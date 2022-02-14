Опубликован qxkb5, языковой переключатель, основанный на xcb и Qt5

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|1.1, Аноним (1), 16:48, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Сколько памяти потребляет такая переключалка на Qt5? Меньше, чем xxkb?
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|2.2, Аноним (2), 16:52, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нет существенной разницы, особенно после открывания современного браузера.
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|4.32, Аноним (32), 17:48, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Узнаётся кутэ :) фиг перенесёшь на другую версию - приходится всё полностью переписывать.
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|5.46, Аноним (18), 18:47, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ню-ню. Порт с 5 на 6 проще сделать чем с 4 на 5 (прямо как GTK 3->4 vs. 2->3)
А Qt 4 уже давно выкинут практически отовсюду из-за заброшенности и дыр в сетевой части. Новые релизы дистрибутивов уже давно его не предоставляют. Если вам хочется заниматься некромантией, то лучше берите Trinity DE.
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|2.23, Аноним (23), 17:31, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если запускать в KDE, то минимум, т.к. разделяемые библиотеки уже задействованы другими программами.
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|2.24, Аноним (23), 17:32, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Конечно, это же Qt. Даже программу не потребуется пересобирать.
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|3.29, Аноним (32), 17:43, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какая самоуверенность в вяленом... Было бы так на вяленом всё в шоколаде - не было бы столько глюков.
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|1.6, Аноним (6), 16:59, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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> для окон с мессенджерами можно зафиксировать только русскую раскладку
Дарю лайфхак, как не путаться с раскладками.
Во-первых, переключение раскладки должно быть сверх-удобным, а именно - по кнопке Caps Lock. Любое другое сочетание, где задействуется больше, чем одна клавиша, и больше, чем 0.1 секунда, не нужны.
Во-вторых, всегда, - слышите? - всегда! держим по-умолчанию английскую раскладку. Вообще всегда. А если надо напечатать по-русски, жмем Caps Lock, набираем русский текст, жмем Caps Lock опять. Да, даже если уверены, что через 5 секунд надо будет напечатать по-русски еще.
В-третьих, не-дефолтная (неанглийская) раскладка должна привлекать внимание. У меня это гигантская красная надпись RUSSIAN в панели, которая видна невооруженным глазом с 5 метров. Она исчезает при переходе на англ. Нет, она не заменяется на ENGLISH, а вообще полностью исчезает, как бы намекая, что "специальный режим завершен". Ну и лампочка Scroll Lock тоже доп. индикатор русскости. Тут один аноним писал, что у него RGB-подсветка клавы помогает понять, какая щас раскладка - тоже отличный вариант.
На этом у меня все, спасибо за внимание.
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|2.10, Анынас (?), 17:04, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Plasma Wayland прямо посреди экрана показывают название текущей раскладки сразу после переключения.
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|2.11, Константинчик (?), 17:06, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Отличный лайфхак!
Предлагаю улучшение: переключаться на английский язык после каждого СЛОВА. Потому что в наш цифровой age не факт, что за русским словом не последует английский word, и тогда может возникнуть путаница. Поэтому жмем Caps Lock, набираем русское слово, жмем Caps Lock опять, ну и т.д.
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|2.15, tester (??), 17:20, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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иногда светодиоды просто не помогают, помогает звук переключения
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|2.16, Gannet (ok), 17:21, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Совершенно бесполезная ерунда для тех, кто использует более чем две раскладки.
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|2.20, Аноним (32), 17:26, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем на капс вешать?! Есть же неиспользуемая клавиша "Win" с флажком и лампочка "Scroll Lock".
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|3.22, Аноним (18), 17:29, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня на Super (Win) повешено очень много всего. А на Caps Lock ничего. Поэтому на Caps Lock я перевешал левый Control, а на левый контрол – переключение раскладки. Пипец удобнее.
Если есть правый Super или клавиша Menu, то тоже неплохие варианты, но на ноутах их чаще всего нет.
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|4.30, Аноним (32), 17:46, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> на Caps Lock я перевешал левый Control, а на левый контрол – переключение раскладки.
А ещё можно рандомно переназначить все клавиши... Странная у тебя логика.
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|5.48, Аноним (18), 18:51, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это правда удобно, попробуйте. Мизинец скажет вам спасибо.
Смену я делал постепенно – сначала перешёл с Control-Shift для переключения раскладки на Caps Lock, а где-то через год поменял местами его и левый Control. Правый контрол остаётся на месте.
К вашему сведению, на некоторых старых клавиатурах Control был именно там, где на современных сейчас Caps Lock, поскольку это удобнее, не надо так далеко тянуться. Я ведь жму Control в сотни раз чаще чем переключаю раскладку.
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|6.54, Аноним (54), 19:01, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не на некоторых, а на XT-раскладке. И F-клавиши там нажимать с модификаторами было на порядок удобнее.
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|2.37, Ю.Т. (?), 18:04, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А если надо напечатать по-русски, жмем Caps Lock, набираем русский текст, жмем Caps Lock опять. Да, даже если уверены, что через 5 секунд надо будет напечатать по-русски еще
Не понял, набираем русский с нажатой Капс или переключаем, а потом набираем?
Первый вариант я весьма бы хотел, но средствами xkb так, кажется, не сделать?
Если известно, как сделать первый прошу поделиться.
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|3.49, Аноним (18), 18:54, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Первое делал в ядрёной консоли, оказалось несложно. В X11 не пробовал.
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|2.53, Шарп (ok), 18:58, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Русская по дефолту. Переключение по shift+caps lock.
>Да, даже если уверены, что через 5 секунд надо будет напечатать по-русски еще.
Балбес. Сначала гонится за 0.1 секундой, а потом тратит в 10 раз больше на передёргивание раскладки.
>У меня это гигантская красная надпись RUSSIAN в панели
Ты ещё и на панель смотришь? Как всё запущено.
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|1.7, andrey (??), 17:03, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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пользуюсь в КДЕ встроенным режимом НОРМАЛ.
Можно привыкнуть. Но сложно. Особенно если пользуешся разными компами.
Если добавить сюда еще 2 режима - то сориентироваться будет практически невозможно.
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|1.9, InuYasha (??), 17:04, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот бы в браузерной строке всегда англ включался... но это без хаков не сделать.
PS: Интересно, что же случится раньше - в иксах сделают неглючный CTRL+SHIFT или они сдохнут с выправлением глюкой вэйлэнда?
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|2.14, Самокатофил (?), 17:19, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот бы в браузерной строке всегда англ включался... но это без хаков
> не сделать.
Попробуй dmenu вместо адресной строки. Есть автодополнение.
> PS: Интересно, что же случится раньше - в иксах сделают неглючный CTRL+SHIFT
> или они сдохнут с выправлением глюкой вэйлэнда?
а что за глюк?
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|3.25, Аноним (18), 17:33, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Везде, кроме убунты, где это пропатчено, есть такое поведение: если включить смену раскладки по Ctrl+Shift, то перестают работать все комбинации клавиш, начинающиеся на Ctrl+Shift+...
В убунте, видимо, переключение происходит не при нажатии (key down), а при отпускании (key up), что чинит такое поведение и делает его аналогичным поведению венды, а в, например, Федоре это постоянно сбивает с толку новичков.
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|3.38, InuYasha (??), 18:16, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Назначь CTRL+SHIFT на переключение языка и все сочетания CTRL+SHIFT+* (например CTRL+SHIFT+Tab) перестают работать. Потому что свитерно-бородатые маразматики в x.org написали откровенный быдлокод, который работает по логике "кто-то нажал CTRL+SHIFT, а остальное уже не важно". Лэйзи компьютинг, мать их.
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|2.26, Аноним (18), 17:34, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как вводить поисковые запросы? Или вы до сих пор держите отдельную строчку поиска?
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|3.33, InuYasha (??), 17:50, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отдельный инпут для поисковых слов, чтобы не мешать котлеты с мухами. Без автодополнений, подсказок и зондирований.
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|4.50, Аноним (18), 18:55, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня так и есть, без автодополнений и прочего, но всё в одной строке (omnibox).
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|2.34, InuYasha (??), 17:51, 14/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В Лынухах без костылей уже и раскладку клавиатуры не изменить?
последние 30 лет примерно так.
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|1.44, Аноним (44), 18:37, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Не пользуйтесь русской раскладкой. Учите разговорный английский, пишите и думайте на нем. Остальное просто трата времени.
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|1.52, Шарп (ok), 18:56, 14/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не вижу проблем с раскладками. Ну начал печатать не в той, переключишь. Меньше секунды времени на это надо. Или это программа для неосиляторов слепого набора на клавиатуре, которые только через 5 минут замечают, что пишут не в той раскладке? Бгг. Ну страдайте, чё.
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