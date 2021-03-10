Сгорел датацентр европейского хостера OVHCloud в Страсбурге

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|3.9, Онаним (?), 20:16, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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А таким, что у многих не имеющих собственной инфраструктуры сегодня были адские или не очень, но проблемы.
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|5.37, Онаним (?), 20:40, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При чём тут горит-не горит.
Тут спросили, как это с тематикой соотносится.
А вот так, что кучу сетевых ресурсов затронуло.
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|6.65, bfts (?), 21:28, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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это анб поджег, думал это обитель киберзла кремля, а вот нет...
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|7.88, Аноним (88), 22:21, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Погодь, всё сходится же. Сегодня как раз госсайты массово полегли. И правда обитель.
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|3.15, Леголас (ok), 20:17, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Каким образом пожар соотносится с тематикой опеннет?
так же как и с тематикой любой другой анонимной борды: какой-нибудь тролль n-ной толщины что-то вбросил -- и тред запылал
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|3.16, Аноним (16), 20:17, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так сколько серверного линукса пожгло, ты что. Потом статистика выйдет - мелкомягкие вперед вырвутся, устроив пляски на костях
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|2.10, InuYasha (??), 20:16, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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"Храните деньги в сберегательной кассе" - говорили они...
"Храните данные в облаке" - говорили они...
...но иногда лучше молчать чем говорить! Меллер.
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|3.60, Аноним (-), 21:21, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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"Храните backup в другом датацентре" - говорили они...
...и иногда лучше послушать чем коментировать
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|4.89, Аноним (88), 22:23, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ага, некоторые, вот, хранили. Только не знали, что "другой дц" по факту на соседнем этаже находится.
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|5.142, Аноним (-), 02:22, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы сами себе противоречите, хранить не соседнем этаже это никак не другой дц
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|4.141, Юрий (??), 02:20, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>"Храните backup в другом датацентре" - говорили они...
...который реально находился в рядом стоящем здании и сейчас обесточен и залит водой во избежания перехода пламени.
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|3.87, анонимуслинус (?), 22:19, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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наверно заказ от экологов. это ж сколько ватт энергии в сутки, а это все в природу. вот они и решили, что дешевле со2 на 10 часов пустить))) а если честно , что тоже не понял каким боком он на опеннете делает. теперь каждый сгоревший комп с линем или фрей освещать будут?)) странно все это.
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|1.2, Пупкин (?), 20:10, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Фотки то красивые, могли бы и прикрепить
Русским Lineage 2 фришардам собалезную.
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|3.13, derfenix (ok), 20:17, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+19 +/–
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Наверняка там бэкапы твиттера хранились. РКН шутить не любит, лютая организация.
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|2.24, Леголас (ok), 20:21, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Казалось бы - при чём здесь Роскомнадзор... :)
дотянулся проклятый!
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|1.7, InuYasha (??), 20:14, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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А как же пожбез? Трубы, баллоны, газы?
Ну, хоть от от неядовитого дыма RoHS-сертифицированного хлама никто не помер (сарказм и укор).
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|2.26, Онаним (?), 20:25, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Есть в сети фото, где оно горело - огонь неестественно красного цвета. Похоже, даже пожбез горел.
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|3.67, Аноним (18), 21:36, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> огонь неестественно красного цвета
В замкнутом объёме через 3 минуты начинается объёмное горение over 600 градусов, там не то что пластик испаряется, алюминий течёт и горит.
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|4.71, Онаним (?), 21:43, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В замкнутом объёме через 3 минуты начинается объёмное горение over 600 градусов,
> там не то что пластик испаряется, алюминий течёт и горит.
++
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|2.50, Онаним (?), 21:12, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Жертв и пострадавших среди сотрудников OVH, пожарников и коммунальщиков вроде нет, но читал только в середине дня, опять же, может быть что-то новое добавилось.
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|2.70, timur.davletshin (ok), 21:42, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Херово у них с безопасностью вообще. Как-то занимался этим вопросом. Долго ржал, когда узнал, что обслуживанием котла (не парогенератора) на заводе занимается один человек, который смутно представлял, что такое водоподготовка и что надо делать, если что-то пошло не так. Ответ был гениален — звонить подрядчику. А если котёл через крышу улетел — правильно! Можно пить! Да, это была не конкретно взятая ситуация, я потом при случае везде этим интересовался.
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|3.93, Аноним (88), 22:29, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нууу если «что-то пошло не так» сводится к тому, что автоматика сразу же вырубает всё на хрен, то переплачивать за квалифицированных специалистов особого резона нет. И такой подход лучше, чем всецело зависеть от человеческого фактора.
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|4.100, timur.davletshin (ok), 22:47, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нууу если «что-то пошло не так» сводится к тому, что автоматика сразу
> же вырубает всё на хрен, то переплачивать за квалифицированных специалистов особого
> резона нет. И такой подход лучше, чем всецело зависеть от человеческого
> фактора.
Шта? Ты знаешь, сколько вообще час простоя завода стоит? Там по штатному, которое требует наш котлонадзор, должно быть минимум 100% времени закреплены оператор котельной и химик-лаборант станции ХВО, я уже не говорю про соответствующие корочки у них.
P.S. советую погуглить, что остаётся от котельной, когда котёл от таких специалистов решает улететь вместе со зданием.
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|5.130, Аноним (88), 00:32, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сколько стоит простой и сколько он будет длиться — начальству завода виднее. Сильно сомневаюсь, что они это не посчитали. А больше проку от корочек или от автоматики — это в каждом конкретном случае смотреть надо. Тем более что наличие корочек в это время и в этой стране вовсе не гарантирует наличие соответствующих знаний, умений и навыков. К тому же не забывай, что оператор с корочками у нас стоит в несколько раз дешевле, чем Жан или даже Мухамед без корочек у них.
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|4.101, пох. (?), 22:47, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тебе открытка из Фукушимы. Получать будете?
Там тоже автоматика сразу вырубила все нахрен, и с очень характерным результатом.
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|5.102, timur.davletshin (ok), 22:53, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Тебе открытка из Фукушимы. Получать будете?
> Там тоже автоматика сразу вырубила все нахрен, и с очень характерным результатом.
Справедливости ради стоит отметить, что там разрушение всё же случилось больше того, на что проектировалось. Но вопрос одарённости проектировщиков там вообще отдельно стоит.
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|6.113, пох. (?), 23:21, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Справедливости ради стоит отметить, что там разрушение всё же случилось больше того, на что
> проектировалось.
Там две разных проблемы сложились - первая от реакции на мелкий подземный толчок, которая явно была ненужной, и в результате станция осталась без собственного электричества, системы, аналогичной чернобыльской, она не имеет.
И вторая - что их залило поверх стены, которая на такую высоту была не рассчитана, поскольку "нууу, такая херня случается раз в пятьдесят ле...ой!" и смысло и внешнее электричество тоже.
Ну, спасибо что хоть аварийное охлаждение было предусмотрено тем проектом, а не как у этих русских.
"не нужно усложнять конструкцию и без того сложного агрегата". АПЛ К-19.
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|7.120, timur.davletshin (ok), 23:29, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>[оверквотинг удален]
>> проектировалось.
> Там две разных проблемы сложились - первая от реакции на мелкий подземный
> толчок, которая явно была ненужной, и в результате станция осталась без
> собственного электричества, системы, аналогичной чернобыльской, она не имеет.
> И вторая - что их залило поверх стены, которая на такую высоту
> была не рассчитана, поскольку "нууу, такая херня случается раз в пятьдесят
> ле...ой!" и смысло и внешнее электричество тоже.
> Ну, спасибо что хоть аварийное охлаждение было предусмотрено тем проектом, а не
> как у этих русских.
> "не нужно усложнять конструкцию и без того сложного агрегата". АПЛ К-19.
Разговор о ядерных реакторах ты явно охотнее поддерживаешь, чем об обслуживании ДВС малолитражки. Сразу видно физика-ядерщика 😄
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|6.114, Аноним (18), 23:22, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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поставить резервные дизель-генераторы в затапливаемый подвал - это надо быть японцем, чтоб до такого додуматься.
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|2.94, DildoZilla (?), 22:31, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пожбез? В тяп-ляпской европе? Там всё делается только чтобы внешне было красиво, а деньги просто разворовываются, уних всегда так.
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|1.8, Онаним (?), 20:15, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Печалько. Потерялась парочка VPS. Не, бэкапы и собственные серверы жгут, но там прелесть была именно в размещении за пределами инфраструктуры.
Выгорело знатно, конечно, судя по имеющимся фото.
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|1.11, Аноним (16), 20:16, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Плакала моя впска, утром думал что ркн таки "смог".
А потом нашел тикет и, с некоторым облегчением, выдохнул. Причастным к восстановлению соболезную, бессонные ночи гарантированы.
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|2.14, Онаним (?), 20:17, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Там не бессонные ночи, там ад и содомия.
Особенно с учётом того, что бэкапы разворачивать - затея очень муторная.
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|3.19, Аноним (16), 20:19, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ох, соглашусь.
Но все же хорошо когда есть, что разворачивать.
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|4.25, Онаним (?), 20:23, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это вот что да, то да.
Ещё надо, чтобы было куда, а сгорело там прилично.
Сегодня восстановление не обещают.
Сомневаюсь, что и завтра пообещают.
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|1.12, EasyX (?), 20:17, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Насчет "почти полностью" тут ученый журналиста изнасиловал. Половина максимум.
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|2.20, Онаним (?), 20:19, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Там в этом комплексе 4 ДЦ.
SBG1 пострадал, 4 из 8 комнат, сетевое оборудование вроде как выжило.
SBG2 уничтожен полностью.
В SBG3 проблема с UPS но жив.
SBG4 жив.
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|3.22, Онаним (?), 20:19, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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(это по информации самого OVH, может уже ещё что-то добавилось)
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|4.27, Онаним (?), 20:29, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Comment by OVH - Wednesday, 10 March 2021, 13 31PM Fire at Our Strasbourg Site A... большой текст свёрнут, показать
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|2.29, Онаним (?), 20:31, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я так понял оно полностью обесточено. До 15 SBG1/4 курят. SBG3 курит до 19 пока. Прикольненько.
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|1.28, xtotec (ok), 20:31, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вот мне интересно
1. детекторы дыма
2. видеокамеры наблюдения
3. системы пожаротушения
Как это всё могло отказать одновременно? Любопытно было бы знать именно хостился в сгоревших помещениях. Ну так в целях развития...
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|2.57, ыы (?), 21:21, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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контейнеры... просто гора контейнеров... и приходящий админ..
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|2.38, Онаним (?), 20:41, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Не удивлюсь.
Не, у них там в планах на ближайший месяц была замена проводки из-за проблем с изоляцией.
Не успели.
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|1.32, Аноним (32), 20:36, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пример мерзейщего желтопрессного заголовка.
Сгорела 1 из 4-х Availability Zone в одном регионе из трёх десятков, которые есть у OVH.
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|2.36, Онаним (?), 20:39, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Угу. Вот только всё некластеризуемое, что в ней было - всё лежит. А так да, три десятка.
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|3.43, Аноним (32), 20:58, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так это проблема идиотов, которые так сервисы проектируют/пишут/деплоят. Если человек идиот, то конечно у него всё в одном AZ живёт. Тут ничего не поможет.
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|2.45, rm_ (ok), 21:00, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ладно усложнять, именно датацентр и сгорел. Один из четырёх рядом расположенных в Страсбурге, это да. Но претензий к заголовку это не создаёт.
А вот то, что SBG1-SBG4 это были разные availability zones, как раз никто и не обещал. Очень опасное заблуждение, у овх это не AZ, а просто закончилось место в ангаре N, рядом строят ангар N+1. И например выход в интернет у них в одной локации может быть общий на всех. Или электричество.
И сегодня уже пробегали упоминания, что кто-то разложил свои сервера по SBG 1-4, ошибочно думая что это всё прям независимые AZ.
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|3.46, Онаним (?), 21:02, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ахах, ну разложить хозяйство по одной локации - это да, особый талант.
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|4.119, пох. (?), 23:25, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Алюминий, сэр...
по слухам, там не только аллюминий, там еще и межэтажные перекрытия из фанеры. Патамушта дешево!
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|1.39, Аноним (39), 20:47, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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RIP, он был лучше всего по скорости и задержкам -- удобное расположение.
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|2.40, Онаним (?), 20:50, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да не, ну чего RIP.
В понедельник обещают начать запускать, если ничего не случится.
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|1.41, Ivan_83 (ok), 20:51, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кто то сжёг этот рассадник спамботов :)
В 2013 ко мне много ботов с их адресов лезло, я их выносил целями подсетями.
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|1.49, Аноним (49), 21:10, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> многие бэкапы хранились в том же датацентре
Что нас может спасти от ревизии?...
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|2.52, Онаним (?), 21:13, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я так подозреваю мб были перекрёстные - из здания в здание.
Если так - то может и быстро поднимут.
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|2.103, menangen (?), 22:56, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Из докер контейнеров полыхнуло - говорят... во всём виновата легаси сборочка JVM
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|2.64, ыы (?), 21:27, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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из горы контейнеров? типа там даже пожарная сигнализация была? в самом деле??
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|3.105, menangen (?), 23:01, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Под хруст французской булки, попивая винишко или чего покрепче, уснул один единственный сторож. Где он теперь? Наверное, на радуге...
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|4.128, пох. (?), 00:10, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вроде те контейнеры, что с занавесочками - не особо обуглились. Будем надеяться, сторож мирно спал в одном из них, а не в тех двух что с краю.
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|2.73, Онаним (?), 21:46, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Даже если оно две недели пролежит - всё равно будет ~96%.
Математика - страшная штука.
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|3.123, Аноним (123), 23:48, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да у них и без пожаров не сильно лучше было.
Впрочем, за такие копейки - а чего вы хотели? Не удивлюсь, если там и пожаротушение обычной водой (звучит смешно, но как-то видел такое в дешевом ДЦ в Майами, а чтобы сделать дешевый ДЦ в Штатах надо экономить на каждой спичке).
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|1.79, uis (ok), 22:06, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как облако? Нравится? Зато дома ничего не сгорит)))
Если кто не понял, то это троллинг любителей повитать в облаках.
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|2.99, пох. (?), 22:43, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хруст тоже сгорел (не тот который тут любят, а тот который survival). Говорят, восстановить не получится, не с чего.
Никому не жалко.
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|2.92, пох. (?), 22:25, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да какая пещера... авгиевы конюшни это горят.
Эх, сколько качественного прона погибло зря :-(
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|1.86, Аноним (91), 22:19, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда-то в далеком 2001-м один админ сказал что больше не доверяет размещению серверов в разных зданиях.
Пришло время делать выводы новому поколению.
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|2.107, онанимус (?), 23:08, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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новое поколение сделало вывод после сгоревшего hosting.ua, сейчас выводы будут делать хипсторы.
хотя нет, не будут, они же в амазоне хостятся, а амазон несгораемый.
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|3.127, пох. (?), 00:09, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Амазон еще на заре своего существования ложился дважды - один раз грузовик снес опору ЛЭП, еще один - заглючило опять же питание непосредственно в DC.
Но некоторые люди необучаемы.
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|3.140, огурчики (?), 02:16, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>хипсторы
>хотя нет, не будут, они же в амазоне хостятся, а амазон несгораемый.
Те "хипсторы" у которых есть деньги давно уже cloud-agnostic, со всякими geo-distribution и прочими базовыми вещами для high availability в XXI веке. Выводы делать будут свитерные бородачи и прочие ретрограды из банановых республик, у которых все на одной машине, в одном здании, и у которых подключено все от одной электроподстанции и одного ISP (который монополист).
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|2.138, огурчики (?), 02:10, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>больше не доверяет размещению серверов в разных зданиях.
Т.е. нужно в одном - чтобы сразу все сгорело?
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|1.124, Erley (ok), 23:59, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Кое-что проясняется (http://www.economiematin.fr/news-ovh-incendie-strasbourg-seveso-klaba-introdu):
"Cet incendie pourrait-il remettre en cause les plans d’OVH ? La question se pose. Le 8 mars 2021, soit la veille de l’incendie, l’agence Reuters annonçait que le groupe avait déposé les premiers documents en vue d’une introduction en Bourse en 2021."
Перевожу с французского:
"Возможно ли что этот инцидент помешает планам OVH?
Такой вопрос вполне уместен.
Накануне этого происшествия, 8 марта 2021 года, агенство Рейтер анонсировало что OVH подала первый пакет документов для листинга на бирже в 2021 году."
Так что думаю скоро последуют новые новости.
От себя лично -
- с учётом этого похоже что новость переходит из чисто технической в раздел скорее криминальных (что-то мне не верится что так просто это загорелось, я знаком с ребятами кто там работает и поверьте мне, всё там хорошо сделано было, там не дураки сидят),
- OVH является базой для создаваемого в данный момент в Европе независимого от США cloud провайдера (проект Gaia-X) что тоже кое-что значит,
- несколько крупных компаний потеряли критически важные данные, там сейчас совсем не весело.
- на SBG1 и SBG4 подадут питание только 15 марта, на SBG3 - 19 марта, а вот SBG2 будут строить заново, SBG2 сгорел весь, остальные сильно пострадали, сейчас их собирают буквально по кусочкам.
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|2.135, Аноним (135), 01:15, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>- OVH является базой для создаваемого в данный момент в Европе независимого от США cloud провайдера (проект Gaia-X) что тоже кое-что значит,
похоже в дело вмешалась рука Вашингтона/Пентагона
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|1.136, YetAnotherOnanym (ok), 01:37, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вопрос на засыпку: как в этой халабуде перекрытия держали серверные стойки, каждая из которых весит несколько сот кг?
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