Компания LG опубликовала систему проверки соблюдения открытых лицензий

|
|1.1, InuYasha (??), 12:53, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Меня одного бесит в каждый файл добавлять огроменный комментарий "здесь был Ва...GPL/MPL/ANAL notice"? Куда приятней положить в ахрив один файл с лицухой, чем тратить по несколько минут в день на прокрутку этого дерьма. Начинать надо с #include или #pragma once (или #if defined :) ).
|
|
|
|2.5, ыы (?), 12:59, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Прилягте на кушетку и расскажите нам о своем детстве....
|
|
|
|3.15, Жироватт (ok), 13:46, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Я свидетель!
Я видел, как в детстве его жестоко травил препод по программированию, выросший в эпоху перфокарт и экономивший каждый байт... Не каждый ребенок-маугли требует столь долгого и кропотливого воспитания для жизни среди людей, как было в случае приучения его к гайдлайнам. Но все равно, доктор, он срывается на обфусцированный код без пробелов и табов, в одну строку...
|
|
|
|4.25, Аноним (-), 15:15, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
профи же пишут имена переменных в 256 байт, а в комментариях раскрывают что они означают. иногда объявляют неиспользуемые, для инклюзивности в именах переменных.
|
|2.6, Full Master (?), 13:01, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>чем тратить по несколько минут в день на прокрутку этого дерьма
Ты в windows notepad что ли код пишешь/читаешь? Все нормальные редакторы (Vim/Emacs через плагины) и IDE умеют в folding комментариев.
|
|2.7, Вадик (??), 13:02, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Нет ни одного, можно сделать же через preprocessor, но в целом это бред, а вообще у меня слкадывается ощущение что все вот эти махинации нужны только для самих компаний. Настоящий свободный софт не нуждается вот в этих комментариях.
|
|
|
|3.24, Аноним (24), 15:12, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Скажу больше - настоящий свободный софт не нуждается в лицензии
|
|
|
|4.29, Аноним (29), 15:32, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сам по себе - нет.
Но рядом пасутся хитрожопые корпорасты.
Могут присвоить код без лицензии, лицензировать от себя и брать деньги с реального автора за использование.
Так что приходится.
|
|2.14, Аноним (14), 13:32, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
По-моему, это называется обсессивно-компульсивное расстройство. Возможно там параллельно другие расстройства, такое часто бывает. У меня было в детстве, это очень жёстко на самом деле. Среди прочего очень беспокоили незначительные вещи и было навязчивое желание всё выполнить в определённом порядке даже если объективно никаких причин нет. Всё прошло, когда начал жить отдельно от родителей, ага. Так что, отвечая на твой вопрос, тебя одного, да.
|
|2.20, Ordu (ok), 14:48, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Напиши файлик license.h:
/* This file and any other file including this one is a subject of GNU Public License, which means...
* ... *
* ... */
А во всех остальных, сделай #include <license.h>
Проблем-то.
|
|1.4, Аноним (4), 12:58, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Юмор в том, что используя AGPLшный Fosslight вы должны выставить AGPL на ваш софт. Сам процесс проверки в такой ситуации достаточно тривиален.
|
|
|
|2.12, Аноним (14), 13:22, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лол нет конечно. Ты просто не можешь захостить онлайн эту проверку лицензий и при этом скрытно внести левые изменения в код -- ты обязан эти изменения опубликовать. Других особенностей по использованию софта нет.
|
|2.16, Аноним (16), 14:07, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сестра, срочно распечатать текст AGPL и приложить к этому анонимусу. Держать пока он его не прочитает.
|
|
|
|3.22, Жироватт (ok), 15:06, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Доктор, а он разве умеет читать? Чукча же не читатель, чукча - писатель!
|
|
|
|2.26, макпыф (ok), 15:15, 08/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не, тут речь по мойму о том чтоб случайно в пропириетарщину не включить gpl
|
|1.19, Аноним (19), 14:43, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Install & Run
> Requirements
> JAVA 1.8 or higher
> MariaDB 10.0 or higher or MySql 5.6 or higher
Мда.
|
|1.27, Псевдоним (??), 15:25, 08/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А могли бы код писать вместо того чтобы поддерживать эти игры в лицензии.
Для личного пользования лицензия не важна от слова совсем, хоть проприетарь воруй. Для коммерции лицензия превращается в механизм давления и в любом случае ничего не гарантирует (существует множество юрисдикций, в каждом из которых слово остаётся за судьей, что при расплывчатости формулировок в самих лицензиях, в законах, в практике применения подобных слушаний оставляет столько пространства что чёрное всегда можно назвать белым, в итоге прав тот у кого дороже адвокат/взятка/лобби).
|