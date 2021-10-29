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Релиз Static Web Server 2.1.0, http-сервера для отдачи статических файлов

29.10.2021 11:03

Выпущена новая версия компактного и высокоскоростного веб-сервера Static Web Server 2.1.0, предназначенного для отдачи файлов и статических веб-ресурсов. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензиями MIT и Apache. Готовые сборки подготовлены для Linux, Windows, macOS и FreeBSD. Имеется сборка в виде готового к использованию Docker-контейнера, насчитывающего более 90 тысяч загрузок. Также подготовлено подробное руководство с описанием процесса конфигурирования Static Web Server в разных окружениях.

Разработчики отмечают следующие отличия своего продукта от уже существующих аналогов:

  • Кросплатформенность. Сборки готовы для Linux, macOS, Windows и FreeBSD для архитектур x86, x86_64, ARM32 и ARM64.
  • Малый размер полностью готового к работе исполняемого файла - 4 МБ в распакованном виде (статическая сборка с Musl) и 2.28 МБ в виде Docker-контейнера.
  • Прозрачные и гибко конфигурируемые механизмы ведения лога и трассировки.
  • Настраиваемая многопоточность.
  • Низкое потребление памяти и ресурсов CPU.
  • Опциональное сжатие текстовых ресурсов методами GZip, Deflate и Brotli. Поддерживается заголовок Accept-Encoding.
  • Возможность обработки слушающего сокета вместо файлового дескриптора для использования в sandbox-окружениях и on-demand-приложениях (например, для интеграции с systemd).
  • Использование языка Rust для скорости, безопасности и многопоточности;
  • Поддержка HTTP/2, TLS, Basic HTTP Authentication, Range-запросов, Cache-Control, CORS и других типовых возможностей классического http-сервера.
  • Реализация HTTP/1 и HTTP/2 основана на HTTP-библиотеке hyper, а для асинхронной обработки запросов применяется библиотека Tokio.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/joseluisq/s...)
  2. OpenNews: Для http-сервера Apache будет подготовлен TLS-модуль, написанный на языке Rust
  3. OpenNews: Релиз высокопроизводительного http-сервера Monkey 0.10
  4. OpenNews: Релиз OpenLiteSpeed 1.0, ознаменовавший переход http-сервера LiteSpeed к открытой модели разработки
  5. OpenNews: HTTPLabs, интерактивный http-сервер для тестирования и отладки
  6. OpenNews: Представлен новый высокопроизводительный HTTP-сервер H2O
Автор новости: QwertyReg
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56062-sws
Ключевые слова: sws, http, server
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, QwertyReg (ok), 11:32, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    К сожалению, мне не удалось найти замеры и сравнение производительности SWS с другими веб-серверами, если кто-то окажется проворнее - милости прошу отредактировать новость.
     
     
  • 2.11, keydon (ok), 12:10, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Продолжаешь троллить rustоманскими новостями?
    Извини, но у нас уже есть nginx.
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:37, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А самому измерить тебе религиозные убеждения не позволили? Или тебе заказчик такое не оплачивал?

    Да, лан, все тут знает что и то и то.

     

  • 1.2, Panda58dev (ok), 11:32, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Такой веб-сервер нужен, просто, для хранения файлов?
     
     
  • 2.7, пауль (?), 11:47, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    хех, да. как ни странно хранение и отдача статических файлов весьма и весьма частая задача.
     
     
  • 3.14, ryoken (ok), 12:34, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под PXE-загрузку сгодится?
     
     
  • 4.19, Admino (ok), 12:46, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, там нужен TFTP. А вот если есть другой TFTP сервер, то дальше уже можно образы и пакеты раздавать через SWS.

    Но зачем ©

     
  • 2.24, Viktor (??), 13:16, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Репозиторий любого дистрибутива линукса - это https, обрабатывающий астрономическое количество запросов только статических файлов. Ну и полно других подобных задач. Если этот сервер будет заметно обгонять nginx, то применение ему найдётся.
     

  • 1.6, Минона (ok), 11:45, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    это как nginx, только на rust.
     
  • 1.8, Аноним (-), 11:52, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Бедный opennet...
     
  • 1.9, Растобой (?), 11:57, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Офигенно, спасибо за эти новости, братишка)
     
  • 1.10, Опущенный сишник (?), 12:02, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Ненавижу растаманов! Они одним только своим существованием постоянно напоминают мне о том, что мои знания и навыки устарели и в скором времени будет пригодны только для поддержки легаси. НЕНАВИЖУ!!!
     
     
  • 2.21, Рева RarogCmex Денис (?), 12:56, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Приходи к нам на Хаскель! У нас есть монада Ether, монада Maybe, монада State, монада ST... (список из 50 монад на все случаи жизни), линзы (lenses), Template Haskell, ещё около 40 расширений для компилятора GHC, три  строковые библиотеки... Я гарантирую, что всё будет хорошо в нашем иммутабельном мире.
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:20, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кварти, прекрати траллировать впопеннетчиков, воны жэ дэти, у них слабые нервы, будут потом [РКН]
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:21, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > http-сервера для отдачи статических файлов

    Только таким и должен быть веб.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:29, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как по-твоему обрабатывать формы и post-запросы?
     
     
  • 3.25, Viktor (??), 13:19, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А их далеко не всегда надо обрабатывать. Более того, не всегда надо обрабатывать даже GET-запросы с параметрами.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 13:24, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово "только" в начале ветки видишь?
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:35, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    теперь такое только на го надо написать, для полноты картины
     
     
  • 2.17, Аноним (13), 12:40, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Go оно уже из коробки
     
     
  • 3.23, НяшМяш (ok), 13:07, 29/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Go стандартная http библиотека для этого медленная - умельцы даже fasthttp написали.
     

  • 1.18, Аноним (16), 12:40, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Обновился веб сервер для отдачи статических файлов. python3 -m http.server 8000

    Спешите радоваться.

     
  • 1.20, leap42 (ok), 12:54, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мало того что оно оно супермаргинальное по распространенности и суперубогое по функционалу, так ещё и зависимостей куча. Зачем о таком новости вообще писать?
     
  • 1.22, Baal8217oball (?), 13:06, 29/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это для тех, кому не хватает Varnish?
     

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