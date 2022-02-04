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Пользователи NoScript столкнулись с нарушением работы в браузерах на базе движка Chromium

04.02.2022 11:36

Сформирован выпуск браузерного дополнения NoScript 11.2.18, предназначенного для блокирования опасного и нежелательного JavaScript-кода, а также различных видов атак (XSS, DNS Rebinding, CSRF, Clickjacking). В новой версии устранена проблема, вызванная изменением в обработке URL file:// в движке Chromium. Проблема приводила к невозможности открытия многих сайтов (Gmail, Facebook и т.п.) после обновления дополнения до версии 11.2.16 в новых выпусках браузеров, использующих движок Chromium (Chrome, Brave, Vivaldi).

Проблема была вызвана тем, что в новых версиях Chromium был по умолчанию запрещён доступ дополнений к URL "file:///". Проблема осталась незамеченной так как проявлялась только при установке NoScript из каталога дополнений Chrome Store. При установке zip-архива с GitHub через меню "Load unpacked" (chrome://extensions > Developer mode) проблема не проявляется, так как в режиме разработчика доступ к URL file:/// не блокируется. В качестве обходного пути решения проблемы работает включение настройки "Allow access to file URLs" в параметрах дополнения.

Ситуация усугубилась тем, что после размещения NoScript 11.2.16 в каталоге Chrome Web Store автор попытался отменить релиз, что привело к пропаданию всей страницы проекта. Таким образом, какое-то время пользователи не могли откатиться на прошлую версию и вынуждены были отключить дополнение. В настоящее время работа страницы в Chrome Web Store восстановлена, а проблема устранена в выпуске 11.2.18. В каталоге Chrome Web Store, чтобы избежать задержки на рецензирование кода новой версии решено откатиться на прошлое состояние и разместить выпуск 11.2.17, который идентичен уже проверенной версии 11.2.11.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/chrom...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 98
  3. OpenNews: Уязвимость в NoScript 5.x, позволяющая обойти отключение JavaScript в Tor Browser 7.x
  4. OpenNews: Первый публичный выпуск дополнения NoScript для Chrome
  5. OpenNews: Сформировано обновление uMatrix 1.4.2, несмотря на прекращение разработки проекта
  6. OpenNews: Выпуск дополнения для блокировки рекламы uBlock Origin 1.40.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56636-noscript
Ключевые слова: noscript, chrome
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:51, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    >автор попытался отменить релиз, что привело к пропаданию всей страницы проекта

    В голосину)

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:05, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тем временем umatrix давно перестал развиваться. Какое-то странное анти-анти-js движение
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:46, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну, он работает. а ещё работают StevenBlack/hosts, ublock и фильтрация на стороне dns сервера
     
     
  • 4.17, Аноним (3), 13:06, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > StevenBlack/hosts, ublock и фильтрация

    При чем тут анти-анти-js?

     
  • 3.19, Урри (ok), 13:08, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    полгода назад обновился.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55517
     
  • 2.18, Автор отмены (?), 13:08, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно, у мозилы оно вот так работает. А гугль т-пой и сделан для т-пых т-пыми. Поэтому если релиз ломает браузер - у автора никаких шансов его откатить на прошлую, работающую, версию.

    И, естественно, не выложив релиз в стор, автор никак не может узнать что гугль повелел рабам не пользоваться file:// - в режиме разработчика не повелел.

     

  • 1.2, Аноним (-), 12:04, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Очередная победа гулаго-рабов, 2 кактуса этим господам.
    "От режиссёра семейной комедии: '100% отключение телеметрии с рекламой на шинде'"
     
     
  • 2.21, . (?), 13:15, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как будто у мурзильных рабов кактусы какие-то не такие? Хотя, да, там другой подвид того же самого.

     

  • 1.7, Аноним (7), 12:26, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всегда удивляло, что это расширение легко раскрывает историю посещений и никого это особо не волнует. Включил не временные правила и ГГ. Любой зайдет и посмотрит на какие сайты заходил пользователь.
     
     
  • 2.16, YetAnotherOnanym (ok), 13:00, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мсье умеет готовить омлет, не разбивая яиц?
     
  • 2.23, НяшМяш (ok), 13:42, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где же тут проблема, ведь для просмотра этих правил уже нужно быть залогиненым в систему и залогиненым в браузер (для тех кто ставит мастер пароль). А там хоть папку профиля копируй, хоть Ctrl+H делай.
     
     
  • 3.27, пох. (?), 14:32, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наш друг педо-зоо-некрофил удаляет всю историю из браузера, очевидно же ж. А тут носкрипт его палит, такое вот безобразие.

     
     
  • 4.29, Аноним (7), 14:59, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я и мусор из квартиры выношу и выкидываю. Как таких плохих людей называют?
     
     
  • 5.36, пох. (?), 16:28, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я и мусор из квартиры выношу и выкидываю. Как таких плохих людей
    > называют?

    это смотря какой мусор. Если просто использованные кондомы, то их вовсе не надо выносить ночью тайком через черный ход и закапывать в подвале чтоб никто не увидал. Кстати, в браузерах обычно есть механизмы autoretention - но это именно для мусора, просто чтоб не забивал ведерко выше крышки.

    а если трупы и упаковки от крэка - так в уголовном кодексе масса названий.

     
     
  • 6.38, Аноним (38), 16:39, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За употребление в РФ максимум административка светит.
     
  • 2.31, OliviaBlu (?), 15:37, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Любой зайдет и посмотрит на какие сайты заходил пользователь.

    Ты так пишешь "pornhub", как будто это что-то плохое :Р

     
     
  • 3.37, пох. (?), 16:30, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Любой зайдет и посмотрит на какие сайты заходил пользователь.
    > Ты так пишешь "pornhub", как будто это что-то плохое :Р

    там гидра, как минимум. А то и еще что похуже. Что-то причем такое что и без js не работает, и показать никому нельзя.

     

  • 1.12, псевдонимус (?), 12:48, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надо просто осознать одну простую вещь: интернет для юзеров умер. Он умирал неспеша. Лет 15 подыхает. Телик в широком смысле победил.

    ЗЫ: фэйсбучер хуже двачераса.

     
     
  • 2.22, какработать (?), 13:35, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Согласен. Я сам днём смотрю Нетфликс, а по ночам Амазон. И Порнхаб за ужином.
     
     
  • 3.25, Аноним (1), 14:08, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ужин что хаваете?
     
  • 3.26, suffix (ok), 14:31, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простите, но кушать одной рукой неудобно же !
     
     
  • 4.32, OliviaBlu (?), 15:39, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть механические помощники.
     
  • 3.33, псевдонимус (?), 15:53, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот в этой схеме одного не пойму: зачем смотреть порнохаб, если есть порнолаб и лепорно? И ещё 100500 ресурсов?
     
  • 2.24, НяшМяш (ok), 13:43, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > фэйсбучер хуже двачераса

    А опеннетер?

     
     
  • 3.28, suffix (ok), 14:32, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А опеннетер хуже лоровчанки, но лучше хабрушника :)
     
     
  • 4.30, Аноним (1), 15:15, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опеннетер это разве не поздняя стадия лоровчанки?
     
  • 3.34, псевдонимус (?), 15:54, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В опеннетере живёт дух старой школы.
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:49, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >чтобы избежать задержки на рецензирование кода новой версии

    То есть Мозилла забила болт на рецензирование, а Гулаг наоборот его ввёл?

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:14, 04/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В АМО очередь на проверку уже почти месяц - действительно , забила . Но не в том смысле .
     

  • 1.35, RAMbug (?), 16:06, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    После перехода Firefox на тач интерфейс, я как раз ушёл на chrome based браузер. Я тогда что-то не нашёл в местном сторе того самого no script и установил umatrix. Сначала он мне казался каким-то нелогичным, но потом разобрался и пользуюсь по сей день.
     
  • 1.39, Аноним (39), 17:04, 04/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проблема приводила к невозможности открытия многих сайтов (Gmail, Facebook и т.п.)...

    Так это не баг, это фича.

     

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