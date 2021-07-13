Выпуск дистрибутива Tails 4.20

Опубликован релиз специализированного дистрибутива Tails 4.20 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для обеспечения анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии полностью изменён процесс подключения к сети Tor. После появления соединения с локальной сетью теперь запускается мастер подключения к Tor, который позволяет выбрать между автоматическим режимом подключения и режимом усиленной конфиденциальности, позволяющим скрыть факт работы через Tor от анализаторов трафика в локальной сети. Мастер подключения даёт возможность подключиться из цензурируемых сетей через мостовые шлюзы для обхода блокировки, не меняя конфигурацию по умолчанию. В будущем появится возможность сохранения списка мостовых шлюзов в постоянном хранилище, диагностики работоспособности беспроводной сети, определения подключения с использованием captive portal и получения данных о новых мостовых шлюзах.

Из других изменений в Tails 4.20 отмечается обновление приложение для обмена файлами OnionShare до версии 2.2 с возможностью использования OnionShare в качестве web-сервера для отдачи статических страниц. Также обновлены версии менеджера паролей KeePassXC 2.6.2, браузера Tor Browser 10.5.2, почтового клиента Thunderbird 78.11.0, Tor 0.4.5.9, ядра Linux 5.10.46.