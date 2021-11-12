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Web-фреймворк Pusa, переносящий логику JavaScript-фронтэнда на сторону сервера

12.11.2021 10:17

Опубликован web-фреймворк Pusa с реализацией концепции, переносящей логику фронтэнда, выполняемую в браузере при помощи JavaScript, на сторону бэкенда - управление браузером и DOM элементами, а также бизнеслогика выполняются на бэкенде. Выполняемый на стороне браузера JavaScript код заменяется на универсальную прослойку, вызывающую обработчики, находящиеся на стороне бэкенда. Необходимость разработки с использованием JavaScript для фронтэнда отсутствует. Эталонная реализация Pusa написана на языке PHP и распространяется под лицензией GPLv3. Кроме PHP технология может быть реализована на любому другом языке, включая JavaScript/Node.js, Java, Python, Go и Ruby.

Pusа определяет протокол обмена на базе минималистичного набора команд. При загрузке страницы браузер загружает базовое содержимое DOM и JavaScript-ядро Pusa-Front. Pusa-Front посредством Ajax-запросов направляет события браузера (такие как click, blur, focus и keypress) и параметры запроса (элемент вызвавший событие, его атрибуты, URL и т.п.) в серверный обработчик Pusa-Back. На основании полученных данных Pusa-Back определяет контроллер, выполняет полезную нагрузку и формирует ответный набор команд. Получив ответ запроса Pusa-Front выполняет команды, изменяя содержимое DOM и окружение браузера.

Состояние фронтэнда формируется но не контролируется бэкендом, что делает разработку для Pusa схожей с кодом для видеокарты или Canvas, где результат исполнения не контролируется разработчиком. Для создания интерактивных приложений на базе Canvas и onmousemove предусмотрена возможность загрузки и использования дополнительных скриптов JavaScript на стороне клиента. Из недостатков метода также отмечается перенос части нагрузки с фронтэнда на бэкенд и увеличение частоты обмена данными с сервером.

Среди достоинств выделяются: исключение необходимости участия JavaScript-разработчиков фронтэнда, стабильный и компактный клиентский код (11кб), недоступность основного кода со стороны фронтэнда, отсутствие необходимости в сериализации REST и в средствах типа gRPC, исключение проблем согласования маршрутизации запросов между фронтэндом и бэкендом.

  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/catlair/pus...)
  2. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 17.0
  3. OpenNews: Новая атака на системы фронтэнд-бэкенд, позволяющая вклиниться в запросы
  4. OpenNews: RangeAmp - серия атак на CDN, манипулирующая HTTP-заголовком Range
  5. OpenNews: Атака на системы фронтэнд-бэкенд, позволяющая вклиниться в сторонние запросы
  6. OpenNews: Выпуск системы управления контентом Joomla 4.0
Автор новости: Still Swamp
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56140-web
Ключевые слова: web, javascript, php
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Обсуждение (102) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Корец (?), 10:36, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Pusa-Front посредством Ajax-запросов направляет события браузера (такие как click, blur, focus и keypress) и параметры запроса (элемент вызвавший событие, его атрибуты, URL и т.п.) в серверный обработчик Pusa-Back.

    Интересно, насколько всё это требовательно к сети? Допустим, на десктопах и на мобильниках в городе проблем не будет, ок, а что на счёт того, когда качество сети плохое?

    >Среди достоинств выделяются

    А среди недостатков? Сказали а, говорите и б!

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:53, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Говорили "б", выше по тексту.

    > Из недостатков метода также отмечается перенос части нагрузки с фронтэнда на бэкенд и увеличение частоты обмена данными с сервером.

    .

     
  • 2.124, Растоманя (??), 15:16, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там даже безопастный Раст не поддерживается, о чем говорить
     

  • 1.5, 41 (?), 10:36, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    идея интересная, но современный веб так откормил своих клиентов, что заднюю просто так не включит, хотя для локальных решений очень даже годно
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 11:10, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты наверно не улавливаешь как быстро там все меняется. Если тема годная на неё перейдут все и очень быстро. Но это Пуса звучит как не очень годная.
     
     
  • 3.71, Gemorroj (ok), 11:55, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    перейдут все если гугл скажет. а годность или не годность технологии практически ни на что не влияет.
     
     
  • 4.83, OpenEcho (?), 12:16, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наврядли гуглу это интересно. Все эти JS frameworks типа REACT были придуманы чтобы ослабить нагрузку на сервера+сеть и вынести на клиентскую часть как можно больше, оставив на бэкендах только контроль и данные.
    Хотя, времена идут, железо для них не проблема и если события с клиента (т.е. его повидение) как-то можно конвертировать в профит, (а это их главная цель - собрать все, какие только можно данные), то может и взлетит, но только для определенной группы, над кем надо пасти неустанно, иначе загнется и сеть и сервера :) но в будующем, вполне возможно и перейдут на Пузо, уж очень лакомый для них кусок данных
     
     
  • 5.90, Аноним (90), 12:42, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот поддерживаю Гугл знатно экономит за счёт пользователей, но при их объёмах... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.118, bugmenot (??), 14:50, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То-то же на Ангуляр все перешли (нет)
     
     
  • 5.125, Растоманя (??), 15:19, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все прогрессивные перешли на раст, коллега
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:41, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Pusa-Front посредством Ajax-запросов направляет события браузера (такие как click, blur, focus и keypress) и параметры запроса (элемент вызвавший событие, его атрибуты, URL и т.п.) в серверный обработчик Pusa-Back.

    Гайд, как самому DDoSнуть свой сервер.

    Как только сайтом начнёт пользоваться достаточно большое количество человек, сервер просто упадёт из-за того что пользователи *кликают на веб страницу*. А если кто-нибудь подрубит автокликер, так вообще классно будет.

     
     
  • 2.10, Аноним (8), 10:44, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я ещё понял бы если WebSockets, но AJAX -- это же новое TCP подключение и TLS-рукопожатие на *каждый эвент страницы*!

    Отчаянно пытаюсь понять смысл данного проекта.

     
     
  • 3.52, Аноним (52), 11:27, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главный смысл - уменьшить количество стороннего JS-кода, выполняемого на браузере. Вкладок до OOM-киллинга можно будет открывать значительно больше.
     
     
  • 4.84, OpenEcho (?), 12:19, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Главный смысл - уменьшить количество стороннего JS-кода, выполняемого на браузере.

    Плюс, - иметь полный контроль и надзор над клиентом

     
  • 3.55, Аноним (55), 11:30, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В случае HTTP/2 и HTTP/3 — нет.
     
     
  • 4.109, НяшМяш (ok), 13:46, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и HTTP/1 нет, если keep-alive используется.
     

  • 1.9, Ю.Т. (?), 10:43, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Что-то не пойму, это заново изобретен "Web 1.0"?
     
     
  • 2.13, 41 (?), 10:49, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    очередной оборот колеса Сансары
     
  • 2.91, OpenEcho (?), 12:42, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигушки ! их сайт https://pusa.catlair.net/ даже не открывается без JS :)
     
  • 2.94, Аноним (94), 12:53, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, X.
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:46, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    В начале был простой HTML, и интернет был хорош. Потом решили, что нужно добавить свистоперделок. Потом поняли, что серверы не справляются с нагрузкой, и переложили часть работы на клиентов. Потом ещё. Потом поняли, что у клиентов всё тормозит, жрёт в три горла и срёт в две жопы, и начали переносить всё обратно. Глядишь, когда-нибудь вернёмся к чистому HTML. И всё снова станет хорошо
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:57, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Глядишь, когда-нибудь вернёмся к чистому HTML. И всё снова станет хорошо

    Ты всё проспал Аноним. Уже виток сделали и назвали AMP. Хорошо не стало...

     
     
  • 3.44, keydon (ok), 11:23, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    AMP это очередная попытка гугла захватить интернет и это не могло быть хорошо
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:02, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы можете возвращаться прямо сейчас.
     
  • 2.30, MVK (??), 11:08, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Глядишь, когда-нибудь вернёмся к чистому HTML

    - идея глубже: в идеале отрисовка будет производиться на бэкенде, а в браузер будут оправляться отрисованные изображения

     
     
  • 3.39, Аноним (39), 11:17, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Трафик. Но вообще опера именно это и делает. Только там престо и он немного устарел. Отличный браузер, только им и пользуюсь всегда. Ну, на java me.
     
  • 3.89, fdk (?), 12:42, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже сделали, есть барузер Mighty. Он стримит сайт в клиент барузера и передаёт клики на свой сервис.
     
  • 2.31, Аноним (33), 11:08, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Надо идти дальше чтобы искусственный интеллект перевыполнял код еще до того как пользователь к нему обратится.
     
     
  • 3.80, YetAnotherOnanym (ok), 12:14, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А убедить пользователя, что он хотел именно того, что выдал ему ИИ - этим уже займётся товарищ майор. Тоже, разумеется, разработанный на основе ИИ.
     
  • 2.73, Виктор (??), 11:58, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, собственно, так оно и есть. HTML5+CSS - решение, позволяющее делать красивые интерактивные сайты, не прибегая к костылям яваскрипта.
     

  • 1.23, Аноним (23), 10:59, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем это принципиально отличается от Vue SSR?
     
     
  • 2.25, Аноним (24), 11:03, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Клиентский код 11 кб, вот чем.
     

  • 1.26, Аноним (26), 11:06, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Следующий этап - компилировать полученный PHP код на JS и перенос его обратно на сторону клиента. Все что требуется - простенький транспортный протокол для работы с БД.
     
     
  • 2.29, Аноним (33), 11:07, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для этого уже давно придумали wasm
     

  • 1.27, Аноним (27), 11:06, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно - джаваскрипт гитлаба не смог мне на мобиле протокол показать.
     
  • 1.28, Аноним (33), 11:07, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    над названием еще надо поработать.
     
  • 1.32, garrick (?), 11:09, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я смотрю любят программисты JavaScript велосипеды изобретать - JSF/GWT/Vaadin/ZKoss не слышали, надо обязательной свой забабахать.
     
     
  • 2.97, Аноним (97), 12:57, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У всех этих технологий есть фатальный недостаток, но однажды и у этой технологии его найдут
     
  • 2.105, another_one (ok), 13:34, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эталонная реализация Pusa написана на языке PHP
     

  • 1.37, th3m3 (ok), 11:12, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А можно просто отдавать html без всякого говнокода на js и будет всё быстро, тормозить будет нечему.
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 11:25, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А можно просто отдавать html без всякого говнокода на js и будет всё быстро, тормозить будет нечему.

    Это не современно и не модно.

     
  • 2.48, Растоманя (??), 11:25, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сейчас на васм Раст так делает
     
  • 2.119, bugmenot (??), 14:54, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно. Но тебе это не понравиться
     

  • 1.51, Аноним (24), 11:27, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Откуда эту настойчивая потребность избавления от JS? В устойчивой неспособности на нем программировать? Зря, хороший язык.

    Поведение интерфейса и представление данных в любом случае пишется на фронтенде. И это не только формы. В реальной работе очень быстро окажется, что возможностей не хватает и нужно писать JS.

     
     
  • 2.61, th3m3 (ok), 11:41, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Откуда эту настойчивая потребность избавления от JS?

    Например, сходу:

    - С js добавляются тормоза.
    - C js приходится качать тонну кода.
    - C js менее безопасно, чем без него.
    - C js - пользователь получает какую-то программу на своё устройство, которая хрен знает что делает на его устройстве. А пользователя никто даже не спрашивает.
    - ???
    - Тормоза.

    Я стараюсь минимально использовать js, а то и совсем без него. Всё летает, все довольны. Пора формировать движение за сеть без js!

     
     
  • 3.63, Аноним (24), 11:49, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. адекватное потребностям использование JS вы не допускаете даже?
    Проблема ведь не в технологии.
     
     
  • 4.72, Аноним (52), 11:58, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот минимально использовать и есть адекватное использование. А потребности... ну у авторов кода могут быть извращённые потребности.
     
  • 4.95, YetAnotherOnanym (ok), 12:55, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если технология позволяет безнаказанно г..нокодить - проблема в ней. Си не позволяет г..нокодить безнаказанно. Даже "легкие в освоении и удобные в использовании" языки типа пхп или питона дают вполне ощутимые последствия г..нокодинга в виде нагрузки, которую сервер не тянет, и за это вполне можно получить по башке от начальства, если оно хоть мало-мальски разбирается в деле, которым руководит.
    А вот жс позволяет г..нокодить почти совсем безнаказанно. Ошибок в консоли браузера юзер не видит, жор ресурсов часто проходит для юзера незамеченным, тормоза тоже редко становятся проблемой (ну, тупанул броузер на секунду), в крайнем случае юзер перезагрузит страницу, не вдаваясь в причины проблемы. Вывезти вебкодера в гости к фермеру и предложить там открыть свой шедевр - этого никто не делает. Поэтому на жс можно безнаказанно лепить любое г..но.
     
     
  • 5.108, Аноним (24), 13:44, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуглы перестают выдавать сайт в поиске, если он тормозит и жрет ресурсы. Вебмакаки из кожи вон лезут, чтобы ускорить загрузку страниц.
     
  • 3.68, Аноним (68), 11:54, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я стараюсь минимально использовать js, а то и совсем без него. Всё летает, все довольны.

    я заинтригован.
    не поделитесь ли ссылкой на ваш портфолио?
    (да простит меня модератор за такие запросы).

     
     
  • 4.86, OpenEcho (?), 12:34, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не его, но с миниум JS (а некоторые темы и вообще без): https://gohugo.io/showcase/
     
     
  • 5.104, Аноним (104), 13:31, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там без жс даже картинки не грузятся, хороший пример.
     
     
  • 6.111, НяшМяш (ok), 13:52, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    app.bundle.js - 133кб
    app.кучабуков.js - 157кб
    buttons.github.io - 19кб
     
  • 3.110, НяшМяш (ok), 13:50, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно то, что в браузере тормозит не JS, а DOM который JSом теребят стотыщраз в секунду. И минимальное использование JS это правильная стратегия. А бывает так, что фронтендеры, чтобы вывести обычную таблицу в браузере, вместо <table> накручивают лютого монстра на React, где каждая ячейка - это отдельный компонент рендерящийся в <div>.
     
     
  • 4.120, bugmenot (??), 14:57, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будь-то <table> не рендерится.
     
  • 3.126, Растоманя (??), 15:24, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > C js менее безопасно, чем без него.

    Ошибаетесь, любезный, это сРаст менее безопасно чем без него

     
  • 2.67, Аноним (68), 11:52, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Откуда эту настойчивая потребность избавления от JS? В устойчивой неспособности на нем программировать?

    Возможно, причина лежит в устойчивой неспособности полностью запретить распространение своего js-кода -- без такого запрета распространять код на коммерческой основе весьма затруднительно: продавать приходится только временный доступ к коду и к техподдержке.

     
  • 2.69, Виктор (??), 11:54, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет. Причина - в безопасности. Яваскрипты очень часто используются для сбора информации с компьютера и для размещение на компьютере посетителя вредоносного кода. Поэтому у людей, заботящихся о своей безопасности, как правило, исполнение яваскриптов запрещено или ограничено, и такой человек скорее покинет сайт, чем будет включать яваскрипты для него.
     
     
  • 3.127, Растоманя (??), 15:25, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причина в нежелании использовать современный, безопастный язык системного программирования Rust
     
  • 2.93, Ю.Т. (?), 12:51, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Откуда эту настойчивая потребность избавления от JS? В устойчивой неспособности на нем
    > программировать? Зря, хороший язык.

    Язык-то хороший. Проблема в том, что работа в инфосети превратилась (превращена) в постоянное исполнение неведомо кем сделанных приложений У СЕБЯ ДОМА. Это и HTML5 касается, насколько понимаю.

     
     
  • 3.106, Аноним (24), 13:42, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Раньше неведомо кем сделанные приложения были нативными и работали не в виртуальной машине браузера, а прямо на вашей ОС. Что-то изменилось?
     
     
  • 4.112, НяшМяш (ok), 13:54, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Человек ностальгирует по временам, когда возле компа дышать нельзя было, чтобы он не поломался.
     
  • 4.114, Ю.Т. (?), 14:14, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Раньше неведомо кем сделанные приложения были нативными и работали не в виртуальной
    > машине браузера, а прямо на вашей ОС. Что-то изменилось?

    В те времена у каждого приложения были фамилия, имя и отчество. ЕВПОЧЯ.

     

  • 1.58, Аноним (58), 11:36, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >недоступность основного кода со стороны фронтэнда

    Сразу на *** такие сайты.

     
     
  • 2.60, Аноним (52), 11:40, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Предпочитаешь, чтобы чужой код исполнялся в твоём браузере? Лично я бы предпочёл, чтобы код исполнялся на железе того, кто этот код писал.
     
     
  • 3.70, Аноним (68), 11:55, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не все сервера принадлежат программистам.
     
     
  • 4.74, Аноним (52), 12:02, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не важно, пусть тем, кто заказал разработку сайта.

    PS Будет тормозить, следующий раз подумает, стоит ли так перегружать страницы динамическими украшательствами. А то же, когда у клиента тормозит, хозяину-то сайта не видно.

     
     
  • 5.121, bugmenot (??), 14:59, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А то же, когда у клиента тормозит, хозяину-то сайта не видно

    Ну вообще-то для этого есть тестеры, которые тестируют работу

     
  • 3.115, Аноним (58), 14:29, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предпочитаю контролировать, какие данные и каким образом использует чужой код. Если код плохой, то я его модифицирую и он отдаётся браузеру вместо оригинального.
     
  • 2.65, Аноним (24), 11:50, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выйди с этого. Фронтенд никак не может получить перловый код с сервера :)
     

  • 1.59, Виктор (??), 11:38, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Яваскрипт придумали именно для того, чтобы разгрузить сервер и канал, здесь же - наоборот, нагрузка переносится с клиента на сервер. Это то, что касается нагрузки. Но есть и другая сторона - безопасность. Перенос исполнения кода на сторону сервера приведёт к тому, что на сервер придётся передавать информацию о клиенте, такую, как разрешение экрана и тому подобное, которую яваскрипт может обработать локально, ничего на сервер не передавая. Что же касается сокрытия бесценных авторских прав авторов скриптов, то с этим неплохо справляется и обфускация.
     
     
  • 2.62, th3m3 (ok), 11:43, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Яваскрипт придумали именно для того

    Чтобы клиентские устройства тормозили. Вот его основная фича.


     
     
  • 3.79, псевдонимус (?), 12:10, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы серваки не тормозили. А на юзверей им нас. Рать.
     
     
  • 4.92, Аноним (90), 12:49, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хоть кто-то не отрицает))
    Но есть вот фанбои, которые на полном серьёзе думают, что не для этого.
     
  • 4.128, Растоманя (??), 15:26, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы серваки не тормозили берите современный, безопастный язык системного программирования Rust
     
  • 2.64, Аноним (52), 11:50, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот от этой самой обфускации кода, исполняемого на клиенте, проблем с безопасностью гораздо больше. Ибо обфусцированное может всё тоже, что не стоило бы на сервер передавать, таки молча передавать.
     
  • 2.98, YetAnotherOnanym (ok), 12:59, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > яваскрипт может обработать локально, ничего на сервер не передавая

    Как будто это может помешать отправить на сервер ВСЁ, что скрипт сможет собрать.

     
     
  • 3.129, Растоманя (??), 15:28, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не может, а Раст Ланжуа - может
     
  • 2.116, Аноним (58), 14:31, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Что же касается сокрытия бесценных авторских прав авторов скриптов, то с этим неплохо справляется и DMCA takedownы и судебные иски.

    Пофиксил.

     

  • 1.66, test (??), 11:50, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мдаааа, у них с головой все в порядке ?

    Кричали что php/python крутящийся на сервере это типа плохо а давайте часть логике в js на клиента перетащим. Мда ....

     
     
  • 2.75, Лже_ит (?), 12:03, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе андроиды работают быстро что ещё надо ? Тоже мое думаю : ничего . Другие же говорят в этом случае "не нужно" что c первых букв при другой раскладке звучит как yt ye;yj , а кто использует ytd ? Правильно ютуб
     
     
  • 3.130, Растоманя (??), 15:29, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что ещё надо ?

    Надо чтобы работало безопастно, а это только Rust

     
  • 2.78, псевдонимус (?), 12:09, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не взлетит. Так-то по идее так и следовало делать.
     
     
  • 3.85, Лже_ит (?), 12:20, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я думаю они наедятся этого всего от пуза судя по тому что фремиворк пузатый
     

  • 1.77, псевдонимус (?), 12:08, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не взлетит. Не модно. Должно жрать на стороне клиента.
     
  • 1.81, лолшто (?), 12:15, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. ты такой сидишь в своей конторке и думаешь: "О! А давайте сэкономим на зажравшихся фронтах и будем эту логику на бекэнде выполнять!" Выносишь все обработчики и состояние на бэк и вдруг понимаешь, что у тебя не одно соединение, а тысячи-миллионы и что теперь тебе нужен новый тарифный план в этих ваших облаках.
     
     
  • 2.102, псевдонимус (?), 13:20, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Т.е. ты такой сидишь в своей конторке и думаешь: "О! А давайте
    > сэкономим на зажравшихся фронтах и будем эту логику на бекэнде выполнять!"
    > Выносишь все обработчики и состояние на бэк и вдруг понимаешь, что
    > у тебя не одно соединение, а тысячи-миллионы и что теперь тебе
    > нужен новый тарифный план в этих ваших облаках.

    А какого лешего юзверь должен тратить свои вычислительные мощности ради вашей рекламы?

    Не переживай, а то переживе..

    Все по-старинке останется. ФФ

     

  • 1.82, Аноним (82), 12:15, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хорошая технология для каких-нибудь дашбордов

    Я видел как такое работает на Phoenix LiveView, очень круто, только там вебсокет а не ajax

     
  • 1.87, Аноним (87), 12:36, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все просто, это нужно для того, чтоб на мелких проектах,
    PHP-макака могла запилить проект в одно рыло, без
    JS-макаки
     
  • 1.88, Аноним (88), 12:36, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и велосипед
     
     
  • 2.96, turbo2001 (ok), 12:57, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У кого ещё такое есть, если не считать блейзор?
     
     
  • 3.100, Аноним (100), 13:11, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Unpoly и Htmx
     
  • 3.101, Аноним (87), 13:13, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У всех:
    https://github.com/dbohdan/liveviews
     
     
  • 4.107, turbo2001 (ok), 13:43, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо.
     

  • 1.99, Аноним (99), 13:09, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во блин. А я давно уже думал, что это на самом деле бред писать вэб приложения на двух языках - один для бэкэнда, а другой для фронтэнда. Раньше был смысл, когда странички считались чем-то вроде текста. Но сейчас то, блин, это уже полноценные приложения и в браузере мы видим по сути только морду. Так зачем вот эта огромная куча костылей? Все эти html, css, js и еще куча всякой другой ереси?
     
     
  • 2.113, НяшМяш (ok), 13:56, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > бред писать вэб приложения на двух языках - один для бэкэнда, а другой для фронтэнда.

    Пиши на одном. NodeJS уже давно существует /s

     
  • 2.123, Аноним (123), 15:05, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это странное мнение, обычно программные продукты пишутся более чем 1 человеком, и нет никакой проблемы в разных языках, да и знать несколько языков не проблема вообще. По мне так наоборот, писать на JS то что можно писать на нормальном ЯПе, спроектированном не за неделю - бред.
     

  • 1.103, mos87 (ok), 13:27, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выключите свет!
     
  • 1.117, Мировой Ковидлостан (?), 14:40, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как стимулировать продажи железа?
    - Бесконечно раздувать овносайты.
     
  • 1.122, Аноним (122), 15:03, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что только не придумают, лишь бы JS не учить
     
  • 1.131, Растоманя (??), 15:30, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > JavaScript/Node.js, Java, Python, Go и Ruby.

    А Rust?!

     
  • 1.132, Аноним (132), 15:33, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вперед в здоровое прошлое?
     

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