Выпуск GnuPG 2.3.0

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|1.2, timur.davletshin (ok), 22:46, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё бы хорошо, но осилить его так массы и не смогли. А про обмен ключами вообще молчу. Его не осилили даже массы из целевой аудитории. Плюс, опять какая-то фрагментация наметилась с этими новыми autocrypt'ами и p≡p.
Короче, нет в жизни счастья )))
P.S. ироничность в том, что auto-key-retrieve вроде как даже по дефолту сделали и оно даже работает в первом приближении (доверять или нет скаченному всё же приходится ручками). Но перевыгрузить ключи на новый дефолтный сервер, который не подвержен спаммингу подписями, смогли далеко не все. Увы.
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|3.11, timur.davletshin (ok), 23:12, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, это отдельная песня! Ещё с SSL сертификатами вообще швах. У меня тут как-то вполне себе успешный (уже давно руководитель) коллега утверждал на кислых щах, что какой-нибудь CA (пускай Digicert) может читать HTTPS трафик условно того же whitehouse.gov )))
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|2.5, timur.davletshin (ok), 22:54, 08/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот и все так. Forward secrecy же банально не нужен. Напрямую им вообще никто не пользуется. Зачем мне знать все эти опции, если я шифрую сообщения в почтовике или мессенджере? Надо только уметь секретный ключ хранить и не забыть пароль. Но и это осилили единицы. Поэтому и юзаем двухфакторную аутентификацию с привязкой к номеру телефона. Три четверти вон каждый раз при покупке нового телефона округляет глаза и спрашивает "какой такой логин и пароль? я ничего не помню".
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|1.6, Аноним (4), 22:55, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Вот тут нелестно отзываются о GPG
А ТУТ - об умственных способностях анонимов))
Доки можно найти даже в русском переводе, и остается лишь вдумчиво прочитать. Хотя мануал понятен и без всяких переводов.
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|1.10, Аноним (10), 23:11, 08/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С тех пор как задудосили сервера 2 года назад все дружно отказались от повсеместного использования и полезность упала.
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