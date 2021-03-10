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Сгорел датацентр европейского хостера OVHCloud в Страсбурге

10.03.2021 17:03

Сегодня ночью (около часа ночи по европейскому времени) в страсбургском датацентре компании OVH возник пожар, который уничтожил бо́льшую часть оборудования (из четырёх датацентров OVH в Страсбурге полностью сгорел ДЦ SBG2, сгорело 4 из 12 помещений в ДЦ SBG1, обесточены ДЦ SBG3 и SBG4). Пожарные и спасательные службы обесточили все здания и только к утру пожар удалось потушить. Никто не пострадал. Префектура и полиция создали периметр безопасности вокруг зданий, доступ сотрудников туда также запрещён. Это событие уже затронуло многих клиентов OVH, ведь как оказалось, многие бэкапы хранились в том же датацентре.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.ovh.com/fr/news/pr...)
Автор новости: Erley
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54736-backup
Ключевые слова: backup
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 20:09, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Да и π с ним :)
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:14, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Каким образом пожар соотносится с тематикой опеннет?
     
     
  • 3.9, Онаним (?), 20:16, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    А таким, что у многих не имеющих собственной инфраструктуры сегодня были адские или не очень, но проблемы.
     
     
  • 4.33, prokoudine (ok), 20:37, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    Своя-то инфраструктура не горит — это все знают.
     
     
  • 5.37, Онаним (?), 20:40, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём тут горит-не горит.
    Тут спросили, как это с тематикой соотносится.
    А вот так, что кучу сетевых ресурсов затронуло.
     
     
  • 6.65, bfts (?), 21:28, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    это анб поджег, думал это обитель киберзла кремля, а вот нет...
     
     
  • 7.88, Аноним (88), 22:21, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Погодь, всё сходится же. Сегодня как раз госсайты массово полегли. И правда обитель.
     
     
  • 8.98, Аноним (98), 22:40, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почти полностью сгорел датацентр европейского хостера OVHClo...... текст свёрнут, показать
     
  • 3.15, Леголас (ok), 20:17, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Каким образом пожар соотносится с тематикой опеннет?

    так же как и с тематикой любой другой анонимной борды: какой-нибудь тролль n-ной толщины что-то вбросил -- и тред запылал

     
  • 3.16, Аноним (16), 20:17, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так сколько серверного линукса пожгло, ты что. Потом статистика выйдет - мелкомягкие вперед вырвутся, устроив пляски на костях
     
     
  • 4.17, Онаним (?), 20:18, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Exchange кастомерский вроде тоже пожгло, судя по тасклистам...
     
  • 2.10, InuYasha (??), 20:16, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    "Храните деньги в сберегательной кассе" - говорили они...
    "Храните данные в облаке" - говорили они...

    ...но иногда лучше молчать чем говорить! Меллер.

     
     
  • 3.60, Аноним (-), 21:21, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    "Храните backup в другом датацентре" - говорили они...

    ...и иногда лучше послушать чем коментировать

     
     
  • 4.68, Аноним (68), 21:36, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >...и иногда лучше послушать чем коментировать

    Согласен

     
  • 4.89, Аноним (88), 22:23, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ага, некоторые, вот, хранили. Только не знали, что "другой дц" по факту на соседнем этаже находится.
     
     
  • 5.142, Аноним (-), 02:22, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы сами себе противоречите, хранить не соседнем этаже это никак не другой дц
     
  • 4.141, Юрий (??), 02:20, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"Храните backup в другом датацентре" - говорили они...

    ...который реально находился в рядом стоящем здании и сейчас обесточен и залит водой во избежания перехода пламени.

     
  • 2.21, Леголас (ok), 20:19, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Да и π с ним :)

    с ним то да, а вот за экологию обидно...

     
     
  • 3.87, анонимуслинус (?), 22:19, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    наверно заказ от экологов. это ж сколько ватт энергии в сутки, а это все в природу. вот они и решили, что дешевле со2 на 10 часов пустить))) а если честно , что тоже не понял каким боком он на опеннете делает. теперь каждый сгоревший комп с линем или фрей освещать будут?)) странно все это.
     

  • 1.2, Пупкин (?), 20:10, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Фотки то красивые, могли бы и прикрепить
    Русским Lineage 2 фришардам собалезную.
     
  • 1.3, derfenix (ok), 20:13, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Казалось бы - при чём здесь Роскомнадзор... :)
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 20:14, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Думаешь ркн поджог?
     
     
  • 3.13, derfenix (ok), 20:17, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +19 +/
    Наверняка там бэкапы твиттера хранились. РКН шутить не любит, лютая организация.
     
     
  • 4.51, zzz (??), 21:12, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот что значит - дизлайкнул на половину полосы.
     
  • 2.24, Леголас (ok), 20:21, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Казалось бы - при чём здесь Роскомнадзор... :)

    дотянулся проклятый!

     

  • 1.7, InuYasha (??), 20:14, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    А как же пожбез? Трубы, баллоны, газы?
    Ну, хоть от от неядовитого дыма RoHS-сертифицированного хлама никто не помер (сарказм и укор).
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 20:19, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А как же пожбез?

    во Франции?! Ты шутишь?

     
  • 2.26, Онаним (?), 20:25, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть в сети фото, где оно горело - огонь неестественно красного цвета. Похоже, даже пожбез горел.
     
     
  • 3.67, Аноним (18), 21:36, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > огонь неестественно красного цвета

    В замкнутом объёме через 3 минуты начинается объёмное горение over 600 градусов, там не то что пластик испаряется, алюминий течёт и горит.

     
     
  • 4.71, Онаним (?), 21:43, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В замкнутом объёме через 3 минуты начинается объёмное горение over 600 градусов,
    > там не то что пластик испаряется, алюминий течёт и горит.

    ++

     
  • 2.50, Онаним (?), 21:12, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жертв и пострадавших среди сотрудников OVH, пожарников и коммунальщиков вроде нет, но читал только в середине дня, опять же, может быть что-то новое добавилось.
     
  • 2.70, timur.davletshin (ok), 21:42, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Херово у них с безопасностью вообще. Как-то занимался этим вопросом. Долго ржал, когда узнал, что обслуживанием котла (не парогенератора) на заводе занимается один человек, который смутно представлял, что такое водоподготовка и что надо делать, если что-то пошло не так. Ответ был гениален — звонить подрядчику. А если котёл через крышу улетел — правильно! Можно пить! Да, это была не конкретно взятая ситуация, я потом при случае везде этим интересовался.
     
     
  • 3.93, Аноним (88), 22:29, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нууу если «что-то пошло не так» сводится к тому, что автоматика сразу же вырубает всё на хрен, то переплачивать за квалифицированных специалистов особого резона нет. И такой подход лучше, чем всецело зависеть от человеческого фактора.
     
     
  • 4.100, timur.davletshin (ok), 22:47, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нууу если «что-то пошло не так» сводится к тому, что автоматика сразу
    > же вырубает всё на хрен, то переплачивать за квалифицированных специалистов особого
    > резона нет. И такой подход лучше, чем всецело зависеть от человеческого
    > фактора.

    Шта? Ты знаешь, сколько вообще час простоя завода стоит? Там по штатному, которое требует наш котлонадзор, должно быть минимум 100% времени закреплены оператор котельной и химик-лаборант станции ХВО, я уже не говорю про соответствующие корочки у них.

    P.S. советую погуглить, что остаётся от котельной, когда котёл от таких специалистов решает улететь вместе со зданием.

     
     
  • 5.130, Аноним (88), 00:32, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько стоит простой и сколько он будет длиться — начальству завода виднее. Сильно сомневаюсь, что они это не посчитали. А больше проку от корочек или от автоматики — это в каждом конкретном случае смотреть надо. Тем более что наличие корочек в это время и в этой стране вовсе не гарантирует наличие соответствующих знаний, умений и навыков. К тому же не забывай, что оператор с корочками у нас стоит в несколько раз дешевле, чем Жан или даже Мухамед без корочек у них.
     
  • 4.101, пох. (?), 22:47, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тебе открытка из Фукушимы. Получать будете?

    Там тоже автоматика сразу вырубила все нахрен, и с очень характерным результатом.

     
     
  • 5.102, timur.davletshin (ok), 22:53, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Тебе открытка из Фукушимы. Получать будете?
    > Там тоже автоматика сразу вырубила все нахрен, и с очень характерным результатом.

    Справедливости ради стоит отметить, что там разрушение всё же случилось больше того, на что проектировалось. Но вопрос одарённости проектировщиков там вообще отдельно стоит.


     
     
  • 6.113, пох. (?), 23:21, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Справедливости ради стоит отметить, что там разрушение всё же случилось больше того, на что
    > проектировалось.

    Там две разных проблемы сложились - первая от реакции на мелкий подземный толчок, которая явно была ненужной, и в результате станция осталась без собственного электричества, системы, аналогичной чернобыльской, она не имеет.
    И вторая - что их залило поверх стены, которая на такую высоту была не рассчитана, поскольку "нууу, такая херня случается раз в пятьдесят ле...ой!" и смысло и внешнее электричество тоже.

    Ну, спасибо что хоть аварийное охлаждение было предусмотрено тем проектом, а не как у этих русских.

    "не нужно усложнять конструкцию и без того сложного агрегата". АПЛ К-19.

     
     
  • 7.120, timur.davletshin (ok), 23:29, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >[оверквотинг удален]
    >> проектировалось.
    > Там две разных проблемы сложились - первая от реакции на мелкий подземный
    > толчок, которая явно была ненужной, и в результате станция осталась без
    > собственного электричества, системы, аналогичной чернобыльской, она не имеет.
    > И вторая - что их залило поверх стены, которая на такую высоту
    > была не рассчитана, поскольку "нууу, такая херня случается раз в пятьдесят
    > ле...ой!" и смысло и внешнее электричество тоже.
    > Ну, спасибо что хоть аварийное охлаждение было предусмотрено тем проектом, а не
    > как у этих русских.
    > "не нужно усложнять конструкцию и без того сложного агрегата". АПЛ К-19.

    Разговор о ядерных реакторах ты явно охотнее поддерживаешь, чем об обслуживании ДВС малолитражки. Сразу видно физика-ядерщика 😄

     
  • 6.114, Аноним (18), 23:22, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    поставить резервные дизель-генераторы в затапливаемый подвал - это надо быть японцем, чтоб до такого додуматься.
     
  • 5.111, Онаним (?), 23:16, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там хотя бы природа постаралась...
    (ни на что не намекаю, нет)
     
  • 2.94, DildoZilla (?), 22:31, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пожбез? В тяп-ляпской европе? Там всё делается только чтобы внешне было красиво, а деньги просто разворовываются, уних всегда так.
     

  • 1.8, Онаним (?), 20:15, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Печалько. Потерялась парочка VPS. Не, бэкапы и собственные серверы жгут, но там прелесть была именно в размещении за пределами инфраструктуры.

    Выгорело знатно, конечно, судя по имеющимся фото.

     
     
  • 2.126, Аноним (126), 00:08, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свои сервера не горят?
     
     
  • 3.132, YetAnotherOnanym (ok), 00:36, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уймись уже, всё равно не успеешь до конца марта сделать квартальный план продаж облачных услуг.
     

  • 1.11, Аноним (16), 20:16, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Плакала моя впска, утром думал что ркн таки "смог".
    А потом нашел тикет и, с некоторым облегчением, выдохнул. Причастным к восстановлению соболезную, бессонные ночи гарантированы.
     
     
  • 2.14, Онаним (?), 20:17, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Там не бессонные ночи, там ад и содомия.
    Особенно с учётом того, что бэкапы разворачивать - затея очень муторная.
     
     
  • 3.19, Аноним (16), 20:19, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ох, соглашусь.
    Но все же хорошо когда есть, что разворачивать.
     
     
  • 4.25, Онаним (?), 20:23, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это вот что да, то да.
    Ещё надо, чтобы было куда, а сгорело там прилично.
    Сегодня восстановление не обещают.
    Сомневаюсь, что и завтра пообещают.
     

  • 1.12, EasyX (?), 20:17, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Насчет "почти полностью" тут ученый журналиста изнасиловал. Половина максимум.
     
     
  • 2.20, Онаним (?), 20:19, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Там в этом комплексе 4 ДЦ.
    SBG1 пострадал, 4 из 8 комнат, сетевое оборудование вроде как выжило.
    SBG2 уничтожен полностью.
    В SBG3 проблема с UPS но жив.
    SBG4 жив.
     
     
  • 3.22, Онаним (?), 20:19, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    (это по информации самого OVH, может уже ещё что-то добавилось)
     
  • 3.23, Онаним (?), 20:21, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    SBG1 - 4 комнаты из 12, 8 целы.
    Дровишки вот отсюда: https://travaux.ovh.net/?do=details&id=49484 (ссылка имеет свойство залипать, желающих очень много)
     
     
  • 4.27, Онаним (?), 20:29, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Comment by OVH - Wednesday, 10 March 2021, 13 31PM Fire at Our Strasbourg Site A... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.97, Аноним (88), 22:40, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Расслабься, что не сгорело — то утонуло.
     
  • 2.29, Онаним (?), 20:31, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понял оно полностью обесточено. До 15 SBG1/4 курят. SBG3 курит до 19 пока. Прикольненько.
     
  • 2.30, Онаним (?), 20:31, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    SBG2 труп
     

  • 1.28, xtotec (ok), 20:31, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот мне интересно
    1. детекторы дыма
    2. видеокамеры наблюдения
    3. системы пожаротушения

    Как это всё могло отказать одновременно? Любопытно было бы знать именно хостился в сгоревших помещениях. Ну так в целях развития...

     
     
  • 2.48, Последний из могикан (?), 21:04, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так надо было,в общем.
     
  • 2.57, ыы (?), 21:21, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    контейнеры... просто гора контейнеров... и приходящий админ..
     
     
  • 3.72, Онаним (?), 21:44, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не, ну да, это ж вам не Геленджик.
     
     
  • 4.78, Аноним (18), 22:04, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > это ж вам не Геленджик

    это хуже, это Франция.

     
  • 3.90, пох. (?), 22:23, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня ощущение что админ ни разу не приходящий, а в том же контейнере и сидел:
    https://cdn-s-www.dna.fr/images/59871437-1905-4596-8311-3BBF96076AD1/NW_detail

    _серверам_ окошки совершенно не сдались ни в хер. Да и для морского контейнера это редкое украшение.

    Интересно, кто у них, в Страсбурге, в роли таджиков. Турок в таком жить, конечно, не будет. Негры в такую задницу не поедут...

     
     
  • 4.112, Сейд (ok), 23:17, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Испанцы.
     
  • 2.63, Последний из могикан (?), 21:26, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Послание всему человечеству!Я знаю,там были сервера ZO...о,в мою дверь стучат.Сейчас откр
     
  • 2.69, Аноним (18), 21:40, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Как это всё могло отказать одновременно?

    Франция.

     

  • 1.31, Аноним (31), 20:34, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    домайнились
     
     
  • 2.38, Онаним (?), 20:41, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не удивлюсь.
    Не, у них там в планах на ближайший месяц была замена проводки из-за проблем с изоляцией.
    Не успели.
     

  • 1.32, Аноним (32), 20:36, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пример мерзейщего желтопрессного заголовка.

    Сгорела 1 из 4-х Availability Zone в одном регионе из трёх десятков, которые есть у OVH.

     
     
  • 2.36, Онаним (?), 20:39, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Угу. Вот только всё некластеризуемое, что в ней было - всё лежит. А так да, три десятка.
     
     
  • 3.43, Аноним (32), 20:58, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так это проблема идиотов, которые так сервисы проектируют/пишут/деплоят. Если человек идиот, то конечно у него всё в одном AZ живёт. Тут ничего не поможет.
     
     
  • 4.53, zzz (??), 21:17, 10/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.59, Онаним (?), 21:21, 10/03/2021 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 6.62, ыы (?), 21:24, 10/03/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 6.104, zzz (??), 22:58, 10/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.110, Онаним (?), 23:14, 10/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 8.125, zzz (??), 00:04, 11/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.61, ыы (?), 21:22, 10/03/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.45, rm_ (ok), 21:00, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ладно усложнять, именно датацентр и сгорел. Один из четырёх рядом расположенных в Страсбурге, это да. Но претензий к заголовку это не создаёт.

    А вот то, что SBG1-SBG4 это были разные availability zones, как раз никто и не обещал. Очень опасное заблуждение, у овх это не AZ, а просто закончилось место в ангаре N, рядом строят ангар N+1. И например выход в интернет у них в одной локации может быть общий на всех. Или электричество.

    И сегодня уже пробегали упоминания, что кто-то разложил свои сервера по SBG 1-4, ошибочно думая что это всё прям независимые AZ.

     
     
  • 3.46, Онаним (?), 21:02, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ахах, ну разложить хозяйство по одной локации - это да, особый талант.
     

  • 1.34, Онаним (?), 20:38, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Фото
    https://img.winfuture.de/teaser/1920/45897.jpg
    https://cdn.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2021/03/fire-ovh-data-c
    https://media.datacenterdynamics.com/media/images/ovhcloud_sdis_3.original.jpg
    https://cdn.radiofrance.fr/s3/cruiser-production/2021/03/391fa808-689c-4e9d-80
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 20:51, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Горит как будто там цистерна с горючим.
     
     
  • 3.74, Аноним (18), 21:46, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Алюминий, сэр...
     
     
  • 4.119, пох. (?), 23:25, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Алюминий, сэр...

    по слухам, там не только аллюминий, там еще и межэтажные перекрытия из фанеры. Патамушта дешево!


     
  • 3.77, Аноним (18), 22:01, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подозреваю, что там и упсы были литиевые.
     
     
  • 4.133, Аноним (88), 00:36, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ща, а платиново-иридиевые не хошь?
     
  • 2.56, ыы (?), 21:18, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >https://img.winfuture.de/teaser/1920/45897.jpg

    Красиво горит :)

     

  • 1.35, псевдонимус (?), 20:38, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Да и овощ с ним.
     
  • 1.39, Аноним (39), 20:47, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RIP, он был лучше всего по скорости и задержкам -- удобное расположение.
     
     
  • 2.40, Онаним (?), 20:50, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да не, ну чего RIP.
    В понедельник обещают начать запускать, если ничего не случится.
     
  • 2.76, Сейд (ok), 21:57, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для меня датацентр в Варшаве быстрее.
     

  • 1.41, Ivan_83 (ok), 20:51, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто то сжёг этот рассадник спамботов :)
    В 2013 ко мне много ботов с их адресов лезло, я их выносил целями подсетями.
     
  • 1.49, Аноним (49), 21:10, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > многие бэкапы хранились в том же датацентре

    Что нас может спасти от ревизии?...

     
     
  • 2.52, Онаним (?), 21:13, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так подозреваю мб были перекрёстные - из здания в здание.
    Если так - то может и быстро поднимут.
     
     
  • 3.54, Онаним (?), 21:17, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    // перекрёстные репликации по SAN, в смысле
     

  • 1.55, helgi (??), 21:17, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Датацентр из контейнеров?
     
     
  • 2.75, Аноним (18), 21:50, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Франция же, лоукостер.
     
  • 2.81, unravel22 (?), 22:11, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Docker
     
  • 2.103, menangen (?), 22:56, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Из докер контейнеров полыхнуло - говорят... во всём виновата легаси сборочка JVM
     

  • 1.58, Аноним (58), 21:21, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Датацентры просто так не горят.
     
     
  • 2.64, ыы (?), 21:27, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    из горы контейнеров? типа там даже пожарная сигнализация была? в самом деле??
     
     
  • 3.105, menangen (?), 23:01, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Под хруст французской булки, попивая винишко или чего покрепче, уснул один единственный сторож. Где он теперь? Наверное, на радуге...
     
     
  • 4.128, пох. (?), 00:10, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде те контейнеры, что с занавесочками - не особо обуглились. Будем надеяться, сторож мирно спал в одном из них, а не в тех двух что с краю.

     

  • 1.66, Аноним (66), 21:34, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну так сколько у них теперь там 99,99999(9)%?
     
     
  • 2.73, Онаним (?), 21:46, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Даже если оно две недели пролежит - всё равно будет ~96%.
    Математика - страшная штука.


     
     
  • 3.123, Аноним (123), 23:48, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да у них и без пожаров не сильно лучше было.
    Впрочем, за такие копейки - а чего вы хотели? Не удивлюсь, если там и пожаротушение обычной водой (звучит смешно, но как-то видел такое в дешевом ДЦ в Майами, а чтобы сделать дешевый ДЦ в Штатах надо экономить на каждой спичке).
     

  • 1.79, uis (ok), 22:06, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как облако? Нравится? Зато дома ничего не сгорит)))
    Если кто не понял, то это троллинг любителей повитать в облаках.
     
     
  • 2.84, пох. (?), 22:16, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да просто отличное облако, вот на этом снимке особо красиво получилось:

    https://cdn-s-www.dna.fr/images/4F1EAF95-33FC-4A15-9378-0DBB1B2EC881/NW_detail

     
  • 2.96, Аноним (88), 22:36, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дома ничего не сгорит

    По деревяшке постучать не забыл?

     

  • 1.80, Аноним (80), 22:07, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ааа TruckMP сгорел OMG
     
     
  • 2.91, Аноним (91), 22:24, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шо за хрень?
     
  • 2.99, пох. (?), 22:43, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хруст тоже сгорел (не тот который тут любят, а тот который survival). Говорят, восстановить не получится, не с чего.
    Никому не жалко.

     

  • 1.85, Аноним (85), 22:18, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Красиво горит пещера аладина без системы огнетущения.
     
     
  • 2.92, пох. (?), 22:25, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да какая пещера... авгиевы конюшни это горят.
    Эх, сколько качественного прона погибло зря :-(

     

  • 1.86, Аноним (91), 22:19, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда-то в далеком 2001-м один админ сказал что больше не доверяет размещению серверов в разных зданиях.
    Пришло время делать выводы новому поколению.
     
     
  • 2.107, онанимус (?), 23:08, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    новое поколение сделало вывод после сгоревшего hosting.ua, сейчас выводы будут делать хипсторы.
    хотя нет, не будут, они же в амазоне хостятся, а амазон несгораемый.
     
     
  • 3.127, пох. (?), 00:09, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Амазон еще на заре своего существования ложился дважды - один раз грузовик снес опору ЛЭП, еще один - заглючило опять же питание непосредственно в DC.

    Но некоторые люди необучаемы.

     
  • 3.140, огурчики (?), 02:16, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >хипсторы
    >хотя нет, не будут, они же в амазоне хостятся, а амазон несгораемый.

    Те "хипсторы" у которых есть деньги давно уже cloud-agnostic, со всякими geo-distribution и прочими базовыми вещами для high availability в XXI веке. Выводы делать будут свитерные бородачи и прочие ретрограды из банановых республик, у которых все на одной машине, в одном здании, и у которых подключено все от одной электроподстанции и одного ISP (который монополист).

     
  • 2.138, огурчики (?), 02:10, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >больше не доверяет размещению серверов в разных зданиях.

    Т.е. нужно в одном - чтобы сразу все сгорело?

     

  • 1.108, Аноним (108), 23:10, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Храните пароли в облаках. Матьих!
     
  • 1.118, Аноним (118), 23:24, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Карма
     
  • 1.124, Erley (ok), 23:59, 10/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кое-что проясняется (http://www.economiematin.fr/news-ovh-incendie-strasbourg-seveso-klaba-introdu):

    "Cet incendie pourrait-il remettre en cause les plans d’OVH ? La question se pose. Le 8 mars 2021, soit la veille de l’incendie, l’agence Reuters annonçait que le groupe avait déposé les premiers documents en vue d’une introduction en Bourse en 2021."

    Перевожу с французского:

    "Возможно ли что этот инцидент помешает планам OVH?
    Такой вопрос вполне уместен.
    Накануне этого происшествия, 8 марта 2021 года, агенство Рейтер анонсировало что OVH подала первый пакет документов для листинга на бирже в 2021 году."

    Так что думаю скоро последуют новые новости.

    От себя лично -

    - с учётом этого похоже что новость переходит из чисто технической в раздел скорее криминальных (что-то мне не верится что так просто это загорелось, я знаком с ребятами кто там работает и поверьте мне, всё там хорошо сделано было, там не дураки сидят),

    - OVH является базой для создаваемого в данный момент в Европе независимого от США cloud  провайдера (проект Gaia-X) что тоже кое-что значит,

    - несколько крупных компаний потеряли критически важные данные, там сейчас совсем не весело.

    - на SBG1 и SBG4 подадут питание только 15 марта, на SBG3 - 19 марта, а вот SBG2 будут строить заново, SBG2 сгорел весь, остальные сильно пострадали, сейчас их собирают буквально по кусочкам.

     
     
  • 2.135, Аноним (135), 01:15, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >- OVH является базой для создаваемого в данный момент в Европе независимого от США cloud  провайдера (проект Gaia-X) что тоже кое-что значит,

    похоже в дело вмешалась рука Вашингтона/Пентагона

     
     
  • 3.137, Аноним (-), 01:57, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    бомжи залезли погреца.. небось читают подобные коменты и ржут
     
  • 3.139, Аноним (18), 02:12, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам Обама провода грыз.
     

  • 1.129, Аноним (129), 00:21, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    просто удалили компромат
     
  • 1.134, Аноним (-), 01:10, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красиво то как. Главное что никто не пострадал ^_^
     
  • 1.136, YetAnotherOnanym (ok), 01:37, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос на засыпку: как в этой халабуде перекрытия держали серверные стойки, каждая из которых весит несколько сот кг?
     

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