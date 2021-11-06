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Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.9

06.11.2021 16:07

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.9, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • В окно постройки замка были добавлены кнопки быстрого переключения между городами.
  • Добавлен отсутствующий угол для штаба капитана в городе Варвара.
  • Спрайт водопада в городе Варлока больше не отрисовывается вместе с пещерой.
  • Исправлена размытая дорога возле штаба капитана в городе Варлока.
  • Убрано наложение рва на штаб капитана в замке Варлока.
  • Поддержка устройств с разрешением ниже 640х480.
  • Исправлено множество недоработок логики прохождения рядом с объектами.
  • Расширен список стандартных разрешений доступных для выбора в самой игре.
  • Искусственный интеллект стал эффективнее управляться с существами, атакующими несколько целей.
  • Улучшено взаимодействие ИИ с объектами на карте приключений.
  • Исправлено свыше 70 ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5.9 для упрощения доступа к играм из Linux
  3. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.8
  4. OpenNews: Выпуск Lakka 3.5, дистрибутива для создания игровых консолей
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-7, пакет для запуска Windows-игр в Linux
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Автор новости: sirDranik
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56115-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Shura (??), 18:28, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Вот когда выйдет версия 1.0 тогда и поговорим
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 18:35, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот когда integer-масштабирование прикрутят, тогда и поговорим.
     
     
  • 3.11, sirDranik (ok), 18:48, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я сам с нетерпением жду этого разговора! )
     
  • 2.23, Аноним (23), 19:27, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    До сих пор удивляюсь тому, что версионность ниже цифры 1 (например 0.5.1) ассоциируется у людей с недоработанностью и непригодностью. Вон, OpenMW сколько лет до 1.0 никак не дойдёт, но уже подавно отлично со своей задачей справляется
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 20:02, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А плагины к нему можно нормально прикрутить от оригинального морра? Беттер бодис и другие
     
     
  • 4.52, Admino (ok), 20:50, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.

    Более того, плагины для openmw можно писать на луа, и в отличие от оригинальной морры, там куда больше позможностей, поэтому уже давно пишут плагины openmw only.

     
  • 2.60, Аноним (60), 21:17, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    0.9.10
    ...
    0.10.0
    ...
    0.11.0

    Это же просто цифры

     

  • 1.4, ыы (?), 18:38, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    > можно получить, например, из демо-версии

    то есть украсть...

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:45, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > то есть украсть...

    демо-украсть.

     
  • 2.10, sirDranik (ok), 18:47, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Движок ничего не крадет и не модифицирует. Вы просто скачиваете бесплатную демо версию игры (которая находится в свободном доступе, но которая содержит ограниченный контент: только одну карту и не обладает файлами из дополнения), закидываете туда исполняемый файл fheroes, который и выводит оригинальные изображения на ваш экран. Без оригинальной игры (не важно, демо или официальной версии из магазина) движок не работает.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 19:07, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Это бла-бла, демоверсия не предполагает, что вы будете играть в полную версию игры, а купите полную версию игры
     
     
  • 4.20, Ю.Т. (?), 19:17, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Но мы и не играем в полную версию игры.
     
  • 3.22, ыы (?), 19:22, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Как только вы начинаете использовать ресурсы игры иначе чем предполагал разработчик- вы их украли. Точка.
    В лицензии на демоверсию есть пункт о том что вы можете использовать эти ресурсы по своему разумению?
    Нет. Следовательно украли.
    Наглое, откровенное воровство.
     
     
  • 4.25, тоже Аноним (ok), 19:32, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нюанс в том, что разработчики клона ничего сами не украли, это действие исключительно на совести пользователя.
    Так что юридически состава преступления нет. Демо-версия предполагает использование ресурсов только для демо-игры, свободная версия предлагает вам движок, готовый работать с этими ресурсами.
    А купили вы игру с ними или нет - этот вопрос совершенно не касается разработчиков клона.
     
     
  • 5.29, ыы (?), 19:38, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >это действие исключительно на совести пользователя.

    я об этом и написал.
    Разработчики подталкивают людей к воровству. провоцируют на совершение уголовного преступления.

     
     
  • 6.35, тоже Аноним (ok), 19:59, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Разработчики подталкивают людей к воровству. провоцируют на совершение уголовного преступления.

    Не болтайте ерундой.
    Лучше прочитайте ст. 146 УК РФ (про то уголовное преступление, которое вы имеете в виду) и осознайте, насколько безмерно далеки ее положения от данной ситуации.
    Чтоб вы не перетрудились и не начали разводить демагогию, уточню сразу: "крупный размер" в контексте статьи начинается от 50 тысяч рублей.

     
     
  • 7.40, ыы (?), 20:06, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То есть до 50 000 воровать можно?
     
     
  • 8.47, тоже Аноним (ok), 20:14, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласно УК а не вашим фантазиям , нарушение авторских и смежных прав в случае,... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.48, ыы (?), 20:23, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я чтото говорил о статье Я говорил о порядочности Любое воровство- уголовное п... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.50, тоже Аноним (ok), 20:39, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только нарушение авторских и смежных прав - это не взлом сейфа, это зыбкая п... текст свёрнут, показать
     
  • 4.28, Аноним (9), 19:37, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как только вы начинаете использовать ресурсы игры иначе чем предполагал разработчик- вы их украли. Точка.

    Каждую ночь старшеклассники воруют о своих родителей компьютер, купленный для учёбы, и используют его с такой откровенностью, что вынуждены сначала залеплять камеру, а потом чистить историю.
    Это наглое и очень -- ОЧЕНЬ! -- откровенное воровство!

    Требую такое безобразие прекратить и воровать в строго отведённых для этого местах и, желательно, после загса!
    Точка.

     
     
  • 5.32, ыы (?), 19:54, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Каждую ночь старшеклассники воруют о своих родителей компьютер

    Зачем воровать? У них есть собственный...

     
     
  • 6.65, Аноним (9), 22:14, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем воровать? У них есть собственный...

    Нету. Потому что если вы, к примеру, старшеклассник, то на комп вы ещё скорее всего не заработали и не накопили.
    Поэтому компы приобретены родителями.

    Но как только вы начинаете использовать вычислительные ресурсы компа иначе, чем предполагал приобретатель -- вы их украли. Точка.

    А воровать у родителей плохо!  В таких случаях надо провести с ними переговоры и всю незапланированную ранее деятельность основательно залицензировать, и тогда, если против вас не последует каких-либо санкций или рестрикций, вы сможете открыто заниматься воро... то есть не,.. открыто заниматься разработкой без оглядки на правообладателя.

    Вот как-то так.

     
  • 4.30, Аноним (30), 19:38, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В лицензии на демоверсию есть пункт о том что...

    А что там на этот счёт написано?

     
     
  • 5.31, ыы (?), 19:47, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    If you have questions, comments, suggestions and/or problems with
    Heroes II or any other New World Computing products, please contact
    our customer support department through any of the services listed:

    3DO Technical Support can be reached by phone, Monday through Friday
    from 9:00 AM to 5:00 PM PST, at (415) 261-3454.

    Technical Support Fax number:  (415) 261-3419.

    Technical Support E-mail should be addressed to:
    customer-service@3do.com

    The 3DO Customer Service Website is located at:
    http://www.3do.com/studio3do/customerservice/

     
     
  • 6.33, Михрютка (ok), 19:56, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вот жеж псина потная, ты же настолько криворотый, что даже здесь не соврать не можешь

    license.txt
    ==========================================
    HEROES OF MIGHT AND MAGIC(tm) II

    (1) 10 business day hold on all personal checks.  
    Please allow 4-6 weeks for delivery.  Special offers
    such as this are subject to cancellation without warning.

    (2) Feel free to give copies of this demonstration version
    of "Heroes of Might and Magic II" (the "3DO Software Program")
    to your friends, as long as you don't sell it.

    (3) The 3DO Software Program recorded on the compact disc is
    PROVIDED on an "as is" basis, without any warranty or condition
    of any kind, and 3DO shall not be liable for any losses or damages
    of any kind or nature resulting from the use of or inability to
    use such program.

    (4) 3DO neither assumes nor authorizes any other person or
    entity to assume for 3DO (or any related or affiliated entity)
    any other liability in connection with this 3DO Software Program.  
    IN NO EVENT WILL 3DO BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL,
    CONSEQUENTIAL (INCLUDING LOSS OF PROFITS), OR
    SPECIAL DAMAGES OR ANY LOSS OF DATA, TO YOU OR
    TO ANY THIRD PARTY, RESULTING FROM THE POSSESSION,
    USE OF OR INABILITY TO USE THIS 3DO SOFTWARE PRODUCT,
    EVEN IF 3DO HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
    SUCH DAMAGES OR LOSS.

    ==========================================

     
     
  • 7.39, ыы (?), 20:02, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос был- что в лицензии написано насчет разрешения использования ресурсов....
    А приведенный текст - говорит об ином.
    Ответ на ПОСТАВЛЕННЫЙ вопрос-  находится там где я указал. В офисе  производителя.
     
     
  • 8.42, Михрютка (ok), 20:08, 06/11/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 8.54, Admino (ok), 20:53, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которого не существует уже почти 20 лет А люди всё продолжают красть ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.55, ыы (?), 21:02, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переход в общественное достояние возможен через 75 лет вот, прибавляем к 1996 7... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.58, тоже Аноним (ok), 21:06, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже сейчас, например Для иска нет оснований, только бухтение одного безграмотно... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.59, ыы (?), 21:17, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разработчики RE3 нуждаются в вас идите, поддержите их своей грамотностью ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.61, тоже Аноним (ok), 21:23, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы, возможно, не вылезаете с геймерских форумов и предполагаете, что эти три бук... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.62, ыы (?), 21:24, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https www opennet ru opennews art shtml num 55753... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.63, тоже Аноним (ok), 21:45, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, иск - еще не приговор Во-вторых, самая серьезная претензия в материа... текст свёрнут, показать
     
  • 4.53, Admino (ok), 20:51, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как только вы начинаете использовать ресурсы игры иначе чем предполагал разработчик- вы их украли. Точка.

    Ух ты, как интересно. Закон? Не, не слышал.

     
     
  • 5.56, ыы (?), 21:04, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот разработчики RE3 тоже были туги на ухо...
     
  • 2.64, IZh. (?), 21:57, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что мешает купить за 100, примерно, рублей официальную версию, но играть под линуксом в эту?
     

  • 1.6, Аноним (6), 18:40, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    О нет, следующий будет релизом. К новому году.
    Есть еще время успеть закопать.
     
     
  • 2.15, anonymous (??), 18:53, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Следующий будет 0.9.10
     
     
  • 3.51, мимопроходил (?), 20:39, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    0.9.9.1
     
  • 2.17, Аноним (9), 18:59, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не можете совладать с ИИ?
    Попробуйте перед началом игры поставить сложность "еасу" -- иконка с самым гладким дилдо с самого лева (чем правее сложность, тем более неудобна форма, что как бы намекает на возможные проблемы).
     

  • 1.7, Михрютка (ok), 18:43, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >>>Добавлен отсутствующий угол для штаба капитана в городе Варвара.
    >>>Исправлена размытая дорога возле штаба капитана в городе Варлока.
    >>>Убрано наложение рва на штаб капитана в замке Варлока.

    что-то я представил себе этого капитана, как он мыкается, без угла, штаб во рву, дорогу размыло - так его жалко стало.

     
  • 1.19, Аноним (19), 19:16, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А проблемы со спрайтами были в оригинальных ресурсах или там чисто из-за кода артефакты?
     
     
  • 2.21, sirDranik (ok), 19:20, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уголок штаба в замке варваров дорисовал Художник, что помогает проекту. Сам спрайт изначально не имеет этого угла. Новая часть добавлена отдельным файлом.
    А в замке варлока оригинальные спрайты содержат или ненужную пещеру, или размытую дорогу. Для исправления приходится рендерить эти правильные части изображений от других спрайтов.
     

  • 1.26, Аноним (26), 19:34, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздравляю, но третья часть ван лав
     
  • 1.34, Аноним (34), 19:58, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен отсутствующий угол для штаба капитана в городе Варвара.

    Что это? Как это? Покажите фотку. Там была была в стене? А враги могли через нее пройти?

     
     
  • 2.45, sirDranik (ok), 20:10, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скриншоты статьи смотрели? Одинокую кабинку капитана посреди города трудно не заметить. ;)
     

  • 1.37, Аноним (37), 20:01, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пилится вроде русскоязычными, а вики/фак на английском только почему-то.
     
     
  • 2.46, sirDranik (ok), 20:12, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это опенсорсный проект, который пилится людьми со всего мира. Если вам трудно на английском ознакомиться, вы можете задать вопросы мне здесь, или в дискорде, где есть раздел для русскоговорящих, или на странице группы в VK.
     

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