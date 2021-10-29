Релиз Static Web Server 2.1.0, http-сервера для отдачи статических файлов

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|1.1, QwertyReg (ok), 11:32, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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К сожалению, мне не удалось найти замеры и сравнение производительности SWS с другими веб-серверами, если кто-то окажется проворнее - милости прошу отредактировать новость.
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|2.11, keydon (ok), 12:10, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Продолжаешь троллить rustоманскими новостями?
Извини, но у нас уже есть nginx.
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|2.16, Аноним (16), 12:37, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А самому измерить тебе религиозные убеждения не позволили? Или тебе заказчик такое не оплачивал?
Да, лан, все тут знает что и то и то.
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|2.7, пауль (?), 11:47, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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хех, да. как ни странно хранение и отдача статических файлов весьма и весьма частая задача.
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|4.19, Admino (ok), 12:46, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, там нужен TFTP. А вот если есть другой TFTP сервер, то дальше уже можно образы и пакеты раздавать через SWS.
Но зачем ©
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|2.24, Viktor (??), 13:16, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Репозиторий любого дистрибутива линукса - это https, обрабатывающий астрономическое количество запросов только статических файлов. Ну и полно других подобных задач. Если этот сервер будет заметно обгонять nginx, то применение ему найдётся.
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|1.10, Опущенный сишник (?), 12:02, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ненавижу растаманов! Они одним только своим существованием постоянно напоминают мне о том, что мои знания и навыки устарели и в скором времени будет пригодны только для поддержки легаси. НЕНАВИЖУ!!!
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|2.21, Рева RarogCmex Денис (?), 12:56, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Приходи к нам на Хаскель! У нас есть монада Ether, монада Maybe, монада State, монада ST... (список из 50 монад на все случаи жизни), линзы (lenses), Template Haskell, ещё около 40 расширений для компилятора GHC, три строковые библиотеки... Я гарантирую, что всё будет хорошо в нашем иммутабельном мире.
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|2.26, Аноним (26), 13:20, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кварти, прекрати траллировать впопеннетчиков, воны жэ дэти, у них слабые нервы, будут потом [РКН]
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|1.12, Аноним (12), 12:21, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> http-сервера для отдачи статических файлов
Только таким и должен быть веб.
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|3.25, Viktor (??), 13:19, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А их далеко не всегда надо обрабатывать. Более того, не всегда надо обрабатывать даже GET-запросы с параметрами.
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|3.23, НяшМяш (ok), 13:07, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Go стандартная http библиотека для этого медленная - умельцы даже fasthttp написали.
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|1.18, Аноним (16), 12:40, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Обновился веб сервер для отдачи статических файлов. python3 -m http.server 8000
Спешите радоваться.
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|1.20, leap42 (ok), 12:54, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мало того что оно оно супермаргинальное по распространенности и суперубогое по функционалу, так ещё и зависимостей куча. Зачем о таком новости вообще писать?
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