Выпуск ncspot, Spotify-клиента на Rust

Состоялся выпуск ncspot 0.9, легковесного консольного клиента для музыкального сервиса Spotify, написанного на языке программирования Rust и сопровождаемого более, чем пятьюдесятью разработчиками. Интерфейс поддерживает темы оформления и разработан с использованием библиотеки ncurses. По умолчанию в качестве звукового сервера используется PulseAudio (для использования альтернативного звукового бэкенда необходимо указание флагов компиляции). Исходные коды распространяются под лицензией BSD. Поддерживается сборка для Linux, Windows и macOS.

По словам разработчика, данный клиент выгодно отличается от официального и альтернативных клиентов более широким охватом операционных систем (в частности, поддерживаются *BSD-системы), значительно более низким потреблением ресурсов (потребление ОЗУ более, чем в 20 раз ниже, 46.2 MiB вместо 1000.0 MiB), а также повышенной стабильностью работы, обеспеченной благодаря применению языка Rust.

В новой версии отмечаются только косметические улучшения и ряд новых возможностей, доступных через интерфейс. В частности, добавлена команда для показа рекомендаций, в меню появилась кнопка "Share album", предоставлена возможность прикрепления нескольких команд к одной горячей клавише.