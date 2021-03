РЖД переводит часть рабочих станций на Astra Linux

2.5 , Леголас ( ok ), 08:30, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – > РЖД частная или государственная контора? да

2.6 , Аноним ( 194 ), 08:30, 12/03/2021
госкорпорация, монополия и кормушка

2.8 , Григорий ( ?? ), 08:33, 12/03/2021
И сколько вы налогов в месяц платите?

3.10 , darkshvein ( ok ), 08:34, 12/03/2021
платит работодатель, марфуша

4.14 , Григорий ( ?? ), 08:35, 12/03/2021
Работодатель платит взносы в фонды, а налоги платите вы.

5.17 , Аноним ( 52 ), 08:38, 12/03/2021
Видимо когда каждый платит сам в конце года, это вставляет мозги на место.

6.27 , Аноним ( 27 ), 08:45, 12/03/2021
А между тем сумма уплаченных налогов ананима осталась нераскрытой. Видимо нуль.

5.30 , Аноним ( 50 ), 08:46, 12/03/2021
Если работодатель имеет фонд оплаты труда на вас в виде 100 тыс. руб. в месяц, то на руки вы получите только 61. Можете сколько угодно говорить кто и что платит, но 40 тыс из 100 уйдут в налоги именно из тех денег, которые на вас были выделены работодателем.

6.69 , Lex ( ?? ), 09:32, 12/03/2021
В налоги ли ?

Или бОльшая часть уйдет-таки на сборы в ПФР и очень бюджетно на всякое здравоохранения и проч..

А из налогов в ЗП - лишь НДФЛ

7.95 , Аноним ( 50 ), 09:59, 12/03/2021
1) Какая разница сотруднику на что именно уходит его зп, если по-любому, почти половину начисленных ему денег он никогда не увидит? 2) пенсии и здравоохранение - бюджетные сферы, которые закрываются не только прямыми отчислениями, но и налогами. И, собственно, что? Не нужно нам здравоохранение? Или пенсии можно не платить?

8.159 , Annoynymous ( ok ), 10:55, 12/03/2021
Вопрос был, какая часть налогов сотрудника отправится в РЖД, причём тут здравоох...
9.170 , Аноним ( 170 ), 11:08, 12/03/2021
Вопрос полной национализации РЖД можно решить очень быстро Тогда будет в принци...
10.186 , Annoynymous ( ok ), 11:19, 12/03/2021
Директор госпредприятия должен получать столько же, сколько его коллеги в других...
11.195 , Аноним ( 195 ), 11:26, 12/03/2021
Директор на любом предприятии, если он не владелец, то он - всего лишь обслуга ...
10.252 , Lex ( ?? ), 12:53, 12/03/2021
И что это даст Напомню, РЖД в нынешнем ее виде - скорее управляющая и обслужив...
7.100 , Аноним ( 50 ), 10:04, 12/03/2021
И, кстати, что ещё непонятно в вашем разделении на сборы и налоги - по-любому они платятся на счёт региональной ИФНС, где зарегистрирована организация. Раньше были отдельные счета для ПФР. Теперь всё только в ИФНС. При разных названиях сборов или налогов, все средства распределяет именно ФНС. Ну так, нам, как плательщикам, какая разница как они называются?....

8.256 , Lex ( ?? ), 13:01, 12/03/2021
Пенсионные накопления влияют на будущие выплаты Более того, если немного, то по...
6.80 , клавиатура ( ? ), 09:38, 12/03/2021
Сделайся самозанятым под 6%.

Пенсию все равно задушат, лучше разницу сам клади на счет в банке.

7.91 , Аноним ( 91 ), 09:56, 12/03/2021
Не может компания в РФ иметь сотрудников "самозанятых". Налоговая такую компанию прижмёт очень и очень быстро. То же в отношении сотрудников на ИП. В то же время, если работать на иностранцев самому, можно и меньше 6% в налоги платить. Только надо быть прописанным в том регионе, где есть дешевые патенты. К Москве это не относится.

8.262 , клавиатура ( ? ), 13:22, 12/03/2021
А зачем быть сотрудником Подписал договор и работаешь Ты либо в штате, либо сн...
3.19 , Александр ( ?? ), 08:39, 12/03/2021
Даже если считать поимерно 10 процентов от зарплаты на на непрямые налоги и сборы, уже много. Это не считая прямых налогов.

4.29 , Григорий ( ?? ), 08:45, 12/03/2021
Сколько прямых налогов, тех что идут в Фед.бюджет, с которых кормятся госкорпорации? Например, НДФЛ? Просто больше всего про налоги кричат и права качают те, с кого эти налоги копеечные: либо доходы серые, либо вообще не платят.

5.40 , Аноним ( 40 ), 08:56, 12/03/2021
>про налоги кричат и права качают те, с кого эти налоги копеечные И правильно делают, так и должно быть.

https://vc.ru/finance/91941

https://vc.ru/finance/91941

6.86 , Аноним ( 86 ), 09:50, 12/03/2021
Комменты читать не пробовал? Автор в статье ОЧЕНЬ лукавит, а точнее тупо не договаривает. Например, о почему-то забыл про пенсионные отчисления и медицинскую страховку. И, о вдруг, все становится "не все так однозначно" (с).

7.93 , Аноним ( 40 ), 09:58, 12/03/2021
>забыл про пенсионные отчисления Вам надо сначала узнать про пенсионные отчисления в США. В России кстати накопительная заморожена с 2014:

https://lenta.ru/news/2020/12/08/dead_moroz/

Так, что задумайтесь об этом уже сейчас.

https://lenta.ru/news/2020/12/08/dead_moroz/

Так, что задумайтесь об этом уже сейчас.

8.122 , Аноним ( 86 ), 10:34, 12/03/2021
Т е комменты ты так и не почитал ...
9.138 , Аноним ( 40 ), 10:44, 12/03/2021
Вы не только комменты читайте, но и гуглите Как считать стоимость мед страховк...
10.146 , Аноним ( 86 ), 10:48, 12/03/2021
Там комменты, в том числе, пишут уехавшие туда И на месте картинка не такая рад...
11.153 , Аноним ( 40 ), 10:52, 12/03/2021
Про это вообще речи не было Вот я вам и пытаюсь про это сказать ...
5.106 , anonymous ( ?? ), 10:16, 12/03/2021
У меня налог где-то в пол миллиона в месяц, и да я постоянно переживаю по поводу того, что с этими деньгами дальше произойдёт.

4.53 , пох. ( ? ), 09:14, 12/03/2021
> Даже если считать поимерно 10 процентов от зарплаты хаха, это в какой такой стране? В одной ресурсной там втрое больше даже если ты гринатом и источник этих денег одни попилы. А так вообще-то сперва изволь 20% НДС отдать ровно с тех денег, из которых, в том числе, берутся все остальные зарплаты и налоги. "предложенные налоговые меры позволят поддержать экономический рост" (с)
5.107 , Аноним ( 107 ), 10:19, 12/03/2021
И при этом не потребуют средств из федерального бюджета :]

3.64 , Паша ( ?? ), 09:30, 12/03/2021
Почему когда дело заходит он налогах люди вспоминают только НДФЛ, хотя в каждую нашу покупку заложен НДС (и если подумать, то чаще всего и НДПИ), я не говорю про акцизы и другие сборы, вот так и выходит, что сам того не подозревая, человек до 60% своих трат возвращать государству, даже если он допустим работает на вебкаме и официально не устроен

4.92 , Леонид ( ?? ), 09:57, 12/03/2021
А что в Франции, Германии или Швеции по другому?

3.133 , Avator ( ok ), 10:40, 12/03/2021
Вы в налоги не забываете НДС на все товары? И налоги зашитые в бензин, зашитые дальше тоже во все товары.

4.193 , Annoynymous ( ok ), 11:25, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Вы в налоги не забываете НДС на все товары? И налоги зашитые

> в бензин, зашитые дальше тоже во все товары. А вы в стоимость товаров не забываете зарплату того, кто их сделал? Я плачу зарплату!

2.165 , Annoynymous ( ok ), 10:58, 12/03/2021
> Платят за лицензию из моих налогов? Нет, из моих.