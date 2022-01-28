Выпуск генератора лексических анализаторов re2c 3.0

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|1.1, Аноним (1), 09:19, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> в Rust нет goto, в отличие от С
При адекватной технике кодирования можно считать, что в C тоже нет goto.
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|2.2, Ононимус (?), 09:26, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В умелых руках, goto безареден. Да и сшенерированный код прежде всего должен работать, а не быть суперчитаемым
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|3.3, myhand (ok), 09:33, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Да и сшенерированный код прежде всего должен работать, а не быть суперчитаемым
Это тебе до первого использования отладчика так кажется...
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|4.27, Аноним (27), 12:33, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это тебе до первого использования отладчика так кажется...
при "цивилизованной" отладке по коду его читаемость тебе мало поможет.
а при отладке по ассемблерным листингам она вообще никакого значения не имеет.
читаемость нужна только для эффективного освоения логики программы.
потому что освоение проводится глазами.
поэтому, если логика кода сгенерированного анализатора тебе уже знакома, сниженная читаемость будет не особо важна.
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|3.7, Аноним (-), 09:49, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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В умелых руках goto, как правило, не нужен. Аккуратный структурный код, как правило, не требует goto. Если вы применяете goto, значит скорее всего вы говнокодер. Оператор goto применяется 1 раз в тысячу лет.
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|5.12, Аноним (-), 09:54, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Ты еще скажи в ассемблере jmp aka goto не нужен.
Нет. Не скажу, потому-что ассемблер мнемонический язык низкого уровня, где 1 мнемоника соотвествует машинной команде. А в языках высокого уровня прыжок-Jump можно реализовать и без оператора goto.
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|6.15, Анониим (?), 10:10, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты забыл упомянуть что можно реализовать при помощи оверхеда в том числе оверхеда на «безопасность». Тогда да.
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|3.13, Аноним (-), 09:56, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Код должен быть прежде всего читабельным, и желательно суперөчитабельным. Это одно из основных правил программирования.
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|4.16, Анониим (?), 10:12, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Goto отлично ложится на концепцию блок схем. Итого для кодогенерации отличное решение.
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|5.20, Аноним (-), 11:00, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В теории всё хорошо. В эпоху расцвета процедурных языков 1960-80 гг., на практике, подавляющая часть программистов использовала опреатор goto как попало, и в те времена читать исходники было больно. Поэтому программисты тех времён - Вирт, Дейкстра, Хоар имеют стойкую неприязнь к goto.
>Итого для кодогенерации отличное решение.
Нет, на практике goto плохое решение.
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|3.26, Умпа (?), 12:27, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прежде всего, должен быть суперчитаемым.
Когда тебя вытурят взашей, твоя замена должна моментально твой код освоить.
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|2.17, Аноним (17), 10:15, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лексер можно, парсер придется писать или генерить чем-то другим
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|3.21, Аноним (4), 11:00, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо. Думаю, посмотрю на проект, т.к. рагель в стагнации, а эта штука развивается.
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|4.25, Аноним (9), 12:25, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если что тесты от производителя всегда дутое фуфло. Надо или смотреть «независимых» оценщиков или делать тесты самому на своих задачах.
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|1.5, Аноним (5), 09:46, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Топикстартер, ты не можешь на ЛОР заглянуть? Там твою новость ошибочно удалили, приняв за копипасту с опеннета, сильно извиняются и просят пойти навстречу.
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|2.8, Аноним (9), 09:49, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Никогда нельзя идти на встречу дуракам. Это провоцирует дураков оставаться дураками.
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|2.14, Аноним (-), 10:01, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так на ЛОРе исторически копировали новости с опеннета. Сейчас, что не так?
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|1.23, самокатофил (?), 11:47, 28/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>The new approach is different enough to require multiple changes in code generation. In loop-switch mode it is impossible to jump into the middle of a state bypassing the skip statement, so the --eager-skip option is enforced, which moves skip statements to transitions. With conditions it is impossible to jump between different blocks, so DFAs for all conditions are merged into one switch, and condition numbers are the indices of the initial DFA states. In storable state mode it is impossible to jump from the YYGETSTATE switch to a DFA state, therefore a separate getstate:re2c detached from the lexer block is not supported.
Ох лол, внесли новых багов в кодогенератор, а плюсов никаких, одни ограничения. При этотм, мамкины растаманы рассуждают как вреден goto. :-D
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