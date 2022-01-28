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Выпуск генератора лексических анализаторов re2c 3.0

28.01.2022 02:36

Состоялся релиз re2c 3.0, свободного генератора лексических анализаторов для языков C, C++, Go и добавленного в этом релизе языка Rust. Для поддержки Rust пришлось использовать другую модель кодогенерации, где конечный автомат представлен в виде цикла и переменной-состояния, а не в виде меток и переходов (поскольку в Rust нет goto, в отличие от С, С++ и Go).

Re2c специализируется на генерации быстрых и легко встраиваемых лексеров. Он отличается от более известного аналога flex гибким интерфейсом, генерацией оптимизированных нетабличных лексеров и поддержкой захватов (submatch extraction) на основе детерминированных конечных автоматов с тэгами (TDFA). Re2c используется в проектах, где важна скорость работы лексера, например в Ninja и в PHP. На сайте проекта имеется подборка примеров, которые теперь портированы в том числе на Rust.

  1. Главная ссылка к новости (https://re2c.org/releases/rele...)
  2. OpenNews: Выпуск генератора лексических анализаторов re2c 2.0
  3. OpenNews: Google открыл код SyntaxNet, системы восприятия естественного языка
  4. OpenNews: Релиз php-parser 0.5, парсера кода PHP
  5. OpenNews: Facebook открыл код статического анализатора Mariana Trench
  6. OpenNews: Новая версия Bison 3.2, системы для написания синтаксических анализаторов
Автор новости: skvadrik
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56596-re2c
Ключевые слова: re2c, parser, rust, flex
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:19, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > в Rust нет goto, в отличие от С

    При адекватной технике кодирования можно считать, что в C тоже нет goto.

     
     
  • 2.2, Ононимус (?), 09:26, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    В умелых руках, goto безареден. Да и сшенерированный код прежде всего должен работать, а не быть суперчитаемым
     
     
  • 3.3, myhand (ok), 09:33, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Да и сшенерированный код прежде всего должен работать, а не быть суперчитаемым

    Это тебе до первого использования отладчика так кажется...

     
     
  • 4.27, Аноним (27), 12:33, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это тебе до первого использования отладчика так кажется...

    при "цивилизованной" отладке по коду его читаемость тебе мало поможет.
    а при отладке по ассемблерным листингам она вообще никакого значения не имеет.

    читаемость нужна только для эффективного освоения логики программы.
    потому что освоение проводится глазами.
    поэтому, если логика кода сгенерированного анализатора тебе уже знакома, сниженная читаемость будет не особо важна.

     
  • 3.7, Аноним (-), 09:49, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    В умелых руках goto, как правило, не нужен. Аккуратный структурный код, как правило, не требует goto. Если вы применяете goto, значит скорее всего вы говнокодер. Оператор goto применяется 1 раз в тысячу лет.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 09:50, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Ты еще скажи в ассемблере jmp aka goto не нужен.  
     
     
  • 5.12, Аноним (-), 09:54, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Ты еще скажи в ассемблере jmp aka goto не нужен.  

    Нет. Не скажу, потому-что ассемблер мнемонический язык низкого уровня, где 1 мнемоника соотвествует машинной команде. А в языках высокого уровня прыжок-Jump можно реализовать и без оператора goto.

     
     
  • 6.15, Анониим (?), 10:10, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты забыл упомянуть что можно реализовать при помощи оверхеда в том числе оверхеда на «безопасность». Тогда да.  
     
  • 3.13, Аноним (-), 09:56, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Код должен быть прежде всего читабельным, и желательно суперөчитабельным. Это одно из основных правил программирования.
     
     
  • 4.16, Анониим (?), 10:12, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Goto отлично ложится на концепцию блок схем.  Итого для кодогенерации отличное решение.  
     
     
  • 5.20, Аноним (-), 11:00, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В теории всё хорошо. В эпоху расцвета процедурных языков 1960-80 гг., на практике, подавляющая часть программистов использовала опреатор goto как попало, и в те времена читать исходники было больно. Поэтому программисты тех времён - Вирт, Дейкстра, Хоар имеют стойкую неприязнь к goto.

    >Итого для кодогенерации отличное решение.

    Нет, на практике goto плохое решение.

     
  • 3.26, Умпа (?), 12:27, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прежде всего, должен быть суперчитаемым.

    Когда тебя вытурят взашей, твоя замена должна моментально твой код освоить.

     
  • 2.22, Shatur (ok), 11:09, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В С goto часто применяется чтобы очистить память перед выходом из функции: https://github.com/neovim/neovim/blob/530c65b17ade3f5db70af5746f4eed945efdfcfa
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:39, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это шутка типа рагеля? Им можно парсер http протокола замутить?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:15, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лексер можно, парсер придется писать или генерить чем-то другим
     
  • 2.19, skvadrik (ok), 10:37, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот есть пример: https://re2c.org/examples/c/submatch/example_http_rfc7230.html. Это в оригинале бенчмарк для тэгов, но можно подпилить (сделан по RFC). Парсить можно в смысле выделения подстрок (в примере для этого используются тэги: https://re2c.org/manual/manual_c.html#submatch-extraction).

    В целом да, re2c и ragel очень похожи. Из серьёзных отличий, re2с основана на TDFA, который разрешает конфликты и неоднозначности между тэгами, а в ragel приходится вручную подгонять операторы приоритета (и это не всегла в принципе возможно сделать). При этом скорость выделения подстрок примерно одинаковая у обоих (вот бенчмарки: https://re2c.org/benchmarks/benchmarks.html#submatch-lexer-generators).

     
     
  • 3.21, Аноним (4), 11:00, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. Думаю, посмотрю на проект, т.к. рагель в стагнации, а эта штука развивается.
     
     
  • 4.25, Аноним (9), 12:25, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что тесты от производителя всегда дутое фуфло. Надо или смотреть «независимых» оценщиков или делать тесты самому на своих задачах.  
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:46, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Топикстартер, ты не можешь на ЛОР заглянуть? Там твою новость ошибочно удалили, приняв за копипасту с опеннета, сильно извиняются и просят пойти навстречу.
     
     
  • 2.8, Аноним (9), 09:49, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Никогда нельзя идти на встречу дуракам. Это провоцирует дураков оставаться дураками.  
     
  • 2.14, Аноним (-), 10:01, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так на ЛОРе исторически копировали новости с опеннета. Сейчас, что не так?
     
  • 2.18, skvadrik (ok), 10:20, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Спасибо! Вежиливые люди на ЛОРе.
     

  • 1.23, самокатофил (?), 11:47, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >The new approach is different enough to require multiple changes in code generation. In loop-switch mode it is impossible to jump into the middle of a state bypassing the skip statement, so the --eager-skip option is enforced, which moves skip statements to transitions. With conditions it is impossible to jump between different blocks, so DFAs for all conditions are merged into one switch, and condition numbers are the indices of the initial DFA states. In storable state mode it is impossible to jump from the YYGETSTATE switch to a DFA state, therefore a separate getstate:re2c detached from the lexer block is not supported.

    Ох лол, внесли новых багов в кодогенератор, а плюсов никаких, одни ограничения. При этотм, мамкины растаманы рассуждают как вреден goto. :-D

     
     
  • 2.24, Аноним (9), 12:22, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не слушай растаманов они дураки.  
     
     
  • 3.28, самокатофил (?), 12:34, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да уж вижу =)
     
     
  • 4.29, НяшМяш (ok), 12:50, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заседание экспертов опеннета объявляю закрытым.
     

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