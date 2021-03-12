РЖД переводит часть рабочих станций на Astra Linux

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|2.7, Аноним (7), 08:32, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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скорее удачи какому-то Гринатому... блин, меня одного бесят такие названия? когда часть слова взята из английского языка, а другая из русского
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|4.45, Аноним (45), 09:01, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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а вы думаете что вот так просто распилы крутить? тут и удача нелишней будет
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|3.13, Аноним (13), 08:35, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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"Атом" тоже слово не совсем из русского языка, так что всё нормально
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|5.46, ryoken (ok), 09:01, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> а, точняк, можно вообще заменить на корпускулу
"Корпу́скула (от лат. corpusculum, уменьш. лат. corpus — тельце, крошечная плоть,частица)"
И тут вы, сударь, опять не угадали :).
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|5.52, Аноним (52), 09:13, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Слова либо: латинские, французские, немецкие, реже английские. Имена собственные греческие. Даже буквы смесь греческих и латинских.
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|3.50, Аноним (50), 09:07, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гринатòн звучит лучше. С ударным окончанием на 'он'. Это делает его больше похожим на греческое слово. В случае окончания на 'м', благозвучнее было бы ударное окончание '-ум' - Гринатум. Больше похоже на латинское название.
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|4.241, lleeree_ (ok), 12:29, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>благозвучнее было бы ударное окончание '-ум' - Гринатум. Больше похоже на латинское название.
В латыни вообще нет слов с ударением на последний слог. Да и в русском навскидку вспомнил только Эрзерум, имя собственное и тюркское похоже.
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|3.247, PnD (??), 12:39, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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* green — вроде из германской группы
* atom — точно из романской
* Для русского "родные" слова и способ словообразования родом из санскрита.
Англичане в своё время не справились с нашествием римлян и в итоге имеют причудливую смесь из пиджин-латыни (≈80% латинских корней AFAIR, плюс "местное" словообразование) и остатков своего.
** Лингвисты мне наверное за "словообразование" втащат. Но я просто попытался "на ходу" сконструировать понятный носителю русского языка термин. Такой фокус, насколько знаю, доступен ещё в тюркских языках. И больше нигде.
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|4.258, n00by (ok), 13:09, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Великий сдвиг гласных (англ. great vowel shift) — фонетическое изменение, произошедшее в английском языке в XIV—XV веках.
До сдвига произношение гласных было сходно с произношением в латинском языке, а фонетика самого языка была схожа с нидерландской или нижненемецкой. После великого сдвига два долгих гласных стали дифтонгами, а другие пять стали звучать иначе.
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|2.12, Аноним (12), 08:35, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А в чём она прекрасная?
Вместо того, чтобы взять чистый Debian - закупить какой-то Bolgenos?
Может я не в курсе - почему именно такой выбор?
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|3.21, m (??), 08:41, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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Сертификаты и аттестаты. Срашивание капитала и власти. (В.И. Ленин)
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|4.39, Аноним (12), 08:55, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А почему не взять тогда нормальный Debian и заплатить какой-то фирме за поддержку и сертификаты?
Зачем поддерживать и использовать какую-то мутную бяку?
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|6.67, Аноним (12), 09:31, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сходу тем, что:
- Нормальный Debian без доработок, с кучей документации, обычными репозиториями и немалым числом админов, которые Debian сразу знают
- Никаких нескучных обоев и нафиг не упёршихся "левых" рабочих столов (если потом будешь переходить на другой дистрибутив - задолбаешься условную бухгалтерию переучивать)
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|7.207, YetAnotherOnanym (ok), 11:44, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чувак, у тебя под ногами деньги валяются, ты можешь взять забесплатно и продавать за дпньги нормальный Debian без доработок, с кучей документации, обычными репозиториями и немалым числом админов, которые Debian сразу знают и которых ты можешь нанять в техподдержку, при этом никаких нескучных обоев и нафиг не упёршихся "левых" рабочих столов!
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|6.83, Podcast RCMP (?), 09:45, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Внутри Астры еще один уровень прав доступа, для защиты информации. Пилят его своими ручками.
Поэтому отдельный дистрибиутив и все такое. Сами разработчики кстати делают акцент, что у них официально зарегистрированный форк Дебиана и что они сами лично часть свои правок отправляют в основную кодовую базу Debian.
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|7.154, Аноним (154), 10:52, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем. Есть готовые решения для этого написанные по которым криптоаналитики годами работали.
Выбирай apparmor, selinux, tomoyo, linux ACL. Еще есть патчи позволяющие использовать их вместе.
В крайнем случае всегда можно оформить свой репозиторий с модулем ядра и юзерспейс утилитами. Снова таки публичный код и публичный аудит.
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|8.194, Аноним (194), 11:25, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Несертифицировано и недокументировано На самом деле, ржд - критическая инфрастр... текст свёрнут, показать
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|5.66, Mr.Ueff (?), 09:31, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Наверное потому, что в нормальном Debian нет поддержки ГОСТового шифрования. Ну и поддержка же.
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|6.75, Аноним (12), 09:35, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И вместо небольшой доработки Debian (возможно создания нескольких дополнительных пакетов) надо было запилить "не имеющий аналогов в мире" DE и всё загеморить, чтобы подсевшие пользователи уже точно никуда не делись? (И грести потом с поддержки поделия бабло лопатой)
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|6.161, Аноним (12), 10:56, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, ну это снимает все вопросы.
Если так - пусть делают что хотят... Так? :)
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|5.182, Аноним (194), 11:16, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что мы хотим как в майкрософте, как эти вот капиталисты сидель и доить всех на лицензии.
И пофиг, что понятие ОС и офис уже устарели и ничего не стояит, компании все трансфомируются в saas. А мы только дошли до уровня 90х годов вместо того чтобы построит инфраструктуру которая может на линуксе работать сперва.
Левая пятка пишет софт под вин, правкая на макросах, а сверху требут чтобы на российское переходили (на самом деле чтобы просто купили)
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|3.104, Имя (?), 10:11, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А поддерживать кто этот чистый Дебиан будет? Вы не путайте свой холокост с огромной корпорацией. Если уже предлагать, то какой-нибудь Ubuntu с поддержкой или RHEL. Но как показали события последнего времени, лучше не зависеть от иностранных поставщиков, если это возможно.
Лично мне, конечно, хотелось бы, чтобы эти деньги пошли в Каноникл или Ред Хат, которые развивают именно линукс, но с точки зрения безопасности страны, лучше платить местному поставщику, заодно и деньги в стране останутся.
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|4.139, Иноагент (?), 10:45, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>заодно и деньги в стране останутся
ОРЛИ???
Исходя из Вашего посыла, лучше бы их было не тратить вообще!
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|4.173, Аноним (12), 11:09, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А в чём прикол с местным поставщиком?
Если доступ к репозиториям и исходному коду залочат для России, то у поставщика будут те же проблемы, что и у пользователей.
Если поставщик будет сам на своей стороне ОС развивать - то это уже совсем не Debian будет, а какой-то отдалённый форк по мотивам... И осилит ли он тянуть сопровождение всех этих тысяч пакетов?
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|5.223, Имя (?), 12:06, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если доступ к репозиториям и исходному коду залочат для России
Как вы это себе представляете?
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|6.259, n00by (ok), 13:11, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Если доступ к репозиториям и исходному коду залочат для России
> Как вы это себе представляете?
Сначала переименовываем master в slave.
Потом оно само перестаёт работать.
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|3.105, Виктор (??), 10:11, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Астра Линукс - единственная операционная система, имеющая сертификаты ФСТЭК и ФСБ. Debian не может быть сертифицирована, поскольку необходимо сертифицировать все обновления до их попадания в репозиторий. А РЖД - это стратегически важная транспортная инфраструктура, использование несертифицированного ФСТЭК ПО запрещено законом. И лично я с этим вполне согласен: враги у России есть, а выведение из строя железных дорог будет иметь для страны фатальные последствия.
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|4.109, Аноним (109), 10:20, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Именно так. Не важно, что дыры, важно, чтобы бумажка на дыры была, и больше ничего.
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|4.115, danonimous (?), 10:25, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А пиратская винда XP, с которой будут мигрировать - имела сертификаты ФСТЭК и ФСБ?
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|5.119, Имя (?), 10:28, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Насколько я помню, Микрософт предоставлял исходники каких-то своих систем в соответствующие органы России.
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|5.123, Avator (ok), 10:35, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Винда закупалась централизованно и официально.
MS предоставляла исходники. Сертификатов насколько я помню не было.
НО в остальном - вы неправы.
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|4.121, Avator (ok), 10:33, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну не единственная сертфицированная. Есть еще МСВС, но там с поддержкой куда хуже.
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|4.141, Michael Shigorin (ok), 10:47, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Астра Линукс - единственная операционная система,
> имеющая сертификаты ФСТЭК и ФСБ.
РЖД это разве важно? (если отвечать, лучше внимательно)
> Debian не может быть сертифицирована, поскольку необходимо
> сертифицировать все обновления до их попадания в репозиторий.
Это не так, изучайте текущую ситуацию (вкратце -- Лютиков молодец).
> И лично я с этим вполне согласен: враги у России есть
...и воры да саботажники -- в числе наиболее опасных.
Кто интересовался историей появления астры под эльбрус (и qemu-e2k в качестве вишенки на торте профнепригодности) -- тот в курсе.
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|5.163, Анонзо (?), 10:57, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Это не так, изучайте текущую ситуацию (вкратце -- Лютиков молодец).
Миша, можешь для тормозов пояснить?
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|3.185, Аноним (179), 11:18, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>А в чём она прекрасная?
>Вместо того, чтобы взять чистый Debian - закупить какой-то Bolgenos?
Потому что отечественная, условно говоря. И имеет лицензирование. Для наших госорганов голографическая наклейка важна.
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|3.144, Michael Shigorin (ok), 10:47, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они разные. В первую очередь по происхождению и целям проектов.
Плохого и хорошего могу рассказать про каждый.
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|1.2, Аноним (52), 08:29, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Платят за лицензию из моих налогов? РЖД частная или государственная контора?
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|5.17, Аноним (52), 08:38, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Видимо когда каждый платит сам в конце года, это вставляет мозги на место.
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|6.27, Аноним (27), 08:45, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А между тем сумма уплаченных налогов ананима осталась нераскрытой. Видимо нуль.
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|5.30, Аноним (50), 08:46, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если работодатель имеет фонд оплаты труда на вас в виде 100 тыс. руб. в месяц, то на руки вы получите только 61. Можете сколько угодно говорить кто и что платит, но 40 тыс из 100 уйдут в налоги именно из тех денег, которые на вас были выделены работодателем.
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|6.69, Lex (??), 09:32, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В налоги ли ?
Или бОльшая часть уйдет-таки на сборы в ПФР и очень бюджетно на всякое здравоохранения и проч..
А из налогов в ЗП - лишь НДФЛ
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|7.95, Аноним (50), 09:59, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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1) Какая разница сотруднику на что именно уходит его зп, если по-любому, почти половину начисленных ему денег он никогда не увидит?
2) пенсии и здравоохранение - бюджетные сферы, которые закрываются не только прямыми отчислениями, но и налогами. И, собственно, что? Не нужно нам здравоохранение? Или пенсии можно не платить?
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|10.252, Lex (??), 12:53, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И что это даст Напомню, РЖД в нынешнем ее виде - скорее управляющая и обслужив... текст свёрнут, показать
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|7.100, Аноним (50), 10:04, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И, кстати, что ещё непонятно в вашем разделении на сборы и налоги - по-любому они платятся на счёт региональной ИФНС, где зарегистрирована организация. Раньше были отдельные счета для ПФР. Теперь всё только в ИФНС. При разных названиях сборов или налогов, все средства распределяет именно ФНС. Ну так, нам, как плательщикам, какая разница как они называются?....
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|8.256, Lex (??), 13:01, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Пенсионные накопления влияют на будущие выплаты Более того, если немного, то по... текст свёрнут, показать
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|6.80, клавиатура (?), 09:38, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сделайся самозанятым под 6%.
Пенсию все равно задушат, лучше разницу сам клади на счет в банке.
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|7.91, Аноним (91), 09:56, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не может компания в РФ иметь сотрудников "самозанятых". Налоговая такую компанию прижмёт очень и очень быстро. То же в отношении сотрудников на ИП. В то же время, если работать на иностранцев самому, можно и меньше 6% в налоги платить. Только надо быть прописанным в том регионе, где есть дешевые патенты. К Москве это не относится.
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|3.19, Александр (??), 08:39, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Даже если считать поимерно 10 процентов от зарплаты на на непрямые налоги и сборы, уже много. Это не считая прямых налогов.
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|4.29, Григорий (??), 08:45, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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Сколько прямых налогов, тех что идут в Фед.бюджет, с которых кормятся госкорпорации? Например, НДФЛ? Просто больше всего про налоги кричат и права качают те, с кого эти налоги копеечные: либо доходы серые, либо вообще не платят.
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|6.86, Аноним (86), 09:50, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Комменты читать не пробовал? Автор в статье ОЧЕНЬ лукавит, а точнее тупо не договаривает. Например, о почему-то забыл про пенсионные отчисления и медицинскую страховку. И, о вдруг, все становится "не все так однозначно" (с).
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|9.138, Аноним (40), 10:44, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
Вы не только комменты читайте, но и гуглите Как считать стоимость мед страховк... текст свёрнут, показать
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|5.106, anonymous (??), 10:16, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня налог где-то в пол миллиона в месяц, и да я постоянно переживаю по поводу того, что с этими деньгами дальше произойдёт.
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|4.53, пох. (?), 09:14, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Даже если считать поимерно 10 процентов от зарплаты
хаха, это в какой такой стране? В одной ресурсной там втрое больше даже если ты гринатом и источник этих денег одни попилы.
А так вообще-то сперва изволь 20% НДС отдать ровно с тех денег, из которых, в том числе, берутся все остальные зарплаты и налоги.
"предложенные налоговые меры позволят поддержать экономический рост" (с)
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|3.64, Паша (??), 09:30, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему когда дело заходит он налогах люди вспоминают только НДФЛ, хотя в каждую нашу покупку заложен НДС (и если подумать, то чаще всего и НДПИ), я не говорю про акцизы и другие сборы, вот так и выходит, что сам того не подозревая, человек до 60% своих трат возвращать государству, даже если он допустим работает на вебкаме и официально не устроен
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|3.133, Avator (ok), 10:40, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы в налоги не забываете НДС на все товары? И налоги зашитые в бензин, зашитые дальше тоже во все товары.
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|4.193, Annoynymous (ok), 11:25, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Вы в налоги не забываете НДС на все товары? И налоги зашитые
> в бензин, зашитые дальше тоже во все товары.
А вы в стоимость товаров не забываете зарплату того, кто их сделал?
Я плачу зарплату!
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|2.23, Аноним (20), 08:43, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну вот я набижал и чё, <strike>корован</strike> конвой с бабками ограбил и доволен, я ведь блюститель попилов а не борец с ними
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|1.9, TheFotoMag (ok), 08:33, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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РЖД распиливает часть миллиардов под предлогом перевода рабочих станций на Astra Linux
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|2.42, ryoken (ok), 08:58, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Для полноты комплекта - ещё и железо на Е2к поменять. (РЖД - не жалко)
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|3.189, Аноним (179), 11:21, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так была новость уже в прошлом году, кажется, что РЖД закупает 15000 рабочих станций на E2K.
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|4.227, n00by (ok), 12:17, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как выяснил CNews, «Российским железным дорогам» (РЖД) не удалось осуществить планы по приобретению 15 тыс. компьютеров, собранных на отечественных процессорах «Эльбрус» под управлением одной из российских ОС на ядре Linux.
...
Как видно по документам на сайте госзакупок и в базе ФАС, 23 января 2020 г. в антимонопольную службу поступила жалоба от компании «Смарт текнолоджис» — структуры, связанной с НКК и имеющей опыт как контрактования с РЖД, так и успешных жалоб на железнодорожного монополиста в ФАС.
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|1.16, Аноним (52), 08:37, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Debian GNU/Linux и поставляется с собственным проприетарным рабочим столом Fly
А бесплатный Debian с KDE не подошел бы? В чём уникальность Fly?
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|2.24, Аноним (24), 08:44, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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А поддержку вашему бесплатному Дебиану кто-то будет оказывать? Бесплатно?
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|3.36, Аноним (12), 08:54, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Держу в курсе, на большей части серверных ОС у них и так поддержки нет
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|4.73, Lex (??), 09:35, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не оч держишь. В случае с госконторами обычно в стоимость поставки как раз-таки включается стоимость поддержки, притом ощутимая, как и многое другое
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|5.79, Аноним (12), 09:37, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я там работал.
Так что очень даже держу в курсе. На большинстве ОС Linux поддержки нет
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|8.250, Lex (??), 12:49, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Дык речь о профильном подразделении Росатома, которое и будет отвечать за внедре... текст свёрнут, показать
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|6.249, Lex (??), 12:48, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> За эти деньги тебе и убунту поддержит любая частная фирма.
Вот как раз это и попахивало бы смачным распилом.. какая-нибудь ООО, еще и с 10к уставного капитала и одним сотрудником
|
|5.225, Led (ok), 12:11, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>в стоимость поставки как раз-таки включается стоимость поддержки
Стоимость - включается, поддержка - нет.
|
|3.38, Анонзо (?), 08:55, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да как то без сопливых до этого обходились. А, теперь же переход на "отечественное", те кто раньше на смог, теперь обязаны. Вот им и оказывайте техподдержку. А нам не надо - без вас до этого справлялись. С какого хрена мы должны кому то платить за ненужно для нас?
|
|3.168, Анончик (?), 11:05, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А астра оказывает бесплатно поддержку? Тогда за что платили деньги билли?
|
|3.187, Аноним (194), 11:20, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Возможно, тот кто и будет его внедрять? (Ит специалисты)
Или астру приносят и внедряют бесплатно или за стоимость лицензии?
Ты купил, а дальше тебе никто ничего не должен. не работает? Покупай саппорт еще.
|
|2.28, m (??), 08:45, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Бесплатный KDE 3 ловко превращается в платный Fly. Космические технологии, как из одного кирпича сделать котёл.
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|3.47, n00by (ok), 09:04, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Бесплатный KDE 3 ловко превращается в платный Fly.
Кстати, на эту тему был предложен тотализатор https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/122973.html#375
и даже опубликованы некие сорцы https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/122973.html#386 (не, это не от Астры, они просто похожи; ждем ссылочку на то место в kdm, или откуда оно взято).
Чую, знатоки копят денежки, что бы одним махом поставить и оставить ALT без... ээ ну, вы понели.
|
|2.48, Леголас (ok), 09:06, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А бесплатный Debian с KDE не подошел бы?
тут уместней было бы сравнение с LXQt
|
|2.190, Аноним (194), 11:21, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
флай на самоа деле подпилен в нужных местах и для предприятий лучше подходит (нормальный вход в домен, поддержка sso во встроенных программах)
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|3.201, Анонзо (?), 11:35, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Чем sssd не угодил? На Xubuntu нормальный вход в домен, sso в наличии.
|
|2.192, Аноним (179), 11:23, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>В чём уникальность Fly?
1. Импортозамещение
2. Наличие лицензии
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|3.199, Анонзо (?), 11:33, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>1. Импортозамещение
На чём конпеляли? На импортозамещённом компиляторе?
2. Наличие лицензии
На что? Чтоб было?
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|2.263, Чел (?), 13:26, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А бесплатный Debian с KDE не подошел бы? В
Нет. В Астре проверен код на отсутствие бэкдоров. В этом вся суть. На важных гос. объектах должен использоваться только проверенный софт.
|
|1.18, Аноним (18), 08:38, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Интересно, мой пентиум на 333 мгц и 128 оперативы еще работает в ЭЧК. Потянет Астру?
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|1.31, Аноним (31), 08:47, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На редкость ужасный дистрибутив,
Вот что бывает когда виндузятники пробуют делать Linux
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|2.51, www (??), 09:11, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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что бывает? ну, на него сразу все начинают переходить =)
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|3.65, ryoken (ok), 09:31, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> что бывает? ну, на него сразу все начинают переходить =)
Простите за дурацкий вопрос - кто "все"? Примеры..? Как тут говорят, "отучаемся говорить за всех".
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|4.156, Michael Shigorin (ok), 10:54, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага. Приходит вказивка от ни разу не коррумпированного человечка повыше -- "переходить, причём именно на астру". Это из того, что с мест рассказывали мне "благодарные клиенты".
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|5.191, 111 (??), 11:23, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Специально прихожу в треды про Астру смотреть, как нервничает Шигорин
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|5.217, n00by (ok), 11:58, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Автор "Толстяка Фана" странно весёлую историю про карбоновый след в РЖД рассказывает:
Внимание вопрос - какой черт дернул руководителя РЖД товарища Белозерова трындануть на Зеленом либеральном гайдаровском форуме о том, что якобы подписанный договор с инвестиционной компанией PIMCO, которая кстати должна работать только по Тихоокеанскому региону и принадлежит бывшему директору ФРС Алану Гринспену, ему дороже и ближе, чем .. подписанный межправительственный договор между Россией и Китаем в лице Мишустина и Кэцяна на поставку угля в Китай по РЖД (восточная ветка за Уралом)?
Если кто не помнит, то 37й год в Союзе начался с "Шахтинского дела"
И дела на Железных дорогах, которые курировал тогда Каганович.
https://youtu.be/zkDagXIgaWE
|
|3.142, Аноним (142), 10:47, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Астра портит репутацию Linux.
Когда пользователь который не в курсе что такое Linux показывают Астру и говорят вот это Astra Linux в голове у него отложиться только слово Linux, а когда он столкнеться с ее неюзабельностью то начнет хейтить все дистрибутивы линукс.
Слово Linux в названии Дистрибутива еще надо заслужить.
Отзываюсь о астре плохо потому что есть многолетний опыт работы с множествами дистрибутивами как допиленными так и недопилками. Астра не относиться не к одному из них. это перепилок груда искореженного металлолома, все что можно было сломать они сломали. Взяли класный дебиан, сломали и еще продали гос. Гос схавала и развалилась. ну последнее еще случиться видимо.
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|2.261, Diozan (ok), 13:19, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормальный. Пробовал. Малость отстаёт по версиям ПО, но и сам Дебиан не очень спешит с ними. А может это и к лучшему.
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|2.275, Аноним (275), 13:43, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так щас админы в ржд заценят, скажут - говно, купите нам обратно виндовз.
Наша песня хороша, начинай сначала.
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|2.61, Минона (ok), 09:23, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Операционная система: Windows 10 Professional, Calculate Linux Desktop
дуалбут =)
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|3.171, ryoken (ok), 11:08, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>Операционная система: Windows 10 Professional, Calculate Linux Desktop
> дуалбут =)
Нафига дуал, когда вантуз на ура в virt-manager-е подымается?
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|5.255, ryoken (ok), 13:00, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так юрлицу в виртулке-то тоже негоже пирацкую Венду крутить.
Я где-то писал про перадскую? С чего у вас такие идейки?
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|2.196, Аноним (194), 11:28, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Интересный способ обходить требование по ограничению закупок иностранного ПО.
на самом деле платят за винду же, и видимо требуют ее наличие. Калька только на бумаге будет.
Жулье.
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|2.204, Аноним (179), 11:39, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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OMEMO могёт. Из недостатков, для кдешника, не может пароли от акаунтов в KWallet.
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|2.272, danonimous (?), 13:35, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Максимальную совместимость всех расширений XMPP для смартфона и десктопа даёт связка Gajim + Conversations + 404.city. Работает OMEMO и пересылка файлов. Но звонки аудио/видео работает только Conversations <-> Conversations.
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|1.34, Анонзо (?), 08:53, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Всё же я удивляюсь, как люди делают деньги. На государстве. Безнаказанно. Ну вот Астра взяла Деб, допилила (зачем-то), затем сертифицировала это дело и продаёт. Теперь, сколько они затратили на сертификацию (заплатили государству)? Ну миллион, да пусть даже 10. После этого они только на РЖД заработают сейчас 100 (примем, что одна лицензия стоит 5 тыр, не смотрел).
А не легче государству взять и лицензировать тот же Деб, Убунту по паре версий, чем устраивать мутные схемы, где за хрен знает что госпредприятиям приходится платить деньги (государственные) какой-то конторе за практически тот же Деб? Причём некоторые вещи в Астре без подключения дебовских реп не работают - тупо нет пакетов. Ау, сертификация.
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|2.49, ДК (?), 09:06, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если всё так просто, что вас останавливает лицензировать Дебиан или свой дистрибутив?
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|3.70, Анонзо (?), 09:32, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Я говорю про государство для госпредприятий и учреждений Нахрен эти схемы Госу... большой текст свёрнут, показать
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|4.114, ДК (?), 10:25, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю дело в поддержке и гарантии того, что нет бэкдоров (ну или есть, но православные).
Что там допилило сообщество Дебиана? ХЗ... А тут вон ребята отвечают головой. Да ещё и крипто-про вроде из коробки или как там эта беда называется...
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|6.175, ryoken (ok), 11:10, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Будет интересно, если они начнут отвечать головой, а не админресурсом.
> О-очень интересно.
Михаил, у нас, насколько я помню, всё ещё не вернули смертную казнь (про пожизненное - не помню, не специалист в этой тематике). Так что не головой, но присесть - максимум...
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|5.188, ыы (?), 11:20, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А теперь заканчиваем фантазировать и идем читать что такое сертификация.
Сертификация ни разу не гарантирует отсутствие бэкдоров :)
Это совсем, совсем другие вещи... Например наличие парольного входа, или возможность шифрования ФС, или разграничение прав...
Отсутствие закладок даже в QNX которую разбирали по байтику и битику - не проверяли и не сертифицировали никто и никогда...
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|6.218, YetAnotherOnanym (ok), 12:00, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Когда-то давно, когда деревья были большими, трава - зелёной, а вода была мокрей, чем сейчас, тогда сертификацией занималась ещё Гостехкомиссия, а сайт её был infotecs.ru/gtk (или как-то так), и там, помнрится, промелькнула новость о сертификации QNX ещё 4 ветки (4.2, кажется). Пруфа, ессно, не будет, но желающие могут покопаться в закромах Гугла самостоятельно.
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|3.206, Аноним (179), 11:43, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Ну если всё так просто, что вас останавливает лицензировать Дебиан или свой дистрибутив?
КО: Отсутствие связей в коридорах власти.
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|2.81, Lex (??), 09:41, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не все так просто. Тем более, что деньги платятся ИТ ИНТЕГРАТОРУ, который АО и который подразделение Росатома.
И платятся они не столько за абстрактную лицензию, сколько за поставку, настройку-наладку и поддержку( в т.ч опиливание под заказчика ):
> Внедрением Astra Linux в инфраструктуру РЖД займётся АО "Гринатом"
В свете недавних новостей с эпическими дырами в инфосистемах РЖД, имхо, вполне неплохое решение.
Ту огромную гору устаревшего г.на что работало в РЖД, скорее всего, уже проще централизованно выкинуть и заменить чем-то новым, чем хз что как и как долго исправлять
п.с: поскольку Гринатом - АО, можешь прикупить акций и тоже стать "в доле" :)
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|3.169, n00by (ok), 11:06, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В свете недавних новостей с эпическими дырами в инфосистемах РЖД,
> имхо, вполне неплохое решение.
ТТК ещё немножко сгорел в Хабаровске (странно, что в аналогичной новости про OVHCloud не упоминалось). Вот их и переподчинили.
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|2.108, Виктор (??), 10:19, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Debian или Ubuntu нельзя сертифицировать. Сертифицировать необходимо не только базовый дистрибутив, но и все обновления, причём - до их попадания в репозиторий. Выполнить это условие возможно тольбко для дистрибутива, формируемого отечественным разработчиком. А серитфицировать и запретить обновления - ещё хуже, надеюсь это объяснять не надо.
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|3.131, Аноним (131), 10:40, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно сертифицировать. Просто нужно прекратить строить гордыню и договориться о сертификации с разработчиком в Лице Canonical или Red Hat.
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|4.151, Виктор (??), 10:52, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вы уверены, что Canonical или RedHat согласятся отправлять каждое обновление на сертификацию ФСТЭК до его размещения в репозитории? Я - не уверен. Ну и, кроме того, это - иностранные компании, введут санкции - и перестанут отправлять на сертификацию. ПО для критически важных структур должно иметь замкнутый в России цикл разработки, вне зависимости от изначального происхождения. Сейчас в России разрабатываются два дистрибутива Alt и Astra, остальные, типа Роса, значения не имеют. Но у Alt нет сертификации и на критических инфраструктурах использовать нельзя. А Astra - это такой военный Линукс.
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|5.183, Анонзо (?), 11:18, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этот такой военный Линукс при сертификации прям вот так вот до винтиков разобрали построчно и собрали обратно? Кто эти глыбы, сколько их, что они все дыры в ядре, ПО (ни то ни другое не наша разработка) нашли (а они есть, их постоянно находят и закрывают) и пофиксили?? А если в этом ядре уже после сертификации найдут дыру хотя наши же всё уже пофиксили, ага) то что? Враг увидит сертификатную бумажку и убежит обделавшись?
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|2.197, Аноним (194), 11:31, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На опенсорсе так и зарабатывают. Создал производныйпродукт и продаешь или как сервис даешь.
Мутность схемы только в составе акционеров тех компаний и в навязывании конкретных продуктов к покупке госудрством. Если го-во коррумпировано, то кто же их за руку поймает?
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|3.243, Аууу (?), 12:30, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дурашка, откаты есть везде. Это не зависит от государственная контора или частная и тем более не зависит от страны.
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|1.35, n00by (ok), 08:53, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кто же все эти недовольные люди, свидетели распилов? Что бы получить ответ не вопрос, заходим https://www.rusprofile.ru/id/6024586
и читаем
ООО "НТЦ ИТ Роса"
Среднесписочная численность 8 сотрудников (2019)
Госзакупки
В роли: Поставщика
Заказчики (1) ОАО "РЖД"
1 контракт на 617 400 руб.
Организация ООО "НТЦ ИТ Роса" являлась поставщиком в 1 государственном контракте на сумму 617 400 руб.
Все 1 контракт
Передаём привет братану ингибированного Прилепину и его борзасосам.
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|2.60, пох. (?), 09:21, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Среднесписочная численность 8 сотрудников (2019)
> 1 контракт на 617 400 руб.
аж по 30 тыр на брата получили зарплат, ну и директор 60.
Работать, "followers", солнце еще высоко, а у вас новые обои недорисованы!
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|3.71, n00by (ok), 09:34, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В 2018м сотрудников было официально двое. Г-н Потапов (тот самый, что называл пользователей свиньями), что бы руководить отрисовкой обоев ночью таксовал, а днем любимую ОС тестировал. Я плакал и верил. До сих пор верю.
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|3.90, n00by (ok), 09:55, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это единственная цифра, что Вас смутила? А единственный контракт? А 8 сотрудников, включая директора и бухгалтера, которые исключительно автономно разрабатывают операционную систему на диалекте баш? А меню этих персонажей не интересно, может они святым духом питаются, да ещё и г-на Прилепина за миску с тем супом впрягли?
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|3.94, Анонзо (?), 09:58, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только это совсем другая закупка, и год 2015
ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ
Предоставление простой (неисключительной) лицензии право использования объекта авторского права – программы для ЭВМ «Операционная система РОСА SX «КОБАЛЬТ» 1.0.»
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|4.127, n00by (ok), 10:38, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> «Операционная система РОСА SX «КОБАЛЬТ»
Вот этот нюансик тоже малость бомбит верующих в "Russian OS und Application". Как же так? Купили Mandriva. Продают CentOS. Тяжело сложить 2 и 2, когда вокруг полно свидетелей, что якобы пилят Альт, Астра, но только не святые 8 разработчиков на языке баш.
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|2.99, Леонид (??), 10:03, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А причем здесь ООО "НТЦ ИТ Роса" ?
Она что в тендере участвовала? Или внедрять собралась?
Что то не понимаю этого вброса.
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|2.200, Аноним (194), 11:34, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Демпенгуют, лезут везде, но никто их не хочет кормить. Как-то прописывают ТЗ под конкретные линуксы теперь.
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|1.63, Аноним (63), 09:29, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> ... закуплено 22 тысячи лицензий на дистрибутив ...
На кой нужен такой дистр для государства. Дистр должен быть доступен всем и тогда польза. Чтобы не было препятствий взять и делать хорошее.
А так: цена дистра - препятствие к полезным занятиям. Результат: меньше спецалистов, слабее развитие гос-ва, сильнее тяга с коленок полежать обратно.
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|2.88, Аноним (-), 09:51, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Предлагаю ещё посмотреть на стоимость комплекта разработки этой линукс, квартиры дешевле в большинстве городов России чем эта шняга без возможности работы на уровне ядра
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|2.178, Аноним (12), 11:12, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой полярный мир: или так или мелкомягким...
А менее радикальных (и более адекватных) вариантов у нас уже нет? :)
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|3.257, клавиатура (?), 13:04, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что ты можешь предложить адекватного кроме линя?
БСД при всех достоинствах на десктопе уступает, объективно заморочек будет больше.
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|2.202, Аноним (194), 11:36, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Полюбому можно было требовать совместимости всего выпускаемого По и железа с линуксом на территории РФ, ограничивать закупки иностранного ПО и наблюдать здоровый и естественный процесс миграции на линукс. А там и интеграторы и разработчики заработают.
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|3.226, пох. (?), 12:16, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Полюбому можно было требовать совместимости
можно. Только про "естественный процесс" тогда тоже можно сразу же забыть.
> ограничивать закупки иностранного ПО
разумеется, Линукс разрабатывается в Воронеже, Дениска!
> А там и интеграторы и разработчики заработают.
Они и так уже, как видишь.
Вот только иностранным это ПО от этого быть ни разу не перестало.
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|3.260, клавиатура (?), 13:12, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Естественный процесс миграции идет сам собой, за счет осознания, что покупка лицензий МС стоит денег, и откровенно паршивая десяточка, которая уже не заведется ввиду своего жирноты и отсутствия драйверов на подержанное железо.
Дясяточка это приговор, это запускалка игруль и фотошопа и юрикам она не впилась.
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|2.97, Анонзо (?), 10:00, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Может это не их корова, и не им её доить? Сферы влияния, однако)) За это можно и канделябром по голове получить.
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|3.167, Michael Shigorin (ok), 11:01, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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РЖД нужна именно сертификация ФСБ?
Так-то на эльбрусах в РЖД прошлым годом поставили тысячу машин с альтом.
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|5.216, eganru (?), 11:56, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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по моему опыту прошлый год был в целом тяжелым с точки зрения контрактов с крупными заказчиками.
в какой-то момент рабочие вопросы, который обычно решались за неделю, повисали в воздухе на долгие месяцы.
это по опыту работы с метрополитеном. думаю что с РЖД -+ тоже самое.
так что продать 1000 рабочих станций РЖД в 2020 это совсем неплохо.
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|1.120, Аноним (120), 10:29, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Судя по их сайту у них только прогеры (три человека) а тестеров нема.Да и интересно а зарплату там также задерживают по 4 месяца.Насколько я помню у них все переспективные и таланливые люди посбежали.В свое время разговаривал с ихними кадровиками.Хороше что не пошел к ним тестер-админом или как там QA называется.А по отзывам людей которые там работали дедовское королевство сплошное.
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|3.152, Аноним (120), 10:52, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот по этому https rusbitech ru about job Не ходи туда Я часто мимо этого зда... большой текст свёрнут, показать
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|2.233, Аноним (233), 12:25, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там винегрет из кусков KDE3, KDE4/5 и даже Gnome. Но программы сильно порезаны, и местами даже поломаны.
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|1.176, Аноним (120), 11:10, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати РТсофт тоже похожая контора но там бабло есть.Но к сожалению сплошное кедовское королевство которым руководит дедовское королевство наши ребята тоже от туда все посбежали мне мозги там взрывали на собеседовании фуууу.Пошли к касперу а таааам вообще шляпа продержались месяц.А люди которые работали с нами очень и очень много кода написали который счас используется много где и то их слили.Короче большинство этих контор для родственников и распила как я понял.
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|1.212, Аноним (212), 11:50, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все это нужно, чтобы потом героически перейти обратно на винду. Типа, не работает ничего, а работать надо, разрешите винду.
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|1.214, Аноним (214), 11:56, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Система написанная на устаревшем языке Си по определению не может быть безопасной
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|2.220, Аноним (220), 12:05, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Система написанная на устаревшем языке Си по определению не может быть безопасной
Очередная заезженная мантра с методичек ржавых и коричневых, вас самих-то не задолбало, как "попки" одно и тоже "щебечите"?!
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|2.229, Аноним (109), 12:18, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Система написанная на устаревшем языке Си по определению не может быть безопасной
Ты тоже не понимаешь, от кого защищаются. Насколько я это вижу, задачи тут те же, что и у red star. Собственно, сабж, видимо, им и вдохновлялся.
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|3.239, Аноним (239), 12:28, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> red star. Собственно, сабж, видимо, им и вдохновлялся
Так-то сабж - официальный дериватив Debian. Если что.
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|2.264, Чел (?), 13:28, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Система написанная на устаревшем языке Си по определению не может быть безопасной
Это типа троллинг? Твой любимый питончик тоже написан на Си и следовательно небезопасен.
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|2.270, Аноним (-), 13:33, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Толи дело на ерланге, как не возьмеш - так и веет безопасностью, спокойствием и благодатью
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|1.232, Аноним (233), 12:22, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жаль сотрудников РЖД, Astra Linux SE - та еще неюзабельная дрянь. После нее начнешь даже Gnome 3 считать эргономичным ПО.
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|1.267, Аноним (267), 13:29, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Единственное преимущество линукса в его бесплатности. Если они платят за это деньги, то тогда уже лучше купить windows. Не нужно будет тратить дополнительные средства на переучивание персонала и на железо совместимое с линуксом.
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|2.274, Старший Аноним (?), 13:41, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вижу в вас пропадает талант великого руководителя и хозяйственника.
Вам нужно немедля ни секунды идти и управлять большими корпорациями.
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|1.268, vantoo (ok), 13:30, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-то получил хороший откат с гос. заказа. Впрочем для этого эта конторка и создавалась.
Шигорин умрет от зависти.
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|1.269, Аноним (-), 13:31, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хочу мнение Шигорина по поводу астры. Если есть возможность подробно - было бы супер.
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