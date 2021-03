Выпуск Wine 6.5

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 6.5. С момента выпуска версии 6.4 было закрыто 25 отчётов об ошибках и внесено 413 изменений. Наиболее важные изменения: Обеспечена поддержка спецификации OpenCL 1.2, определяющей API и расширения языка С для организации кросс-платформенных параллельных вычислений с использованием многоядерных CPU, GPU, FPGA, DSP и других специализированных чипов.

В библиотеке MSHTML добавлена поддержка дополнительных режимов совместимости с Internet Explorer.

Улучшена работа форм RichEdit в безоконном режиме (windowless).

В библиотеку WinRT добавлены новые заглушки.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Zoo Tycoon, TOCA Touring Car Championship, The Sims, Conquest: Frontier Wars, Quicken 2014, Jedi Knight: Dark Forces II, Outlaws, League of Legends 8.12, Dragon NaturallySpeaking 12.5, Dark Souls II: Scholar of the First Sin, Fl Studio 20.8, Adobe Audition 2020, IDA Pro 7.5, Guild Wars 2.