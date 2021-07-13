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Подкаст с разработчиками AlmaLinux, форка CentOS

13.07.2021 15:43

В 134 выпуске подкаста SDCast (mp3, 91 MB, ogg, 67 MB) состоялось интервью с Андреем Лукошко, архитектором AlmaLinux, и Евгением Замрием, главой отдела релиз-инжиниринга компании CloudLinux. В выпуске ведётся беседа о появлении форка, его устройстве, сборке и планах по развитию.



  1. Главная ссылка к новости (https://sdcast.ksdaemon.ru/202...)
  2. OpenNews: В дистрибутиве AlmaLinux реализована поддержка архитектуры ARM64
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив AlmaLinux 8.4, продолжающий развитие CentOS 8
  4. OpenNews: Первый стабильный выпуск AlmaLinux, форка CentOS 8
  5. OpenNews: Компания CloudLinux выпустит альтернативу CentOS 8 под именем AlmaLinux
  6. OpenNews: Red Hat прекращает разработку CentOS 8 в пользу тестового CentOS Stream
Автор новости: KSDaemon
Тип: яз. русский / Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55479-almalinux
Ключевые слова: almalinux
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  • 1.1, Аноним (1), 20:56, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Включил запись, а там губная гармошка играет. Поскольку я не люблю музыку, а ещё больше я не люблю кантри я выключил эту аудиозапись и хочу узнать краткое изложение. Помоги, опеннет
     
     
  • 2.2, Дегенератор (ok), 21:06, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 22:21, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рифмА
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:11, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    File tags Artist Konstantin Burkalev Album Software Development podCAST Co... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 21:12, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо
     
  • 3.6, Аноним (6), 21:32, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Лукошко, ЛУКОШКО, Карл!!!!
     
  • 2.10, mikhailnov (ok), 22:21, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Краткое содержание, по памяти:
    - внезапно в CloudLinux осознали, что CentOS сам освобождает место под солнцем, а значит его можно попытаться занять
    - эти товарищи давно уже пересобирают RHEL/CentOS, есть опыт и своя сборочная инфраструктура, не Koji
    - также у них есть, например, KernelCare - обновления ядер без перезагрузки
    - срочно бросили народ делать свою пересборку CentOS, доделывать сборочницу и т.д. и наняли в т.ч. Лукошко, у которого есть большой опыт перебсорки центосов
    - обзавелись железом для сборок под новые архитектуры, например, ARM, на которые CloudLinux не собирался
    - чуваку потребовалось переустановить всего 2 пакета, чтобы превратить CentOS Stream в 8.4
    - проверяют ABI своих пакетов на соответствие ABI пакетов из RHEL
    - хотят продвигать свои идеи в RHEL через CentOS Stream и апстримы (как собираются совместить копирование RHEL один-в-один и свои доработки, не понял)
    - редхатовские апстримы относятся к ним доброжелательно

     
     
  • 3.15, Аноним (1), 23:28, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вот за это более сжатое изложение ещё большее спасибо
     
  • 3.17, К.О. (?), 00:40, 14/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чуваку потребовалось переустановить всего 2 пакета, чтобы превратить CentOS Stream в 8.4

    Похоже, это самое интересное в списке. А все так плакали, так надрывались.

     

  • 1.5, Аноним (6), 21:30, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я конечно все понимаю, но релевантнее было дать ссылку на официальный сайт подкаста, а не на файлы со звуком. Там даже рекламы у них на сайте особо нет.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:47, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В "главной ссылке к новости" на официальный анонс ссылка и стоит.
     
     
  • 3.12, Аноним (6), 22:47, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда не видел что туда оказывается ссылки кладут(
     

  • 1.8, Козлетто (?), 22:03, 13/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я в последнее время стал замечать что нынче многие опенсорс проекты перешли от письменных записей в блогах к этим вашим подкастам. Слушать все эти 2-3 часа монотонной картавой болтовни у меня нет ни сил ни времени. Текст лично мне намного проще к восприятию. Слушать мне часто негде. Но не буду я в общественных местах врубать звук чтобы про меня что-то там думали и порицали. И текст можно например пропустить через гугл-переводчик что даже на китайском можно что-то понять, а тут...
     
     
  • 2.11, Аноним (1), 22:22, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проще говоря, "сами слушайте свои голосовые сообщения"
     
  • 2.13, Аноним (6), 22:49, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да даже если каким-то образом выкроить время сейчас 2021 год можно и видео посмотреть пусть даже с говорящими головами. Формат Дудя отлично заходит во многих случаях.
     
     
  • 3.14, . (?), 22:52, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно! Ну нах эти подкасты, давайте лучше они нам в тиктоке станцуют!

     
  • 3.16, Аноним (1), 23:32, 13/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Формат Дудя отлично заходит во многих случаях.

    Мне не заходит. Он приглашает тех кого я не знаю или хотел забыть. Также вопросы у него явно неформального характера, которые буквально режут. Также он как интервьюер не придерживается нейтральной позиции. Если ему кто-то противен, то он задаёт вопросы буквально выбешивающее оппонента, если кто-то симпатичен, то явно не интересные и скучные вопросы, на которые уже все знают что гость ответит. Чисто опеннет, только в опеннете я не знаю как выглядит человек с которым я общаюсь и мне это нравится.

     
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