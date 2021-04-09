Инструментарий для доказательства теорем Coq рассматривает возможность смены названия

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|3.23, Аноним (23), 00:27, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вернее подстраиваясь под впечатлительных подростков, феминисток, гомосеков и прочих психически неустойчивых личностей
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|1.3, Аноним (3), 23:22, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Одобряю. Но только если они знали о проблеме с названием, почему назвали язык тоже шуточно - неясно.
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|2.18, Аноним (18), 23:58, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А они в качестве шутки тогда и сделали такое название. Но то было тогда. а сейчас пришли новые разработчики и настали новые времена, когда не шутят.
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|2.8, Антифрактал (?), 23:24, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Прокудин им не дает сломаться, поит их воткой. Это стимулирует их моск посылать на хрен всех чересчур умных
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|1.9, Аноним (9), 23:29, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже давным давно было обыграно в Наша Russia:
- Начальника скоро прийдет. Писка надо ему писать. Писка, что купить надо.
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|1.12, timur.davletshin (ok), 23:32, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если стеблись, когда называли, то надо продолжать в том же духе. Если у кого-то бомбит, то цель достигнута. Не пойму, почему баб должно от "петушка" бомбить? Я думал, что должно наоборот.
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|2.27, Аноним (26), 01:10, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> почему баб должно от "петушка" бомбить?
Потому что небритые цветноволосые ненавидят всё, что связано с "мущщинками"
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|2.39, cz (??), 01:52, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На испанском "Gallina blanca" - это вообще "Белая курица". Попробуйте пожить с этим.
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|1.20, Аноним (18), 00:02, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Но вообще правильно, слишком грубо это. Наверняка все шутят постоянно.
>The name Coq comes from the French word for rooster, CoC (the Calculus of Constructions) and Thierry Coquand, one of the initial authors of Coq
Предлагаю что-нибудь более нейтральное, например, Diq - Development of Information Constuctions (по мотивам оригинала). Подойдёт?
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|1.28, Dzen Python (ok), 01:11, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Предлагаю вообще не использовать буквы любого алфавита - они все так или иначе входят в оскорбительные, матерные или эвфеместичные слова, которые оскорбляют книггеров и жирофемок.
Предлагаю вообще не использовать цифры - они тоже могут быть оскорбительны: 14-88 или 13-99 оскорбляют антифа, дни рождения самых страшных маньяков, тиранов, комми и шовинистов состоят из цифр и могут оскорбить любого.
Предлагаю вообще не использовать в названиях спецсимволы - аутисты, дисграфики и клинические слабоумные не могут их ни прочитать, не произнести, а это, между прочим, дискриминация и ущемление.
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|1.32, Аноним (32), 01:18, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Они там все шутники. Например, язык Agda, цитата из вики
"Agda is named after the Swedish song "Hönan Agda".... which is about a hen named Agda. This alludes to the naming of Coq."
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