Выпуск Electron 13.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

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|1.4, InuYasha (??), 13:22, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Node.js+chromium по объёму кода уже переросли Unreal Engine? Почему-то последний работает быстрее :)
PS: как всегда, спасибо за список софта для игнора )
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|3.31, Аноним (31), 15:26, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока что в этом нет необходимости. У меня не получалось наснифать ничего от запущеного Hello World.
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|2.41, Аноним (-), 16:25, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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UE не соблюдает жирные спеки js/html/css, в основном рендеря текстуры с полигонами через минимум абстракций, разбивать рендер страницы на слои и вычленять в атласы шрифты ему не нужно, и все это со сглаживанием/анимашками/скейлингом и адаптивностью за доли секунды. Сложности хромиума и его микрооптимизациям в таких условиях любой 3д движок позавидует.
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|1.6, Аноним (6), 13:26, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Я лично не против электрона, но против того, что каждое приложение тащит свою копию. Поэтому даже любое мелкое приложение занимает минимум 200-300 мегабайт.
Вот придумали бы способ ставить электрон в систему (как .нет фреймворк или как жабу например), было бы просто идеально, лучший способ разработки кроссплатформ приложений.
И не надо ждать пока разработчик додумается сделать версию под линукс, ещё и чтобы работала не лучше винды.
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|2.14, Ненавижу SJW (?), 13:47, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну если спрос будет расти, то я думаю подвезут. Если так прикинуть, то это вроде как решимая задача.
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|2.18, commiethebeastie (ok), 13:53, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Вот придумали бы способ ставить электрон в систему (как .нет фреймворк или как жабу например), было бы просто идеально, лучший способ разработки кроссплатформ приложений.
Не получится, совместимость между версиями печальная.
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|4.48, НяшМяш (ok), 17:55, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Толку от этого мало, если конечно приложений на электроне не больше чем его версий. Вот в той же манжаре (и в арче) в репах есть электроны с 8 по 12, только не весь немногочисленный софт из тех же реп их использует.
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|2.19, Аноним (31), 13:55, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Электрон уже можно нормально ставить в систему. Осталось только дождаться чтобы электронику выпускали в формате asar-приложений. Только почему-то ISVs с этим не парятся.
То есть подход такой же как с ждявой и жар-пакетами.
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|2.29, Аноним (29), 14:59, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, и каждое приложение будет разваливаться при очередном обновлении электрона. :-)
Вообще гугловский Flutter активно движется в сторону поддержки десктопа, думаю, скоро займёт эту нишу.
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|3.35, Skullnet (ok), 15:37, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ага, и каждое приложение будет разваливаться при очередном обновлении электрона. :-)
Подожди, но в обычном веб-браузере же не разваливается?
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|3.40, Ненавижу SJW (?), 16:14, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, Flutter прикольная штука. Пробовал её под Android (на уровне хелло ворлда)
Правда как-то влом учить Dart. Уж слишком он какой-то мёртвый без Flutter
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|2.36, YetAnotherOnanym (ok), 15:48, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ставить электрон в систему
Тогда начнётся головняк с аппликухами, которые требуют разные версиии сабжа. Тот же DLL hell со всеми этими WinSxS, только в профиль.
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|2.37, anon56474747 (?), 15:54, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все равно никто не будет это использоваться. Сейчас напротив, даже net core даже java с тем же graalvm все приходят к единому бинарнику, ну или как в случае с net core удобному самораспаковывающемуся архиву без зависимостей от исполняющей среды. мороки меньше, не гадаешь запустится ли или нет, а размер никого не волнует особо.
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|1.11, опеннетовский анон (?), 13:32, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Из релиза в релиз новость копипастится в части "что вообще за Electron", а Nylas уже года 3 как почтовый клиент забросили...
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|1.15, Anonimous (?), 13:48, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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*сарказм мод он* как то многовато кардинальных изменений для мажорной версии *сарказм мод офф*
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|1.16, Аноним (31), 13:52, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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> Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS
QT/GTK здорового человека.
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|2.26, НяшМяш (ok), 14:29, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ради бога, только пусть это компилится в нативный быстрый бинарник. Нельзя? Ну, в дурке тоже все себя здоровыми считают.
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|3.33, Аноним (31), 15:29, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> только пусть это компилится в нативный быстрый бинарник.
Воооооть! И с кутёй, и с тгк мы эту возможность давно проспали.
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|4.42, Аноним (42), 16:33, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кути быстрый эффективный бинарник. Разве что гора легаси, но это в любом крупном проекте так. Можно статически вкомпилить, если лицензию купил. QML всё обещают компилировать в нейтив, может, будет получше (но и без компиляции производительности сегодня хватает и интерфейс не узкое место).
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|6.50, Аноним (42), 18:03, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там вроде обещали генерировать оптимизированные плюсы из кмл, не байткод в бинарь пихать. Это был мильный столб для какой-то из 6 версий (6.1 или 6.2 или 6.3)
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|4.43, iLex (ok), 16:36, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы её проспали ещё когда воротили нос от Дельфей, потому что, видите ли, begin-end вам не нравился. А так-то по сравнению с VCL, где даже без оптизимации пустая форма со всеми влинкованными зависимостями всего 200Кб нативный бинарник давала, Qt просто сосал, не говоря уж о GTK.
Delphi - быстрый, маленький, мгновенно собирающийся, с кучей компонент на все случаи жизни (это как современное npm, только круче. Даже шутка в те времена была - мол, пока сишник спрашивает на форуме "как сделать %taskname%", дельфист спрашивает "где скачать компонент, который делает %taskname%"). Но нет, паскалененавистникам не зашло. Ну что ж, не нравится Pascal, значит будете JS учить и страдать от тормознутых приложений, чего уж тут.
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|5.45, Аноним (25), 17:17, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Будем продолжать пользоваться C++.
Шта? Qt не будут выпускать под GPL? Есть FOX, FLTK. Да, не так красивы и не так активно развиваются, но лицензию там на худшую не поменяют.
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|1.21, user90 (?), 14:01, 31/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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ХА-ХА-ХА
> для разработки многоплатформенных пользовательских приложений
Это максимально кривой и самый угребищный способ.
> многоплатформенных
.. и уж говорить о том, ЧТО это за "приложения", в приличном обществе не принято, как и вообще обсуждать вебню.
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|3.49, НяшМяш (ok), 17:57, 31/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Is Volt open-source?
> Not at the moment. Right now the development model is similar to that of Sublime Text. The app is going to be open-sourced in 2021.
Помянем.
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