усмотрение.

5.142 , Аноним ( 31 ), 14:01, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не будем считать чужие доходы. Это та фраза которую ты говоришь налоговой полиции?

6.169 , Аноним ( 20 ), 15:20, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Командир, налоговая полиция рипнула еще в 03 году.

Вообще с налоговыми я не разговариваю. Давно удаленно все происходит.

А скоро будет еще круче. Налоги они начнут считать сами и мы будем в уведомительном порядке просто получать счета. Не трудно догадаться в чью пользу.

4.123 , пох. ( ? ), 13:30, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не удивлюсь, если это существо тоже переехало в бункер и построило заплесневелый

> дворец в стиле цыганского барокко Смеешься? Это только агента Крысу устраивает. У того существа, будь уверен, все легально и без плесени. И проект поприличней цыганщины.

2.23 , Аноним ( 23 ), 10:49, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если осмотреть не относительное изменение доли, а показатели в абсолютных числах, то за последние годы кардинально ничего не поменялась - в 2019 аудитория была 250 млн активных пользователей, сейчас 220 млн. Но в долгосрочной перспективе всё печально - в пике популярности в 2010 году число активных пользователей Firefox было 350 млн. Неуклонно продолжается медленное падение на 10 млн в год. https://data.firefox.com/dashboard/user-activity

https://wiki.mozilla.org/images/e/ed/Analyst_report_Q1_2010.pdf

3.25 , Аноним ( 20 ), 10:55, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда я писал свой комент, я думал о том, что Вы написали. И в этом есть рациональное зерно. Но в пугле сидят таки наши люди. Они будут оценивать не столько представленную мозиллой метрику, сколько обьем поисковых запросов/профит рекламы в бравзере. А эти метрики у них есть. На мой взгляд это релевантнее для них. Так как хороший аргумент для торга.

Скорее всего контракт продлят, но уже не на таких условиях, которые нужны мозилле.

4.43 , Аноним ( 23 ), 11:25, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы правы, сумма контракта с Google не зависит от числа пользователей. В 2020 с поисковиков был получен 441 млн долларов отчислений, а в 2010 - 104 млн, хотя пользователей было на 30% больше и доля была 40%.

5.61 , Аноним ( 20 ), 11:49, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это логично. Будь мы с Вами стороной гугла на переговорах, действовали бы так же.

Гуглу по большому счету интересно сколько прибыли приносит аудитория, а не ее количество.

С другой стороны интересно смоделировать модель переговоров со стороны мозиллы. Я бы давил на то, что помимо прочего есть хоть какой-то конкурент. Аппелировал бы к судебным прецендентам антимонопольным. Дескать ибд и все шито-крыто.

Как считаете? Есть какие-то еще у них твердые позиции сейчас?

6.73 , mikhailnov ( ok ), 12:09, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Есть какие-то еще у них твердые позиции сейчас? Количество геев и лесбиянок в штате. Они же потеряют работу!

7.80 , Аноним ( 20 ), 12:22, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сторона гугл: но проблем. Мы возьмем их к себе, переписывать хромого на раст!:)

8.83 , mikhailnov ( ok ), 12:24, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Скорее, быть какими-нибудь менеджерами по scrum хотел написать скрам-мастерами... 9.90 , пох. ( ? ), 12:35, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вы плохо владель инклюзивная терминология Минус один миска риса и запишитесь к ... 10.106 , n00by ( ok ), 13:01, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ему не надо владеть терминологией Собрал браузер обсмеянных геев и лесбиянок ... 9.99 , n00by ( ok ), 12:45, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А твой начальник Володий - менеджер по scum Как он может быть главой QA, если н... 9.112 , Аноним ( 20 ), 13:11, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Мастер Чего уж мелочиться Lord ... 10.144 , Аноним ( 31 ), 14:03, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать God-Emperor ... 2.47 , Аноним ( 47 ), 11:31, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >мы за идею, пгайваси Сейчас в принципе всё равно есть там у мозиллы пгавася или нет, это всё равно ничего не поменяет. Современные технологии позволяют отслеживать всё, включая то, как ты по экрану мышкой возил, про установленное железо на компе я уже молчу. Для этого достаточно иметь включенный js, а если его отключить, то 90% сайтов, если не больше отвалится. А при выключенном ты как бы в безопасности, то в то же время отпадает нужда в самой лисе будь она хоть трижды пгавася, сайты всё равно работать без js не будут, а при включенном понятно что. Сейчас если нужна приватность, то лису можно смело выкидывать и ставить обычный консольный браузер.

3.71 , Аноним ( 20 ), 12:02, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Со всеми тезисами согласен.

Многие по инерции верят в красивые слоганы на сайте. Но мир и инторнет действительно кардинально изменились.

С уходом мозиллы лучше точно не станет. Начнут и протоколы свои проталкивать и проч. Чтобы на более низком уровне вершить свои темные дела.

Нужен новый веторный гипертекстовый фидонет!

4.86 , Гипертекстовый близнец ( ? ), 12:27, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Gemini уже есть. Правда он немного деревянный в плане отправки данных на сервер (комментариев, например).

5.125 , Аноним ( 20 ), 13:33, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Буду щупать. Пришло время готовиться к худшему и смотреть в завтрашний день.

