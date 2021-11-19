Выпуск ControlFlag 1.0, инструмента для выявления ошибок в коде на языке Си

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|2.3, Урри (ok), 16:45, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Сам себе отвечу - все еще нужен. Но только после того, как в него будет встроена обученная система (путём построения статистической модели имеющегося массива кода открытых проектов, опубликованных в GitHub и подобных публичных репозиториях) с парочкой новых синтаксических конструкций вроде $$&: и $$&:$.
И главное(!) не забыть что-нибудь сломать. Чтобы новым компилятором старый код больше не собирался.
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|2.5, Андрей (??), 16:58, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ПМСМ и не нужен был, сразу со своего появления всё чем он тащил, так это рекламой, в остальном по мне код на расте ужасное нечитаемое Г, как будто раст развивают те же любители бесконтрольно пачками тащить в язык новомодные конструкции и плюшки, как в том же питоне и плюсах - как итог однородность кода падает и постоянные переключения в восприятии препятствуют накоплению устойчивого опыта в анализе кода, другими словами - лучше проще, но без крайностей.
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|2.7, Enamel (ok), 17:02, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В Расте гораздо больше интересностей, чем почему-то рекламирумый один лишь safe.
Сям до него далеко.
Но старый код на си никто не отменял, к сожалению.
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|2.14, Аноним (-), 17:13, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Все, Rust больше не нужен?
Пукнем братья, пукнем дружно
Пукнем так как никогда!
Пукнем "Раст совсем не нужно!"
Пукнем "Сишка навсегда!"
И когда наш Залп Протеста
Растаманам жару даст,
Все на свете (сразу!) осознают,
Как ничтожен этот Раст!
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|1.4, Андрей (??), 16:52, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вообще интересно, что на это скажут PVSники и находит ли их анализатор эти ошибки ?
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|2.6, Старшина (?), 17:02, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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именем чебурнета нашаго, не задавай такие наивные вопросы. кому надо, тому доложено
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|2.8, Аноним (8), 17:02, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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присоединяюсь к вопросу. может быть достойных конкурент для них
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|3.13, Аноним (10), 17:10, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PVS и раньше не был единственный производителем анализаторов кода.
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|4.17, Аноним (8), 17:24, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут, как я понимаю, принциально другой подход к поиску - с отличием от набора эвристик для поиска. таких не было
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|2.12, Аноним (10), 17:09, 19/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да они опубликуют очередной пост на хабре. Это не компания производитель софта это компания производитель постов на хабр.
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|1.16, Аноним (-), 17:18, 19/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вы злитесь на раст потому что линивые, нет чтоб жить на донаты и кофе от своих пользователей, кстати лайфхак - вместо кофе можно просто купить себе билет в театр или сходить с парнем в бар. Загниваете в своих старых технологиях.
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