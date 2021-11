Web-фреймворк Pusa, переносящий логику JavaScript-фронтэнда на сторону сервера

2.61 , th3m3 ( ok ), 11:41, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Откуда эту настойчивая потребность избавления от JS? Например, сходу: - С js добавляются тормоза.

- C js приходится качать тонну кода.

- C js менее безопасно, чем без него.

- C js - пользователь получает какую-то программу на своё устройство, которая хрен знает что делает на его устройстве. А пользователя никто даже не спрашивает.

- ???

- Тормоза. Я стараюсь минимально использовать js, а то и совсем без него. Всё летает, все довольны. Пора формировать движение за сеть без js!

3.63 , Аноним ( 24 ), 11:49, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Т.е. адекватное потребностям использование JS вы не допускаете даже?

Проблема ведь не в технологии.

4.72 , Аноним ( 52 ), 11:58, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот минимально использовать и есть адекватное использование. А потребности... ну у авторов кода могут быть извращённые потребности.

4.95 , YetAnotherOnanym ( ok ), 12:55, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если технология позволяет безнаказанно г..нокодить - проблема в ней. Си не позволяет г..нокодить безнаказанно. Даже "легкие в освоении и удобные в использовании" языки типа пхп или питона дают вполне ощутимые последствия г..нокодинга в виде нагрузки, которую сервер не тянет, и за это вполне можно получить по башке от начальства, если оно хоть мало-мальски разбирается в деле, которым руководит.

А вот жс позволяет г..нокодить почти совсем безнаказанно. Ошибок в консоли браузера юзер не видит, жор ресурсов часто проходит для юзера незамеченным, тормоза тоже редко становятся проблемой (ну, тупанул броузер на секунду), в крайнем случае юзер перезагрузит страницу, не вдаваясь в причины проблемы. Вывезти вебкодера в гости к фермеру и предложить там открыть свой шедевр - этого никто не делает. Поэтому на жс можно безнаказанно лепить любое г..но.

5.108 , Аноним ( 24 ), 13:44, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гуглы перестают выдавать сайт в поиске, если он тормозит и жрет ресурсы. Вебмакаки из кожи вон лезут, чтобы ускорить загрузку страниц.

3.68 , Аноним ( 68 ), 11:54, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я стараюсь минимально использовать js, а то и совсем без него. Всё летает, все довольны. я заинтригован.

не поделитесь ли ссылкой на ваш портфолио?

(да простит меня модератор за такие запросы).

4.86 , OpenEcho ( ? ), 12:34, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не его, но с миниум JS (а некоторые темы и вообще без): https://gohugo.io/showcase/

5.104 , Аноним ( 104 ), 13:31, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Там без жс даже картинки не грузятся, хороший пример.

6.111 , НяшМяш ( ok ), 13:52, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – app.bundle.js - 133кб

app.кучабуков.js - 157кб

buttons.github.io - 19кб

3.110 , НяшМяш ( ok ), 13:50, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Забавно то, что в браузере тормозит не JS, а DOM который JSом теребят стотыщраз в секунду. И минимальное использование JS это правильная стратегия. А бывает так, что фронтендеры, чтобы вывести обычную таблицу в браузере, вместо <table> накручивают лютого монстра на React, где каждая ячейка - это отдельный компонент рендерящийся в <div>.

4.120 , bugmenot ( ?? ), 14:57, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как будь-то <table> не рендерится.

3.126 , Растоманя ( ?? ), 15:24, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > C js менее безопасно, чем без него. Ошибаетесь, любезный, это сРаст менее безопасно чем без него

2.67 , Аноним ( 68 ), 11:52, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Откуда эту настойчивая потребность избавления от JS? В устойчивой неспособности на нем программировать? Возможно, причина лежит в устойчивой неспособности полностью запретить распространение своего js-кода -- без такого запрета распространять код на коммерческой основе весьма затруднительно: продавать приходится только временный доступ к коду и к техподдержке.

2.69 , Виктор ( ?? ), 11:54, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Нет. Причина - в безопасности. Яваскрипты очень часто используются для сбора информации с компьютера и для размещение на компьютере посетителя вредоносного кода. Поэтому у людей, заботящихся о своей безопасности, как правило, исполнение яваскриптов запрещено или ограничено, и такой человек скорее покинет сайт, чем будет включать яваскрипты для него.

3.127 , Растоманя ( ?? ), 15:25, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Причина в нежелании использовать современный, безопастный язык системного программирования Rust

2.93 , Ю.Т. ( ? ), 12:51, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Откуда эту настойчивая потребность избавления от JS? В устойчивой неспособности на нем

> программировать? Зря, хороший язык. Язык-то хороший. Проблема в том, что работа в инфосети превратилась (превращена) в постоянное исполнение неведомо кем сделанных приложений У СЕБЯ ДОМА. Это и HTML5 касается, насколько понимаю.

3.106 , Аноним ( 24 ), 13:42, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Раньше неведомо кем сделанные приложения были нативными и работали не в виртуальной машине браузера, а прямо на вашей ОС. Что-то изменилось?

4.112 , НяшМяш ( ok ), 13:54, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Человек ностальгирует по временам, когда возле компа дышать нельзя было, чтобы он не поломался.

4.114 , Ю.Т. ( ? ), 14:14, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Раньше неведомо кем сделанные приложения были нативными и работали не в виртуальной

> машине браузера, а прямо на вашей ОС. Что-то изменилось? В те времена у каждого приложения были фамилия, имя и отчество. ЕВПОЧЯ.