Инструментарий для доказательства теорем Coq рассматривает возможность смены названия

Предлагаю вообще не использовать буквы любого алфавита - они все так или иначе входят в оскорбительные, матерные или эвфеместичные слова, которые оскорбляют книггеров и жирофемок.

Предлагаю вообще не использовать цифры - они тоже могут быть оскорбительны: 14-88 или 13-99 оскорбляют антифа, дни рождения самых страшных маньяков, тиранов, комми и шовинистов состоят из цифр и могут оскорбить любого.

Предлагаю вообще не использовать в названиях спецсимволы - аутисты, дисграфики и клинические слабоумные не могут их ни прочитать, не произнести, а это, между прочим, дискриминация и ущемление.

