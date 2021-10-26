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Выпуск OpenLDAP 2.6.0, открытой реализации протокола LDAP

26.10.2021 10:43

Опубликован выпуск пакета OpenLDAP 2.6.0, предлагающего многоплатформенную реализацию протокола LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) для организации работы служб каталогов и доступа к ним. Проектом развивается модульная серверверная часть, поддерживающая различные бэкенды хранения и доступа к данным, прокси-балансировщик, клиентские утилиты и библиотеки. Код написан на языке Си и распространяется под BSD-подобной открытой лицензией OpenLDAP Public License.

В новом выпуске:

  • В прокси-балансировщике lloadd реализованы дополнительные стратегии балансировки нагрузки и опции для улучшения согласованности работы при выполнении расширенных операций.
  • В slapd и lloadd добавлен режим ведения лога с прямой записью в файл, без использования syslog.
  • Объявлены устаревшими бэкенды back-sql (трансляция LDAP-запросов в БД с поддержкой SQL) и back-perl (вызов произвольных Perl-модулей для обработки определённых запросов LDAP). Удалён бэкенд back-ndb (хранилище на базе движка MySQL NDB).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/o...)
  2. OpenNews: Выпуск Samba 4.15.0
  3. OpenNews: Релиз свободного LDAP-сервера Mandriva Directory Server 2.4.1
  4. OpenNews: Доступен ReOpenLDAP 1.1.6, форк проекта OpenLDAP
  5. OpenNews: Выпуск LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.1.9
  6. OpenNews: Уязвимости в OpenBSD, позволяющие повысить привилегии и обойти аутентификацию в smtpd, ldapd и radiusd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56041-openldap
Ключевые слова: openldap, ldap
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:54, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Объявлены устаревшими

    луддиты, восстаньте!

     
     
  • 2.2, Урри (ok), 11:01, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А причем тут луддины? "Трансляция LDAP-запросов в БД с поддержкой SQL", имхо, прекрасная фича, никак к луддитизму не относящаяся.
     

  • 1.4, Turbid (??), 11:07, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из ReOpenLDAP что-то бэкпортировать собираются?
     
  • 1.5, QwertyReg (ok), 11:08, 26/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Удивительно. Оно ещё живое.
    Костылять LDAP на Linux - это как насиловать Docker на Windows.
     
     
  • 2.6, ET (?), 11:14, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и сабж и самба актуальны для построения общедоступных сетевых сервисов
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:16, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы путайте курицу и яйцо. Active Directory появился в 2000 году (в Windows 2000), а первый релиз OpenLDAP  выпущен в 1998 году.
     
     
  • 3.9, QwertyReg (ok), 11:17, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вы путайте курицу и яйцо. Active Directory появился в 2000 году (в
    > Windows 2000), а первый релиз OpenLDAP  выпущен в 1998 году.

    И что? Где теперь LDAP, а где AD?

     
     
  • 4.11, ET (?), 11:22, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на своих местах
     
     
  • 5.17, QwertyReg (ok), 11:28, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на своих местах

    Полностью согласен.

     
  • 4.13, Аноним (13), 11:25, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тёплое с мягким путаешь?
    как всегда ничего не понимаешь, а лезешь комментировать...
     
     
  • 5.16, QwertyReg (ok), 11:27, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тёплое с мягким путаешь?
    > как всегда ничего не понимаешь, а лезешь комментировать...

    Тинус, перестаньте гадить в моих комментариях.

     
  • 2.12, Аноним (13), 11:23, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в очередной обосраться откоментировав технологию в которой ничего не понимаешь...
     
     
  • 3.15, QwertyReg (ok), 11:27, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > в очередной обосраться откоментировав технологию в которой ничего не понимаешь...

    А зачем вы пишете ещё и из-под анонима? Делаете вид, что это какое-то массовое мнение? Вас идиотские многоточия выдают, которые в 2k21 выглядят, словно нас эмочка из 2k9 посетила.

     
     
  • 4.18, Тинус Лорвальдс (ok), 11:37, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что такое 2к21 и 2к9? Это часть какого-то адреса?
     
  • 2.14, Тинус Лорвальдс (ok), 11:25, 26/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да оно ещё тебя переживет, ничего удивительного.

    >Костылять ... на Linux

    твои руки более ничего не способны как костылять

    >насиловать Docker на Windows

    кто же виноват, что ты более не на что не способен...

     

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