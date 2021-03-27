Выпуск Wine 6.5

Например в линуксе сложно понять какой семпл рейт и битрейт идёт на звучку, нет ли неявной передискретизации или усечения разрядов. Для людей работающих со звуком это очень важно. Многие проф карты под линуксом работают, но не в полную мощь. Например моя М-Аудио казалось бы работает без проблем, но при более подробном изучении выяснилось, что качество звука заметно хуже, чем в родной для неё винде. Вопрос изучал с помощью осциллографа и файла с белым шумом 96к. Пробуя разные варианты воспроизведения обанружил, что больше 22к в спектре на осциллографе увидеть не получается, не смотря на то, что все проигрыватели честно рапортовали о 96к. Думаю такая ситуация будет со всеми звучками полупрофессионального уровня и выше.

