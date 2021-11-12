Web-фреймворк Pusa, переносящий логику JavaScript-фронтэнда на сторону сервера

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|1.4, Корец (?), 10:36, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Pusa-Front посредством Ajax-запросов направляет события браузера (такие как click, blur, focus и keypress) и параметры запроса (элемент вызвавший событие, его атрибуты, URL и т.п.) в серверный обработчик Pusa-Back.
Интересно, насколько всё это требовательно к сети? Допустим, на десктопах и на мобильниках в городе проблем не будет, ок, а что на счёт того, когда качество сети плохое?
>Среди достоинств выделяются
А среди недостатков? Сказали а, говорите и б!
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|2.18, Аноним (18), 10:53, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Говорили "б", выше по тексту.
> Из недостатков метода также отмечается перенос части нагрузки с фронтэнда на бэкенд и увеличение частоты обмена данными с сервером.
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|1.5, 41 (?), 10:36, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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идея интересная, но современный веб так откормил своих клиентов, что заднюю просто так не включит, хотя для локальных решений очень даже годно
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|2.33, Аноним (33), 11:10, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты наверно не улавливаешь как быстро там все меняется. Если тема годная на неё перейдут все и очень быстро. Но это Пуса звучит как не очень годная.
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|3.71, Gemorroj (ok), 11:55, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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перейдут все если гугл скажет. а годность или не годность технологии практически ни на что не влияет.
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|4.83, OpenEcho (?), 12:16, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Наврядли гуглу это интересно. Все эти JS frameworks типа REACT были придуманы чтобы ослабить нагрузку на сервера+сеть и вынести на клиентскую часть как можно больше, оставив на бэкендах только контроль и данные.
Хотя, времена идут, железо для них не проблема и если события с клиента (т.е. его повидение) как-то можно конвертировать в профит, (а это их главная цель - собрать все, какие только можно данные), то может и взлетит, но только для определенной группы, над кем надо пасти неустанно, иначе загнется и сеть и сервера :) но в будующем, вполне возможно и перейдут на Пузо, уж очень лакомый для них кусок данных
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|5.90, Аноним (90), 12:42, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А вот поддерживаю Гугл знатно экономит за счёт пользователей, но при их объёмах... большой текст свёрнут, показать
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|1.8, Аноним (8), 10:41, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Pusa-Front посредством Ajax-запросов направляет события браузера (такие как click, blur, focus и keypress) и параметры запроса (элемент вызвавший событие, его атрибуты, URL и т.п.) в серверный обработчик Pusa-Back.
Гайд, как самому DDoSнуть свой сервер.
Как только сайтом начнёт пользоваться достаточно большое количество человек, сервер просто упадёт из-за того что пользователи *кликают на веб страницу*. А если кто-нибудь подрубит автокликер, так вообще классно будет.
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|2.10, Аноним (8), 10:44, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я ещё понял бы если WebSockets, но AJAX -- это же новое TCP подключение и TLS-рукопожатие на *каждый эвент страницы*!
Отчаянно пытаюсь понять смысл данного проекта.
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|3.52, Аноним (52), 11:27, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Главный смысл - уменьшить количество стороннего JS-кода, выполняемого на браузере. Вкладок до OOM-киллинга можно будет открывать значительно больше.
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|4.84, OpenEcho (?), 12:19, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Главный смысл - уменьшить количество стороннего JS-кода, выполняемого на браузере.
Плюс, - иметь полный контроль и надзор над клиентом
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|1.11, Аноним (11), 10:46, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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В начале был простой HTML, и интернет был хорош. Потом решили, что нужно добавить свистоперделок. Потом поняли, что серверы не справляются с нагрузкой, и переложили часть работы на клиентов. Потом ещё. Потом поняли, что у клиентов всё тормозит, жрёт в три горла и срёт в две жопы, и начали переносить всё обратно. Глядишь, когда-нибудь вернёмся к чистому HTML. И всё снова станет хорошо
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|2.22, Аноним (22), 10:57, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Глядишь, когда-нибудь вернёмся к чистому HTML. И всё снова станет хорошо
Ты всё проспал Аноним. Уже виток сделали и назвали AMP. Хорошо не стало...
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|3.44, keydon (ok), 11:23, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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AMP это очередная попытка гугла захватить интернет и это не могло быть хорошо
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|2.30, MVK (??), 11:08, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Глядишь, когда-нибудь вернёмся к чистому HTML
- идея глубже: в идеале отрисовка будет производиться на бэкенде, а в браузер будут оправляться отрисованные изображения
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|3.39, Аноним (39), 11:17, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Трафик. Но вообще опера именно это и делает. Только там престо и он немного устарел. Отличный браузер, только им и пользуюсь всегда. Ну, на java me.
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|3.89, fdk (?), 12:42, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так уже сделали, есть барузер Mighty. Он стримит сайт в клиент барузера и передаёт клики на свой сервис.
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|2.31, Аноним (33), 11:08, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Надо идти дальше чтобы искусственный интеллект перевыполнял код еще до того как пользователь к нему обратится.
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|3.80, YetAnotherOnanym (ok), 12:14, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А убедить пользователя, что он хотел именно того, что выдал ему ИИ - этим уже займётся товарищ майор. Тоже, разумеется, разработанный на основе ИИ.
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|2.73, Виктор (??), 11:58, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, собственно, так оно и есть. HTML5+CSS - решение, позволяющее делать красивые интерактивные сайты, не прибегая к костылям яваскрипта.
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|1.26, Аноним (26), 11:06, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Следующий этап - компилировать полученный PHP код на JS и перенос его обратно на сторону клиента. Все что требуется - простенький транспортный протокол для работы с БД.
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|1.32, garrick (?), 11:09, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я смотрю любят программисты JavaScript велосипеды изобретать - JSF/GWT/Vaadin/ZKoss не слышали, надо обязательной свой забабахать.
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|2.97, Аноним (97), 12:57, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У всех этих технологий есть фатальный недостаток, но однажды и у этой технологии его найдут
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|1.37, th3m3 (ok), 11:12, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А можно просто отдавать html без всякого говнокода на js и будет всё быстро, тормозить будет нечему.
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|2.47, Аноним (47), 11:25, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А можно просто отдавать html без всякого говнокода на js и будет всё быстро, тормозить будет нечему.
Это не современно и не модно.
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|1.51, Аноним (24), 11:27, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Откуда эту настойчивая потребность избавления от JS? В устойчивой неспособности на нем программировать? Зря, хороший язык.
Поведение интерфейса и представление данных в любом случае пишется на фронтенде. И это не только формы. В реальной работе очень быстро окажется, что возможностей не хватает и нужно писать JS.
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|2.61, th3m3 (ok), 11:41, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Откуда эту настойчивая потребность избавления от JS?
Например, сходу:
- С js добавляются тормоза.
- C js приходится качать тонну кода.
- C js менее безопасно, чем без него.
- C js - пользователь получает какую-то программу на своё устройство, которая хрен знает что делает на его устройстве. А пользователя никто даже не спрашивает.
- ???
- Тормоза.
Я стараюсь минимально использовать js, а то и совсем без него. Всё летает, все довольны. Пора формировать движение за сеть без js!
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|3.63, Аноним (24), 11:49, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.е. адекватное потребностям использование JS вы не допускаете даже?
Проблема ведь не в технологии.
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|4.72, Аноним (52), 11:58, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот минимально использовать и есть адекватное использование. А потребности... ну у авторов кода могут быть извращённые потребности.
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|4.95, YetAnotherOnanym (ok), 12:55, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если технология позволяет безнаказанно г..нокодить - проблема в ней. Си не позволяет г..нокодить безнаказанно. Даже "легкие в освоении и удобные в использовании" языки типа пхп или питона дают вполне ощутимые последствия г..нокодинга в виде нагрузки, которую сервер не тянет, и за это вполне можно получить по башке от начальства, если оно хоть мало-мальски разбирается в деле, которым руководит.
А вот жс позволяет г..нокодить почти совсем безнаказанно. Ошибок в консоли браузера юзер не видит, жор ресурсов часто проходит для юзера незамеченным, тормоза тоже редко становятся проблемой (ну, тупанул броузер на секунду), в крайнем случае юзер перезагрузит страницу, не вдаваясь в причины проблемы. Вывезти вебкодера в гости к фермеру и предложить там открыть свой шедевр - этого никто не делает. Поэтому на жс можно безнаказанно лепить любое г..но.
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|5.108, Аноним (24), 13:44, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гуглы перестают выдавать сайт в поиске, если он тормозит и жрет ресурсы. Вебмакаки из кожи вон лезут, чтобы ускорить загрузку страниц.
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|3.68, Аноним (68), 11:54, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я стараюсь минимально использовать js, а то и совсем без него. Всё летает, все довольны.
я заинтригован.
не поделитесь ли ссылкой на ваш портфолио?
(да простит меня модератор за такие запросы).
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|6.111, НяшМяш (ok), 13:52, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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app.bundle.js - 133кб
app.кучабуков.js - 157кб
buttons.github.io - 19кб
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|3.110, НяшМяш (ok), 13:50, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Забавно то, что в браузере тормозит не JS, а DOM который JSом теребят стотыщраз в секунду. И минимальное использование JS это правильная стратегия. А бывает так, что фронтендеры, чтобы вывести обычную таблицу в браузере, вместо <table> накручивают лютого монстра на React, где каждая ячейка - это отдельный компонент рендерящийся в <div>.
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|3.126, Растоманя (??), 15:24, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> C js менее безопасно, чем без него.
Ошибаетесь, любезный, это сРаст менее безопасно чем без него
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|2.67, Аноним (68), 11:52, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Откуда эту настойчивая потребность избавления от JS? В устойчивой неспособности на нем программировать?
Возможно, причина лежит в устойчивой неспособности полностью запретить распространение своего js-кода -- без такого запрета распространять код на коммерческой основе весьма затруднительно: продавать приходится только временный доступ к коду и к техподдержке.
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|2.69, Виктор (??), 11:54, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нет. Причина - в безопасности. Яваскрипты очень часто используются для сбора информации с компьютера и для размещение на компьютере посетителя вредоносного кода. Поэтому у людей, заботящихся о своей безопасности, как правило, исполнение яваскриптов запрещено или ограничено, и такой человек скорее покинет сайт, чем будет включать яваскрипты для него.
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|3.127, Растоманя (??), 15:25, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причина в нежелании использовать современный, безопастный язык системного программирования Rust
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|2.93, Ю.Т. (?), 12:51, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Откуда эту настойчивая потребность избавления от JS? В устойчивой неспособности на нем
> программировать? Зря, хороший язык.
Язык-то хороший. Проблема в том, что работа в инфосети превратилась (превращена) в постоянное исполнение неведомо кем сделанных приложений У СЕБЯ ДОМА. Это и HTML5 касается, насколько понимаю.
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|3.106, Аноним (24), 13:42, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Раньше неведомо кем сделанные приложения были нативными и работали не в виртуальной машине браузера, а прямо на вашей ОС. Что-то изменилось?
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|4.112, НяшМяш (ok), 13:54, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Человек ностальгирует по временам, когда возле компа дышать нельзя было, чтобы он не поломался.
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|4.114, Ю.Т. (?), 14:14, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Раньше неведомо кем сделанные приложения были нативными и работали не в виртуальной
> машине браузера, а прямо на вашей ОС. Что-то изменилось?
В те времена у каждого приложения были фамилия, имя и отчество. ЕВПОЧЯ.
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|1.58, Аноним (58), 11:36, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>недоступность основного кода со стороны фронтэнда
Сразу на *** такие сайты.
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|2.60, Аноним (52), 11:40, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Предпочитаешь, чтобы чужой код исполнялся в твоём браузере? Лично я бы предпочёл, чтобы код исполнялся на железе того, кто этот код писал.
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|4.74, Аноним (52), 12:02, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не важно, пусть тем, кто заказал разработку сайта.
PS Будет тормозить, следующий раз подумает, стоит ли так перегружать страницы динамическими украшательствами. А то же, когда у клиента тормозит, хозяину-то сайта не видно.
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|5.121, bugmenot (??), 14:59, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А то же, когда у клиента тормозит, хозяину-то сайта не видно
Ну вообще-то для этого есть тестеры, которые тестируют работу
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|3.115, Аноним (58), 14:29, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предпочитаю контролировать, какие данные и каким образом использует чужой код. Если код плохой, то я его модифицирую и он отдаётся браузеру вместо оригинального.
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|2.65, Аноним (24), 11:50, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Выйди с этого. Фронтенд никак не может получить перловый код с сервера :)
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|1.59, Виктор (??), 11:38, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Яваскрипт придумали именно для того, чтобы разгрузить сервер и канал, здесь же - наоборот, нагрузка переносится с клиента на сервер. Это то, что касается нагрузки. Но есть и другая сторона - безопасность. Перенос исполнения кода на сторону сервера приведёт к тому, что на сервер придётся передавать информацию о клиенте, такую, как разрешение экрана и тому подобное, которую яваскрипт может обработать локально, ничего на сервер не передавая. Что же касается сокрытия бесценных авторских прав авторов скриптов, то с этим неплохо справляется и обфускация.
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|2.62, th3m3 (ok), 11:43, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Яваскрипт придумали именно для того
Чтобы клиентские устройства тормозили. Вот его основная фича.
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|4.92, Аноним (90), 12:49, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хоть кто-то не отрицает))
Но есть вот фанбои, которые на полном серьёзе думают, что не для этого.
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|4.128, Растоманя (??), 15:26, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы серваки не тормозили берите современный, безопастный язык системного программирования Rust
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|2.64, Аноним (52), 11:50, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот от этой самой обфускации кода, исполняемого на клиенте, проблем с безопасностью гораздо больше. Ибо обфусцированное может всё тоже, что не стоило бы на сервер передавать, таки молча передавать.
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|2.98, YetAnotherOnanym (ok), 12:59, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> яваскрипт может обработать локально, ничего на сервер не передавая
Как будто это может помешать отправить на сервер ВСЁ, что скрипт сможет собрать.
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|2.116, Аноним (58), 14:31, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Что же касается сокрытия бесценных авторских прав авторов скриптов, то с этим неплохо справляется и DMCA takedownы и судебные иски.
Пофиксил.
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|1.66, test (??), 11:50, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мдаааа, у них с головой все в порядке ?
Кричали что php/python крутящийся на сервере это типа плохо а давайте часть логике в js на клиента перетащим. Мда ....
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|2.75, Лже_ит (?), 12:03, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В принципе андроиды работают быстро что ещё надо ? Тоже мое думаю : ничего . Другие же говорят в этом случае "не нужно" что c первых букв при другой раскладке звучит как yt ye;yj , а кто использует ytd ? Правильно ютуб
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|3.85, Лже_ит (?), 12:20, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я думаю они наедятся этого всего от пуза судя по тому что фремиворк пузатый
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|1.81, лолшто (?), 12:15, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Т.е. ты такой сидишь в своей конторке и думаешь: "О! А давайте сэкономим на зажравшихся фронтах и будем эту логику на бекэнде выполнять!" Выносишь все обработчики и состояние на бэк и вдруг понимаешь, что у тебя не одно соединение, а тысячи-миллионы и что теперь тебе нужен новый тарифный план в этих ваших облаках.
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|2.102, псевдонимус (?), 13:20, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Т.е. ты такой сидишь в своей конторке и думаешь: "О! А давайте
> сэкономим на зажравшихся фронтах и будем эту логику на бекэнде выполнять!"
> Выносишь все обработчики и состояние на бэк и вдруг понимаешь, что
> у тебя не одно соединение, а тысячи-миллионы и что теперь тебе
> нужен новый тарифный план в этих ваших облаках.
А какого лешего юзверь должен тратить свои вычислительные мощности ради вашей рекламы?
Не переживай, а то переживе..
Все по-старинке останется. ФФ
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|1.82, Аноним (82), 12:15, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Хорошая технология для каких-нибудь дашбордов
Я видел как такое работает на Phoenix LiveView, очень круто, только там вебсокет а не ajax
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|1.87, Аноним (87), 12:36, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Все просто, это нужно для того, чтоб на мелких проектах,
PHP-макака могла запилить проект в одно рыло, без
JS-макаки
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|1.99, Аноним (99), 13:09, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Во блин. А я давно уже думал, что это на самом деле бред писать вэб приложения на двух языках - один для бэкэнда, а другой для фронтэнда. Раньше был смысл, когда странички считались чем-то вроде текста. Но сейчас то, блин, это уже полноценные приложения и в браузере мы видим по сути только морду. Так зачем вот эта огромная куча костылей? Все эти html, css, js и еще куча всякой другой ереси?
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|2.113, НяшМяш (ok), 13:56, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> бред писать вэб приложения на двух языках - один для бэкэнда, а другой для фронтэнда.
Пиши на одном. NodeJS уже давно существует /s
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|2.123, Аноним (123), 15:05, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это странное мнение, обычно программные продукты пишутся более чем 1 человеком, и нет никакой проблемы в разных языках, да и знать несколько языков не проблема вообще. По мне так наоборот, писать на JS то что можно писать на нормальном ЯПе, спроектированном не за неделю - бред.
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