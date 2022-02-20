Mozilla введёт в строй MDN Plus, платный сервис с документацией для web-разработчиков

|
|
|
|2.2, Аноним (2), 09:26, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
ну у оффтопика нет вроде подписок тк и источников дохода у маек несравненно больше
|
|
|
|
|
|
|
|5.164, OpenEcho (?), 15:07, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Угу... если еще учесть, что UI винды и приложений активно переписывается на веб технологию, подготавливая всех бобиков к переводу в клауд, то получается, М$ тоже обмакакались :)
|
|
|
|6.175, Пасть закрой (?), 15:26, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это гномеры и кде-шники(как и мазила и прочие любители "свободы" только для себя) своих бобиков как хотят имеют и стадо гордых как ослы линуксоидов послушно нагибается. В винде на каждую "веб" технологию приходится несколько не веб и ты животное хорошо это знаешь.
|
|3.70, Аноним (70), 12:01, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Была такая штука как MSDN подписка. По ней для разработчиков выдаются вагоны ключей для всех версий офтопика, visual studio и т.д. И ежемесячный кредит на azure на $50. Оно всё ещё живое в таком виде.
|
|
|
|4.107, пох. (?), 13:02, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Размечтался... хрен тебе, а не ключи.
Но вот все версии ВСЕГО (включая крайне редкие энтерпрайзные и на страных языках) - действительно можно скачать. Ну типа 180 дней у тебя есть, "разработчик" хренов.
А там Ратиборус мож и поправит свой кряк. (Чего-то, кстати, приуныл. Нет minikms для 11й-то...)
P.S. эххх, 20-то лет назад их не надо было качать, на почту приходили тоолстые пачки дисков. Кстати, почти забесплатно. Два года подписки выдавали любому сдавшему на MCSE (не, просто так купить - в разы дороже. Ну, правда, надо было сдать, а не как всегда у этих русских.)
|
|
|
|5.120, Аноним (70), 13:28, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ключи как были так и есть. Только что зашел проверил, ничего не изменилось кроме имени домена. Так что о чём ты бредишь мне не понятно, любитель поговорить про хрены.
|
|
|
|6.126, пох. (?), 13:35, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> Ключи как были так и есть.
Дурачок, это не те ключи. Это энтерпрайзные ключи vlk, и если бы у тебя бы не краденый, а настоящий msdn'овский диск - тебе не надо было бы их вообще знать, они там вшитые уже. Чтобы с их помощью венду поганую активировать - нужен таки активатор или ключ от него. Его тебе никто не даст.
А без него можешь просто нажать skip. Ничего не изменится.
Времена когда ключи были навсегда и один раз - давно прошли (но они с msdn и тогда не поставлялись).
|
|
|
|7.135, Аноним (70), 13:47, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Слова выбирай, клоун. То что ты сто лет назад на картинках видел это называется слышал звон но не знаю где он. Поэтому ты вообще не понимаешь о чём бредишь. У меня есть эта MSDN подписка последние 10-12 лет и сейчас она тоже активна. И всё это время я пользуюсь этими ключами. В том числе RETAIL ключами. На физических машинах стоят RETAIL ключи Windows 10 из MSDN, как и Visual Studio и т.д. Годами стоят. Так что сходи-ка ты погуляй, проветрись и подумай над своим неадекватным поведением.
|
|
|
|2.31, Аноним (31), 11:09, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Разумеется. Зачем веб-макакам документация, тем более платная, если они читать-то с трудом умеют? Будут вместо чтения букваря жопой по клавиатуре прыгать. Впрочем, в современном вебе все равно уже ничего не исправить, только жечь.
|
|
|
|
|
|4.108, пох. (?), 13:04, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вот и не захламляй. Опять хаггис из тухлой баранины обожрался?
Нет тут таких юзеров которые аплодировали бы очередному мазилакабздецу. Потому что увы, это он.
|
|
|
|2.146, Crazy Alex (ok), 14:04, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А дока и открыта. Идёшь и читаешь стандарты и доки по специфическим движкам. А за то, чтобы всё было удобно и разжёвано и в одном месте - не криминал деньги заплатить
|
|1.6, полураспад (?), 09:38, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
|
> Напомним, что после увольнения из Mozilla всех сотрудников, отвечавших за подготовку документации для MDN
так если он всех уволили кто будет заниматься платной версией? маркетологи?
|
|
|
|2.9, Аноним (9), 09:55, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Аутсорс будет заниматься, очевидно же. Это экономически дешевле, чем свой штат содержать
|
|
|
|
|
|4.104, страшная баба (?), 12:57, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Да мы уже хрустеров выбросили. И хрен ли толку? Денег что-то на вид не прибавилось. А мне ж "премию" себе надо повысить, ты налоги на недвигу в Кали вообще видел?!
|
|
|
|5.158, marquis_de_Keleg (ok), 14:50, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я человек добрый, всем помогаю от души, и тебе помогу с налогами. Ты недвигу на меня перепиши, не надо будет платить.
|
|3.49, Ag (ok), 11:33, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Аутсорс будет заниматься, очевидно же. Это экономически дешевле, чем свой штат содержать
Т.е. кроме "индусского" кода, будет еще и "индусская" документация?! Ой, мама мия... Порко мадонна диум песто пербакко кастелло ди мио брано кьямаре ин че сервести хамдураля!
|
|
|
|4.97, пох. (?), 12:42, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То есть как это "будет"? Стесняюсь спросить - ты открытый-то mdn читать не пробовал?
Вот и не пробуй, глиномесом станешь.
|
|4.167, OpenEcho (?), 15:17, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Т.е. кроме "индусского" кода, будет еще и "индусская" документация?!
Так если в мире мало таких гениев как здесь, вот бедолагам индусам и приходится за всех батрачить
|
|2.29, Аноним (-), 11:03, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> кто будет заниматься платной версией?
Опенсорс же. Найдутся мартышки на поработать за бесплатно, а мозилла продаст готовое.
// b.
|
|1.13, Михрютка (ok), 10:18, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
напомните, плз, вот эта мозилла, она кроме своего впн и покета, а также сервиса для сбора персональной информации "с ралли" - чем-то полезным известна?
ну там может эта мозилла программы какие-то полезные разрабатывает, вроде курла или там рсинка?
ps даже бимеры за свои редбуки денег не берут.
|
|
|
|2.18, Аноним (18), 10:27, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Вот это сейчас была хорошая подводка. Они создали якобы самый безопасный язык во вселенной под называнием Rust. И даже хотели на него переписать Firefox. Но вместо этого они из всех щелей пытались показать «безопасность» вместо собственно переписывания Firefox на движек Servo. Как ты понимаешь у них ничего не получилось и там. Просто выкинули деньги в пустую. Место такое.
|
|
|
|3.75, Михрютка (ok), 12:15, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Она известна разработкой Firefox
эээ это какая-то программа для зоологии? а что она делает?
|
|
|
|4.79, пох. (?), 12:18, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Что-то про облысение хвостов у пушных зверей моделирует.
|
|
|
|5.84, Михрютка (ok), 12:24, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Что-то про облысение хвостов у пушных зверей моделирует.
это хорошо.
"Мир, в котором изготавливают протезы хвостов для лис, лишившихся его, ещё не обречён."
|
|
|
|6.98, пох. (?), 12:44, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Последние четыре логотипа - какой там мех? Там по-моему меланома в последней стадии.
|
|3.77, пох. (?), 12:16, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Того самого который 1% рынка? Да, отличная идея попрятать документацию на него под пэйвол. Разработчики бегом бросятся платить!
|
|
|
|3.129, Михрютка (ok), 13:38, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Они давали денюшку pypy.
так вот кто финансировал рурских магнатов и нацистский реваншизм
|
|1.14, Георгий (??), 10:18, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Ну а чего? Если работа делается хорошо, почему бы ее не оплачивать для разнообразия.
|
|
|
|2.21, Ordu (ok), 10:35, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Информация ж должна быть свободна, начхать на свободы и права людей, главное свобода информации /s
|
|
|
|3.33, Аноним (12), 11:13, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Информация ж должна быть свободна
После(!) создания и обнародования/публикации. А создание информации - это вполне себе созидательная работа, которую желательно оплачивать.
|
|
|
|4.42, ыы (?), 11:24, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Информация это продукт твоего собственного мозга. То что создают оплачиваемые специалисты- называется иначе.
|
|
|
|5.45, Аноним (12), 11:30, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> продукт твоего собственного мозга.
А "продукт" - это продукт собственного мозга?
|
|5.50, Ordu (ok), 11:33, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Информация это продукт твоего собственного мозга. То что создают оплачиваемые специалисты-
> называется иначе.
Продукт собственного мозга называется знания. Но эти знания строятся посредством потребления информации. Не надо путать одно с другим, это существенно разные вещи. Учебник матана -- это кирпич из целлюлозы. А вот человек знающий матан может решать вполне себе практически задачи, которые не может решить не владеющий матаном.
|
|
|
|6.56, ыы (?), 11:42, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы просто не в теме. Информация -это не любые данные. Информация- это особый вид данных. Это данные отвечающие на ваш вопрос. Если у вас нет вопроса- то пришедшие к вам данные так и не станут ни информацией.
Например - вы смотрите в окно. Вы получаете данные или информацию? Данные. А вот если вы ищите в этом окне некое сообщение- то вы получаете информацию. И эта информация- продукт вашего мозга. А термин знания- это абстракция которая относится к философии. Мы же сейчас говорим не о философских понятиях.
|
|
|
|7.58, ыы (?), 11:46, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Другой человек, глядя на то же самое окно - на те же самые ДАННЫЕ - будет искать там ДРУГОЙ ответ на свой вопрос и получать ДРУГУЮ информацию...
|
|
|
|8.65, Аноним (12), 11:54, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
То есть, объективно независимо от субъекта, смотрящего в окно данные - это инф... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.66, ыы (?), 11:56, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Странный вывод Объективно - информации не существует пока не пришел субъект и н... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|11.72, ыы (?), 12:03, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Вселенная существует А информация- это продукт твоего мозга Если у нем конечн... текст свёрнут, показать
|
|8.151, Ordu (ok), 14:14, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ты пытаешься притянуть за уши слова из науки информатика , для того, чтобы гово... текст свёрнут, показать
|
|7.140, Ordu (ok), 13:57, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Откуда ты взял это Я чёт не помню этого у Шеннона Или меня память подводит и п... большой текст свёрнут, показать
|
|4.48, Ordu (ok), 11:31, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я не понимаю, за что ты топишь За то, чтобы оплата создания информации оплачива... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.55, Аноним (12), 11:42, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> желательно
> Я не понимаю, за что ты топишь.
Желания - это не "топить за что-то".
> Типа кому нужна информация, тот и платит за создание, а кому не нужна, тот не платит.
Для этого есть, например, хороший инструмент - фонды. Собирают фонд и раздают создателям информации, а не деструктивным (антоним для "созидательным") руководителям. НО на деле происходит так, как происходит. Или информация не нужна, или кто-то хочет прихватизировать (и скрыть) информацию, созданную другими.
|
|
|
|6.150, Ordu (ok), 14:10, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Желания - это не "топить за что-то".
Я в сортах не разбираюсь, сорри. Мне неинтересно.
> Для этого есть, например, хороший инструмент - фонды. Собирают фонд и раздают создателям информации, а не деструктивным (антоним для "созидательным") руководителям.
Кто собирает? Кто раздаёт? Можно меня посадить главным над этим финансовым потоком?
Ты предлагаешь заменить свободу выбора создателей и потребителей бюрократией, которая будет принимать решения за них, что им создавать и что им потреблять.
> НО на деле происходит так, как происходит.
И судя по этой фразе, ты понимаешь, что ты предлагаешь бюрократию, которая не будет работать так, как хотелось бы. Но почему тогда ты выше называешь её "_хорошим_ инструментом"? Если инструмент не работает так, как нам хочется, то это плохой инструмент для наших задач.
Не, свободная купля/продажа информации тоже не идеальный инструмент, но она, по-крайней мере, не подразумевает обязательного посредника-вахтёра между создателем и потребителем. То есть все эти вахтёры-фонды/звукозаписывающие компании/научные журналы/... тем не менее постоянно влезают посредниками и пытаются уничтожить свободу обходить их стороной, но как раз фишка-то в том, что результат становится хуже.
|
|
|
|7.161, Аноним (12), 15:02, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Мне неинтересно.
> Можно меня посадить главным над этим финансовым потоком?
Определись, интересно или нет?
> бюрократия
Один из способов согласованного принятия решений по заранее придуманным/созданным и опубликованным правилам. Правила - это тоже информация, за создание правил тоже желательно платить.
> подразумевает обязательного посредника
Вообще-то, проблема в том, что деньги принадлежат банку. При любом оценивании "деньгами" подразумевается посредник в виде "банка".
Поэтому, да, переходим к натуральному хозяйству без фискальных чеков, которые сливают в налоговую, сколько презервативов ты купил, где и когда. Да еще налог платишь за этот добровольный слив.
|
|
|
|8.185, Ordu (ok), 16:04, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вот ты сейчас выдрал две фразы из двух разных контекстов, фразы которые говорят ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.17, Михрютка (ok), 10:24, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Могли бы свой поисковик сделать уже
да чо там стесняться, могли бы даже браузер свой запилить
|
|
|
|3.36, Аноним (12), 11:17, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это нет так работает.
Надо создать свой браузер для своего поисковика (как онндекс)
|
|
|
|4.109, пох. (?), 13:05, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это так не работает. Надо сперва утопить остальные поисковики.
|
|
|
|5.115, Аноним (12), 13:17, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну так, если есть единственный браузер для единственного интернета, который через поисковую строку твоего поисковика. То топить уже некого.
|
|
|
|6.128, пох. (?), 13:37, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну так, если есть единственный браузер для единственного интернета, который через поисковую
> строку твоего поисковика. То топить уже некого.
Да, просто это не х3рнядекс.
|
|6.171, OpenEcho (?), 15:22, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> То топить уже некого.
Ну так, можно же что-то придумать принципиально новое, так же как Сережка с Лариком и править потом всеми, но тогда прийдется отказаться от нытья по форумам про плохих индусов и наконец то показать свою гениальность
|
|1.20, Аноним (20), 10:30, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Диверсификация источников дохода - это конечно хорошо. Но в случае с мозилла корп. сейчас скорее хорошая мина при плохой игре.
Контракт с пуглом истекает в 23 году. С момента заключения предыдущего соглашения доля пользователей упала в разы и руководство понимает, что скорее всего пол ярда грина уже не получить.
Вспоминаются бравые реляции мозиллы фонда о том, что мы не за деньги; только мы за идею, пгайваси вот это все. Получается речи, речами а хрустящие врозь. Не бл#дь, а честная давалка такая себе...
Такая мозилла мне не нужна.
|
|
|
|2.22, Аноним (22), 10:36, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
У них там у руля тетка из SJW. Когда заняла руководящую должность, то первым делом подняла себе зарплату в четыре раза. Чего еще можно ждать от такого руководства?
|
|
|
|
|
|4.26, Аноним (20), 10:57, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Возраст не мешает хилари клинтон быть в порочной связи с какой-то другой бабой.
|
|
|
|
|
|6.57, Аноним (20), 11:43, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я же написал в порочной связи.
Связь с мужем порочной по определению быть не может.
Вспомни скандпл с мыл перепиской всплывшей. Там как раз пикантные подробности своей полоаой жизни с однополой любовницей она и обсуждала. С тех пор это особо не скрывается.
Видимо когда билл отжег с моникой возненавидела мужчин.
|
|
|
|7.59, Аноним (12), 11:48, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> когда билл отжег
Это шоу было настолько нелепым, что явно было понятно, что хотели заглушить более опасный (для элиты) скандал.
|
|
|
|8.64, Аноним (20), 11:53, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну тут ничего не скажу, со свечкой не стоял Как бы там не было, но наблюдая за... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|10.92, пох. (?), 12:38, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Дружище, ты просто путаешь причину со следствием Депрессивная лесбиянка-алкогол... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|12.101, пох. (?), 12:53, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ты фотки этой Моники вообще видал Я хоть и не монах, такое трахать отказываюсь,... текст свёрнут, показать
|
|
|
|13.121, пох. (?), 13:29, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
grab them by pussy никто не свергал в тот раз так поаплодировали , он честно ... текст свёрнут, показать
|
|7.141, Аноним (31), 13:59, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Связь с мужем порочной по определению быть не может.
O sancta simplicitas!
Предположим, ты вступаешь в Вегасе в брак с гей-проституткой (несовершеннолетней с поддельными документами как выяснится в дальнейшем). В ту же ночь он развальцовывает тебе пердачелло, заражает ВИЧ и забирает почку. Будет ли эта связь НЕпорочной?
|
|3.28, Аноним (20), 11:00, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это все обьясняет!
А я, дурак старый, по инерции все в сказки о пгайваси.
А тут сжвшные бабы окупировали. Долой матриархат!:) хотя с сжв не совсем понятно, оно матрио или патрио... а может вообще не определилась.
Короче посоны, нужно срочно пилить свой скрепный движок, с традиционными ценностями и соблюдением права человека на тайну личной жизни.
|
|
|
|4.39, Аноним (39), 11:20, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Короче посоны, нужно срочно пилить свой скрепный движок, с традиционными ценностями и соблюдением права человека на тайну личной жизни.
Уже есть goanna.
|
|
|
|5.54, Аноним (20), 11:40, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В декабре базилиск рипнул.
На гоанне только луна и осталась емнип. Да и как не крути, но архитектурно гекон (гоана) конечно устарел уже. Я про многопоточность, песочницы итд.
|
|
|
|6.93, пох. (?), 12:39, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Да-да, если у тебя не шестьдесят ядер, тебе не надо в веб.
|
|
|
|7.118, Аноним (20), 13:26, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну тут уже вопрос к веб девелопменту. А моду на это дело толкает известно кто. Оставшись даже без мнимого конкурента все станет еще веселее.
|
|3.114, uis (ok), 13:16, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не удивлюсь, если это существо тоже переехало в бункер и построило заплесневелый дворец в стиле цыганского барокко
|
|
|
|4.122, Аноним (20), 13:29, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А может догекоинов каких закупила на все деньги. Не будем считать чужие доходы. Она их заработала, имеет право тратить на свое усмотрение.
|
|
|
|5.142, Аноним (31), 14:01, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не будем считать чужие доходы.
Это та фраза которую ты говоришь налоговой полиции?
|
|
|
|6.169, Аноним (20), 15:20, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Командир, налоговая полиция рипнула еще в 03 году.
Вообще с налоговыми я не разговариваю. Давно удаленно все происходит.
А скоро будет еще круче. Налоги они начнут считать сами и мы будем в уведомительном порядке просто получать счета. Не трудно догадаться в чью пользу.
|
|4.123, пох. (?), 13:30, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не удивлюсь, если это существо тоже переехало в бункер и построило заплесневелый
> дворец в стиле цыганского барокко
Смеешься? Это только агента Крысу устраивает. У того существа, будь уверен, все легально и без плесени. И проект поприличней цыганщины.
|
|
|
|3.25, Аноним (20), 10:55, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда я писал свой комент, я думал о том, что Вы написали. И в этом есть рациональное зерно. Но в пугле сидят таки наши люди. Они будут оценивать не столько представленную мозиллой метрику, сколько обьем поисковых запросов/профит рекламы в бравзере. А эти метрики у них есть. На мой взгляд это релевантнее для них. Так как хороший аргумент для торга.
Скорее всего контракт продлят, но уже не на таких условиях, которые нужны мозилле.
|
|
|
|4.43, Аноним (23), 11:25, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вы правы, сумма контракта с Google не зависит от числа пользователей. В 2020 с поисковиков был получен 441 млн долларов отчислений, а в 2010 - 104 млн, хотя пользователей было на 30% больше и доля была 40%.
|
|
|
|5.61, Аноним (20), 11:49, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это логично. Будь мы с Вами стороной гугла на переговорах, действовали бы так же.
Гуглу по большому счету интересно сколько прибыли приносит аудитория, а не ее количество.
С другой стороны интересно смоделировать модель переговоров со стороны мозиллы. Я бы давил на то, что помимо прочего есть хоть какой-то конкурент. Аппелировал бы к судебным прецендентам антимонопольным. Дескать ибд и все шито-крыто.
Как считаете? Есть какие-то еще у них твердые позиции сейчас?
|
|
|
|6.73, mikhailnov (ok), 12:09, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Есть какие-то еще у них твердые позиции сейчас?
Количество геев и лесбиянок в штате. Они же потеряют работу!
|
|
|
|7.80, Аноним (20), 12:22, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сторона гугл: но проблем. Мы возьмем их к себе, переписывать хромого на раст!:)
|
|
|
|
|
|9.90, пох. (?), 12:35, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вы плохо владель инклюзивная терминология Минус один миска риса и запишитесь к ... текст свёрнут, показать
|
|9.99, n00by (ok), 12:45, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А твой начальник Володий - менеджер по scum Как он может быть главой QA, если н... текст свёрнут, показать
|
|2.47, Аноним (47), 11:31, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>мы за идею, пгайваси
Сейчас в принципе всё равно есть там у мозиллы пгавася или нет, это всё равно ничего не поменяет. Современные технологии позволяют отслеживать всё, включая то, как ты по экрану мышкой возил, про установленное железо на компе я уже молчу. Для этого достаточно иметь включенный js, а если его отключить, то 90% сайтов, если не больше отвалится. А при выключенном ты как бы в безопасности, то в то же время отпадает нужда в самой лисе будь она хоть трижды пгавася, сайты всё равно работать без js не будут, а при включенном понятно что. Сейчас если нужна приватность, то лису можно смело выкидывать и ставить обычный консольный браузер.
|
|
|
|3.71, Аноним (20), 12:02, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Со всеми тезисами согласен.
Многие по инерции верят в красивые слоганы на сайте. Но мир и инторнет действительно кардинально изменились.
С уходом мозиллы лучше точно не станет. Начнут и протоколы свои проталкивать и проч. Чтобы на более низком уровне вершить свои темные дела.
Нужен новый веторный гипертекстовый фидонет!
|
|
|
|
|
|5.125, Аноним (20), 13:33, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Буду щупать. Пришло время готовиться к худшему и смотреть в завтрашний день.
|
|1.27, VZ (??), 10:57, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Чисто маркетинговый проект, который закончится провалом.
Не представляю кому он нужен, VPN которых много, а привязыватся к Mozilla, дропающая свои сервисы как Google и Яндекс, вряд ли найдут свою аудиторию.
А если в MDN будет устаревшая информация, что и сейчас наблюдаю, а в MDN Plus дополниться свежими статьями, то это ...
Маркетологов надо увольнять, сокращать директорат, вот тогда зарплаты разрабам на более долгое время хватит, даже после того, как Google перестанет платить.
|
|
|
|2.34, ыы (?), 11:14, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Теперь только правильные сайты солидных господ будут работать правильно.
|
|1.32, Аноним (31), 11:13, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> В рамках инициативы по диверсификации источников дохода
Почему бы просто не начать торговать оружием, например? Или кокаином?
|
|
|
|2.44, Аноним (12), 11:26, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если ты - пользователь торбраузер, то есть, файрфокс, то ты - любитель детей!
|
|
|
|
|
|4.88, пох. (?), 12:31, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Идея неплохая но ты посмотри на фотки той бабищи - от нее любой ребенок убежит и еще и энурез заработает. Так что даже если поймает потом, продать только на органы разьве что.
А там китай сильно жмет рынок, не развернешься :-(
|
|
|
|4.187, Аноним (12), 16:07, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если еще биткойнами расплачиваешься, то ты ... мы еще окупили затраты на создание дефицита электронных компонентов.
|
|1.35, Аноним (47), 11:14, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Может лучше заняться разработкой браузера, а не распылять силы, которых и так, если не считать эффективных манагеров и дизайнеров осталось полтора землекопа? Что вообще происходит, раньше они хотя бы создавали видимость бурной деятельности, а сейчас и над этим особо не парятся. Складывается впечатление, что у компании на повестке дня не о том как развивать браузер, улучшить код, движок, а о том как "поднять бабла" и на чем ещё можно подзаработать. Этим они роняют авторитет и вызывают только презрение.
|
|
|
|2.38, ыы (?), 11:19, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Задача нынешнего руководства этого проекта- сорвать бабло ДЛЯ СЕБЯ пока еще оно с чегото поступает.
Потому что если бы задачи были в развитии браузера, в улучшении кода- то действия очевидно были бы иными.
Сокращение разработчиков, увеличение зарплат менеджерам... Эти действия говорят сами за себя.
|
|2.147, Rev (?), 14:04, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто когда проект только один, и проект это браузер, не остаётся никаких вариантов диверсификации доходов. Будет постоянная зависимость от поисковых движков. Это они и хотят исправить.
Жаль, что такими тупыми проектами. Этот точно не взлетит.
|
|2.149, Аноним (31), 14:07, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Может лучше заняться разработкой браузера
Да не, бред какой-то!
|
|
|
|2.41, ыы (?), 11:22, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Всегда приятно видеть как состоятельные господа особой ориентации получают капитал пока ты теряешь браузер... Правда?
|
|
|
|
|
|4.63, ыы (?), 11:52, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Каждый борец с нечестно нажитым богатством не прочь в удобном случае обогатится сам...
|
|
|
|5.127, Аноним (20), 13:36, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Истину говорите!
В целом я бы каждому рекомендовал никогда не смотреть в чужой карман. Эта нехорошая черта является мощным ингибитором в наполнении кармана своего.
|
|
|
|3.82, пох. (?), 12:24, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Мущина, проснитесь!
Монополия состоялась десять лет как. И кончайте читать устаревшие на десять лет стандарты, лучше задницу ими вытереть. У нас нынче http/3 и webrtc везде. Угадай КТО помогал гуглю пропихнуть ненужное ненужно, пока тот не обнаглел в достаточной степени чтобы просто смахнуть w3c в помойку истории?
От того что сдохнет ширмочка, под которой прячутся уши гугля, никому хуже не будет.
|
|
|
|4.110, Аноним (20), 13:08, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дорогой пох, мне лениво искать пруф, так как знаю, что Вы не школьник, потому на словах.
С месяц назад во всех сми новость пролетела, о том, что пугл как раз оживился в вопросе пропихивания того самого хттп3.1 или как они его обозвали, на базе того самого квика 10 летней давности.
Совпадение? Не думаю. (С).
|
|
|
|5.117, пох. (?), 13:24, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дык вам и говорят - нет уже никакого квика (пока мразила трахалась с его поддержкой... в обоих смыслах. В комитетах тоже голосовала как надо), это было недостаточно прогрессивно. Теперь вот хетететепе3сколькотамгуглюнадо, а не отдельно квик. _уже_ есть.
Firefox's HTTP/3 support is typically enabled by default. To check the status, refer to network.http.http3.enabled in about:config
Как же главный получатель гуглевых денег да мог остаться в стороне от прогресса?!
|
|
|
|6.132, Аноним (20), 13:46, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так или иначе мы об одном и том же говорим. Сформировалась монополия. И если раньше хоть видимость была какой-то альтернативы, то теперь все ширмы сорваны. Щито делать и как быть?
Раздвигать булки в ожидании толстого зонда и ждать, али пилить что-то свободное, открытое, прогрессивное?! П Других вариантов нет. Я лично за то, чтобы пилить. Не прет меня стимуляция простаты.
|
|
|
|2.87, пох. (?), 12:29, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Идея хорошая, но ничего не получится - ЭТИ стандарты сейчас пишет гугль. По паре штук в день.
Вот документацию на саму мурзилу и ее апи попрятать за пэйвол - это бизнес идея на миллиарды! Лошье которое все еще пишет для нее экстеншны и твикеры бегом побежит вставать в очередь на оплату!
P.S. но кто жить не может без мдновских описаний веб стандартов - рекомендую на всякий случай смиррорить. В вебархиве далеко не все.
|
|1.91, Аноним (91), 12:38, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Веб-макаки - это илита ИТ-мира! Илита может платить!
Только илита должна иметь сакрально-божественные веб-знания!!11..
|
|
|
|2.94, пох. (?), 12:40, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, но илита не любит платить. Илита любит шва6одку - "as in free beer". Илита пойдет к гуглю.
|
|1.103, Аноним (103), 12:56, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Мдаа... Такими темпами они ещё в 3 раза пользователей потеряют, разваливают теми способоми что и СССР
|
|1.131, Аноним (131), 13:42, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Чёт Мозилла не в том направлении капает. Вместо того чтобы экосистему расширять ерунду какую-то делают.
|
|1.133, AKTEON (?), 13:46, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Идею поддерживаю. Через годик, на все багрепорты от мозилловских пользователей уеб-дезигнеры будут отвечать "открывайте в chrome"
|
|
|
|2.156, Любимое мое (?), 14:39, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
По сути и сейчас так делают. FF нет в списке поддерживаемых браузеров, а бывает что есть, но по факту нет
|
|1.143, Амогус (?), 14:01, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Манифест:
> Интернет является глобальным общественным ресурсом, который должен оставаться открытым и доступным.
Реальность: пэйволл на документацию
|
|
|
|2.145, Амогус (?), 14:03, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Туда же:
> Мозилла обязуется использовать активы Mozilla (интеллектуальную собственность — авторские права и торговые марки, инфраструктуру, финансовые средства и репутацию) для поддержки Интернета как открытой платформы
|
|
|
|2.154, Аноним (103), 14:29, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
"Ниброд" здесь только вы! Приём ярко выраженный в умственном плане, ДБ!
|
|1.159, Аноним (159), 14:51, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Следующий этап: Платный браузер, целых 3 версии:
1) Home
2) Pro
3) Developer Business Premium
|
|1.162, кек (?), 15:04, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Десять долларов в месяц? Да это все деньги которые я заработал за 47 лет своей проклятой жизни.
|
|
|
|2.163, Аноним (159), 15:07, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Даже в Северной Корее за месяц вполне можно заработать)
Там список стран для кого будет открыто надо смотреть.
Не случайно выбрали топ стран по ВВП)
|
|
|
|3.168, кек (?), 15:17, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Все деньги уходят на лицензию Базальт, кто ж знал, что товарищ Шигорин окажется мошенником.
|
|1.176, Анончик (?), 15:26, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
лол, по аналогии с научными публикациями и iso
Вообще правильно, за удобство должны платить.
|
|1.180, Аноним (180), 15:31, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
К сожалению, это практически правило: как только открытый прект начинает единолично курировать коммерческая организация, фокус смещается с решения прблем пользователей на решение финансовых проблем самой организации.
|
|1.182, Аноним (182), 15:33, 20/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Когда же до них дойдет, что если не выгнать стотыщпятсот C-Level Executive, на з/п которых уходят все доходы, то этого бегемота из болота не вытянуть?
|