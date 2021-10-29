Релиз Static Web Server 2.1.0, http-сервера для отдачи статических файлов

Выпущена новая версия компактного и высокоскоростного веб-сервера Static Web Server 2.1.0, предназначенного для отдачи файлов и статических веб-ресурсов. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензиями MIT и Apache. Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows, macOS и FreeBSD. Имеется сборка в виде готового к использованию Docker-контейнера, насчитывающего более 90 тысяч загрузок. Также подготовлено подробное руководство с описанием процесса конфигурирования Static Web Server в разных окружениях. Разработчики отмечают следующие отличия своего продукта от уже существующих аналогов: Кросплатформенность. Сборки готовы для Linux, macOS, Windows и FreeBSD для архитектур x86, x86_64, ARM32 и ARM64.

Малый размер полностью готового к работе исполняемого файла - 4 МБ в распакованном виде (статическая сборка с Musl) и 2.28 МБ в виде Docker-контейнера.

Прозрачные и гибко конфигурируемые механизмы ведения лога и трассировки.

Настраиваемая многопоточность.

Низкое потребление памяти и ресурсов CPU.

Опциональное сжатие текстовых ресурсов методами GZip, Deflate и Brotli. Поддерживается заголовок Accept-Encoding.

Возможность обработки слушающего сокета вместо файлового дескриптора для использования в sandbox-окружениях и on-demand-приложениях (например, для интеграции с systemd).

Использование языка Rust для скорости, безопасности и многопоточности;

Поддержка HTTP/2, TLS, Basic HTTP Authentication, Range-запросов, Cache-Control, CORS и других типовых возможностей классического http-сервера.

Реализация HTTP/1 и HTTP/2 основана на HTTP-библиотеке hyper, а для асинхронной обработки запросов применяется библиотека Tokio.



