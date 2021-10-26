Выпуск OpenLDAP 2.6.0, открытой реализации протокола LDAP

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|2.2, Урри (ok), 11:01, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А причем тут луддины? "Трансляция LDAP-запросов в БД с поддержкой SQL", имхо, прекрасная фича, никак к луддитизму не относящаяся.
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|1.5, QwertyReg (ok), 11:08, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Удивительно. Оно ещё живое.
Костылять LDAP на Linux - это как насиловать Docker на Windows.
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|2.6, ET (?), 11:14, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и сабж и самба актуальны для построения общедоступных сетевых сервисов
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|2.8, Аноним (8), 11:16, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы путайте курицу и яйцо. Active Directory появился в 2000 году (в Windows 2000), а первый релиз OpenLDAP выпущен в 1998 году.
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|3.9, QwertyReg (ok), 11:17, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вы путайте курицу и яйцо. Active Directory появился в 2000 году (в
> Windows 2000), а первый релиз OpenLDAP выпущен в 1998 году.
И что? Где теперь LDAP, а где AD?
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|4.13, Аноним (13), 11:25, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тёплое с мягким путаешь?
как всегда ничего не понимаешь, а лезешь комментировать...
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|5.16, QwertyReg (ok), 11:27, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> тёплое с мягким путаешь?
> как всегда ничего не понимаешь, а лезешь комментировать...
Тинус, перестаньте гадить в моих комментариях.
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|2.12, Аноним (13), 11:23, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в очередной обосраться откоментировав технологию в которой ничего не понимаешь...
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|3.15, QwertyReg (ok), 11:27, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> в очередной обосраться откоментировав технологию в которой ничего не понимаешь...
А зачем вы пишете ещё и из-под анонима? Делаете вид, что это какое-то массовое мнение? Вас идиотские многоточия выдают, которые в 2k21 выглядят, словно нас эмочка из 2k9 посетила.
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|2.14, Тинус Лорвальдс (ok), 11:25, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да оно ещё тебя переживет, ничего удивительного.
>Костылять ... на Linux
твои руки более ничего не способны как костылять
>насиловать Docker на Windows
кто же виноват, что ты более не на что не способен...
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