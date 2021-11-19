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Выпуск ControlFlag 1.0, инструмента для выявления ошибок в коде на языке Си

19.11.2021 16:39

Компания Intel опубликовала первый значительный релиз инструментария ControlFlag 1.0, позволяющего выявлять ошибки и аномалии в исходных текстах, используя систему машинного обучения, натренированную на большом объёме существующего кода. В отличие от традиционных статических анализаторов, ControlFlag не применяет готовых правил, в которых трудно предусмотреть все возможные варианты, а отталкивается от статистики использования всевозможных языковых конструкций в большом числе существующих проектов. Код ControlFlag написан на языке С++ и открыт под лицензией MIT.

Система обучается путём построения статистической модели имеющегося массива кода открытых проектов, опубликованных в GitHub и подобных публичных репозиториях. На стадии обучения система определяет типовые шаблоны построения конструкций в коде и строит синтаксическое дерево связей между этими шаблонами, отражающее поток выполнения кода в программе. В итоге формируется эталонное дерево принятия решений, объединяющее опыт разработки всех проанализированных исходных текстов. Для проверяемого кода выполняется похожий процесс определения шаблонов, которые сверяются с эталонным деревом принятия решений. Большие расхождения с соседними ветвями свидетельствуют о наличии аномалии в проверяемом шаблоне.

В качестве примера возможностей ControlFlag разработчиками был проведён анализ исходных текстов проектов OpenSSH и cURL:

  • В OpenSSL были выявлены аномальные конструкции "(s1 == NULL) ∧ (s2 == NULL)" и "(s1 == NULL) | (s2 == NULL)" , не соответствующие обычно используемому шаблону "(s1 == NULL) || (s2 == NULL)". В коде также были выявлены аномалии в выражениях "(-2 == rv)" (минус был опечаткой) и "BIO_puts(bp, ":") <= 0)" (в контексте проверки успешного завершения функции должно было быть "== 0").
  • В cURL выявлена незамеченная статическими анализаторами ошибка при использовании элемента структуры "s->keepon", который имел числовой тип, но сравнивался с булевым значением TRUE.

Из особенностей версии ControlFlag 1.0 отмечается полная поддержка типовых шаблонов для языка Си и возможность выявления аномалий в условных выражениях "if". Например, при анализе фрагмента кода "if (x = 7) y = x;" система определит, что обычно в операторе "if" для сравнения числовых значений используется конструкция "переменная == число", поэтому с большой вероятностью указание "переменная = число" в выражении "if" вызвано опечаткой. В комплекте предоставляется сценарий, позволяющий загрузить имеющиеся в GitHub репозитории на языке Си и использовать их для построения модели. Также доступны уже готовые модели, позволяющие сразу приступить к проверке кода.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/IntelLabs/c...)
  2. OpenNews: Выпуск PHPStan 1.0, статического анализатора для кода на языке PHP
  3. OpenNews: Выпуск cppcheck 2.6, статического анализатора кода для языков C++ и С
  4. OpenNews: Facebook открыл код статического анализатора Mariana Trench
  5. OpenNews: Intel открыл код системы машинного обучения ControlFlag для выявления ошибок в коде
  6. OpenNews: Релиз свободного статического анализатора кода frama-clang 0.0.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56187-controlflag
Ключевые слова: controlflag, intel
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Урри (ok), 16:42, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все, Rust больше не нужен?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:45, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Программисты больше не нужны
     
  • 2.3, Урри (ok), 16:45, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Сам себе отвечу - все еще нужен. Но только после того, как в него будет встроена обученная система (путём построения статистической модели имеющегося массива кода открытых проектов, опубликованных в GitHub и подобных публичных репозиториях) с парочкой новых синтаксических конструкций вроде $$&: и $$&:$.

    И главное(!) не забыть что-нибудь сломать. Чтобы новым компилятором старый код больше не собирался.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 17:07, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты вроде описал только что Copilot.
     
  • 2.5, Андрей (??), 16:58, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ПМСМ и не нужен был, сразу со своего появления всё чем он тащил, так это рекламой, в остальном по мне код на расте ужасное нечитаемое Г, как будто раст развивают те же любители бесконтрольно пачками тащить в язык новомодные конструкции и плюшки, как в том же питоне и плюсах - как итог однородность кода падает и постоянные переключения в восприятии препятствуют накоплению устойчивого опыта в анализе кода, другими словами - лучше проще, но без крайностей.
     
  • 2.7, Enamel (ok), 17:02, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Расте гораздо больше интересностей, чем почему-то рекламирумый один лишь safe.
    Сям до него далеко.

    Но старый код на си никто не отменял, к сожалению.

     
     
  • 3.11, Аноним (10), 17:08, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да всем честно говоря пофиг на твой раст.
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:03, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    roosterы, всюду приплетающие rust, не нужны.
     
  • 2.14, Аноним (-), 17:13, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все, Rust больше не нужен?

    Пукнем братья, пукнем дружно
    Пукнем так как никогда!
    Пукнем "Раст совсем не нужно!"
    Пукнем "Сишка навсегда!"

    И когда наш Залп Протеста
    Растаманам жару даст,
    Все на свете (сразу!) осознают,
    Как ничтожен этот Раст!

     

  • 1.4, Андрей (??), 16:52, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вообще интересно, что на это скажут PVSники и находит ли их анализатор эти ошибки ?
     
     
  • 2.6, Старшина (?), 17:02, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именем чебурнета нашаго, не задавай такие наивные вопросы. кому надо, тому доложено
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:02, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    присоединяюсь к вопросу. может быть достойных конкурент для них
     
     
  • 3.13, Аноним (10), 17:10, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PVS и раньше не был единственный производителем анализаторов кода.  
     
     
  • 4.17, Аноним (8), 17:24, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут, как я понимаю, принциально другой подход к поиску - с отличием от набора эвристик для поиска. таких не было
     
  • 2.12, Аноним (10), 17:09, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да они опубликуют очередной пост на хабре. Это не компания производитель софта это компания производитель постов  на хабр.  
     
  • 2.15, Аноним (15), 17:14, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну на эту тему они уже высказались на Хабре: https://habr.com/ru/company/pvs-studio/blog/484208/ и https://habr.com/ru/company/pvs-studio/blog/496536/

    И, что показательно, сами того не заметив, в качестве примера хорошего срабатывания DeepCode в первой статье привели неправильную рекомендацию (DeepCode не заметил неправильный Content-Type).

     

  • 1.16, Аноним (-), 17:18, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вы злитесь на раст потому что линивые, нет чтоб жить на донаты и кофе от своих пользователей, кстати  лайфхак - вместо кофе можно просто купить себе билет в театр или сходить с парнем в бар. Загниваете в своих старых технологиях.
     
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