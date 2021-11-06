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|2.2, A.Stahl (ok), 18:35, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот когда integer-масштабирование прикрутят, тогда и поговорим.
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|2.23, Аноним (23), 19:27, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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До сих пор удивляюсь тому, что версионность ниже цифры 1 (например 0.5.1) ассоциируется у людей с недоработанностью и непригодностью. Вон, OpenMW сколько лет до 1.0 никак не дойдёт, но уже подавно отлично со своей задачей справляется
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|3.38, Аноним (38), 20:02, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А плагины к нему можно нормально прикрутить от оригинального морра? Беттер бодис и другие
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|4.52, Admino (ok), 20:50, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да.
Более того, плагины для openmw можно писать на луа, и в отличие от оригинальной морры, там куда больше позможностей, поэтому уже давно пишут плагины openmw only.
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|1.4, ыы (?), 18:38, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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> можно получить, например, из демо-версии
то есть украсть...
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|2.10, sirDranik (ok), 18:47, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Движок ничего не крадет и не модифицирует. Вы просто скачиваете бесплатную демо версию игры (которая находится в свободном доступе, но которая содержит ограниченный контент: только одну карту и не обладает файлами из дополнения), закидываете туда исполняемый файл fheroes, который и выводит оригинальные изображения на ваш экран. Без оригинальной игры (не важно, демо или официальной версии из магазина) движок не работает.
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|3.18, Аноним (18), 19:07, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Это бла-бла, демоверсия не предполагает, что вы будете играть в полную версию игры, а купите полную версию игры
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|3.22, ыы (?), 19:22, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Как только вы начинаете использовать ресурсы игры иначе чем предполагал разработчик- вы их украли. Точка.
В лицензии на демоверсию есть пункт о том что вы можете использовать эти ресурсы по своему разумению?
Нет. Следовательно украли.
Наглое, откровенное воровство.
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|4.25, тоже Аноним (ok), 19:32, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нюанс в том, что разработчики клона ничего сами не украли, это действие исключительно на совести пользователя.
Так что юридически состава преступления нет. Демо-версия предполагает использование ресурсов только для демо-игры, свободная версия предлагает вам движок, готовый работать с этими ресурсами.
А купили вы игру с ними или нет - этот вопрос совершенно не касается разработчиков клона.
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|5.29, ыы (?), 19:38, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>это действие исключительно на совести пользователя.
я об этом и написал.
Разработчики подталкивают людей к воровству. провоцируют на совершение уголовного преступления.
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|6.35, тоже Аноним (ok), 19:59, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Разработчики подталкивают людей к воровству. провоцируют на совершение уголовного преступления.
Не болтайте ерундой.
Лучше прочитайте ст. 146 УК РФ (про то уголовное преступление, которое вы имеете в виду) и осознайте, насколько безмерно далеки ее положения от данной ситуации.
Чтоб вы не перетрудились и не начали разводить демагогию, уточню сразу: "крупный размер" в контексте статьи начинается от 50 тысяч рублей.
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|9.48, ыы (?), 20:23, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Я чтото говорил о статье Я говорил о порядочности Любое воровство- уголовное п... текст свёрнут, показать
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|4.28, Аноним (9), 19:37, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как только вы начинаете использовать ресурсы игры иначе чем предполагал разработчик- вы их украли. Точка.
Каждую ночь старшеклассники воруют о своих родителей компьютер, купленный для учёбы, и используют его с такой откровенностью, что вынуждены сначала залеплять камеру, а потом чистить историю.
Это наглое и очень -- ОЧЕНЬ! -- откровенное воровство!
Требую такое безобразие прекратить и воровать в строго отведённых для этого местах и, желательно, после загса!
Точка.
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|5.32, ыы (?), 19:54, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Каждую ночь старшеклассники воруют о своих родителей компьютер
Зачем воровать? У них есть собственный...
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|6.65, Аноним (9), 22:14, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем воровать? У них есть собственный...
Нету. Потому что если вы, к примеру, старшеклассник, то на комп вы ещё скорее всего не заработали и не накопили.
Поэтому компы приобретены родителями.
Но как только вы начинаете использовать вычислительные ресурсы компа иначе, чем предполагал приобретатель -- вы их украли. Точка.
А воровать у родителей плохо! В таких случаях надо провести с ними переговоры и всю незапланированную ранее деятельность основательно залицензировать, и тогда, если против вас не последует каких-либо санкций или рестрикций, вы сможете открыто заниматься воро... то есть не,.. открыто заниматься разработкой без оглядки на правообладателя.
Вот как-то так.
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|4.30, Аноним (30), 19:38, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В лицензии на демоверсию есть пункт о том что...
А что там на этот счёт написано?
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|5.31, ыы (?), 19:47, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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If you have questions, comments, suggestions and/or problems with
Heroes II or any other New World Computing products, please contact
our customer support department through any of the services listed:
3DO Technical Support can be reached by phone, Monday through Friday
from 9:00 AM to 5:00 PM PST, at (415) 261-3454.
Technical Support Fax number: (415) 261-3419.
Technical Support E-mail should be addressed to:
customer-service@3do.com
The 3DO Customer Service Website is located at:
http://www.3do.com/studio3do/customerservice/
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|6.33, Михрютка (ok), 19:56, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вот жеж псина потная, ты же настолько криворотый, что даже здесь не соврать не можешь
license.txt
==========================================
HEROES OF MIGHT AND MAGIC(tm) II
(1) 10 business day hold on all personal checks.
Please allow 4-6 weeks for delivery. Special offers
such as this are subject to cancellation without warning.
(2) Feel free to give copies of this demonstration version
of "Heroes of Might and Magic II" (the "3DO Software Program")
to your friends, as long as you don't sell it.
(3) The 3DO Software Program recorded on the compact disc is
PROVIDED on an "as is" basis, without any warranty or condition
of any kind, and 3DO shall not be liable for any losses or damages
of any kind or nature resulting from the use of or inability to
use such program.
(4) 3DO neither assumes nor authorizes any other person or
entity to assume for 3DO (or any related or affiliated entity)
any other liability in connection with this 3DO Software Program.
IN NO EVENT WILL 3DO BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL,
CONSEQUENTIAL (INCLUDING LOSS OF PROFITS), OR
SPECIAL DAMAGES OR ANY LOSS OF DATA, TO YOU OR
TO ANY THIRD PARTY, RESULTING FROM THE POSSESSION,
USE OF OR INABILITY TO USE THIS 3DO SOFTWARE PRODUCT,
EVEN IF 3DO HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES OR LOSS.
==========================================
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|7.39, ыы (?), 20:02, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос был- что в лицензии написано насчет разрешения использования ресурсов....
А приведенный текст - говорит об ином.
Ответ на ПОСТАВЛЕННЫЙ вопрос- находится там где я указал. В офисе производителя.
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|9.55, ыы (?), 21:02, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Переход в общественное достояние возможен через 75 лет вот, прибавляем к 1996 7... текст свёрнут, показать
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|11.59, ыы (?), 21:17, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
разработчики RE3 нуждаются в вас идите, поддержите их своей грамотностью ... текст свёрнут, показать
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|4.53, Admino (ok), 20:51, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как только вы начинаете использовать ресурсы игры иначе чем предполагал разработчик- вы их украли. Точка.
Ух ты, как интересно. Закон? Не, не слышал.
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|2.64, IZh. (?), 21:57, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что мешает купить за 100, примерно, рублей официальную версию, но играть под линуксом в эту?
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|1.6, Аноним (6), 18:40, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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О нет, следующий будет релизом. К новому году.
Есть еще время успеть закопать.
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|2.17, Аноним (9), 18:59, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не можете совладать с ИИ?
Попробуйте перед началом игры поставить сложность "еасу" -- иконка с самым гладким дилдо с самого лева (чем правее сложность, тем более неудобна форма, что как бы намекает на возможные проблемы).
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|1.7, Михрютка (ok), 18:43, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>>>Добавлен отсутствующий угол для штаба капитана в городе Варвара.
>>>Исправлена размытая дорога возле штаба капитана в городе Варлока.
>>>Убрано наложение рва на штаб капитана в замке Варлока.
что-то я представил себе этого капитана, как он мыкается, без угла, штаб во рву, дорогу размыло - так его жалко стало.
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|1.19, Аноним (19), 19:16, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А проблемы со спрайтами были в оригинальных ресурсах или там чисто из-за кода артефакты?
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|2.21, sirDranik (ok), 19:20, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Уголок штаба в замке варваров дорисовал Художник, что помогает проекту. Сам спрайт изначально не имеет этого угла. Новая часть добавлена отдельным файлом.
А в замке варлока оригинальные спрайты содержат или ненужную пещеру, или размытую дорогу. Для исправления приходится рендерить эти правильные части изображений от других спрайтов.
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|1.34, Аноним (34), 19:58, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлен отсутствующий угол для штаба капитана в городе Варвара.
Что это? Как это? Покажите фотку. Там была была в стене? А враги могли через нее пройти?
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|2.45, sirDranik (ok), 20:10, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скриншоты статьи смотрели? Одинокую кабинку капитана посреди города трудно не заметить. ;)
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|1.37, Аноним (37), 20:01, 06/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пилится вроде русскоязычными, а вики/фак на английском только почему-то.
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|2.46, sirDranik (ok), 20:12, 06/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это опенсорсный проект, который пилится людьми со всего мира. Если вам трудно на английском ознакомиться, вы можете задать вопросы мне здесь, или в дискорде, где есть раздел для русскоговорящих, или на странице группы в VK.
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