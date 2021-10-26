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Выпуск ncspot, Spotify-клиента на Rust

26.10.2021 12:23

Состоялся выпуск ncspot 0.9, легковесного консольного клиента для музыкального сервиса Spotify, написанного на языке программирования Rust и сопровождаемого более, чем пятьюдесятью разработчиками. Интерфейс поддерживает темы оформления и разработан с использованием библиотеки ncurses. По умолчанию в качестве звукового сервера используется PulseAudio (для использования альтернативного звукового бэкенда необходимо указание флагов компиляции). Исходные коды распространяются под лицензией BSD. Поддерживается сборка для Linux, Windows и macOS.

По словам разработчика, данный клиент выгодно отличается от официального и альтернативных клиентов более широким охватом операционных систем (в частности, поддерживаются *BSD-системы), значительно более низким потреблением ресурсов (потребление ОЗУ более, чем в 20 раз ниже, 46.2 MiB вместо 1000.0 MiB), а также повышенной стабильностью работы, обеспеченной благодаря применению языка Rust.

В новой версии отмечаются только косметические улучшения и ряд новых возможностей, доступных через интерфейс. В частности, добавлена команда для показа рекомендаций, в меню появилась кнопка "Share album", предоставлена возможность прикрепления нескольких команд к одной горячей клавише.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/hrkfdn/ncsp...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Tauon Music Box 6.0
  3. OpenNews: DRM-защита Widevine L3 полностью взломана
  4. OpenNews: Spotify переводит 5000 серверов с Debian на Ubuntu
  5. OpenNews: Релиз музыкального плеера Tomahawk 0.5
  6. OpenNews: Вышел медиаплеер Clementine 1.0, вариант Amarok 1.4 на базе Qt 4
Автор новости: QwertyReg
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56042-ncspot
Ключевые слова: ncspot, spotify, rust
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Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, ET (?), 15:02, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > потребление ОЗУ более, чем в 20 раз ниже, 46.2 MiB вместо 1000.0 MiB

    какая разница, раст-не-раст, главное, что бы разработчики вот к этому стремились (если это правда, конечно)

     
     
  • 2.6, макпыф (ok), 15:13, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    понятное дело - ncurses и electron (оригинальный клиент вроде на нем)
     
  • 2.7, Owlet (?), 15:13, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык раст такие чудеса и может выдать (помимо C/C++/ASM).
     
     
  • 3.19, Anonymous XE (?), 15:24, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1000 MiB
     
  • 2.23, Аноним (23), 15:34, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    46 метров для плеера - это овердоуя!
     
     
  • 3.30, пончик (?), 15:52, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это другое. Глевное пшызапашна. Но с крашеми и зависаниями:

    https://github.com/hrkfdn/ncspot/issues/552
    https://github.com/hrkfdn/ncspot/issues/504

    Но это тоже другое.

     
     
  • 4.50, нах.. (?), 16:50, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В open на вечно.

    Ты чо - это другое.

     

  • 1.5, Аноним (5), 15:13, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    У меня, конечно, ностальгия и всё такое, но ncurses в 21 веке... Ну такое...
     
     
  • 2.18, ET (?), 15:24, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    действительно, кто использует терминал в никсах в 21 веке, да?
     
     
  • 3.32, Онаним (?), 15:54, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сисадмины? Разработчики которые знают как оно внутри действительно реализовано а не веб макаки?
     
     
  • 4.37, QwertyReg (ok), 16:09, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это была ирония, не обязательно было кидаться в бой. False alarm, false alarm, всем воинам свободы оставаться на своих местах.
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:14, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но зачем, когда есть spotify-tui? Написан тоже на расте, свистоперделок больше и по функционалу - полная копия официального клиента.
     
  • 1.9, Аноним (9), 15:14, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > сопровождаемого более, чем пятьюдесятью разработчиками

    Стало известно число растоманов, требуемое для написания консольной шкурки для плеера.

     
     
  • 2.14, пончик (?), 15:17, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    аххахаха, в точку.
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:21, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прям все пятьдесят сопровождают 🤣🤡 судя по статистике 💩-хаба, активный разработчик там - ровно один.
    остальные просто засылали иногда патчи(в основном по одной штуке).
     
     
  • 3.26, QwertyReg (ok), 15:47, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это и есть "пилить сообществом".
     

  • 1.10, QwertyReg (ok), 15:14, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спасибо 🙏 редакторам ✍ Opennet за правки! Впредь буду писать ✏ новости так, чтобы править не пришлось совсем! 🥇
     
     
  • 2.15, пончик (?), 15:18, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Смотри как бы раст в твоём браузере не повис при написании.
     
  • 2.41, Аноним (41), 16:20, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > 🙏 ✍ ✏ 🥇

    iPony, перелогинься

     
     
  • 3.46, Аноним (-), 16:41, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пони по логике должен топить за Эппловский Свифт, не?
     
     
  • 4.51, Тинус Лорвальдс (ok), 17:12, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    так у этого тоже ипотечный макакобук. странно, что он не за свифт топит.
     

  • 1.11, пончик (?), 15:15, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вырвиглазный интерфейс. Ну и правильно, куда там без виджетов то. В зависимостях

    Rust
    Python 3
    libpulse-dev
    libncurses-dev and libssl-dev
    libdbus-1-dev
    libxcb
    pkg-config

    В этом весь раст, но конечно, мы написали на расте обёртку вокруг https и пульсы.

    Даже собрать без питона не могут.

     
     
  • 2.38, Аноним (38), 16:09, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Даже собрать без питона не могут

    Как будто что-то плохое.

     
     
  • 3.55, пончик (?), 17:43, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как буд-то что-то хорошее есть в том что люди даже собрать своё поделье по человечески не могут.
     
  • 2.47, Аноним (-), 16:43, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нормально всё.
     

  • 1.20, Аноним (20), 15:25, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Подскажите, а есть ли все тоже самое, только для youtube music?
     
  • 1.22, Аноним (23), 15:32, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Фактически плеер и 50 разрабов? Дааа, надо все на расте писать.
     
     
  • 2.24, пончик (?), 15:35, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Раст очень удобный язык. Писать на нём легко и безопастно.

    А это просто другое, ты не понимаешь.

     

  • 1.25, пончик (?), 15:39, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Stream drop error: PortAudio not initialized" error after playing for a while

    Windows build fails since 0.8.2 bug

    freeze after suspend/resome

    И вообще великолепное.

    App crash when bluetooth headphones disconnect

    Но конечно, это другое. Это сишники виноваты.
    50 человек и такое шило.

    И это они пилят с 2019-го года. Вот это производительность. Правильно говорят, надо всё на расте писать.

     
  • 1.29, Минона (ok), 15:50, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    так-с
    в свете последних новостей, это надо переписать на SPARK
     
     
  • 2.31, пончик (?), 15:54, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, давайте на GavK - вот где будет убыйца убийц.

    Это конкрус придумай причудливое буквосочетание на которое надо всё переписать.

     
     
  • 3.36, Минона (ok), 16:00, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а что такое GavK?
     
     
  • 4.39, пончик (?), 16:13, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже самое что SPARK.

    Экзотика.

     

  • 1.33, пончик (?), 15:57, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > master version (677a8e0) was working fine for a while, but today it decided to freeze

    Какая милота. Прямо вот взяла версия и сама "decided to freeze"

     
  • 1.34, пончик (?), 15:58, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А какой читабельный бэктрейс на скриншотах... ммммм, одно удовольствие с таким языком работать. Просто глаза ненарадуются.
     
     
  • 2.35, пончик (?), 15:59, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Красота ведь:

    https://user-images.githubusercontent.com/49797484/116454523-b17dcc80-a825-11e

     
     
  • 3.49, Аноним (-), 16:48, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Красота ведь:
    > https://user-images.githubusercontent.com/49797484/116454523-b17dcc80-a825-11e
    > /...brew/.../Homebrew/...

    Макоё^Hбой почти совсем не палится.


     
     
  • 4.54, пончик (?), 17:41, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты что, сейчас же придут тебе яблокоеды и расскажут что всё отстой кроме macos и это единственный тру юникс
     

  • 1.42, Фанат (?), 16:24, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вещание ведеться в OGG. То есть там всего 1 кодек который ест от силы 100кб. Интерфейс ТЕКСТОВЫЙ. 46МБ! Да вы шутите. Это не в огород языка камень, это в адрес ПЯТИДЕСЯТИ прогармистов.
     
  • 1.43, Аноним (43), 16:26, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > По умолчанию в качестве звукового сервера используется PulseAudio

    Оно ж RIP. Теперь пипеваре.

     
     
  • 2.45, пончик (?), 16:31, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Откуда вы риперы берётесь только?
     
     
  • 3.48, Аноним (-), 16:46, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это раб из плантаций Рет Гада.
     

  • 1.44, ryoken (ok), 16:26, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.spotify.com/us/legal/end-user-agreement/
    "Your Device

    You also grant to us the right (1) to allow the Spotify Service to use the processor, bandwidth, and storage hardware on your Device in order to facilitate the operation of the Spotify Service, (2) to provide advertising and other information to you, and (3) to allow our business partners to do the same."

    Хрень ваш спотифай.

     
  • 1.52, th3m3 (ok), 17:18, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень круто, очень нужно.
     
     
  • 2.53, th3m3 (ok), 17:27, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потестил. Супер. Мастхев!
     

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