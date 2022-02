Mozilla введёт в строй MDN Plus, платный сервис с документацией для web-разработчиков

2.16 , Михрютка ( ok ), 10:23, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если работа не делается хорошо, почему бы ее не оплачивать // fixed 2.21 , Ordu ( ok ), 10:35, 20/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Информация ж должна быть свободна, начхать на свободы и права людей, главное свобода информации /s

3.33 , Аноним ( 12 ), 11:13, 20/02/2022
> Информация ж должна быть свободна

После(!) создания и обнародования/публикации. А создание информации - это вполне себе созидательная работа, которую желательно оплачивать.

4.42 , ыы ( ? ), 11:24, 20/02/2022
Информация это продукт твоего собственного мозга. То что создают оплачиваемые специалисты- называется иначе.

5.45 , Аноним ( 12 ), 11:30, 20/02/2022
> продукт твоего собственного мозга.

А "продукт" - это продукт собственного мозга?

5.50 , Ordu ( ok ), 11:33, 20/02/2022
> Информация это продукт твоего собственного мозга. То что создают оплачиваемые специалисты-

> называется иначе.

Продукт собственного мозга называется знания. Но эти знания строятся посредством потребления информации. Не надо путать одно с другим, это существенно разные вещи. Учебник матана -- это кирпич из целлюлозы. А вот человек знающий матан может решать вполне себе практически задачи, которые не может решить не владеющий матаном.

6.56 , ыы ( ? ), 11:42, 20/02/2022
Вы просто не в теме. Информация -это не любые данные. Информация- это особый вид данных. Это данные отвечающие на ваш вопрос. Если у вас нет вопроса- то пришедшие к вам данные так и не станут ни информацией.

Например - вы смотрите в окно. Вы получаете данные или информацию? Данные. А вот если вы ищите в этом окне некое сообщение- то вы получаете информацию. И эта информация- продукт вашего мозга. А термин знания- это абстракция которая относится к философии. Мы же сейчас говорим не о философских понятиях.

7.58 , ыы ( ? ), 11:46, 20/02/2022
Другой человек, глядя на то же самое окно - на те же самые ДАННЫЕ - будет искать там ДРУГОЙ ответ на свой вопрос и получать ДРУГУЮ информацию...

8.65 , Аноним ( 12 ), 11:54, 20/02/2022
То есть, объективно независимо от субъекта, смотрящего в окно данные - это инф...

9.66 , ыы ( ? ), 11:56, 20/02/2022
Странный вывод Объективно - информации не существует пока не пришел субъект и н...

10.69 , Аноним ( 12 ), 12:00, 20/02/2022
Ты еще скажи, объективно вселенной информации не существует, пока ты не осознал,...

11.72 , ыы ( ? ), 12:03, 20/02/2022
Вселенная существует А информация- это продукт твоего мозга Если у нем конечн...

12.76 , Аноним ( 12 ), 12:15, 20/02/2022
Слово продукт - это продукт твоего мозга Информация - это то, что различает ...

12.170 , Аноним ( 31 ), 15:21, 20/02/2022
Лишь во сне бабочки, которой кажется что она китайский коммунист Цзе Чжуан, зани...

13.184 , Аноним ( 12 ), 15:52, 20/02/2022
Антропогенная наука - натягивание совы на человека Бабочка - это человекообразн...

10.137 , Аноним ( 31 ), 13:53, 20/02/2022
Странный вывод Объективности не существует ...

8.151 , Ordu ( ok ), 14:14, 20/02/2022
Ты пытаешься притянуть за уши слова из науки информатика , для того, чтобы гово...

7.140 , Ordu ( ok ), 13:57, 20/02/2022
Откуда ты взял это Я чёт не помню этого у Шеннона Или меня память подводит и п...

4.48 , Ordu ( ok ), 11:31, 20/02/2022
Я не понимаю, за что ты топишь За то, чтобы оплата создания информации оплачива...

5.55 , Аноним ( 12 ), 11:42, 20/02/2022
>> желательно

> Я не понимаю, за что ты топишь.

Желания - это не "топить за что-то".

> Типа кому нужна информация, тот и платит за создание, а кому не нужна, тот не платит.

Для этого есть, например, хороший инструмент - фонды. Собирают фонд и раздают создателям информации, а не деструктивным (антоним для "созидательным") руководителям. НО на деле происходит так, как происходит. Или информация не нужна, или кто-то хочет прихватизировать (и скрыть) информацию, созданную другими.

6.150 , Ordu ( ok ), 14:10, 20/02/2022
> Желания - это не "топить за что-то".

Я в сортах не разбираюсь, сорри. Мне неинтересно.

> Для этого есть, например, хороший инструмент - фонды. Собирают фонд и раздают создателям информации, а не деструктивным (антоним для "созидательным") руководителям.

Кто собирает? Кто раздаёт? Можно меня посадить главным над этим финансовым потоком?

Ты предлагаешь заменить свободу выбора создателей и потребителей бюрократией, которая будет принимать решения за них, что им создавать и что им потреблять.

> НО на деле происходит так, как происходит.

И судя по этой фразе, ты понимаешь, что ты предлагаешь бюрократию, которая не будет работать так, как хотелось бы. Но почему тогда ты выше называешь её "_хорошим_ инструментом"? Если инструмент не работает так, как нам хочется, то это плохой инструмент для наших задач.

Не, свободная купля/продажа информации тоже не идеальный инструмент, но она, по-крайней мере, не подразумевает обязательного посредника-вахтёра между создателем и потребителем. То есть все эти вахтёры-фонды/звукозаписывающие компании/научные журналы/... тем не менее постоянно влезают посредниками и пытаются уничтожить свободу обходить их стороной, но как раз фишка-то в том, что результат становится хуже.

7.161 , Аноним ( 12 ), 15:02, 20/02/2022
> Мне неинтересно.

> Можно меня посадить главным над этим финансовым потоком?

Определись, интересно или нет?

> бюрократия

Один из способов согласованного принятия решений по заранее придуманным/созданным и опубликованным правилам. Правила - это тоже информация, за создание правил тоже желательно платить.

> подразумевает обязательного посредника

Вообще-то, проблема в том, что деньги принадлежат банку. При любом оценивании "деньгами" подразумевается посредник в виде "банка". Поэтому, да, переходим к натуральному хозяйству без фискальных чеков, которые сливают в налоговую, сколько презервативов ты купил, где и когда. Да еще налог платишь за этот добровольный слив.

8.185 , Ordu ( ok ), 16:04, 20/02/2022
Вот ты сейчас выдрал две фразы из двух разных контекстов, фразы которые говорят ...