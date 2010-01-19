Выпуск nginx 1.19.10

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|2.10, hefenud (ok), 12:29, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иск был отклонен, рамблер овцы прошли на мужской половой орган, как и ожидалось
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|1.5, Аноним (5), 11:46, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Расскажите, почему туда упорно не хотят коммитить dynamic tls records patch?
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|2.12, hefenud (ok), 12:40, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Тут вроде кто-то из команды nginx'а бегает порой
Как пробежит спроси у него, а не у неба над головой
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|2.14, Ivan_83 (ok), 12:53, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть вроде плагин sslpreread он разве не тоже самое делает?
Но в целом функционала по проксированию tls соединений с разбором sni но без терминации tls на себе у nginx для моих нужд не достаточно :(
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|4.22, Ivan_83 (ok), 15:04, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужно принять на 443 соединение, вычитать sni, попытатся подключится напрямую, заслать туда инит тлс сессии, убедится что ответ это валидный тлс ответ, и желательно что там в сертификате тоже самое что запрошено в sni, и после этого начать проксирование обычного tcp соединения.
Если подключится не получилось или тлс там выдал другой сертификат - завернуть соединение в сокс5.
В лучшем случае в nginx сейчас можно наскрести часть которая вычитывает сни и просто тцп дальше проксирует.
Проверить что там адекватный тлс ответ он не может.
Сокс5 плагин в состоянии переписывания - считай что пока нет.
Видимо я буду сам себе это кодить в отдельное приложение, а не ждать ещё годы пока в нгинх это сделают.
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|2.18, Аноним (18), 14:15, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Initial commit
> umputun committed 17 days ago
Хм... Брать уже протестированный и проверенный временем NGINX, или же какую-то игогошечную поделку от ноунейма?
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|3.21, Juha (?), 14:25, 14/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм... Брать уже протестированный и проверенный временем Apache, или же какую-то игогошечную поделку от ноунейма?
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|1.20, Какаянахренразница (ok), 14:22, 14/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачастили что-то релизы nginx-a...
P.S.: Юзер @flkghdfgklh (один из разрабов?) обещал, что будем обмывать релиз на день космонателя. Сегодня уже какое число, а я ещё трезвый. Непорядок.
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