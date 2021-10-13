Выпуск BK 3.12.2110.8960, эмулятора БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М

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|2.7, QwertyReg (ok), 19:58, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Абсолютно никому. Ну разве что в каментиках написать какую-нибудь банальность типа "ой ностальжи" или там "мда, были времена...", в то время, как тебе пятнадцать.
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|2.16, Alex (??), 20:17, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Есть у тебя какой то завод прошлого века на котором работают станки с такими контроллерами. Тебе нужно обновить оборудование, но как это сделать никто не знает.
А так снимаешь дамп контроллера, изучаешь его в комфортнойй среде и создаешь новую инновацию.
Люди тратят свою жизнь на разработку этого софта, значит это действительно кому то нужно и важно.
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|3.36, Ordu (ok), 21:48, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чё, их использовали в станках? Как я понимаю, бэкашки что-то уровня спектрума, только графика полный отстой. Но в целом, точно так же срезаны все углы, которые можно срезать, и как _Бытовой_ Компьютер, оно может и канает (канало), но как промышленный -- вряд ли.
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|2.18, Viktor (??), 20:18, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Раз пишут - значит кому-то нужно. Да, хотя бы и поностальгировать. А что, ностальгировать запрещено?
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|1.9, A.Stahl (ok), 20:04, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>BK 3.12.2110.8960
Местные борцуны за многосоставные номера версий должны сейчас бурно выражать одобрение.
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|1.10, QwertyReg (ok), 20:04, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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В Microsoft Visual Studio 2k19 не открывается, просто пустое окно. Ни один из проектов. Типикал СПО.
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|1.12, Аноним (12), 20:10, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Там хоть какой софт или цацки годные были или оно только от землеков для землекопов?
Спектрум-клонов эмулировать еще понятно: там хоть демки и цацки, а это то кому нужно?
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|1.15, Аноним (-), 20:16, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В начале 90-х ходил в комп кружок.
Там на партах стояло штук 10 спектрумов 48к и две штуки БК.
Гамали на спектрумах, а на БК никто не знал как загрузить игры. Иногда приходил какойто очкарик и както их загружал, тогда и на БК можно было погамать.
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|3.24, Ананимас008 (?), 21:06, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У спектрумов и всяческих синкляров тоже. Дисководы вроде тоже имелись, но в основно я видел лишь кассеты.
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|4.34, тот же очкарик (?), 21:42, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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5,25 флопаки были вроде в ДВК, а БКшки с дискет чтоб загружали не помню. Игрушки были огонь — Тетрис, Паратрупер, Лодраннер, Понг… Кайф! Чего-ж забросили всё так в какой-то момент?.. А ещё Роботроны были — зелёненькие буковки на чёрном фоне.
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|3.33, bk_0010_01_user (?), 21:38, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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С любого кассетного магнитофона, к слову. У меня был "Романтик". Игрухи загружались в среднем около 20 минут("Wamp", к примеру, грузился именно столько времени), иногда процесс фейлился (из-за качества магнитной ленты или нечищенной головки магнитофона) и приходилось загружать сызнова, затаив дыхание. Мафон при загрузке издавал прикольные звуки, которые спустя почти десяти лет удалось повторить модемам.
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|2.39, Аноним (39), 22:24, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нам в качестве игр выдавали книжку с текстами игр на Бейсике. Сиди и сам себе делай что хочешь :)
Магнитофон при этом не всегда давали.
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|1.20, Аноним (20), 20:41, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Я застал только УКНЦ. Очень долго страдал от того, что они вечно шли с ч/б мониками, на которых был чутка коричневатый люминофор, который позволял огромным усилием воображения представить, что один цвет был чутка желтоватый, а другой красноватый. Букашек не застал. Это то, на чем нам придется работать, если снова поднимется железный занавес. Так что тренируйтесь.
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|2.23, Ананимас008 (?), 21:03, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Был БК, была EC1840 и 1841. И все было с градациями серого.
Позднее, когда увидел кислотные вырвиглазные цвета CGA, я не жалел, что просидел на MCGA и представлял все эти цвета в уме.
Вообще для БК в качестве монитора обычно использовали телек. Цветной никто не давал (уже не помню почему, может гуляли байки про посаженный кинескоп от этих ваших комплюктеров). А вот ЧБ телек был отдан на растерзание.
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|3.32, bk_0010_01_user (?), 21:30, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там же родной цветной моник к нему шёл. У нас в комп. классе (конец 80-х) они были белых и красных цветов.
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|2.30, Michael Shigorin (ok), 21:27, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вдруг пригодится:
- у УК-НЦ было _два_ процессора (CPU+GPU), после них на тормоза графики на PC плевались;
- МС0511 можно пощупать в яндекс-музее, заодно сравнив там же с "Эльбрус 801-РС";
- занавес _опускают_ сейчас с _той_ стороны, как по мне (начиная с границ и "глушилок").
PS: такой большой, а в сказки верит (ц)
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|3.38, Ordu (ok), 22:12, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> занавес _опускают_ сейчас с _той_ стороны, как по мне (начиная с границ и "глушилок").
Русские так и не научились брать на себя ответственность за свои действия? Тогда молчал бы: ситуация не такая, чтобы требовать оправданий. Аноним выше никого не обвинял в подъёме занавеса, лишь сказал, что занавес поднимается. Но на воре и шапка горит, да?
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|1.26, Аноним (26), 21:09, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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БК-0010.01 не был прорывом для своего времени, но был неплох. Главная прелесть в нем - система команд процессора, утянутая с PDP-11. Спроектирована она была настолько грамотно, что я в школе освоил ассемблер и вполне себе на нем программировал, не очень сложные вещи, в виду малого опыта, но тем не менее. После него долго привыкал к кривизне команд х86 и так до конца и не смирился с этим.
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|1.27, Аноним (27), 21:16, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Общая лицензия на код явно не обозначена
> Работа поддерживается только на платформе Windows.
Такому автору могу пожелать только плохого.
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