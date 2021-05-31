Выпуск Electron 13.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

Подготовлен релиз платформы Electron 13.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 91, платформы Node.js 14.16 и JavaScript-движка V8 9.1. В среди изменений в новом выпуске: Добавлено свойство process.contextIsolated для определения выполнения текущего контекста отрисовки в отдельном изолированном процессе.

Добавлен session.storagePath для определения пути на диске для хранения связанных с сеансом данных.

В API WebContents объявлена устареашей поддержка события "new-window", вместо которого следует использовать обработчик, прикрепляемый через метод webContents.setWindowOpenHandler().

Добавлен параметр process.contextId, используемый в модуле @electron/remote при взаимодействии между основным процессом и процессом отрисовки страницы.

Добавлен API для включения и выключения обработчика для проверки правописания. Напомним, что Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium. В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub). Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Mailspring, инструментарий для работы с Git GitKraken, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено 1016 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.





