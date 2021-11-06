> Зачем воровать? У них есть собственный... Нету. Потому что если вы, к примеру, старшеклассник, то на комп вы ещё скорее всего не заработали и не накопили.

Поэтому компы приобретены родителями. Но как только вы начинаете использовать вычислительные ресурсы компа иначе, чем предполагал приобретатель -- вы их украли. Точка. А воровать у родителей плохо! В таких случаях надо провести с ними переговоры и всю незапланированную ранее деятельность основательно залицензировать, и тогда, если против вас не последует каких-либо санкций или рестрикций, вы сможете открыто заниматься воро... то есть не,.. открыто заниматься разработкой без оглядки на правообладателя. Вот как-то так.

