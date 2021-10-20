Лидер CentOS объявил об уходе из управляющего совета

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|2.3, Аноним (3), 09:27, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–17 +/–
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Ну всё и всё. Любители халявы в очередной раз получили по рукам и будут теперь платить дважды. Но как обычно утрутся и продолжат рассказывать про святой опенсорс.
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|3.10, Онаним (?), 09:34, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А чего случилось-то? Публикацию исходников RH отменили? Или может оракловую пересборку закрыли?
Кроме собственно EEE CentOS IBM'ой ничего пока не произошло. И есть большие сомнения, что произойдёт - просто Oracle станет чуть более напрягаться, возможно даже всё это пойдёт на пользу, и они заключат с RH какие-то соглашения о поддержке открытой части проекта, потому что их рынок DBMS завязан на пересборку RH чуть более, чем полностью.
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|3.13, Аноним (13), 09:43, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сказал чувак который никто и звать никак, не говоря о том, что за рупь удавится, не то что платить за софт, музыку и прочее
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|4.16, QwertyReg (ok), 10:01, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ясновидящий в теме, всем линуксоидам срочно стирать ЦП с компов, а то он и вас спалит!
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|5.36, Аноним (36), 10:53, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так еще и по ясновидящим диванный эксперт? Прям человек Аркэстръ. Еще и знаешь кому что надо стирать. Всегда дивлюсь читая твои комментарии.
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|1.4, Аноним (4), 09:28, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Смешно было думать что Red Hat поглотит CentOS и оставит всё как было. Такое могли представить только те у кого горизонт планирования конце дня. Т.е почти все(
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|2.8, Аноним (8), 09:32, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Корпорации они такие, тут главное не лицензия, а самокритичный суд.
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|2.11, Онаним (?), 09:36, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С RH всё было нормально, не стоит собственно RH делать 100% причиной случившегося.
После поглощения RH бимой это было просто неизбежно, бима привычно болт класть хотела на открытые проекты.
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|2.22, Аноним (22), 10:07, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наверно ты пропустил новость что RedHat был выкуплен IBM (и до этого события с CentOS - все было нормально)
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|3.24, Аноним (36), 10:20, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Думать что во всем виноват IBM это еще глупее чем верить в бесконечно бесплатный и стабильный CentOS. Если бы не купил IBM купил бы кто-то другой и сделал бы тоже самое. Не купил бы никто, всё равно бы пришел эффективный менеджер со стороны и сказал давайте монетизировать. Как и любой изначально бесплатный сервис, хоть соцсеть, хоть сервис бесплатных видосиков. Это был всего лишь вопрос времени. Своего рода растянутый по времени EEE.
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|1.5, Аноним (5), 09:29, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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CentOS Stream - отличный дистрибутив, в чем истерика по его поводу совершенно непонятно
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|2.14, Вадим (??), 09:44, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В том что он роллинг дистрибутив, который нельзя использовать в проде?
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|3.17, QwertyReg (ok), 10:02, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Лол, расскажи нам, чем троллинг-релиз хуже устаревшей технологии мажорных версий?
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|4.25, Аноним (36), 10:23, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не протестирован, не проверен не безопасность. А тестировщик это ты. А устаревшая технология не упадет хоть в банке, хоть на заводе.
Но ты походу еще нигде не работал и не в курсе зачем нужны стабильные дистрибутивы твой арчик-то не падает.
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|5.29, garrick (?), 10:29, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Миллионы людей так на Винде работают и не жужат... и банки, и заводы... ещё и деньги за это платят
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|6.32, QwertyReg (ok), 10:33, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Миллионы людей так на Винде работают и не жужат... и банки, и
> заводы... ещё и деньги за это платят
Вы не понимаете, это другое! Это Micro$oft всё проплатила!
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|6.33, Урри (ok), 10:39, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну миллионы мух тоже как бы, но это ведь не причина жрать дерьмо?
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|6.35, Аноним (36), 10:49, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Где ты видел банк, который работает на бете винды. Давай назови хоть один. Хоть поржу над тобой в голос.
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|8.46, Аноним (36), 11:16, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
На последней шинде 11 бете В банкоматах банков до сих пор стоят стабильные шинд... текст свёрнут, показать
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|6.52, Null (??), 12:02, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У винды для этих целей есть стабильная LTSC версия. В ответственные места обычную никто не суёт.
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|3.51, blzz (?), 11:49, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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роллинг релизы... ну такое
но такое применять посреди ветки, если бы 8-ка как лтс тянулась до своего срока поддержки, а назвать "центос 9 стрим" было бы менее стрёмно
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|2.44, псевдонимус (?), 11:14, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>центось стрим отличный кусок дерьма. Мне, как копрофилу, совершенно непонятна истерика тех, кому его внезапно положили на тарелку и сказали, что это пудинг.
Исправил.
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|1.7, Аноним (8), 09:30, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем взбираться на гору, когда её можно обойти, дольше по времени, но без риска.
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|2.12, Онаним (?), 09:40, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Будет забавно, если он окажется в оракле. Абсолютно на это не поставлю, но вероятность более 1/2.
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|2.21, А (??), 10:05, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>My day job is with Red Hat as a Distinguised Engineer, where I am helping build out and establish a service portfolio, on and around OpenShift in various environments.
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|2.56, Имя (?), 12:07, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прочитал как Грету в Рокки. Представил этот боксерский матч.
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|2.42, пох. (?), 11:09, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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раньше добрый хозяин разрешал отвлекаться на ненужное ненужно. Теперь велит пилить кластер и не разгибаться раньше ночи - солнце еще высоко!
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|1.18, Аноним (18), 10:04, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну фактически перевели проект в статус очередной бесплатной бэты для RHEL. Такие ситуации четко показывают, что опенсурц - это утопия. На самом деле это своеобразное цифровое рабство для программистов. Корпорации заманивают их халявой, чтобы на самом деле совершенно бесплатно разрабатывать и тестировать свои продукты. На деле же самая главная цель, а именно свобода - никогда не достигается. Ибо направлением развития дистрибутива так или иначе рулят спонсоры, а у них всегда свои цели.
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|2.26, Аноним (26), 10:23, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У винды 10 домашняя и про версии тоже бэты для энтерпрайз версий. Но за эту бэту еще и платить надо.
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|3.30, Аноним (36), 10:31, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так у них уже много пользователей. А если у тебя БолгенОС тебе надо раздавать её бесплатно чтобы кто-то ей пользовался. А если будешь давать только бету, то смысла её ставить и уж тем более покупать нет никакого.
Ну или будешь устраивать какие-то невнятные акции типа открытая бета AIX 7.3 https://community.ibm.com/community/user/power/blogs/maria-ward1/2021/10/10/ai на которую ты еще и желающих не найдешь даже если будешь им доплачивать 1500$ в виде сервисов.
Еще раз компания доплачивает! за теситрование (в виде услуг) и никого не может найти!
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|4.47, Аноним (47), 11:23, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Еще раз компания доплачивает! за теситрование (в виде услуг) и никого не может найти!
Ну, учитывая то в каких решениях обычно применяют платформу Power и ОСь под названием AIX - не удивительно что никто не спешит в первые ряды.
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|5.48, Аноним (36), 11:31, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ни что не мешало компании IBM сделать со своими AIX и Power тоже что сделал Линукс и x86. НО они еще и сделали наоборот купили Линукс и решили с ним сделать тоже самое что они делают с AIX. Это какое-то комбо. И получат рано или поздно такой же результат на этом же сайте будут обсуждать «Red Hat — Ну, учитывая то в каких решениях обычно применяют платформу x86 и ОСь под названием Red Hat Enterprise Linux - не удивительно что никто не спешит в первые ряды.»
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|3.43, Аноним (18), 11:13, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Платные бэты - это уже другой разговор. Вообще любая ОСь, которая переходит на рельсы ОС-сервиса, должна автоматом становится бесплатной. Ибо сыр в мышеловке должен быть бесплатным. Просто есть товарищи, любящие разводить лохов, которые добавляют в свой проект особенности бесплатного софта, продолжая при этом стричь бабло с коробок и подписок.
А так вариантов всего два. Либо софт действительно свободный, но он загибается, т.к. не может себя монетизировать. Либо приходят дяди маркетологи, которые начинают мыслить совсем другими категориями. Им плевать на людей. Им главное прибыли.
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|1.28, Аноним (28), 10:26, 20/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так есть же Эльбрус линукс, Роса линукс, Альт линукс, так нафига этот центос?
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|2.40, n00by (ok), 11:01, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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«Бывший генеральный директор “Роса” Владислава Васильева приняла решение покинуть компанию в целях дальнейшего профессионального развития и в данный момент находится на отдыхе», — сообщили CNews представители т.н. Научно-технического центра.
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|2.50, Аноним (36), 11:35, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое правдоподобное объяснение. Для разработки своего кода для редхата. Но зачем тебе что-то разрабатывать для редхата это большой вопрос.
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