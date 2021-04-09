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Инструментарий для доказательства теорем Coq рассматривает возможность смены названия

09.04.2021 22:53

Свободный инструментарий для доказательства теорем Coq рассматривает возможность смены названия. Причина: для англофонов слова "coq" и "cock" (сленговое название мужского полового органа) звучат похоже, и некоторые пользователи-женщины, сталкивались с двусмысленными шутками при использовании названия в устной речи. Само же название языка Coq произошло от фамилии одного из разработчиков, Thierry Coquand. Сходство звучания Coq и Cock (англ. петух) уже обыгрывалось в проекте: язык, используемый для описания конструкций, называется Gallina (лат. курица).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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  6. OpenNews: Открытый проект Bro переименован в Zeek из-за негативной коннотации
Автор новости: Аноним
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54933-coq
Ключевые слова: coq, math
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Hedgehog (??), 23:22, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем эта очень важная "новость" нужна именно на опеннете?
     
     
  • 2.6, Антифрактал (?), 23:23, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    чтобы ты был в курсе, как мир сходит с ума, подстраиваясь под англицизмы
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 00:27, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вернее подстраиваясь под впечатлительных подростков, феминисток, гомосеков и прочих психически неустойчивых личностей
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:22, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Hey bro nice Coq
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:22, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Одобряю. Но только если они знали о проблеме с названием, почему назвали язык тоже шуточно - неясно.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 23:58, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А они в качестве шутки тогда и сделали такое название. Но то было тогда. а сейчас пришли новые разработчики и настали новые времена, когда не шутят.
     
  • 2.25, Cradle (?), 00:35, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    французы, сэр. Тогда постебались, а теперь боязно стало.
     

  • 1.4, Аноным (ok), 23:22, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    При всем этом остается загадка: как до сих пор не сломлен ГИМП?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:23, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глимпс
     
     
  • 3.17, Стас Михайлов (?), 23:51, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не существует.
     
  • 2.8, Антифрактал (?), 23:24, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Прокудин им не дает сломаться, поит их воткой. Это стимулирует их моск посылать на хрен всех чересчур умных
     
     
  • 3.10, Annoynymous (ok), 23:31, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слава Прокудину!
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 01:07, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прокудину слава!
     
  • 2.11, Аноним (-), 23:31, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > загадка

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51357
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53602

     
     
  • 3.19, Аноным (ok), 23:59, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форк же, а не переименован
     

  • 1.5, Аноним (7), 23:22, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Язык Си - первая буква слова cock.
     
     
  • 2.33, Жорш (?), 01:18, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А rust от ruster - кугут
     
  • 2.34, Аноним (34), 01:19, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я прозрел
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:29, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже давным давно было обыграно в Наша Russia:
    - Начальника скоро прийдет. Писка надо ему писать. Писка, что купить надо.
     
  • 1.12, timur.davletshin (ok), 23:32, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если стеблись, когда называли, то надо продолжать в том же духе. Если у кого-то бомбит, то цель достигнута. Не пойму, почему баб должно от "петушка" бомбить? Я думал, что должно наоборот.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:10, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Например, можно назвать πdr.
     
  • 2.27, Аноним (26), 01:10, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > почему баб должно от "петушка" бомбить?

    Потому что небритые цветноволосые ненавидят всё, что связано с "мущщинками"

     

  • 1.13, Аноним (13), 23:35, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А еще надо запретить Code Of Conduct
     
     
  • 2.36, Жорш (?), 01:20, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CoC всегда потеха для рубиста
     

  • 1.15, Аноним (15), 23:41, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гашина - испанское  слово 😜
     
  • 1.16, Аноним (16), 23:50, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так Галина Бланка это не жена Моисея Бланка? Как теперь жить...
     
     
  • 2.39, cz (??), 01:52, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На испанском "Gallina blanca" - это вообще "Белая курица". Попробуйте пожить с этим.
     

  • 1.20, Аноним (18), 00:02, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Но вообще правильно, слишком грубо это. Наверняка все шутят постоянно.

    >The name Coq comes from the French word for rooster, CoC (the Calculus of Constructions) and Thierry Coquand, one of the initial authors of Coq

    Предлагаю что-нибудь более нейтральное, например, Diq - Development of Information Constuctions (по мотивам оригинала). Подойдёт?

     
  • 1.22, Дихлофос (?), 00:11, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предлагаю поменять на Гуч
     
  • 1.24, InuYasha (??), 00:34, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    There are no easter eggs in Gallina!
     
     
  • 2.29, Dzen Python (ok), 01:12, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Буль-буль!
     

  • 1.28, Dzen Python (ok), 01:11, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предлагаю вообще не использовать буквы любого алфавита - они все так или иначе входят в оскорбительные, матерные или эвфеместичные слова, которые оскорбляют книггеров и жирофемок.
    Предлагаю вообще не использовать цифры - они тоже могут быть оскорбительны: 14-88 или 13-99 оскорбляют антифа, дни рождения самых страшных маньяков, тиранов, комми и шовинистов состоят из цифр и могут оскорбить любого.
    Предлагаю вообще не использовать в названиях спецсимволы - аутисты, дисграфики и клинические слабоумные не могут их ни прочитать, не произнести, а это, между прочим, дискриминация и ущемление.
     
  • 1.30, Аноним (26), 01:12, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Там это... ВВС не собирается предпринимать срочные меры?
     
  • 1.31, Ingener (??), 01:16, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да. Правильно. "Кок" это как бы ..лен половой. Надо так назвать - Vagee.
     
  • 1.32, Аноним (32), 01:18, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они там все шутники. Например, язык Agda, цитата из вики
    "Agda is named after the Swedish song "Hönan Agda".... which is about a hen named Agda. This alludes to the naming of Coq."
     
  • 1.35, Аноним (35), 01:20, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А питон этих дам не отпугивает?
     
  • 1.37, Аноним (37), 01:29, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К чëрту Coq, дамы! Лучше я познакомлю вас со своим Python-ом!
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 01:49, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    твой питончик не идёт ни в какое сравнение с моей анакондой
     

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