Опубликован qxkb5, языковой переключатель, основанный на xcb и Qt5

2.10 , Анынас ( ? ), 17:04, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Plasma Wayland прямо посреди экрана показывают название текущей раскладки сразу после переключения.

3.17 , Аноним ( 32 ), 17:23, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > прямо посреди экрана Пиппец как удобно! (нет)

4.21 , Аноним ( 18 ), 17:27, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это можно включить или выключить если хочется.

2.11 , Константинчик ( ? ), 17:06, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Отличный лайфхак! Предлагаю улучшение: переключаться на английский язык после каждого СЛОВА. Потому что в наш цифровой age не факт, что за русским словом не последует английский word, и тогда может возникнуть путаница. Поэтому жмем Caps Lock, набираем русское слово, жмем Caps Lock опять, ну и т.д.

2.15 , tester ( ?? ), 17:20, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – иногда светодиоды просто не помогают, помогает звук переключения

2.16 , Gannet ( ok ), 17:21, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Совершенно бесполезная ерунда для тех, кто использует более чем две раскладки.

2.20 , Аноним ( 32 ), 17:26, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Зачем на капс вешать?! Есть же неиспользуемая клавиша "Win" с флажком и лампочка "Scroll Lock".

3.22 , Аноним ( 18 ), 17:29, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня на Super (Win) повешено очень много всего. А на Caps Lock ничего. Поэтому на Caps Lock я перевешал левый Control, а на левый контрол – переключение раскладки. Пипец удобнее. Если есть правый Super или клавиша Menu, то тоже неплохие варианты, но на ноутах их чаще всего нет.

4.30 , Аноним ( 32 ), 17:46, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > на Caps Lock я перевешал левый Control, а на левый контрол – переключение раскладки. А ещё можно рандомно переназначить все клавиши... Странная у тебя логика.

5.48 , Аноним ( 18 ), 18:51, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это правда удобно, попробуйте. Мизинец скажет вам спасибо. Смену я делал постепенно – сначала перешёл с Control-Shift для переключения раскладки на Caps Lock, а где-то через год поменял местами его и левый Control. Правый контрол остаётся на месте. К вашему сведению, на некоторых старых клавиатурах Control был именно там, где на современных сейчас Caps Lock, поскольку это удобнее, не надо так далеко тянуться. Я ведь жму Control в сотни раз чаще чем переключаю раскладку.

6.54 , Аноним ( 54 ), 19:01, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не на некоторых, а на XT-раскладке. И F-клавиши там нажимать с модификаторами было на порядок удобнее.

2.37 , Ю.Т. ( ? ), 18:04, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А если надо напечатать по-русски, жмем Caps Lock, набираем русский текст, жмем Caps Lock опять. Да, даже если уверены, что через 5 секунд надо будет напечатать по-русски еще Не понял, набираем русский с нажатой Капс или переключаем, а потом набираем?

Первый вариант я весьма бы хотел, но средствами xkb так, кажется, не сделать?

Если известно, как сделать первый прошу поделиться.

3.49 , Аноним ( 18 ), 18:54, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Первое делал в ядрёной консоли, оказалось несложно. В X11 не пробовал.

2.43 , Moomintroll ( ok ), 18:32, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – grp:switch

2.53 , Шарп ( ok ), 18:58, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Русская по дефолту. Переключение по shift+caps lock. >Да, даже если уверены, что через 5 секунд надо будет напечатать по-русски еще. Балбес. Сначала гонится за 0.1 секундой, а потом тратит в 10 раз больше на передёргивание раскладки. >У меня это гигантская красная надпись RUSSIAN в панели Ты ещё и на панель смотришь? Как всё запущено.