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Выпуск Electron 13.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

31.05.2021 13:10

Подготовлен релиз платформы Electron 13.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 91, платформы Node.js 14.16 и JavaScript-движка V8 9.1.

В среди изменений в новом выпуске:

  • Добавлено свойство process.contextIsolated для определения выполнения текущего контекста отрисовки в отдельном изолированном процессе.
  • Добавлен session.storagePath для определения пути на диске для хранения связанных с сеансом данных.
  • В API WebContents объявлена устареашей поддержка события "new-window", вместо которого следует использовать обработчик, прикрепляемый через метод webContents.setWindowOpenHandler().
  • Добавлен параметр process.contextId, используемый в модуле @electron/remote при взаимодействии между основным процессом и процессом отрисовки страницы.
  • Добавлен API для включения и выключения обработчика для проверки правописания.

Напомним, что Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 1016 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.electronjs.org/blo...)
  2. OpenNews: Выпуск Electron 12.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  3. OpenNews: В сборки Chromium и Electron будет добавлена поддержка Wayland
  4. OpenNews: Платформа Electron прекращает поддержку 32-разрядных систем Linux
  5. OpenNews: Релиз Chrome 91
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55237-electron
Ключевые слова: electron
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Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Рейка Сметанова (ok), 13:20, 31/05/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +7 +/
     
     
  • 2.2, Любитель арахисовой пасты (?), 13:21, 31/05/2021 Скрыто модератором
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  • 2.5, ELF (ok), 13:22, 31/05/2021 Скрыто модератором
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  • 2.8, iLex (ok), 13:28, 31/05/2021 Скрыто модератором
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  • 3.12, fsb4000 (?), 13:35, 31/05/2021 Скрыто модератором
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  • 2.9, Аноним (9), 13:29, 31/05/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.4, InuYasha (??), 13:22, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Node.js+chromium по объёму кода уже переросли Unreal Engine? Почему-то последний работает быстрее :)

    PS: как всегда, спасибо за список софта для игнора )

     
     
  • 2.20, Криса (?), 13:56, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ungoogled-electron есть в наличии?
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 15:26, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что в этом нет необходимости. У меня не получалось наснифать ничего от запущеного Hello World.
     
  • 2.41, Аноним (-), 16:25, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    UE не соблюдает жирные спеки js/html/css, в основном рендеря текстуры с полигонами через минимум абстракций, разбивать рендер страницы на слои и вычленять в атласы шрифты ему не нужно, и все это со сглаживанием/анимашками/скейлингом и адаптивностью за доли секунды. Сложности хромиума и его микрооптимизациям в таких условиях любой 3д движок позавидует.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:26, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Я лично не против электрона, но против того, что каждое приложение тащит свою копию. Поэтому даже любое мелкое приложение занимает минимум 200-300 мегабайт.
    Вот придумали бы способ ставить электрон в систему (как .нет фреймворк или как жабу например), было бы просто идеально, лучший способ разработки кроссплатформ приложений.
    И не надо ждать пока разработчик додумается сделать версию под линукс, ещё и чтобы работала не лучше винды.
     
     
  • 2.14, Ненавижу SJW (?), 13:47, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну если спрос будет расти, то я думаю подвезут. Если так прикинуть, то это вроде как решимая задача.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 14:27, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не, похоже, ты любишь SJW.
     
  • 3.34, SinoptikUF (?), 15:37, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ребята, как там с шифрованием кода с коробки? Есть возможность защиты кода?
     
     
  • 4.39, Ненавижу SJW (?), 16:12, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спроси на том же тостере хабра. Лично я хз
     
  • 2.18, commiethebeastie (ok), 13:53, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Вот придумали бы способ ставить электрон в систему (как .нет фреймворк или как жабу например), было бы просто идеально, лучший способ разработки кроссплатформ приложений.

    Не получится, совместимость между версиями печальная.

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 14:37, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ставить несколько версий сразу
     
     
  • 4.48, НяшМяш (ok), 17:55, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толку от этого мало, если конечно приложений на электроне не больше чем его версий. Вот в той же манжаре (и в арче) в репах есть электроны с 8 по 12, только не весь немногочисленный софт из тех же реп их использует.
     
  • 2.19, Аноним (31), 13:55, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Электрон уже можно нормально ставить в систему. Осталось только дождаться чтобы электронику выпускали в формате asar-приложений. Только почему-то ISVs с этим не парятся.
    То есть подход такой же как с ждявой и жар-пакетами.
     
  • 2.29, Аноним (29), 14:59, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, и каждое приложение будет разваливаться при очередном обновлении электрона. :-)

    Вообще гугловский Flutter активно движется в сторону поддержки десктопа, думаю, скоро займёт эту нишу.

     
     
  • 3.35, Skullnet (ok), 15:37, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага, и каждое приложение будет разваливаться при очередном обновлении электрона. :-)

    Подожди, но в обычном веб-браузере же не разваливается?

     
  • 3.40, Ненавижу SJW (?), 16:14, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, Flutter прикольная штука. Пробовал её под Android (на уровне хелло ворлда)

    Правда как-то влом учить Dart. Уж слишком он какой-то мёртвый без Flutter

     
  • 2.36, YetAnotherOnanym (ok), 15:48, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ставить электрон в систему

    Тогда начнётся головняк с аппликухами, которые требуют разные версиии сабжа. Тот же DLL hell со всеми этими WinSxS, только в профиль.

     
  • 2.37, anon56474747 (?), 15:54, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все равно никто не будет это использоваться. Сейчас напротив, даже net core даже java с тем же graalvm все приходят к единому бинарнику, ну или как в случае с net core удобному самораспаковывающемуся архиву без зависимостей от исполняющей среды. мороки меньше, не гадаешь запустится ли или нет, а размер никого не волнует особо.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:26, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    телеметрия в хелоуворлде есть? нет? значит ненужно
     
     
  • 2.10, КО (?), 13:30, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все в наличии, не беспокойтесь.
     
  • 2.17, Аноним (31), 13:53, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Проверял недавно.
     

  • 1.11, опеннетовский анон (?), 13:32, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Из релиза в релиз новость копипастится в части "что вообще за Electron", а Nylas уже года 3 как почтовый клиент забросили...
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 17:44, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он теперь Mailspring
     

  • 1.13, th3m3 (ok), 13:44, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ненужно обновили.
     
  • 1.15, Anonimous (?), 13:48, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    *сарказм мод он* как то многовато кардинальных изменений для мажорной версии *сарказм мод офф*
     
  • 1.16, Аноним (31), 13:52, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    > Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS

    QT/GTK здорового человека.

     
     
  • 2.24, Аноним (25), 14:25, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Наркомана.
     
     
  • 3.27, Chopper (?), 14:30, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На крокодиле.
     
     
  • 4.32, Аноним (31), 15:27, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здорового наркомана на крокодиле!
     
  • 2.26, НяшМяш (ok), 14:29, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ради бога, только пусть это компилится в нативный быстрый бинарник. Нельзя? Ну, в дурке тоже все себя здоровыми считают.
     
     
  • 3.33, Аноним (31), 15:29, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только пусть это компилится в нативный быстрый бинарник.

    Воооооть! И с кутёй, и с тгк мы эту возможность давно проспали.

     
     
  • 4.42, Аноним (42), 16:33, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кути быстрый эффективный бинарник. Разве что гора легаси, но это в любом крупном проекте так. Можно статически вкомпилить, если лицензию купил. QML всё обещают компилировать в нейтив, может, будет получше (но и без компиляции производительности сегодня хватает и интерфейс не узкое место).
     
     
  • 5.47, НяшМяш (ok), 17:52, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > QML всё обещают компилировать в нейтив

    Да вроде уже достаточно давно можно https://doc.qt.io/archives/QtQuickCompiler/index.html

     
     
  • 6.50, Аноним (42), 18:03, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вроде обещали генерировать оптимизированные плюсы из кмл, не байткод в бинарь пихать. Это был мильный столб для какой-то из 6 версий (6.1 или 6.2 или 6.3)
     
  • 4.43, iLex (ok), 16:36, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы её проспали ещё когда воротили нос от Дельфей, потому что, видите ли, begin-end вам не нравился. А так-то по сравнению с VCL, где даже без оптизимации пустая форма со всеми влинкованными зависимостями всего 200Кб нативный бинарник давала, Qt просто сосал, не говоря уж о GTK.
    Delphi - быстрый, маленький, мгновенно собирающийся, с кучей компонент на все случаи жизни (это как современное npm, только круче. Даже шутка в те времена была - мол, пока сишник спрашивает на форуме "как сделать %taskname%", дельфист спрашивает "где скачать компонент, который делает %taskname%"). Но нет, паскалененавистникам не зашло. Ну что ж, не нравится Pascal, значит будете JS учить и страдать от тормознутых приложений, чего уж тут.
     
     
  • 5.45, Аноним (25), 17:17, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Будем продолжать пользоваться C++.
    Шта? Qt не будут выпускать под GPL? Есть FOX, FLTK. Да, не так красивы и не так активно развиваются, но лицензию там на худшую не поменяют.
     

  • 1.21, user90 (?), 14:01, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ХА-ХА-ХА

    > для разработки многоплатформенных пользовательских приложений

    Это максимально кривой и самый угребищный способ.

    > многоплатформенных

    .. и уж говорить о том, ЧТО это за "приложения", в приличном обществе не принято, как и вообще обсуждать вебню.

     
  • 1.22, Совсем не аноним (?), 14:07, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Со всеми этими скайпами на электроне, как не вспомнить https://volt-app.com/ ?
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 17:03, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Windows: coming soon
    Linux: coming soon

    И зачем вспоминал?

     
     
  • 3.49, НяшМяш (ok), 17:57, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Is Volt open-source?
    > Not at the moment. Right now the development model is similar to that of Sublime Text. The app is going to be open-sourced in 2021.

    Помянем.

     

  • 1.30, Аноним (30), 15:00, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Туда уже портирован Doom1?
     
     
  • 2.38, anon56474747 (?), 15:55, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     

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