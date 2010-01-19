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Выпуск nginx 1.19.10

14.04.2021 10:48

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.19.10, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.18 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Значение по умолчанию параметра "keepalive_requests", определяющего максимальное число запросов, которые можно отправить через одно keep-alive соединение, увеличено со 100 до 1000.
  • Добавлена новая директива "keepalive_time", которая ограничивает общее время жизни каждого keep-alive соединения, после истечении которого соединение будет закрыто (не путать с keepalive_timeout, определяющем время неактивности, после которого keep-alive соединение закрывается).
  • Добавлена переменная $connection_time, через которую можно получить информацию о продолжительности соединения в секундах с миллисекундной точностью.
  • Добавлен обходной манёвр для решения проблемы с появлением в логе предупреждений "gzip filter failed to use preallocated memory" в случае использования библиотеки zlib-ng.


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.23.0
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.19.7, njs 0.5.1 и NGINX Unit 1.22.0
  4. OpenNews: Предварительный выпуск nginx с поддержкой QUIC и HTTP/3
  5. OpenNews: Спор о правах Rambler на Nginx продолжен в суде США
  6. OpenNews: Релиз nginx 1.18.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54965-nginx
Ключевые слова: nginx
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  • 1.1, Аноним (1), 11:03, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Как там дела в судах?
     
     
  • 2.10, hefenud (ok), 12:29, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Иск был отклонен, рамблер овцы прошли на мужской половой орган, как и ожидалось
     
     
  • 3.19, Catwoolfii (ok), 14:15, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И всем злопыхателям стоило бы пройти по тому же адресу
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:05, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://www.kommersant.ru/doc/4753282
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:17, 14/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –20 +/
     
     
  • 2.4, Rev (?), 11:40, 14/04/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:53, 14/04/2021 Скрыто модератором
    		• +5 +/
     
     
  • 3.8, книгга (?), 12:02, 14/04/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 2.7, книгга (?), 12:00, 14/04/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 2.9, RomanCh (ok), 12:28, 14/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.11, hefenud (ok), 12:31, 14/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.5, Аноним (5), 11:46, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Расскажите, почему туда упорно не хотят коммитить dynamic tls records patch?
     
     
  • 2.12, hefenud (ok), 12:40, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тут вроде кто-то из команды nginx'а бегает порой
    Как пробежит спроси у него, а не у неба над головой
     
  • 2.13, Аноним (15), 12:50, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спроси в nginx mailing list.
     
  • 2.14, Ivan_83 (ok), 12:53, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть вроде плагин sslpreread он разве не тоже самое делает?

    Но в целом функционала по проксированию tls соединений с разбором sni но без терминации tls на себе у nginx для моих нужд не достаточно :(

     
     
  • 3.16, Аноним (15), 13:09, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего не хватает? Вроде всё есть.
     
     
  • 4.22, Ivan_83 (ok), 15:04, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно принять на 443 соединение, вычитать sni, попытатся подключится напрямую, заслать туда инит тлс сессии, убедится что ответ это валидный тлс ответ, и желательно что там в сертификате тоже самое что запрошено в sni, и после этого начать проксирование обычного tcp соединения.
    Если подключится не получилось или тлс там выдал другой сертификат - завернуть соединение в сокс5.

    В лучшем случае в nginx сейчас можно наскрести часть которая вычитывает сни и просто тцп дальше проксирует.
    Проверить что там адекватный тлс ответ он не может.
    Сокс5 плагин в состоянии переписывания - считай что пока нет.

    Видимо я буду сам себе это кодить в отдельное приложение, а не ждать ещё годы пока в нгинх это сделают.

     

  • 1.17, Аноним (17), 14:08, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это ваш nginx уже не нужен так как появился https://reproxy.io/ прямой как железная дорога.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:15, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Initial commit
    > umputun committed 17 days ago

    Хм... Брать уже протестированный и проверенный временем NGINX, или же какую-то игогошечную поделку от ноунейма?

     
     
  • 3.21, Juha (?), 14:25, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... Брать уже протестированный и проверенный временем Apache, или же какую-то игогошечную поделку от ноунейма?
     
  • 2.23, Ivan_83 (ok), 15:05, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, на go это не серьёзно.
     

  • 1.20, Какаянахренразница (ok), 14:22, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачастили что-то релизы nginx-a...

    P.S.: Юзер @flkghdfgklh (один из разрабов?) обещал, что будем обмывать релиз на день космонателя. Сегодня уже какое число, а я ещё трезвый. Непорядок.

     
  • 1.24, Аноним (24), 15:08, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Google Chrome 89.0.4389.128. Слава Гуглу!
     

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