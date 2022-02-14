Выпуск Libredirect 1.3, дополнения для альтернативного представления популярных сайтов

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|2.22, Константавр (ok), 19:20, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А бонбы эти потом не станут "альтернативно" платными? Потом, незаметно. Кто их хостит и за чьи деньги?
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|1.4, f95 (ok), 17:04, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Круть, только зачем называть проект аддона для брувзера lib*
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|2.6, f95 (ok), 17:05, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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И тут я понял, что это правильней читать libre/direct, но оф. сайт подчеркивает Lib/Redirect
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|2.13, Аноним (13), 17:53, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Работает . Переключается на другой сервер , если этот блокируется .
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|2.16, Аноним (16), 18:18, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Среди всего списка подобным занимается только Meta Platforms, Inc., остальные не банят. Nitter иногда нарывается на временный 429, но он откатывается и можно юзать дальше. На популярных инстансах можно встретить чаще, на собственном – только если скрейпить что-нибудь.
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|1.8, Аноним (8), 17:09, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Сейчас бы делать расширение с привязкой исключительно к маргинальному Firefox'у… Впрочем, и расширение маргинальное.
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|2.11, Аноним (-), 17:40, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну Invidious может работать без JS.
Только он после ухода главного разработчика очень медленно развивается, с Piped дела получше.
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|3.18, Аноним (16), 18:23, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У piped была проблема: через некоторое видео буферизация видео прекращалась и не хотела возобновляться никак, приходилось обновлять страницу. На это жаловались мне двое людей и у меня оно тоже случалось. Это уже исправили?
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|1.19, Аноним (16), 18:25, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Знатный списочек альтернатив!
Про прокси для Medium, TikTok, Imgur, Google Search и Translate не знал, как и про Wikiless, хотя думал что некоторые из них вскоре появятся.
Спасибо!
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