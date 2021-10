Выпуск Wine 6.20 и Wine staging 6.20

Состоялся выпуск экспериментальной ветки открытой реализации WinAPI - Wine 6.20. С момента выпуска версии 6.19 было закрыто 29 отчётов об ошибках и внесено 399 изменений. Наиболее важные изменения: В формат PE (Portable Executable) преобразованы MSXml, XAudio, DInput и некоторые другие модули.

В состав включены некоторые системные библиотеки для поддержи сборок на базе формата PE.

В DirectInput оставлена поддержка только нового бэкенда для джойстиков, поддерживающих протокол HID (Human Interface Devices).

В Winelib улучшена поддержка сборок MSVCRT.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Emergency 3, Need For Speed Most Wanted 2005, Path of Exile, Victor Vran, Diablo 2: Resurrected, Rise of the Tomb Raider, Project CARS 2.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: ZWCAD 2020, DTS Encoder Suite, WOLF RPG Editor, QuantumClient, PSScript. Дополнительно можно отметить формирование выпуска проекта Wine Staging 6.20, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 557 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 6.20. В основной состав Wine переведено 5 патчей, связанных с поддержкой джойстиков в DirectInput и инициализацией COM при активации окон в imm32. Обновлены патчи eventfd_synchronization и ntdll-NtAlertThreadByThreadId. Временно отключён набор патчей mfplat-streaming и все оставшиеся патчи dinput (для согласования работы с новым бэкендом HID).