Выпуск свободного издательского пакета Scribus 1.5.8

Опубликован выпуск свободного пакета для верстки документов Scribus 1.5.8, который предоставляет средства для профессиональной верстки печатных материалов, включая гибкие инструменты для генерации PDF и поддержку работы с раздельными цветовыми профилями, CMYK, плашечными цветами и ICC. Система написана с использованием тулкита Qt и поставляется под лицензией GPLv2+. Готовые бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows. Ветка 1.5 позиционируется как экспериментальная и включает такие возможности как новый интерфейс пользователя на базе Qt5, изменённый файловый формат, полная поддержка таблиц и расширенные средства обработки текста. Выпуск 1.5.5 отмечается как хорошо протестированный и уже вполне стабильный для работы над новыми документами. После проведения окончательной стабилизации и признания готовности для повсеместного внедрения на базе ветки 1.5 будет сформирован стабильный релиз Scribus 1.6.0. Основные улучшения в Scribus 1.5.8: В интерфейсе пользователя улучшена реализация тёмной темы оформления, обновлены некоторые пиктограммы и улучшена интерактивность работы с окнами.

Улучшена поддержка импорта файлов в форматах IDML, PDF, PNG, TIFF и SVG.

Улучшен экспорт в формат PDF.

Расширено управление стилями таблиц и улучшена реализация отката изменений (undo/redo).

Улучшен редактор текста (Story Editor).

Улучшена система сборки.

Обновлены файлы с переводами.

В сборку для macOS встроен Python 3 и добавлена поддержка macOS 10.15/Catalina.

Проведена подготовка к обеспечению поддержки Qt6.



