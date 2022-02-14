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Опубликован qxkb5, языковой переключатель, основанный на xcb и Qt5

14.02.2022 16:33

Опубликован qxkb5, интерфейс для переключения раскладки клавиатуры, позволяющий выбирать разное поведение для разных окон. Например, для окон с мессенджерами можно зафиксировать только русскую раскладку. Программа также позволяет использовать как встроенные графические так и текстовые языковые метки. Код написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv3.

Поддерживаемые режимы работы:

  • Режим normal - активное окно запоминает последнюю раcкладку;
  • Режим first - на активном окне определена строгая очерёдность языковых раскладок;
  • Режим fixed - на активном окне только одна языковая раскладка.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/AndreyBarma...)
Автор новости: AndreyBarmaley
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56680-xkb
Ключевые слова: xkb, keyboard, layout, rus
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Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:48, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сколько памяти потребляет такая переключалка на Qt5? Меньше, чем xxkb?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:52, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет существенной разницы, особенно после открывания современного браузера.
     
     
  • 3.8, jamesjames (ok), 17:04, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Есть, особенно если не открываешь браузер без необходимости.
     
  • 2.12, tester (??), 17:18, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    собери на qt4 думаю должно и там заработать?
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 17:25, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неа.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 17:48, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Узнаётся кутэ :) фиг перенесёшь на другую версию - приходится всё полностью переписывать.
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 18:22, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты ещё на 2 переноси и ной, что ничего нет привычного.
     
  • 5.46, Аноним (18), 18:47, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ню-ню. Порт с 5 на 6 проще сделать чем с 4 на 5 (прямо как GTK 3->4 vs. 2->3)

    А Qt 4 уже давно выкинут практически отовсюду из-за заброшенности и дыр в сетевой части. Новые релизы дистрибутивов уже давно его не предоставляют. Если вам хочется заниматься некромантией, то лучше берите Trinity DE.

     
  • 2.23, Аноним (23), 17:31, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если запускать в KDE, то минимум, т.к. разделяемые библиотеки уже задействованы другими программами.
     

  • 1.4, Аноним (32), 16:53, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На вяленом будет работать?
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 17:32, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Конечно, это же Qt. Даже программу не потребуется пересобирать.
     
     
  • 3.29, Аноним (32), 17:43, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какая самоуверенность в вяленом... Было бы так на вяленом всё в шоколаде - не было бы столько глюков.
     
  • 3.42, Moomintroll (ok), 18:28, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ... основанный на xcb ...

    xcb

     
  • 3.56, Аноним (56), 19:16, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xcb работает на вяленом?
     

  • 1.5, Самокатофил (?), 16:55, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обознался, подумал старый приятель. Тысяча извинений.
     
  • 1.6, Аноним (6), 16:59, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    > для окон с мессенджерами можно зафиксировать только русскую раскладку

    Дарю лайфхак, как не путаться с раскладками.

    Во-первых, переключение раскладки должно быть сверх-удобным, а именно - по кнопке Caps Lock. Любое другое сочетание, где задействуется больше, чем одна клавиша, и больше, чем 0.1 секунда, не нужны.

    Во-вторых, всегда, - слышите? - всегда! держим по-умолчанию английскую раскладку. Вообще всегда. А если надо напечатать по-русски, жмем Caps Lock, набираем русский текст, жмем Caps Lock опять. Да, даже если уверены, что через 5 секунд надо будет напечатать по-русски еще.

    В-третьих, не-дефолтная (неанглийская) раскладка должна привлекать внимание. У меня это гигантская красная надпись RUSSIAN в панели, которая видна невооруженным глазом с 5 метров. Она исчезает при переходе на англ. Нет, она не заменяется на ENGLISH, а вообще полностью исчезает, как бы намекая, что "специальный режим завершен". Ну и лампочка Scroll Lock тоже доп. индикатор русскости. Тут один аноним писал, что у него RGB-подсветка клавы помогает понять, какая щас раскладка - тоже отличный вариант.

    На этом у меня все, спасибо за внимание.

     
     
  • 2.10, Анынас (?), 17:04, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Plasma Wayland прямо посреди экрана показывают название текущей раскладки сразу после переключения.
     
     
  • 3.17, Аноним (32), 17:23, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > прямо посреди экрана

    Пиппец как удобно! (нет)

     
     
  • 4.21, Аноним (18), 17:27, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это можно включить или выключить если хочется.
     
  • 2.11, Константинчик (?), 17:06, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отличный лайфхак!

    Предлагаю улучшение: переключаться на английский язык после каждого СЛОВА. Потому что в наш цифровой age не факт, что за русским словом не последует английский word, и тогда может возникнуть путаница.  Поэтому жмем Caps Lock, набираем русское слово, жмем Caps Lock опять, ну и т.д.

     
  • 2.15, tester (??), 17:20, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    иногда светодиоды просто не помогают, помогает звук переключения
     
  • 2.16, Gannet (ok), 17:21, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Совершенно бесполезная ерунда для тех, кто использует более чем две раскладки.
     
  • 2.20, Аноним (32), 17:26, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем на капс вешать?! Есть же неиспользуемая клавиша "Win" с флажком и лампочка "Scroll Lock".
     
     
  • 3.22, Аноним (18), 17:29, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на Super (Win) повешено очень много всего. А на Caps Lock ничего. Поэтому на Caps Lock я перевешал левый Control, а на левый контрол – переключение раскладки. Пипец удобнее.

    Если есть правый Super или клавиша Menu, то тоже неплохие варианты, но на ноутах их чаще всего нет.

     
     
  • 4.30, Аноним (32), 17:46, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > на Caps Lock я перевешал левый Control, а на левый контрол – переключение раскладки.

    А ещё можно рандомно переназначить все клавиши... Странная у тебя логика.

     
     
  • 5.48, Аноним (18), 18:51, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это правда удобно, попробуйте. Мизинец скажет вам спасибо.

    Смену я делал постепенно – сначала перешёл с Control-Shift для переключения раскладки на Caps Lock, а где-то через год поменял местами его и левый Control. Правый контрол остаётся на месте.

    К вашему сведению, на некоторых старых клавиатурах Control был именно там, где на современных сейчас Caps Lock, поскольку это удобнее, не надо так далеко тянуться. Я ведь жму Control в сотни раз чаще чем переключаю раскладку.

     
     
  • 6.54, Аноним (54), 19:01, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не на некоторых, а на XT-раскладке. И F-клавиши там нажимать с модификаторами было на порядок удобнее.
     
  • 2.37, Ю.Т. (?), 18:04, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если надо напечатать по-русски, жмем Caps Lock, набираем русский текст, жмем Caps Lock опять. Да, даже если уверены, что через 5 секунд надо будет напечатать по-русски еще

    Не понял, набираем русский с нажатой Капс или переключаем, а потом набираем?
    Первый вариант я весьма бы хотел, но средствами xkb так, кажется, не сделать?
    Если известно, как сделать первый прошу поделиться.

     
     
  • 3.49, Аноним (18), 18:54, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первое делал в ядрёной консоли, оказалось несложно. В X11 не пробовал.
     
  • 2.43, Moomintroll (ok), 18:32, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    grp:switch
     
  • 2.53, Шарп (ok), 18:58, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Русская по дефолту. Переключение по shift+caps lock.

    >Да, даже если уверены, что через 5 секунд надо будет напечатать по-русски еще.

    Балбес. Сначала гонится за 0.1 секундой, а потом тратит в 10 раз больше на передёргивание раскладки.

    >У меня это гигантская красная надпись RUSSIAN в панели

    Ты ещё и на панель смотришь? Как всё запущено.

     

  • 1.7, andrey (??), 17:03, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пользуюсь в КДЕ встроенным режимом НОРМАЛ.
    Можно привыкнуть. Но сложно. Особенно если пользуешся разными компами.
    Если добавить сюда еще 2 режима - то сориентироваться будет практически невозможно.
     
  • 1.9, InuYasha (??), 17:04, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы в браузерной строке всегда англ включался... но это без хаков не сделать.

    PS: Интересно, что же случится раньше - в иксах сделают неглючный CTRL+SHIFT или они сдохнут с выправлением глюкой вэйлэнда?

     
     
  • 2.13, Аноним (54), 17:19, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Были расширения, юзерскрипты тоже были для этой цели.
     
  • 2.14, Самокатофил (?), 17:19, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот бы в браузерной строке всегда англ включался... но это без хаков
    > не сделать.

    Попробуй dmenu вместо адресной строки. Есть автодополнение.

    > PS: Интересно, что же случится раньше - в иксах сделают неглючный CTRL+SHIFT
    > или они сдохнут с выправлением глюкой вэйлэнда?

    а что за глюк?

     
     
  • 3.25, Аноним (18), 17:33, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Везде, кроме убунты, где это пропатчено, есть такое поведение: если включить смену раскладки по Ctrl+Shift, то перестают работать все комбинации клавиш, начинающиеся на Ctrl+Shift+...

    В убунте, видимо, переключение происходит не при нажатии (key down), а при отпускании (key up), что чинит такое поведение и делает его аналогичным поведению венды, а в, например, Федоре это постоянно сбивает с толку новичков.

     
     
  • 4.39, InuYasha (??), 18:17, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кубунта. Баг есть. Переключение по нажатию. Что я делаю не так? :)
     
     
  • 5.41, Аноним (18), 18:28, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, интересно, не знаю.
     
  • 4.45, Самокатофил (?), 18:45, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понял. Да, всё так.
     
  • 3.38, InuYasha (??), 18:16, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Назначь CTRL+SHIFT на переключение языка и все сочетания CTRL+SHIFT+* (например CTRL+SHIFT+Tab) перестают работать. Потому что свитерно-бородатые маразматики в x.org написали откровенный быдлокод, который работает по логике "кто-то нажал CTRL+SHIFT, а остальное уже не важно". Лэйзи компьютинг, мать их.
     
  • 2.26, Аноним (18), 17:34, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как вводить поисковые запросы? Или вы до сих пор держите отдельную строчку поиска?
     
     
  • 3.33, InuYasha (??), 17:50, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отдельный инпут для поисковых слов, чтобы не мешать котлеты с мухами. Без автодополнений, подсказок и зондирований.
     
     
  • 4.50, Аноним (18), 18:55, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня так и есть, без автодополнений и прочего, но всё в одной строке (omnibox).
     

  • 1.19, Аноним (19), 17:26, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В Лынухах без костылей уже и раскладку клавиатуры не изменить?
     
     
  • 2.34, InuYasha (??), 17:51, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Лынухах без костылей уже и раскладку клавиатуры не изменить?

    последние 30 лет примерно так.

     

  • 1.27, lockywolf (ok), 17:34, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Дежурная шутка про переключалку в KDE.

     
  • 1.35, user90 (?), 17:58, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Давно есть xxkb, а вот зачем это и зачем еще и кутэ - вопрос ;)
     
  • 1.44, Аноним (44), 18:37, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Не пользуйтесь русской раскладкой. Учите разговорный английский, пишите и думайте на нем. Остальное просто трата времени.
     
     
  • 2.51, Аноним (18), 18:56, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему ты это написал на русской раскладке, а? :)
     

  • 1.52, Шарп (ok), 18:56, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не вижу проблем с раскладками. Ну начал печатать не в той, переключишь. Меньше секунды времени на это надо. Или это программа для неосиляторов слепого набора на клавиатуре, которые только через 5 минут замечают, что пишут не в той раскладке? Бгг. Ну страдайте, чё.
     
  • 1.55, Ананоним (?), 19:13, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какая тема оформления декорации на снимках окон?
     

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