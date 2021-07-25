Инициатива по оценке работоспособности оборудования в будущем релизе Debian 11

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|1.14, нах.. (?), 20:21, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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> включения в новую версию дистрибутива пакета hw-probe
молодца, наяривайте этот троянец за обе щеки и с проглотом :)
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|2.15, Аноним (15), 20:32, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Может сначала почитаешь в букварике значение слова "троян"?
Хв-проба делает именно то, что заявляет - собирает телеметрию системы.
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|3.22, Аноним (22), 20:40, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Не обязательно с заявленными целями конечно, а так да. Более корректно называть это спайварью: раньше "бесплатное" ПО в рамках "телеметрии" собирало данные о железе, установленном в системе, посещаемых сайтах, открываемых файлах, и многом другом -- как эти данные будут использованы дальше, если допустим это тачка чиновника или там журналиста, можно только догадываться.
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|3.43, Аноним (43), 21:35, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Посмотрел на этот hwprobe, перловый скрипт размером со слона. Он может делать что угодно внутри, никто ведь даже не сможет эти утерянные технологии прочитать
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|2.21, Аноним (-), 20:40, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну кстати троянец по своему забавный:
(из репы HDD)
Serial Number: --
LU WWN Device Id: 5 5cd2e4 ...
...т.е. персонально идентифицирующие штуки оно даже допирает санитизировать.
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|2.54, Аноним (-), 22:41, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> молодца, наяривайте этот троянец за обе щеки и с проглотом :)
Там все в лучших традициях дебиана - чтобы на него понаяривать надо самому его запустить. За что-то такое я и люблю дебиан. Меньше барахла выковыриывать, в отличие от хайпово-энтерпрайзных.
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|1.16, Аноним (16), 20:33, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>который может самостоятельно по логам определять работоспособность отдельных устройств
А потом это уберут или зонд останется?
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|1.17, Аноним (22), 20:34, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Убунту, дебиан… Вы о чём вообще, господа комментаторы. Всё сорта одного и того же.
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|4.49, Аноним (-), 22:24, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Жизнь на вулкане - не для всех. Достаточно вспомнить как они на системд переходили и сколько систем полегло. Дебиан или даже, простят меня аксакалы, убунта лтс дает уверенность что проснувшись завтра утром я смогу доделать вон тот проект. А не заняться сбором останков системы. У тебя то поди для этого десятка какая или макосина. А мне так не хочется. И арч что угодно - но явно не система для более-менее стабильной эксплуатации. Скорее выбор экспериментатора.
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|6.60, Аноним (-), 22:57, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хочешь - экзешник сапёра запускай, хочешь - баш в wsl )
Заявка на эффективный работинг, по любому. Ух, а я то думал что компьютеры нужны чтобы делать людей мощнее чем они были без компьютеров.
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|4.50, Аноним (-), 22:27, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что она мне имеет предложить, кроме геморроя, зондов и тормозов в разы сильнее линуха в моих задачах?
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|1.18, Аноним (18), 20:35, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Даже не знаю что делать. Фукать на телеметрию как мы это делаем в случае с гуглом или бежать качать лайвЦД и запускать отправлять, восторженно виляя хвостиком.
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|2.19, Ordu (ok), 20:37, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Продемонстрируй независимость. Сам всё протестируй, и сам исправь всё относящееся к поддержке железа. Будь мужиком!
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|2.24, СеменСеменыч777 (?), 20:41, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Даже не знаю что делать.
влить в туда терабайт поддельной похожей на правду телеметрии. как вам такой вариант ?
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|1.26, Аноним (26), 20:42, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неплохо, но зачем это нужно в Дебиане? Там по умолчанию non-free отключён, а значит закрытые драйвера не поставить. "Самый неопытный пользователь" даже не будет знать, что такое репозиторий, и уж тем более "драйвер", ради которого ты этот самый "репозиторий" и подключаешь.
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|2.28, Аноним (26), 20:44, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И в конце концов, Дебу себе будет ставить только тот, кому она нужна, ибо это чисто серверная ОС. Собственно, он(-а) и сам(-а) знает, что ему/ей нужно поставить для какого оборудования.
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|2.51, Аноним (-), 22:32, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Закрытые дрова - за этим, пожалуй, в винду сразу. А опенсорсной пользоваться при таких желаниях очень странно, это как собаке пятая нога.
И это, для чайников есть убунты. Но по мере того как вы входите во вкус и начинает хотеться эффективности и предсказуемости, а медвежьи услуги "для чайников" оптом начинают напрягать. Вплоть до того что мне набрать с ноля дебутстрапом образ проще и быстрее чем выковыривать все многочисленные сюрпризы из убунты. Это и означает что наступил момент сменить систему. Исключительно по соображениям своей эффективности и нежелания тратить время на разминирование системы.
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|1.36, Anonymoustus (ok), 21:13, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> самые неопытные начинающие пользователи
Когда-то давно считалось, что Unix дружелюбная система, но весьма переборчивая в выборе друзей. А сегодня нам уже пишут, что Линукс — шлю… честная давалка всем подряд неопытным.
Многие здешние анонимы удивляются, что после заражения линукса системдой я мигрировал на оффтопик. Не понимает ещё молодёжь того, что я понял годы назад.
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|2.41, НяшМяш (ok), 21:32, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мигрировал на оффтопик
> мигрировал
звучит как: превозмогал боль от переучивания в новую среду и другой софт
реальность: залогинился в гугл хроме
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|3.47, Anonymoustus (ok), 22:01, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> звучит как: превозмогал боль от переучивания в новую среду и другой софт
Зачем переучиваться? Винда понятна любой домохозяйке со дня появления кнопки Пуск.
А прикладной софт, если сделан по мелкомягким гайдлайнам, всегда будет иметь элементы интерфейса в ожидаемых местах.
Сказанное справедливо и для яблочной ОС.
Но нет, это не про Хромог и не про Хромось.
А вот в линуксах за столько лет не только не улучшилось положение с прикладным софтом для людей, но и заметно ухудшилось и продолжает ухудшаться. Хотя, казалось бы, куда уж дальше. Но линуксоиды неутомимо доказывают человечеству, что есть куда падать и пробивать дно за дном.
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|4.56, Аноним (-), 22:50, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема в том что в винде сложно разогнаться до эффективности выше той домохозя... большой текст свёрнут, показать
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|4.57, Аноним (-), 22:54, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У лично меня с виндой мой компьтер как-то чаще мешался чем помогал. В линухе лично мне стало сильно приятнее в этом плане. Особенно если линух брать типа сабжа. В винде хреново с авотматизацией и эффективным использованием.
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|3.46, Anonymoustus (ok), 21:56, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну я не совсем молодёжь и совсем не аноним, но в подходе
> "из огня да в полымя" логики не вижу.
Ну сколько можно врать? И, главное, зачем? Никакого «полымя» в оффтопике нет. И не было даже по времена Windows 95. Вся история домашнего компьютера тому свидетельством.
О снижении уровня СПО говорят очень многие вещи. Например, иногда OpenBSD не может обновиться и не позволяет установить никакие программы. Почему это должно меня волновать как пользователя? Однако же… FreeBSD докатилась не только до КоКа, но и до загрузчика через веб-сервер. С тревогой жду нового релиза Slackware. Если уж и Патрег не устоит перед инновациями прогресса…
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|4.53, Аноним (-), 22:37, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу, только почему-то актуальные мне проекты в лине компилятся в разы быстрее. Идея заплатить за тормоза, бэкдоры, онлайн акаунты с рекламой в сапере и никуда не годный шелл мне как-то очень так себе.
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|2.52, Аноним (-), 22:35, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Многие здешние анонимы удивляются, что после заражения линукса системдой
> я мигрировал на оффтопик.
Апгрейд из разряда "назло бабушке отморожу уши" имхо. Сами и юзайте втрое более тормозную ФС, а я не маклауд.
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|1.44, Аноним (44), 21:38, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В новости забыли уточнить, что этот hw-probe надо руками запускать:
'''
sudo -E hw-probe -all -upload
'''
(нашел по главной ссылке к новости)
Так что debian еще рано выбрасывать из жизни
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|1.48, Аноним (48), 22:09, 25/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот, я, простой пользователь, с новых версий ядра, (после 5.8) у меня намертво колом встяют иксы, через время после загрузки, и 100% при проигрывании видео, до хардресета.
В какое спортлото мне писать, чтобы разобрались?
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|2.58, Аноним (-), 22:56, 25/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот, я, простой пользователь, с новых версий ядра, (после 5.8) у меня
> намертво колом встяют иксы, через время после загрузки, и 100% при
> проигрывании видео, до хардресета.
Что у тебя за видяха, простой пользователь?
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