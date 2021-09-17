Релиз дистрибутива Ubuntu 18.04.6 LTS

Опубликовано обновление дистрибутива Ubuntu 18.04.6 LTS. В состав выпуска включены только накопившиеся обновления пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Версии ядра и программ соответствуют версии 18.04.5.

Основной целью нового выпуска является обновление установочных образов для архитектур amd64 и arm64. В установочном образе решены проблемы, связанные с отзывом ключей в ходе устранения второго варианта уязвимости BootHole в загрузчике GRUB2. Таким образом возобновлена возможность установки Ubuntu 18.04 на системы с UEFI Secure Boot.

Использовать представленную сборку имеет смысл только для новых установок, но для новых систем более актуальным является выпуск Ubuntu 20.04.3 LTS. Системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 18.04.6 изменения через штатную систему установки обновлений. Поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для серверной и десктоп редакций Ubuntu 18.04 LTS продлится до апреля 2023 года, после чего ещё 5 лет будут формироваться обновления в рамках отдельной платной поддержки (ESM, Extended Security Maintenance).



