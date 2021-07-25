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Инициатива по оценке работоспособности оборудования в будущем релизе Debian 11

25.07.2021 18:54

Силами сообщества стартовал открытый beta-тест будущего релиза Debian 11, поучаствовать в котором могут даже самые неопытные начинающие пользователи. Полной автоматизации удалось добиться после включения в новую версию дистрибутива пакета hw-probe, который может самостоятельно по логам определять работоспособность отдельных устройств.

Организован ежедневно обновляющийся репозиторий со списком и каталогом протестированных конфигураций оборудования. Репозиторий будет обновляться вплоть до ожидаемого релиза новой версии Debian, намеченного на 14 августа, после чего станет местом сбора статистики использования системы на ближайшие два года.

LiveCD сборки Debian 11 доступны для тестирования на сайте cdimage.debian.org

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/linuxhw/Tes...)
Автор новости: Андрей Пономаренко
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55543-debian
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Anonymouse (?), 19:42, 25/07/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.3, OnTheEdge (ok), 19:43, 25/07/2021 Скрыто модератором
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  • 1.2, Fracta1L (ok), 19:42, 25/07/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.4, Аноним (4), 19:46, 25/07/2021 Скрыто модератором
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  • 4.12, Аноним (-), 20:10, 25/07/2021 Скрыто модератором
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  • 2.5, Аноним (5), 19:46, 25/07/2021 Скрыто модератором
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  • 2.6, муу (?), 19:47, 25/07/2021 Скрыто модератором
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  • 2.9, Аноним (9), 20:03, 25/07/2021 Скрыто модератором
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  • 2.11, Аноним (-), 20:05, 25/07/2021 Скрыто модератором
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  • 1.13, Аноним (-), 20:10, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Debian Testing time...
     
  • 1.14, нах.. (?), 20:21, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    > включения в новую версию дистрибутива пакета hw-probe

    молодца, наяривайте этот троянец за обе щеки и с проглотом :)

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 20:32, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Может сначала почитаешь в букварике значение слова "троян"?

    Хв-проба делает именно то, что заявляет - собирает телеметрию системы.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 20:40, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Не обязательно с заявленными целями конечно, а так да. Более корректно называть это спайварью: раньше "бесплатное" ПО в рамках "телеметрии" собирало данные о железе, установленном в системе, посещаемых сайтах, открываемых файлах, и многом другом -- как эти данные будут использованы дальше, если допустим это тачка чиновника или там журналиста, можно только догадываться.
     
  • 3.43, Аноним (43), 21:35, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Посмотрел на этот hwprobe, перловый скрипт размером со слона. Он может делать что угодно внутри, никто ведь даже не сможет эти утерянные технологии прочитать
     
  • 2.20, Тинус Лорвальдс (ok), 20:38, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну ты-то уже понаяривал, опытный, знаешь что и как. Обязательно прислушаемся к твоему совету.
     
  • 2.21, Аноним (-), 20:40, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кстати троянец по своему забавный:

    (из репы HDD)
    Serial Number:    --
    LU WWN Device Id: 5 5cd2e4 ...

    ...т.е. персонально идентифицирующие штуки оно даже допирает санитизировать.

     
  • 2.54, Аноним (-), 22:41, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > молодца, наяривайте этот троянец за обе щеки и с проглотом :)

    Там все в лучших традициях дебиана - чтобы на него понаяривать надо самому его запустить. За что-то такое я и люблю дебиан. Меньше барахла выковыриывать, в отличие от хайпово-энтерпрайзных.

     

  • 1.16, Аноним (16), 20:33, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >который может самостоятельно по логам определять работоспособность отдельных устройств

    А потом это уберут или зонд останется?

     
     
  • 2.55, Аноним (-), 22:42, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его и так надо вручную запускать.
     

  • 1.17, Аноним (22), 20:34, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Убунту, дебиан… Вы о чём вообще, господа комментаторы. Всё сорта одного и того же.
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 20:41, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имеете предложить что-то лучше? Например, что?
     
     
  • 3.29, Школьникь (?), 20:45, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Arch Linux
     
     
  • 4.49, Аноним (-), 22:24, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жизнь на вулкане - не для всех. Достаточно вспомнить как они на системд переходили и сколько систем полегло. Дебиан или даже, простят меня аксакалы, убунта лтс дает уверенность что проснувшись завтра утром я смогу доделать вон тот проект. А не заняться сбором останков системы. У тебя то поди для этого десятка какая или макосина. А мне так не хочется. И арч что угодно - но явно не система для более-менее стабильной эксплуатации. Скорее выбор экспериментатора.
     
  • 3.30, Object (?), 20:58, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    вяндовс дисяточку
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 20:59, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он сказал лучше, а не хуже
     
     
  • 5.39, НяшМяш (ok), 21:28, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь - экзешник сапёра запускай, хочешь - баш в wsl )
     
     
  • 6.60, Аноним (-), 22:57, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хочешь - экзешник сапёра запускай, хочешь - баш в wsl )

    Заявка на эффективный работинг, по любому. Ух, а я то думал что компьютеры нужны чтобы делать людей мощнее чем они были без компьютеров.

     
  • 4.50, Аноним (-), 22:27, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что она мне имеет предложить, кроме геморроя, зондов и тормозов в разы сильнее линуха в моих задачах?
     
  • 3.59, Аноним (59), 22:57, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Slackware
     

  • 1.18, Аноним (18), 20:35, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Даже не знаю что делать. Фукать на телеметрию как мы это делаем в случае с гуглом или бежать качать лайвЦД и запускать отправлять, восторженно виляя хвостиком.
     
     
  • 2.19, Ordu (ok), 20:37, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Продемонстрируй независимость. Сам всё протестируй, и сам исправь всё относящееся к поддержке железа. Будь мужиком!
     
  • 2.24, СеменСеменыч777 (?), 20:41, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даже не знаю что делать.

    влить в туда терабайт поддельной похожей на правду телеметрии. как вам такой вариант ?

     

  • 1.26, Аноним (26), 20:42, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохо, но зачем это нужно в Дебиане? Там по умолчанию non-free отключён, а значит закрытые драйвера не поставить. "Самый неопытный пользователь" даже не будет знать, что такое репозиторий, и уж тем более "драйвер", ради которого ты этот самый "репозиторий" и подключаешь.
     
     
  • 2.28, Аноним (26), 20:44, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И в конце концов, Дебу себе будет ставить только тот, кому она нужна, ибо это чисто серверная ОС. Собственно, он(-а) и сам(-а) знает, что ему/ей нужно поставить для какого оборудования.
     
     
  • 3.35, Рушу твои манямирки бот (?), 21:11, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "ибо это чисто серверная ОС". Ну и бредятина.
     
  • 2.51, Аноним (-), 22:32, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закрытые дрова - за этим, пожалуй, в винду сразу. А опенсорсной пользоваться при таких желаниях очень странно, это как собаке пятая нога.

    И это, для чайников есть убунты. Но по мере того как вы входите во вкус и начинает хотеться эффективности и предсказуемости, а медвежьи услуги "для чайников" оптом начинают напрягать. Вплоть до того что мне набрать с ноля дебутстрапом образ проще и быстрее чем выковыривать все многочисленные сюрпризы из убунты. Это и означает что наступил момент сменить систему. Исключительно по соображениям своей эффективности и нежелания тратить время на разминирование системы.

     

  • 1.36, Anonymoustus (ok), 21:13, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > самые неопытные начинающие пользователи

    Когда-то давно считалось, что Unix дружелюбная система, но весьма переборчивая в выборе друзей. А сегодня нам уже пишут, что Линукс — шлю… честная давалка всем подряд неопытным.


    Многие здешние анонимы удивляются, что после заражения линукса системдой я мигрировал на оффтопик. Не понимает ещё молодёжь того, что я понял годы назад.

     
     
  • 2.40, Annoynymous (ok), 21:32, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    держи в курсе.
     
  • 2.41, НяшМяш (ok), 21:32, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мигрировал на оффтопик
    > мигрировал

    звучит как: превозмогал боль от переучивания в новую среду и другой софт
    реальность: залогинился в гугл хроме

     
     
  • 3.47, Anonymoustus (ok), 22:01, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > звучит как: превозмогал боль от переучивания в новую среду и другой софт

    Зачем переучиваться? Винда понятна любой домохозяйке со дня появления кнопки Пуск.

    А прикладной софт, если сделан по мелкомягким гайдлайнам, всегда будет иметь элементы интерфейса в ожидаемых местах.

    Сказанное справедливо и для яблочной ОС.

    Но нет, это не про Хромог и не про Хромось.

    А вот в линуксах за столько лет не только не улучшилось положение с прикладным софтом для людей, но и заметно ухудшилось и продолжает ухудшаться. Хотя, казалось бы, куда уж дальше. Но линуксоиды неутомимо доказывают человечеству, что есть куда падать и пробивать дно за дном.

     
     
  • 4.56, Аноним (-), 22:50, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том что в винде сложно разогнаться до эффективности выше той домохозя... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.57, Аноним (-), 22:54, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У лично меня с виндой мой компьтер как-то чаще мешался чем помогал. В линухе лично мне стало сильно приятнее в этом плане. Особенно если линух брать типа сабжа. В винде хреново с авотматизацией и эффективным использованием.
     
  • 2.42, Michael Shigorin (ok), 21:34, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я не совсем молодёжь и совсем не аноним, но в подходе "из огня да в полымя" логики не вижу.
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 21:56, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зарегистрированный старпёр
     
  • 3.46, Anonymoustus (ok), 21:56, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну я не совсем молодёжь и совсем не аноним, но в подходе
    > "из огня да в полымя" логики не вижу.

    Ну сколько можно врать? И, главное, зачем? Никакого «полымя» в оффтопике нет. И не было даже по времена Windows 95. Вся история домашнего компьютера тому свидетельством.

    О снижении уровня СПО говорят очень многие вещи. Например, иногда OpenBSD не может обновиться и не позволяет установить никакие программы. Почему это должно меня волновать как пользователя? Однако же… FreeBSD докатилась не только до КоКа, но и до загрузчика через веб-сервер. С тревогой жду нового релиза Slackware. Если уж и Патрег не устоит перед инновациями прогресса…

     
     
  • 4.53, Аноним (-), 22:37, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, только почему-то актуальные мне проекты в лине компилятся в разы быстрее. Идея заплатить за тормоза, бэкдоры, онлайн акаунты с рекламой в сапере и никуда не годный шелл мне как-то очень так себе.
     
  • 2.52, Аноним (-), 22:35, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Многие здешние анонимы удивляются, что после заражения линукса системдой
    > я мигрировал на оффтопик.

    Апгрейд из разряда "назло бабушке отморожу уши" имхо. Сами и юзайте втрое более тормозную ФС, а я не маклауд.

     

  • 1.44, Аноним (44), 21:38, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В новости забыли уточнить, что этот hw-probe надо руками запускать:
    '''
    sudo -E hw-probe -all -upload
    '''
    (нашел по главной ссылке к новости)

    Так что debian еще рано выбрасывать из жизни

     
  • 1.48, Аноним (48), 22:09, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот, я, простой пользователь, с новых версий ядра, (после 5.8) у меня намертво колом встяют иксы, через время после загрузки, и 100% при проигрывании видео, до хардресета.
    В какое спортлото мне писать, чтобы разобрались?
     
     
  • 2.58, Аноним (-), 22:56, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот, я, простой пользователь, с новых версий ядра, (после 5.8) у меня
    > намертво колом встяют иксы, через время после загрузки, и 100% при
    > проигрывании видео, до хардресета.

    Что у тебя за видяха, простой пользователь?

     

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