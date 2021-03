Сгорел датацентр европейского хостера OVHCloud в Страсбурге

2.18 , Аноним ( 18 ), 20:19, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > А как же пожбез? во Франции?! Ты шутишь?

2.26 , Онаним ( ? ), 20:25, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Есть в сети фото, где оно горело - огонь неестественно красного цвета. Похоже, даже пожбез горел.

3.67 , Аноним ( 18 ), 21:36, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > огонь неестественно красного цвета В замкнутом объёме через 3 минуты начинается объёмное горение over 600 градусов, там не то что пластик испаряется, алюминий течёт и горит.

4.71 , Онаним ( ? ), 21:43, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > В замкнутом объёме через 3 минуты начинается объёмное горение over 600 градусов,

> там не то что пластик испаряется, алюминий течёт и горит. ++

2.50 , Онаним ( ? ), 21:12, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Жертв и пострадавших среди сотрудников OVH, пожарников и коммунальщиков вроде нет, но читал только в середине дня, опять же, может быть что-то новое добавилось.

2.70 , timur.davletshin ( ok ), 21:42, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Херово у них с безопасностью вообще. Как-то занимался этим вопросом. Долго ржал, когда узнал, что обслуживанием котла (не парогенератора) на заводе занимается один человек, который смутно представлял, что такое водоподготовка и что надо делать, если что-то пошло не так. Ответ был гениален — звонить подрядчику. А если котёл через крышу улетел — правильно! Можно пить! Да, это была не конкретно взятая ситуация, я потом при случае везде этим интересовался.

3.93 , Аноним ( 88 ), 22:29, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нууу если «что-то пошло не так» сводится к тому, что автоматика сразу же вырубает всё на хрен, то переплачивать за квалифицированных специалистов особого резона нет. И такой подход лучше, чем всецело зависеть от человеческого фактора.

4.100 , timur.davletshin ( ok ), 22:47, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нууу если «что-то пошло не так» сводится к тому, что автоматика сразу

> же вырубает всё на хрен, то переплачивать за квалифицированных специалистов особого

> резона нет. И такой подход лучше, чем всецело зависеть от человеческого

> фактора. Шта? Ты знаешь, сколько вообще час простоя завода стоит? Там по штатному, которое требует наш котлонадзор, должно быть минимум 100% времени закреплены оператор котельной и химик-лаборант станции ХВО, я уже не говорю про соответствующие корочки у них. P.S. советую погуглить, что остаётся от котельной, когда котёл от таких специалистов решает улететь вместе со зданием.

5.130 , Аноним ( 88 ), 00:32, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сколько стоит простой и сколько он будет длиться — начальству завода виднее. Сильно сомневаюсь, что они это не посчитали. А больше проку от корочек или от автоматики — это в каждом конкретном случае смотреть надо. Тем более что наличие корочек в это время и в этой стране вовсе не гарантирует наличие соответствующих знаний, умений и навыков. К тому же не забывай, что оператор с корочками у нас стоит в несколько раз дешевле, чем Жан или даже Мухамед без корочек у них.

4.101 , пох. ( ? ), 22:47, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Тебе открытка из Фукушимы. Получать будете? Там тоже автоматика сразу вырубила все нахрен, и с очень характерным результатом. 5.102 , timur.davletshin ( ok ), 22:53, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Тебе открытка из Фукушимы. Получать будете?

> Там тоже автоматика сразу вырубила все нахрен, и с очень характерным результатом. Справедливости ради стоит отметить, что там разрушение всё же случилось больше того, на что проектировалось. Но вопрос одарённости проектировщиков там вообще отдельно стоит.



6.113 , пох. ( ? ), 23:21, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Справедливости ради стоит отметить, что там разрушение всё же случилось больше того, на что

> проектировалось. Там две разных проблемы сложились - первая от реакции на мелкий подземный толчок, которая явно была ненужной, и в результате станция осталась без собственного электричества, системы, аналогичной чернобыльской, она не имеет.

И вторая - что их залило поверх стены, которая на такую высоту была не рассчитана, поскольку "нууу, такая херня случается раз в пятьдесят ле...ой!" и смысло и внешнее электричество тоже. Ну, спасибо что хоть аварийное охлаждение было предусмотрено тем проектом, а не как у этих русских. "не нужно усложнять конструкцию и без того сложного агрегата". АПЛ К-19. 7.120 , timur.davletshin ( ok ), 23:29, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

>> проектировалось.

> Там две разных проблемы сложились - первая от реакции на мелкий подземный

> толчок, которая явно была ненужной, и в результате станция осталась без

> собственного электричества, системы, аналогичной чернобыльской, она не имеет.

> И вторая - что их залило поверх стены, которая на такую высоту

> была не рассчитана, поскольку "нууу, такая херня случается раз в пятьдесят

> ле...ой!" и смысло и внешнее электричество тоже.

> Ну, спасибо что хоть аварийное охлаждение было предусмотрено тем проектом, а не

> как у этих русских.

> "не нужно усложнять конструкцию и без того сложного агрегата". АПЛ К-19. Разговор о ядерных реакторах ты явно охотнее поддерживаешь, чем об обслуживании ДВС малолитражки. Сразу видно физика-ядерщика 😄 6.114 , Аноним ( 18 ), 23:22, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – поставить резервные дизель-генераторы в затапливаемый подвал - это надо быть японцем, чтоб до такого додуматься.

5.111 , Онаним ( ? ), 23:16, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там хотя бы природа постаралась...

(ни на что не намекаю, нет)

2.94 , DildoZilla ( ? ), 22:31, 10/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пожбез? В тяп-ляпской европе? Там всё делается только чтобы внешне было красиво, а деньги просто разворовываются, уних всегда так.