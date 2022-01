В Polkit добавлена поддержка JavaScript-движка Duktape

2.19 , Аноним ( 19 ), 22:07, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Луа слишком сложный язык.

2.20 , Аноним ( 20 ), 22:14, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – А чем JavaScript не подходящий? Он для этого был создан. Реализация отличная, настоящий embedded. Потребляет очень мало. Наверное это в 💯 раз лучше чем bash портянки (но на них тут никто не ругается). И он во много-много раз быстрее недоязыка bash.

3.21 , Аноним ( 21 ), 22:21, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – запомни: скриптовать что-то сложное принято исключительно на самых тормознутых языках. Например на баше, где "всё есть строка". Или на пыхе, -- писать тормозкрипты пробельчиками. Куда ты тут лезешь со своим яваскриптом?

3.22 , anonymous ( ?? ), 22:25, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Всем хорош. Одна только проблема. polkit до мержа использовал mozjs сиречь spidermonkey, который для себя требует дохера зависимостей рантайма и билда. Но теперь, когда они переехали на duktape, это и в самом деле что-то близкое к embedded.

4.29 , Аноним ( 26 ), 23:22, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тебе всё равно Firefox ставить, так что на десктопах SM оптимальнее, ибо и JiT, и JS нормальный, и памяти не жрёт дополнительно, ибо у тедя Firefox всё равно перманентно запущен.

5.43 , Аноним ( - ), 02:07, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тебе всё равно Firefox ставить, так что на десктопах SM оптимальнее, ибо

> и JiT, и JS нормальный, и памяти не жрёт дополнительно, ибо

> у тедя Firefox всё равно перманентно запущен. Т.е. тебя не смущает, что в зависимостях там mozjs-78 - отдельный движок как и то, что JIT для пары строк с правилами - никуда не уперся?

3.46 , Аноньимъ ( ok ), 04:55, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Наверное это в 💯 раз лучше чем bash портянки (но на них тут никто не ругается). Я ругаюсь например.

Ну и так себе аргумент. Всё что угодно лучше баша. >А чем JavaScript не подходящий? Он для этого был создан. Даже не знаю для чего он был создан. Не то чтобы это был ужасный язык если смотреть в вакууме.

Но я слышал что у него есть некоторые проблемы с реализацией вызванные дизайном самого языка.

4.48 , ыы ( ? ), 05:55, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ждем от вас дистрибутив линукса, в котором bash заменен на жабоскрипт.

4.50 , Anonymoustus ( ok ), 06:05, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> А чем JavaScript не подходящий? Он для этого был создан.

>

> Даже не знаю для чего он был создан.

> Он был создан для того, чтобы рисовать «спецэффекты» в окне браузера: танцующие снежинки, цветные переливы, «динамические меню» и так далее. В своё время, до очередного «изобретения» квадратных колёс в виде HTML5, это называли DHTML. https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_HTML

2.25 , Аноним ( 25 ), 23:13, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Они не могут взять Lua, потому что там уже был JS. Придётся правила переписывать — никто не хочет.

3.28 , Аноним ( 26 ), 23:20, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – lua - такое говно, что к ней лучше не прикасаться и избегать at all costs. Такого геморроя как с луной я давно не обретал. Дизайнили явно лунатики.

4.39 , Crazy Alex ( ok ), 01:50, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот уже сто раз ловил себя на том, что очень не хватает простого удобного скриптового языка, который не пытается быть всем. Нет, не луа с его функциональщиной. Не js с его странностями. Не питон с его кучей "особенностей". А что-то вроде бейсика - простое, как топор, в принципе не пригодное для написания сложного кода, но не провоцирующее, как шелл, выстрелы в ногу. Желательно - строго типизированное, чтобы нельзя было вместо числа засунуть яблоко а потому думать "а что ж не так".

5.44 , Аноним ( 21 ), 02:19, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > не пригодное для написания сложного кода

> строго типизированное Параграфы соблюдены. Не пойму, чем так не нравится JS. Успешно применяется в самых неожиданных областях. explorer.exe в вантуз-98 имел боковую панель с голубым уголком -- он управлялся из JScript. DAZ Studio позволяет себя скриптовать и подгружает свои ассеты через "Daz Script", который тоже ECMAScript. nginx/njs, nodejs, react native... Все применяют, а у тебя, видишь ли, "странности". А обернув в тайпскрипт, получаешь свою типизацию. А со "странностями" в яваскрипте я сталкиваюсь ровно один раз в 3-5 лет -- когда мне по этим "странностям" задают вопросы на собесах. Как альтернатива есть Vala, тоже может работать в скриптовом режиме. Всяко получше всяких перлов-башев-пыхов.

6.47 , Аноньимъ ( ok ), 04:59, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы какой-то со странностями...

2.49 , Anonymoustus ( ok ), 05:56, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Более сложное кодобезянки не умеют. Пихтон вот ещё. Выбирайте из двух сортов.