The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.5.8

26.01.2022 15:59

Опубликован выпуск свободного пакета для верстки документов Scribus 1.5.8, который предоставляет средства для профессиональной верстки печатных материалов, включая гибкие инструменты для генерации PDF и поддержку работы с раздельными цветовыми профилями, CMYK, плашечными цветами и ICC. Система написана с использованием тулкита Qt и поставляется под лицензией GPLv2+. Готовые бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows.

Ветка 1.5 позиционируется как экспериментальная и включает такие возможности как новый интерфейс пользователя на базе Qt5, изменённый файловый формат, полная поддержка таблиц и расширенные средства обработки текста. Выпуск 1.5.5 отмечается как хорошо протестированный и уже вполне стабильный для работы над новыми документами. После проведения окончательной стабилизации и признания готовности для повсеместного внедрения на базе ветки 1.5 будет сформирован стабильный релиз Scribus 1.6.0.

Основные улучшения в Scribus 1.5.8:

  • В интерфейсе пользователя улучшена реализация тёмной темы оформления, обновлены некоторые пиктограммы и улучшена интерактивность работы с окнами.
  • Улучшена поддержка импорта файлов в форматах IDML, PDF, PNG, TIFF и SVG.
  • Улучшен экспорт в формат PDF.
  • Расширено управление стилями таблиц и улучшена реализация отката изменений (undo/redo).
  • Улучшен редактор текста (Story Editor).
  • Улучшена система сборки.
  • Обновлены файлы с переводами.
  • В сборку для macOS встроен Python 3 и добавлена поддержка macOS 10.15/Catalina.
  • Проведена подготовка к обеспечению поддержки Qt6.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.scribus.net/scribu...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.5.5
  3. OpenNews: Новые версии свободного издательского пакета Scribus 1.4.7 и 1.5.4
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.8
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.2
  6. OpenNews: Релиз офисного пакета ONLYOFFICE Docs 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56582-scribus
Ключевые слова: scribus
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Антифрактал (?), 16:11, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Оно живое что ли ещё?
     
  • 1.2, Кир (?), 16:21, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Живее всех живых, к чему этот странный вопрос?
     
  • 1.3, Аноним (3), 16:27, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Отличный пакет, часто пользуюсь.
     
  • 1.4, Аноним (4), 17:20, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > После проведения окончательной стабилизации и признания готовности для повсеместного внедрения на базе ветки 1.5 будет сформирован стабильный релиз Scribus 1.6.0.

    Слишком затянулась окончательная стабилизация.

     
     
  • 2.8, llolik (ok), 19:14, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Слишком затянулась окончательная стабилизация.

    Там активных разработчиков - два человека

     
     
  • 3.12, prokoudine (ok), 21:22, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Одного из которых круто обломала история с ковидом. Жан собирался в 2020 году уволиться и поездить по миру, в том числе, проехать всю Россию. Ну, ой.
     
     
  • 4.13, Michael Shigorin (ok), 22:20, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гм, а мы можем ему как-то посодействовать в нынешних реалиях?
    (если вдруг да, а ответ не увижу -- попинай почтой или передай ему контакт)
     

  • 1.7, Аноним (7), 19:11, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    прочитал как _издевательского_ пакета, но как раз вроде это один из немногих продуктов пока ещё не испроченных модными веяниями.
     
  • 1.11, prokoudine (ok), 21:21, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По факту там просто куча мелких изменений, подводящих к стабильному релизу 1.6.0. Из относительно крупного — только применение стилей таблиц и ячеек таблиц через менеджер стилей. Даже странно, что про это отдельную новость запилили.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру