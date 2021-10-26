Выпуск ncspot, Spotify-клиента на Rust

|
|1.2, ET (?), 15:02, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
> потребление ОЗУ более, чем в 20 раз ниже, 46.2 MiB вместо 1000.0 MiB
какая разница, раст-не-раст, главное, что бы разработчики вот к этому стремились (если это правда, конечно)
|
|
|
|2.6, макпыф (ok), 15:13, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
понятное дело - ncurses и electron (оригинальный клиент вроде на нем)
|
|2.7, Owlet (?), 15:13, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дык раст такие чудеса и может выдать (помимо C/C++/ASM).
|
|1.5, Аноним (5), 15:13, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
У меня, конечно, ностальгия и всё такое, но ncurses в 21 веке... Ну такое...
|
|
|
|2.18, ET (?), 15:24, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
действительно, кто использует терминал в никсах в 21 веке, да?
|
|
|
|3.32, Онаним (?), 15:54, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Сисадмины? Разработчики которые знают как оно внутри действительно реализовано а не веб макаки?
|
|
|
|4.37, QwertyReg (ok), 16:09, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это была ирония, не обязательно было кидаться в бой. False alarm, false alarm, всем воинам свободы оставаться на своих местах.
|
|1.8, Аноним (8), 15:14, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Но зачем, когда есть spotify-tui? Написан тоже на расте, свистоперделок больше и по функционалу - полная копия официального клиента.
|
|1.9, Аноним (9), 15:14, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> сопровождаемого более, чем пятьюдесятью разработчиками
Стало известно число растоманов, требуемое для написания консольной шкурки для плеера.
|
|
|
|2.16, Аноним (16), 15:21, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
прям все пятьдесят сопровождают 🤣🤡 судя по статистике 💩-хаба, активный разработчик там - ровно один.
остальные просто засылали иногда патчи(в основном по одной штуке).
|
|1.10, QwertyReg (ok), 15:14, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Спасибо 🙏 редакторам ✍ Opennet за правки! Впредь буду писать ✏ новости так, чтобы править не пришлось совсем! 🥇
|
|1.11, пончик (?), 15:15, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Вырвиглазный интерфейс. Ну и правильно, куда там без виджетов то. В зависимостях
Rust
Python 3
libpulse-dev
libncurses-dev and libssl-dev
libdbus-1-dev
libxcb
pkg-config
В этом весь раст, но конечно, мы написали на расте обёртку вокруг https и пульсы.
Даже собрать без питона не могут.
|
|
|
|
|
|3.55, пончик (?), 17:43, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как буд-то что-то хорошее есть в том что люди даже собрать своё поделье по человечески не могут.
|
|
|
|2.24, пончик (?), 15:35, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Раст очень удобный язык. Писать на нём легко и безопастно.
А это просто другое, ты не понимаешь.
|
|1.25, пончик (?), 15:39, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
"Stream drop error: PortAudio not initialized" error after playing for a while
Windows build fails since 0.8.2 bug
freeze after suspend/resome
И вообще великолепное.
App crash when bluetooth headphones disconnect
Но конечно, это другое. Это сишники виноваты.
50 человек и такое шило.
И это они пилят с 2019-го года. Вот это производительность. Правильно говорят, надо всё на расте писать.
|
|
|
|2.31, пончик (?), 15:54, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ага, давайте на GavK - вот где будет убыйца убийц.
Это конкрус придумай причудливое буквосочетание на которое надо всё переписать.
|
|1.33, пончик (?), 15:57, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> master version (677a8e0) was working fine for a while, but today it decided to freeze
Какая милота. Прямо вот взяла версия и сама "decided to freeze"
|
|1.34, пончик (?), 15:58, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А какой читабельный бэктрейс на скриншотах... ммммм, одно удовольствие с таким языком работать. Просто глаза ненарадуются.
|
|
|
|
|
|
|
|4.54, пончик (?), 17:41, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты что, сейчас же придут тебе яблокоеды и расскажут что всё отстой кроме macos и это единственный тру юникс
|
|1.42, Фанат (?), 16:24, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Вещание ведеться в OGG. То есть там всего 1 кодек который ест от силы 100кб. Интерфейс ТЕКСТОВЫЙ. 46МБ! Да вы шутите. Это не в огород языка камень, это в адрес ПЯТИДЕСЯТИ прогармистов.
|
|1.43, Аноним (43), 16:26, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> По умолчанию в качестве звукового сервера используется PulseAudio
Оно ж RIP. Теперь пипеваре.
|
|1.44, ryoken (ok), 16:26, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
https://www.spotify.com/us/legal/end-user-agreement/
"Your Device
You also grant to us the right (1) to allow the Spotify Service to use the processor, bandwidth, and storage hardware on your Device in order to facilitate the operation of the Spotify Service, (2) to provide advertising and other information to you, and (3) to allow our business partners to do the same."
Хрень ваш спотифай.
|