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Выпуск BK 3.12.2110.8960, эмулятора БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М

13.10.2021 16:35

Доступен выпуск проекта BK 3.12.2110.8960, развивающего эмулятор для производившихся в 80-х годах прошлого века 16-разрядных бытовых компьютеров БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М, совместимых по системе команд с компьютерами PDP-11, СМ ЭВМ и ДВК. Эмулятор написан на С++ и распространяется в исходных текстах. Общая лицензия на код явно не обозначена, но в отдельных файлах упоминается LGPL, а также заимствованы некоторые компоненты под LGPL. Работа поддерживается только на платформе Windows.

Изменения в эмуляторе:

  • Добавлена эмуляция магнитофона для БК-0011 и БК-0011М при работе в БОС. Т.е. в ПЗУ-Бейсике файлы можно читать/писать как .bin-файлы.
  • Предложены четыре независимых окна дампа памяти. При первом запуске будут проблемы с окнами дампов, поэтому необходимо все окошки закрыть и открыть заново, и возможно перетасовать как необходимо.
  • В окна дампа памяти добавлены кнопки сохранения и загрузки дампов в формате .bin. Особенности работы см. в документации.
  • В карте памяти теперь можно сохранять и загружать страницы не только как картинки, но и в формате .bin.
  • Переработана работа с аргументами командной строки, добавлена возможность загружать .bin-файлы в БОС БК-0011(М) с помощью ключа /B.
  • Добавлена возможность загружать дампы в формате .bin (а так же и произвольные) непосредственно в память эмулируемого БК, с помощью ключа командной строки /D. Этим ключом также можно загрузить дамп в память сразу после создания конфигурации, перед инициализацией.
  • Улучшен механизм запрета запуска нескольких копий программы и передачи параметров через командную строку параметров от запускаемой копии к экземпляру программы, находящейся в памяти.
  • Удалены все акселераторы с цифровых клавиш Numpad-клавиатуры.


  1. Главная ссылка к новости (http://gid.pdp-11.ru/...)
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Автор новости: Тот_Самый_Анонимус
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55964-БК-0010
Ключевые слова: БК-0010
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, А где же каменты (?), 19:51, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Кому нужно это барахло? Археологам?
     
     
  • 2.6, Kuromi (ok), 19:58, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты что! Это же ИННОВАЦИИ!
     
  • 2.7, QwertyReg (ok), 19:58, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Абсолютно никому. Ну разве что в каментиках написать какую-нибудь банальность типа "ой ностальжи" или там "мда, были времена...", в то время, как тебе пятнадцать.
     
  • 2.16, Alex (??), 20:17, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть у тебя какой то завод прошлого века на котором работают станки с такими контроллерами. Тебе нужно обновить оборудование, но как это сделать никто не знает.
    А так снимаешь дамп контроллера, изучаешь его в комфортнойй среде и создаешь новую инновацию.

    Люди тратят свою жизнь на разработку этого софта, значит это действительно кому то нужно и важно.

     
     
  • 3.36, Ordu (ok), 21:48, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чё, их использовали в станках? Как я понимаю, бэкашки что-то уровня спектрума, только графика полный отстой. Но в целом, точно так же срезаны все углы, которые можно срезать, и как _Бытовой_ Компьютер, оно может и канает (канало), но как промышленный -- вряд ли.
     
  • 2.17, Аноним (17), 20:17, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В игры играть. Ностальгия.
     
  • 2.18, Viktor (??), 20:18, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Раз пишут - значит кому-то нужно. Да, хотя бы и поностальгировать. А что, ностальгировать запрещено?
     

  • 1.2, bOOster (ok), 19:53, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эээхх молодость, молодость :)
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:55, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ничего не понял но очень интересно
     
  • 1.9, A.Stahl (ok), 20:04, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >BK 3.12.2110.8960

    Местные борцуны за многосоставные номера версий должны сейчас бурно выражать одобрение.

     
  • 1.10, QwertyReg (ok), 20:04, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В Microsoft Visual Studio 2k19 не открывается, просто пустое окно. Ни один из проектов. Типикал СПО.
     
  • 1.12, Аноним (12), 20:10, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там хоть какой софт или цацки годные были или оно только от землеков для землекопов?
    Спектрум-клонов эмулировать еще понятно: там хоть демки и цацки, а это то кому нужно?
     
  • 1.15, Аноним (-), 20:16, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В начале 90-х ходил в комп кружок.
    Там на партах стояло штук 10 спектрумов 48к и две штуки БК.
    Гамали на спектрумах, а на БК никто не знал как загрузить игры. Иногда приходил какойто очкарик и както их загружал, тогда и на БК можно было погамать.
     
     
  • 2.21, какойто очкарик (?), 20:54, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На БКшках игры загружались с магнитных кассет... С магнитофона Электроника-302 к примеру…
     
     
  • 3.24, Ананимас008 (?), 21:06, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У спектрумов и всяческих синкляров тоже. Дисководы вроде тоже имелись, но в основно я видел лишь кассеты.
     
     
  • 4.34, тот же очкарик (?), 21:42, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    5,25 флопаки были вроде в ДВК, а БКшки с дискет чтоб загружали не помню. Игрушки были огонь —  Тетрис, Паратрупер, Лодраннер, Понг… Кайф! Чего-ж забросили всё так в какой-то момент?.. А ещё Роботроны были — зелёненькие буковки на чёрном фоне.
     
  • 3.33, bk_0010_01_user (?), 21:38, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С любого кассетного магнитофона, к слову. У меня был "Романтик". Игрухи загружались в среднем около 20 минут("Wamp", к примеру, грузился именно столько времени), иногда процесс фейлился (из-за качества магнитной ленты или нечищенной головки магнитофона) и приходилось загружать сызнова, затаив дыхание. Мафон при загрузке издавал прикольные звуки, которые спустя почти десяти лет удалось повторить модемам.
     
  • 2.39, Аноним (39), 22:24, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нам в качестве игр выдавали книжку с текстами игр на Бейсике. Сиди и сам себе делай что хочешь :)
    Магнитофон при этом не всегда давали.
     

  • 1.20, Аноним (20), 20:41, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Я застал только УКНЦ. Очень долго страдал от того, что они вечно шли с ч/б мониками, на которых был чутка коричневатый люминофор, который позволял огромным усилием воображения представить, что один цвет был чутка желтоватый, а другой красноватый. Букашек не застал. Это то, на чем нам придется работать, если снова поднимется железный занавес. Так что тренируйтесь.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 20:55, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эльбусы же есть, ну.
     
  • 2.23, Ананимас008 (?), 21:03, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Был БК, была EC1840 и 1841. И все было с градациями серого.
    Позднее, когда увидел кислотные вырвиглазные цвета CGA, я не жалел, что просидел на MCGA и представлял все эти цвета в уме.

    Вообще для БК в качестве монитора обычно использовали телек. Цветной никто не давал (уже не помню почему, может гуляли байки про посаженный кинескоп от этих ваших комплюктеров). А вот ЧБ телек был отдан на растерзание.

     
     
  • 3.32, bk_0010_01_user (?), 21:30, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же родной цветной моник к нему шёл. У нас в комп. классе (конец 80-х) они были белых и красных цветов.
     
  • 2.30, Michael Shigorin (ok), 21:27, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вдруг пригодится:
    - у УК-НЦ было _два_ процессора (CPU+GPU), после них на тормоза графики на PC плевались;
    - МС0511 можно пощупать в яндекс-музее, заодно сравнив там же с "Эльбрус 801-РС";
    - занавес _опускают_ сейчас с _той_ стороны, как по мне (начиная с границ и "глушилок").

    PS: такой большой, а в сказки верит (ц)

     
     
  • 3.38, Ordu (ok), 22:12, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > занавес _опускают_ сейчас с _той_ стороны, как по мне (начиная с границ и "глушилок").

    Русские так и не научились брать на себя ответственность за свои действия? Тогда молчал бы: ситуация не такая, чтобы требовать оправданий. Аноним выше никого не обвинял в подъёме занавеса, лишь сказал, что занавес поднимается. Но на воре и шапка горит, да?

     

  • 1.26, Аноним (26), 21:09, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    БК-0010.01 не был прорывом для своего времени, но был неплох. Главная прелесть в нем - система команд процессора, утянутая с PDP-11. Спроектирована она была настолько грамотно, что я в школе освоил ассемблер и вполне себе на нем программировал, не очень сложные вещи, в виду малого опыта, но тем не менее. После него долго привыкал к кривизне команд х86 и так до конца и не смирился с этим.
     
  • 1.27, Аноним (27), 21:16, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Общая лицензия на код явно не обозначена
    > Работа поддерживается только на платформе Windows.

    Такому автору могу пожелать только плохого.

     
  • 1.28, Michael Shigorin (ok), 21:22, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    http://www.mailcom.com/bk0010 :-) (и да, со Славой Диконовым тоже знакомы -- он пакет в альт и собирал)
     
  • 1.29, Admino (ok), 21:26, 13/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Легенды не умирают.
     

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