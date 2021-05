Выпуск Electron 13.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

2.44 , Аноним ( 44 ), 17:03, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Windows: coming soon

Linux: coming soon И зачем вспоминал?

3.49 , НяшМяш ( ok ), 17:57, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Is Volt open-source?

> Not at the moment. Right now the development model is similar to that of Sublime Text. The app is going to be open-sourced in 2021. Помянем.