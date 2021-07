Подкаст с разработчиками AlmaLinux, форка CentOS

2.2 , Дегенератор ( ok ), 21:06, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Да

2.10 , mikhailnov ( ok ), 22:21, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Краткое содержание, по памяти:

- внезапно в CloudLinux осознали, что CentOS сам освобождает место под солнцем, а значит его можно попытаться занять

- эти товарищи давно уже пересобирают RHEL/CentOS, есть опыт и своя сборочная инфраструктура, не Koji

- также у них есть, например, KernelCare - обновления ядер без перезагрузки

- срочно бросили народ делать свою пересборку CentOS, доделывать сборочницу и т.д. и наняли в т.ч. Лукошко, у которого есть большой опыт перебсорки центосов

- обзавелись железом для сборок под новые архитектуры, например, ARM, на которые CloudLinux не собирался

- чуваку потребовалось переустановить всего 2 пакета, чтобы превратить CentOS Stream в 8.4

- проверяют ABI своих пакетов на соответствие ABI пакетов из RHEL

- хотят продвигать свои идеи в RHEL через CentOS Stream и апстримы (как собираются совместить копирование RHEL один-в-один и свои доработки, не понял)

- редхатовские апстримы относятся к ним доброжелательно 3.15 , Аноним ( 1 ), 23:28, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А вот за это более сжатое изложение ещё большее спасибо

3.17 , К.О. ( ? ), 00:40, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > чуваку потребовалось переустановить всего 2 пакета, чтобы превратить CentOS Stream в 8.4 Похоже, это самое интересное в списке. А все так плакали, так надрывались.