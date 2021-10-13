Выпуск BK 3.12.2110.8960, эмулятора БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М

2.22 , Аноним ( 22 ), 20:55, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Эльбусы же есть, ну.

2.23 , Ананимас008 ( ? ), 21:03, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Был БК, была EC1840 и 1841. И все было с градациями серого.

Позднее, когда увидел кислотные вырвиглазные цвета CGA, я не жалел, что просидел на MCGA и представлял все эти цвета в уме. Вообще для БК в качестве монитора обычно использовали телек. Цветной никто не давал (уже не помню почему, может гуляли байки про посаженный кинескоп от этих ваших комплюктеров). А вот ЧБ телек был отдан на растерзание. 3.32 , bk_0010_01_user ( ? ), 21:30, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там же родной цветной моник к нему шёл. У нас в комп. классе (конец 80-х) они были белых и красных цветов.

2.30 , Michael Shigorin ( ok ), 21:27, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вдруг пригодится:

- у УК-НЦ было _два_ процессора (CPU+GPU), после них на тормоза графики на PC плевались;

- МС0511 можно пощупать в яндекс-музее, заодно сравнив там же с "Эльбрус 801-РС";

- занавес _опускают_ сейчас с _той_ стороны, как по мне (начиная с границ и "глушилок"). PS: такой большой, а в сказки верит (ц)

3.38 , Ordu ( ok ), 22:12, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > занавес _опускают_ сейчас с _той_ стороны, как по мне (начиная с границ и "глушилок"). Русские так и не научились брать на себя ответственность за свои действия? Тогда молчал бы: ситуация не такая, чтобы требовать оправданий. Аноним выше никого не обвинял в подъёме занавеса, лишь сказал, что занавес поднимается. Но на воре и шапка горит, да?

