Лидер CentOS объявил об уходе из управляющего совета

2.12 , Онаним ( ? ), 09:40, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Будет забавно, если он окажется в оракле. Абсолютно на это не поставлю, но вероятность более 1/2.

2.21 , А ( ?? ), 10:05, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >My day job is with Red Hat as a Distinguised Engineer, where I am helping build out and establish a service portfolio, on and around OpenShift in various environments. 2.56 , Имя ( ? ), 12:07, 20/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прочитал как Грету в Рокки. Представил этот боксерский матч.