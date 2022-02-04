Пользователи NoScript столкнулись с нарушением работы в браузерах на базе движка Chromium

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|1.1, Аноним (1), 11:51, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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>автор попытался отменить релиз, что привело к пропаданию всей страницы проекта
В голосину)
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|2.3, Аноним (3), 12:05, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тем временем umatrix давно перестал развиваться. Какое-то странное анти-анти-js движение
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|3.11, Аноним (11), 12:46, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну, он работает. а ещё работают StevenBlack/hosts, ublock и фильтрация на стороне dns сервера
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|4.17, Аноним (3), 13:06, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> StevenBlack/hosts, ublock и фильтрация
При чем тут анти-анти-js?
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|2.18, Автор отмены (?), 13:08, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Внезапно, у мозилы оно вот так работает. А гугль т-пой и сделан для т-пых т-пыми. Поэтому если релиз ломает браузер - у автора никаких шансов его откатить на прошлую, работающую, версию.
И, естественно, не выложив релиз в стор, автор никак не может узнать что гугль повелел рабам не пользоваться file:// - в режиме разработчика не повелел.
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|1.2, Аноним (-), 12:04, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Очередная победа гулаго-рабов, 2 кактуса этим господам.
"От режиссёра семейной комедии: '100% отключение телеметрии с рекламой на шинде'"
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|2.21, . (?), 13:15, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как будто у мурзильных рабов кактусы какие-то не такие? Хотя, да, там другой подвид того же самого.
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|1.7, Аноним (7), 12:26, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Всегда удивляло, что это расширение легко раскрывает историю посещений и никого это особо не волнует. Включил не временные правила и ГГ. Любой зайдет и посмотрит на какие сайты заходил пользователь.
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|2.23, НяшМяш (ok), 13:42, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Где же тут проблема, ведь для просмотра этих правил уже нужно быть залогиненым в систему и залогиненым в браузер (для тех кто ставит мастер пароль). А там хоть папку профиля копируй, хоть Ctrl+H делай.
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|3.27, пох. (?), 14:32, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Наш друг педо-зоо-некрофил удаляет всю историю из браузера, очевидно же ж. А тут носкрипт его палит, такое вот безобразие.
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|4.29, Аноним (7), 14:59, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я и мусор из квартиры выношу и выкидываю. Как таких плохих людей называют?
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|5.36, пох. (?), 16:28, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я и мусор из квартиры выношу и выкидываю. Как таких плохих людей
> называют?
это смотря какой мусор. Если просто использованные кондомы, то их вовсе не надо выносить ночью тайком через черный ход и закапывать в подвале чтоб никто не увидал. Кстати, в браузерах обычно есть механизмы autoretention - но это именно для мусора, просто чтоб не забивал ведерко выше крышки.
а если трупы и упаковки от крэка - так в уголовном кодексе масса названий.
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|2.31, OliviaBlu (?), 15:37, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Любой зайдет и посмотрит на какие сайты заходил пользователь.
Ты так пишешь "pornhub", как будто это что-то плохое :Р
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|3.37, пох. (?), 16:30, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Любой зайдет и посмотрит на какие сайты заходил пользователь.
> Ты так пишешь "pornhub", как будто это что-то плохое :Р
там гидра, как минимум. А то и еще что похуже. Что-то причем такое что и без js не работает, и показать никому нельзя.
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|1.12, псевдонимус (?), 12:48, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Надо просто осознать одну простую вещь: интернет для юзеров умер. Он умирал неспеша. Лет 15 подыхает. Телик в широком смысле победил.
ЗЫ: фэйсбучер хуже двачераса.
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|3.33, псевдонимус (?), 15:53, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вот в этой схеме одного не пойму: зачем смотреть порнохаб, если есть порнолаб и лепорно? И ещё 100500 ресурсов?
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|1.13, Аноним (13), 12:49, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>чтобы избежать задержки на рецензирование кода новой версии
То есть Мозилла забила болт на рецензирование, а Гулаг наоборот его ввёл?
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|2.20, Аноним (20), 13:14, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В АМО очередь на проверку уже почти месяц - действительно , забила . Но не в том смысле .
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|1.35, RAMbug (?), 16:06, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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После перехода Firefox на тач интерфейс, я как раз ушёл на chrome based браузер. Я тогда что-то не нашёл в местном сторе того самого no script и установил umatrix. Сначала он мне казался каким-то нелогичным, но потом разобрался и пользуюсь по сей день.
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|1.39, Аноним (39), 17:04, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проблема приводила к невозможности открытия многих сайтов (Gmail, Facebook и т.п.)...
Так это не баг, это фича.
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