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Mozilla введёт в строй MDN Plus, платный сервис с документацией для web-разработчиков

20.02.2022 09:06

В рамках инициативы по диверсификации источников дохода и снижению зависимости от средств, получаемых за счёт контрактов с поисковыми системами, компания Mozilla готовит к запуску новый платный сервис MDN Plus, который дополнит такие коммерческие инициативы, как Mozilla VPN и Firefox Relay Premium. Новый сервис планируют запустить 9 марта. Стоимость подписки составит 10 долларов в месяц или 100 долларов в год.

MDN Plus представляет собой расширенный вариант сайта MDN (Mozilla Developer Network), на котором формируется коллекция документации для web-разработчиков, охватывающая поддерживаемые в современных браузерах технологии, включая JavaScript, CSS, HTML и различные Web API. Доступ к основному архиву MDM останется как и раньше свободным. Напомним, что после увольнения из Mozilla всех сотрудников, отвечавших за подготовку документации для MDN, наполнение данного сайта финансируется совместным проектом Open Web Docs, среди спонсоров которого Google, Igalia, Facebook, JetBrains, Microsoft и Samsung. Бюджет Open Web Docs составляет около 450 тысяч долларов в год.

Из отличий MDN Plus отмечается дополнительная лента статей в стиле hacks.mozilla.org с более глубоким разбором определённых тем, предоставление средств для работы с документацией в offline-режиме и персонализация работы с материалами (создание личных подборок статей, подписка на уведомления об изменении интересующих статей и адаптация оформления сайта под собственные предпочтения). На первом этапе подписка на MDN Plus будет открыта для пользователей из США, Канады, Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Новой Зеландии и Сингапура.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: В Mozilla VPN появилась поддержка Linux и macOS
  3. OpenNews: Mozilla экспериментирует с добавлением платного VPN в Firefox
  4. OpenNews: Mozilla выступила с инициативой Open Web Docs для продолжения развития MDN
  5. OpenNews: Mozilla планирует запустить платный сервис Firefox Premium
  6. OpenNews: На фоне реструктуризации из Mozilla уволено 70 сотрудников
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56730-mozilla
Ключевые слова: mozilla
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Обсуждение (186) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:22, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    Да сразу в MSDN переименуйте тогда уж, или объединитесь с ними.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:26, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ну у оффтопика нет вроде подписок тк и источников дохода у маек несравненно больше
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 09:29, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Так и полезной информации там вроде нет
     
     
  • 4.8, Аноним (2), 09:54, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    ну если вы веб макака то да
     
     
  • 5.164, OpenEcho (?), 15:07, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Угу... если еще учесть, что UI винды и приложений активно переписывается на веб технологию, подготавливая всех бобиков к переводу в клауд, то получается, М$ тоже обмакакались :)
     
     
  • 6.175, Пасть закрой (?), 15:26, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это гномеры и кде-шники(как и мазила и прочие любители "свободы" только для себя) своих бобиков как хотят имеют и стадо гордых как ослы линуксоидов послушно нагибается. В винде на каждую "веб" технологию приходится несколько не веб и ты животное хорошо это знаешь.
     
  • 3.70, Аноним (70), 12:01, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Была такая штука как MSDN подписка. По ней для разработчиков выдаются вагоны ключей для всех версий офтопика, visual studio и т.д. И ежемесячный кредит на azure на $50. Оно всё ещё живое в таком виде.
     
     
  • 4.107, пох. (?), 13:02, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Размечтался... хрен тебе, а не ключи.

    Но вот все версии ВСЕГО (включая крайне редкие энтерпрайзные и на страных языках) - действительно можно скачать. Ну типа 180 дней у тебя есть, "разработчик" хренов.

    А там Ратиборус мож и поправит свой кряк. (Чего-то, кстати, приуныл. Нет minikms для 11й-то...)

    P.S. эххх, 20-то лет назад их не надо было качать, на почту приходили тоолстые пачки дисков. Кстати, почти забесплатно. Два года подписки выдавали любому сдавшему на MCSE (не, просто так купить - в разы дороже. Ну, правда, надо было сдать, а не как всегда у этих русских.)

     
     
  • 5.120, Аноним (70), 13:28, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ключи как были так и есть. Только что зашел проверил, ничего не изменилось кроме имени домена. Так что о чём ты бредишь мне не понятно, любитель поговорить про хрены.
     
     
  • 6.126, пох. (?), 13:35, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Ключи как были так и есть.

    Дурачок, это не те ключи. Это энтерпрайзные ключи vlk, и если бы у тебя бы не краденый, а настоящий msdn'овский диск - тебе не надо было бы их вообще знать, они там вшитые уже. Чтобы с их помощью венду поганую активировать - нужен таки активатор или ключ от него.  Его тебе никто не даст.

    А без него можешь просто нажать skip. Ничего не изменится.

    Времена когда ключи были навсегда и один раз - давно прошли (но они с msdn и тогда не поставлялись).

     
     
  • 7.135, Аноним (70), 13:47, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Слова выбирай, клоун. То что ты сто лет назад на картинках видел это называется слышал звон но не знаю где он. Поэтому ты вообще не понимаешь о чём бредишь. У меня есть эта MSDN подписка последние 10-12 лет и сейчас она тоже активна. И всё это время я пользуюсь этими ключами. В том числе RETAIL ключами. На физических машинах стоят RETAIL ключи Windows 10 из MSDN, как и Visual Studio и т.д. Годами стоят. Так что сходи-ка ты погуляй, проветрись и подумай над своим неадекватным поведением.
     
  • 5.153, Аноним (153), 14:28, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и на страных языках

    Сраных?

     
  • 2.74, MS (??), 12:13, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мвахахахаха, мы дерьма - не объединятели!

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:29, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Мне кажется ничего хорошего из этого не получится
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:09, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разумеется. Зачем веб-макакам документация, тем более платная, если они читать-то с трудом умеют? Будут вместо чтения букваря жопой по клавиатуре прыгать. Впрочем, в современном вебе все равно уже ничего не исправить, только жечь.
     
     
  • 3.62, IRASoldier_registered (ok), 11:52, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ...некоторых юзеров, захламляющих комментарии вследствие перманентной изжоги.
     
     
  • 4.108, пох. (?), 13:04, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот и не захламляй. Опять хаггис из тухлой баранины обожрался?

    Нет тут таких юзеров которые аплодировали бы очередному мазилакабздецу. Потому что увы, это он.

     
     
  • 5.181, Пасть закрой (?), 15:31, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоё нытьё уже приелось. Придумай что-то новое, вечно недовольный мудак.
     

  • 1.5, Минона (ok), 09:31, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Чо за хрень?!
    Дока на web должна быть открытой!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:39, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    *шутка про Доку 2*
     
     
  • 3.134, Аноним (31), 13:47, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваганыч, залогинься.
     
  • 2.146, Crazy Alex (ok), 14:04, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А дока и открыта. Идёшь и читаешь стандарты и доки по специфическим движкам. А за то, чтобы всё было удобно и разжёвано и в одном месте - не криминал деньги заплатить
     

  • 1.6, полураспад (?), 09:38, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    > Напомним, что после увольнения из Mozilla всех сотрудников, отвечавших за подготовку документации для MDN

    так если он всех уволили кто будет заниматься платной версией? маркетологи?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:55, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Аутсорс будет заниматься, очевидно же. Это экономически дешевле, чем свой штат содержать
     
     
  • 3.11, marquis_de_Keleg (ok), 10:15, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кого содержать? Делай добро и бросай его в воду!
     
     
  • 4.104, страшная баба (?), 12:57, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да мы уже хрустеров выбросили. И хрен ли толку? Денег что-то на вид не прибавилось. А мне ж "премию" себе надо повысить, ты налоги на недвигу в Кали вообще видел?!

     
     
  • 5.158, marquis_de_Keleg (ok), 14:50, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я человек добрый, всем помогаю от души, и тебе помогу с налогами. Ты недвигу на меня перепиши, не надо будет платить.
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:17, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адназначна!
     
  • 3.49, Ag (ok), 11:33, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Аутсорс будет заниматься, очевидно же. Это экономически дешевле, чем свой штат содержать

    Т.е. кроме "индусского" кода, будет еще и "индусская" документация?! Ой, мама мия... Порко мадонна диум песто пербакко кастелло ди мио брано кьямаре ин че сервести хамдураля!

     
     
  • 4.97, пох. (?), 12:42, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть как это "будет"? Стесняюсь спросить - ты открытый-то mdn читать не пробовал?

    Вот и не пробуй, глиномесом станешь.

     
     
  • 5.155, Аноним (155), 14:34, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > глиномесом станешь.

    Таким как ты, что ли? Та не, нафиг.

     
  • 4.167, OpenEcho (?), 15:17, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Т.е. кроме "индусского" кода, будет еще и "индусская" документация?!

    Так если в мире мало таких гениев как здесь, вот бедолагам индусам и приходится за всех батрачить

     
  • 2.29, Аноним (-), 11:03, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кто будет заниматься платной версией?

    Опенсорс же. Найдутся мартышки на поработать за бесплатно, а мозилла продаст готовое.

    // b.

     

  • 1.10, Аноним (10), 10:15, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Пропал калабухинский DOM!
     
  • 1.13, Михрютка (ok), 10:18, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    напомните, плз, вот эта мозилла, она кроме своего впн и покета, а также сервиса для сбора персональной информации "с ралли" - чем-то полезным известна?

    ну там может эта мозилла программы какие-то полезные разрабатывает, вроде курла или там рсинка?

    ps даже бимеры за свои редбуки денег не берут.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:27, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вот это сейчас была хорошая подводка. Они создали якобы самый безопасный язык во вселенной под называнием Rust. И даже хотели на него переписать Firefox. Но вместо этого они из всех щелей пытались показать «безопасность» вместо собственно переписывания Firefox на движек Servo. Как ты понимаешь у них ничего не получилось и там. Просто выкинули деньги в пустую. Место такое.  
     
  • 2.40, Аноним (4), 11:21, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Она известна разработкой Firefox
     
     
  • 3.75, Михрютка (ok), 12:15, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Она известна разработкой Firefox

    эээ это какая-то программа для зоологии? а что она делает?

     
     
  • 4.79, пох. (?), 12:18, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что-то про облысение хвостов у пушных зверей моделирует.
     
     
  • 5.84, Михрютка (ok), 12:24, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что-то про облысение хвостов у пушных зверей моделирует.

    это хорошо.

    "Мир, в котором изготавливают протезы хвостов для лис, лишившихся его, ещё не обречён."

     
  • 5.96, myhand (ok), 12:42, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. ценного меха у них нет?
     
     
  • 6.98, пох. (?), 12:44, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последние четыре логотипа - какой там мех? Там  по-моему меланома в последней стадии.
     
  • 3.77, пох. (?), 12:16, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Того самого который 1% рынка? Да, отличная идея попрятать документацию на него под пэйвол. Разработчики бегом бросятся платить!

     
  • 3.111, uis (ok), 13:10, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это другая mozilla
     
  • 2.95, myhand (ok), 12:41, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они давали денюшку pypy.
     
     
  • 3.129, Михрютка (ok), 13:38, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они давали денюшку pypy.

    так вот кто финансировал рурских магнатов и нацистский реваншизм

     

  • 1.14, Георгий (??), 10:18, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну а чего? Если работа делается хорошо, почему бы ее не оплачивать для разнообразия.
     
     
  • 2.16, Михрютка (ok), 10:23, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если работа не делается хорошо, почему бы ее не оплачивать

    // fixed

     
  • 2.21, Ordu (ok), 10:35, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Информация ж должна быть свободна, начхать на свободы и права людей, главное свобода информации /s
     
     
  • 3.33, Аноним (12), 11:13, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Информация ж должна быть свободна

    После(!) создания и обнародования/публикации. А создание информации - это вполне себе созидательная работа, которую желательно оплачивать.

     
     
  • 4.42, ыы (?), 11:24, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Информация это продукт твоего собственного мозга. То что создают оплачиваемые специалисты- называется иначе.
     
     
  • 5.45, Аноним (12), 11:30, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > продукт твоего собственного мозга.

    А "продукт" - это продукт собственного мозга?

     
  • 5.50, Ordu (ok), 11:33, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Информация это продукт твоего собственного мозга. То что создают оплачиваемые специалисты-
    > называется иначе.

    Продукт собственного мозга называется знания. Но эти знания строятся посредством потребления информации. Не надо путать одно с другим, это существенно разные вещи. Учебник матана -- это кирпич из целлюлозы. А вот человек знающий матан может решать вполне себе практически задачи, которые не может решить не владеющий матаном.

     
     
  • 6.56, ыы (?), 11:42, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы просто не в теме. Информация -это не любые данные. Информация- это особый вид данных. Это данные отвечающие на ваш вопрос. Если у вас нет вопроса- то пришедшие к вам данные так и не станут ни информацией.
    Например - вы смотрите в окно. Вы получаете данные или информацию? Данные. А вот если вы ищите в этом окне некое сообщение- то вы получаете информацию. И эта информация- продукт вашего мозга. А термин знания- это абстракция которая относится к философии. Мы же сейчас говорим не о философских понятиях.
     
     
  • 7.58, ыы (?), 11:46, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Другой человек, глядя на то же самое окно - на те же самые ДАННЫЕ - будет искать там ДРУГОЙ ответ на свой вопрос и получать ДРУГУЮ информацию...
     
     
  • 8.65, Аноним (12), 11:54, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть, объективно независимо от субъекта, смотрящего в окно данные - это инф... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.66, ыы (?), 11:56, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странный вывод Объективно - информации не существует пока не пришел субъект и н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.69, Аноним (12), 12:00, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты еще скажи, объективно вселенной информации не существует, пока ты не осознал,... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.72, ыы (?), 12:03, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вселенная существует А информация- это продукт твоего мозга Если у нем конечн... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.76, Аноним (12), 12:15, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово продукт - это продукт твоего мозга Информация - это то, что различает ... текст свёрнут, показать
     
  • 12.170, Аноним (31), 15:21, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лишь во сне бабочки, которой кажется что она китайский коммунист Цзе Чжуан, зани... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.184, Аноним (12), 15:52, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Антропогенная наука - натягивание совы на человека Бабочка - это человекообразн... текст свёрнут, показать
     
  • 10.137, Аноним (31), 13:53, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странный вывод Объективности не существует ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.151, Ordu (ok), 14:14, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты пытаешься притянуть за уши слова из науки информатика , для того, чтобы гово... текст свёрнут, показать
     
  • 7.140, Ordu (ok), 13:57, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда ты взял это Я чёт не помню этого у Шеннона Или меня память подводит и п... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.48, Ordu (ok), 11:31, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не понимаю, за что ты топишь За то, чтобы оплата создания информации оплачива... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.55, Аноним (12), 11:42, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> желательно
    > Я не понимаю, за что ты топишь.

    Желания - это не "топить за что-то".

    > Типа кому нужна информация, тот и платит за создание, а кому не нужна, тот не платит.

    Для этого есть, например, хороший инструмент - фонды. Собирают фонд и раздают создателям информации, а не деструктивным (антоним для "созидательным") руководителям. НО на деле происходит так, как происходит. Или информация не нужна, или кто-то хочет прихватизировать (и скрыть) информацию, созданную другими.

     
     
  • 6.150, Ordu (ok), 14:10, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Желания - это не "топить за что-то".

    Я в сортах не разбираюсь, сорри. Мне неинтересно.

    > Для этого есть, например, хороший инструмент - фонды. Собирают фонд и раздают создателям информации, а не деструктивным (антоним для "созидательным") руководителям.

    Кто собирает? Кто раздаёт? Можно меня посадить главным над этим финансовым потоком?

    Ты предлагаешь заменить свободу выбора создателей и потребителей бюрократией, которая будет принимать решения за них, что им создавать и что им потреблять.

    > НО на деле происходит так, как происходит.

    И судя по этой фразе, ты понимаешь, что ты предлагаешь бюрократию, которая не будет работать так, как хотелось бы. Но почему тогда ты выше называешь её "_хорошим_ инструментом"? Если инструмент не работает так, как нам хочется, то это плохой инструмент для наших задач.

    Не, свободная купля/продажа информации тоже не идеальный инструмент, но она, по-крайней мере, не подразумевает обязательного посредника-вахтёра между создателем и потребителем. То есть все эти вахтёры-фонды/звукозаписывающие компании/научные журналы/... тем не менее постоянно влезают посредниками и пытаются уничтожить свободу обходить их стороной, но как раз фишка-то в том, что результат становится хуже.

     
     
  • 7.161, Аноним (12), 15:02, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне неинтересно.
    > Можно меня посадить главным над этим финансовым потоком?

    Определись, интересно или нет?

    > бюрократия

    Один из способов согласованного принятия решений по заранее придуманным/созданным и опубликованным правилам. Правила - это тоже информация, за создание правил тоже желательно платить.

    > подразумевает обязательного посредника

    Вообще-то, проблема в том, что деньги принадлежат банку. При любом оценивании "деньгами" подразумевается посредник в виде "банка".

    Поэтому, да, переходим к натуральному хозяйству без фискальных чеков, которые сливают в налоговую, сколько презервативов ты купил, где и когда. Да еще налог платишь за этот добровольный слив.

     
     
  • 8.185, Ordu (ok), 16:04, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ты сейчас выдрал две фразы из двух разных контекстов, фразы которые говорят ... текст свёрнут, показать
     

     ....большая нить свёрнута, показать (23)

  • 1.15, Аноним (15), 10:23, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Могли бы свой поисковик сделать уже
     
     
  • 2.17, Михрютка (ok), 10:24, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Могли бы свой поисковик сделать уже

    да чо там стесняться, могли бы даже браузер свой запилить

     
     
  • 3.19, Аноним (18), 10:28, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да они вроде пытались, только у них ничего не получилось.
     
  • 3.36, Аноним (12), 11:17, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это нет так работает.

    Надо создать свой браузер для своего поисковика (как онндекс)

     
     
  • 4.109, пох. (?), 13:05, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это так не работает. Надо сперва утопить остальные поисковики.

     
     
  • 5.115, Аноним (12), 13:17, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так, если есть единственный браузер для единственного интернета, который через поисковую строку твоего поисковика. То топить уже некого.
     
     
  • 6.128, пох. (?), 13:37, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так, если есть единственный браузер для единственного интернета, который через поисковую
    > строку твоего поисковика. То топить уже некого.

    Да, просто это не х3рнядекс.

     
  • 6.171, OpenEcho (?), 15:22, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То топить уже некого.

    Ну так, можно же что-то придумать принципиально новое, так же как Сережка с Лариком и править потом всеми, но тогда прийдется отказаться от нытья по форумам про плохих индусов и наконец то показать свою гениальность

     

  • 1.20, Аноним (20), 10:30, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Диверсификация источников дохода - это конечно хорошо. Но в случае с мозилла корп. сейчас скорее хорошая мина при плохой игре.

    Контракт с пуглом истекает в 23 году. С момента заключения предыдущего соглашения доля пользователей упала в разы и руководство понимает, что скорее всего пол ярда грина уже не получить.

    Вспоминаются бравые реляции мозиллы фонда о том, что мы не за деньги; только мы за идею, пгайваси вот это все. Получается речи, речами а хрустящие врозь. Не бл#дь, а честная давалка такая себе...

    Такая мозилла мне не нужна.

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:36, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    У них там у руля тетка из SJW. Когда заняла руководящую должность, то первым делом подняла себе зарплату в четыре раза. Чего еще можно ждать от такого руководства?
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 10:53, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она уже бабушка. 65 лет исполнилось как ни крути.
     
     
  • 4.26, Аноним (20), 10:57, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возраст не мешает хилари клинтон быть в порочной связи с какой-то другой бабой.
     
     
  • 5.52, Аноним (52), 11:39, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бабой, которую зовут Билл?
     
     
  • 6.57, Аноним (20), 11:43, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я же написал в порочной связи.
    Связь с мужем порочной по определению быть не может.
    Вспомни скандпл с мыл перепиской всплывшей. Там как раз пикантные подробности своей полоаой жизни с однополой любовницей она и обсуждала. С тех пор это особо не скрывается.
    Видимо когда билл отжег с моникой   возненавидела мужчин.
     
     
  • 7.59, Аноним (12), 11:48, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда билл отжег

    Это шоу было настолько нелепым, что явно было понятно, что хотели заглушить более опасный (для элиты) скандал.

     
     
  • 8.64, Аноним (20), 11:53, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тут ничего не скажу, со свечкой не стоял Как бы там не было, но наблюдая за... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.67, Аноним (12), 11:57, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Определись, держал свечку или нет ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.78, Аноним (20), 12:18, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я апплериую к источникам Источники говорят было Вы размышляете было или не б... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.85, Аноним (12), 12:25, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это чисто семейные проблемы намеренно раздутые до вселенских масштабов чтобы за... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.113, Аноним (20), 13:15, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенности менталитета Если бы у нас борька ельцин кого жухнул на рабочем мест... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.119, Аноним (12), 13:28, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага Которые за 10 лет кардинально поменялись Теперь на нелепой интрижке с секр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.160, Аноним (20), 14:58, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поменялись Диаметрально Теперь там в чести только однополые контахтунги Т е ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.166, Аноним (12), 15:15, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если этот менталитет меняется три раза за день, может этого менталитета нет ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.172, Аноним (20), 15:22, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Менталитет конечно не в содомитстве, а в отношении ко всему этому Вот отношение... текст свёрнут, показать
     
     
  • 17.179, Аноним (12), 15:30, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это присутствие или присутствие отсутствия менталитета ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.92, пох. (?), 12:38, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дружище, ты просто путаешь причину со следствием Депрессивная лесбиянка-алкогол... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.100, Аноним (12), 12:48, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я что-то не понимаю, тут что, собрание целомудренных монахов В том то и дело, ч... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.101, пох. (?), 12:53, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты фотки этой Моники вообще видал Я хоть и не монах, такое трахать отказываюсь,... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.102, Аноним (12), 12:55, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это сказано в подтверждение нелепости шоу ... текст свёрнут, показать
     
  • 12.116, Аноним (20), 13:22, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коллега, Вы по моему мнению поворачиваете не туда С тех пор, как моника вылезла... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.121, пох. (?), 13:29, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    grab them by pussy никто не свергал в тот раз так поаплодировали , он честно ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.136, Аноним (20), 13:52, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше хоть пусси, а теперь свергнут если не проявил должной терпимости к содоми... текст свёрнут, показать
     
  • 13.124, Аноним (12), 13:32, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что из этого следует Надо раздуть эти сплетни среди парадных подъездных бабок... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.138, Аноним (20), 13:55, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Повторюсь, аноним усомнился в том, что 65 летние могут быть активными деятелями ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.177, Аноним (12), 15:27, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что работает Был заранее известен необходимый результат, правила , мораль , ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.178, Школьник (ok), 15:28, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    МакКряк был республиканец, но частенько со своим особым мнением - Трампа он, нап... текст свёрнут, показать
     
  • 7.141, Аноним (31), 13:59, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Связь с мужем порочной по определению быть не может.

    O sancta simplicitas!
    Предположим, ты вступаешь в Вегасе в брак с гей-проституткой (несовершеннолетней с поддельными документами как выяснится в дальнейшем). В ту же ночь он развальцовывает тебе пердачелло, заражает ВИЧ и забирает почку. Будет ли эта связь НЕпорочной?

     
     
  • 8.165, Аноним (20), 15:13, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Степан Аркадьич, о какой непорочности можно говорить в содомском союзе Простит... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.174, Аноним (31), 15:25, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет греха кроме глупости ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.28, Аноним (20), 11:00, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это все обьясняет!
    А я, дурак старый, по инерции все в сказки о пгайваси.
    А тут сжвшные бабы окупировали. Долой матриархат!:) хотя с сжв не совсем понятно, оно матрио или патрио... а может вообще не определилась.
    Короче посоны, нужно срочно пилить свой скрепный движок, с традиционными ценностями и соблюдением права человека на тайну личной жизни.
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 11:20, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Короче посоны, нужно срочно пилить свой скрепный движок, с традиционными ценностями и соблюдением права человека на тайну личной жизни.

    Уже есть goanna.

     
     
  • 5.54, Аноним (20), 11:40, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В декабре базилиск рипнул.
    На гоанне только луна и осталась емнип. Да и как не крути, но архитектурно гекон (гоана) конечно устарел уже. Я про многопоточность, песочницы итд.
     
     
  • 6.93, пох. (?), 12:39, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да-да, если у тебя не шестьдесят ядер, тебе не надо в веб.

     
     
  • 7.118, Аноним (20), 13:26, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тут уже вопрос к веб девелопменту. А моду на это дело толкает известно кто. Оставшись даже без мнимого конкурента все станет еще веселее.
     
  • 3.114, uis (ok), 13:16, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не удивлюсь, если это существо тоже переехало в бункер и построило заплесневелый дворец в стиле цыганского барокко
     
     
  • 4.122, Аноним (20), 13:29, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может догекоинов каких закупила на все деньги. Не будем считать чужие доходы. Она их заработала, имеет право тратить на свое усмотрение.
     
     
  • 5.142, Аноним (31), 14:01, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не будем считать чужие доходы.

    Это та фраза которую ты говоришь налоговой полиции?

     
     
  • 6.169, Аноним (20), 15:20, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Командир, налоговая полиция рипнула еще в 03 году.
    Вообще с налоговыми я не разговариваю. Давно удаленно все происходит.
    А скоро будет еще круче. Налоги они начнут считать сами и мы будем в уведомительном порядке просто получать счета. Не трудно догадаться в чью пользу.
     
  • 4.123, пох. (?), 13:30, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не удивлюсь, если это существо тоже переехало в бункер и построило заплесневелый
    > дворец в стиле цыганского барокко

    Смеешься? Это только агента Крысу устраивает. У того существа, будь уверен, все легально и без плесени. И проект поприличней цыганщины.

     
  • 2.23, Аноним (23), 10:49, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если осмотреть не относительное изменение доли, а показатели в абсолютных числах, то за последние годы кардинально ничего не поменялась - в 2019 аудитория была 250 млн активных пользователей, сейчас 220 млн. Но в долгосрочной перспективе всё печально - в пике популярности в 2010 году число активных пользователей Firefox было 350 млн. Неуклонно продолжается медленное падение на 10 млн в год.

    https://data.firefox.com/dashboard/user-activity
    https://wiki.mozilla.org/images/e/ed/Analyst_report_Q1_2010.pdf

     
     
  • 3.25, Аноним (20), 10:55, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда я писал свой комент, я думал о том, что Вы написали. И в этом есть рациональное зерно. Но в пугле сидят таки наши люди. Они будут оценивать не столько представленную мозиллой метрику, сколько обьем поисковых запросов/профит рекламы в бравзере. А эти метрики у них есть. На мой взгляд это релевантнее для них. Так как хороший аргумент для торга.
    Скорее всего контракт продлят, но уже не на таких условиях, которые нужны мозилле.
     
     
  • 4.43, Аноним (23), 11:25, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы правы, сумма контракта с Google не зависит от числа пользователей. В 2020 с поисковиков был получен  441 млн долларов отчислений, а в 2010 - 104 млн, хотя пользователей было на 30% больше и доля была 40%.
     
     
  • 5.61, Аноним (20), 11:49, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это логично. Будь мы с Вами стороной гугла на переговорах, действовали бы так же.
    Гуглу по большому счету интересно сколько прибыли приносит аудитория, а не ее количество.
    С другой стороны интересно смоделировать модель переговоров со стороны мозиллы. Я бы давил на то, что помимо прочего есть хоть какой-то конкурент. Аппелировал бы к судебным прецендентам антимонопольным. Дескать ибд и все шито-крыто.
    Как считаете? Есть какие-то еще у них твердые позиции сейчас?
     
     
  • 6.73, mikhailnov (ok), 12:09, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть какие-то еще у них твердые позиции сейчас?

    Количество геев и лесбиянок в штате. Они же потеряют работу!

     
     
  • 7.80, Аноним (20), 12:22, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сторона гугл: но проблем. Мы возьмем их к себе, переписывать хромого на раст!:)
     
     
  • 8.83, mikhailnov (ok), 12:24, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее, быть какими-нибудь менеджерами по scrum хотел написать скрам-мастерами... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.90, пох. (?), 12:35, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы плохо владель инклюзивная терминология Минус один миска риса и запишитесь к ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.106, n00by (ok), 13:01, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ему не надо владеть терминологией Собрал браузер обсмеянных геев и лесбиянок ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.99, n00by (ok), 12:45, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А твой начальник Володий - менеджер по scum Как он может быть главой QA, если н... текст свёрнут, показать
     
  • 9.112, Аноним (20), 13:11, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мастер Чего уж мелочиться Lord ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.144, Аноним (31), 14:03, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    God-Emperor ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.47, Аноним (47), 11:31, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >мы за идею, пгайваси

    Сейчас в принципе всё равно есть там у мозиллы пгавася или нет, это всё равно ничего не поменяет. Современные технологии позволяют отслеживать всё, включая то, как ты по экрану мышкой возил, про установленное железо на компе я уже молчу. Для этого достаточно иметь включенный js, а если его отключить, то 90% сайтов, если не больше отвалится. А при выключенном ты как бы в безопасности, то в то же время отпадает нужда в самой лисе будь она хоть трижды пгавася, сайты всё равно работать без js не будут, а при включенном понятно что. Сейчас если нужна приватность, то лису можно смело выкидывать и ставить обычный консольный браузер.

     
     
  • 3.71, Аноним (20), 12:02, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Со всеми тезисами согласен.
    Многие по инерции верят в красивые слоганы на сайте. Но мир и инторнет действительно кардинально изменились.
    С уходом мозиллы лучше точно не станет. Начнут и протоколы свои проталкивать и проч. Чтобы на более низком уровне вершить свои темные дела.
    Нужен новый веторный гипертекстовый фидонет!
     
     
  • 4.86, Гипертекстовый близнец (?), 12:27, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gemini уже есть. Правда он немного деревянный в плане отправки данных на сервер (комментариев, например).
     
     
  • 5.125, Аноним (20), 13:33, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Буду щупать. Пришло время готовиться к худшему и смотреть в завтрашний день.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (56)

  • 1.27, VZ (??), 10:57, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Чисто маркетинговый проект, который закончится провалом.
    Не представляю  кому он нужен, VPN которых много, а привязыватся к Mozilla, дропающая свои сервисы как Google и Яндекс, вряд ли найдут свою аудиторию.
    А если в MDN будет устаревшая информация, что и сейчас наблюдаю, а в MDN Plus дополниться свежими статьями, то это ...

    Маркетологов надо увольнять, сокращать директорат, вот тогда зарплаты разрабам на более долгое время хватит, даже после того, как Google перестанет платить.

     
  • 1.30, хуже (?), 11:06, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    теперь сайты без документации станут ешё хуже
     
     
  • 2.34, ыы (?), 11:14, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь только правильные сайты солидных господ будут работать правильно.
     

  • 1.32, Аноним (31), 11:13, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В рамках инициативы по диверсификации источников дохода

    Почему бы просто не начать торговать оружием, например? Или кокаином?

     
     
  • 2.44, Аноним (12), 11:26, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты - пользователь торбраузер, то есть, файрфокс, то ты - любитель детей!
     
     
  • 3.46, ыы (?), 11:31, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть им надо развивать торговлю детьми??
     
     
  • 4.51, Аноним (12), 11:34, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не на моей волне, обтекай.
     
     
  • 5.60, ыы (?), 11:49, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На таких волнах качайся сам...
     
  • 4.88, пох. (?), 12:31, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идея неплохая но ты посмотри на фотки той бабищи - от нее любой ребенок убежит и еще и энурез заработает. Так что даже если поймает потом, продать только на органы разьве что.

    А там китай сильно жмет рынок, не развернешься :-(

     
  • 3.148, Аноним (31), 14:06, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если нет, то грязный детоненавистник!
     
     
  • 4.187, Аноним (12), 16:07, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если еще биткойнами расплачиваешься, то ты ... мы еще окупили затраты на создание дефицита электронных компонентов.
     
  • 2.173, OpenEcho (?), 15:24, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им по попке за безобидный Firefox Send надавали, а Вы про тяжелую артилерию
     

  • 1.35, Аноним (47), 11:14, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Может лучше заняться разработкой браузера, а не распылять силы, которых и так, если не считать эффективных манагеров и дизайнеров осталось полтора землекопа? Что вообще происходит, раньше они хотя бы создавали видимость бурной деятельности, а сейчас и над этим особо не парятся. Складывается впечатление, что у компании на повестке дня не о том как развивать браузер, улучшить код, движок, а о том как "поднять бабла" и на чем ещё можно подзаработать. Этим они роняют авторитет и вызывают только презрение.
     
     
  • 2.38, ыы (?), 11:19, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Задача нынешнего руководства этого проекта- сорвать бабло ДЛЯ СЕБЯ пока еще оно с чегото поступает.

    Потому что если бы задачи были в развитии браузера, в улучшении кода- то действия очевидно были бы иными.

    Сокращение разработчиков, увеличение зарплат менеджерам... Эти действия говорят сами за себя.

     
  • 2.147, Rev (?), 14:04, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто когда проект только один, и проект это браузер, не остаётся никаких вариантов диверсификации доходов. Будет постоянная зависимость от поисковых движков. Это они и хотят исправить.

    Жаль, что такими тупыми проектами. Этот точно не взлетит.

     
  • 2.149, Аноним (31), 14:07, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Может лучше заняться разработкой браузера

    Да не, бред какой-то!

     

  • 1.37, антрекот (?), 11:18, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    наблюдать предсмертные конвульсии мазилы, достовляет удовольствие.
     
     
  • 2.41, ыы (?), 11:22, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всегда приятно видеть как состоятельные господа особой ориентации получают капитал пока ты теряешь браузер... Правда?
     
     
  • 3.53, Аноним (52), 11:40, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А смысл есть кактусы если они уже даже перестали расти?
     
     
  • 4.63, ыы (?), 11:52, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каждый борец с нечестно нажитым богатством не прочь в удобном случае обогатится сам...
     
     
  • 5.127, Аноним (20), 13:36, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Истину говорите!
    В целом я бы каждому рекомендовал никогда не смотреть в чужой карман. Эта нехорошая черта является мощным ингибитором в наполнении кармана своего.
     
  • 2.68, Аноним (20), 11:57, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Любите зонды поширше?
    Ничего хорошего для всех нас конвульсии мозиллы не принесут. Монополия - это плохо.
    Под эту сурдинку пугл сделает все инторнеты под себя. Например https://en.m.wikipedia.org/wiki/QUIC
     
     
  • 3.82, пох. (?), 12:24, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мущина, проснитесь!

    Монополия состоялась десять лет как. И кончайте читать устаревшие на десять лет стандарты, лучше задницу ими вытереть. У нас нынче http/3 и webrtc везде. Угадай КТО помогал гуглю пропихнуть ненужное ненужно, пока тот не обнаглел в достаточной степени чтобы просто смахнуть w3c в помойку истории?

    От того что сдохнет ширмочка, под которой прячутся уши гугля, никому хуже не будет.

     
     
  • 4.110, Аноним (20), 13:08, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дорогой пох, мне лениво искать пруф, так как знаю, что Вы не школьник, потому на словах.
    С месяц назад во всех сми новость пролетела, о том, что пугл как раз оживился в вопросе пропихивания того самого хттп3.1 или как они его обозвали, на базе того самого квика 10 летней давности.
    Совпадение? Не думаю. (С).
     
     
  • 5.117, пох. (?), 13:24, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык вам и говорят - нет уже никакого квика (пока мразила трахалась с его поддержкой... в обоих смыслах. В комитетах тоже голосовала как надо), это было недостаточно прогрессивно. Теперь вот хетететепе3сколькотамгуглюнадо, а не отдельно квик. _уже_ есть.

    Firefox's HTTP/3 support is typically enabled by default. To check the status, refer to network.http.http3.enabled in about:config

    Как же главный получатель гуглевых денег да мог остаться в стороне от прогресса?!

     
     
  • 6.130, Аноним (20), 13:38, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Квик просто допилили.

    https://duckduckgo.com/?q=quick+http3&iar=news&ia=news

     
  • 6.132, Аноним (20), 13:46, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так или иначе мы об одном и том же говорим. Сформировалась монополия. И если раньше хоть видимость была какой-то альтернативы, то теперь все ширмы сорваны. Щито делать и как быть?
    Раздвигать булки в ожидании толстого зонда и ждать, али пилить что-то свободное, открытое, прогрессивное?! П Других вариантов нет. Я лично за то, чтобы пилить. Не прет меня стимуляция простаты.
     

  • 1.81, Аноним (81), 12:22, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ӧбнулись совсем. А потом что, платный текст стандартов HTML и CSS?
     
     
  • 2.87, пох. (?), 12:29, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идея хорошая, но ничего не получится - ЭТИ стандарты сейчас пишет гугль. По паре штук в день.

    Вот документацию на саму мурзилу и ее апи попрятать за пэйвол - это бизнес идея на миллиарды! Лошье которое все еще пишет для нее экстеншны и твикеры бегом побежит вставать в очередь на оплату!

    P.S. но кто жить не может без мдновских описаний веб стандартов - рекомендую на всякий случай смиррорить. В вебархиве далеко не все.

     

  • 1.91, Аноним (91), 12:38, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Веб-макаки - это илита ИТ-мира! Илита может платить!
    Только илита должна иметь сакрально-божественные веб-знания!!11..
     
     
  • 2.94, пох. (?), 12:40, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но илита не любит платить. Илита любит шва6одку - "as in free beer". Илита пойдет к гуглю.

     

  • 1.103, Аноним (103), 12:56, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мдаа... Такими темпами они ещё в 3 раза пользователей потеряют, разваливают теми способоми что и СССР
     
  • 1.105, Аноним (103), 12:58, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Даёшь стандарты OpenWEB!
     
  • 1.131, Аноним (131), 13:42, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёт Мозилла не в том направлении капает. Вместо того чтобы экосистему расширять ерунду какую-то делают.
     
  • 1.133, AKTEON (?), 13:46, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Идею поддерживаю. Через годик, на все багрепорты от мозилловских пользователей уеб-дезигнеры будут отвечать "открывайте в chrome"
     
     
  • 2.156, Любимое мое (?), 14:39, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По сути и сейчас так делают. FF нет в списке поддерживаемых браузеров, а бывает что есть, но по факту нет
     

  • 1.139, Аноним (139), 13:56, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего не понятно... Так чего делать то теперь?
     
     
  • 2.157, Аноним (155), 14:46, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ничего и не делай.
     

  • 1.143, Амогус (?), 14:01, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Манифест:
    > Интернет является глобальным общественным ресурсом, который должен оставаться открытым и доступным.

    Реальность: пэйволл на документацию

     
     
  • 2.145, Амогус (?), 14:03, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Туда же:
    > Мозилла обязуется использовать активы Mozilla (интеллектуальную собственность — авторские права и торговые марки, инфраструктуру, финансовые средства и репутацию) для поддержки Интернета как открытой платформы
     

  • 1.152, iPony129412 (?), 14:23, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ниброды тут увидали слово "платный" и ба-бах 💥
     
     
  • 2.154, Аноним (103), 14:29, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Ниброд" здесь только вы! Приём ярко выраженный в умственном плане, ДБ!
     

  • 1.159, Аноним (159), 14:51, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Следующий этап: Платный браузер, целых 3 версии:
    1) Home
    2) Pro
    3) Developer Business Premium
     
     
  • 2.183, Аноним (12), 15:42, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, а когда начнут форсить версии для альтернативных?
     

  • 1.162, кек (?), 15:04, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Десять долларов в месяц? Да это все деньги которые я заработал за 47 лет своей проклятой жизни.
     
     
  • 2.163, Аноним (159), 15:07, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже в Северной Корее за месяц вполне можно заработать)
    Там список стран для кого будет открыто надо смотреть.
    Не случайно выбрали топ стран по ВВП)
     
     
  • 3.168, кек (?), 15:17, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Все деньги уходят на лицензию Базальт, кто ж знал, что товарищ Шигорин окажется мошенником.
     
     
  • 4.186, Аноним (20), 16:05, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коллеги, а подскажите плиз, модератор мс - это и есть шигорин?
     

  • 1.176, Анончик (?), 15:26, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лол, по аналогии с научными публикациями и iso
    Вообще правильно, за удобство должны платить.
     
  • 1.180, Аноним (180), 15:31, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К сожалению, это практически правило: как только открытый прект начинает единолично курировать коммерческая организация, фокус смещается с решения прблем пользователей на решение финансовых проблем самой организации.
     
  • 1.182, Аноним (182), 15:33, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда же до них дойдет, что если не выгнать стотыщпятсот C-Level Executive, на з/п которых уходят все доходы, то этого бегемота из болота не вытянуть?
     

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