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Релиз дистрибутива Ubuntu 18.04.6 LTS

17.09.2021 23:53

Опубликовано обновление дистрибутива Ubuntu 18.04.6 LTS. В состав выпуска включены только накопившиеся обновления пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Версии ядра и программ соответствуют версии 18.04.5.

Основной целью нового выпуска является обновление установочных образов для архитектур amd64 и arm64. В установочном образе решены проблемы, связанные с отзывом ключей в ходе устранения второго варианта уязвимости BootHole в загрузчике GRUB2. Таким образом возобновлена возможность установки Ubuntu 18.04 на системы с UEFI Secure Boot.

Использовать представленную сборку имеет смысл только для новых установок, но для новых систем более актуальным является выпуск Ubuntu 20.04.3 LTS. Системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 18.04.6 изменения через штатную систему установки обновлений. Поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для серверной и десктоп редакций Ubuntu 18.04 LTS продлится до апреля 2023 года, после чего ещё 5 лет будут формироваться обновления в рамках отдельной платной поддержки (ESM, Extended Security Maintenance).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: LTS-выпуски Ubuntu 18.04.5 и 16.04.7
  3. OpenNews: Время поддержки Ubuntu 18.04 увеличено до 10 лет
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 18.04 LTS
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 20.04 LTS
  6. OpenNews: Выпуск Ubuntu 20.04.3 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55819-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:25, 18/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    > В состав выпуска включены только накопившиеся обновления пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность

    А вот LibreCAD 2.2.0-RC2 (с исправлением кучи багов LibreCAD 2.1.x, в том числе приводящих к краху LibreCAD) до сих пор не завезли ни в 18.04 LTS, ни в 20.04 LTS. https://repology.org/project/librecad/versions

     
     
  • 2.2, Qwerty (??), 00:48, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как говорят сторонники СПО: "Возьми да завези сам".
     
     
  • 3.3, ананимус (?), 01:23, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сторонники только и делают что говорят
     
  • 3.6, Аноним (1), 02:16, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Возьми да завези сам".

    В оф.реп?

     

  • 1.4, кек (?), 01:54, 18/09/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Последняя Ubuntu которая грузится без он*низма с secure boot и без гр*банных флатпаков.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 02:08, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно накатить серверную версию, а потом доустановить весь остальной гуй.
    Серверная по идее должна быть с классическим загрузчиком.
    >> без гр*банных флатпаков

    Ты хотел сказать snap'ов?
    Что в нем плохого?
    Снап и подобные используется во многих дистрах, мне в манжаре только на пользу.

     
     
  • 3.7, Аноним (1), 02:18, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прям как Windows XP и Windows Server 2003.
     
  • 3.8, кек (?), 02:24, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот же Chromium только во флатпаке выше 18.04 или VLC, лень собирать товарищам, а мне флат не нужен, тормознутый и не по фен-шуй)
     
  • 3.9, кек (?), 02:24, 18/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять я про Flatpak, конечно же Snap
     
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