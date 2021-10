Выпуск BK 3.12.2110.8960, эмулятора БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М

2.6 , Kuromi ( ok ), 19:58, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ты что! Это же ИННОВАЦИИ!

2.7 , QwertyReg ( ok ), 19:58, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Абсолютно никому. Ну разве что в каментиках написать какую-нибудь банальность типа "ой ностальжи" или там "мда, были времена...", в то время, как тебе пятнадцать.

2.16 , Alex ( ?? ), 20:17, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Есть у тебя какой то завод прошлого века на котором работают станки с такими контроллерами. Тебе нужно обновить оборудование, но как это сделать никто не знает.

А так снимаешь дамп контроллера, изучаешь его в комфортнойй среде и создаешь новую инновацию. Люди тратят свою жизнь на разработку этого софта, значит это действительно кому то нужно и важно.

3.36 , Ordu ( ok ), 21:48, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чё, их использовали в станках? Как я понимаю, бэкашки что-то уровня спектрума, только графика полный отстой. Но в целом, точно так же срезаны все углы, которые можно срезать, и как _Бытовой_ Компьютер, оно может и канает (канало), но как промышленный -- вряд ли.

2.17 , Аноним ( 17 ), 20:17, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В игры играть. Ностальгия.

2.18 , Viktor ( ?? ), 20:18, 13/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Раз пишут - значит кому-то нужно. Да, хотя бы и поностальгировать. А что, ностальгировать запрещено?