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Выпуск дистрибутива Tails 4.20

13.07.2021 21:44

Опубликован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.20 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии полностью изменён процесс подключения к сети Tor. После появления соединения с локальной сетью теперь запускается мастер подключения к Tor, который позволяет выбрать между автоматическим режимом подключения и режимом усиленной конфиденциальности, позволяющим скрыть факт работы через Tor от анализаторов трафика в локальной сети. Мастер подключения даёт возможность подключиться из цензурируемых сетей через мостовые шлюзы для обхода блокировки, не меняя конфигурацию по умолчанию. В будущем появится возможность сохранения списка мостовых шлюзов в постоянном хранилище, диагностики работоспособности беспроводной сети, определения подключения с использованием captive portal и получения данных о новых мостовых шлюзах.

Из других изменений в Tails 4.20 отмечается обновление приложение для обмена файлами OnionShare до версии 2.2 с возможностью использования OnionShare в качестве web-сервера для отдачи статических страниц. Также обновлены версии менеджера паролей KeePassXC 2.6.2, браузера Tor Browser 10.5.2, почтового клиента Thunderbird 78.11.0, Tor 0.4.5.9, ядра Linux 5.10.46.



  1. Главная ссылка к новости (https://tails.boum.org/news/ve...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.0.17 и дистрибутива Tails 4.19
  3. OpenNews: Дистрибутив Tails перейдёт на использование Wayland
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.6
  5. OpenNews: Выпуск Tor Browser 10.5
  6. OpenNews: Представлена реализация Tor на языке Rust, которая в будущем заменит вариант на Си
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55480-tails
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (7) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:00, 13/07/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    Та какой же смысл во всём этом, если он на rust переходит
     
  • 1.2, еплршн7щ (?), 22:06, 13/07/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо авторам, храни их Джа
     

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