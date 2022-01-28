Выпуск генератора лексических анализаторов re2c 3.0

2.2 , Ононимус ( ? ), 09:26, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – В умелых руках, goto безареден. Да и сшенерированный код прежде всего должен работать, а не быть суперчитаемым

3.3 , myhand ( ok ), 09:33, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Да и сшенерированный код прежде всего должен работать, а не быть суперчитаемым Это тебе до первого использования отладчика так кажется...

4.27 , Аноним ( 27 ), 12:33, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это тебе до первого использования отладчика так кажется... при "цивилизованной" отладке по коду его читаемость тебе мало поможет.

а при отладке по ассемблерным листингам она вообще никакого значения не имеет. читаемость нужна только для эффективного освоения логики программы.

потому что освоение проводится глазами.

поэтому, если логика кода сгенерированного анализатора тебе уже знакома, сниженная читаемость будет не особо важна.

3.7 , Аноним ( - ), 09:49, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – В умелых руках goto, как правило, не нужен. Аккуратный структурный код, как правило, не требует goto. Если вы применяете goto, значит скорее всего вы говнокодер. Оператор goto применяется 1 раз в тысячу лет.

4.9 , Аноним ( 9 ), 09:50, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Ты еще скажи в ассемблере jmp aka goto не нужен.

5.12 , Аноним ( - ), 09:54, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Ты еще скажи в ассемблере jmp aka goto не нужен. Нет. Не скажу, потому-что ассемблер мнемонический язык низкого уровня, где 1 мнемоника соотвествует машинной команде. А в языках высокого уровня прыжок-Jump можно реализовать и без оператора goto.

6.15 , Анониим ( ? ), 10:10, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты забыл упомянуть что можно реализовать при помощи оверхеда в том числе оверхеда на «безопасность». Тогда да.

3.13 , Аноним ( - ), 09:56, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Код должен быть прежде всего читабельным, и желательно суперөчитабельным. Это одно из основных правил программирования.

4.16 , Анониим ( ? ), 10:12, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Goto отлично ложится на концепцию блок схем. Итого для кодогенерации отличное решение.

5.20 , Аноним ( - ), 11:00, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В теории всё хорошо. В эпоху расцвета процедурных языков 1960-80 гг., на практике, подавляющая часть программистов использовала опреатор goto как попало, и в те времена читать исходники было больно. Поэтому программисты тех времён - Вирт, Дейкстра, Хоар имеют стойкую неприязнь к goto. >Итого для кодогенерации отличное решение. Нет, на практике goto плохое решение.

3.26 , Умпа ( ? ), 12:27, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прежде всего, должен быть суперчитаемым. Когда тебя вытурят взашей, твоя замена должна моментально твой код освоить.

2.22 , Shatur ( ok ), 11:09, 28/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В С goto часто применяется чтобы очистить память перед выходом из функции: https://github.com/neovim/neovim/blob/530c65b17ade3f5db70af5746f4eed945efdfcfa

