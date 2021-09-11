Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 3.4

Состоялся выпуск децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания PeerTube 3.4. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3. Основные новшества: Реализована новая система фильтрации, работающая на любых страницах с видео, включая страницы учётных записей, каналы, страницы с недавно добавленными и набирающими популярность видео. Помимо ранее доступных режимов сортировки добавлена возможность сортировки и фильтрации по языку, возрастным ограничениям, источнику (локальные видео и материалы с других серверов), типу (live, VOD) и категориям. Для управления фильтрами в левый верхний угол каждой страницы с видео добавлена специальная кнопка.

Добавлена возможность подписать весь узел на определённый канал или учётную запись без включения федеративной привязки к узлу, на котором размещаются выбранный канал или пользователь. Подписка осуществляется в меню администратора через секцию Following во вкладке Federation.

Предоставлена поддержка фильтрации результатов поиска по узлам, с которых распространяются найденные видео. Например, если известно, что на определённом узле имеется отлично сформированная коллекция по определённой тематике, можно ограничить выдачу результатов только этим узлом.

Обновлена библиотека HLS.js, используемая в видеопроигрывателе PeerTube. Обеспечено определение и запоминание пропускной способности канала связи пользователя, что позволяет сразу начать передачу в высоком или низком качестве, вместо применения по умолчанию среднего уровня качества и отката на приемлемое разрешение лишь спустя несколько секунд.

Добавлена встроенная поддержка сохранения файлов с видео в объектные хранилища, такие как Amazon S3, что позволяет администраторам узлов хранить видео в системах, динамически предоставляющих место в зависимости от потребности пользователя. Напомним, что PeerTube базируется на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами, и протокола ActivityPub, позволяющего объединить разрозненные серверы с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео. Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular. Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме "@имя_пользователя@домен_сервера". Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент. Если видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, запущенным авторами для первичного размещения видео, кэшировать видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость. Имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P (для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS). Для начала вещания через PeerTube пользователю достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО. Пользователи могут отслеживать активности в выбранных видеоканалах, подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. Для распространения видео с использованием P2P-коммуникаций пользователь также может добавить на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером. В настоящее время для размещения контента функционирует более 900 серверов, поддерживаемых разными добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube).





