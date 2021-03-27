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Выпуск Wine 6.5

27.03.2021 11:38

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 6.5. С момента выпуска версии 6.4 было закрыто 25 отчётов об ошибках и внесено 413 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Обеспечена поддержка спецификации OpenCL 1.2, определяющей API и расширения языка С для организации кросс-платформенных параллельных вычислений с использованием многоядерных CPU, GPU, FPGA, DSP и других специализированных чипов.
  • В библиотеке MSHTML добавлена поддержка дополнительных режимов совместимости с Internet Explorer.
  • Улучшена работа форм RichEdit в безоконном режиме (windowless).
  • В библиотеку WinRT добавлены новые заглушки.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Zoo Tycoon, TOCA Touring Car Championship, The Sims, Conquest: Frontier Wars, Quicken 2014, Jedi Knight: Dark Forces II, Outlaws, League of Legends 8.12, Dragon NaturallySpeaking 12.5, Dark Souls II: Scholar of the First Sin, Fl Studio 20.8, Adobe Audition 2020, IDA Pro 7.5, Guild Wars 2.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 6.4
  3. OpenNews: Proton близок к полноценной поддержке 7000 Windows-игр
  4. OpenNews: Обновление драйвера Wayland для Wine
  5. OpenNews: Выпуск DXVK 1.8, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.13, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54845-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Онаним Тот Самый (?), 11:41, 27/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Аудишен это хорошо. Но кому нужен мерзкий софт от адоби, когда есть Reaper?
     
     
  • 2.5, Денис Попов (?), 12:19, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Каким же нужно быть мазахистом, чтобы использовать линукс для аудио-продакшена?! Особенно использовать для этой цели вайн.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:35, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Гордыня не позволяет. Избранные должны страдать.
     
  • 3.13, Онаним Тот Самый (?), 13:06, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я и не использую вайн. А для продакшена подкаста хватает с головой
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:13, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А как жеж легендарный BolgenOS, неуж-то не годен для аудиопродакшона?
     
  • 2.15, Плохой Танцор (?), 13:17, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Например в линуксе сложно понять какой семпл рейт и битрейт идёт на звучку, нет ли неявной передискретизации или усечения разрядов. Для людей работающих со звуком это очень важно. Многие проф карты под линуксом работают, но не в полную мощь. Например моя М-Аудио казалось бы работает без проблем, но при более подробном изучении выяснилось, что качество звука заметно хуже, чем в родной для неё винде. Вопрос изучал с помощью осциллографа и файла с белым шумом 96к. Пробуя разные варианты воспроизведения обанружил, что больше 22к в спектре на осциллографе увидеть не получается, не смотря на то, что все проигрыватели честно рапортовали о 96к. Думаю такая ситуация будет со всеми звучками полупрофессионального уровня и выше.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:35, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вы случайне не через pulseaudio это дело проверяли ?
     
  • 3.20, Аноним (19), 14:21, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, вам нужно обрабатывать ваши аудиоданные с помощью GNU Radio, раз важно всё контролировать.
     
  • 3.24, flexagoon (ok), 14:32, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь, качество звука тестилось через JACK, а не на пульсе?
     

  • 1.2, Залупа (?), 12:03, 27/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На Arm через Wine проги от Windows x86 будут робить?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:06, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:30, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через qemu-user будут.
     

  • 1.4, Денис Попов (?), 12:16, 27/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати, давно не было ничего слышно про ректалос. Оно ещё живе?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:22, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что мертво, умереть не может

    ХР, которую они хотели "заменить", уже 7 лет как умерла, а они еще до беты не добрались...

     
  • 2.23, Аноним (19), 14:27, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://reactos.org/blogs/newsletter-100/
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:20, 27/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда цигвин64 починят?
     
  • 1.12, user90 (?), 13:04, 27/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Мы не токсикоманы, но занюхать клея Момент всегда готовы" ;)
     
  • 1.18, Аноним (18), 13:41, 27/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там реактос с флешки уже можно запустить?
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 14:24, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но пока нет (c)
     

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