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Выпуск Libredirect 1.3, дополнения для альтернативного представления популярных сайтов

14.02.2022 16:49

Доступен выпуск Firefox-дополнения libredirect 1.3, выполняющего автоматическое перенаправление на альтернативные варианты популярных сайтов, обеспечивающие конфиденциальность, позволяющие просматривать контент без регистрации и способные работать без JavaScript. Например, для просмотра Instagram в анонимном режиме без регистрации осуществляется проброс на фронтэнд Bibliogram, а для просмотра Wikipediа без JavaScript применяется Wikiless. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

Применяемые замены:



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/libredirect...)
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56694-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:56, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Бомба
     
     
  • 2.22, Константавр (ok), 19:20, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А бонбы эти потом не станут "альтернативно" платными? Потом, незаметно. Кто их хостит и за чьи деньги?
     

  • 1.2, Аноним (2), 16:57, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Нужно
     
  • 1.3, Аноним (3), 17:01, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    awesome
     
  • 1.4, f95 (ok), 17:04, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Круть, только зачем называть проект аддона для брувзера lib*
     
     
  • 2.6, f95 (ok), 17:05, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И тут я понял, что это правильней читать libre/direct, но оф. сайт подчеркивает Lib/Redirect
     
     
  • 3.21, Константавр (ok), 19:17, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное самое правильное это libre/redirect.
     

  • 1.5, Самокатофил (?), 17:04, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Например, для просмотра Instagram в анонимном режиме без регистрации осуществляется проброс на фронтэнд Bibliogram

    https://0x0.st/o88E.png

    инджой ёр анонимити.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:20, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ибо нефиг пользовать инсту!
     
  • 2.12, Аноним (12), 17:53, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поменять инстанс помогает
     
  • 2.13, Аноним (13), 17:53, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает . Переключается на другой сервер , если этот блокируется .
     
  • 2.16, Аноним (16), 18:18, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Среди всего списка подобным занимается только Meta Platforms, Inc., остальные не банят. Nitter иногда нарывается на временный 429, но он откатывается и можно юзать дальше. На популярных инстансах можно встретить чаще, на собственном – только если скрейпить что-нибудь.
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:05, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    топ, не знал о нем, спасибо!
     
  • 1.8, Аноним (8), 17:09, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Сейчас бы делать расширение с привязкой исключительно к маргинальному Firefox'у… Впрочем, и расширение маргинальное.
     
     
  • 2.15, Аноним (1), 18:02, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и ты отстойный
     

  • 1.10, Аноним (-), 17:33, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > способные работать без JavaScript

    https://piped.kavin.rocks

    > We're sorry but Piped doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 17:40, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну Invidious может работать без JS.
    Только он после ухода главного разработчика очень медленно развивается, с Piped дела получше.
     
     
  • 3.18, Аноним (16), 18:23, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У piped была проблема: через некоторое видео буферизация видео прекращалась и не хотела возобновляться никак, приходилось обновлять страницу. На это жаловались мне двое людей и у меня оно тоже случалось. Это уже исправили?
     
     
  • 4.20, Аноним (16), 18:26, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *через некоторое время
     

  • 1.19, Аноним (16), 18:25, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Знатный списочек альтернатив!

    Про прокси для Medium, TikTok, Imgur, Google Search и Translate не знал, как и про Wikiless, хотя думал что некоторые из них вскоре появятся.

    Спасибо!

     

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