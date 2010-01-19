Выпуск nginx 1.19.10

Нужно принять на 443 соединение, вычитать sni, попытатся подключится напрямую, заслать туда инит тлс сессии, убедится что ответ это валидный тлс ответ, и желательно что там в сертификате тоже самое что запрошено в sni, и после этого начать проксирование обычного tcp соединения.

Если подключится не получилось или тлс там выдал другой сертификат - завернуть соединение в сокс5. В лучшем случае в nginx сейчас можно наскрести часть которая вычитывает сни и просто тцп дальше проксирует.

Проверить что там адекватный тлс ответ он не может.

Сокс5 плагин в состоянии переписывания - считай что пока нет. Видимо я буду сам себе это кодить в отдельное приложение, а не ждать ещё годы пока в нгинх это сделают.

