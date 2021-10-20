Лидер CentOS объявил об уходе из управляющего совета

2.14 , Вадим ( ?? ), 09:44, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В том что он роллинг дистрибутив, который нельзя использовать в проде?

3.17 , QwertyReg ( ok ), 10:02, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Лол, расскажи нам, чем троллинг-релиз хуже устаревшей технологии мажорных версий?

4.25 , Аноним ( 36 ), 10:23, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Не протестирован, не проверен не безопасность. А тестировщик это ты. А устаревшая технология не упадет хоть в банке, хоть на заводе. Но ты походу еще нигде не работал и не в курсе зачем нужны стабильные дистрибутивы твой арчик-то не падает.

5.29 , garrick ( ? ), 10:29, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Миллионы людей так на Винде работают и не жужат... и банки, и заводы... ещё и деньги за это платят

6.32 , QwertyReg ( ok ), 10:33, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Миллионы людей так на Винде работают и не жужат... и банки, и

> заводы... ещё и деньги за это платят Вы не понимаете, это другое! Это Micro$oft всё проплатила!

6.33 , Урри ( ok ), 10:39, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну миллионы мух тоже как бы, но это ведь не причина жрать дерьмо?

6.35 , Аноним ( 36 ), 10:49, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где ты видел банк, который работает на бете винды. Давай назови хоть один. Хоть поржу над тобой в голос.

7.39 , DeerFriend ( ? ), 10:56, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – наверное, 99 из 100 банков работают на виндузях. Просто смирись с этим.

8.46 , Аноним ( 36 ), 11:16, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать На последней шинде 11 бете В банкоматах банков до сих пор стоят стабильные шинд... 9.60 , DeerFriend ( ? ), 12:58, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У шиндошс нет официальной беты Просто вкллючай апдейты и становись тестировщико... 10.61 , Аноним ( 36 ), 13:08, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Как перестать с тебя орать https en wikipedia org wiki Windows_Insider ... 6.52 , Null ( ?? ), 12:02, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У винды для этих целей есть стабильная LTSC версия. В ответственные места обычную никто не суёт.

6.59 , macfaq ( ? ), 12:34, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сколько их потом после ваннакрая оттаяло?

4.45 , псевдонимус ( ? ), 11:15, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всем. Тестировщик в нем юзер.

3.51 , blzz ( ? ), 11:49, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – роллинг релизы... ну такое

но такое применять посреди ветки, если бы 8-ка как лтс тянулась до своего срока поддержки, а назвать "центос 9 стрим" было бы менее стрёмно

2.44 , псевдонимус ( ? ), 11:14, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >центось стрим отличный кусок дерьма. Мне, как копрофилу, совершенно непонятна истерика тех, кому его внезапно положили на тарелку и сказали, что это пудинг. Исправил.

