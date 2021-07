Инициатива по оценке работоспособности оборудования в будущем релизе Debian 11

2.40 , Annoynymous ( ok ), 21:32, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – держи в курсе.

2.41 , НяшМяш ( ok ), 21:32, 25/07/2021
> мигрировал на оффтопик

> мигрировал звучит как: превозмогал боль от переучивания в новую среду и другой софт

реальность: залогинился в гугл хроме

реальность: залогинился в гугл хроме

3.47 , Anonymoustus ( ok ), 22:01, 25/07/2021
> звучит как: превозмогал боль от переучивания в новую среду и другой софт Зачем переучиваться? Винда понятна любой домохозяйке со дня появления кнопки Пуск. А прикладной софт, если сделан по мелкомягким гайдлайнам, всегда будет иметь элементы интерфейса в ожидаемых местах. Сказанное справедливо и для яблочной ОС. Но нет, это не про Хромог и не про Хромось. А вот в линуксах за столько лет не только не улучшилось положение с прикладным софтом для людей, но и заметно ухудшилось и продолжает ухудшаться. Хотя, казалось бы, куда уж дальше. Но линуксоиды неутомимо доказывают человечеству, что есть куда падать и пробивать дно за дном.

4.56 , Аноним ( - ), 22:50, 25/07/2021
большой текст свёрнут, показать Проблема в том что в винде сложно разогнаться до эффективности выше той домохозя... 

4.57 , Аноним ( - ), 22:54, 25/07/2021
У лично меня с виндой мой компьтер как-то чаще мешался чем помогал. В линухе лично мне стало сильно приятнее в этом плане. Особенно если линух брать типа сабжа. В винде хреново с авотматизацией и эффективным использованием.

2.42 , Michael Shigorin ( ok ), 21:34, 25/07/2021
Ну я не совсем молодёжь и совсем не аноним, но в подходе "из огня да в полымя" логики не вижу.

3.45 , Аноним ( 45 ), 21:56, 25/07/2021
Зарегистрированный старпёр

3.46 , Anonymoustus ( ok ), 21:56, 25/07/2021
> Ну я не совсем молодёжь и совсем не аноним, но в подходе

> "из огня да в полымя" логики не вижу. Ну сколько можно врать? И, главное, зачем? Никакого «полымя» в оффтопике нет. И не было даже по времена Windows 95. Вся история домашнего компьютера тому свидетельством. О снижении уровня СПО говорят очень многие вещи. Например, иногда OpenBSD не может обновиться и не позволяет установить никакие программы. Почему это должно меня волновать как пользователя? Однако же… FreeBSD докатилась не только до КоКа, но и до загрузчика через веб-сервер. С тревогой жду нового релиза Slackware. Если уж и Патрег не устоит перед инновациями прогресса…

4.53 , Аноним ( - ), 22:37, 25/07/2021
Угу, только почему-то актуальные мне проекты в лине компилятся в разы быстрее. Идея заплатить за тормоза, бэкдоры, онлайн акаунты с рекламой в сапере и никуда не годный шелл мне как-то очень так себе.

2.52 , Аноним ( - ), 22:35, 25/07/2021
> Многие здешние анонимы удивляются, что после заражения линукса системдой

> я мигрировал на оффтопик. Апгрейд из разряда "назло бабушке отморожу уши" имхо. Сами и юзайте втрое более тормозную ФС, а я не маклауд.