Выпуск Wine 6.5

|
|
|
|2.5, Денис Попов (?), 12:19, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Каким же нужно быть мазахистом, чтобы использовать линукс для аудио-продакшена?! Особенно использовать для этой цели вайн.
|
|
|
|3.19, Аноним (19), 14:13, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
А как жеж легендарный BolgenOS, неуж-то не годен для аудиопродакшона?
|
|2.15, Плохой Танцор (?), 13:17, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Например в линуксе сложно понять какой семпл рейт и битрейт идёт на звучку, нет ли неявной передискретизации или усечения разрядов. Для людей работающих со звуком это очень важно. Многие проф карты под линуксом работают, но не в полную мощь. Например моя М-Аудио казалось бы работает без проблем, но при более подробном изучении выяснилось, что качество звука заметно хуже, чем в родной для неё винде. Вопрос изучал с помощью осциллографа и файла с белым шумом 96к. Пробуя разные варианты воспроизведения обанружил, что больше 22к в спектре на осциллографе увидеть не получается, не смотря на то, что все проигрыватели честно рапортовали о 96к. Думаю такая ситуация будет со всеми звучками полупрофессионального уровня и выше.
|
|
|
|3.20, Аноним (19), 14:21, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наверное, вам нужно обрабатывать ваши аудиоданные с помощью GNU Radio, раз важно всё контролировать.
|
|
|
|2.21, Аноним (21), 14:22, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То, что мертво, умереть не может
ХР, которую они хотели "заменить", уже 7 лет как умерла, а они еще до беты не добрались...
|