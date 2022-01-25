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В Polkit добавлена поддержка JavaScript-движка Duktape

25.01.2022 20:42

В инструментарий Polkit, используемый в дистрибутивах для обработки авторизации и определения правил доступа к операциям, требующим повышенных прав доступа (например, монтирования USB-накопителя), добавлен бэкенд, позволяющий использовать встраиваемый JavaScript-движок Duktape вместо ранее применяемого движка Mozilla SpiderMonkey (по умолчанию как и раньше осуществляется сборка с движком Mozilla). Язык JavaScript в Polkit используется для определения правил доступа, которые взаимодействуют с привилегированным фоновым процессом polkitd при помощи объекта "polkit".

Duktape используется в браузере NetSurf и отличается компактным размером, высокой переносимостью и низким потреблением ресурсов (код занимает около 160 kB, а для выполнения достаточно 64kB ОЗУ). Обеспечивается полная совместимость со спецификациями Ecmascript 5.1 и частичная поддержка Ecmascript 2015 и 2016 (ES6 и ES7). Также предоставляются специфичные расширения, такие как поддержка сопрограмм, встроенный фреймворк для журналирования, механизм загрузки модулей на основе CommonJS, система кэширования байткода, позволяющая сохранять и загружать скомпилированные функции. В состав входит встроенный отладчик, движок для выполнения регулярных выражений и подсистема для поддержки Unicode.

  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.freedesktop.org...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Polkit, позволяющая повысить свои привилегии в системе
  3. OpenNews: В KDE обеспечена интеграция с PolKit
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера NetSurf 3.10
  5. OpenNews: Выпуск встраиваемого JavaScript-движка Duktape 2.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56578-polkit
Ключевые слова: polkit, duktape, javascript
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Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, макпыф (ok), 20:48, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    УРА

    UPD: Блин, там для сборки этого ducktape нода похоже нужна. Впрочем все равно лучше чем mozjs
    UPD2: Только для мастера. Релиз без неё.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:05, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    котлеты против макаронов ?
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:43, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    лучше без этого попаужаса вообще, да ещё в таких места.

    но хотите жевать сопли обезьян - жуйте. а нормальные люди это всё просто выпилят из системы

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 21:51, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так выкидывай, опенсорс, все исходники доступны, EULA никто подписывать не заставляет. Свобода! Но нет, ты только на опеннете в комментариях ноешь.
     
     
  • 4.33, Самокатофил (?), 00:30, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и выпилил. А сам-то уже перестал пить коньяк по утрам?
     
  • 4.36, Crazy Alex (ok), 01:44, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём проблема выкинуть? У меня в генте этой хрени отродясь не было и не будет
     

  • 1.3, mimocrocodile (?), 20:48, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Открываешь репо polkit а там

    > pkexec: local privilege escalation (CVE-2021-4034)

     
  • 1.4, sdkhflskhgl (?), 21:03, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ух тыж... ducktape реально классная реализация жабаскрипта, по идеологии чем-то похож на sqlite - тоже только один Хидер и один сырец. встраивать такие модули в свой проект - одно удовольствие. правда нужно какое-то время чтобы привыкнуть к стековой машине (API там весьма далёк от классики жанра), но если разобраться (занимает день с перекурами если не торопиться) - то потом можно расширять функционал движка до бесконечности :)
     
     
  • 2.10, псевдонимус (?), 21:30, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Свинца в твою голову бы кто встроил. Жаль, что так говорить нельзя. Это икстримизьм.
     
     
  • 3.15, Аноним (11), 21:47, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    так можно. открыто нельзя

    а втихоря как попаскрипты внедряют - можно

     
  • 2.26, Аноним (26), 23:17, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    API у него действительно классное. Но я бы предпочёл обёртку над SpiderMonkey.
     
  • 2.37, Crazy Alex (ok), 01:45, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А там сильно нужен джаваскрипт вообще?
     

  • 1.6, Аноним (11), 21:21, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и пришла хана polkit

    в такие вещи пихать попаскрипт - хоронить

    Хорошо что нормальные дистры есть, без этого ауна намертво прикрученного

     
     
  • 2.8, муу (?), 21:28, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    > Вот и пришла хана polkit
    > в такие вещи пихать попаскрипт - хоронить

    а он, внезапно, там уже давно, до добавления duktape использовался mozjs, для сборки которого нужны python, llvm, rust и ведро соплей девственниц.

     
     
  • 3.13, Аноним (11), 21:44, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    та внезапно по барабану. у меня polkit вообще в системе нету и ниразу не понадобился
     
  • 2.9, псевдонимус (?), 21:28, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато прог к этому не прикрученых все меньше.
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 21:43, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вагон и маленькая тележка. почти всё не прикручено у меня этого polkit вообще нету
     
  • 3.38, Crazy Alex (ok), 01:46, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственное, что к нему прикручено - это DE всякие. Смысл которых лично я не понимал вообще никогда.
     

  • 1.7, псевдонимус (?), 21:27, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Остановите, я сойду.

    Пробовал тормозить пятками, испуская газы. КПД  00 повдоль:-(

    >такие как поддержка сопрограмм, встроенный фреймворк для журналирования, механизм загрузки модулей на основе CommonJS, система кэширования байткода, позволяющая сохранять и загружать скомпилированные функции. В состав входит встроенный отладчик, движок для выполнения регулярных выражений и подсистема для поддержки Unicode.

    Горите в аду.

     
     
  • 2.14, Аноним (11), 21:46, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я к ним и не заходил. Ниразу в системе его не стояло
     
     
  • 3.24, Аноним (-), 22:50, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Я к ним и не заходил. Ниразу в системе его не стояло

    Т.е. все те 3 месяца, как ты перешел с венды на <задрoт^W правильный дистр>? Респект, че!


     
     
  • 4.32, Аноним (11), 23:43, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ой ой, пошутил. Смотрите обезьянка шутит.

    Разуй глаза и увидишь что жизнь без твоих соплей на попаскрипте прекрасна, безопасна, красива и быстра.

     
     
  • 5.35, Аноним (-), 01:37, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ой ой, пошутил. Смотрите обезьянка шутит.

    О, угадал.
    Но ты спалился еще на незнании, что там "попаскрипт".
    > Разуй глаза и увидишь что жизнь без твоих соплей на попаскрипте прекрасна, безопасна, красива и быстра.

    Дорогой неофит, я polkit выпиливал из зависимостей еще когда он был PolicyKit, а тебя мамка от вендо-компа гоняла.


     

  • 1.18, Oxyd76 (?), 22:05, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Божечки. Ну зачем? Почему не более подходящие, для системной компоненты вещи. Ну хочется вам встроить поддержку логики, так возьмите ну тот-же LUA.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 22:07, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Луа слишком сложный язык.
     
  • 2.20, Аноним (20), 22:14, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А чем JavaScript не подходящий? Он для этого был создан. Реализация отличная, настоящий embedded. Потребляет очень мало.

    Наверное это в 💯 раз лучше чем bash портянки (но на них тут никто не ругается).

    И он во много-много раз быстрее недоязыка bash.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 22:21, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    запомни: скриптовать что-то сложное принято исключительно на самых тормознутых языках. Например на баше, где "всё есть строка". Или на пыхе, -- писать тормозкрипты пробельчиками. Куда ты тут лезешь со своим яваскриптом?
     
  • 3.22, anonymous (??), 22:25, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всем хорош. Одна только проблема. polkit до мержа использовал mozjs сиречь spidermonkey, который для себя требует дохера зависимостей рантайма и билда. Но теперь, когда они переехали на duktape, это и в самом деле что-то близкое к embedded.
     
     
  • 4.29, Аноним (26), 23:22, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе всё равно Firefox ставить, так что на десктопах SM оптимальнее, ибо и JiT, и JS нормальный, и памяти не жрёт дополнительно, ибо у тедя Firefox всё равно перманентно запущен.
     
     
  • 5.43, Аноним (-), 02:07, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тебе всё равно Firefox ставить, так что на десктопах SM оптимальнее, ибо
    > и JiT, и JS нормальный, и памяти не жрёт дополнительно, ибо
    > у тедя Firefox всё равно перманентно запущен.

    Т.е. тебя не смущает, что в зависимостях там mozjs-78 - отдельный движок как и то, что JIT для пары строк с правилами - никуда не уперся?


     
  • 3.46, Аноньимъ (ok), 04:55, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Наверное это в 💯 раз лучше чем bash портянки (но на них тут никто не ругается).

    Я ругаюсь например.
    Ну и так себе аргумент. Всё что угодно лучше баша.

    >А чем JavaScript не подходящий? Он для этого был создан.

    Даже не знаю для чего он был создан.

    Не то чтобы это был ужасный язык если смотреть в вакууме.
    Но я слышал что у него есть некоторые проблемы с реализацией вызванные дизайном самого языка.

     
     
  • 4.48, ыы (?), 05:55, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждем от вас дистрибутив линукса, в котором bash заменен на жабоскрипт.
     
  • 4.50, Anonymoustus (ok), 06:05, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А чем JavaScript не подходящий? Он для этого был создан.
    >
    > Даже не знаю для чего он был создан.
    >

    Он был создан для того, чтобы рисовать «спецэффекты» в окне браузера: танцующие снежинки, цветные переливы, «динамические меню» и так далее. В своё время, до очередного «изобретения» квадратных колёс в виде HTML5, это называли DHTML.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_HTML

     
  • 2.25, Аноним (25), 23:13, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они не могут взять Lua, потому что там уже был JS. Придётся правила переписывать — никто не хочет.
     
     
  • 3.28, Аноним (26), 23:20, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    lua - такое говно, что к ней лучше не прикасаться и избегать at all costs. Такого геморроя как с луной я давно не обретал. Дизайнили явно лунатики.
     
     
  • 4.39, Crazy Alex (ok), 01:50, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот уже сто раз ловил себя на том, что очень не хватает простого удобного скриптового языка, который не пытается быть всем.

    Нет, не луа с его функциональщиной. Не js с его странностями. Не питон с его кучей "особенностей". А что-то вроде бейсика - простое, как топор, в принципе не пригодное для написания сложного кода, но не провоцирующее, как шелл, выстрелы в ногу. Желательно - строго типизированное, чтобы нельзя было вместо числа засунуть яблоко а потому думать "а что ж не так".

     
     
  • 5.44, Аноним (21), 02:19, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > не пригодное для написания сложного кода
    > строго типизированное

    Параграфы соблюдены.

    Не пойму, чем так не нравится JS. Успешно применяется в самых неожиданных областях. explorer.exe в вантуз-98 имел боковую панель с голубым уголком -- он управлялся из JScript. DAZ Studio позволяет себя скриптовать и подгружает свои ассеты через "Daz Script", который тоже ECMAScript. nginx/njs, nodejs, react native... Все применяют, а у тебя, видишь ли, "странности". А обернув в тайпскрипт, получаешь свою типизацию.

    А со "странностями" в яваскрипте я сталкиваюсь ровно один раз в 3-5 лет -- когда мне по этим "странностям" задают вопросы на собесах.

    Как альтернатива есть Vala, тоже может работать в скриптовом режиме. Всяко получше всяких перлов-башев-пыхов.

     
     
  • 6.47, Аноньимъ (ok), 04:59, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы какой-то со странностями...
     
  • 2.49, Anonymoustus (ok), 05:56, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более сложное кодобезянки не умеют. Пихтон вот ещё. Выбирайте из двух сортов.
     

  • 1.27, Аноним (26), 23:18, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >вместо ранее применяемого движка Mozilla Gecko

    Gecko - это браузер. Движок - это SpiderMonkey.

     
     
  • 2.30, Аноним (26), 23:24, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *JS-движок
     

  • 1.31, Генри Форд (?), 23:26, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Реально? В системных компонентах линукса крутится JavaScript?

    Как фронтендер заявляю, эту псевдо операционную систему уже ничто не спасёт.

     
     
  • 2.34, Аноним (21), 01:04, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в нгинксе комплекс секьюрити чеки можно делать через njs
    в бровзерах помнится бывали PAC-скрипты, возвращающие адрес прокси-сервера по урлу страницы

    Но здесь нельзя. Никак нельзя. Это другое. Ни в коем случае. Не-не-не. Вам не понять.

     
     
  • 3.40, Crazy Alex (ok), 01:52, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Между "можно делать" и "засунули по умолчанию" очень большая дистанция.
     
  • 2.41, Crazy Alex (ok), 01:53, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не "системные компоненты". Это так, один из возможных вариантов обвязок, хоть и очень распространённый.
     
  • 2.45, Аноним (45), 03:37, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все спасет. Выкинуть "==" и допилить нормально систему типов и базовую библиотеку будет вполне нормальный язык. А прикрутить LLVM и компиляцию, так вообще сказка будет, но это уже скорее для TypeScript работенка.
     

  • 1.42, deeaitch (ok), 02:05, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая новость. Полезная информация. Всегда было на него плевать и не нужен был в embedded его функционал вообще не нужен (нет таких задач, всё жёстко завязано), а если где в сестеме и был (например на ноуте), я его не замечал. Теперь знаю что там внутри. Полезно, познавательно.

    Это реальность. К сожалению.

    Всем изветсно качество кода на javascript, не потому что он плохой, потому что там много зелёной школоты. Доказательством тому ежедневные сотни замечательных вещей в npm и прочих около javascript штуках. И проблема не в памяти как считают некоторые секты. К сожалению это реальность. И реальность такова что основные сейчас в Linux это дети из мира javascript.

    Ну как есть. По крайней мере этот движок легче. Только те кто приписывает это к embedded, ребята, не позорьтесь. Календарьчик в телефоне на javascript для mail.ru это ещё не embedded. Да и вообще не embedded.

    Но хоть стал легче. Может когда придут к более здравому решению. Опыт одной крупной компании уже доказал, что javascript в embedded (по крайней мере automotive) не место. Но дороги назад нет и они спешно делают велосипеды.

    Учитесь на чужих ошибках, не повторяйте их. Удачи.

     

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