Выпуск Wine 6.20 и Wine staging 6.20

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|1.1, Аноним (1), 09:50, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Давно ничего не слышно про множество ошибок. ДОКОЛЕ!?
А если серьёзно, спасибо Максиму за переводы новостей о выпуске новых версий Вайна. Всегда читаю именно их с большим удовольствием чем оригинал, т.к. стиль подачи и оформления больше нравится, плюс новости про стейджинг сразу есть, плюс можно быстро перейти к предыдущим версиям, плюс комментарии есть. :-)
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|1.2, Аноним (2), 10:00, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Ну и какое оправдание есть у вас в использовании Вайн? Каких нативных программ вам не хватает?
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|3.6, Аноним (2), 10:12, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ъъътруъъъ линуксоид играет либо в старые игры для которых есть source port-ы либо играет в нативные версии.
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|2.15, ИмяХ (?), 12:01, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Autocad Civil 3D
Может, подскажете, какие есть альтернативы под люних?
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|2.26, Armagor (ok), 13:05, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ну и какое оправдание есть у вас в использовании QT? Каких возможностей C++ вам не хватает?
>Ну и какое оправдание есть у вас в использовании велосипеда? Чего не вам не хватает в общественном автобусе?
>Ну и какое оправдание есть у вас в использовании вилки? Чего в ложке вам не хватает?
Да никаких оправданий, хотим и используем.
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|1.3, Аноним (2), 10:03, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Emergency 3, Need For Speed Most Wanted 2005, Path of Exile, Victor Vran, Diablo 2: Resurrected, Rise of the Tomb Raider, Project CARS 2.
Берете все эти игры и пишите для них source port-ы.
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|4.17, Аноним (12), 12:07, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Никто не запрещает. Только это уже не source port, а игра, написанная с нуля, на что нужно затратить на несколько порядков больше усилий.
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|5.21, Аноним (20), 12:49, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Игра подразумевает наличие игровых ресурсов, а я говорю про бинарно совместимый игровой движок. Понимаешь разницу?
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|3.23, Аноним (20), 12:51, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну до них докопались только из-за реверса. Не было бы реверса, не докопались. Никто не мешает и сейчас написать с нуля движок, не смотря на анонс ремастера.
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|2.22, Попандопала (?), 12:50, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там battlenet в последней и из-за него даже на windows проблемы, а под wine как повезёт.D
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