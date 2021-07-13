Подкаст с разработчиками AlmaLinux, форка CentOS

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|1.1, Аноним (1), 20:56, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Включил запись, а там губная гармошка играет. Поскольку я не люблю музыку, а ещё больше я не люблю кантри я выключил эту аудиозапись и хочу узнать краткое изложение. Помоги, опеннет
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|2.3, Аноним (3), 21:11, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
File tags Artist Konstantin Burkalev Album Software Development podCAST Co... большой текст свёрнут, показать
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|2.10, mikhailnov (ok), 22:21, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Краткое содержание, по памяти:
- внезапно в CloudLinux осознали, что CentOS сам освобождает место под солнцем, а значит его можно попытаться занять
- эти товарищи давно уже пересобирают RHEL/CentOS, есть опыт и своя сборочная инфраструктура, не Koji
- также у них есть, например, KernelCare - обновления ядер без перезагрузки
- срочно бросили народ делать свою пересборку CentOS, доделывать сборочницу и т.д. и наняли в т.ч. Лукошко, у которого есть большой опыт перебсорки центосов
- обзавелись железом для сборок под новые архитектуры, например, ARM, на которые CloudLinux не собирался
- чуваку потребовалось переустановить всего 2 пакета, чтобы превратить CentOS Stream в 8.4
- проверяют ABI своих пакетов на соответствие ABI пакетов из RHEL
- хотят продвигать свои идеи в RHEL через CentOS Stream и апстримы (как собираются совместить копирование RHEL один-в-один и свои доработки, не понял)
- редхатовские апстримы относятся к ним доброжелательно
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|3.17, К.О. (?), 00:40, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> чуваку потребовалось переустановить всего 2 пакета, чтобы превратить CentOS Stream в 8.4
Похоже, это самое интересное в списке. А все так плакали, так надрывались.
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|1.5, Аноним (6), 21:30, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я конечно все понимаю, но релевантнее было дать ссылку на официальный сайт подкаста, а не на файлы со звуком. Там даже рекламы у них на сайте особо нет.
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|2.7, Аноним (7), 21:47, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В "главной ссылке к новости" на официальный анонс ссылка и стоит.
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|1.8, Козлетто (?), 22:03, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я в последнее время стал замечать что нынче многие опенсорс проекты перешли от письменных записей в блогах к этим вашим подкастам. Слушать все эти 2-3 часа монотонной картавой болтовни у меня нет ни сил ни времени. Текст лично мне намного проще к восприятию. Слушать мне часто негде. Но не буду я в общественных местах врубать звук чтобы про меня что-то там думали и порицали. И текст можно например пропустить через гугл-переводчик что даже на китайском можно что-то понять, а тут...
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|2.13, Аноним (6), 22:49, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да даже если каким-то образом выкроить время сейчас 2021 год можно и видео посмотреть пусть даже с говорящими головами. Формат Дудя отлично заходит во многих случаях.
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|3.14, . (?), 22:52, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно! Ну нах эти подкасты, давайте лучше они нам в тиктоке станцуют!
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|3.16, Аноним (1), 23:32, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Формат Дудя отлично заходит во многих случаях.
Мне не заходит. Он приглашает тех кого я не знаю или хотел забыть. Также вопросы у него явно неформального характера, которые буквально режут. Также он как интервьюер не придерживается нейтральной позиции. Если ему кто-то противен, то он задаёт вопросы буквально выбешивающее оппонента, если кто-то симпатичен, то явно не интересные и скучные вопросы, на которые уже все знают что гость ответит. Чисто опеннет, только в опеннете я не знаю как выглядит человек с которым я общаюсь и мне это нравится.
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