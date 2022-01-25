В Polkit добавлена поддержка JavaScript-движка Duktape

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|1.2, макпыф (ok), 20:48, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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УРА
UPD: Блин, там для сборки этого ducktape нода похоже нужна. Впрочем все равно лучше чем mozjs
UPD2: Только для мастера. Релиз без неё.
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|2.11, Аноним (11), 21:43, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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лучше без этого попаужаса вообще, да ещё в таких места.
но хотите жевать сопли обезьян - жуйте. а нормальные люди это всё просто выпилят из системы
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|3.16, Аноним (16), 21:51, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так выкидывай, опенсорс, все исходники доступны, EULA никто подписывать не заставляет. Свобода! Но нет, ты только на опеннете в комментариях ноешь.
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|4.36, Crazy Alex (ok), 01:44, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в чём проблема выкинуть? У меня в генте этой хрени отродясь не было и не будет
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|1.4, sdkhflskhgl (?), 21:03, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ух тыж... ducktape реально классная реализация жабаскрипта, по идеологии чем-то похож на sqlite - тоже только один Хидер и один сырец. встраивать такие модули в свой проект - одно удовольствие. правда нужно какое-то время чтобы привыкнуть к стековой машине (API там весьма далёк от классики жанра), но если разобраться (занимает день с перекурами если не торопиться) - то потом можно расширять функционал движка до бесконечности :)
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|2.10, псевдонимус (?), 21:30, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Свинца в твою голову бы кто встроил. Жаль, что так говорить нельзя. Это икстримизьм.
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|3.15, Аноним (11), 21:47, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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так можно. открыто нельзя
а втихоря как попаскрипты внедряют - можно
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|2.26, Аноним (26), 23:17, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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API у него действительно классное. Но я бы предпочёл обёртку над SpiderMonkey.
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|1.6, Аноним (11), 21:21, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот и пришла хана polkit
в такие вещи пихать попаскрипт - хоронить
Хорошо что нормальные дистры есть, без этого ауна намертво прикрученного
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|2.8, муу (?), 21:28, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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> Вот и пришла хана polkit
> в такие вещи пихать попаскрипт - хоронить
а он, внезапно, там уже давно, до добавления duktape использовался mozjs, для сборки которого нужны python, llvm, rust и ведро соплей девственниц.
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|3.13, Аноним (11), 21:44, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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та внезапно по барабану. у меня polkit вообще в системе нету и ниразу не понадобился
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|3.12, Аноним (11), 21:43, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вагон и маленькая тележка. почти всё не прикручено у меня этого polkit вообще нету
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|3.38, Crazy Alex (ok), 01:46, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Единственное, что к нему прикручено - это DE всякие. Смысл которых лично я не понимал вообще никогда.
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|1.7, псевдонимус (?), 21:27, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Остановите, я сойду.
Пробовал тормозить пятками, испуская газы. КПД 00 повдоль:-(
>такие как поддержка сопрограмм, встроенный фреймворк для журналирования, механизм загрузки модулей на основе CommonJS, система кэширования байткода, позволяющая сохранять и загружать скомпилированные функции. В состав входит встроенный отладчик, движок для выполнения регулярных выражений и подсистема для поддержки Unicode.
Горите в аду.
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|3.24, Аноним (-), 22:50, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Я к ним и не заходил. Ниразу в системе его не стояло
Т.е. все те 3 месяца, как ты перешел с венды на <задрoт^W правильный дистр>? Респект, че!
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|4.32, Аноним (11), 23:43, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ой ой, пошутил. Смотрите обезьянка шутит.
Разуй глаза и увидишь что жизнь без твоих соплей на попаскрипте прекрасна, безопасна, красива и быстра.
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|5.35, Аноним (-), 01:37, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ой ой, пошутил. Смотрите обезьянка шутит.
О, угадал.
Но ты спалился еще на незнании, что там "попаскрипт".
> Разуй глаза и увидишь что жизнь без твоих соплей на попаскрипте прекрасна, безопасна, красива и быстра.
Дорогой неофит, я polkit выпиливал из зависимостей еще когда он был PolicyKit, а тебя мамка от вендо-компа гоняла.
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|1.18, Oxyd76 (?), 22:05, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Божечки. Ну зачем? Почему не более подходящие, для системной компоненты вещи. Ну хочется вам встроить поддержку логики, так возьмите ну тот-же LUA.
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|2.20, Аноним (20), 22:14, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А чем JavaScript не подходящий? Он для этого был создан. Реализация отличная, настоящий embedded. Потребляет очень мало.
Наверное это в 💯 раз лучше чем bash портянки (но на них тут никто не ругается).
И он во много-много раз быстрее недоязыка bash.
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|3.21, Аноним (21), 22:21, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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запомни: скриптовать что-то сложное принято исключительно на самых тормознутых языках. Например на баше, где "всё есть строка". Или на пыхе, -- писать тормозкрипты пробельчиками. Куда ты тут лезешь со своим яваскриптом?
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|3.22, anonymous (??), 22:25, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всем хорош. Одна только проблема. polkit до мержа использовал mozjs сиречь spidermonkey, который для себя требует дохера зависимостей рантайма и билда. Но теперь, когда они переехали на duktape, это и в самом деле что-то близкое к embedded.
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|4.29, Аноним (26), 23:22, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тебе всё равно Firefox ставить, так что на десктопах SM оптимальнее, ибо и JiT, и JS нормальный, и памяти не жрёт дополнительно, ибо у тедя Firefox всё равно перманентно запущен.
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|5.43, Аноним (-), 02:07, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тебе всё равно Firefox ставить, так что на десктопах SM оптимальнее, ибо
> и JiT, и JS нормальный, и памяти не жрёт дополнительно, ибо
> у тедя Firefox всё равно перманентно запущен.
Т.е. тебя не смущает, что в зависимостях там mozjs-78 - отдельный движок как и то, что JIT для пары строк с правилами - никуда не уперся?
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|3.46, Аноньимъ (ok), 04:55, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Наверное это в 💯 раз лучше чем bash портянки (но на них тут никто не ругается).
Я ругаюсь например.
Ну и так себе аргумент. Всё что угодно лучше баша.
>А чем JavaScript не подходящий? Он для этого был создан.
Даже не знаю для чего он был создан.
Не то чтобы это был ужасный язык если смотреть в вакууме.
Но я слышал что у него есть некоторые проблемы с реализацией вызванные дизайном самого языка.
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|4.48, ыы (?), 05:55, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ждем от вас дистрибутив линукса, в котором bash заменен на жабоскрипт.
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|4.50, Anonymoustus (ok), 06:05, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А чем JavaScript не подходящий? Он для этого был создан.
>
> Даже не знаю для чего он был создан.
>
Он был создан для того, чтобы рисовать «спецэффекты» в окне браузера: танцующие снежинки, цветные переливы, «динамические меню» и так далее. В своё время, до очередного «изобретения» квадратных колёс в виде HTML5, это называли DHTML.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_HTML
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|2.25, Аноним (25), 23:13, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они не могут взять Lua, потому что там уже был JS. Придётся правила переписывать — никто не хочет.
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|3.28, Аноним (26), 23:20, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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lua - такое говно, что к ней лучше не прикасаться и избегать at all costs. Такого геморроя как с луной я давно не обретал. Дизайнили явно лунатики.
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|4.39, Crazy Alex (ok), 01:50, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот уже сто раз ловил себя на том, что очень не хватает простого удобного скриптового языка, который не пытается быть всем.
Нет, не луа с его функциональщиной. Не js с его странностями. Не питон с его кучей "особенностей". А что-то вроде бейсика - простое, как топор, в принципе не пригодное для написания сложного кода, но не провоцирующее, как шелл, выстрелы в ногу. Желательно - строго типизированное, чтобы нельзя было вместо числа засунуть яблоко а потому думать "а что ж не так".
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|5.44, Аноним (21), 02:19, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> не пригодное для написания сложного кода
> строго типизированное
Параграфы соблюдены.
Не пойму, чем так не нравится JS. Успешно применяется в самых неожиданных областях. explorer.exe в вантуз-98 имел боковую панель с голубым уголком -- он управлялся из JScript. DAZ Studio позволяет себя скриптовать и подгружает свои ассеты через "Daz Script", который тоже ECMAScript. nginx/njs, nodejs, react native... Все применяют, а у тебя, видишь ли, "странности". А обернув в тайпскрипт, получаешь свою типизацию.
А со "странностями" в яваскрипте я сталкиваюсь ровно один раз в 3-5 лет -- когда мне по этим "странностям" задают вопросы на собесах.
Как альтернатива есть Vala, тоже может работать в скриптовом режиме. Всяко получше всяких перлов-башев-пыхов.
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|1.27, Аноним (26), 23:18, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>вместо ранее применяемого движка Mozilla Gecko
Gecko - это браузер. Движок - это SpiderMonkey.
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|1.31, Генри Форд (?), 23:26, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Реально? В системных компонентах линукса крутится JavaScript?
Как фронтендер заявляю, эту псевдо операционную систему уже ничто не спасёт.
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|2.34, Аноним (21), 01:04, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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в нгинксе комплекс секьюрити чеки можно делать через njs
в бровзерах помнится бывали PAC-скрипты, возвращающие адрес прокси-сервера по урлу страницы
Но здесь нельзя. Никак нельзя. Это другое. Ни в коем случае. Не-не-не. Вам не понять.
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|2.41, Crazy Alex (ok), 01:53, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не "системные компоненты". Это так, один из возможных вариантов обвязок, хоть и очень распространённый.
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|2.45, Аноним (45), 03:37, 26/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все спасет. Выкинуть "==" и допилить нормально систему типов и базовую библиотеку будет вполне нормальный язык. А прикрутить LLVM и компиляцию, так вообще сказка будет, но это уже скорее для TypeScript работенка.
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|1.42, deeaitch (ok), 02:05, 26/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошая новость. Полезная информация. Всегда было на него плевать и не нужен был в embedded его функционал вообще не нужен (нет таких задач, всё жёстко завязано), а если где в сестеме и был (например на ноуте), я его не замечал. Теперь знаю что там внутри. Полезно, познавательно.
Это реальность. К сожалению.
Всем изветсно качество кода на javascript, не потому что он плохой, потому что там много зелёной школоты. Доказательством тому ежедневные сотни замечательных вещей в npm и прочих около javascript штуках. И проблема не в памяти как считают некоторые секты. К сожалению это реальность. И реальность такова что основные сейчас в Linux это дети из мира javascript.
Ну как есть. По крайней мере этот движок легче. Только те кто приписывает это к embedded, ребята, не позорьтесь. Календарьчик в телефоне на javascript для mail.ru это ещё не embedded. Да и вообще не embedded.
Но хоть стал легче. Может когда придут к более здравому решению. Опыт одной крупной компании уже доказал, что javascript в embedded (по крайней мере automotive) не место. Но дороги назад нет и они спешно делают велосипеды.
Учитесь на чужих ошибках, не повторяйте их. Удачи.
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