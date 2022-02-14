Выпуск Libredirect 1.3, дополнения для альтернативного представления популярных сайтов

2.11 , Аноним ( - ), 17:40, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну Invidious может работать без JS.

Только он после ухода главного разработчика очень медленно развивается, с Piped дела получше.

3.18 , Аноним ( 16 ), 18:23, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У piped была проблема: через некоторое видео буферизация видео прекращалась и не хотела возобновляться никак, приходилось обновлять страницу. На это жаловались мне двое людей и у меня оно тоже случалось. Это уже исправили?

4.20 , Аноним ( 16 ), 18:26, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – *через некоторое время

