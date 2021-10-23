The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Wine 6.20 и Wine staging 6.20

23.10.2021 09:10

Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.20. С момента выпуска версии 6.19 было закрыто 29 отчётов об ошибках и внесено 399 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В формат PE (Portable Executable) преобразованы MSXml, XAudio, DInput и некоторые другие модули.
  • В состав включены некоторые системные библиотеки для поддержи сборок на базе формата PE.
  • В DirectInput оставлена поддержка только нового бэкенда для джойстиков, поддерживающих протокол HID (Human Interface Devices).
  • В Winelib улучшена поддержка сборок MSVCRT.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Emergency 3, Need For Speed Most Wanted 2005, Path of Exile, Victor Vran, Diablo 2: Resurrected, Rise of the Tomb Raider, Project CARS 2.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: ZWCAD 2020, DTS Encoder Suite, WOLF RPG Editor, QuantumClient, PSScript.

Дополнительно можно отметить формирование выпуска проекта Wine Staging 6.20, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 557 дополнительных патчей.

В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 6.20. В основной состав Wine переведено 5 патчей, связанных с поддержкой джойстиков в DirectInput и инициализацией COM при активации окон в imm32. Обновлены патчи eventfd_synchronization и ntdll-NtAlertThreadByThreadId. Временно отключён набор патчей mfplat-streaming и все оставшиеся патчи dinput (для согласования работы с новым бэкендом HID).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 6.19 и Wine staging 6.19
  3. OpenNews: Выпуск DXVK 1.9.2, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  4. OpenNews: Выпуск Proton 6.10-GE-1, расширенной сборки Proton, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 6.3-7, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.5, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56019-wine
Ключевые слова: wine
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:50, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Давно ничего не слышно про множество ошибок. ДОКОЛЕ!?

    А если серьёзно, спасибо Максиму за переводы новостей о выпуске новых версий Вайна. Всегда читаю именно их с большим удовольствием чем оригинал, т.к. стиль подачи и оформления больше нравится, плюс новости про стейджинг сразу есть, плюс можно быстро перейти к предыдущим версиям, плюс комментарии есть. :-)

     
  • 1.2, Аноним (2), 10:00, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Ну и какое оправдание есть у вас в использовании Вайн? Каких нативных программ вам не хватает?
     
     
  • 2.4, test (??), 10:08, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Игори
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 10:12, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ъъътруъъъ линуксоид играет либо в старые игры для которых есть source port-ы либо играет в нативные версии.
     
     
  • 4.9, test (??), 10:44, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Везет им
     
  • 4.11, Аноним (11), 11:33, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Битва за Веснот дарит радость. Айслериот дарит улыбку.
     
  • 3.7, HeavyMetal (ok), 10:35, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Winbox =)
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 10:08, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ах, нет нам никакого оправдания...
     
  • 2.8, Ваня (??), 10:38, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Hex-редатора уровня 010 или Winhex/
     
     
  • 3.16, 010 Editor (?), 12:02, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    010 Editor есть и в версии для Linux - он написан на Qt. Плюс есть Okteta.
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:46, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Cygwin!
     
  • 2.15, ИмяХ (?), 12:01, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Autocad Civil 3D
    Может, подскажете, какие есть альтернативы под люних?
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:47, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BRL-CAD https://svn.code.sf.net/p/brlcad/code/brlcad/trunk http://brlcad.org/
    FreeCAD         https://github.com/FreeCAD/FreeCAD https://www.freecadweb.org/
    LibreCAD https://github.com/LibreCAD/LibreCAD https://librecad.org/
    OpenSCAD https://github.com/openscad/openscad http://www.openscad.org/
    QCAD         https://github.com/qcad/qcad         https://www.qcad.org/en/
    Salome http://www.salome-platform.org/
     
  • 2.18, AlexYeCu_not_logged (?), 12:17, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну и какое оправдание есть у вас в использовании Вайн?

    А кто ты такой, чтобы оправданий требовать?

     
     
  • 3.24, Аноним (20), 12:52, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тот кто будет судить праведным судом.
     
  • 2.26, Armagor (ok), 13:05, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну и какое оправдание есть у вас в использовании QT? Каких возможностей C++ вам не хватает?
    >Ну и какое оправдание есть у вас в использовании велосипеда? Чего не вам не хватает в общественном автобусе?
    >Ну и какое оправдание есть у вас в использовании вилки? Чего в ложке вам не хватает?

    Да никаких оправданий, хотим и используем.

     

  • 1.3, Аноним (2), 10:03, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Emergency 3, Need For Speed Most Wanted 2005, Path of Exile, Victor Vran, Diablo 2: Resurrected, Rise of the Tomb Raider, Project CARS 2.

    Берете все эти игры и пишите для них source port-ы.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:35, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для того, чтобы написать port, нужен source.
     
     
  • 3.14, Аноним (20), 12:00, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пиши совместимый движок с нуля, кто тебе запрещает.
     
     
  • 4.17, Аноним (12), 12:07, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никто не запрещает. Только это уже не source port, а игра, написанная с нуля, на что нужно затратить на несколько порядков больше усилий.
     
     
  • 5.21, Аноним (20), 12:49, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игра подразумевает наличие игровых ресурсов, а я говорю про бинарно совместимый игровой движок. Понимаешь разницу?
     
     
  • 6.25, Аноним (12), 13:04, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игра — это чуть больше, чем движок. И да, я не про ресурсы.
     
  • 2.19, НяшМяш (ok), 12:26, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вон для GTA уже написали.
     
     
  • 3.23, Аноним (20), 12:51, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну до них докопались только из-за реверса. Не было бы реверса, не докопались. Никто не мешает и сейчас написать с нуля движок, не смотря на анонс ремастера.
     

  • 1.13, морошка ягодка такая (?), 11:50, 23/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Diablo 2 на нём запускается?
     
     
  • 2.22, Попандопала (?), 12:50, 23/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там battlenet в последней и из-за него даже на windows проблемы, а под wine как повезёт.D
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру