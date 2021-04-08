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Выпуск GnuPG 2.3.0

08.04.2021 22:16

Спустя три с половиной года с момента формирования прошлой значительной ветки представлен новый выпуск инструментария GnuPG 2.3.0 (GNU Privacy Guard), совместимого со стандартами OpenPGP (RFC-4880) и S/MIME, и предоставляющего утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей.

GnuPG 2.3.0 позиционируется как первый выпуск новой кодовой базы, включающей самые свежие разработки. GnuPG 2.2 рассматривается как стабильная ветка, оптимальная для повсеместного использования, которая будет поддерживаться как минимум до 2024 года. GnuPG 1.4 продолжает сопровождаться в качестве классической серии, потребляющей минимальные ресурсы, подходящей для встраиваемых систем и совместимой с устаревшими алгоритмами шифрования.

Основные новшества GnuPG 2.3.0:

  • Предложен экспериментальный фоновый процесс с реализацией базы данных ключей, использующий для хранения СУБД SQLite и демонстрирующий более быстрый поиск ключей. Для включения нового хранилища следует активировать в gpg.conf и gpgsm.conf опцию "use-keyboxd".
  • Добавлена новая утилита gpg-card, которую можно использовать как гибкий интерфейс для всех поддерживаемых типов смарткарт.
  • Добавлен новый фоновый процесс tpm2d, позволяющий использовать чипы TPM 2.0 для защиты закрытых ключей и выполнения операций шифрования или создания цифровых подписей на стороне TPM-модуля.
  • В качестве алгоритмов по умолчанию для открытых ключей задействованы ed25519 и cv25519.
  • В gpg прекращено использование для шифрования алгоритмов с размером блока в 64 бита. Использование 3DES запрещено, а в качестве минимально поддерживаемого алгоритма заявлен AES. Для отключения ограничения можно использовать опцию "--allow-old-cipher-algos".
  • Добавлена поддержка AEAD-режимов блочного шифрования OCB и EAX.
  • Обеспечена поддержка 5 версии ключей и цифровых подписей.
  • Добавлена поддержка кривых X448 (ed448, cv448).
  • Разрешено использование имён групп в списках ключей.
  • В gpg результаты проверки теперь зависят от опции "--sender" и идентификатора создателя подписи.
  • В gpg, gpgsm, gpgconf, gpg-card и gpg-connect-agent добавлена опция "--chuid" для смены идентификатора пользователя.
  • В gpg добавлены опции "--full-timestrings" (вывод даты и времени), "--force-sign-key" и "--no-auto-trust-new-key".
  • Прекращена поддержка устаревшего метода обнаружения ключей PKA и удалены связанные с ним опции.
  • В gpg добавлена возможность экспорта ключей Ed448 для SSH.
  • В gpgsm добавлена базовая поддержка ECC и возможность создания сертификатов EdDSA.
  • В агенте разрешено использования значения "Label:" в файле ключей для настройки приглашения ввода PIN-кода. Реализована поддержка расширений ssh-agent для переменных окружения.
  • В scd улучшена поддержка нескольких кардридеров и токенов. Реализована возможность использования нескольких приложений с определённой смарткартой. Добавлена поддержка карт PIV, Telesec Signature Cards v2.0 и Rohde&Schwarz Cybersecurity. Добавлены новые опции "--application-priority" и "--pcsc-shared".
  • Удалена утилита symcryptrun (устаревшая обвязка над внешней утилитой Chiasmus.
  • На платформе Windows реализована полная поддержка Unicode в командной строке.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnupg.org/piperm...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в библиотеке Libgcrypt 1.9.0, затрагивающая GnuPG и systemd
  3. OpenNews: Обновление GnuPG 2.2.23 с устранением критической уязвимости
  4. OpenNews: Разработчики GnuPG предупредили о трудноустранимой атаке на серверы ключей
  5. OpenNews: Доступен NeoPG 0.0.6, форк GnuPG 2
  6. OpenNews: Выпуск GnuPG 2.2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54928-gnupg
Ключевые слова: gnupg, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 22:22, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Софт ващеагонь. Но юзал только для ш-ния быкапов )
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:51, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты шатаешь бэкапы??
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:56, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шлёпает же
     

  • 1.2, timur.davletshin (ok), 22:46, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всё бы хорошо, но осилить его так массы и не смогли. А про обмен ключами вообще молчу. Его не осилили даже массы из целевой аудитории. Плюс, опять какая-то фрагментация наметилась с этими новыми autocrypt'ами и p≡p.

    Короче, нет в жизни счастья )))

    P.S. ироничность в том, что auto-key-retrieve вроде как даже по дефолту сделали и оно даже работает в первом приближении (доверять или нет скаченному всё же приходится ручками). Но перевыгрузить ключи на новый дефолтный сервер, который не подвержен спаммингу подписями, смогли далеко не все. Увы.

     
     
  • 2.9, Аноним (7), 23:05, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Массы ленивы, от SSH бывает закрытый ключ присылают
     
     
  • 3.11, timur.davletshin (ok), 23:12, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, это отдельная песня! Ещё с SSL сертификатами вообще швах. У меня тут как-то вполне себе успешный (уже давно руководитель) коллега утверждал на кислых щах, что какой-нибудь CA (пускай Digicert) может читать HTTPS трафик условно того же whitehouse.gov )))
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:47, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Жуткий комбайн. Сколько ни пытался начать разобираться в этом всём, ни разу не смог. А нужно ли? Вот тут нелестно отзываются о GPG: https://latacora.micro.blog/2019/07/16/the-pgp-problem.html
     
     
  • 2.5, timur.davletshin (ok), 22:54, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и все так. Forward secrecy же банально не нужен. Напрямую им вообще никто не пользуется. Зачем мне знать все эти опции, если я шифрую сообщения в почтовике или мессенджере? Надо только уметь секретный ключ хранить и не забыть пароль. Но и это осилили единицы. Поэтому и юзаем двухфакторную аутентификацию с привязкой к номеру телефона. Три четверти вон каждый раз при покупке нового телефона округляет глаза и спрашивает "какой такой логин и пароль? я ничего не помню".
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:01, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может ты еще и SELinux не осилил?
     

  • 1.6, Аноним (4), 22:55, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Вот тут нелестно отзываются о GPG

    А ТУТ - об умственных способностях анонимов))
    Доки можно найти даже в русском переводе, и остается лишь вдумчиво прочитать. Хотя мануал понятен и без всяких переводов.

     
  • 1.10, Аноним (10), 23:11, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С тех пор как задудосили сервера 2 года назад все дружно отказались от повсеместного использования и полезность упала.
     
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